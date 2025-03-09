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Інструменти розробки API
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Інструменти розробки API - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Інструменти проектування API забезпечують безпечне середовище розробки, де користувачі можуть планувати, створювати та змінювати інтерфейси прикладного програмування (API). Ці інструменти оптимізують підготовче керування API, дозволяючи розробникам створювати ідеї, встановлювати інструкції щодо проектування та створювати API на єдиній інформаційній панелі. Вони також полегшують координацію між розробниками та зусиллями IT-відділу щодо керування API. Хоча деякі рішення ринку API включають інструменти для редагування API, їхня основна увага зосереджена на виборі зовнішніх API для вдосконалення продукту, а не на розробці та управлінні API.

Запит на новий застосунок


Stoplight

Stoplight

stoplight.io

Stoplight - платформа для розробки API з функціями дизайну, документування та тестування, що забезпечує зручність та співпрацю в командах.

Kong

Kong

konghq.com

Kong - це платформа для управління API, що забезпечує управління, безпеку та моніторинг API в різних архітектурах та середовищах.

Postman Web

Postman Web

postman.com

Postman Web - це інструмент для розробки, тестування та управління API, що забезпечує простоту у створенні та автоматизації HTTP-запитів.

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster – платформа без коду для створення та розгортання веб-додатків, мобільних додатків та бекенду з можливістю експорту вихідного коду.

Tinybird

Tinybird

tinybird.co

Tinybird - платформа для роботи з даними в реальному часі, що дозволяє розробникам швидко обробляти дані та створювати API для інтеграції в додатки.

SwaggerHub

SwaggerHub

swaggerhub.com

SwaggerHub — це платформа для спільної роботи над дизайном і документацією API, що використовує OpenAPI для забезпечення стандартизації та управління API.

Backendless

Backendless

backendless.com

Backendless — платформа для розробки додатків з інструментами безкоду і малокоду: база даних у режимі реального часу, управління користувачами, пуш-повідомлення.

Zuplo

Zuplo

zuplo.com

Zuplo допомагає вам постачати чудові API з першого дня. Стартапи та великі підприємства постачають автентифікацію API, обмеження швидкості та документацію для розробників із чудовим DX за допомогою нашого безсерверного шлюзу API, розгорнутого на межі. Ви можете почати безкоштовно на zuplo.com і надіслати API за лічені хвилини.

Kernex

Kernex

kernex.io

Kernex — це безголова хмарна платформа CMS. Це дозволяє вам заощадити час і гроші під час створення свого CMS API. Ми пропонуємо підтримку широкого діапазону типів полів, вбудоване сховище та CDN, автоматично створені визначення машинописів і багато іншого.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica - платформа для управління даними, яка допомагає підприємствам інтегрувати, покращувати якість та організовувати дані в різних середовищах.

Boomi

Boomi

boomi.com

Boomi — компанія з інтелектуальної інтеграції та автоматизації, яка сприяє трансформації. Платформа Boomi дозволяє компаніям швидше з’єднувати додатки, людей і дані, щоб усунути цифрову фрагментацію, спричинену експоненційним зростанням додатків і даних. Завдяки поєднанню Generative AI, попередньо створених конекторів для додатків, автоматизації з низьким кодом, рецептів для звичайних бізнес-процесів, повного керування життєвим циклом API та керованої подіями архітектури для хмарної та гібридної локальної інтеграції платформа Boomi забезпечує широту та глибину підтримки, необхідної для сучасної цифрової трансформації на зручній у використанні платформі з безпекою, масштабованістю та надійністю корпоративного рівня.

Xano

Xano

xano.com

Xano - платформа без коду для створення масштабованих бекендів, що забезпечує інтеграцію, управління даними та логікою без технічних знань.

Beeceptor

Beeceptor

beeceptor.com

У Beeceptor ми переосмислюємо підхід малих до великих команд до розробки програмного забезпечення за допомогою нашої найсучаснішої платформи віртуалізації сервісів і API Mocking. Це інноваційне рішення унікальним чином поєднує макетний сервер, локальний тунель і проксі-сервер HTTP, забезпечуючи бездоганну симуляцію API і служб. Ця потужна тріада в поєднанні з нашим підходом без кодування та завантажень забезпечує найшвидше впровадження в індустрію. Beeceptor має сертифікати SOC2 Type 2 та ISO 27001, що гарантує найвищі стандарти безпеки та відповідності, що робить його надійним вибором для підприємств у всьому світі. Віртуалізація сервісу має вирішальне значення для розробників і команд контролю якості, що дозволяє їм відокремити залежності та забезпечити паралельну розробку, значно підвищивши продуктивність і співпрацю. Використовуючи Beeceptor, команди можуть швидко створювати імітаційні служби, скорочуючи час циклу розробки та скорочуючи витрати. Приєднуйтесь до числа задоволених підприємств, які змінили свої робочі процеси за допомогою ефективної, надійної та безпечної платформи Beeceptor. Революціонізуйте свої процеси розробки та тестування з Beeceptor вже сьогодні!

Synatic

Synatic

synatic.com

Платформа даних Synatic — це комбінація iPaaS, ESB, ETL і API Management, створена для забезпечення цілісного рішення, яке забезпечує неймовірну швидкість. Завдяки простим у користуванні інструментам у поєднанні з функціями корпоративного рівня ми скорочуємо час і витрати на інтеграцію даних, автоматизацію та аналітику до 80% за розумною ціною. Наша хмара, ваша хмара, на прем. Без коду, низький код, ваш код. Готові рішення або налаштовані з нуля. Synatic робить все.

Infinito

Infinito

goinfinito.com

Продукт ValueFirst, Infinito – це платформа для розробки багатоканальних розмовних подорожей. З Infinito тисячі підприємств проводять кампанії в чат-ботах, електронній пошті, RCS Business Messaging, SMS, Voice і WhatsApp. Infinito дозволяє брендам покращити залучення споживачів. шляхом створення правил автоматизації на основі подій споживача. Це може включати будь-яку взаємодію клієнта з брендом, входження в сегментацію клієнтів або навіть якщо вони ризикують відмовитися. Редактор Infinito з функцією перетягування спрощує створення кампанії та не дозволяє споживачам залишати бренд. Infinito допомагає підприємствам отримувати, конвертувати, залучати та радувати користувачів інтуїтивно зрозумілим та персоналізованим спілкуванням.

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Інструменти розробки API - Найпопулярніші застосунки - Ватикан - WebCatalog