Програмне забезпечення для управління парком розваг - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для управління парками розваг надає компанії в секторі парків розваг і атракціонів необхідні інструменти для оптимізації операцій. Ці рішення можуть підтримувати наскрізне керування, охоплюючи все, від оформлення квитків до бухгалтерського обліку, або вони можуть націлюватися на конкретні завдання за допомогою спеціальних функцій. Деякі функції програмного забезпечення можуть бути орієнтовані на клієнтів і використовуватися безпосередньо гостями, тоді як інші призначені для бек-офісних операцій. Варіанти варіюються від торгових точок і систем продажу квитків до інструментів маркетингу та розробки веб-сайтів. Це програмне забезпечення можна використовувати окремо або разом із традиційними інструментами управління бізнесом, такими як бухгалтерський облік і програмне забезпечення CRM, залежно від конкретних потреб парку.
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ROLLER Software
roller.software
ROLLER — це хмарна платформа для управління закладами, яка спрощує процеси бізнесу та покращує досвід гостей через онлайн-продажі квитків, термінали та інші функції.
Smeetz
smeetz.com
Smeetz - уніфікована платформа для управління атракціями, що покращує ефективність, автоматизує робочі процеси і оптимізує цінові стратегії на основі даних.
Uphance
uphance.com
Uphance - програмне забезпечення для управління бізнесом у модній індустрії, яке допомагає управляти продажами, запасами та замовленнями на різних каналах.
WakeQue
wakeque.com
WakeQue - онлайн-система для управління вейкпарками, що сприяє продажу, знижує витрати та покращує обслуговування клієнтів.
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