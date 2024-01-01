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Інструменти розробки API - Найпопулярніші застосунки

Інструменти проектування API забезпечують безпечне середовище розробки, де користувачі можуть планувати, створювати та змінювати інтерфейси прикладного програмування (API). Ці інструменти оптимізують підготовче керування API, дозволяючи розробникам створювати ідеї, встановлювати інструкції щодо проектування та створювати API на єдиній інформаційній панелі. Вони також полегшують координацію між розробниками та зусиллями ІТ-відділу щодо керування API. Хоча деякі рішення ринку API включають інструменти для редагування API, їхня основна увага зосереджена на виборі зовнішніх API для вдосконалення продукту, а не на розробці та управлінні API.

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Postman Web

Postman Web

postman.com

Postman полегшує розробку API. Наша платформа пропонує інструменти для спрощення кожного кроку процесу створення API та оптимізує співпрацю, щоб ви могли швидше створювати кращі API.

Stoplight

Stoplight

stoplight.io

Використовуючи Stoplight, ви можете створювати описи OpenAPI, документацію, імітаційні сервери набагато швидше, ніж інші інструменти API, без спеціальних знань на одній централізованій платформі.

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster — це платформа без коду нового покоління для автоматизації бізнес-процесів і створення нативних додатків для Інтернету та мобільних пристроїв із генерацією коду.

SwaggerHub

SwaggerHub

swaggerhub.com

Приєднуйтесь до тисяч розробників, які використовують SwaggerHub для створення та розробки чудових API. Зареєструйтеся або увійдіть сьогодні.

Kernex

Kernex

kernex.io

Kernex — це Headless CMS, яка дозволяє легко створювати власний API і керувати вмістом.

Backendless

Backendless

backendless.com

Візуальна платформа розробки додатків, яка робить додатки інтуїтивно зрозумілими для створення та легкими в управлінні, код не потрібен.

Tinybird

Tinybird

tinybird.co

Tinybird — це безсерверний аналітичний сервер для розробників. Поглинайте потокові дані, аналізуйте та збагачуйте їх за допомогою SQL і миттєво публікуйте результати як динамічні REST API з низькою затримкою.

Zuplo

Zuplo

zuplo.com

Швидше надсилайте якісні API: API-шлюз Zuplo допомагає малим і великим командам створювати швидкі та безпечні API, які мають кардинальний досвід розробника.

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica (NYSE: INFA), лідер у сфері управління корпоративними хмарними даними, втілює дані та штучний інтелект у життя, даючи компаніям змогу реалізувати трансформаційну силу своїх найважливіших активів. Ми створили нову категорію програмного забезпечення, Informatica Intelligent Data Management...

Kong

Kong

konghq.com

Kong – це компанія, що займається підключенням до хмари для керування API та мікросервісами. Наша платформа об’єднує шлюз API, Ingress і Service Mesh в одному рішенні для розробників.

Xano

Xano

xano.com

Найшвидший спосіб створити потужну масштабовану серверну програму без коду. Xano є надійним сервером для понад 50 000 додатків SMB і Enterprise.

Boomi

Boomi

boomi.com

Рішення Boomi iPaaS допоможуть вам забезпечити майбутнє вашого бізнесу завдяки інтелектуальній інтеграції та автоматизації. Підключайте все, всюди, з Boomi.

Infinito

Infinito

goinfinito.com

Продукт ValueFirst, Infinito – це платформа для розробки багатоканальних розмовних подорожей. Завдяки Infinito тисячі підприємств проводять кампанії в чат-ботах, електронній пошті, RCS Business Messaging, SMS, Voice і WhatsApp. Infinito дозволяє брендам покращити залучення споживачів. шляхом створен...

Synatic

Synatic

synatic.com

Платформа даних Synatic — це комбінація iPaaS, ESB, ETL і API Management, створена для забезпечення цілісного рішення, яке надає цінності з неймовірною швидкістю. Завдяки простим у користуванні інструментам у поєднанні з функціями корпоративного рівня ми скорочуємо час і витрати на інтеграцію даних,...

Beeceptor

Beeceptor

beeceptor.com

У Beeceptor ми переосмислюємо підхід малих до великих команд до розробки програмного забезпечення за допомогою нашої найсучаснішої платформи віртуалізації сервісів і API Mocking. Це інноваційне рішення унікальним чином поєднує макетний сервер, локальний тунель і проксі-сервер HTTP, забезпечуючи безд...

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