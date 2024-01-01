Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмні комплекси ALM - Найпопулярніші застосунки - Буркіна-Фасо Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмні комплекси управління життєвим циклом додатків (ALM) полегшують розробку програмних додатків від початкової концепції до кінцевої доставки. Ці пакети створюють екосистему спільної роботи, де користувачі можуть працювати разом і виконувати завдання для створення або вдосконалення програмного забезпечення. Комплекти ALM встановлюють процеси проектування, тестування, розгортання та керування програмними додатками, пропонуючи інтегровані функції для розробки, тестування якості, управління вимогами та керування проектами. Різні відділи можуть використовувати пакети ALM протягом усього процесу створення програмного забезпечення: розробники на етапі створення, а менеджери продуктів або керівники із забезпечення якості для моніторингу після розгортання. Пакет ALM застосовний до різноманітних проектів програмного забезпечення та підтримує співробітників у різних ролях протягом життєвого циклу розробки. Вони часто інтегруються з інструментами управління проектами або мають спільні функції, а також можуть включати або з’єднуватися з програмним забезпеченням для проектування та розробки, таким як інтегровані середовища розробки (IDE) або інструменти створення прототипів.