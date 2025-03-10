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Програмне забезпечення для анімації створено для створення переміщення графіки з візуальних файлів. Залежно від програми, користувачі можуть оживити різні типи графіки, включаючи 2D, 3D, мальовані або комп'ютерні зображення. Ці програми часто дозволяють додавати музику та інші ефекти. Програмне забезпечення для анімації може інтегруватися з малюванням, редагуванням відео або програмним забезпеченням 3D -моделювання. Художники та фрілансери можуть використовувати найкращі безкоштовні програмне забезпечення для редагування відео та анімації в поєднанні, щоб розробити свої анімації за бюджетом.
Запит на новий застосунок
Animaker
animaker.com
Animaker — це онлайн-платформа для створення професійних анімаційних і живих відео без технічних знань.
Genially
genial.ly
Genially - онлайн-платформа для створення інтерактивного вмісту: презентацій, інфографіки, тестів, з можливістю анімації та інтеграції з іншими інструментами.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest - це платформа для створення відео, логотипів та графіки з використанням шаблонів та інструментів редагування без потреби в програмуванні.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon - платформа для створення анімованих відео та презентацій без необхідності в дизайнерських навичках.
Vyond
vyond.com
Vyond - платформа для створення анімаційних відео, що дозволяє швидко створювати та редагувати контент за допомогою шаблонів та кнопок перетягування.
Jitter
jitter.video
Jitter - це додаток для створення анімованого контенту, включаючи GIF та відео, за допомогою шаблонів та налаштувань. Підходить для користувачів різного рівня.
Steve.ai
steve.ai
Steve.ai — це онлайн-платформа для створення відео на основі штучного інтелекту, яка допомагає створювати відео з сценаріїв за хвилини.
Move.ai
move.ai
Move.ai - програма для захоплення руху з використанням AI, що спрощує створення анімацій з високою точністю.
Magic Studio
magicstudio.com
Magic Studio — це інструмент для автоматичного редагування та створення зображень з використанням штучного інтелекту, що спрощує редагування фотографій.
Mango Animate
mangoanimate.com
Mango Animate - це програма для створення анімації, яка дозволяє користувачам без програмування створювати відео для різних галузей. Вона має безкоштовну версію на все життя.
Biteable
biteable.com
Biteable - це онлайн платформа для створення професійних відео з використанням шаблонів, яка дозволяє користувачам налаштовувати відео для брендів.
PixCap
pixcap.com
Pixcap — веб-платформа для створення 3D-дизайнів, яка дозволяє користувачам легко проєктувати візуальний контент з використанням 3D-елементів.
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe - це простий у використанні додаток для створення анімаційних відео, який дозволяє користувачам проектувати анімацію в стилі дошки.
GreenSock Animation Platform
gsap.com
Greensock Animation Platform (GSAP) – бібліотека JavaScript для створення анімацій на веб-сайтах, яка підтримує різні елементи та забезпечує високу продуктивність.
Moovly
moovly.com
Moovly - платформа для створення анімованих відео, що використовує AI для перетворення тексту в відео з бібліотекою активів і простим інтерфейсом.
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