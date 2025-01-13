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Програмне забезпечення для керування документацією API - Найпопулярніші застосунки - Острови Піткерн
Інструменти керування документацією API пропонують довідкові документи для команд, які беруть участь у створенні та використанні API. Діючи як інструкції, ці інструменти пояснюють і відстежують важливі деталі створення та використання API, спрощуючи керування для розробників і допомагаючи компаніям контролювати всі внутрішні API. Ці інструменти створюють центральний центр для всієї документації та керування доступом. Вони дозволяють користувачам вносити необхідні зміни, оновлювати візуальні елементи та покращувати SEO. Сучасні інструменти документації API також мають автоматичну генерацію документів і повинні бездоганно інтегруватися з усталеними інструментами розробки та платформами.
Запит на новий застосунок
Stoplight
stoplight.io
Нехай Stoplight стане вашою платформою для створення високоякісних API будь-якого масштабу з найкращим у своєму класі редагуванням, документуванням і керуванням із вбудованим мокінгом, лінінгом, посібниками зі стилю, бібліотеками компонентів тощо. Кодування API до їх розробки витрачає час і гроші та створює непотрібний ризик. Створюйте успішні програми API будь-якого масштабу, які сприяють досягненню бізнес-результатів за допомогою підходу, орієнтованого на дизайн. Stoplight — це єдине рішення API, орієнтоване на дизайн. Завдяки інтегрованій документації та управлінню платформа Stoplight забезпечує послідовність, багаторазове використання та якість для приємного досвіду розробника. Платформа дає змогу створювати успішні програми API, що керуються цифровою трансформацією, розробкою платформи та API як продуктом — для нових або вже відомих команд.
Archbee
archbee.com
Archbee — це платформа документації для вашої команди та клієнтів. За допомогою Archbee ви можете допомогти своїм користувачам розпочати роботу з вашим продуктом, оскільки він дає вам змогу швидко створювати документацію продукту, посібники розробника та посилання на API в одному місці. Archbee — це місце для централізації інформації вашої компанії, оскільки воно об’єднує знання про продукт, розробку, підтримку, маркетинг і продажі. Використання: • Документи для розробників і API • Сайти документації • Додайте підтримку в програмі за допомогою контекстного віджета документації • Співпраця над документами • Підключайте та тренуйте товаришів по команді • Створіть документацію для своїх клієнтів за допомогою закритих порталів • Документуйте внутрішні процеси Інтеграції: Slack, Airtable, Loom, Trello, Lucidchart, Typeform, Mindmeister, Prezi, Miro, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Figma, Invision, Framer, Abstract, Marvel, Github, GraphQL, Swagger/Open API, Numeracy, Режим Analytics, Codepen, Intercom, Google Analytics.
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI — це центр API, який допомагає розробникам знаходити та підключатися безпосередньо до найпопулярніших у світі API, а також керувати власними API з одного централізованого місця.
ReadMe
readme.com
ReadMe перетворює статичну документацію API на інтерактивні центри розробників, які допомагають користувачам досягти успіху з вашими API. Допоможіть розробникам швидше здійснити перший дзвінок, швидко вирішувати неполадки та отримати статистичні дані про використання API, щоб зосередити свою команду на найефективніших покращеннях. За допомогою ReadMe команди можуть швидко створити та запустити центр розробників, який відповідає їх бренду. Після синхронізації свого файлу OpenAPI Spec або ручного документування свого API будь-хто може писати вміст або редагувати його безпосередньо на платформі ReadMe, зменшуючи вузькі місця розробки та заощаджуючи час на обслуговування. За лаштунками бачення використання API у реальному часі дає змогу побачити, які кінцеві точки є найпопулярнішими або де розробники можуть застрягти, щоб ваша команда могла визначити, де потрібно внести вдосконалення або додати додаткові вказівки. Якщо ви створюєте кращий досвід для своїх розробників — чи просто бачите більше нашого чарівного талісмана Оулберта! — Ви можете розпочати 14-денну безкоштовну пробну версію зараз на нашому веб-сайті readme.com.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub надає організаціям, які розробляють API, центральну платформу для співпраці, яка надає єдине джерело правди для розробки та документації API, посилення стандартизації та забезпечення кращого узгодження між API та передбачуваною бізнес-ціллю.
Bump.sh
bump.sh
Bump.sh — це набагато більше, ніж приголомшлива документація для всіх ваших API. Він централізує всі ваші документи API, незалежно від того, чи є вони загальнодоступними, приватними чи партнерськими, чи є вони OpenAPI чи AsyncAPI (а незабаром більше), і незалежно від того, створюєте ви чи використовуєте їх як розробник чи менеджер із продуктів. Документи створюються автоматично та завжди оновлюються, навіть на рівні гілки Git завдяки нашій інтеграції CI. Bump.sh помічає та підсвічує зміни, коли ви повторюєте розробку API, і попереджає вас, коли вводиться критична зміна. За допомогою Bump.sh створіть єдине джерело правди. Розвивайте доступ до інформації та згуртовуйте команди. Зробіть екосистеми API доступними для виявлення та масштабованими, незалежно від того, за допомогою якої базової технології вони побудовані
DeveloperHub
developerhub.io
Платформа документації для спільного написання, публікації, перегляду, аналізу та збору відгуків про персоналізовані клієнтські документи сучасним способом. DeveloperHub, створений у 2018 році, допомагає підприємствам зменшити кількість запитів у службу підтримки, дозволяючи кожному в команді співпрацювати над документацією, миттєво публікувати її та розуміти, як працює їхня документація.
Blobr
blobr.io
Blobr — це портал для розробників, який перетворює більше та збільшує продажі. З Blobr: - розповсюджуйте API на ваших умовах, вирішуючи умови доступу та моделі монетизації; - забезпечте незабутні враження, надавши доступ до компактного інтерфейсу з документами, фрагментами коду тощо, - зрозумійте свою поведінку користувачів завдяки детальній аналітиці та швидко вживайте заходів.
Apiable
apiable.io
Спростіть адаптацію та використання API за допомогою порталу API, спеціально створеного для команд API для створення, захисту, маркетингу та монетизації продуктів API.