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Аналітичні платформи - Найпопулярніші застосунки - Португалія
Аналітичні платформи, які іноді називають платформами бізнес-аналітики (BI), пропонують підприємствам комплексний набір інструментів для поглинання, структурування, дослідження та інтерпретації даних, розкриваючи практичні відомості, які покращують процес прийняття рішень і обґрунтовують бізнес-стратегії. У той час як деякі з цих платформ вимагають залучення ІТ для налаштування аналітичної інфраструктури, інтеграції основних джерел даних і підготовки даних, інші розроблені для простого налаштування та використання нетехнічними користувачами, відомі як платформи самообслуговування. Бізнес-аналітики, спеціалісти з обробки даних та інші зацікавлені сторони можуть використовувати ці платформи для підготовки, моделювання й уточнення даних, отримуючи глибше розуміння повсякденних операцій компанії та сприяючи прийняттю обґрунтованих рішень. Істотним для класифікації її як аналітичної платформи є її надання наскрізного аналітичного рішення, що складається з п’яти ключових компонентів: підготовка даних, моделювання даних, змішування даних, візуалізація даних і надання інформації.
Запит на новий застосунок
Tableau
tableau.com
Tableau — це аналітична платформа, яка змінює спосіб використання даних для вирішення проблем, надаючи можливість людям і організаціям максимально ефективно використовувати свої дані. Tableau — це найширша та найглибша наскрізна платформа даних і аналітики. Забезпечте відповідальне використання даних і досягніть кращих бізнес-результатів за допомогою повністю інтегрованого керування даними та керування ними, візуальної аналітики та оповідання даних, а також співпраці — усе це завдяки провідному в галузі Einstein від Salesforce, створеному прямо в Tableau Pulse — це переосмислений досвід обробки даних, який робить дані ще більшими. доступний кожному, незалежно від його досвіду роботи з інструментами візуалізації даних. Tableau Pulse доступний для користувачів Tableau Cloud і використовує потужність Tableau AI для надання даних більш персоналізованим, контекстним і розумним способом. Дізнайтеся більше на сторінці https://tableau.com/pulse Tableau Cloud дає змогу приймати розумніші, орієнтовані на розуміння рішення завдяки швидкій, гнучкій та інтуїтивно зрозумілій аналітиці. Спробуйте повністю розміщене хмарне рішення корпоративного рівня на платформі аналітики №1 у світі. Tableau Prep Builder пропонує сучасний підхід до підготовки даних, що дозволяє швидше та легше поєднувати, формувати та очищати дані для аналізу.
Deepnote
deepnote.com
Deepnote створює найкращий блокнот із науковими даними для команд. У блокноті користувачі можуть об’єднувати свої дані, досліджувати та аналізувати їх за допомогою співпраці в режимі реального часу та керування версіями, а також легко ділитися. Усе це робиться за допомогою потужного інтерфейсу користувача на основі браузера, який працює в хмарі. Особливості включають: * Обмін блокнотами та проектами через URL * Запрошення інших переглядати, коментувати та співпрацювати з контролем версій * Видання зошитів з візуалізаціями для презентацій * Обмін наборами даних між проектами * Повний термінальний доступ до Linux * Доповнення коду * Автоматичне керування пакетами Python * Імпортування з github * Підключення до бази даних PostgreSQL
Hex
hex.tech
Hex — це платформа для спільної аналітики та науки про дані. Він поєднує блокноти з кодами, програми для обробки даних і керування знаннями, що полегшує використання даних і обмін результатами. Hex об’єднує найкращі блокноти, BI та документи в бездоганний інтерфейс користувача для спільної роботи. Використовуйте SQL, Python і R разом або окремо. Публікуйте роботу всередині або ззовні як інтерактивні програми для обробки даних із функцією перетягування в адаптивних макетах, якими може користуватися кожен. Використовуйте повну бібліотеку компонентів інтерфейсу користувача з миттєвою публікацією та отримуйте коментарі в реальному часі для надійної взаємодії з користувачем. Створюйте організаційні знання за допомогою Hex, дозволяючи будь-кому відкривати та використовувати дані.
Altair One
altairone.com
Altair One™ пропонує динамічний спільний доступ до технології моделювання та аналізу даних, а також масштабованих HPC і хмарних ресурсів, усе в одному місці.
Trevor.io
trevor.io
Дозвольте всій вашій команді створювати звіти, виконувати пошук і отримувати спеціальні відповіді з ваших даних за допомогою простого, інтуїтивно зрозумілого конструктора запитів (або SQL). Легко створюйте прекрасні візуалізації, інформаційні панелі та звіти зі своїх даних: - експортуйте у ваші улюблені формати - надсилайте сповіщення електронною поштою, через Zapier або в Slack - діліться всередині зі своєю командою - діліться зі своїми клієнтами через вбудовані інформаційні панелі Тревор використовує безпечний, лише для читання транзакції, налаштування займає лише 20 хвилин і сумісно з dbt.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для керування корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 рік і визнана одним із 100 найкращих роботодавців Канади 2016 Mediacorp Canada Inc. Програмні програми OpenText керують вмістом або неструктурованими даними для великих компаній, уряду агентства та фірми професійного обслуговування. Свої продукти OpenText націлені на задоволення вимог щодо управління інформацією, включаючи керування великими обсягами вмісту, відповідність нормативним вимогам, а також керування мобільними та онлайн-доступами. У OpenText працює понад 14 000 співробітників у всьому світі, і компанія є публічною компанією, котирується на NASDAQ (OTEX). і фондова біржа Торонто (OTEX).
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE — це комплексна інтелектуальна платформа, яка об’єднує потужність генеративного ШІ з точністю BI. Це хмарна платформа з відкритою архітектурою, яка побудована на масштабованому, адаптованому до майбутнього семантичному рівні, призначеному для впровадження Intelligence Everywhere™ на основі штучного інтелекту. MicroStrategy ONE дає змогу компаніям у всьому світі безперешкодно надавати сучасні рішення для аналізу даних десяткам тисяч як у своїх організаціях, так і за їх межами. Наповнений провідними технологіями GenAI, він дозволяє інтелектуально використовувати будь-який пристрій, щоб пришвидшити час від отримання даних до дії для будь-якого користувача.
Domo
domo.com
Domo використовує дані для всіх, щоб вони могли збільшити свій вплив на бізнес. Наша хмарна платформа обробки даних виходить за рамки традиційної бізнес-аналітики та аналітики, роблячи дані видимими та зручними за допомогою зручних інформаційних панелей і програм. Завдяки штучному інтелекту, науці про дані та захищеній основі даних, яка з’єднується з існуючими хмарними та застарілими системами, Domo допомагає компаніям оптимізувати критичні бізнес-процеси в масштабах і в рекордно короткі терміни, щоб викликати сміливу цікавість, яка сприяє експоненційним результатам бізнесу.
ConverSight
conversight.ai
ConverSight — це платформа аналізу контекстних рішень, створена на основі запатентованих методів розширеного розмовного штучного інтелекту та аналітики. Помічник зі штучного інтелекту ConverSight, Athena, надає інформацію про бізнес, підключаючись до даних клієнтів і генеруючи інформацію та рекомендації за допомогою методів машинного навчання. Завдяки ConverSight компанії можуть застосовувати штучний інтелект у своїх методах планування реагування, що забезпечує кращу точність, ефективніше прийняття рішень і плавніший час реакції, що в кінцевому підсумку зменшує витрати та значно покращує роботу ланцюжка поставок. ConverSight діє як контрольна вежа ланцюга поставок, щоб допомогти компаніям оптимізувати роботу, мінімізувати збої та вирішувати критичні проблеми в режимі реального часу. Бізнес-помічник ConverSight зі штучним інтелектом, Athena, пропонує компаніям кращу видимість даних і розуміння для проактивного вдосконалення своїх ланцюжків поставок і прийняття інших точних, обґрунтованих рішень
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Розмовний інтерфейс Flowtrail AI на основі штучного інтелекту спрощує вашу подорож до аналізу даних. Спростіть свою подорож до аналізу даних і позбавтеся від складності традиційного аналізу. Не потрібні аналітика чи знання SQL. Миттєво створюйте звіти та інформаційні панелі для отримання цінної інформації за лічені хвилини. Чому Flowtrail AI: У сучасному технологічно розвиненому світі доступно багато аналітичних платформ, і багато з них можуть використовувати аналітичних експертів. Навпаки, Flowtrail AI дозволяє вам поставити будь-яке запитання щодо ваших даних і отримати відповідь миттєво, тому вам не потрібно знати SQL-запити, схеми бази даних або аналітику, щоб використовувати його. особливості: 1. Спілкуйтеся зі своїми даними в чаті: Flowtrail AI автоматично створює звіти, звертаючись до вашої бази даних. Знання SQL не потрібні. Наша система на основі штучного інтелекту розуміє ваші наміри та генерує запити, необхідні для отримання потрібної вам інформації. 2. Розширене створення набору даних: плавно перекладайте описи простою мовою на запити SQL. Наш механізм штучного інтелекту інтерпретує ваші інструкції, створює SQL-запити та отримує відповідні дані з підключених баз даних, роблячи вилучення даних швидшим і доступнішим. Використовуйте динамічні параметри для створення настроюваних наборів даних, які реагують на введення користувача 3. Звіти, які можна налаштувати: адаптуйте свої звіти відповідно до своїх потреб. Налаштуйте візуалізацію, форматування та групування даних, щоб створювати глибокі та візуально привабливі звіти, які ефективно передають ваші дані. Інтегруйте динамічні параметри, щоб увімкнути інтерактивне фільтрування та персоналізовані перегляди звітів. 4. Настроювані інформаційні панелі: легко створюйте динамічні інформаційні панелі за допомогою нашого інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу перетягування. Упорядковуйте та змінюйте розміри візуальних елементів, щоб створювати інформаційні панелі, які надають повний огляд ваших даних, дозволяючи швидко аналізувати та приймати рішення. 5. Публікуйте та вставляйте: безпечно діліться своїми звітами та інформаційними панелями із зацікавленими сторонами за допомогою публікації, захищеної паролем. Це гарантує, що лише авторизовані особи зможуть переглядати ваші звіти та взаємодіяти з ними. Ви також можете інтегрувати свої звіти та інформаційні панелі на зовнішні платформи чи веб-сайти. Покращуйте доступність і охоплення, вставляючи свої візуалізації, де це необхідно. 6. Підключайтеся до улюблених баз даних: легко підключайтеся до бажаних баз даних, таких як MySQL, PostgreSQL і MSSQL. Невдовзі буде доступно більше опцій. Оптимізуйте свій робочий процес, отримуючи доступ до даних із ваших улюблених джерел безпосередньо в Flowtrail AI, усуваючи потребу в ручному вилученні й імпорті даних.
Planr
planr.com
Planr — це корпоративне рішення SAAS, яке використовує розширений штучний інтелект для прогнозування доходів і показників продажів, відкриваючи приховані блокувальники, щоб допомогти вам і вашій команді прискорити зростання продажів. Planr надає вам миттєвий доступ до неупередженого, інтелектуального уявлення про прогнозований дохід у порівнянні з майбутніми цілями з точністю 96%. Інструмент Planr на основі штучного інтелекту, який використовується генеральними директорами, інвесторами та лідерськими командами, забезпечує об’єктивне, наукове уявлення про ваші дані та прогнозує ваш NTM-дохід із точністю 96%. Категорії Planr включають: корпоративне управління ефективністю, управління компенсаціями, маркетингову аналітику, планування продажів і операцій, управління ефективністю продажів і управління робочою силою.
Ikigai
ikigailabs.io
Операційна платформа BI від Ikigai змінює спосіб прийняття бізнесом тактичних рішень. Зручний інтерфейс користувача/UX дозволяє будь-кому вводити й готувати дані, а також виконувати надійний аналіз на основі ШІ для досягнення своїх бізнес-цілей. DeepMatch об’єднує навіть найрізноманітніші набори даних за лічені хвилини без будь-якої попередньої обробки даних. Ця запатентована технологія вдосконалюється з часом і вчиться у людей. Запатентована технологія DeepCasting генерує прогнози на основі даних лише за кілька тижнів, також з більшою точністю, ніж будь-який інший метод. Замість того, щоб порівнювати декілька сценаріїв «що-якщо», власний аналіз DeepPlan від Ikigai оцінює до 10^19 варіантів і визначає найбільш оптимальні для будь-яких заданих параметрів. Створений на основі передових досліджень Массачусетського технологічного інституту щодо штучного інтелекту та машинного навчання, Ikigai має унікальну позицію, щоб допомогти оперативним групам покращити швидкість і точність їхніх рішень в умовах невизначеності та постійних змін, зрештою збільшуючи рентабельність інвестицій для свого бізнесу, використовуючи новітні методи науки про дані. доступні для будь-якого спеціаліста з обробки даних. Дізнайтеся більше https://www.ikigailabs.io
Epsilon3
epsilon3.io
Програмна платформа Epsilon3 керує складними операційними процедурами, заощаджуючи час операторів і зменшуючи помилки. Він підтримує весь життєвий цикл проекту від інтеграції та тестування до живих операцій. * Інтерактивні синхронізовані процедури в реальному часі для кількох програм/місій * Вбудований процес випуску, включаючи затвердження, редагування, внутрішній відгук і відстеження змін між версіями * База даних поточних процедур із можливістю запиту * Перегляд і можливості ручних і автоматизованих процедур * Інтегрована телеметрія, командування та контроль, а також дані місії * Детальна аналітика, звіти та інформаційні панелі
panintelligence
panintelligence.com
Гнучка вбудована аналітика для SaaS. Зменшення складності, прискорення вашої дорожньої карти та підготовка до майбутнього вашого рішення SaaS. Наше аналітичне програмне забезпечення (pi) вбудовується у ваш існуючий стек даних, зменшуючи технічну заборгованість і надаючи вашим клієнтам більше занурення в дані. pi створено таким чином, щоб він був низьким кодом для вас і без коду для ваших клієнтів. Ви можете зосередити свій час розробника на своїй основній пропозиції, щоб пришвидшити свою дорожню карту, а ваш клієнт зможе самостійно приймати рішення на основі даних, не потребуючи технічних навичок.
Bold BI
boldbi.com
Перетворіть своїх клієнтів на історії успіху за допомогою вбудованої аналітики. Bold BI від Syncfusion дозволяє вбудовувати високоякісні BI та аналітику у ваші програми. Це комплексне рішення бізнес-аналітики, яке дозволяє будь-кому створювати красиві передові інформаційні панелі. Він поставляється з повною платформою для інтеграції даних, щоб впоратися з найскладнішими проблемами підготовки даних. Від необроблених джерел даних до повністю інтерактивних інформаційних панелей, Bold BI за рекордно короткий час усуває розрив між даними та практичними висновками. Платформа пропонує інтеграцію з понад 130 найпоширенішими джерелами даних, включаючи Azure SQL Data Warehouse, Microsoft SQL Server і Oracle, а також загальний доступ до будь-якого джерела даних за допомогою REST API. Додаткові функції Bold BI включають: • Легке вбудовування аналітики за допомогою JavaScript SDK. • Наскрізна підтримка від впровадження до готового продукту. • Сучасна архітектура даних — відсутність власних кубів. • Потужний SDK, налаштований для всіх основних фреймворків. • Розгортання будь-де. • Єдиний вхід із OAuth2 і OpenID. • Ліцензування, що масштабується, без сюрпризів. • Функції дизайну перетягування. • Співпраця в реальному часі на інформаційних панелях. • Інтеграція з Office 365 і Active Directory. Syncfusion пишається тим, що обслуговує широкий спектр клієнтів, від індивідуальних розробників до компаній зі списку Fortune 500. Понад два десятиліття компанія вдосконалювала одну з найбільш вражаючих колекцій елементів керування інтерфейсом користувача на ринку. Направлення свого досвіду візуалізації даних у спрощене, але комплексне рішення Bold BI є наступним кроком у задоволенні потреб спільноти розробників. Щоб забезпечити успіх кожного клієнта, служби підтримки Syncfusion готові допомогти на кожному етапі. Компанія прагне пропонувати не лише інструменти, але й досвід, починаючи від адаптації до будь-яких труднощів впровадження, які можуть виникнути. ПРИМІТКА. Старі огляди можуть посилатися на історичну назву продукту
CorralData
corraldata.com
У Corral Data ми прагнемо змінити спосіб використання даних організаціями. Ми дозволяємо організаціям без зусиль використовувати штучний інтелект для підключення, аналізу та спільної роботи над даними своєї компанії. Що таке CorralData? CorralData — це повнофункціональна аналітична платформа на основі штучного інтелекту, яка радикально спрощує централізацію та аналіз даних із багатьох джерел. За допомогою CorralData ви можете спілкуватися зі своїми даними простою англійською мовою або створювати приголомшливі звіти, просто підключивши свої дані. Не потрібно програмування, SQL чи інженерних ресурсів. Ось як працює CorralData: легко підключіть усі свої джерела даних за допомогою наших 500+ готових інтеграцій. Почніть бачити приголомшливі візуалізації у попередньо створених звітах, які стосуються вашої компанії та даних. Використовуйте наш штучний інтелект, щоб спілкуватися з вашими даними простою англійською мовою, щоб побачити додаткові статистичні дані, які оживають, і додати їх до наявних звітів. Скористайтеся нашою командою з обробки людських даних на вимогу, щоб зануритися глибше та отримати додаткову інформацію. Платформа CorralData включає все, що вам потрібно, щоб почати використовувати дані для досягнення результатів у простій місячній підписці — приголомшливі інструменти візуалізації даних, вбудований чат, спеціальні звіти та доступ до експертів-людей. Заплануйте демонстрацію або почніть безкоштовну 30-денну пробну версію та подивіться, наскільки простим і потужним може бути аналіз даних за допомогою штучного інтелекту.
Targit
targit.com
У TARGIT ми надаємо досвід ключовим галузям, щоб допомогти нашим клієнтам приймати рішення на основі даних. Ми створюємо тривалу цінність завдяки рішенням бізнес-аналітики (BI) і аналітики, які підтримують ваші унікальні цілі та процеси, які забезпечують вашу повсякденну роботу. Відчуйте кохання з першого погляду з TARGIT Decision Suite, нашою інтуїтивно зрозумілою, універсальною та доступною для кожного співробітника платформою бізнес-аналітики (BI) та аналітики «все в одному». TARGIT Decision Suite допомагає компаніям інтегрувати, візуалізувати та обмінюватися даними краще та швидше, ніж будь-коли раніше. Наше рішення поєднує контроль централізованого рішення BI з гнучкістю децентралізованого рішення з надійною безпекою та надійністю. Крім того, він легко інтегрується з наявними системами та постійно адаптується до ваших потреб, навіть якщо ваша організація росте. Dresner три роки поспіль визнає світовим лідером у сфері надійності постачальників і п’ять років поспіль є лідером у сфері BI Excellence від BARC. Ми пишаємося тим, що підтримуємо наших клієнтів через постійні інновації, глибокі рекомендації та бізнес-модель, орієнтовану на людей.
Caplena
caplena.com
Зустрічайте Caplena, платформу аналізу зворотного зв’язку зі штучним інтелектом, яка змінює те, як бренди отримують інформацію з відкритих відповідей. Поєднуючи текстові дані з кількісними змінними, це дає змогу користувачам перетворювати величезні хвилі відгуків, оглядів і даних опитувань NPS у дієві можливості. Сьогодні понад 200 брендів і дослідницьких агентств, як-от DHL, Lufthansa та Euromonitor, довіряють Caplena швидкому перетворенню відгуків клієнтів і співробітників у практичну інформацію. Отже, що відрізняє Caplena від інших інструментів ШІ? Вся справа в забезпеченні максимальної гнучкості та прозорості. Він інтегрується з такими платформами, як Qualtrics, Brandwatch, Trustpilot або Google Maps, або дозволяє користувачам завантажувати свої дані для легкого аналізу або конкурентного порівняльного аналізу. Caplena забезпечує надійне моделювання та призначення тем 100 мовами, використовуючи вдосконалені алгоритми ШІ, які можна точно налаштовувати, оцінювати та довіряти. Він виявляє настрої, тенденції та кореляції на рівні теми. Користувачі можуть візуалізувати статистичні дані на настроюваних інформаційних панелях, взаємодіяти з ними через інтерфейс чат-бота та ділитися ними зі своєю організацією, щоб стимулювати зміни. Caplena зі штаб-квартирою в Швейцарії — це міжнародна команда ентузіастів даних і UX, яка прагне революціонізувати використання відгуків брендами. Вони також приймають на роботу, тому зацікавлені особи повинні перевірити свою сторінку кар’єри.
PopSQL
popsql.com
PopSQL — це еволюція застарілих редакторів SQL, таких як DataGrip, DBeaver, Postico. Ми надаємо чудовий сучасний редактор SQL для команд, орієнтованих на дані, які прагнуть заощадити час, підвищити точність даних, швидше залучати нових найманців і швидко надавати інформацію для бізнесу. За допомогою PopSQL користувачі можуть легко зрозуміти свою модель даних, написати контрольований версією SQL, співпрацювати в реальному часі, візуалізувати дані в діаграмах і інформаційних панелях, планувати звіти, ділитися результатами та організовувати базові запити для пошуку та відкриття. Навіть якщо ваша команда вже використовує великий BI-інструмент, як-от Tableau або Looker, або набір редакторів SQL, PopSQL забезпечує безперебійну співпрацю між вашими досвідченими користувачами SQL, молодшими аналітиками та навіть менш технічними зацікавленими сторонами, які прагнуть аналізу даних. . * Кросплатформна сумісність із macOS, Windows і Linux * Працює з Snowflake, Redshift, BigQuery, Clickhouse, Databricks, Athena, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, Presto, Cassandra тощо
ClicData
clicdata.com
ClicData — це провідна наскрізна платформа аналітики даних, розроблена для того, щоб дати можливість особам, які приймають рішення, і аналітикам досягти справжньої продуктивності та оприлюднювати ідеї на основі надійних, актуальних і уніфікованих даних. Отримайте користь від ClicData за кілька днів за допомогою нашої простої у використанні, але дуже потужної хмарної платформи, яка оптимізує підключення до даних, керування даними, візуалізацію даних і обмін ними з вашими командами чи клієнтами. Від інтеграції та керування даними до аналізу даних, візуалізації та спільного використання — ми надаємо вам усе, що вам потрібно, щоб легко зрозуміти свої дані, відстежувати ефективність і слідкувати за ключовими показниками на спеціальних, повністю інтерактивних інформаційних панелях. У світі, де рішення на основі даних є ключовими для успіху, наша місія полягає в підтримці організацій у всіх галузях, щоб отримати видимість їх ефективності за допомогою автоматизованого аналізу даних і звітності, роблячи складне простим. ClicData довіряють і використовують понад 1000 провідних організацій у багатьох галузях (роздрібна торгівля та електронна комерція, охорона здоров’я, медіа та реклама, готельний бізнес, виробництво, державний сектор тощо) у 25+ країнах.
Bold Reports
boldreports.com
Бізнес-звіти не повинні обтяжувати ІТ-команду чи бюджет. Bolds Reports від Syncfusion змінює як спосіб представлення даних організацією, так і досвід зацікавлених сторін. Завдяки локальному рішенню Bold Reports, вбудованим інструментам звітування та SDK для перегляду звітів команда може впровадити справді сучасну систему керування звітами з розширеними функціями та необмеженою кількістю користувачів. Створюйте та редагуйте звіти за допомогою конструктора звітів, який використовує досвід користувальницького інтерфейсу Syncfusion для створення десятків елементів звіту, інтерактивних функцій, привабливих стилів і настроюваних параметрів форматування. Потім використовуйте сервер звітів, щоб публікувати та експортувати свої звіти, керувати їхніми правами доступу та доставляти їх користувачам у мережі. Коли звіти доступні будь-де, відповідні зацікавлені сторони можуть співпрацювати для прийняття кращих бізнес-рішень. Syncfusion пишається тим, що обслуговує широкий спектр клієнтів, від індивідуальних розробників до компаній зі списку Fortune 500. Понад два десятиліття компанія вдосконалювала одну з найбільш вражаючих колекцій елементів керування інтерфейсом користувача на ринку. У ході цієї роботи було виявлено потребу спростити те, як підприємства створюють, зберігають і обмінюються життєво важливими бізнес-звітами, а потім приступили до створення веб-рішення для керування звітами. Результатом є Bold Reports, які охоплюють дрібниці, щоб автори звітів могли зосередитися на загальній картині. Щоб забезпечити успіх кожного клієнта, служби підтримки Syncfusion готові допомогти на кожному етапі. Компанія прагне пропонувати не лише інструменти, але й досвід, починаючи від адаптації до будь-яких труднощів впровадження, які можуть виникнути. ПРИМІТКА. Старі огляди можуть посилатися на історичну назву продукту
Discern
discern.io
B2B-компанії використовують багато тих самих технологічних платформ і хочуть відстежувати однакові показники... то чому побудови бізнес-аналітики повністю налаштовані? Це означає, що мільйони доларів витрачаються даремно на додаткові інструменти та кількість персоналу, а також кілька місяців або років розробки платформи. Розпізнавання — це легка бізнес-аналітика. Наша готова конфігурація дозволяє клієнтам розпочати роботу із сотнями показників і повним
DataGPT
datagpt.com
DataGPT — це перший у світі розмовний аналітик штучного інтелекту, який дозволяє користувачам задавати будь-які запитання щодо своїх даних природною мовою та отримувати вичерпні відповіді за лічені секунди. DataGPT — це повністю автономний чат-бот із пам’яттю, здатний відповідати на складні запитання, як-от
Easy Insight
easy-insight.com
Easy Insight надає доступну та просту у використанні бізнес-аналітику SaaS. Миттєві з’єднання з іншими популярними продуктами SaaS, такими як Basecamp, Zendesk і Salesforce, оснащені готовими інформаційними панелями, які допоможуть вам почати роботу з миттєвими результатами. Простий конструктор звітів допоможе вам швидко налаштувати або створити будь-які нові звіти з нуля в різних візуалізаціях. Коли ви готові вийти за межі підключення до одного або двох продуктів SaaS, Easy Insight надає надійні можливості ETL у самому продукті, щоб допомогти вам імпортувати дані плоского файлу або реляційної бази даних, перетворювати та об’єднувати дані з іншими джерелами даних, а також створювати все від красивих виконавчих інформаційних панелей до детальних таблиць. Широкі та прості у використанні функції безпеки дозволяють легко обмежити, які дані можуть переглядати ваші користувачі, дозволяючи вам взяти одну інформаційну панель і представити її по-різному для всіх у вашій організації. Кожен торговий представник бачитиме свої власні дані, а кожен керівник проекту – свої власні проекти, і всі вони працюють на тому самому основному наборі інформаційних панелей і значно знижують вартість переробки.
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (раніше Cumul.io) — це вбудована аналітична платформа, спеціально створена для компаній SaaS. Він оживляє складні дані за допомогою красивих, простих у використанні інформаційних панелей, вбудованих у будь-яку SaaS або веб-платформу. За допомогою Luzmo команди продуктів можуть додати вражаючу інформацію до свого продукту SaaS за кілька днів, а не місяців. І швидко переведіть користувачів своїх продуктів від даних до рішень.
Savant Labs
savantlabs.io
Savant — це хмарна платформа без коду для автоматизації наскрізних аналітичних процесів за допомогою робочих процесів перетягування. Він надає аналітикам сотні роз’ємів «наведіть і клацніть» для доступу до даних із бізнес-додатків, електронних таблиць і платформ даних, віджети з перетягуванням для очищення, підготовки, змішування, трансформації й аналізу даних, а також комплексні генеративні можливості ШІ для кожного крок аналітичного робочого процесу. Статистичні дані можна автоматизувати безпосередньо в бізнес-додатках, інформаційних панелях BI, комунікаційних програмах і базах даних. Savant також має найсучасніші можливості автоматизації для автоматизації робочих процесів на основі розкладів або подій і тригерів із зовнішніх систем, щоб підняти інформацію зацікавленим сторонам бізнесу для своєчасних бізнес-дій.
Knowi
knowi.com
Knowi — це сучасна платформа бізнес-аналітики, спеціально створена для сучасних сучасних даних, що дозволяє підприємствам будь-якого розміру значно скоротити відстань від необроблених даних до передбачення та дії. Завдяки вбудованій інтеграції практично з будь-яким джерелом даних, включаючи NoSQL, SQL, RDBMS, файли та API, Knowi усуває потребу в драйверах ETL, ODBC або процесах перетворення даних, які вимагають альтернативні рішення. Інженери з даних можуть об’єднувати структуровані та неструктуровані джерела даних, щоб створювати змішані набори даних і миттєво візуалізувати результати, застосовувати алгоритми машинного навчання, вбудовувати результати в програми обробки даних, ділитися інформаційними панелями з бізнес-користувачами або запускати дії для інших додатків або систем сповіщень.
Datazip
datazip.io
Відкрийте для себе Datazip, комплексне рішення для обробки даних без використання коду, розроблене для аналітиків і операторів, які не турбуються про час. Спростіть процес керування даними, об’єднавши розосереджені джерела даних, використовуючи ETL, сховище даних і можливості трансформації. Завдяки інтуїтивно зрозумілій платформі Datazip створіть надійну масштабовану інфраструктуру даних лише за 45 хвилин. Насолоджуйтеся швидкими з’єднаннями для передачі даних, надійними запитами та плавним експортом, щоб приймати глибокі рішення.
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti, який використовується як брендами, так і науковцями, дозволяє будь-кому аналізувати дані та отримувати цінну інформацію – незалежно від того, в якому секторі ви працюєте. Від завдань базового аналізу до найглибших дослідницьких проектів: з ATLAS.ti ви можете легко розблокувати ефективні висновки на основі даних якісних і змішаних методів за допомогою інтуїтивно зрозумілих інструментів дослідження та найкращих у своєму класі технологій: • Отримайте доступ до власних програм для Mac і Win, а також нашої веб-версії • Усі функції та інструменти, включені в один повний пакет програмного забезпечення • Заощаджуйте час і автоматично знаходьте статистику за допомогою штучного інтелекту • Насолоджуйтеся безперебійним обміном проектами між версіями • Скористайтеся перевагами співпраці в режимі реального часу для команд • Діліться багатокористувацькими ліцензіями з будь-якою кількістю людей • Скористайтеся нашою безкоштовною підтримкою в реальному часі та навчанням експертів. Дізнайтеся більше тут : www.atlasti.com
Northbeam
northbeam.io
Northbeam — це платформа маркетингового аналізу, яка надає брендам моделі медіа-міксу, мультитач-атрибуцію та інкрементальність на основі машинного навчання та даних першої сторони. Завдяки розширеним веб-браузерним платформам Northbeam бренди можуть пов’язувати продажі з рекламою, прогнозувати доходи від маркетингу та проводити більш ефективний маркетинг, ніж будь-коли раніше.
Imply
imply.io
Наша аналітична база даних у реальному часі, створена на основі Apache Druid, дозволяє розробникам створювати наступне покоління аналітичних програм. Завдяки Imply розробники можуть будувати без обмежень, оскільки наша база даних дозволяє їм створювати інтерактивні дані на основі потокових і пакетних даних у необмеженому масштабі та з найкращою економічністю. Imply надає повний досвід розробника для Apache Druid. Заснована своїми початковими творцями, Imply додає швидкості та масштабу бази даних завдяки досвіду, керованому комітерами, легким операціям і хмарному розгортанню, щоб з легкістю відповідати вимогам додатків розробників. За підтримки провідних інвесторів, зокрема Thoma Bravo, a16z і Bessemer Venture Partners, Imply має швидку траєкторію зростання, підриваючи ринок баз даних у 100 мільярдів доларів США, з такими клієнтами, як Twitter, Salesforce, Atlassian, Reddit і Intercontinental Exchange.
Biuwer
biuwer.com
Biuwer — це потужна хмарна платформа аналітики бізнес-даних, яка допомагає вам легко аналізувати бізнес-дані та створювати глибокі звіти та інформаційні панелі для прийняття обґрунтованих рішень. Це також дозволяє легко створювати потужні звіти та ділитися ними за лічені хвилини без технічних знань.
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
DataSquirrel заощаджує ваш час, стрес і біль під час розуміння даних, створюючи чіткі візуальні ефекти та звіти на інформаційній панелі. Автоматичне очищення. Автоматичний аналіз. Автовізуалізація. Автоматичний повтор. Це: швидко, легко, з інструкціями, за допомогою штучного інтелекту та безпечно. DataSquirrel — це платформа бізнес-аналітики для окремих людей і команд, які хочуть зрозуміти будь-які дані та самостійно приймати рішення! Для використання чи початку роботи не потрібні технічні навички. Просто завантажте свої дані, а DataSquirrel зробить все інше! ✓ Досліджуйте спонтанні потреби в даних, завантажуючи будь-які дані ✓ Автоматичне очищення для точності ✓ Виявляйте шаблони за допомогою аналізу, запропонованого штучним інтелектом ✓ Більше немає VLookup! Об’єднайте дані одним клацанням миші ✓ Налаштуйте візуальні елементи на свій смак ✓ Завантажте очищені файли та звіти на інформаційній панелі ✓ Діліться/співпрацюйте без входу
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock — це аналітичне рішення на основі штучного інтелекту, яке використовує обробку природної мови для надання відповідей на запитання бізнес-користувачів, дозволяючи їм приймати кращі та швидші рішення на основі даних, не потребуючи аналітиків даних. Ви можете спробувати продукт безкоштовно, зареєструвавшись. Ви зможете завантажувати власні дані та випробувати більшість функцій AnswerDock у безкоштовній версії. Використовуючи AnswerDock, бізнес-користувачі створюють власні звіти та інформаційні панелі, вводячи свої запитання, так само, як за допомогою веб-пошукової системи. Наприклад, користувачі можуть ввести 10 найкращих продавців за зростанням кількості потенційних клієнтів у цьому кварталі. AnswerDock запускає аналіз і миттєво відображає оптимальну візуалізацію. AnswerDock використовує потужні алгоритми інтелектуального аналізу даних, щоб відповісти на запитання, поставлені природною мовою, як-от: • Що стимулює мій коефіцієнт конверсії? • Чому продажі зросли вчора? • Що спонукає до затримки статусу відправлення? • Як перегляди сторінок впливають на дохід? AnswerDock підключається до різноманітних джерел: від файлів Excel до реляційних баз даних (Mysql, SQL Server тощо) і сторонніх API, таких як Google Analytics. Користувачі можуть створювати інформаційні панелі, поєднуючи кілька джерел, що дає їм змогу мати інтегроване уявлення про свій бізнес. Професіонали галузі з будь-якої бізнес-функції можуть використовувати AnswerDock, щоб легко досліджувати дані своєї компанії, використовуючи інтуїтивно зрозумілий пошуковий інтерфейс без необхідного навчання. AnswerDock підтримує професіоналів у роздрібній торгівлі та електронній комерції, фінансах і страхуванні, охороні здоров’я, транспорті та логістиці, зв’язку та медіа, виробництві та інших галузях. AnswerDock надає комплексну платформу даних із безліччю функцій: • Обробка природної мови • Автоматичний вибір діаграми • 30+ інтерактивних типів діаграм • 50+ параметрів налаштування • Інтелектуальний аналіз даних і аналіз даних • Пояснення аналізу • Спеціальні ключові слова • Автоматичне індексування даних • Спільний доступ і співпраця • Стовпці на основі формул • Об’єднання наборів даних • Консоль адміністрування • Заплановані завантаження даних • Експорт у CSV, PNG або PDF • Дозволи для стовпців, рядків і наборів даних • Керування користувачами • Інтерактивні інформаційні панелі
Isima.io
isima.io
Команда Isima була на порозі зміни способу ведення бізнесу з даними в інтернет-гігантах, хедж-фондах і компаніях зі зберігання інформації ще до того, як хтось коли-небудь чув термін «великі дані».
1010 Data
1010data.com
Його розроблено, щоб надати потужну аналітичну інформацію про всі ваші дані за допомогою єдиної цілісної системи, зручної для інтеграції. Він масштабований, демократичний, гнучкий і неймовірно швидкий.
MachEye
macheye.com
Платформа доповненої аналітики MachEye змінює спосіб, у який організації об’єднують свої дані, рішення та операції. У той час як поточні платформи бізнес-аналітики відповідають лише на запитання «що» щодо даних, MachEye допомагає користувачам відповісти на сценарії «що, чому та як» для кожного в організації. Керівники будь-якого рівня тепер можуть отримувати корисну інформацію та рекомендації за допомогою пошукової системи «Подобається в Google» і аудіовізуального досвіду «Подобається на YouTube», а також діаграм і аналітики самообслуговування. MachEye додає діючу кнопку «відтворення» до даних! Для отримання додаткової інформації відвідайте https://www.macheye.com.
Cube Analytics
cubeanalytics.com
Cube — це платформа автоматизації, яка дає змогу командам легко створювати спеціальні програми для даних і аналітики за лічені хвилини без написання коду.
Kyligence
kyligence.io
Ласкаво просимо до наступного покоління бізнес-аналітики, де бізнес-показники — це не просто цифри, а джерело інтелектуальних даних у вас під рукою. Зануртеся в Kyligence Zen, ваш централізований центр вимірювань, який перетворює дані в практичну інформацію. Спираючись на єдине джерело правдивих показників, Kyligence Zen надає кожному точну, комплексну та інтелектуальну підтримку прийняття рішень, спеціально розроблену для сучасних підприємств.
Kleene
kleene.ai
Дозвольте особам, які приймають рішення у вашому бізнесі, приймати кращі та швидші рішення за допомогою рекомендацій ШІ, створених на основі надійних міжвідомчих даних. Kleene — це єдина наскрізна платформа, яка впорядковує всі ваші дані. Отримайте конкурентну перевагу та швидке зростання бізнесу на основі даних завдяки платформі Decision Intelligence від Kleene.
Logiblox
logiblox.com
Миттєва аналітика. Бізнес-аналітика самообслуговування. Advanced Analytics. Кодування не потрібно. Розблокуйте цінність даних: отримуйте статистику, краще прогнозуйте та досягайте оптимізації. Доступні шаблони та конектори. Створюйте власні аналітичні рішення за лічені хвилини з автоматизацією даних, очищенням, візуалізацією та аналізом дій. Гнучкий і модульний відповідно до ваших індивідуальних потреб процесу.
Composable Analytics
composable.ai
Composable Enterprise — це провідна в галузі інтелектуальна платформа DataOps, яка пропонує повний набір можливостей для оркестровки, автоматизації та аналітики, гарантуючи швидке розгортання аналітики в бізнес-процесах.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud є однією з найбільших у світі компаній хмарних обчислень, яка надає масштабовані, безпечні та надійні хмарні обчислювальні послуги в усьому світі для прискорення цифровізації завдяки комплексним хмарним продуктам і рішенням.
TURBOARD
turboard.com
TURBOARD — це комплексний пакет бізнес-аналітики. Оснастіть будь-кого у вашій організації простим у користуванні інструментом аналізу даних, щоб розширити можливості всіх рівнів за допомогою оперативної інформації.
Pyramid Analytics
pyramidanalytics.com
Pyramid — це операційна система аналітики корпоративного рівня першого рівня, яка масштабується від аналітики самообслуговування для одного користувача до централізованого розгортання для тисячі користувачів, охоплюючи просту, але ефективну візуалізацію даних і розширені можливості машинного навчання. Агностична ОС Analytics має універсальний клієнт для будь-якого пристрою та ОС. Його можна встановити на більшості платформ — як локальних, так і в хмарі — і він може працювати з найбільш популярними стеками даних. Піраміда дозволяє користувачам і організаціям збалансувати продуктивність самообслуговування та управління. Це адаптивна аналітична платформа, яка надає різні можливості та досвід на основі потреб і навичок користувачів, водночас керуючи вмістом як спільним ресурсом. Він розроблений для підтримки всього робочого процесу прийняття рішень у вашій організації та надає кожному інструменти для проведення самообслуговування аналітики. Важливо те, що ОС Analytics вирішує «проблему останньої милі», усуваючи розрив між заявленою аналітичною стратегією вашої організації та фактичним впровадженням аналітики. Pyramid містить шість окремих аналітичних модулів (моделювання, формулювання, виявлення, ілюстрація, презентація та публікація), а також адміністративну консоль і систему керування вмістом, щоб забезпечити справді універсальний досвід аналітики в усьому робочому процесі аналітики.
Looker
looker.com
Looker заново винаходить бізнес-аналітику для сучасної компанії. Looker працює так само, як і Інтернет: на основі браузера, його унікальна мова моделювання дозволяє будь-якому співробітнику використовувати роботу ваших найкращих аналітиків даних. Працюючи на 100% у базі даних, Looker використовує найновіші, найшвидші аналітичні бази даних, щоб отримувати реальні результати в режимі реального часу.
Mineo
mineo.app
MINEO — це платформа для дослідження ваших даних, створення та розгортання блокнотів Python. Він також відстежує якість ваших даних за допомогою машинного навчання Кращий блокнот Python ---------------------------------- Mineo приймає Ноутбуки Python виходять на наступний рівень, додаючи функції виробничого класу, такі як: * Режими макета, що перемикаються: Ноутбук, Інформаційна панель і Мобільний. * Віджети без коду (запит SQL, графіка, таблиці, KPI, заголовок, зображення та форми) для вивчення вашого вмісту та взаємодії з ним без програмування. * Інтегровані джерела даних SQL для прямого доступу до баз даних. * Сумісність із ноутбуками Jupyter. Імпортуйте наявні блокноти з .ipynb або експортуйте з mineo в інші програми. * Вбудована система контролю версій * Можливість спільного використання та спільної роботи. * Інтегрована файлова система для зберігання ваших даних до 10 ТБ. * Можливість експортувати блокнот у PDF * Підтримка змінних для всього проекту * Підтримка блоків Python, Markdown, LaTeX і віджетів. * Детальні журнали та дозволи (перегляд, перегляд коду, виконання) на рівні користувача/групи. * Автоматична генерація коду на основі OpenAI.
Draxlr
draxlr.com
Draxlr — це продукт, який дозволяє створювати інформаційні панелі та налаштовувати сповіщення у ваших базах даних SQL — Postgres, MySQL, MariaDB, MS SQL, PlanetScale, YugabyteDB, CockroachDB, Amazon Redshift, BigQuery та Snowflake.
Workstream.io
workstream.io
Workstream спрощує доступ до ваших аналітичних активів, гарантуючи, що користувачі можуть впевнено впливати на бізнес-результати, перетворюючи величезні дані у вашій організації на знання, на основі яких можуть працювати команди.
Zoho Analytics
zoho.com
Програмне забезпечення для бізнес-аналітики та аналітики. Zoho Analytics — це програмне забезпечення для самообслуговування BI та аналізу даних, яке дозволяє візуально аналізувати дані, створювати приголомшливі візуалізації даних і виявляти приховані відомості за лічені хвилини.
Sisense
sisense.com
Sisense виходить за рамки традиційного бізнес-аналітики, надаючи організаціям можливість впроваджувати аналітику всюди, вбудовану в програми та робочі процеси як для клієнтів, так і для співробітників. Клієнти Sisense долають бар’єри впровадження аналітики, виходячи за рамки інформаційної панелі за допомогою Sisense Fusion – аналітичної хмарної платформи на основі штучного інтелекту, яка надає інтелект у потрібному місці та в потрібний час щоразу. Понад 2000 глобальних компаній покладаються на Sisense, щоб впроваджувати інновації, руйнувати ринки та стимулювати значні зміни у світі. Sisense, визнана компанією № 1 у галузі бізнес-аналітики з точки зору успіху клієнтів, також п’ять років поспіль була названа однією зі 100 найкращих хмарних компаній світу за версією Forbes. Відвідайте нас на www.sisense.com і зв’яжіться з нами в LinkedIn, Twitter і Facebook.
Observable
observablehq.com
Observable — це наскрізне рішення, яке допомагає розробникам створювати та розгортати виразні, ефективні програми даних, інформаційні панелі та звіти. На відміну від застарілих інструментів BI, Observable дозволяє розробникам створювати інформаційні панелі за допомогою коду, щоб вони могли розробляти спеціальні звіти та відкривати глибшу та детальнішу інформацію. Конструктори можуть ітерувати та досліджувати дані в живих блокнотах для спільної роботи. Потім, використовуючи Observable Framework з відкритим кодом, вони можуть створювати програми з миттєвим завантаженням даних локально, використовуючи будь-яку мову чи бібліотеку. Легко безпечно розгортати та розміщувати програми даних на Observable. Ми піклуємося про систему єдиного входу, керування робочим простором, журнали аудиту тощо, щоб розробники могли зосередитися на створенні найкращих програм для обробки даних, які коли-небудь бачила їхня команда. Кращі інформаційні панелі, програми даних і звіти створюються за допомогою коду. Найкращі створюються за допомогою Observable.
Narrator
narrator.ai
Narrato — це платформа для створення, співпраці та управління робочим процесом AI-контенту, створена для того, щоб допомогти маркетологам/творцям-одиночкам, командам з економічного контенту чи навіть великим командам із виробництва контенту створювати та надсилати контент у кілька разів швидше та економічно ефективніше, ніж це було можливо раніше. Основні характеристики платформи: - Понад 100 інструментів штучного інтелекту для створення контенту, створення ідей, оптимізації та пошукової оптимізації для дуже швидкого створення контенту, орієнтованого на результат (розглянуті випадки використання - блог, соціальні мережі, електронні листи, відео, прес-релізи, копірайтинг, реклама, узагальнення і більше). Створіть свій власний варіант шаблону штучного інтелекту та голоси бренду. - Повне керування контент-проектами та підтримка автоматизації робочого процесу, включаючи призначення завдань, керування контент-календарем, автоматичні сповіщення, публікації, керування фрілансерами тощо - Потужні короткі рекомендації щодо пошукової оптимізації, ключові слова та теми, створені за допомогою штучного інтелекту - Спеціальні шаблони вмісту та потужні функції співпраці в документах і на робочому місці - Зображення штучного інтелекту, безкоштовні зображення та графіка - Масове створення вмісту за допомогою штучного інтелекту (наприклад, генерування масових описів вмісту) Інші функції: сховище вказівок і активів бренду, багатомовна підтримка, плагіат і перевірка граматики, спеціальні звіти, AI Brand Voices і більше.
Mode Analytics
mode.com
Mode — це перша платформа бізнес-аналізу, яка використовує спосіб роботи сучасних груп обробки даних, що дає змогу лідерам обробки даних здійснювати більш ефективний аналіз впливу та підвищення рівня зрілості даних за допомогою справжнього самообслуговування. Будучи єдиним інтелектуальним рівнем, Mode максимізує рентабельність інвестицій у сучасний стек даних і перетворює дані на конкурентну перевагу для провідних компаній у всіх секторах і на всіх етапах.
Metabase
metabase.com
Найшвидший і найпростіший спосіб ділитися даними й аналітикою у вашій компанії. Сервер Business Intelligence з відкритим кодом, який можна встановити за 5 хвилин і підключається до MySQL, PostgreSQL, MongoDB тощо! Будь-хто може використовувати його для створення діаграм, інформаційних панелей і нічних звітів електронною поштою.
InsightBase
insightbase.ai
Спілкуйтеся зі своєю базою даних за допомогою ШІ. Ставте запитання природною мовою та отримуйте відповіді за лічені секунди. Більше жодних SQL-запитів, жодної науки про дані.
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio є надійним лідером на ринку бізнес-аналітики, який з гордістю допомагає тисячам груп обробки даних і бізнес-користувачам приймати більш обґрунтовані рішення за допомогою своїх даних.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack є провідною платформою аналітики та атрибуції для B2B. HockeyStack з’єднується з усіма вашими платформами, очищає ваші дані та дає змогу вимірювати, що рухає конвеєром, і візуалізувати шляхи покупців. Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує маркетингові дані, дані про продукт, дохід і продажі для виявлення прихованої інформації, як-от LTV кампанії або коефіцієнт відтоку кожного маркетингового каналу. Сотні відділів доходів у таких компаніях, як 8x8, ActiveCampaign і Cognism, використовують HockeyStack, щоб збільшити кількість конвеєрів і швидше укладати угоди.
Holistics
holistics.io
Holistics дозволяє кожному відповісти на власні запитання щодо даних, не турбуючись про технічні команди. Більше ніяких «розчарувань у черзі запитів» як для бізнесу, так і для команди обробки даних.