Програмні комплекси ALM - Найпопулярніші застосунки
Програмні комплекси керування життєвим циклом додатків (ALM) полегшують розробку програмних додатків від початкової концепції до кінцевої доставки. Ці пакети створюють екосистему спільної роботи, де користувачі можуть працювати разом і виконувати завдання для створення або вдосконалення програмного забезпечення. Комплекти ALM створюють процеси для проектування, тестування, розгортання та керування програмними додатками, пропонуючи інтегровані функції для розробки, тестування якості, управління вимогами та керування проектами. Різні відділи можуть використовувати пакети ALM протягом усього процесу створення програмного забезпечення: розробники на етапі створення, а менеджери продуктів або керівники із забезпечення якості для моніторингу після розгортання. Пакети ALM застосовуються до різноманітних проектів програмного забезпечення та підтримують співробітників у різних ролях протягом життєвого циклу розробки. Вони часто інтегруються з інструментами управління проектами або мають спільні функції, а також можуть включати або з’єднуватися з програмним забезпеченням для проектування та розробки, таким як інтегровані середовища розробки (IDE) або інструменти створення прототипів.
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Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, яка об’єднує людей і речі з простором, перетворюючи будівлі на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистему Spaces, платформа прагне зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та бездоганними....
PubNub
pubnub.com
Використовуйте потужність розміщених API реального часу, щоб створювати захоплюючі віддалені можливості за допомогою чату в додатку, push-повідомлень, відстеження місцезнаходження тощо.
Apptimized
apptimized.com
Workspace — це інструмент пакування додатків, який дає змогу виявляти (створювати документацію щодо інсталяції), пакувати та тестувати додатки у вашому браузері незалежно від VPN або спеціальних навичок. Інструмент інтегрує ваш робочий процес із середовищем пакування та набором інструментів для форм...
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS) надає програмне забезпечення, яке дозволяє організаціям розробляти та розгортати свої критично важливі програми та досвід, а також ефективно керувати своїми платформами даних, хмарою та ІТ-інфраструктурою. Як досвідчений, надійний постачальник, ми полегшуємо життя професіонал...
Ably
ably.com
Платформа для синхронізації цифрового досвіду в реальному часі. Гарантована доставка в масштабі.