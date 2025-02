Програмне забезпечення для анімації - Найпопулярніші застосунки - Сінгапур

Vyond

vyond.com

Експертні результати без зусиль. Створюйте захоплюючі відео за лічені секунди. Vyond — це платформа для створення відео на базі штучного інтелекту, яка надає можливості студії виробництва відео — від написання сценарію до готового відео — прямо у вас під рукою. Використовуйте Vyond Go, перший у галузі генеративний сценарій і програму для створення відео на основі штучного інтелекту, щоб миттєво створити чорнове відео з простого текстового підказки. Потім скористайтеся Vyond Studio, нашим потужним інструментом для створення відео з функцією перетягування, щоб відредагувати ці відео або створити оригінальні відео за допомогою тисяч готових персонажів, шаблонів і фону. Vyond створено, щоб допомогти вам краще спілкуватися. Легко й ефективно створюйте професійні відеоролики, які підвищують рівень вашого ділового спілкування. Привертайте увагу сучасних зацікавлених сторін за допомогою цікавих відео, які стосуються будь-якої галузі та будь-якої посади. Будьте впевнені, що ваші дані в безпеці на нашій корпоративній платформі, сертифікованій за стандартом ISO 27001 (для всіх місць і випадків використання), а також сумісні з GDPR і CCPA. Vyond Go: створювач сценаріїв і відео на основі штучного інтелекту Ми перетворюємо створення відео від простого до миттєвого за допомогою Vyond Go. Введіть підказку або перемістіть уже наявний вміст, щоб миттєво створити сценарій, і подивіться, як Vyond створює відео за лічені секунди. Використовуйте наш простий текстовий редактор, щоб швидко відшліфувати своє відео, а потім розгорнути своє відео як є або перенести його у Vyond Studio для тонкого налаштування. Vyond Studio: потужний інструмент для створення відео з функцією перетягування та скидання Отримайте повні можливості створення та редагування відео за допомогою нашого потужного інструмента для створення відео на основі часової шкали з функцією перетягування та скидання. Сотні готових шаблонів, понад 40 000 реквізитів і повнофункціональний інструмент для створення персонажів забезпечують деталізацію та релевантність для створення саме того відео, яке вам потрібно для будь-якої галузі чи випадку використання.