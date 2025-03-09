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Інструменти проектування API забезпечують безпечне середовище розробки, де користувачі можуть планувати, створювати та змінювати інтерфейси прикладного програмування (API). Ці інструменти оптимізують підготовче керування API, дозволяючи розробникам створювати ідеї, встановлювати інструкції щодо проектування та створювати API на єдиній інформаційній панелі. Вони також полегшують координацію між розробниками та зусиллями IT-відділу щодо керування API. Хоча деякі рішення ринку API включають інструменти для редагування API, їхня основна увага зосереджена на виборі зовнішніх API для вдосконалення продукту, а не на розробці та управлінні API.
Запит на новий застосунок
Stoplight
stoplight.io
Stoplight - платформа для розробки API з функціями дизайну, документування та тестування, що забезпечує зручність та співпрацю в командах.
Kong
konghq.com
Kong - це платформа для управління API, що забезпечує управління, безпеку та моніторинг API в різних архітектурах та середовищах.
Postman Web
postman.com
Postman Web - це інструмент для розробки, тестування та управління API, що забезпечує простоту у створенні та автоматизації HTTP-запитів.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster – платформа без коду для створення та розгортання веб-додатків, мобільних додатків та бекенду з можливістю експорту вихідного коду.
Tinybird
tinybird.co
Tinybird - платформа для роботи з даними в реальному часі, що дозволяє розробникам швидко обробляти дані та створювати API для інтеграції в додатки.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub — це платформа для спільної роботи над дизайном і документацією API, що використовує OpenAPI для забезпечення стандартизації та управління API.
Backendless
backendless.com
Backendless — платформа для розробки додатків з інструментами безкоду і малокоду: база даних у режимі реального часу, управління користувачами, пуш-повідомлення.
Zuplo
zuplo.com
Zuplo допомагає вам постачати чудові API з першого дня. Стартапи та великі підприємства постачають автентифікацію API, обмеження швидкості та документацію для розробників із чудовим DX за допомогою нашого безсерверного шлюзу API, розгорнутого на межі. Ви можете почати безкоштовно на zuplo.com і надіслати API за лічені хвилини.
Kernex
kernex.io
Kernex — це безголова хмарна платформа CMS. Це дозволяє вам заощадити час і гроші під час створення свого CMS API. Ми пропонуємо підтримку широкого діапазону типів полів, вбудоване сховище та CDN, автоматично створені визначення машинописів і багато іншого.
Informatica
informatica.com
Informatica - платформа для управління даними, яка допомагає підприємствам інтегрувати, покращувати якість та організовувати дані в різних середовищах.
Boomi
boomi.com
Boomi — компанія з інтелектуальної інтеграції та автоматизації, яка сприяє трансформації. Платформа Boomi дозволяє компаніям швидше з’єднувати додатки, людей і дані, щоб усунути цифрову фрагментацію, спричинену експоненційним зростанням додатків і даних. Завдяки поєднанню Generative AI, попередньо створених конекторів для додатків, автоматизації з низьким кодом, рецептів для звичайних бізнес-процесів, повного керування життєвим циклом API та керованої подіями архітектури для хмарної та гібридної локальної інтеграції платформа Boomi забезпечує широту та глибину підтримки, необхідної для сучасної цифрової трансформації на зручній у використанні платформі з безпекою, масштабованістю та надійністю корпоративного рівня.
Xano
xano.com
Xano - платформа без коду для створення масштабованих бекендів, що забезпечує інтеграцію, управління даними та логікою без технічних знань.
Beeceptor
beeceptor.com
У Beeceptor ми переосмислюємо підхід малих до великих команд до розробки програмного забезпечення за допомогою нашої найсучаснішої платформи віртуалізації сервісів і API Mocking. Це інноваційне рішення унікальним чином поєднує макетний сервер, локальний тунель і проксі-сервер HTTP, забезпечуючи бездоганну симуляцію API і служб. Ця потужна тріада в поєднанні з нашим підходом без кодування та завантажень забезпечує найшвидше впровадження в індустрію. Beeceptor має сертифікати SOC2 Type 2 та ISO 27001, що гарантує найвищі стандарти безпеки та відповідності, що робить його надійним вибором для підприємств у всьому світі. Віртуалізація сервісу має вирішальне значення для розробників і команд контролю якості, що дозволяє їм відокремити залежності та забезпечити паралельну розробку, значно підвищивши продуктивність і співпрацю. Використовуючи Beeceptor, команди можуть швидко створювати імітаційні служби, скорочуючи час циклу розробки та скорочуючи витрати. Приєднуйтесь до числа задоволених підприємств, які змінили свої робочі процеси за допомогою ефективної, надійної та безпечної платформи Beeceptor. Революціонізуйте свої процеси розробки та тестування з Beeceptor вже сьогодні!
Synatic
synatic.com
Платформа даних Synatic — це комбінація iPaaS, ESB, ETL і API Management, створена для забезпечення цілісного рішення, яке забезпечує неймовірну швидкість. Завдяки простим у користуванні інструментам у поєднанні з функціями корпоративного рівня ми скорочуємо час і витрати на інтеграцію даних, автоматизацію та аналітику до 80% за розумною ціною. Наша хмара, ваша хмара, на прем. Без коду, низький код, ваш код. Готові рішення або налаштовані з нуля. Synatic робить все.
Infinito
goinfinito.com
Продукт ValueFirst, Infinito – це платформа для розробки багатоканальних розмовних подорожей. З Infinito тисячі підприємств проводять кампанії в чат-ботах, електронній пошті, RCS Business Messaging, SMS, Voice і WhatsApp. Infinito дозволяє брендам покращити залучення споживачів. шляхом створення правил автоматизації на основі подій споживача. Це може включати будь-яку взаємодію клієнта з брендом, входження в сегментацію клієнтів або навіть якщо вони ризикують відмовитися. Редактор Infinito з функцією перетягування спрощує створення кампанії та не дозволяє споживачам залишати бренд. Infinito допомагає підприємствам отримувати, конвертувати, залучати та радувати користувачів інтуїтивно зрозумілим та персоналізованим спілкуванням.
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