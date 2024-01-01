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Аналітичні платформи - Найпопулярніші застосунки
Аналітичні платформи, які іноді називають платформами бізнес-аналітики (BI), пропонують підприємствам комплексний набір інструментів для поглинання, структурування, дослідження та інтерпретації даних, розкриваючи практичні відомості, які покращують процес прийняття рішень і обґрунтовують бізнес-стратегії. У той час як деякі з цих платформ вимагають залучення ІТ для налаштування аналітичної інфраструктури, інтеграції основних джерел даних і підготовки даних, інші розроблені для простого налаштування та використання нетехнічними користувачами, відомі як платформи самообслуговування. Бізнес-аналітики, спеціалісти з обробки даних та інші зацікавлені сторони можуть використовувати ці платформи для підготовки, моделювання й уточнення даних, отримуючи глибше розуміння повсякденних операцій компанії та сприяючи прийняттю обґрунтованих рішень. Істотним для класифікації її як аналітичної платформи є її надання наскрізного аналітичного рішення, що складається з п’яти ключових компонентів: підготовка даних, моделювання даних, змішування даних, візуалізація даних і надання інформації.
Запит на новий застосунок
Tableau
tableau.com
Tableau (французьке буквально «маленький столик», також використовується як «картина»; мн. tableaux або, рідше, tableaus) може стосуватися:
Looker
looker.com
Looker — це програмне забезпечення для бізнес-аналітики та платформа аналітики великих даних, яка допомагає вам легко досліджувати, аналізувати та ділитися бізнес-аналітикою в реальному часі.
Deepnote
deepnote.com
Керовані блокноти для науковців і дослідників даних.
Zoho Analytics
zoho.com
Програмне забезпечення для бізнес-аналітики та аналітики. Zoho Analytics — це програмне забезпечення для самообслуговування BI та аналізу даних, яке дозволяє візуально аналізувати дані, створювати приголомшливі візуалізації даних і виявляти приховані відомості за лічені хвилини.
Grow
grow.com
Програмне забезпечення бізнес-аналітики, яке надає інформацію, яка вкрай необхідна для розвитку та трансформації вашого бізнесу.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud надає інтегрований набір надійних і безпечних інструментів і продуктів для хмарних обчислень, допомагаючи вам створювати хмарну інфраструктуру, центри обробки даних у багатьох регіонах, щоб розширити можливості вашого бізнесу. Спробуйте безкоштовно.
Metabase
metabase.com
Найшвидший і найпростіший спосіб ділитися даними й аналітикою у вашій компанії. Сервер Business Intelligence з відкритим кодом, який можна встановити за 5 хвилин і підключається до MySQL, PostgreSQL, MongoDB тощо! Будь-хто може використовувати його для створення діаграм, інформаційних панелей і нічн...
Domo
domo.com
Domo, Inc. – це компанія, що розробляє хмарне програмне забезпечення, розташована в Американ-Форк, штат Юта, США. Вона спеціалізується на інструментах бізнес-аналітики та візуалізації даних.
Observable
observablehq.com
Досліджуйте, аналізуйте та пояснюйте дані. Як команда. Відкрийте для себе нові ідеї, дайте відповіді на додаткові запитання та приймайте кращі рішення.
Sisense
sisense.com
Програмне забезпечення Business Intelligence від Sisense, лідера індустрії BI для складних даних – легко готувати, аналізувати та досліджувати зростаючі дані з багатьох джерел.
Mode Analytics
mode.com
Mode — це платформа даних для спільної роботи, яка поєднує SQL, R, Python і візуальну аналітику в одному місці. Підключайтеся, аналізуйте та діліться швидше.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...
InsightBase
insightbase.ai
Спілкуйтеся зі своєю базою даних за допомогою ШІ. Ставте запитання природною мовою та отримуйте відповіді за лічені секунди. Більше жодних SQL-запитів, жодної науки про дані.
Hex
hex.tech
Hex — це сучасна платформа даних для науки та аналітики даних. Ноутбуки для спільної роботи, чудові програми для обробки даних і безпека корпоративного рівня.
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio — це онлайн-платформа інформаційних панелей для створення потужних інформаційних панелей у реальному часі для вашої команди чи клієнтів.
DataGPT
datagpt.com
DataGPT — це перший у світі розмовний аналітик штучного інтелекту, який дозволяє користувачам задавати будь-які запитання щодо своїх даних природною мовою та отримувати вичерпні відповіді за лічені секунди. DataGPT — це повністю автономний чат-бот із пам’яттю, здатний відповідати на складні запитанн...
GoodData
gooddata.com
GoodData — це вбудована платформа BI та аналітики, яка забезпечує швидку, надійну та просту у використанні аналітику. Створено для всіх ваших бізнес-користувачів.
Chartio
chartio.com
Хмарне рішення бізнес-аналітики та аналітики Chartio дозволяє кожному аналізувати свої дані зі своїх бізнес-додатків.
Mineo
mineo.app
Перетворіть блокноти Python на програми даних. Mineo — це платформа для дослідження ваших даних, створення та розгортання програм для обробки даних на основі заряджених блокнотів Python.
HoneyStack
hockeystack.com
Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО
Cube
cubeanywhere.com
Інтуїція, необхідна для керування бізнесом! Завдяки витратам на проект, часу та витрат у режимі реального часу керувати своїми проектами, завданнями та клієнтами стає дуже просто. Отримайте багаті інтерактивні діаграми на рівні членів команди, проекту, клієнта та компанії. Ми знаємо, що ваш бізнес н...
PopSQL
popsql.com
PopSQL — це еволюція застарілих редакторів SQL, таких як DataGrip, DBeaver, Postico. Ми надаємо чудовий сучасний редактор SQL для команд, орієнтованих на дані, які прагнуть заощадити час, підвищити точність даних, швидше залучати нових найманців і швидко надавати інформацію для бізнесу. За допомогою...
MicroStrategy
microstrategy.com
Платформа бізнес-аналітики та мобільності MicroStrategy допомагає підприємствам створювати та розгортати аналітичні та мобільні програми для трансформації свого бізнесу.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...
Holistics
holistics.io
Holistics дозволяє кожному відповісти на власні запитання щодо даних, не турбуючись про технічні команди. Більше ніяких «розчарувань у черзі запитів» як для бізнесу, так і для команди обробки даних.
Nugit
nugit.co
Nugit — це автоматизована платформа для оповідання даних, що виходить за рамки інформаційної панелі, допомагаючи людям переглядати переважну кількість складних даних, щоб знаходити в них ідеї та можливості. Nugit може надати цю інформацію через оповідання даних у масштабі, тому це відразу можна зроз...
Alteryx
alteryx.com
Alteryx надає провідну хмарну платформу Analytics. Завдяки автоматизації аналітики на основі штучного інтелекту ми дозволяємо кожному відкривати для себе важливі ідеї.
Draxlr
draxlr.com
Draxlr — це продукт, який дозволяє створювати інформаційні панелі та налаштовувати сповіщення у ваших базах даних SQL — Postgres, MySQL, MariaDB, MS SQL, PlanetScale, YugabyteDB, CockroachDB, Amazon Redshift, BigQuery та Snowflake.
Cascade
cascade.io
Cascade — це перший розширений інструмент аналізу, створений для команд, що дозволяє аналітикам перетворювати великі набори даних у спеціальну, прогнозовану статистику та легко ділитися своїми висновками.
Vertify
vertify.com
Ґрунтуючись на філософії, згідно з якою всі три ключові команди отримання прибутку — продажі, маркетинг і успіх клієнтів — мають бути узгоджені за процесом і технологією, Vertify надає програмне забезпечення для автоматизації бізнесу, яке легко синхронізує, очищає та керує клієнтськими даними в межа...
Mediafly
mediafly.com
Перша й єдина зупинка B2B для отримання прибутку Усе, що потрібно вашій команді для залучення покупців, підготовки продавців, кількісного визначення вартості та постійної оптимізації ефективності. Одна модульна платформа — забезпечує прогнозоване зростання доходу в масштабі.
Trevor.io
trevor.io
Є кращий спосіб роботи з даними. Тревор дає змогу всій вашій команді отримувати відповіді з вашої бази даних, навіть якщо вони не знають SQL.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Автоматизуйте свої звіти за допомогою можливостей штучного інтелекту за допомогою Flowtrail AI, інструменту звітування на основі штучного інтелекту, який допоможе вам створювати спеціальні звіти та інформаційні панелі, візуалізувати статистичні дані та вставляти аналіз даних у ваші улюблені програми...
Bold BI
boldbi.com
Перетворіть своїх клієнтів на історії успіху за допомогою вбудованої аналітики. Bold BI від Syncfusion дозволяє вбудовувати високоякісні BI та аналітику у ваші програми. Це комплексне рішення бізнес-аналітики, яке дозволяє будь-кому створювати красиві передові інформаційні панелі. Він поставляється ...
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate надає повне міжплатформне програмне забезпечення для створення звітів у поєднанні з експертними даними в «білих рукавичках» і підтримкою Business Intelligence. Ми допомагаємо компаніям, маркетинговим командам і агентствам повністю реалізувати потенціал їхніх даних реклами, продажів, ...
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti, який використовується як брендами, так і науковцями, дозволяє будь-кому аналізувати дані та отримувати цінну інформацію – незалежно від того, в якому секторі ви працюєте. Від завдань базового аналізу до найглибших дослідницьких проектів: з ATLAS.ti ви можете легко розблокувати ефективні ви...
datapine
datapine.com
datapine — це комплексне програмне забезпечення Business Intelligence, яке дозволяє кожному досліджувати, візуалізувати, контролювати та ділитися своїми даними, як ніколи раніше!
Usermaven
usermaven.com
Аналіз веб-сайту та продукту виконано правильно – нарешті! Відстеження Spotless™ від Usermaven автоматично фіксує всі події, усуваючи залежність від розробників і роблячи його найпростішим інструментом аналітики для маркетологів і спеціалістів із продуктів.
Avora
avora.com
Avora AutoML скорочує час (до секунд) для виявлення причин змін бізнес-показників за допомогою виявлення аномалій і аналізу першопричин.
Imply
imply.io
Наша аналітична база даних у реальному часі, створена на основі Apache Druid, дозволяє розробникам створювати наступне покоління аналітичних програм. Завдяки Imply розробники можуть будувати без обмежень, оскільки наша база даних дозволяє їм створювати інтерактивні дані на основі потокових і пакетни...
Lightdash
lightdash.com
Lightdash — це найшвидший спосіб для груп обробки даних надавати статистичні дані та надавати реальний самообслуговуваний доступ до даних іншим підрозділам компанії. Аналітики створюють показники та роблять їх доступними для запитів кінцевих користувачів, не потребуючи SQL. Lightdash використовують ...
Workstream.io
workstream.io
Workstream.io — це центр вашої аналітичної роботи. Керуйте своїми продуктами даних, упорядковуйте їх, отримуйте уявлення про вплив і легко співпрацюйте із зацікавленими сторонами.
Isima.io
isima.io
Команда Isima була на порозі зміни способу ведення бізнесу з даними в інтернет-гігантах, хедж-фондах і компаніях зі зберігання інформації ще до того, як хтось коли-небудь чув термін «великі дані».
1010 Data
1010data.com
Його розроблено, щоб надати потужну аналітичну інформацію про всі ваші дані за допомогою єдиної цілісної системи, зручної для інтеграції. Він масштабований, демократичний, гнучкий і неймовірно швидкий.
Kleene
kleene.ai
Дозвольте особам, які приймають рішення у вашому бізнесі, приймати кращі та швидші рішення за допомогою рекомендацій ШІ, створених на основі надійних міжвідомчих даних. Kleene — це єдина наскрізна платформа, яка впорядковує всі ваші дані. Отримайте конкурентну перевагу та швидке зростання бізнесу на...
Ikigai
ikigailabs.io
Операційна платформа BI від Ikigai змінює спосіб прийняття бізнесом тактичних рішень. Зручний інтерфейс користувача/UX дозволяє будь-кому вводити й готувати дані, а також виконувати надійний аналіз на основі ШІ для досягнення своїх бізнес-цілей. DeepMatch об’єднує навіть найрізноманітніші набори дан...
Epsilon3
epsilon3.io
Програмна платформа Epsilon3 керує складними операційними процедурами, заощаджуючи час операторів і зменшуючи помилки. Він підтримує весь життєвий цикл проекту від інтеграції та тестування до живих операцій. -Інтерактивні синхронізовані процедури в режимі реального часу для кількох програм/місій -Вб...
ClicData
clicdata.com
ClicData — це провідна наскрізна платформа аналітики даних, розроблена для того, щоб дати можливість особам, які приймають рішення, і аналітикам досягти справжньої продуктивності та оприлюднювати ідеї на основі надійних, актуальних і уніфікованих даних. Отримайте користь від ClicData за кілька днів ...
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (раніше Cumul.io) — це вбудована аналітична платформа, спеціально створена для компаній SaaS. Він оживляє складні дані за допомогою красивих, простих у використанні інформаційних панелей, вбудованих у будь-яку SaaS або веб-платформу. За допомогою Luzmo команди продуктів можуть додати вражаючу ...
Toucan
jointoucan.com
Toucan — це аналітична платформа, орієнтована на клієнтів, яка дозволяє компаніям стимулювати залучення за допомогою оповідання даних. Завдяки найкращому настроюваному досвіду для кінцевого користувача на будь-якому пристрої щороку переглядається понад 4 мільйони історій Toucan. Хмарна платформа без...
Incorta
incorta.com
Платформа доставки відкритих даних Incorta спрощує доступ до даних із кількох складних корпоративних систем, щоб розблокувати повну цінність організаційних даних, роблячи їх доступними для аналізу. За підтримки GV, Kleiner Perkins, M12, Prysm Capital, Telstra Ventures і Sorenson Capital Incorta дає ...
Phocas Software
phocassoftware.com
Хочете почуватися добре зі своїми даними? Якщо вашому бізнесу потрібно рухатися швидше з більшою впевненістю, Phocas може допомогти. У нас є комплексна платформа бізнес-планування та аналітики для використання в усій компанії. Єдине кероване джерело правди, що надходить безпосередньо з ваших ERP, бу...
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma — це відзначена нагородами сучасна платформа бізнес-аналітики (BI) і аналітики, спеціально створена для хмари. З Sigma будь-хто може використовувати функції та формули електронних таблиць, які вони вже знають, щоб досліджувати живі дані в хмарному масштабі, аж до найдрібнішої деталізації. Наш ...
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot дає змогу приймати рішення на основі даних за допомогою аналітики в реальному часі, бездоганно інтегрованої з функціями керування проектами та співпраці. Завдяки комплексному механізму бізнес-аналітики в основі Slingshot пропонує користувачам пряме посилання на їхні джерела даних і платфор...
Altair One
altairone.com
Altair One™ пропонує динамічний спільний доступ до технологій моделювання та аналізу даних, а також масштабованих HPC і хмарних ресурсів, усе в одному місці.
Narrator
narrator.ai
Платформа даних Екранного диктора дозволяє будь-кому отримувати відповіді за лічені хвилини, а не за тижні, завдяки клієнту 360, який містить усі взаємодії клієнтів із вашою компанією.
Logiblox
logiblox.com
Миттєва аналітика. Бізнес-аналітика самообслуговування. Advanced Analytics. Кодування не потрібно. Розблокуйте цінність даних: отримуйте статистику, краще прогнозуйте та досягайте оптимізації. Доступні шаблони та конектори. Створюйте власні аналітичні рішення за лічені хвилини з автоматизацією даних...
Kyligence
kyligence.io
Ласкаво просимо до наступного покоління бізнес-аналітики, де бізнес-показники — це не просто цифри, а джерело інтелектуальних даних у вас під рукою. Зануртеся в Kyligence Zen, ваш централізований центр вимірювань, який перетворює дані в практичну інформацію. Спираючись на єдине джерело правдивих пок...
Northbeam
northbeam.io
Northbeam — це платформа маркетингового аналізу, яка надає брендам моделі медіа-міксу, мультитач-атрибуцію та інкрементальність на основі машинного навчання та даних першої сторони. Завдяки розширеним веб-браузерним платформам Northbeam бренди можуть пов’язувати продажі з рекламою, прогнозувати дохо...