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Аналітичні платформи
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Аналітичні платформи - Найпопулярніші застосунки

Аналітичні платформи, які іноді називають платформами бізнес-аналітики (BI), пропонують підприємствам комплексний набір інструментів для поглинання, структурування, дослідження та інтерпретації даних, розкриваючи практичні відомості, які покращують процес прийняття рішень і обґрунтовують бізнес-стратегії. У той час як деякі з цих платформ вимагають залучення ІТ для налаштування аналітичної інфраструктури, інтеграції основних джерел даних і підготовки даних, інші розроблені для простого налаштування та використання нетехнічними користувачами, відомі як платформи самообслуговування. Бізнес-аналітики, спеціалісти з обробки даних та інші зацікавлені сторони можуть використовувати ці платформи для підготовки, моделювання й уточнення даних, отримуючи глибше розуміння повсякденних операцій компанії та сприяючи прийняттю обґрунтованих рішень. Істотним для класифікації її як аналітичної платформи є її надання наскрізного аналітичного рішення, що складається з п’яти ключових компонентів: підготовка даних, моделювання даних, змішування даних, візуалізація даних і надання інформації.

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Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau - це платформа для аналізу даних, яка дозволяє створювати інтерактивні візуалізації та інформаційні панелі для прийняття обґрунтованих рішень.

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Deepnote - це онлайн-ноутбук для команд, що дозволяє аналізувати дані, співпрацювати у реальному часі та ділитися проектами.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud - платформа хмарних обчислень і штучного інтелекту, що надає послуги зберігання, обчислень і безпеки для підприємств і організацій.

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Zoho Analytics - це програма для самостійного аналізу даних, що дозволяє візуалізувати дані, виявляти приховані інсайти та співпрацювати з колегами.

Looker

Looker

looker.com

Looker - це інструмент бізнес-розвідки, що дозволяє інтегрувати аналітику в додатки та покращувати досвід користувачів за допомогою моделювання даних.

Grow

Grow

grow.com

Grow — це платформа бізнес-аналітики без коду, яка дозволяє організаціям приймати рішення на основі даних, об'єднуючи ETL, сховища даних та візуалізацію.

DataGPT

DataGPT

datagpt.com

DataGPT - це чат-бот для аналізу даних, що дозволяє користувачам задавати питання про свої дані мовою, зрозумілою для людини.

Metabase

Metabase

metabase.com

Metabase - платформа бізнес-розвідки для аналізу та візуалізації даних, що дозволяє створювати звіти та інформаційні панелі без необхідності знань програмування.

Hex

Hex

hex.tech

Hex — платформа для спільної роботи з аналітикою та наукою про дані, яка дозволяє використовувати кодові ноутбуки, дані та керування знаннями.

Observable

Observable

observablehq.com

Observable - це платформа для створення та спільного аналізу даних, яка дозволяє користувачам створювати інтерактивні візуалізації та звіти за допомогою коду.

Domo

Domo

domo.com

Domo – це платформа для інтеграції і візуалізації даних, що допомагає підприємствам аналізувати дані та підтримувати прийняття рішень.

Chartio

Chartio

chartio.com

Chartio - хмарна платформа для візуалізації і аналізу даних, яка дозволяє користувачам досліджувати, обробляти та візуалізувати дані без знання коду.

DataSquirrel AI

DataSquirrel AI

datasquirrel.ai

DataSquirrel AI - це додаток для автоматизації очищення та візуалізації даних, що дозволяє користувачам аналізувати дані без потреби в технічних навичках.

InsightBase

InsightBase

insightbase.ai

InsightBase - платформа для аналізу даних, що дозволяє задавати запитання базам даних природною мовою, без потреби в знаннях SQL.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics дозволяє користувачам аналізувати дані і отримувати корисні висновки для прийняття рішень у бізнесі.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText розробляє програмне забезпечення для управління інформацією підприємств, забезпечуючи обробку контенту та дотримання нормативних вимог.

Mineo

Mineo

mineo.app

MINEO – платформа для аналізу даних, створення та впровадження Python блокнотів із вбудованими функціями моніторингу якості даних.

Klipfolio

Klipfolio

klipfolio.com

Klipfolio – це хмарна платформа для створення інформаційних панелей та звітів, що дозволяє відстежувати бізнес-показники у реальному часі.

datapine

datapine

datapine.com

DataPine - це програмне забезпечення для бізнес-інтелекту, що дозволяє користувачам аналізувати, візуалізувати та ділитися даними з різних джерел.

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode Analytics - платформа для аналізу даних, що дозволяє проводити складний аналіз за допомогою SQL, підтримує звітність про самообслуговування та колаборацію команд.

GoodData

GoodData

gooddata.com

GoodData — хмарна платформа для аналізу даних, яка дозволяє організаціям отримувати аналітику та візуалізації у реальному часі для прийняття рішень.

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL - це спільний редактор SQL, що дозволяє командам працювати з базами даних, писати запити, візуалізувати дані та ділитися результатами.

ATLAS.ti

ATLAS.ti

atlasti.com

ATLAS.ti – програмне забезпечення для якісного аналізу даних, яке допомагає користувачам організовувати, кодувати та інтерпретувати неструктуровані дані.

Sisense

Sisense

sisense.com

Sisense - це платформа бізнес-розвідки, яка спрощує аналіз даних та візуалізацію, дозволяючи користувачам приймати обґрунтовані рішення.

Cascade

Cascade

cascade.io

Cascade — це інструмент для аналізу, який дозволяє командам перетворювати великі набори даних у передбачувані інсайти і зручно ділитися результатами.

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

Epsilon3 – програмне забезпечення для управління складними процедурними процесами, що зменшує помилки та економить час операторів.

Flowtrail AI

Flowtrail AI

flowtrail.ai

Flowtrail AI – це аналітичний інструмент, що дозволяє користувачам задавати запитання про дані та отримувати відповіді у формі звітів і дашбордів без знання SQL.

Cube

Cube

cubeanywhere.com

Cube - це додаток для відстеження часу та витрат, що допомагає ефективно управляти проектами, завданнями та фінансами команд.

Sigma

Sigma

sigmacomputing.com

Sigma – це хмарна платформа для бізнес-розвідки, що дозволяє користувачам аналізувати дані за допомогою знайомих функцій таблиць без кодування.

Alteryx

Alteryx

alteryx.com

Alteryx - це платформа для аналітики даних, що дозволяє користувачам збирати, організовувати та аналізувати великі обсяги даних без потреби у програмуванні.

Trevor.io

Trevor.io

trevor.io

Trevor.io - платформа для створення звітів та візуалізацій даних з бази даних через простий конструктор запитів або SQL, без необхідності в технічних знаннях.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

HoneyStack - це платформа аналітики для B2B, що об'єднує дані маркетингу, продукту і продажів, забезпечуючи вимірювання ефективності та візуалізацію шляхів покупців.

MicroStrategy

MicroStrategy

microstrategy.com

MicroStrategy ONE - платформа бізнес-розвідки для аналітики даних, що підтримує інтеграцію з різними джерелами та дозволяє створювати звіти та інформаційні панелі.

Holistics

Holistics

holistics.io

Holistics дозволяє користувачам самостійно відповідати на свої питання щодо даних без залучення технічних команд.

Bold BI

Bold BI

boldbi.com

Bold BI — це платформа для вбудованої аналітики і бізнес-розвідки, що дозволяє створювати інтерактивні інформаційні панелі та працювати з даними в реальному часі.

Nugit

Nugit

nugit.co

Nugit — це автоматизована платформа для візуалізації даних, яка допомагає знаходити і зрозуміти інсайти в складних даних.

Ikigai

Ikigai

ikigailabs.io

Ikigai - платформа для бізнес-аналітики, яка сприяє прийняттю рішень шляхом швидкого аналізу даних та прогнозування на основі AI.

Mediafly

Mediafly

mediafly.com

Mediafly - платформа для створення інтерактивного контенту продажів, що допомагає командам підвищити залученість клієнтів та ефективність продажів.

Narrator

Narrator

narrator.ai

Narrato – платформа для створення контенту, співпраці та управління робочими потоками, що допомагає ефективно створювати й публікувати контент.

Cube Analytics

Cube Analytics

cubeanalytics.com

Cube Analytics - платформу для автоматизації, що дозволяє командам швидко створювати аналітичні додатки без коду, збираючи та візуалізуючи дані.

Composable Analytics

Composable Analytics

composable.ai

Композиційна аналітика - інструмент для інтеграції аналітики в робочі процеси з використанням модульного підходу та інтерактивних віджетів.

Incorta

Incorta

incorta.com

Incorta - платформа для збору та аналітики даних, що спрощує доступ до інформації з різних підприємств для аналізу без потреби в ІТ.

Phocas Software

Phocas Software

phocassoftware.com

Phocas Software - платформа для фінансової звітності та аналітики, що інтегрує дані з різних джерел для покращення бізнес-аналізу та прийняття рішень.

Altair One

Altair One

altairone.com

Altair One - платформа для аналізу даних, що об'єднує інструменти аналітики та обчислювальні ресурси, забезпечуючи ефективне управління даними та співпрацю.

Draxlr

Draxlr

draxlr.com

Draxlr дозволяє створювати інформаційні панелі та налаштовувати сповіщення для баз даних SQL, включаючи Postgres, MySQL, MS SQL та інші.

Lightdash

Lightdash

lightdash.com

Lightdash – це платформа для аналізу даних, яка дозволяє командам створювати метрики та візуалізації без знання SQL.

Workstream.io

Workstream.io

workstream.io

Workstream.io спрощує доступ до аналітичних ресурсів, перетворюючи великі обсяги даних на знання, на основі яких команди можуть приймати рішення.

Vertify

Vertify

vertify.com

Vertify - це програмне забезпечення для автоматизації бізнесу, яке синхронізує та очищає дані клієнтів у системах продажів, маркетингу й обслуговування.

Imply

Imply

imply.io

Imply - це база даних аналітики в реальному часі, заснована на Apache Druid, що дозволяє розробникам створювати інтерактивні аналітичні додатки зі швидкою обробкою даних.

Luzmo

Luzmo

luzmo.com

Luzmo — платформа вбудованої аналітики для SaaS, що дозволяє створювати інтерактивні інформаційні панелі та аналізувати дані через простий інтерфейс.

Usermaven

Usermaven

usermaven.com

Usermaven - це інструмент аналітики без коду для маркетологів та команд продуктів, що забезпечує аналіз веб-сайтів і продуктів з акцентом на конфіденційність даних.

Northbeam

Northbeam

northbeam.io

Northbeam - це платформа для маркетингової аналітики, що допомагає бізнесу оптимізувати стратегії реклами та відстежувати ефективність кампаній за допомогою даних першої сторони.

1010 Data

1010 Data

1010data.com

1010 Дані - це платформа для інтеграції та аналізу даних, що дозволяє створювати звіти, візуалізації і додатки, оптимізуючи управління даними.

Datazip

Datazip

datazip.io

Datazip — це безкодовий інструмент для аналізу даних, що спрощує управління даними, об'єднуючи джерела, з можливостями ETL і зберігання.

Kleene

Kleene

kleene.ai

Kleene допомагає бізнес-лідерам приймати швидкі рішення за допомогою рекомендацій на основі надійних даних з усіх відділів.

Targit

Targit

targit.com

Targit – це платформа бізнес-інтелекту для аналізу і візуалізації даних, що допомагає організаціям приймати обґрунтовані рішення.

ClicData

ClicData

clicdata.com

ClicData – це хмарна платформа для аналізу даних, що забезпечує інтеграцію, управління, візуалізацію даних і спільну роботу над звітами в реальному часі.

Toucan

Toucan

jointoucan.com

Toucan - платформа аналітики для взаємодії з даними, що дозволяє користувачам легко аналізувати та візуалізувати дані без програмування.

Explo

Explo

explo.co

Explo надає інтегровану панель та рішення для звітності, дозволяючи безпечно ділитися аналітикою продукту та звітами з користувачами, а також редагувати панелі даних.

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