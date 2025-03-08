Програмні комплекси ALM - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан

Ably

ably.com

Ably вирішує найскладніші та вимогливі аспекти розробки в реальному часі, спрощуючи розробників упроваджувати та масштабувати додатки в реальному часі, такі як чат, багатокористувацькі ігри, оновлення місцезнаходження GPS у реальному часі, керування пристроями IoT тощо. Для цього ми надаємо хмарну інфраструктуру та API, які допомагають розробникам передавати дані між пристроями в реальному часі. API Ably відкривають всю інфраструктуру Ably через стандартизовані програмні інтерфейси та включають масштабовані канали Pub/Sub. Наші API включають вбудовану інформацію про присутність користувача та історію повідомлень, а також потокову передачу через відкриті протоколи, такі як WebSockets, MQTT і SSE. Крім того, наші API надсилають дані в хмари або середовища за межами мережі Ably, щоб ви могли запускати існуючу бізнес-логіку та події та надавати власні push-сповіщення за допомогою APNS і GCM. Усе це побудовано на мережі Data Stream від Ably, яка складається з двох речей: нашої хмарної мережі та мережі обміну повідомленнями в реальному часі. Мережа Ably складається з понад 16 географічно розподілених базових центрів обробки даних маршрутизації та понад 176 точок присутності крайового прискорення з середньою глобальною затримкою в обох напрямках 65 мс. В основі цього лежить наша структура обміну повідомленнями в реальному часі, яка вирішує складні інженерні проблеми в реальному часі, такі як упорядкування повідомлень, гарантована доставка, реплікація даних, ідемпотентна публікація тощо. Завдяки понад 40 SDK клієнтської бібліотеки та вбудованій підтримці понад шести протоколів реального часу розпочати роботу в будь-якому варіанті використання швидко й просто. Наш безкоштовний план включає 6 мільйонів повідомлень на місяць і до 200 пікових з’єднань і каналів — цього достатньо для будь-якого цікавого розробника, щоб почати роботу.