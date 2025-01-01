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Найпопулярніші Нещодавно додані Аналітичні платформи - Найпопулярніші застосунки

Аналітичні платформи, які іноді називають платформами бізнес-аналітики (BI), пропонують підприємствам комплексний набір інструментів для поглинання, структурування, дослідження та інтерпретації даних, розкриваючи практичні відомості, які покращують процес прийняття рішень і обґрунтовують бізнес-стратегії. У той час як деякі з цих платформ вимагають залучення ІТ для налаштування аналітичної інфраструктури, інтеграції основних джерел даних і підготовки даних, інші розроблені для простого налаштування та використання нетехнічними користувачами, відомі як платформи самообслуговування. Бізнес-аналітики, спеціалісти з обробки даних та інші зацікавлені сторони можуть використовувати ці платформи для підготовки, моделювання й уточнення даних, отримуючи глибше розуміння повсякденних операцій компанії та сприяючи прийняттю обґрунтованих рішень. Істотним для класифікації її як аналітичної платформи є її надання наскрізного аналітичного рішення, що складається з п’яти ключових компонентів: підготовка даних, моделювання даних, змішування даних, візуалізація даних і надання інформації.