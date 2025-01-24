Інструменти розробки API - Найпопулярніші застосунки - Саудівська Аравія

Tinybird

tinybird.co

Tinybird — це платформа даних у реальному часі. У Tinybird ми дозволяємо розробникам і групам обробки даних використовувати потужність даних у реальному часі та швидко створювати канали даних і продукти обробки даних. За допомогою Tinybird ви можете завантажувати численні джерела даних у великому масштабі, запитувати та формувати їх, використовуючи 100% чистий SQL, який ви вже знаєте та любите, і публікувати результати як API з низькою затримкою та високою паралельністю, які ви використовуєте у своїх програмах. Розробники можуть створювати швидкі API, швидше. Те, на що раніше були потрібні години й дні, тепер займає лише хвилини. Tinybird — це незамінний інструмент, на який чекали інженери обробки даних і розробники програмного забезпечення. Наша команда засновників має глибокий досвід у створенні хмарних продуктів і продуктів із інтенсивним використанням даних, які обслуговують організації в усьому світі, і нас підтримують чудові члени команди та інвестори, які створили або створюють деякі з найрелевантніших інструментів для розробників (включно із засновниками). GitHub, Algolia та Vercel, серед інших.) Будучи дистанційною компанією з понад 60 пташками з різних національностей, ми віримо, що наша сила полягає в культивуванні різноманітного середовища. Кожен у Tinybird відіграє певну роль у формуванні та реалізації нашої стратегії, і ми щиро віримо, що наша різноманітна робоча сила є ключем до отримання найбільшої цінності для наших клієнтів.