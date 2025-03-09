Bump.sh

bump.sh

Bump.sh — це набагато більше, ніж приголомшлива документація для всіх ваших API. Він централізує всі ваші документи API, незалежно від того, чи є вони загальнодоступними, приватними чи партнерськими, чи є вони OpenAPI чи AsyncAPI (а незабаром більше), і незалежно від того, створюєте ви чи використовуєте їх як розробник чи менеджер із продуктів. Документи створюються автоматично та завжди оновлюються, навіть на рівні гілки Git завдяки нашій інтеграції CI. Bump.sh помічає та підсвічує зміни, коли ви повторюєте розробку API, і попереджає вас, коли вводиться критична зміна. За допомогою Bump.sh створіть єдине джерело правди. Розвивайте доступ до інформації та згуртовуйте команди. Зробіть екосистеми API доступними для виявлення та масштабованими, незалежно від того, за допомогою якої базової технології вони побудовані