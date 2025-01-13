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Програмне забезпечення для анімації - Найпопулярніші застосунки - Острови Піткерн
Програмне забезпечення для анімації створено для створення рухомої графіки з візуальних файлів. Залежно від програми користувачі можуть анімувати різні типи графіки, включаючи 2D, 3D, зображення, намальовані вручну або створені комп’ютером. Ці програми часто дозволяють додавати музику та інші ефекти. Програмне забезпечення для анімації можна інтегрувати з програмним забезпеченням для малювання, редагування відео або 3D-моделювання. Художники та фрілансери можуть використовувати найкраще безкоштовне програмне забезпечення для редагування відео та анімації в поєднанні, щоб створювати свої анімації за бюджет.
Запит на новий застосунок
Animaker
animaker.com
Animaker руйнує те, як компанії навчають, навчають, мотивують, продають, спілкуються, переглядають і розповсюджують контент за допомогою DIY професійних живих та/або анімаційних відео за лічені хвилини. Visa, Johnson & Johnson, GSK, McDonald's, Dell Tech є одними з 15 мільйонів користувачів у 220 країнах. Швидко, без технічних знань, створюйте відео професійної якості 4k (анімаційні або в прямому ефірі) для введення в експлуатацію, маркетингу, брендингу, спрощення складних концепцій тощо за лічені хвилини, дозволяючи компаніям легко адаптуватися до змін ринку та створити конкурентну перевагу.
Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами за лічені секунди. Вам більше не потрібна команда дизайнерів і програмістів, щоб миттєво вплинути на вражаючу візуальну комунікацію. Використовуйте інтерактивні та анімовані ефекти, щоб легко розподіляти інформацію по шарах, які глядачі можуть досліджувати та відкривати. Залиште позаду застаріле програмне забезпечення для створення контенту та приголомшуйте та залучайте свою аудиторію за допомогою Genially. Ефект «Вау» — лише кілька кліків. Виберіть із понад 1100 шаблонів або почніть з нуля. Приєднуйтесь до спільноти мільйонів користувачів у всьому світі, до якої входять бізнесмени, викладачі, маркетологи, дизайнери та такі компанії, як Hulu, Danone, Michelin і Heineken. Майбутнє спілкування чекає на вас.
Jitter
jitter.video
Створюйте професійний анімаційний контент за допомогою Jitter. Використовуйте його для створення фірмових анімованих інтерфейсів, відео, публікацій у соціальних мережах, веб-сайтів, програм, логотипів тощо. Зареєструйтеся безкоштовно.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — це провідна платформа візуальної комунікації, яка дозволяє будь-кому створювати професійно виглядаючі та привабливі відео та презентації за лічені хвилини, не потребуючи жодних дизайнерських чи технічних навичок. Понад 30 мільйонів людей, у тому числі 96% компаній зі списку Fortune 500, використовують Powtoon для залучення аудиторії — будь то для корпоративного навчання, L&D, HR, внутрішніх комунікацій, маркетингу, продажів тощо. Заснована в 2012 році компанія Powtoon має офіси в Лондоні, Сан-Франциско, Тель-Авіві, Україні та на Філіппінах. За допомогою Powtoon ви можете легко створювати власні безкоштовні (або платні) студійні HD-відео в прямому ефірі та анімаційні відео — усунувши високу вартість найму команди виробництва відео. Powtoon пропонує величезну бібліотеку професійно розроблених шаблонів, сцен, персонажів, реквізиту, відео, саундтреків тощо. Завантажуйте власні медіафайли, відео, GIF-файли, зображення, озвучення та все, що вам потрібно, щоб змусити вашу аудиторію піклуватися, спілкуватися та діяти.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest — це комплексна платформа брендингу, яка пропонує користувачам найкращі онлайн-інструменти для створення високоякісних відео, графічного дизайну, логотипів, макетів і веб-сайтів з мінімальними витратами часу та зусиль. Розпочніть процес створення з онлайн-виробником логотипів, щоб створити унікальний бренд, який запам’ятовується, не наймаючи команду дизайнерів. Інструмент дозволяє створювати користувальницькі логотипи високої роздільної здатності, адаптовані для різних потреб, і завантажувати їх лише за кілька кліків. Використовуйте реалістичні макети, щоб відобразити свій дизайн на різних об’єктах і макетах. З постійно зростаючої бібліотеки готових до використання шаблонів макетів виберіть той, який вам найбільше подобається, завантажте файли, змініть кольори та отримуйте високоякісні візуальні ефекти. Відеоредактор дає змогу створювати анімаційні пояснення студійної якості, розкриття логотипів, заставки, слайд-шоу та багато інших типів відео без жодних технічних навичок. Все, що вам потрібно зробити, це переглянути бібліотеку відеошаблонів, вибрати свій улюблений, відредагувати його прямо в браузері та миттєво підготувати привабливе відео. Створюйте адаптивні та сучасні веб-сайти без будь-яких знань програмування. Зберіть веб-сайт з нуля або відредагуйте попередньо розроблені шаблони за допомогою вбудованих інструментів. Налаштуйте свій веб-сайт на свій смак, подивіться, як він виглядає на різних пристроях, і опублікуйте його одним клацанням миші. Використовуйте інтуїтивно зрозумілі інструменти графічного редактора, щоб d
Biteable
biteable.com
Створюйте брендові відео з провідним онлайн-виробником відео. Biteable — це провідне рішення для створення стислого, привабливого брендового відеовмісту.
Steve.ai
steve.ai
Steve.AI — це онлайн-платформа для створення онлайн-відео на основі ШІ (штучного інтелекту), яка дозволяє брендам і компаніям створювати привабливі відео для соціальних мереж, реклами, оповідань тощо. Наша технологія допомагає перетворити сценарії на захоплюючі відео за лічені хвилини. Наша місія полягає в тому, щоб дозволити будь-кому створювати відео високої якості з мінімальними зусиллями, часом і коштами.
Move.ai
move.ai
ЗВІЛЬНІТЬ ВАШ РУХ. ЗАПОЛОВІТЬ СВОЮ УЯВУ. Ніяких костюмів, жодних обмежень. Зйомка руху з високою точністю стала простою.
Vyond
vyond.com
Експертні результати без зусиль. Створюйте захоплюючі відео за лічені секунди. Vyond — це платформа для створення відео на базі штучного інтелекту, яка надає можливості студії виробництва відео — від написання сценарію до готового відео — прямо у вас під рукою. Використовуйте Vyond Go, перший у галузі генеративний сценарій і програму для створення відео на основі штучного інтелекту, щоб миттєво створити чорнове відео з простого текстового підказки. Потім скористайтеся Vyond Studio, нашим потужним інструментом для створення відео з функцією перетягування, щоб відредагувати ці відео або створити оригінальні відео за допомогою тисяч готових персонажів, шаблонів і фону. Vyond створено, щоб допомогти вам краще спілкуватися. Легко й ефективно створюйте професійні відеоролики, які підвищують рівень вашого ділового спілкування. Привертайте увагу сучасних зацікавлених сторін за допомогою цікавих відео, які стосуються будь-якої галузі та будь-якої посади. Будьте впевнені, що ваші дані в безпеці на нашій корпоративній платформі, сертифікованій за стандартом ISO 27001 (для всіх місць і випадків використання), а також сумісні з GDPR і CCPA. Vyond Go: створювач сценаріїв і відео на основі штучного інтелекту Ми перетворюємо створення відео від простого до миттєвого за допомогою Vyond Go. Введіть підказку або перемістіть уже наявний вміст, щоб миттєво створити сценарій, і подивіться, як Vyond створює відео за лічені секунди. Використовуйте наш простий текстовий редактор, щоб швидко відшліфувати своє відео, а потім розгорнути своє відео як є або перенести його у Vyond Studio для тонкого налаштування. Vyond Studio: потужний інструмент для створення відео з функцією перетягування та скидання Отримайте повні можливості створення та редагування відео за допомогою нашого потужного інструмента для створення відео на основі часової шкали з функцією перетягування та скидання. Сотні готових шаблонів, понад 40 000 реквізитів і повнофункціональний інструмент для створення персонажів забезпечують деталізацію та релевантність для створення саме того відео, яке вам потрібно для будь-якої галузі чи випадку використання.
Moovly
moovly.com
Будучи найбільш насиченим на ринку інструментом для створення відео на основі ШІ, Moovly надає все необхідне вам і вашій організації для створення професійно виглядаючих відео чи презентацій за лічені хвилини. Розроблене спеціально для бізнесу та для бездоганної інтеграції з вашим поточним робочим процесом завдяки таким функціям, як біле маркування, хмарне/тільки веб-переглядачне рішення Moovly допоможе вам легко співпрацювати з усією вашою командою за допомогою системи рецензування та спільних бібліотек і створювати високоякісні, залучення маркетингових відео для продажів, L&D та внутрішніх комунікацій. Найпотужніша функція Moovly, якій довіряють Amazon, Amadeus і Bayer, безсумнівно, це автоматичне створення відео на основі штучного інтелекту. Просто підключіть свої джерела даних або свій магазин електронної комерції, створіть тисячі відеороликів кількома клацаннями миші та надішліть їх на вибрану платформу соціальних мереж, щоб охопити широку аудиторію. Moovly — це ідеальний інструмент для створення відео, який поєднає з вашим бізнесом і допоможе досягти всіх ваших цілей.
GreenSock Animation Platform
gsap.com
Думайте про GSAP як про швейцарський армійський ніж анімації...але краще. Він анімує все, чого може торкнутися JavaScript (властивості CSS, об’єкти бібліотеки canvas, SVG, загальні об’єкти тощо), і вирішує незліченну кількість невідповідностей браузера, і все це надзвичайно швидко (у 20 разів швидше, ніж jQuery), включаючи автоматичне прискорення перетворень за допомогою GPU. Перегляньте подробиці на сторінці https://gsap.com/why-gsap/. Більшість інших бібліотек лише анімують властивості CSS. Крім того, їхні можливості секвенування та керування часом виконання бліднуть у порівнянні. Простіше кажучи, GSAP є найнадійнішою бібліотекою високопродуктивної анімації на планеті, тому, ймовірно, кожна велика рекламна мережа виключає її з обчислень розміру файлу та розміщує на своїх CDN. На відміну від монолітних фреймворків, які визначають структуру ваших програм, GSAP повністю гнучкий; посипте його куди хочете.
Mango Animate
mangoanimate.com
Mango Animate — це технологічна компанія, яка займається розробкою простого у використанні, але потужного програмного забезпечення, зокрема програми для створення анімації, створення анімації для дошок, створення анімації персонажів і створення бізнес-відео. Програмування не потрібне, кожен може використовувати будь-яке програмне забезпечення від Mango Animate для створення чудових відео для всіх галузей, таких як освіта, бізнес, технології тощо. Варто зазначити, що все програмне забезпечення від Mango Animate постачається з безкоштовною довічною версією, що дозволяє всім користувачам безкоштовно розпочати свою відеоподорож.
PixCap
pixcap.com
Pixcap — це веб-дизайн-платформа, призначена для брендів, стартапів і креативних агентств будь-якого розміру, що дозволяє їм швидко створювати ефектний 3D-дизайн брендингу. Інтеграція 3D-елементів у брендинг, рекламу, презентації продуктів і вміст соціальних мереж виявилася значно більш захоплюючою, ніж традиційний плоский дизайн, що призвело до підвищення впізнаваності бренду та помітного 40-відсоткового зростання коефіцієнта конверсії. Наша місія — зробити створення професійного 3D-дизайну та відео доступним і легким для кожного. Просто перетягніть потрібні тривимірні елементи та налаштуйте їх відповідно до естетики вашого бренду. За допомогою Pixcap ви можете підняти свій бренд за допомогою: - Великої бібліотеки настроюваних 3D-ресурсів. - Різноманітні набори макетів брендингу - Створення реалістичних 3D-моделей на основі штучного інтелекту з простого тексту або 2D-зображень. - Приваблива анімація, яка вдихає життя у ваш дизайн. Відвідайте веб-сайт: https://pixcap.com
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe — це простий у використанні інструмент для створення анімованих відео, який можна перетягнути та відкинути для початківців і професіоналів, застосовний для будь-якої галузі та будь-якої посади. Створюйте анімаційні відео професійної якості, які захоплюють і навчають вашу аудиторію. Повідомте будь-яку тему чи повідомлення швидким і привабливим способом, щоб привернути увагу та виділятися з натовпу, не розбиваючи грошей. Легкий та інтуїтивно зрозумілий: незалежно від того, професіонал ви чи новачок, зручний інтерфейс VideoScribe робить процес створення анімації швидким і простим. Його функція перетягування та інтуїтивно зрозумілі елементи керування дозволяють легко розміщувати елементи на полотні та керувати ними, роблячи процес створення плавним і приємним. Професійна якість: створюйте анімацію професійного рівня, не потребуючи значних технічних навичок або дорогого виробничого обладнання. Різноманітні анімаційні ефекти оживляють будь-який вміст, створюючи візуально приголомшливі та динамічні враження для ваших глядачів. Необмежена творчість: розкрийте свій творчий потенціал і створіть унікальні та захоплюючі анімації. Велика бібліотека професійно розроблених зображень, значків, персонажів і фону означає, що у вас є нескінченний діапазон візуальних елементів, з яких можна вибрати та налаштувати відповідно до свого стилю та бренду. Універсальність: незалежно від того, створюєте ви навчальні відео, маркетингові кампанії, навчальні матеріали, презентації чи сюжетний контент, VideoScribe дає вам змогу ефективно донести своє повідомлення та залучити аудиторію на глибшому рівні.
Magic Studio
magicstudio.com
Magic Studio — це інструмент на основі ШІ, який дозволяє користувачам автоматично редагувати та створювати зображення. Він пропонує низку функцій, призначених для спрощення процесів редагування зображень. Функція «Полотно» дозволяє користувачам швидко та легко створювати професійні фотографії продуктів, усуваючи потребу у дорогих фотосесіях. Magic Eraser дозволяє користувачам видаляти небажані елементи із зображень, просто позначаючи області, які вони хочуть видалити, які потім можна завантажити. Функція Background Eraser автоматично видаляє фон із зображень, підкреслюючи об’єкт і створюючи ефект прожектора. Функція Image Enlarger дозволяє користувачам збільшувати зображення без шкоди для якості, забезпечуючи кращу роздільну здатність і чіткість. Imagine дозволяє користувачам створювати зображення за допомогою текстових описів, надаючи унікальний спосіб візуального вираження думок та ідей. Photobooth створено для створення приголомшливих зображень профілю за допомогою технології штучного інтелекту, покращуючи зовнішній вигляд зображень користувачів. Magic Studio пропонує зручний інтерфейс і легко доступний без технічних знань. Він доступний безкоштовно, що дозволяє користувачам протестувати та ознайомитися з можливостями інструменту. Студія Magic Studio розроблена компанією aarzoo, Inc. і надає різноманітні корисні ресурси, наприклад довідник і посилання на їхні профілі в соціальних мережах і юридичну інформацію.