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Software Suites Alm - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення LifeCycle Management (ALM) Супутні програмні програми полегшують розробку програмних додатків від початкової зачаття до остаточної доставки. Ці набори створюють спільну екосистему, де користувачі можуть працювати разом та виконувати завдання для створення або вдосконалення програмного забезпечення. Alm Suites встановлює процеси проектування, тестування, розгортання та управління програмними додатками, пропонуючи інтегровані функції для розробки, тестування якості, управління вимогами та управління проектами. Різні відділи можуть використовувати набори ALM протягом усього процесу створення програмного забезпечення: розробники під час етапу створення, а також менеджери продуктів або наглядачі за забезпечення якості для моніторингу після розгортання. ALM Suites застосовні до різних програмних проектів та підтримують працівників у різних ролях протягом усього життєвого циклу розробки. Вони часто інтегруються з функціями інструментів управління проектами або можуть включати або зв’язуватися з програмним забезпеченням дизайну та розробки, такими як інтегровані середовища розробки (IDE) або інструменти прототипування.

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Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — це хмарна платформа, що перетворює будівлі на розумні простори за допомогою сенсорів Cisco, забезпечуючи безпечний та зручний досвід.

Apptimized

Apptimized

apptimized.com

Apptimized — це інструмент для упаковки додатків, що дозволяє створювати, тестувати та упаковувати програми у браузері без спеціальних навичок.

Progress

Progress

progress.com

Додаток Progress дозволяє підприємствам розробляти, керувати додатками та даними на різних платформах для покращення цифрового досвіду.

Ably

Ably

ably.com

Ably - платформа для розробки реального часу, що забезпечує передачу даних між пристроями у реальному часі, підтримуючи різні протоколи та масштабування додатків.

PubNub

PubNub

pubnub.com

PubNub - платформа для реального часу, що дозволяє розробникам створювати додатки з функціями спілкування та обміну даними без сервера.

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Software Suites Alm - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog