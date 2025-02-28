Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Помічники з написання зі штучним інтелектом використовують машинне навчання для спрощення процесу написання, охоплюючи такі завдання, як дослідження, перевірка граматики та тону, а також локалізація. Ці інструменти використовують обробку природної мови (NLP) для ретельного вивчення тексту та надання пропозицій або пов’язаних матеріалів. Завдяки цьому вони пришвидшують створення вмісту, надаючи користувачам можливість писати зі швидкістю та впевненістю. Розширене написання знаходить корисність у різних професіях, обслуговуючи контент-маркетологів, які прагнуть отримати більш привабливий матеріал, або кадрового персоналу, який вдосконалює оголошення про роботу. Ландшафт помічників з написання ШІ різноманітний: від комплексних платформ, де користувачі створюють весь вміст, до простіших ботів, які пропонують рекомендації після написання. У той час як деякі зосереджені на конкретних функціях, таких як створення форм або індивідуальні пропозиції щодо написання, багато інших надають широку допомогу. Щоб продукт був класифікований як AI Writing Assistant, він повинен: * Використовуйте штучний інтелект для допомоги в написанні завдань * Надати інформацію або рекомендації для покращення письмового вмісту * Надайте додаткові відповідні ресурси для збагачення знань письменника * Виправте граматичні помилки в письмових роботах
Запит на новий застосунок
Writesonic
writesonic.com
Writesonic революціонізує ландшафт створення контенту та взаємодію з клієнтами, слугуючи вашим надійним супутником у створенні захоплюючого контенту та розробці потужних чат-ботів зі штучним інтелектом. Їхня платформа поєднує потужність штучного інтелекту та креативність, щоб забезпечити повний набір інструментів для створення вмісту, генерації аудіо та створення зображень. Вони дозволяють кожному писати що завгодно, публікувати будь-де та оптимізувати свій вміст із неперевершеною легкістю. Їх надійний розробник чат-ботів зі штучним інтелектом, Botsonic, легко інтегрується з такими платформами, як Slack, WhatsApp, Telegram і FB Messenger, забезпечуючи безперервні багатоканальні розмови. Він також пропонує функцію Human Hand-off, що полегшує плавний перехід від взаємодії бота до взаємодії з людиною. Завдяки інтеграції Zapier вони автоматизують завдання та оптимізують робочі процеси, покращуючи залучення клієнтів. Botsonic відповідає GDPR, обіцяючи безпечну взаємодію з клієнтами. Разом їхній набір інструментів спрямований на те, щоб переосмислити процес створення контенту та взаємодію з клієнтами, зробивши Writesonic вашим єдиним рішенням для всіх ваших цифрових потреб.
SEMrush
semrush.com
Semrush-це провідна платформа SaaS Management в Інтернеті, яка дозволяє бізнесу в усьому світі працювати з оптимізацією пошукових систем, оплатами за клік, контентом, соціальними медіа та конкурентними дослідницькими кампаніями та отримувати вимірювані результати від інтернет-маркетингу. Semrush пропонує розуміння та рішення для компаній для створення, управління та вимірювання кампанії на різних каналах маркетингу. Semrush, з понад 87 000 клієнтів, що платять. Semrush в числах: - 808 м профілів доменних настільних ПК та 32,1 м профілів мобільних доменів - понад 43 трильйонні зворотні посилання та понад 25 мільярдів URL -адрес, що повзали на день - понад 24,3 мільярда ключових слів і 20 м ідей для одного ключового слова - 30% Fortune 500 компаній використовують Semrush як їх маркетинговий інструмент
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-це все-вхідна маркетингова платформа, побудована для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітування та аналітика, маркетингова CRM, електронні кампанії, інформаційні бюлетені та управління контентом, ви можете поставити своїх клієнтів до центру, щоб ви могли швидше продати розумніший та розвивати свій бізнес. Мобільний додаток Master Marketing & CRM MailChimp допомагає вам розумніше продати та швидше розвивати свій бізнес з першого дня. Доступ до інструментів, які вам потрібні, куди б ваша робота не приймає вас, і вставайте та запускає за лічені хвилини - не потрібен досвід. За допомогою MailChimp ви ніколи не пропустите можливість здійснити продаж, повернути клієнтів, знайти нових абонентів або ділитися місією вашого бренду. Використовуйте MailChimp для: * Marketing CRM - Будьте в курсі своїх контактів з маркетинговим CRM від MailChimp. Знайдіть та додайте нових клієнтів із інструментами для імпорту контакту, наприклад, сканер візитних карток. Відстежуйте зростання аудиторії та перегляньте розуміння індивідуальних контактів на приладовій панелі. Зробіть це все в одному місці - зателефонуйте, текст та електронну пошту безпосередньо з програми. Запишіть примітки та додайте теги після кожної взаємодії, щоб запам'ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика - глибше вивчайте свої продажі та маркетингові показники. Відстежуйте результати для всіх ваших кампаній та отримайте корисні рекомендації щодо вдосконалення. Переглянути звіти та аналітику для електронних кампаній, цільових сторінок, оголошення Facebook та Instagram, публікації соціальних медіа та листівки. * Електронні листи та автоматизації - створити, редагувати та надсилати маркетингові кампанії, інформаційні бюлетені та автоматизації. Один клацніть, що надходите до не відкритості та електронних листів, ви переробляєте продукцію, ви зможете повторно залучити клієнтів та збільшити продажі в найкоротші терміни. * Оголошення Facebook та Instagram - проект та публікація оголошень, встановіть бюджет та орієнтуйтеся на конкретну групу. Зверніться до нових людей, залучайте існуючі контакти, налаштуйте спеціальні аудиторії або повертайте відвідувачів веб -сайту. * Рекомендації з маркетингу - Отримайте корисні рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Знайте, коли настав час налаштувати покинуту електронну пошту або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом - Завантажте зображення зі свого пристрою безпосередньо в MailChimp та використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
AI Writer
ai-writer.com
Створюйте точний, релевантний і якісний контент за 2 хвилини. AI-Writer — це найточніша платформа для створення контенту, яка використовує найсучасніші моделі написання штучного інтелекту для створення статей із лише заголовка.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — це платформа Generative AI для продуктивної роботи. Використовуючи надійний GenAI, професіонали з усіх галузей можуть розвивати свою кар’єру та виділятися на роботі. Незалежно від того, пишете ви електронні листи, створюєте документи чи надсилаєте миттєві повідомлення колегам чи клієнтам, Wordtune покращує ваші письма, оптимізуючи вашу роботу за допомогою ШІ.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly - це провідна світова компанія з питань надання допомоги AI, яку довіряють понад 30 мільйонів людей та 70 000 професійних команд щодня. Від миттєвого створення першого проекту до вдосконалення кожного повідомлення, Граммури допомагають людям у 96% Fortune 500 отримати свою думку - і отримати результати - без компрометації безпеки чи конфіденційності. Ми віримо, що чудова письма робить роботу. Пропозиції продуктів Grammarly - Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free та Grammarly for Education - робота, де ви робите, надаючи контекстно релевантну підтримку написання понад 500 000 додатків та веб -сайтів. Заснований у 2009 році, Grammarly - № 7 на Forbes Cloud 100, одна з 100 найвпливовіших компаній Time, одна з найбільш інноваційних компаній компанії в AI та одна з найкращих робочих місць Inc. Ми працюємо з віддаленою гібридною робочою моделлю, тобто ми в першу чергу працюємо з дому та зустрічаємось для особистої співпраці в наших центрах у Північній Америці та Європі.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni — це помічник зі штучним інтелектом, розроблений, щоб допомогти вам писати швидше й точніше. Його функції включають автозаповнення AI, результати без плагіату, цитування в тексті та можливості перефразування. Це може допомогти вам писати такий вміст, як блоги, есе, електронні листи, особисті заяви, історії та виступи. З Дженні можна писати будь-якою мовою, і її люблять письменники з таких провідних установ, як Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетський технологічний інститут і Університет Астона. Jenni також можна використовувати для створення звітів і підписів з точністю та креативністю. Він використовує комбінацію технологій штучного інтелекту, таких як OpenAI, AI21, і користувальницькі дані від кожного користувача для створення контенту найвищої якості. Jenni також має вбудовану перевірку плагіату, щоб переконатися, що вміст оригінальний і точний. Ви можете безкоштовно спробувати Jenni і почати писати з найдосконалішим помічником з написання AI вже сьогодні.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex поєднує вдосконалені алгоритми NLG із перевіреними маркетинговими методами, щоб створити найкраще програмне забезпечення для копірайтингу зі штучним інтелектом. Наші алгоритми штучного інтелекту, навчені мільярдам рядків тексту, допомагають маркетологам, підприємцям електронної комерції та копірайтерам щодня робити більше зі своїм вмістом. За даними DT2 Invest і Європейської комісії, TextCortex є одним із 200 найгарячіших європейських стартапів на ранній стадії штучного інтелекту. Завдяки нашому прикладному та цілеспрямованому підходу ми скорочуємо не лише час обчислень, але й наш вплив на навколишнє середовище.
WriteTextAI
writetext.ai
Плагін WriteText.ai, розроблений спеціально для WordPress/WooCommerce, призначений для автоматизації створення тексту продукту та мета-описів. Він пропонує універсальність для генерування тексту для окремих продуктів або кількох продуктів разом. Завдяки бездоганній інтеграції з WordPress/WooCommerce він забезпечує зручний досвід, особливо для новачків. WriteText.ai спеціалізується на створенні першокласних, оптимізованих для SEO мета-заголовків, мета-описів, описів продуктів і текстів Open Graph. Він забезпечує режими «WriteText.ai Single» і «WriteText.ai Bulk» для підвищення ефективності створення вмісту. Крім того, кожен обліковий запис може вмістити необмежену кількість користувачів і інсталяцій веб-магазину, що обслуговує підприємства будь-якого розміру. WriteText.ai Single пропонує авторам широкі можливості для створення вмісту. Разом із встановленням тону, стилю та цільового ринку автори можуть проводити поглиблений аналіз ключових слів, вибирати семантичні ключові слова та вибирати, які атрибути слід включити в текст безпосередньо з WooCommerce, перш ніж генерувати сам вміст. Після завершення ознайомлення з продуктом і аналізу ключових слів WriteText.ai Single генерує текст приблизно за 50 секунд. Потім автор може переглянути результат перед публікацією в WooCommerce. Отже, ця функція забезпечує узгодженість тону, стилю та включення ключових слів для покращення SEO. Крім того, він забезпечує гнучкість налаштування вмісту кожного продукту відповідно до конкретних потреб цільової аудиторії. З іншого боку, WriteText.ai Bulk спеціально розроблено для створення тексту для кількох продуктів одночасно. Хоча цій функції бракує таких конкретних аспектів, як аналіз ключових слів, семантичний вибір ключових слів і індивідуальний вибір атрибутів для кожного продукту, вона дозволяє автору підтримувати послідовний тон, стиль і атрибути для всіх вибраних продуктів. WriteText.ai Bulk демонструє високу ефективність, генеруючи текст для кожного продукту протягом приблизно 30 секунд після встановлення остаточного вибору продукту та атрибутів цільового стилю. Це особливо корисно, коли потрібно створити великий обсяг тексту продукту за короткий проміжок часу, обходячи потребу в детальному аналізі ключових слів. Таким чином, WriteText.ai Bulk служить надійним, ефективним у часі рішенням для швидкого та масового створення вмісту. Загалом WriteText.ai — це багатофункціональний плагін, який дозволяє підключатися до необмеженої кількості сайтів електронної комерції та підтримує необмежену кількість користувачів. Це забезпечує пряму передачу або публікацію тексту в WooCommerce і дозволяє вибирати атрибути продукту, тони та стилі, які будуть включені в текст. Користувачі також можуть вибрати цільову аудиторію та довжину тексту, а також налаштувати ролі користувачів, щоб визначити, хто може створювати, переглядати та публікувати вміст. Основні функції включають журнал історії переглядів, масове передавання/публікування тексту, додавання власних деталей продукту та визначення власного тону та стилю. Користувачі можуть використовувати еталонний продукт для створення тексту, отримання цільових ринків, запропонованих штучним інтелектом, визначення власних цільових ринків і переписування тексту. Плагін також підтримує аналіз ключових слів, семантичні ключові слова, відстеження щільності ключових слів і семантичних ключових слів, а також підтримку кількох магазинів. Відмова від відповідальності: WriteText.ai — це незалежний інструмент, розроблений для роботи з WordPress/WooCommerce. Він не є філією та не підтримується WordPress/WooCommerce.
WriterX
writerx.co
WriterX — це інструмент для письма на основі штучного інтелекту, призначений для вирішення широкого спектру письмових завдань. Він спрямований на спрощення процесу створення вмісту для користувачів усіх рівнів, від початківців до досвідчених авторів. Інструмент пропонує низку функцій, включаючи автоматичне складання вмісту, написання без помилок, варіанти мовного перекладу та персоналізацію для конкретної аудиторії для отримання переконливих результатів. WriterX пишається тим, що допомагає з блокуванням письменника, забезпечуючи миттєве створення цікавого вмісту. Він може виконувати завдання від написання дописів у блогах і вмісту соціальних мереж до копірайтингу для рекламних кампаній. Іншою ключовою особливістю WriterX є його здатність перепрофілювати існуючий вміст або генерувати новий матеріал у великих масштабах, відповідаючи потребам у великих обсягах вмісту в сучасну цифрову епоху. Для початку користувачі вибирають шаблон і надають короткий опис теми чи продукту, а штучний інтелект створить різноманітний вміст. Інструмент використовується різноманітною клієнтською базою, включаючи студентів, копірайтерів, блогерів, менеджерів із продуктів, команди маркетингу та медіа-агентства. Він пропонує широкі рішення для оптимізації пошукових систем, покращуючи видимість веб-сайту завдяки створенню привабливих заголовків, описів продуктів і індивідуальних оглядів. Нарешті, незважаючи на широкий набір функціональних можливостей, WriterX підтримує простий у використанні інтерфейс, який спрощує процес створення вмісту.
Cohesive AI
cohesive.so
Попрощайтеся з труднощами з підказками ChatGPT! Cohesive поєднує блиск ШІ з вашою креативністю, дозволяючи вам легко створювати контент світового рівня. Уточнюйте, редагуйте та публікуйте легко за допомогою потужного редактора. Привітайтеся з чарівним створенням вмісту!
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для спрощення й оптимізації процесів пошуку продажів для компаній. Серед основних функцій Regie.ai використовує Generative AI для полегшення автоматичної ідентифікації та залучення цільових облікових записів і контактів, навіть тих, яких ще немає у вашій системі CRM. Інструмент спрямований на те, щоб зробити повідомлення більш специфічними для бренду та контексту для кожного одержувача, що сприяє більш ефективному охопленню та залученню. Regie.ai також визначає пріоритетність охоплення на основі даних про зацікавленість і наміри, щоб забезпечити більш точне націлювання під час активних циклів купівлі. Унікальною особливістю цього інструменту є його здатність змінювати інтенсивність охоплення залежно від рівня залучення покупців. Отже, дуже зацікавлені покупці отримують постійний потік комунікацій, тоді як незаангажовані потенційні клієнти виховуються повільніше, поки вони не будуть готові до продажу, захищаючи здоров’я вашої бази даних і покращуючи час для зустрічей. Regie.ai можна концептуалізувати як віртуальних представників з розвитку продажів (SDR), які працюють цілодобово, без потреби в додаткових людських ресурсах або сторонньому аутсорсингу. Платформа підтримує низку варіантів використання, таких як холодний вихід, залучення LinkedIn, підтримка продажів, відповідь на вхідні потенційні клієнти, вихідні на вхідні, розширення клієнтів тощо. Крім того, інструмент спрощує вашу стратегію отримання доходів шляхом інтеграції з основними системами RevTech, щоб допомогти автоматизувати бронювання зустрічей відділу продажів.
Lilybank AI
lilybankai.com
LilybankAI — це платформа для створення контенту на основі штучного інтелекту, яка пропонує різні інструменти, які допоможуть вам ефективно створювати високоякісний контент. Їх основні пропозиції включають: * Шаблони штучного інтелекту – готові шаблони для різних категорій, як-от блоги, електронні листи, публікації в соціальних мережах тощо, які ви можете легко налаштувати. * Генератор зображень зі штучним інтелектом. Створюйте унікальні зображення за допомогою штучного інтелекту, наприклад DALL-E 2, DALL-E 3, Stable Diffusion тощо. * AI Assistants – чат-боти, адаптовані до ваших потреб, які можуть автоматично відповідати на запити клієнтів. * AI Speech to Text - точне перетворення аудіо в текстові стенограми. * AI Voiceover - текст реалістичним людським голосом понад 100 мовами. * AI Code – отримуйте пропозиції коду та автозаповнення під час введення. LilybankAI спрощує створення контенту за допомогою передового штучного інтелекту. Виконайте три прості кроки: * Введіть дані - надайте свої ідеї щодо вмісту, стенограми тексту, зображення тощо. * Створення штучного інтелекту - LilybankAI аналізує ваші вхідні дані та створює високоякісний результат за допомогою найновіших моделей штучного інтелекту. * Надайте контент – платформа надає вам відшліфований персоналізований контент, який резонує з вашою аудиторією. Ви отримуєте в 10 разів швидше результати без творчої боротьби. Простий у використанні інтерфейс LilybankAI спрощує створення контенту штучного інтелекту.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
Lavender
lavender.ai
Lavender — ваш тренер електронної пошти зі штучним інтелектом Він поєднує в собі все необхідне для легкого написання електронних листів для продажу, які отримують відповіді. Отримайте консультації електронної пошти за допомогою штучного інтелекту в режимі реального часу, досліджуйте потенційного клієнта, не виходячи з папки "Вхідні", перевірте, чи потрапить ваш електронний лист у СПАМ, подивіться, як він виглядає на мобільному пристрої, а також багато іншого. SDR та AE від найбільших світових компаній використовують Lavender для підвищення кількості відкритих і подвійних відповідей. Якщо ви отримаєте відповідь, ви, швидше за все, домовитеся про зустріч і укладете угоду.
QuillBot
quillbot.com
Quillbot-це платформа для написання AI, яка допомагає понад 35 мільйонам щомісячних активних користувачів у 150 країнах. Завдяки своїм інноваційним продуктам людини в циклі, Quillbot має на меті зробити письмо безболісно, зберігаючи унікальну перспективу та голос користувача.
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI — це інструмент для веб-видавців, який допомагає їм бути впевненими, що вони створюють оригінальний вміст. Оригінальний вміст = унікальний вміст, створений людьми... такий, якого хочуть Google і читачі! Originality.AI гарантує, що оригінальний вміст можна опублікувати за допомогою... AI Detector - Originality. Внутрішній вбудований штучний інтелект AI створений для ідентифікації вмісту, створеного будь-яким із популярних NLP API, включаючи GPT-2, GPT-J, GPT-NEO та GPT-3 (перший у світі інструмент для ідентифікації GPT-3 ). Originality.AI може передбачити, чи був створений контент будь-яким із популярних помічників з написання ШІ. Перевірка плагіату. Серйозні веб-видавці/маркетологи контенту повинні переконатися, що вони публікують вміст без плагіату, щоб їхній вміст мав найкращі шанси на рейтинг. Originality.AI — це засіб перевірки плагіату, розроблений для серйозних веб-видавців, які мають команду авторів, якими потрібно керувати. Він пропонує керування командою, інформаційну панель, історію сканування, автоматичні кредити та повне сканування сайту, просто ввівши URL-адресу.
Luna.ai
luna.ai
Стара методика продажів зламана. Сучасні потенційні клієнти не терплять цих універсальних спам-повідомлень. А постачальники послуг електронної пошти посилили свою політику щодо масової холодної розсилки. Це нова ера, і старі способи просто більше не допомагають. І якщо ви думаєте, що просто розширення вашої команди продажів – це чарівна куля, подумайте ще раз. Незважаючи на всі свої зусилля, багато продавців не можуть зрозуміти й ефективно залучити потенційних клієнтів. Рентабельність інвестицій торгових представників стає все важче й важче виправдати. Звучить знайомо? Настав час змін. Увійдіть у Luna.ai, свій ракетний корабель у темряві продажів. Luna.ai — це не просто ще один інструмент продажу AI; це універсальна платформа потенційних клієнтів, яку ви шукаєте. Продажі на основі сигналів, масштабна персоналізація, можливість доставки електронною поштою – Luna.ai це охоплює. З Luna.ai ви не просто продаєте; ви продаєте розумніше та ефективніше. Уявіть собі систему, яка знає вашого потенційного клієнта зсередини та зовні, побудовану на величезній кількості даних і розуміння, щоб забезпечити точне охоплення кожного клієнта. Вільно володіє вражаючими 152 мовами. А найкраща частина? Масштабований, з необмеженою кількістю облікових записів електронної пошти, і все це в одну десяту вартості традиційних методів. За своєю суттю Luna.ai надає вам можливість досягти успіху в тому, що вам найбільше подобається: спілкуватися з клієнтами та укладати ці угоди. Йдеться про те, щоб усунути припущення та переконатися, що кожне повідомлення, яке ви надсилаєте, буде особистим і актуальним. Налаштуйте свою першу книгу ігор сьогодні. Завдяки попереднім налаштуванням Luna.ai ви почнете працювати за лічені хвилини. До зустрічі на Місяці!
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Гіпотенуза — це платформа, яка використовує штучний інтелект для написання контенту, включаючи описи продуктів, статті в блогах і рекламні підписи. Ми беремо те, на що потрібні тижні, і перетворюємо це на дні.
Outwrite
outwrite.com
Стати кращим письменником із вибухом для Chrome. Наше розширення браузера - це більше, ніж просто граматика - це допомагає перетворити ваші ідеї на потужні речення. Це працює де б ви не писали в Інтернеті, включаючи Gmail, Outlook, Google Docs, LinkedIn та WordPress. Ви можете використовувати Outwrite для переписування речення, виправлення помилок граматики, вдосконалення словника, виявлення пасивного голосу (та багато іншого).
GetGenie Ai
getgenie.ai
Створюйте довгий вміст, короткі копії та все, що між ними, за допомогою потужності GetGenie AI — вашого персонального контенту та помічника з оптимізації пошукових систем. Проаналізуйте ключові слова, запитання на форумі та своїх конкурентів, щоб почати керувати результатами пошуку — використовуючи магію ШІ Genie!
SurgeGraph
surgegraph.io
SurgeGraph — це контекстний інструмент для написання SEO та штучного інтелекту, який зосереджується на трьох наріжних каменях SEO: націлювання на правильні ключові слова, прискорення швидкості розміщення вмісту та створення ефективних силосів вмісту. Обіцянка бренду SurgeGraph проста: допомогти вам ШВИДКО збільшити свій органічний трафік і досягти ефекту сплеску. * SurgeGraph — це програмний інструмент, розроблений для допомоги у створенні вмісту, дослідженні ключових слів і оптимізації SEO. * Рецензентам подобається швидкість і якість створення вмісту, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, часті оновлення та бездоганна інтеграція дослідження ключових слів і інструментів SEO. * У рецензентів виникли проблеми з функцією створення зображень, випадкові помилки програмного забезпечення, а деякі вважали функцію дослідження ключових слів менш корисною, ніж частина написання вмісту.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro допоможе вам перетворити потенційних клієнтів на клієнтів і закрити більше зустрічей. Опануйте електронною поштою за допомогою ШІ. Автоматизуйте послідовності, персоналізуйте за допомогою тегів злиття та покращуйте залучення клієнтів. Почніть вигравати більше угод зараз.
1min.AI
1min.ai
Підвищення продуктивності за допомогою штучного інтелекту – це хороший спосіб покращити вашу роботу та життя. Однак змінювати або вивчати нові інструменти для різних варіантів використання не весело, а також дорого! 1min.AI — це комплексна програма зі штучним інтелектом, яка розблоковує всі функції штучного інтелекту. Ви платите лише за те, що використовуєте в 1min.AI, без жодних прихованих витрат чи налаштування в іншому місці. Унікальні функції 1min.AI пропонують різноманітні функції штучного інтелекту на основі різних моделей штучного інтелекту. Ви можете чітко це побачити за допомогою функції «Чат з багатьма помічниками», яка включає Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ... Інші мультимедійні функції, як-от вміст, зображення, аудіо та відео, також можна використовувати з різними моделями, щоб використовувати їхні можливості та отримувати найкращі результати. Нарешті, ми пропонуємо кредитну оцінку та прозору історію використання, щоб ви точно знали, скільки коштує функція перед запуском, і могли легко відстежувати використання. Спробуйте 1min.AI безкоштовно, щоб переконатися, що він вам підходить, перш ніж приймати будь-яке рішення!
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 - це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям та підприємцям підвищувати свою ефективність всередині та зовні. Наша платформа пропонує CRM, контактний центр, будівельник веб -сайтів, інтернет -магазин, маркетингові кампанії та інші інструменти продажів. Крім того, є безпечна інтранет, завдання та управління проектами, обмін файлами в режимі реального часу, інструменти комунікацій та організація. HR Essentials та AI вбудовані в структуру Bitrix24. Bitrix24-це ініціатива ініціативи Bitrix, Inc., запущена як хмарна послуга в квітні 2012 року. Тепер вона доступна у хмарі та в приміщенні. У 2024 році наша компанія має понад 12 мільйонів організацій. Bitrix24 пишається тим, що обслуговує клієнтів від малих організацій до компаній Fortune 500.
Texta
texta.ai
Texta.ai — це генератор статей зі штучним інтелектом, який стверджує, що допомагає творцям контенту швидко писати статті в блогах за допомогою технології природної мови та найсучасніших алгоритмів. Він пропонує 7-денну безкоштовну пробну версію для тестування функцій програмного забезпечення, включаючи автоматизоване створення контенту, простий у використанні інтерфейс і останні досягнення в галузі штучного інтелекту. Згідно з веб-сайтом, користувачі можуть отримати вигоду від Texta.ai різними способами, такими як швидке створення статей у блогах для журналістів або створення контенту для компаній. Він може відрізнятися від аналогічних конкурентів програмного забезпечення, пропонуючи безкоштовну пробну версію та використовуючи останні досягнення в технології ШІ.
Jounce AI
jounce.ai
Jounce — це інструмент на базі штучного інтелекту, розроблений для революції в сфері маркетингу, значно скоротивши час, необхідний для створення якісного контенту. Платформа пропонує такі послуги, як AI Artwork, Chat, Templates і Documents, які спрощують і оптимізують маркетинговий процес. Jounce пропонує інтуїтивно зрозуміле рішення для копірайтингу, що дозволяє користувачам створювати професійний контент лише за кілька кроків. Він пропонує ряд настроюваних шаблонів для початку процесу копірайтингу. Після введення бажаної підказки або вказівок штучний інтелект Jounce обробляє створення вмісту, генеруючи кілька варіантів для вибору користувача. Додаткові функції включають редактор документів на основі штучного інтелекту для створення та редагування маркетингових матеріалів із автоматичним форматуванням, перевіркою орфографії та виправленням граматики. Програмне забезпечення також підтримує співпрацю, дозволяючи необмеженій кількості членів команди вносити ідеї та писати вміст. Він пропонує понад 70 маркетингових шаблонів для різних типів вмісту, таких як публікації в соціальних мережах, вміст веб-сайтів, кампанії електронною поштою тощо. Крім того, Jounce надає такі функції, як темний режим, для зручності користувача під час роботи пізно ввечері. Він задовольняє потреби різних професіоналів у сфері маркетингу, від творців контенту до власників малого бізнесу.
Anyword
anyword.com
Anyword — це платформа Copy Intelligence та Gen AI Platform на основі штучного інтелекту, якою користуються понад 1 мільйон маркетологів у таких компаніях, як Amazon, Greenhouse та IBM, що дає змогу маркетологам створювати масштабований контент для бренду, який перетворює та стимулює продажі. Навчаючись на мільярдах точок маркетингових даних, Anyword пропонує маркетологам потужну прогнозну оцінку продуктивності та аналітику за різними каналами для моніторингу та покращення ефективності копіювання в режимі реального часу. Завдяки Anyword маркетологи заощаджують гроші на дорогому тестуванні A/B і час, створюючи ефективні копії та повідомлення, які найкраще відповідають вашій цільовій аудиторії та підвищують ефективність.
Murf AI
murf.ai
За допомогою штучного інтелекту Murf AI працює над спрощенням голосового аудіо та робить доступним для всіх високоякісне озвучення. Murf допомагає користувачам створювати реалістичні озвучення за лічені хвилини, не потребуючи жодного обладнання для запису. * Murf.ai — це інструмент, який перетворює текст на мовлення, створює відео та субтитри, а також пропонує різноманітні голоси для налаштування. * Рецензентам подобається інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, різноманітність доступних голосів, можливість налаштовувати вимову та бездоганна інтеграція з іншими платформами, такими як Canva. * Рецензенти згадували про такі проблеми, як голоси, які іноді звучать як роботизовані, потреба в більшій кількості голосів різними мовами та акцентами, а також висока вартість додаткових функцій.
Opnbx.ai
opnbx.ai
Opnbx лазерно зосереджений на використанні ШІ для продажів. Створюйте дуже персоналізовані та релевантні електронні листи, які передають цінність, яку ви пропонуєте потенційним клієнтам, у зрозумілий для них спосіб. Основні характеристики: * Технологія AI, орієнтована на продажі: створена спеціально для задоволення потреб торгових представників. * Персоналізована генерація електронних листів: створюйте дуже персоналізовані та релевантні електронні листи для залучення потенційних клієнтів. * Підхід, орієнтований на дослідження: будьте в курсі останніх найкращих практик у сфері продажів. * Орієнтована на конверсію: створена для перетворення вхідної та вихідної електронної пошти на канали для зростання конвеєра Випадки використання: * Залучайте потенційних клієнтів за допомогою персоналізованих і релевантних електронних листів про продажі. * Будьте попереду конкурентів, застосовуючи найновіші передові практики електронної пошти * Покращуйте показники конверсії продажів за допомогою відповідних електронних листів, які резонують із потенційними клієнтами. * Заощаджуйте час і зусилля, використовуючи технологію AI для створення ефективних електронних листів для продажу.
Molin AI
molin.ai
Molin AI — стартап SaaS, який спеціалізується на розробці чат-ботів зі штучним інтелектом для магазинів електронної комерції, де кожен може створити власного чат-бота зі штучним інтелектом за лічені хвилини. Без досвіду кодування. - інтегрується в усі платформи електронної комерції та будь-які інші типи веб-сайтів: Shopify, Woocommerce, Wix... З Molin ви завжди будете поруч зі своїми клієнтами, тож вони почуватимуться впевненіше, купуючи, повертаючи та навіть дати вам 5-зірковий огляд!
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai — найкращий інструмент на основі ШІ для всіх ваших маркетингових кампаній. Отримайте статистику за допомогою штучного інтелекту, щоб знайти ідеальне націлювання та аудиторії для досягнення найкращих результатів для ваших кампаній. За допомогою Shakespeare.AI створюйте висококонверсійні текстові, графічні/відеореклами та стратегії кампаній, як маркетологи №1 у світі. Надання вам несправедливої переваги над конкурентами. * Зменшити свій CAC на 33% * Покращити коефіцієнт конверсії на 40% * Створюйте високоефективні оголошення, які перетворюють * Отримайте оптимізацію ШІ та статистику. Приєднуйтеся до понад 1000 людей, які вибрали Shakespeare.Ai, щоб допомогти їм досягти своїх маркетингових цілей.
Type
type.ai
Type — це перший редактор документів зі штучним інтелектом, який допомагає будь-кому писати контент, який має велике враження. Замість того, щоб писати важливий вміст з нуля, окремі особи та команди можуть використовувати Type для створення, редагування та вдосконалення тексту своїм голосом і стилем.
Contlo
contlo.com
Contlo — це провідна платформа генеративного штучного інтелекту для маркетингу, яка забезпечує автономне залучення клієнтів за допомогою багатоканальних кампаній, генеративних шляхів клієнта в режимі реального часу, сегментації на основі штучного інтелекту для індивідуальної гіперперсоналізації та ефективної інформації про поведінку ваших клієнтів. Створений для світу, який став першим у світі штучного інтелекту. Contlo дозволяє сучасним компаніям використовувати штучний інтелект для організації наскрізного маркетингу. Платформа допомагає брендам підвищити постійну цінність клієнтів, підвищити залученість клієнтів і надати гіперперсоналізований досвід, щоб утримати своїх найцінніших клієнтів. Contlo довіряють 1000 швидкозростаючих компаній, щоб збільшити свої продажі шляхом залучення лояльних клієнтів і прийняття швидших рішень на основі даних протягом життєвого циклу клієнта. Дозволяючи їм вимірювати та оптимізувати індивідуальний досвід клієнтів за допомогою: * Автономні персоналізовані кампанії для кожного клієнта: Без зусиль залучайте своїх клієнтів за допомогою автономних кампаній на основі штучного інтелекту в усіх основних маркетингових каналах, таких як електронна пошта, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook і Instagram. * Генеративні шляхи клієнта в реальному часі на базі LLM: До побачення шаблонні потоки автоматизації! Дозвольте штучному інтелекту створювати найоптимальніші робочі процеси залучення клієнтів і шляхи клієнтів на основі їх останніх взаємодій, щоб максимізувати рентабельність інвестицій. * Створення сегментів клієнтів для індивідуальної персоналізації за допомогою ШІ: Організуйте персоналізовану та цілеспрямовану взаємодію з клієнтами на основі даних про поведінку, демографічних даних і останніх дій на веб-сайті. * Статистика LLM, аналітика та автономні звіти: Отримуйте детальну картину поведінки клієнтів, ефективність кампанії та загальну бізнес-аналітику, а також статистику, рекомендації та автономні звіти, створені штучним інтелектом. * Автономне залучення клієнтів, чат-боти на базі LLM і єдина папка для розмов: Забезпечте безперебійну взаємодію з брендом для своїх клієнтів через чат у Facebook/Instagram/WhatsApp і здійснюйте телефонні дзвінки безпосередньо з єдиної інформаційної панелі. Contlo бездоганно інтегрується з понад 200 платформами, щоб допомогти брендам створити потужний автономний стек маркетингових технологій для свого бізнесу.
NovelAI
novelai.net
NovelAI — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для допомоги у створенні письмового вмісту. Незалежно від того, чи пишете ви роман, генеруєте ігрові наративи чи просто граєтеся з оповіданням, NovelAI пропонує унікальне поєднання творчості та технологій, щоб допомогти втілити ваші ідеї в життя. На відміну від традиційних посібників для письма, ця платформа використовує вдосконалений штучний інтелект, щоб не лише пропонувати вдосконалення, але й створювати вміст, який може імітувати стиль і складність людського письменника. NovelAI працює на основі складної моделі ШІ, навченої на величезній базі даних літератури, починаючи від класичних романів і закінчуючи сучасними творами. Це навчання дозволяє ШІ розуміти та відтворювати різні стилі письма, сюжетні структури та розвиток персонажів. Коли користувач вводить підказку або ідею історії, штучний інтелект використовує це навчання для створення вмісту, який узгоджується з інструкціями користувача, що робить його універсальним інструментом для різноманітних творчих проектів.
Writerly
writerly.ai
Writerly — це потужне, а не надто потужне програмне забезпечення для підвищення продуктивності ШІ. Нам довіряють понад 500 000 найбільш інноваційних організацій і творців у світі. Ми використовуємо генеративний ШІ для покращення результатів бізнесу. Пишіть швидше та краще: збільшуйте кількість конверсій і автоматизуйте маркетинг контенту за допомогою Writerly, найкращого помічника з написання AI. Writerly — це універсальне письмове рішення на базі штучного інтелекту, призначене для допомоги окремим особам і установам у створенні якісного, цікавого та вільного від плагіату письмового вмісту, який підходить для всіх напрямків роботи. Створюйте вміст у 4 рази швидше. Автоматично перетворюйте ваші бізнес-ідеї на висококонверсійний текст, який підвищує трафік, конверсії та рейтинг SEO. Економте час і гроші, зберігаючи повний контроль над написанням тексту за допомогою помічника зі штучним інтелектом.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: ШІ для бізнесу від бренду створює контент скрізь, де б ви не були в Інтернеті, завжди голосом вашого бренду. Джаспер — ваш креативний помічник зі штучним інтелектом, який може вчитися та писати унікальним тоном вашого бренду. Незалежно від того, чи говорите ви сміливо, нахабно, офіційно чи тільки в Інтернеті, говоріть (u do u). Крім того, розширення для браузера Jasper Everywhere тримає Jasper поруч із вами, від вашої CMS до електронної пошти та соціальних мереж до платформи вашої компанії з Jasper API. Найважливіше те, що Jasper зберігає ваші дані в безпеці та конфіденційності завдяки вбудованим функціям безпеки, які оновлюються в міру розвитку протоколів безпеки. Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — ідеальне рішення для корпоративних маркетингових команд, які прагнуть покращити свою стратегію виходу на ринок і оптимізувати процес створення контенту. За допомогою Copy.ai команди можуть швидко створити цільову рекламну копію, яка безпосередньо стосується проблемних моментів і потреб конкретних сегментів клієнтів, допомагаючи їм ефективніше взаємодіяти з потенційними клієнтами та укладати більше угод. Крім того, нашу платформу можна використовувати для створення контенту, який допомагає встановити лідерство та зміцнити довіру потенційних клієнтів, що також може допомогти підвищити ефективність підходу GTM команди.
Krater AI
krater.ai
Krater.ai — це ваша універсальна платформа для додатків зі штучним інтелектом. Krater.ai дозволяє легко створювати вміст і копіювати його за лічені секунди, використовуючи потужність ШІ. Виведіть свої підприємства на новий рівень із Krater AI. Наша універсальна програма SuperApp розкриває потужність технології штучного інтелекту, уможливлюючи все: від створення вмісту до можливостей перетворення тексту в мовлення. З Krater ви отримаєте доступ до безмежних можливостей і справжніх інновацій. Відчуйте неперевершену функціональність і простоту використання – зареєструйтеся зараз і отримайте перевагу ШІ.
Simplified
simplified.com
Спрощено - єдине додаток для створення, співпраці та масштабування маркетингу. Дизайн, запишіть маркетингову копію, створюйте відео, співпрацюйте та публікуйте в соціальних місцях - все в тому ж місці. Побудований для швидкості та простоти, спрощення допомагає понад 400 000 творців, маркетологів та підприємств для масштабування їх маркетингу, впорядкування своїх робочих процесів та виконання роботи за кілька кліків. Завдяки редактору дизайну без коду, письменником AI, приголомшливими шаблонами, декількома наборами брендів, необмеженими робочими просторами та видавництвом в додатку ви можете запустити та закінчити свій маркетинг без перемикання вкладок. Коли -небудь.
Smodin
smodin.io
Smodin — це помічник із написання на основі штучного інтелекту, який надає різноманітні інструменти для допомоги в усіх аспектах написання та дослідження. Він пропонує перевірку на плагіат, цитування, граматичні виправлення, переклади, створення тексту тощо. Smodin використовує вдосконалені моделі штучного інтелекту та алгоритми для роботи з функціями запису. Ось огляд роботи деяких основних функцій: * Переписувач тексту – ця функція використовує штучний інтелект для аналізу тексту та його переписування, зберігаючи оригінальне значення. Він перефразує речення та змінює формулювання для створення нових версій тексту. * Перевірка на плагіат. Перевірка на плагіат сканує текст і порівнює його з мільярдами онлайн-джерел за допомогою ШІ. Він виділяє будь-який дубльований або неоригінальний вміст. * AI Writer - інструмент AI writer створює новий текст на будь-яку тему, використовуючи великі мовні моделі. Він може писати повні статті, есе, наукові роботи тощо. * AI Grader – цей інструмент аналізує есе та написаний текст, щоб надати відгуки та пропозиції щодо покращення. Він розглядає такі елементи, як граматика, структура, читабельність тощо. * AI Chat – чат-бот використовує розмовний AI, щоб вести природні розмови. Він може відповідати на запитання, резюмувати текст, створювати новий вміст тощо за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу чату.
Craft
craft.do
Craft — це робочий простір для спільної роботи, де вся ваша команда може зібратися разом, щоб робити нотатки, створювати документи, керувати роботою та разом створювати ідеї. Craft's Daily Notes пропонує зміну парадигми командної співпраці. Стимулюйте прогрес своєї команди за допомогою структурованих щоденних оновлень, розставляйте пріоритети та видаляйте блокувальники — усе в одному місці. За допомогою вбудованого помічника зі штучним інтелектом ви можете швидко генерувати ідеї, узагальнювати довший вміст або отримувати допомогу з редагуванням документів.
NeuralText
neuraltext.com
NeuralText — це передова платформа штучного інтелекту, яка спеціалізується на швидкому й ефективному створенні маркетингових текстів і публікацій у блогах. Він надає комплексний набір інструментів для створення вмісту SEO, включно з інструментами для створення короткого вмісту, кластеризації ключових слів і аналізу вмісту. Короткий інструмент NeuralText дозволяє користувачам створювати та збагачувати свій вміст даними сторінки результатів пошукової системи (SERP). Інструмент кластеризації ключових слів узгоджує дослідження ключових слів із наміром пошуку, щоб покращити стратегію вмісту. У той же час інструмент аналізу вмісту надає інформацію про ефективність їх вмісту. NeuralText також пропонує безкоштовні інструменти, такі як «People also Ask», «SERP Schema Extractor» і «AI Writing Tools», щоб допомогти та урізноманітнити процес створення вмісту. Зокрема, AI Writing Assistant допомагає користувачам подолати блокування автора, надаючи автозавершення, перефразування та інші корисні функції для перетворення ідей у вичерпні чернетки. Оснащений надійною функцією виявлення ключових слів і кластеризації, NeuralText допомагає користувачам знаходити сотні довгих ключових слів. пропозиції та визначити тематичні кластери. Платформа також інтегрується з Google Search Console, щоб пропонувати показники ефективності в реальному часі та індивідуальні пропозиції щодо покращення вмісту на основі практичних даних із нових ключових слів і тенденцій.
Humbot
humbot.ai
Humbot — це гуманізатор ШІ, який може допомогти вам обійти виявлення ШІ. Гуманізуйте текст штучного інтелекту та впевнено пишіть з Humbot. Humbot пропонує передову технологію для гуманізації тексту штучного інтелекту та досягнення 100% людського результату, минаючи виявлення штучного інтелекту. Це гарантує, що створений штучним інтелектом контент є автентичним, оригінальним і нерозпізнаним більшістю детекторів. Процес є швидким, легким і створює високоякісний, читабельний текст без граматичних помилок. Завдяки передовій технології він гарантує оригінальність переписаного тексту та надає реальні приклади його ефективності. Користувачі високо оцінили його ефективність уникнення виявлення та знайшли його корисним для різних типів вмісту. Humbot також забезпечує безпеку та захист даних користувачів. Завдяки своєму інноваційному підходу він отримав позитивні відгуки від творців контенту, дослідників і компаній. Гуманізатор штучного інтелекту може принести користь тим, хто намагається обійти виявлення штучного інтелекту без шкоди для чесності чи чесності. Загалом, Humbot пропонує надійне рішення для випередження у створенні контенту, без зусиль обходячи виявлення ШІ
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite — це помічник із написання на основі штучного інтелекту, який може допомогти вам писати в 10 разів швидше та подолати блокування автора. Використовуйте HyperWrite, щоб створювати кращі публікації в блогах, електронні листи, копіювати тощо. Спробуйте наш редактор документів і інтелектуальні шаблони на основі штучного інтелекту або завантажте розширення HyperWrite для Chrome, щоб скористатися перевагами написання штучним інтелектом на ваших улюблених сайтах.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal — це комплексний помічник з академічного письма зі штучним інтелектом, який забезпечує генеративну підтримку штучного інтелекту, мовні пропозиції в реальному часі та перевірки на плагіат, щоб допомогти вам писати краще, швидше з вищими шансами на успіх. Створений для академічного письма та навчений мільйонам мовних виправлень професійними академічними редакторами в понад 1300 тематичних областях, Paperpal забезпечує людську точність зі швидкістю машини. За допомогою Paperpal ви можете подолати письменницький блок за допомогою мозкового штурму ідей, пришвидшити написання за допомогою чітких контурів і отримати академічні переклади на 25+ мов. Ви також отримуєте поглиблені мовні та граматичні перевірки з допомогою у перефразуванні, скороченні слів і правильному виборі слів відповідно до умов академічного письма та тону. Від написання першої чернетки до забезпечення готовності рукопису до подання, Paperpal допоможе вам. Ознайомтеся безкоштовно або підпишіться на Paperpal Prime ($19/місяць), щоб отримати необмежений доступ до преміум-функцій, включаючи нашу надійну онлайн-перевірку плагіату та понад 30 перевірок рукописів. Це так само просто, як написати, перевірити, виправити, досягти успіху – почніть зараз!
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Monica
monica.im
Моніка - це розширення Chrome, що працює на Chatgpt APL, призначений бути вашим особистим помічником AL для легкого спілкування та копірайтингу. Просто натисніть CMD+M або CTRL+M і почніть спілкуватися з нею. Або нехай Моніка допоможе вам скласти та вставити текст у веб -сторінку. Виберіть із понад 80 шаблонів, щоб швидко генерувати маркетингову копію. Виберіть текст у Web Pageand Дайте Моніці пояснити, перекладати, перефразувати для вас.
Arvin
arvin.chat
Arvin — це розширення браузера зі штучним інтелектом на основі GPT-4. Спілкуйтеся з Арвіном з будь-якого місця онлайн для миттєвого дослідження, читання та творчості.
Junia
junia.ai
Junia AI — це інструмент для створення штучного інтелекту, який дозволяє компаніям створювати контент, оптимізований для SEO, і покращує загальний процес написання. Завдяки вдосконаленим спеціально навченим моделям штучного інтелекту Junia AI дозволяє брендам створювати високоякісний контент, пов’язаний із брендом, фактичний і схожий на людину. Junia AI також пропонує пропозиції щодо пошукової оптимізації в режимі реального часу та комплексні інструменти для дослідження ключових слів, розроблені, щоб допомогти власникам бізнесу досягти кращого рейтингу в Google і подолати труднощі з оптимізації пошукових систем. Junia AI — це 100% самозавантажена компанія, розташована в Гельсінкі, Фінляндія.
Hour One
hourone.ai
Година одна революціонує створення контенту для бізнесу, централізуючи всі робочі процеси на одній платформі, що працює на AI. Ми можемо похвалитися найбільш рятувальними аватарами ринку, що містять природні рухи, які яскраво оживляють ваші ділові повідомлення. Наші шаблони, що налаштовуються для будь -якого бренду, надають командам можливості розробляти персоналізований контент у масштабі - не потрібні навички дизайну чи редагування. Плюс до того, при швидкому рендерінгу та безпеці вищого рівня, година One виділяється як операційна система Premier Content, розроблена для потреб підприємства. Що раніше займає місяці, зараз займає лише хвилини і створює більш високу взаємодію ... Робота розумніша, не важча з годиною та створює персоналізовані ділові відео, які спричиняють вплив. * Hourone - це інструмент створення відео, який дозволяє користувачам створювати маркетингові відео та презентації з різноманітними шаблонами, голосами та персонажами. * Користувачам подобається простота використання, асортимент голосів та персонажів на вибір, швидкий процес та час завантаження та підтримка команди успіху клієнтів. * Рецензенти пережили такі проблеми, як функція роботизованого тексту-розмову, обмежені варіанти аватара, крива навчання для випадкових користувачів, обмежені можливості брендингу, повільний час завантаження та відсутність чітких інструкцій для певних функцій.
Chatbase
chatbase.co
Спеціальний ChatGPT для ваших даних. Просто завантажте свої документи або додайте посилання на свій веб-сайт і отримайте для своїх даних чат-бота, схожого на ChatGPT. Потім додайте його як віджет на свій веб-сайт або спілкуйтеся з ним через API.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — це помічник з написання на основі штучного інтелекту, який може допомогти письменникам опанувати мистецтво оповідання і пришвидшити їхній творчий процес написання. Один із найкращих генераторів історій зі штучним інтелектом, інструмент не тільки виправляє граматичні та орфографічні помилки. Він виходить за рамки цього, пропонуючи способи покращити ваш стиль написання, оживити нових персонажів і допомогти вам зробити ваші історії більш привабливими. Це все одно, що мати експерта-слівника, готового допомогти вам знайти правильні слова, перефразувати речення та навіть придумати повороти сюжету, про які ви, можливо, не думали. Sudowrite використовує найсучасніші методи глибокого навчання для створення реалістичного та відповідного контексту тексту. Sudowrite базується на моделях трансформаторів GPT-3 і GPT-4 із понад 175 мільярдами параметрів, які вивчають загальні поняття з даних навчання. Модель генерує текст, вгадуючи, що, швидше за все, буде наступним, одне слово за раз. Sudowrite не призначений для написання, але може допомогти вам значно покращити та пришвидшити ваше написання. Це чудовий інструмент для авторів, творчих людей і авторів романів.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — це платформа для спільної роботи, на якій команди від 2 до 2000 людей можуть використовувати ШІ для своєї роботи. Навчайтеся, співпрацюйте та опануйте ШІ в одному спільному робочому просторі. Уявіть собі світ, де колективний інтелект вашої команди посилюється ШІ, що стимулює креативність, підвищує продуктивність і сприяє інноваціям. Звичайно, ви усвідомлюєте потенціал LLM, як-от ChatGPT, але переконати всю свою команду не так просто. Ви хочете налагодити ефективні робочі процеси на основі штучного інтелекту та поділитися інформацією про штучний інтелект з усіма, але вам не вистачає спеціальної платформи для досягнення цього. Ви навіть задаєтеся питанням: «Чи моя команда повністю використовує потенціал ШІ?» Зустрічайте Team-GPT.
younet.ai
younet.ai
Younet — це інноваційна платформа на базі штучного інтелекту (ШІ), яка дозволяє користувачам створювати персоналізовані моделі ШІ на основі їхніх знань про дані. Наша платформа використовує потужність обробки природної мови (NLP) для розуміння запитів користувачів і надання точних відповідей на них. Завдяки додаткам, які охоплюють обслуговування клієнтів, маркетинг, науку, продажі, аналітику та залучення клієнтів, Younet є універсальним інструментом для компаній, які прагнуть отримати розуміння поведінки клієнтів і забезпечити персоналізований досвід. Його також можна використовувати для особистого користування для вирішення інтелектуальних завдань. Відчуйте майбутнє ШІ разом з Younet.
Rytr
rytr.me
Rytr — це платформа, що надає рішення для написання за допомогою штучного інтелекту, призначені для різноманітних потреб у створенні контенту. Інструмент допомагає як окремим копірайтерам, так і компаніям, допомагаючи їм ефективніше створювати оригінальний високоякісний вміст. Він пропонує низку варіантів використання, включаючи створення переконливих дописів у блогах, мета-заголовків SEO, підписів у соціальних мережах і відповідей на огляди та повідомлення. Він також надає функції для написання завдань, пов’язаних із описами продуктів, спілкуванням електронною поштою, бізнес-презентаціями, Google Ads тощо. Rytr API також забезпечує інтеграцію з іншими програмами. Rytr стверджує, що підтримує людський тон, а не роботизований, завдяки чому створений вміст виглядає природним. Rytr також надає функцію перевірки на плагіат, гарантуючи унікальність вмісту. Унікальною функцією є функція «Мій голос», яка, імовірно, дозволяє штучному інтелекту адаптуватися до стилю письма користувача. Крім того, програмне забезпечення має можливості автоматичного редагування, перевірки граматики та може надавати параметри перефразування. Його функція «Надування тексту» розширює вміст шляхом переписування, зберігаючи оригінальне значення. Інструмент також пропонує функцію автозаповнення тексту штучним інтелектом, яка допомагає покращити потік і якість написання. Rytr також включає функцію вилучення та генерації ключових слів, що допомагає з результатами SEO. За допомогою цього інструменту користувачі можуть створювати персоналізований контент для ряду платформ, таких як LinkedIn, Facebook і Quora. Для творчого написання цей інструмент можна використовувати для створення віршів, текстів пісень та оповідань. Нарешті, він також допомагає створювати вміст для цільових сторінок, інформаційних бюлетенів, описів відео та маркерів. Здається, він врівноважує технічний текст із творчими вимогами та розроблений, щоб допомогти користувачам заощадити час і зусилля.
Writer
writer.com
Writer — це генеративна платформа ШІ для підприємств. Writer дає змогу вашим співробітникам — продукту, операційній системі, підтримці, маркетингу, відділу кадрів тощо — максимізувати творчі здібності та 10-кратне підвищення продуктивності, змінюючи спосіб роботи. Захищена платформа Writer легко підключається до джерел ваших бізнес-даних і надає точні відповіді та вміст, точно налаштований на ваших власних даних і дотримуючись ваших власних захисних схем ШІ. Writer передає генеративний ШІ в руки людей прямо там, де вони працюють, щоб вони могли створювати, аналізувати та керувати з легкістю. Платформа Writer є корпоративною, не використовує та не надає спільний доступ до ваших даних і містить відкриті та прозорі LLM, створені Writer і розгорнуті різними способами, включно з розміщенням на власному хості. Writer відповідає вимогам SOC 2 Type II, GDPR, HIPAA та PCI і розгортається на провідних підприємствах, зокрема Intuit, Spotify, L’Oreal, Uber і Deloitte.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Writely
writelyai.com
Writely AI — це інноваційна платформа для письма, яка створює статті, оповідання, електронні листи та відеозвіти за лічені секунди. Його моделі глибокого навчання, навчені величезній кількості тексту, імітують людське письмо, створюючи результати з мінімальним плагіатом. Завдяки таким функціям, як зміна тону, переклад, генерація ідей і маніпулювання текстом, Writely допомагає створювати ефективний і привабливий вміст. WritelyCHAT пропонує допомогу у виконанні завдань, забезпечуючи надійні рекомендації. Інструмент доступний через розширення Chrome, сумісний з різними пристроями та має активну присутність у спільноті в Instagram, LinkedIn і Twitter.
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