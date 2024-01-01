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Програмне забезпечення для анімації - Найпопулярніші застосунки - Болівія
Програмне забезпечення для анімації створено для створення рухомої графіки з візуальних файлів. Залежно від програми користувачі можуть анімувати різні типи графіки, включаючи 2D, 3D, зображення, намальовані вручну або створені комп’ютером. Ці програми часто дозволяють додавати музику та інші ефекти. Програмне забезпечення для анімації можна інтегрувати з програмним забезпеченням для малювання, редагування відео або 3D-моделювання. Художники та фрілансери можуть використовувати найкраще безкоштовне програмне забезпечення для редагування відео та анімації в поєднанні, щоб створювати свої анімації за бюджет.
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Renderforest
renderforest.com
Renderforest — це комплексна платформа брендингу, яка пропонує користувачам найкращі онлайн-інструменти для створення високоякісних відео, графічного дизайну, логотипів, макетів і веб-сайтів з мінімальними витратами часу та зусиль. Розпочніть процес створення з онлайн-виробником логотипів, щоб створ...
Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами...
Animaker
animaker.com
Animaker руйнує те, як компанії навчають, навчають, мотивують, продають, спілкуються, переглядають і розповсюджують контент за допомогою DIY професійних живих та/або анімаційних відео за лічені хвилини. Visa, Johnson & Johnson, GSK, McDonald's, Dell Tech є одними з 15 мільйонів користувачів у 220 кр...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — це провідна платформа візуальної комунікації, яка дозволяє будь-кому створювати професійно виглядаючі та привабливі відео та презентації за лічені хвилини, не потребуючи жодних дизайнерських чи технічних навичок. Понад 30 мільйонів людей, у тому числі 96% компаній зі списку Fortune 500, ви...
Move.ai
move.ai
ЗВІЛЬНІТЬ ВАШ РУХ. ЗАПОЛОВІТЬ СВОЮ УЯВУ. Ніяких костюмів, жодних обмежень. Зйомка руху з високою точністю стала простою.
Jitter
jitter.video
Легко анімуйте свої проекти. Експортуйте свої творіння як відео або GIF. Все у вашому браузері.
Steve.ai
steve.ai
Steve.AI — це онлайн-платформа для створення онлайн-відео на основі ШІ (штучного інтелекту), яка дозволяє брендам і компаніям створювати привабливі відео для соціальних мереж, реклами, оповідань тощо. Наша технологія допомагає перетворити сценарії на захоплюючі відео за лічені хвилини. Наша місія по...
Vyond
vyond.com
Експертні результати без зусиль. Створюйте захоплюючі відео за лічені секунди. Vyond — це платформа для створення відео на базі штучного інтелекту, яка надає можливості студії виробництва відео — від написання сценарію до готового відео — прямо у вас під рукою. Використовуйте Vyond Go, перший у галу...
Biteable
biteable.com
Створюйте брендові відео з провідним онлайн-виробником відео. Biteable — це провідне рішення для створення стислого, привабливого брендового відеовмісту.
Magic Studio
magicstudio.com
Magic Studio — це інструмент на основі ШІ, який дозволяє користувачам автоматично редагувати та створювати зображення. Він пропонує низку функцій, призначених для спрощення процесів редагування зображень. Функція «Полотно» дозволяє користувачам швидко та легко створювати професійні фотографії проду...
Mango Animate
mangoanimate.com
Mango Animate — це технологічна компанія, яка займається розробкою простого у використанні, але потужного програмного забезпечення, зокрема програми для створення анімації, створення анімації для дошок, створення анімації персонажів і створення бізнес-відео. Програмування не потрібне, кожен може вик...
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe — це простий у використанні інструмент для створення анімованих відео, який можна перетягнути та відкинути для початківців і професіоналів, застосовний для будь-якої галузі та будь-якої посади. Створюйте анімаційні відео професійної якості, які захоплюють і навчають вашу аудиторію. Повід...
PixCap
pixcap.com
Pixcap — це веб-дизайн-платформа, призначена для брендів, стартапів і креативних агентств будь-якого розміру, що дозволяє їм швидко створювати ефектний 3D-дизайн брендингу. Інтеграція 3D-елементів у брендинг, рекламу, презентації продуктів і вміст соціальних мереж виявилася значно більш захоплюючою,...
GreenSock Animation Platform
gsap.com
Думайте про GSAP як про швейцарський армійський ніж анімації...але краще. Він анімує все, чого може торкнутися JavaScript (властивості CSS, об’єкти бібліотеки canvas, SVG, загальні об’єкти тощо), і вирішує незліченну кількість невідповідностей браузера, і все це надзвичайно швидко (у 20 разів швидше...
Moovly
moovly.com
Будучи найбільш насиченим на ринку інструментом для створення відео на основі ШІ, Moovly надає все необхідне вам і вашій організації для створення професійно виглядаючих відео чи презентацій за лічені хвилини. Розроблене спеціально для бізнесу та для бездоганної інтеграції з вашим поточним робочим п...