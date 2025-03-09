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Інструменти керування документацією API пропонують довідкові документи для команд, які беруть участь у створенні та використанні API. Діючи як інструкції, ці інструменти пояснюють і відстежують важливі деталі створення та використання API, спрощуючи керування для розробників і допомагаючи компаніям контролювати всі внутрішні API. Ці інструменти створюють центральний центр для всієї документації та керування доступом. Вони дозволяють користувачам вносити необхідні зміни, оновлювати візуальні елементи та покращувати SEO. Сучасні інструменти документації API також мають автоматичну генерацію документів і повинні бездоганно інтегруватися з усталеними інструментами розробки та платформами.
Запит на новий застосунок
Stoplight
stoplight.io
Stoplight - платформа для розробки API з функціями дизайну, документування та тестування, що забезпечує зручність та співпрацю в командах.
Archbee
archbee.com
Archbee - платформа для створення, управління та обміну документацією, яка об'єднує знання команди у продуктах, розробці, підтримці та маркетингу.
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI - це хаб API, що дозволяє розробникам шукати, підключатися та керувати більше ніж 40 000 API з одного місця.
ReadMe
readme.com
ReadMe перетворює статичну документацію API в інтерактивні хаби, допомагаючи розробникам успішно використовувати APIs та покращувати документацію.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub — це платформа для спільної роботи над дизайном і документацією API, що використовує OpenAPI для забезпечення стандартизації та управління API.
Bump.sh
bump.sh
Bump.sh — це набагато більше, ніж приголомшлива документація для всіх ваших API. Він централізує всі ваші документи API, незалежно від того, чи є вони загальнодоступними, приватними чи партнерськими, чи є вони OpenAPI чи AsyncAPI (а незабаром більше), і незалежно від того, створюєте ви чи використовуєте їх як розробник чи менеджер із продуктів. Документи створюються автоматично та завжди оновлюються, навіть на рівні гілки Git завдяки нашій інтеграції CI. Bump.sh помічає та підсвічує зміни, коли ви повторюєте розробку API, і попереджає вас, коли вводиться критична зміна. За допомогою Bump.sh створіть єдине джерело правди. Розвивайте доступ до інформації та згуртовуйте команди. Зробіть екосистеми API доступними для виявлення та масштабованими, незалежно від того, за допомогою якої базової технології вони побудовані
DeveloperHub
developerhub.io
Платформа документації для спільного написання, публікації, перегляду, аналізу та збору відгуків про персоналізовані клієнтські документи сучасним способом. DeveloperHub, створений у 2018 році, допомагає підприємствам зменшити кількість запитів у службу підтримки, дозволяючи кожному в команді співпрацювати над документацією, миттєво публікувати її та розуміти, як працює їхня документація.
Blobr
blobr.io
Blobr — це портал для розробників, який перетворює більше та збільшує продажі. З Blobr: - розповсюджуйте API на ваших умовах, вирішуючи умови доступу та моделі монетизації; - забезпечте незабутні враження, надавши доступ до компактного інтерфейсу з документами, фрагментами коду тощо, - зрозумійте свою поведінку користувачів завдяки детальній аналітиці та швидко вживайте заходів.
Apiable
apiable.io
Спростіть адаптацію та використання API за допомогою порталу API, спеціально створеного для команд API для створення, захисту, маркетингу та монетизації продуктів API.
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