Аналітичні платформи - Найпопулярніші застосунки

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Аналітичні платформи, які іноді називають платформами бізнес-аналітики (BI), пропонують підприємствам комплексний набір інструментів для поглинання, структурування, дослідження та інтерпретації даних, розкриваючи практичні відомості, які покращують процес прийняття рішень і обґрунтовують бізнес-стратегії. У той час як деякі з цих платформ вимагають залучення ІТ для налаштування аналітичної інфраструктури, інтеграції основних джерел даних і підготовки даних, інші розроблені для простого налаштування та використання нетехнічними користувачами, відомі як платформи самообслуговування. Бізнес-аналітики, спеціалісти з обробки даних та інші зацікавлені сторони можуть використовувати ці платформи для підготовки, моделювання й уточнення даних, отримуючи глибше розуміння повсякденних операцій компанії та сприяючи прийняттю обґрунтованих рішень. Істотним для класифікації її як аналітичної платформи є її надання наскрізного аналітичного рішення, що складається з п’яти ключових компонентів: підготовка даних, моделювання даних, змішування даних, візуалізація даних і надання інформації.
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Tableau
tableau.com
Tableau - це платформа для аналізу даних, яка дозволяє створювати інтерактивні візуалізації та інформаційні панелі для прийняття обґрунтованих рішень.
Deepnote
deepnote.com
Deepnote - це онлайн-ноутбук для команд, що дозволяє аналізувати дані, співпрацювати у реальному часі та ділитися проектами.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud - платформа хмарних обчислень і штучного інтелекту, що надає послуги зберігання, обчислень і безпеки для підприємств і організацій.
Zoho Analytics
zoho.com
Zoho Analytics - це програма для самостійного аналізу даних, що дозволяє візуалізувати дані, виявляти приховані інсайти та співпрацювати з колегами.
Looker
looker.com
Looker - це інструмент бізнес-розвідки, що дозволяє інтегрувати аналітику в додатки та покращувати досвід користувачів за допомогою моделювання даних.
Grow
grow.com
Grow — це платформа бізнес-аналітики без коду, яка дозволяє організаціям приймати рішення на основі даних, об'єднуючи ETL, сховища даних та візуалізацію.
DataGPT
datagpt.com
DataGPT - це чат-бот для аналізу даних, що дозволяє користувачам задавати питання про свої дані мовою, зрозумілою для людини.
Metabase
metabase.com
Metabase - платформа бізнес-розвідки для аналізу та візуалізації даних, що дозволяє створювати звіти та інформаційні панелі без необхідності знань програмування.
Hex
hex.tech
Hex — платформа для спільної роботи з аналітикою та наукою про дані, яка дозволяє використовувати кодові ноутбуки, дані та керування знаннями.
Observable
observablehq.com
Observable - це платформа для створення та спільного аналізу даних, яка дозволяє користувачам створювати інтерактивні візуалізації та звіти за допомогою коду.
Domo
domo.com
Domo – це платформа для інтеграції і візуалізації даних, що допомагає підприємствам аналізувати дані та підтримувати прийняття рішень.
Chartio
chartio.com
Chartio - хмарна платформа для візуалізації і аналізу даних, яка дозволяє користувачам досліджувати, обробляти та візуалізувати дані без знання коду.
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
DataSquirrel AI - це додаток для автоматизації очищення та візуалізації даних, що дозволяє користувачам аналізувати дані без потреби в технічних навичках.
InsightBase
insightbase.ai
InsightBase - платформа для аналізу даних, що дозволяє задавати запитання базам даних природною мовою, без потреби в знаннях SQL.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics дозволяє користувачам аналізувати дані і отримувати корисні висновки для прийняття рішень у бізнесі.
OpenText
opentext.com
OpenText розробляє програмне забезпечення для управління інформацією підприємств, забезпечуючи обробку контенту та дотримання нормативних вимог.
Mineo
mineo.app
MINEO – платформа для аналізу даних, створення та впровадження Python блокнотів із вбудованими функціями моніторингу якості даних.
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio – це хмарна платформа для створення інформаційних панелей та звітів, що дозволяє відстежувати бізнес-показники у реальному часі.
datapine
datapine.com
DataPine - це програмне забезпечення для бізнес-інтелекту, що дозволяє користувачам аналізувати, візуалізувати та ділитися даними з різних джерел.
Mode Analytics
mode.com
Mode Analytics - платформа для аналізу даних, що дозволяє проводити складний аналіз за допомогою SQL, підтримує звітність про самообслуговування та колаборацію команд.
GoodData
gooddata.com
GoodData — хмарна платформа для аналізу даних, яка дозволяє організаціям отримувати аналітику та візуалізації у реальному часі для прийняття рішень.
PopSQL
popsql.com
PopSQL - це спільний редактор SQL, що дозволяє командам працювати з базами даних, писати запити, візуалізувати дані та ділитися результатами.
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti – програмне забезпечення для якісного аналізу даних, яке допомагає користувачам організовувати, кодувати та інтерпретувати неструктуровані дані.
Sisense
sisense.com
Sisense - це платформа бізнес-розвідки, яка спрощує аналіз даних та візуалізацію, дозволяючи користувачам приймати обґрунтовані рішення.
Cascade
cascade.io
Cascade — це інструмент для аналізу, який дозволяє командам перетворювати великі набори даних у передбачувані інсайти і зручно ділитися результатами.
Cube
cubeanywhere.com
Cube - це додаток для відстеження часу та витрат, що допомагає ефективно управляти проектами, завданнями та фінансами команд.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI – це аналітичний інструмент, що дозволяє користувачам задавати запитання про дані та отримувати відповіді у формі звітів і дашбордів без знання SQL.
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 – програмне забезпечення для управління складними процедурними процесами, що зменшує помилки та економить час операторів.
HoneyStack
hockeystack.com
HoneyStack - це платформа аналітики для B2B, що об'єднує дані маркетингу, продукту і продажів, забезпечуючи вимірювання ефективності та візуалізацію шляхів покупців.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma – це хмарна платформа для бізнес-розвідки, що дозволяє користувачам аналізувати дані за допомогою знайомих функцій таблиць без кодування.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx - це платформа для аналітики даних, що дозволяє користувачам збирати, організовувати та аналізувати великі обсяги даних без потреби у програмуванні.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE - платформа бізнес-розвідки для аналітики даних, що підтримує інтеграцію з різними джерелами та дозволяє створювати звіти та інформаційні панелі.
Holistics
holistics.io
Holistics дозволяє користувачам самостійно відповідати на свої питання щодо даних без залучення технічних команд.
Trevor.io
trevor.io
Trevor.io - платформа для створення звітів та візуалізацій даних з бази даних через простий конструктор запитів або SQL, без необхідності в технічних знаннях.
Bold BI
boldbi.com
Bold BI — це платформа для вбудованої аналітики і бізнес-розвідки, що дозволяє створювати інтерактивні інформаційні панелі та працювати з даними в реальному часі.
Nugit
nugit.co
Nugit — це автоматизована платформа для візуалізації даних, яка допомагає знаходити і зрозуміти інсайти в складних даних.
Ikigai
ikigailabs.io
Ikigai - платформа для бізнес-аналітики, яка сприяє прийняттю рішень шляхом швидкого аналізу даних та прогнозування на основі AI.
Mediafly
mediafly.com
Mediafly - платформа для створення інтерактивного контенту продажів, що допомагає командам підвищити залученість клієнтів та ефективність продажів.
Narrator
narrator.ai
Narrato – платформа для створення контенту, співпраці та управління робочими потоками, що допомагає ефективно створювати й публікувати контент.
Cube Analytics
cubeanalytics.com
Cube Analytics - платформу для автоматизації, що дозволяє командам швидко створювати аналітичні додатки без коду, збираючи та візуалізуючи дані.
Composable Analytics
composable.ai
Композиційна аналітика - інструмент для інтеграції аналітики в робочі процеси з використанням модульного підходу та інтерактивних віджетів.
Incorta
incorta.com
Incorta - платформа для збору та аналітики даних, що спрощує доступ до інформації з різних підприємств для аналізу без потреби в ІТ.
Phocas Software
phocassoftware.com
Phocas Software - платформа для фінансової звітності та аналітики, що інтегрує дані з різних джерел для покращення бізнес-аналізу та прийняття рішень.
Altair One
altairone.com
Altair One - платформа для аналізу даних, що об'єднує інструменти аналітики та обчислювальні ресурси, забезпечуючи ефективне управління даними та співпрацю.
Draxlr
draxlr.com
Draxlr дозволяє створювати інформаційні панелі та налаштовувати сповіщення для баз даних SQL, включаючи Postgres, MySQL, MS SQL та інші.
Workstream.io
workstream.io
Workstream.io спрощує доступ до аналітичних ресурсів, перетворюючи великі обсяги даних на знання, на основі яких команди можуть приймати рішення.
Lightdash
lightdash.com
Lightdash – це платформа для аналізу даних, яка дозволяє командам створювати метрики та візуалізації без знання SQL.
Vertify
vertify.com
Vertify - це програмне забезпечення для автоматизації бізнесу, яке синхронізує та очищає дані клієнтів у системах продажів, маркетингу й обслуговування.
Imply
imply.io
Imply - це база даних аналітики в реальному часі, заснована на Apache Druid, що дозволяє розробникам створювати інтерактивні аналітичні додатки зі швидкою обробкою даних.
Luzmo
luzmo.com
Luzmo — платформа вбудованої аналітики для SaaS, що дозволяє створювати інтерактивні інформаційні панелі та аналізувати дані через простий інтерфейс.
Usermaven
usermaven.com
Usermaven - це інструмент аналітики без коду для маркетологів та команд продуктів, що забезпечує аналіз веб-сайтів і продуктів з акцентом на конфіденційність даних.
Northbeam
northbeam.io
Northbeam - це платформа для маркетингової аналітики, що допомагає бізнесу оптимізувати стратегії реклами та відстежувати ефективність кампаній за допомогою даних першої сторони.
1010 Data
1010data.com
1010 Дані - це платформа для інтеграції та аналізу даних, що дозволяє створювати звіти, візуалізації і додатки, оптимізуючи управління даними.
Datazip
datazip.io
Datazip — це безкодовий інструмент для аналізу даних, що спрощує управління даними, об'єднуючи джерела, з можливостями ETL і зберігання.
Kleene
kleene.ai
Kleene допомагає бізнес-лідерам приймати швидкі рішення за допомогою рекомендацій на основі надійних даних з усіх відділів.
Targit
targit.com
Targit – це платформа бізнес-інтелекту для аналізу і візуалізації даних, що допомагає організаціям приймати обґрунтовані рішення.
ClicData
clicdata.com
ClicData – це хмарна платформа для аналізу даних, що забезпечує інтеграцію, управління, візуалізацію даних і спільну роботу над звітами в реальному часі.
Toucan
jointoucan.com
Toucan - платформа аналітики для взаємодії з даними, що дозволяє користувачам легко аналізувати та візуалізувати дані без програмування.
Explo
explo.co
Explo надає інтегровану панель та рішення для звітності, дозволяючи безпечно ділитися аналітикою продукту та звітами з користувачами, а також редагувати панелі даних.
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