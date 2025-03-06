Анімаційне програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки - Уганда

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для анімації створено для створення переміщення графіки з візуальних файлів. Залежно від програми, користувачі можуть оживити різні типи графіки, включаючи 2D, 3D, мальовані або комп'ютерні зображення. Ці програми часто дозволяють додавати музику та інші ефекти. Програмне забезпечення для анімації може інтегруватися з малюванням, редагуванням відео або програмним забезпеченням 3D -моделювання. Художники та фрілансери можуть використовувати найкращі безкоштовні програмне забезпечення для редагування відео та анімації в поєднанні, щоб розробити свої анімації за бюджетом.
Запит на новий застосунок
Animaker
animaker.com
Animaker порушує те, як компанії тренують, навчають, мотивують, продають, спілкують, переглядають та розповсюджують вміст через DIY Professional Live та/або анімовані відео за лічені хвилини. Visa, Johnson & Johnson, GSK, McDonald's, Dell Tech - деякі з 15 мільйонів користувачів у 220 країнах. Швидко, без технічної експертизи, створіть професійні відео 4K якісні відео (анімовані або в прямому ефірі) для борту, маркетингу, брендингу, спрощення складних концепцій тощо. За лічені хвилини, що дозволяють компаніям легко адаптуватися до змін на ринку для створення конкурентної переваги.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon-це провідна платформа візуального спілкування, яка дозволяє будь-кому створювати професійні та залучені відео та презентації за лічені хвилини, без будь-яких дизайнерських чи технічних навичок. Понад 30 мільйонів людей, у тому числі 96% компаній Fortune 500, використовують Powtoon для залучення своєї аудиторії - будь то для корпоративного навчання та науково -дослідної роботи, HR, внутрішніх комісій, маркетингу, продажів тощо. Заснований у 2012 році, Powtoon має офіси в Лондоні, Сан -Франциско, Тель -Авіві, Україні та Філіппінах. За допомогою Powtoon ви можете легко створити власні безкоштовні (або оплачувані) студію HD Live та анімаційні відео-усуваючи високу вартість найму відеопродукції відео. Powtoon пропонує величезну бібліотеку професійно розроблених шаблонів, сцен, персонажів, реквізитів, відео, саундтреків тощо. Завантажте власні медіа, відео, GIF, зображення, голосування та все, що вам потрібно, щоб ваша аудиторія була догляд за доглядом, підключенням та діяльністю.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest-це платформа для брендингу все в одному, що пропонує користувачам найкращі онлайн-інструменти для створення якісних відеороликів, графічних дизайнів, логотипів, макетів та веб-сайтів з мінімальним часом та зусиллями. Почніть процес створення з онлайн -виробника логотипу, щоб створити унікальний та незабутній бренд, не наймаючи дизайнерську команду. Інструмент дозволяє здійснювати високу роздільну здатність, спеціальні логотипи, пристосовані для різних потреб, і завантажувати їх всього за кілька кліків. Використовуйте реалістичні макети для відображення дизайну на різних об'єктах та макетах. З постійно зростаючої бібліотеки готових до використання шаблонів макетів, виберіть той, який вам найбільше подобається, завантажуйте файли, змініть кольори та отримайте якісні візуальні зображення. Редактор відео дозволяє зробити анімацію якості студії, анімації, розкриття логотипів, вступів, слайд-шоу та багато інших типів відео без будь-яких технічних навичок. Все, що вам потрібно зробити, - це переглянути бібліотеку відеозаписів, вибрати улюблений, відредагувати його прямо в браузері та мати захоплююче відео, готове в мить. Створіть чуйні та сучасні веб -сайти без будь -яких знань кодування. Зберіть веб-сайт з нуля або відредагуйте заздалегідь розроблені шаблони за допомогою вбудованих інструментів. Налаштуйте свій веб -сайт до вмісту серця, дивіться, як він виглядає на різних пристроях, та опублікуйте його одним клацанням. Використовуйте інтуїтивні інструменти графічного виробника, щоб розробити вражаючі, перегляньте категорії готових до використання дизайнерських пакетів, виберіть шаблон, налаштуйте його та завантажте свій файл.
Biteable
biteable.com
Створюйте брендові відео з провідним онлайн-виробником відео. Biteable — це провідне рішення для створення стислого, привабливого брендового відеовмісту.
Vyond
vyond.com
Результати експертів без зусиль. Зробіть захоплюючі відео за лічені секунди. Vyond - це платформа створення відео, що працює на AI, яка ставить силу студії відеопродукції - від написання сценарію до готового відео - прямо під рукою. Використовуйте Vyond Go, перший генеративний сценарій, що працює на AI, та створений відео, щоб миттєво створити грубо вирізане відео з простого текстового підказки. Потім використовуйте Vyond Studio, нашу потужну творчість відео-краплі, щоб відредагувати ці відео, або створити оригінальні відео за допомогою тисяч заздалегідь зроблених символів, шаблонів та фону. Vyond побудований, щоб допомогти вам краще спілкуватися. Легко та ефективно створюють професійні відео, які вирівнюють ваші ділові комунікації. Приверніть увагу сьогоднішніх відволіканих зацікавлених сторін із залученням відео, що стосуються будь -якої галузі та ролі роботи. Будьте впевнені, що ваші дані захищені на нашій побудованій для підприємницької платформи, яка сертифікована ISO 27001 (для всіх випадків місця та використання), а також відповідає GDPR та CCPA. Vyond Go: Сценарій, що працює на AI, та творця відео, ми приймаємо створення відео з легкого до миттєвого з Війдом. Введіть підказку або завітайте до свого попереднього вмісту, щоб миттєво створити сценарій, і дивитися, як Vyond створює відео за лічені секунди. Використовуйте наш простий текстовий редактор, щоб швидко відшліфувати своє відео, а потім розгорнути своє відео як-це або візьміть його у Vyond Studio для тонкої настройки. Vyond Studio: Потужний творець відео-крапка отримує повну можливість створення відео та редагування за допомогою нашого потужного творця відео на основі часу, на основі часу. Сотні попередніх шаблонів, 40 000+ реквізитів та повнофункціональний творець персонажів надають деталі та релевантність для створення точного відео, необхідного для будь-якої галузі чи використання.
Moovly
moovly.com
Як найбільш забитий інструмент створення відео на ринку, Moovly надає все, що вам та вашій організації потрібно створити професійні відеоролики чи презентації за лічені хвилини. Розроблений спеціально для бізнесу та безперешкодно інтегруватись із вашим поточним робочим процесом завдяки таким функціям, як маркування білого, рішення, що базується на хмарному/браузері, допоможе вам легко співпрацювати з усією командою з її системою огляду та спільними бібліотеками та створити якісну, Залучення маркетингових відеороликів для продажів, науково -дослідних та внутрішніх комунікацій. Довіри Амазонці, Амадеус та Байєр, щоб назвати декілька, найпотужніша можливість Мовлі, безсумнівно, є його автоматичним генерацією відео. Просто підключіть свої джерела даних або свій магазин електронної комерції, генеруйте тисячі відео за кілька кліків та висуньте їх на бажану платформу соціальних медіа, щоб охопити масову аудиторію. Мовлі - ідеальний інструмент створення відео для поєднання з вашим бізнесом та допоможе вам досягти всіх своїх цілей.
Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами за лічені секунди. Вам більше не потрібна команда дизайнерів і програмістів, щоб миттєво вплинути на вражаючу візуальну комунікацію. Використовуйте інтерактивні та анімовані ефекти, щоб легко розподіляти інформацію по шарах, які глядачі можуть досліджувати та відкривати. Залиште позаду застаріле програмне забезпечення для створення контенту та приголомшуйте та залучайте свою аудиторію за допомогою Genially. Ефект «Вау» — лише кілька кліків. Виберіть із понад 1100 шаблонів або почніть з нуля. Приєднуйтесь до спільноти мільйонів користувачів у всьому світі, до якої входять бізнесмени, викладачі, маркетологи, дизайнери та такі компанії, як Hulu, Danone, Michelin і Heineken. Майбутнє спілкування чекає на вас.
Jitter
jitter.video
Створюйте професійний анімаційний контент за допомогою Jitter. Використовуйте його для створення фірмових анімованих інтерфейсів, відео, публікацій у соціальних мережах, веб-сайтів, програм, логотипів тощо. Зареєструйтеся безкоштовно.
Steve.ai
steve.ai
STEVE.AI-це платформа створення відеороликів (штучний інтелект), яка дозволяє брендам та бізнесу створювати захоплюючі відео для соціальних медіа, реклами, розповіді тощо. Наша технологія допомагає перетворити сценарії в захоплюючі відео за лічені хвилини. Наша місія полягає в тому, щоб дозволити будь-кому створити якісні відеоролики з мінімальними зусиллями, часом та вартістю.
Move.ai
move.ai
ЗВІЛЬНІТЬ ВАШ РУХ. ЗАПОЛОВІТЬ СВОЮ УЯВУ. Ніяких костюмів, жодних обмежень. Зйомка руху з високою точністю стала простою.
GreenSock Animation Platform
gsap.com
Думайте про GSAP як про швейцарський армійський ніж анімації...але краще. Він анімує все, чого може торкнутися JavaScript (властивості CSS, об’єкти бібліотеки canvas, SVG, загальні об’єкти тощо), і вирішує незліченну кількість невідповідностей браузера, і все це надзвичайно швидко (у 20 разів швидше, ніж jQuery), включаючи автоматичне прискорення перетворень за допомогою GPU. Перегляньте подробиці на сторінці https://gsap.com/why-gsap/. Більшість інших бібліотек лише анімують властивості CSS. Крім того, їхні можливості секвенування та керування часом виконання бліднуть у порівнянні. Простіше кажучи, GSAP є найнадійнішою бібліотекою високопродуктивної анімації на планеті, тому, ймовірно, кожна велика рекламна мережа виключає її з обчислень розміру файлу та розміщує на своїх CDN. На відміну від монолітних фреймворків, які визначають структуру ваших програм, GSAP повністю гнучкий; посипте його куди хочете.
Mango Animate
mangoanimate.com
Mango Animate — це технологічна компанія, яка займається розробкою простого у використанні, але потужного програмного забезпечення, зокрема програми для створення анімації, створення анімації для дошок, створення анімації персонажів і створення бізнес-відео. Програмування не потрібне, кожен може використовувати будь-яке програмне забезпечення від Mango Animate для створення чудових відео для всіх галузей, таких як освіта, бізнес, технології тощо. Варто зазначити, що все програмне забезпечення від Mango Animate постачається з безкоштовною довічною версією, що дозволяє всім користувачам безкоштовно розпочати свою відеоподорож.
PixCap
pixcap.com
Pixcap — це веб-дизайн-платформа, призначена для брендів, стартапів і креативних агентств будь-якого розміру, що дозволяє їм швидко створювати ефектний 3D-дизайн брендингу. Інтеграція 3D-елементів у брендинг, рекламу, презентації продуктів і вміст соціальних мереж виявилася значно більш захоплюючою, ніж традиційний плоский дизайн, що призвело до підвищення впізнаваності бренду та помітного 40-відсоткового зростання коефіцієнта конверсії. Наша місія — зробити створення професійного 3D-дизайну та відео доступним і легким для кожного. Просто перетягніть потрібні тривимірні елементи та налаштуйте їх відповідно до естетики вашого бренду. За допомогою Pixcap ви можете підняти свій бренд за допомогою: - Великої бібліотеки настроюваних 3D-ресурсів. - Різноманітні набори макетів брендингу - Створення реалістичних 3D-моделей на основі штучного інтелекту з простого тексту або 2D-зображень. - Приваблива анімація, яка вдихає життя у ваш дизайн. Відвідайте веб-сайт: https://pixcap.com
VideoScribe
videoscribe.co
Videoscribe-це простий у використанні анімований виробник відео для початківців для початківців, що застосовується для будь-якої галузі та ролі роботи. Створіть анімовані відеоролики професійної якості, які захоплюють та навчають свою аудиторію. Повідомте будь -яку тему чи повідомлення швидким та захоплюючим способом, щоб привернути увагу та виділитися з натовпу, не порушуючи банк. Легко та інтуїтивно зрозуміло: Незалежно від того, чи є ви професіонал чи початківець, інтерфейс Videoscribe, що сприяє користувачем, робить процес анімації швидким та простим. Його функціональність та інтуїтивно зрозумілі елементи управління дозволяють без особливих зусиль розміщувати та маніпулювати елементами на полотні, роблячи процес створення гладким та приємним. Професійна якість: Досягнення анімації професійного класу без необхідності великих технічних навичок або дорогого виробничого обладнання. Різні анімаційні ефекти втілюють будь -який вміст у життя, створюючи візуально приголомшливий та динамічний досвід для ваших глядачів. Необмежена творчість: Розв’яжіть свій творчий потенціал та ремесло унікальну та переконливу анімацію. Велика бібліотека професійно розроблених зображень, піктограм, персонажів та фону, означає, що у вас є нескінченний спектр візуальних елементів, які можна вибрати та налаштувати відповідно до вашого стилю та бренду. БЕЗПЕЧНИЙ: Незалежно від того, чи створюєте ви освітні відео, маркетингові кампанії, навчальні матеріали, презентації чи вміст розповідей, відео надає можливість вам ефективно доставляти свої повідомлення та залучати свою аудиторію на більш глибокому рівні.
Magic Studio
magicstudio.com
Magic Studio — це інструмент на основі ШІ, який дозволяє користувачам автоматично редагувати та створювати зображення. Він пропонує низку функцій, призначених для спрощення процесів редагування зображень. Функція «Полотно» дозволяє користувачам швидко та легко створювати професійні фотографії продуктів, усуваючи потребу у дорогих фотосесіях. Magic Eraser дозволяє користувачам видаляти небажані елементи із зображень, просто позначаючи області, які вони хочуть видалити, які потім можна завантажити. Функція Background Eraser автоматично видаляє фон із зображень, підкреслюючи об’єкт і створюючи ефект прожектора. Функція Image Enlarger дозволяє користувачам збільшувати зображення без шкоди для якості, забезпечуючи кращу роздільну здатність і чіткість. Imagine дозволяє користувачам створювати зображення за допомогою текстових описів, надаючи унікальний спосіб візуального вираження думок та ідей. Photobooth створено для створення приголомшливих фотографій профілю за допомогою технології штучного інтелекту, покращуючи зовнішній вигляд зображень користувачів. Magic Studio пропонує зручний інтерфейс і легко доступний без технічних знань. Він доступний безкоштовно, що дозволяє користувачам протестувати та ознайомитися з можливостями інструменту. Студія Magic Studio розроблена компанією aarzoo, Inc. і надає різноманітні корисні ресурси, наприклад довідник і посилання на їхні профілі в соціальних мережах і юридичну інформацію.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.