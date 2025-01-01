Інструменти розробки API - Найпопулярніші застосунки

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Інструменти проектування API забезпечують безпечне середовище розробки, де користувачі можуть планувати, створювати та змінювати інтерфейси прикладного програмування (API). Ці інструменти оптимізують підготовче керування API, дозволяючи розробникам створювати ідеї, встановлювати інструкції щодо проектування та створювати API на єдиній інформаційній панелі. Вони також полегшують координацію між розробниками та зусиллями IT-відділу щодо керування API. Хоча деякі рішення ринку API включають інструменти для редагування API, їхня основна увага зосереджена на виборі зовнішніх API для вдосконалення продукту, а не на розробці та управлінні API.
Запит на новий застосунок
Postman Web
postman.com
Postman Web - це інструмент для розробки, тестування та управління API, що забезпечує простоту у створенні та автоматизації HTTP-запитів.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster – платформа без коду для створення та розгортання веб-додатків, мобільних додатків та бекенду з можливістю експорту вихідного коду.
Kernex
kernex.io
Kernex — хмарна платформа headless CMS, яка спрощує створення CMS API, пропонуючи різноманітні типи полів і вбудоване зберігання.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub — це платформа для спільної роботи над дизайном і документацією API, що використовує OpenAPI для забезпечення стандартизації та управління API.
Stoplight
stoplight.io
Stoplight - платформа для розробки API з функціями дизайну, документування та тестування, що забезпечує зручність та співпрацю в командах.
Xano
xano.com
Xano - платформа без коду для створення масштабованих бекендів, що забезпечує інтеграцію, управління даними та логікою без технічних знань.
Backendless
backendless.com
Backendless — платформа для розробки додатків з інструментами безкоду і малокоду: база даних у режимі реального часу, управління користувачами, пуш-повідомлення.
Informatica
informatica.com
Informatica - платформа для управління даними, яка допомагає підприємствам інтегрувати, покращувати якість та організовувати дані в різних середовищах.
Tinybird
tinybird.co
Tinybird - платформа для роботи з даними в реальному часі, що дозволяє розробникам швидко обробляти дані та створювати API для інтеграції в додатки.
Infinito
goinfinito.com
Infinito — платформа для створення багатоканальних розмовних кампаній, що допомагає брендам покращити взаємодію з клієнтами через автоматизацію та інтуїтивний редактор.
Kong
konghq.com
Kong - це платформа для управління API, що забезпечує управління, безпеку та моніторинг API в різних архітектурах та середовищах.
Boomi
boomi.com
Boomi - хмарна інтеграційна платформа для з'єднання додатків, даних та пристроїв. Вона забезпечує просту інтеграцію та контроль якості даних.
Zuplo
zuplo.com
Zuplo спрощує управління API, забезпечуючи безпеку, обмеження швидкості та документацію для розробників, з можливістю швидкого розгортання.
Beeceptor
beeceptor.com
Beeceptor - це платформа для віртуалізації сервісів і макетування API, що дозволяє розробникам тестувати та налаштовувати API без кодування.
Synatic
synatic.com
Synatic - платформа для автоматизації та інтеграції даних, яка спрощує обмін інформацією між різними системами з метою підвищення ефективності управління даними.
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