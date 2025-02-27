Phocas Software

phocassoftware.com

Хочете почуватися добре зі своїми даними? Якщо вашому бізнесу потрібно рухатися швидше з більшою впевненістю, Phocas може допомогти. У нас є комплексна платформа бізнес-планування та аналітики для використання в усій компанії. Єдине кероване джерело правди, що надходить безпосередньо з ваших ERP, бухгалтерських та інших систем. Phocas вирішує труднощі, які мають підприємства середнього ринкового рівня, пов’язані з отриманням інформації, звітуванням, відстеженням ефективності, керуванням командами продажів, плануванням витрат, управлінням грошовими потоками, формуванням бюджетів, прогнозуванням і завершенням місяця. Незалежно від того, чи мислите ви великими картинами, чи переходите безпосередньо до деталей, з Phocas ви лідируєте у відкритті даних — з упевненістю, що результати будуть точними в режимі реального часу. Phocas слідкує за ходом ваших думок, щоб відповісти на важливі бізнес-питання так швидко, як ваш мозок (або ваш бос) придумає їх. Фока не тільки відповідає на ваші запитання; він відкриває нові питання та можливості, про які ви навіть не думали! Розроблений для нетехнічних користувачів, Phocas надає потужні аналітичні можливості для фінансової звітності, які заощаджують час. Він за лічені секунди відображає дані про місцеві, регіональні чи глобальні продажі, запаси, прогнози, ціни, норми прибутку, бюджети тощо. Phocas дає змогу виконувати спеціальне опитування даних або асоціювати та консолідувати дані, визначати тенденції, проводити моделювання та випереджати конкурентів. Будь-який користувач Phocas може легко та швидко створювати інтерактивні інформаційні панелі, співпрацювати з ними та переглядати їх на місці без допомоги ІТ-відділу. Інформаційні панелі Phocas дозволяють робити більше, ніж просто дряпати поверхню. На відміну від багатьох інструментів BI, ви можете перейти прямо з інформаційної панелі до основних бізнес-даних, аж до окремої транзакції. Ви вирішуєте, скільки деталей ви хочете бачити та як ви хочете це бачити. Інтелектуальна безпека дозволяє застосовувати або знімати обмеження щодо даних, які можуть переглядати різні користувачі, заощаджуючи години часу ІТ-відділу на створення індивідуальних інформаційних панелей для ваших користувачів. Наші фінансові звіти автоматизують звітність на кінець місяця (попрощайтеся з повторюваними суперечками в Excel), а також спрощують консолідацію кількох організацій. Phocas Budgeting and Forecasting дозволяє легко переглядати бюджети та забезпечує більш динамічний процес, щоб допомогти фінансовим керівникам не відставати від змін ділового та економічного клімату. Включайте додаткові джерела даних, щоб створювати бюджети на основі драйверів, відстежувати фактичну ефективність порівняно з прогнозами тощо. Phocas успішно інтегрується з усіма основними програмами ERP або CRM (і майже з будь-яким іншим джерелом даних, яке може використовувати ваш бізнес), щоб дати вам швидкий старт, який можна легко налаштувати відповідно до ваших конкретних потреб. Наша регульована реалізація та безпека користувачів на основі бізнесу забезпечують рішення, які дозволять вам і вашим ІТ-спеціалістам залишатися продуктивними та відданими своєму основному бізнесу. Phocas також надає вам можливість поєднувати транзакційні та геопросторові дані на зручній для перегляду карті. Покажіть прибутковість, нанесши на карту 10 найбільших клієнтів у місті, регіоні чи країні. Визначте конкретне місце або використовуйте теплову карту, щоб показати дані для кількох місць. Картографування Phocas можна використовувати з OpenStreetMap або Google API. Phocas надає повний пакет Business Intelligence для мобільного використання. Взявши Phocas у дорогу, ви зможете опитувати дані в реальному часі, де б ви не були. Отримуйте доступ до своїх даних будь-де та будь-коли. У вашому автомобілі, в аеропорту, за кордоном або на пляжі! Клієнти постійно високо оцінюють Phocas у щорічному опитуванні BARC з 2013 року.