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Програмні комплекси управління життєвим циклом додатків (ALM) полегшують розробку програмних додатків від початкової концепції до кінцевої доставки. Ці пакети створюють екосистему спільної роботи, де користувачі можуть працювати разом і виконувати завдання для створення або вдосконалення програмного забезпечення. Комплекти ALM встановлюють процеси проектування, тестування, розгортання та керування програмними додатками, пропонуючи інтегровані функції для розробки, тестування якості, управління вимогами та керування проектами. Різні відділи можуть використовувати пакети ALM протягом усього процесу створення програмного забезпечення: розробники на етапі створення, а менеджери продуктів або керівники із забезпечення якості для моніторингу після розгортання. Пакет ALM застосовний до різноманітних проектів програмного забезпечення та підтримує співробітників у різних ролях протягом життєвого циклу розробки. Вони часто інтегруються з інструментами управління проектами або мають спільні функції, а також можуть включати або з’єднуватися з програмним забезпеченням для проектування та розробки, таким як інтегровані середовища розробки (IDE) або інструменти створення прототипів.
Запит на новий застосунок
Apptimized
apptimized.com
Workspace — це інструмент пакування додатків, який дає змогу виявляти (створювати документацію щодо інсталяції), пакувати та тестувати додатки у вашому браузері незалежно від VPN або спеціальних навичок. Інструмент інтегрує ваш робочий процес із середовищем пакування та набором інструментів для форматів MSI, MSIX, App-V та Intunewin. Ви можете редагувати, розгортати та перепаковувати їх одним натисканням кнопки. Наше рішення дозволяє працювати з декількома додатками одночасно та використовувати одне пакетне робоче середовище без тисяч налаштувань і незручних інтерфейсів. Apptimized надає доступ до чистих віртуальних машин, де ви можете пакувати та тестувати пакети додатків у різних Oss і переконатися, що вони сумісні з вашим програмним середовищем. Включено безкоштовний цілодобовий чат служби підтримки від фахівця з упаковки програм.
Ably
ably.com
Ably вирішує найскладніші та вимогливі аспекти розробки в реальному часі, спрощуючи розробників упроваджувати та масштабувати додатки в реальному часі, такі як чат, багатокористувацькі ігри, оновлення місцезнаходження GPS у реальному часі, керування пристроями IoT тощо. Для цього ми надаємо хмарну інфраструктуру та API, які допомагають розробникам передавати дані між пристроями в реальному часі. API Ably відкривають всю інфраструктуру Ably через стандартизовані програмні інтерфейси та включають масштабовані канали Pub/Sub. Наші API включають вбудовану інформацію про присутність користувача та історію повідомлень, а також потокову передачу через відкриті протоколи, такі як WebSockets, MQTT і SSE. Крім того, наші API надсилають дані в хмари або середовища за межами мережі Ably, щоб ви могли запускати існуючу бізнес-логіку та події та надавати власні push-сповіщення за допомогою APNS і GCM. Усе це побудовано на мережі Data Stream від Ably, яка складається з двох речей: нашої хмарної мережі та мережі обміну повідомленнями в реальному часі. Мережа Ably складається з понад 16 географічно розподілених базових центрів обробки даних маршрутизації та понад 176 точок присутності крайового прискорення з середньою глобальною затримкою в обох напрямках 65 мс. В основі цього лежить наша структура обміну повідомленнями в реальному часі, яка вирішує складні інженерні проблеми в реальному часі, такі як упорядкування повідомлень, гарантована доставка, реплікація даних, ідемпотентна публікація тощо. Завдяки понад 40 SDK клієнтської бібліотеки та вбудованій підтримці понад шести протоколів реального часу розпочати роботу в будь-якому варіанті використання швидко й просто. Наш безкоштовний план включає 6 мільйонів повідомлень на місяць і до 200 пікових з’єднань і каналів — цього достатньо для будь-якого цікавого розробника, щоб почати роботу.
PubNub
pubnub.com
PubNub використовується групами розробників програмного забезпечення як частина сучасного стеку програм для забезпечення функцій, які вимагають спілкування та співпраці в реальному часі між користувачами будь-якого масштабу. PubNub дозволяє легко створювати програми для чату, цифрові дошки, інформаційні панелі в режимі реального часу з оновленнями в реальному часі, карти з накладенням місцезнаходження в реальному часі та багато інших функцій, які покладаються на оновлення в реальному часі та миттєве спілкування. Що відрізняє нас від інших? ~Масштабованість~ PubNub — це найбільш масштабована платформа в галузі, яка дозволяє швидке одночасне використання без фінансових штрафів. Оскільки ми допускаємо необмежену кількість одночасних користувачів, вам ніколи не доведеться турбуватися про експоненціальне зростання витрат через зростання. * Щомісяця обслуговує понад 800 мільйонів активних пристроїв і понад 3 трильйони викликів API. * Рекорд для найбільшої одночасної онлайн-події з понад 10,5 мільйонами користувачів * Один підключений фітнес-клієнт заявив: «Від тестування до 1500 поїздок на день сьогодні, до приблизно 15 000 поїздок на день у найближчі місяці, ми впевнені, що PubNub зможе впоратися це зростання».
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, яка об’єднує людей і речі з простором, перетворюючи будівлі на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистему Spaces, платформа прагне зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та бездоганними. Cisco Spaces використовує потужність апаратного забезпечення та датчиків Cisco (Catalyst, Meraki, Webex), що робить будівлі безпечними, розумними та стійкими з безперебійним обслуговуванням людей.
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS) надає програмне забезпечення, яке дозволяє організаціям розробляти та розгортати свої критично важливі програми та досвід, а також ефективно керувати своїми платформами даних, хмарою та ІТ-інфраструктурою. Як досвідчений, надійний постачальник, ми полегшуємо життя професіоналів у сфері технологій. Понад 4 мільйони розробників і технологів на сотнях тисяч підприємств залежать від Progress. Дізнайтеся більше на www.progress.com і слідкуйте за нами на LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook та Instagram.
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