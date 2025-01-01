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Найпопулярніші Нещодавно додані Software Suites Alm - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення LifeCycle Management (ALM) Супутні програмні програми полегшують розробку програмних додатків від початкової зачаття до остаточної доставки. Ці набори створюють спільну екосистему, де користувачі можуть працювати разом та виконувати завдання для створення або вдосконалення програмного забезпечення. Alm Suites встановлює процеси проектування, тестування, розгортання та управління програмними додатками, пропонуючи інтегровані функції для розробки, тестування якості, управління вимогами та управління проектами. Різні відділи можуть використовувати набори ALM протягом усього процесу створення програмного забезпечення: розробники під час етапу створення, а також менеджери продуктів або наглядачі за забезпечення якості для моніторингу після розгортання. ALM Suites застосовні до різних програмних проектів та підтримують працівників у різних ролях протягом усього життєвого циклу розробки. Вони часто інтегруються з функціями інструментів управління проектами або можуть включати або зв’язуватися з програмним забезпеченням дизайну та розробки, такими як інтегровані середовища розробки (IDE) або інструменти прототипування.