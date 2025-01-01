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Анімаційне програмне забезпечення
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Анімаційне програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для анімації створено для створення переміщення графіки з візуальних файлів. Залежно від програми, користувачі можуть оживити різні типи графіки, включаючи 2D, 3D, мальовані або комп'ютерні зображення. Ці програми часто дозволяють додавати музику та інші ефекти. Програмне забезпечення для анімації може інтегруватися з малюванням, редагуванням відео або програмним забезпеченням 3D -моделювання. Художники та фрілансери можуть використовувати найкращі безкоштовні програмне забезпечення для редагування відео та анімації в поєднанні, щоб розробити свої анімації за бюджетом.

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Genially

Genially

genial.ly

Genially - онлайн-платформа для створення інтерактивного вмісту: презентацій, інфографіки, тестів, з можливістю анімації та інтеграції з іншими інструментами.

Animaker

Animaker

animaker.com

Animaker — це онлайн-платформа для створення професійних анімаційних і живих відео без технічних знань.

Renderforest

Renderforest

renderforest.com

Renderforest - це платформа для створення відео, логотипів та графіки з використанням шаблонів та інструментів редагування без потреби в програмуванні.

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Powtoon - платформа для створення анімованих відео та презентацій без необхідності в дизайнерських навичках.

Vyond

Vyond

vyond.com

Vyond - платформа для створення анімаційних відео, що дозволяє швидко створювати та редагувати контент за допомогою шаблонів та кнопок перетягування.

Jitter

Jitter

jitter.video

Jitter - це додаток для створення анімованого контенту, включаючи GIF та відео, за допомогою шаблонів та налаштувань. Підходить для користувачів різного рівня.

Steve.ai

Steve.ai

steve.ai

Steve.ai — це онлайн-платформа для створення відео на основі штучного інтелекту, яка допомагає створювати відео з сценаріїв за хвилини.

Move.ai

Move.ai

move.ai

Move.ai - програма для захоплення руху з використанням AI, що спрощує створення анімацій з високою точністю.

Magic Studio

Magic Studio

magicstudio.com

Magic Studio — це інструмент для автоматичного редагування та створення зображень з використанням штучного інтелекту, що спрощує редагування фотографій.

VideoScribe

VideoScribe

videoscribe.co

VideoScribe - це простий у використанні додаток для створення анімаційних відео, який дозволяє користувачам проектувати анімацію в стилі дошки.

Biteable

Biteable

biteable.com

Biteable - це онлайн платформа для створення професійних відео з використанням шаблонів, яка дозволяє користувачам налаштовувати відео для брендів.

GreenSock Animation Platform

GreenSock Animation Platform

gsap.com

Greensock Animation Platform (GSAP) – бібліотека JavaScript для створення анімацій на веб-сайтах, яка підтримує різні елементи та забезпечує високу продуктивність.

Mango Animate

Mango Animate

mangoanimate.com

Mango Animate - це програма для створення анімації, яка дозволяє користувачам без програмування створювати відео для різних галузей. Вона має безкоштовну версію на все життя.

PixCap

PixCap

pixcap.com

Pixcap — веб-платформа для створення 3D-дизайнів, яка дозволяє користувачам легко проєктувати візуальний контент з використанням 3D-елементів.

Moovly

Moovly

moovly.com

Moovly - платформа для створення анімованих відео, що використовує AI для перетворення тексту в відео з бібліотекою активів і простим інтерфейсом.

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