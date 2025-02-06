AI Writing Assistants - Найпопулярніші застосунки - Шпіцберген та Ян-Маєн

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Помічники з написання зі штучним інтелектом використовують машинне навчання для спрощення процесу написання, охоплюючи такі завдання, як дослідження, перевірка граматики та тону, а також локалізація. Ці інструменти використовують обробку природної мови (NLP) для ретельного вивчення тексту та надання пропозицій або пов’язаних матеріалів. Завдяки цьому вони пришвидшують створення вмісту, надаючи користувачам можливість писати зі швидкістю та впевненістю. Розширене написання знаходить корисність у різних професіях, обслуговуючи контент-маркетологів, які прагнуть отримати більш привабливий матеріал, або кадрового персоналу, який вдосконалює оголошення про роботу. Ландшафт помічників з написання ШІ різноманітний: від комплексних платформ, де користувачі створюють весь вміст, до простіших ботів, які пропонують рекомендації після написання. У той час як деякі зосереджені на конкретних функціях, таких як створення форм або індивідуальні пропозиції щодо написання, багато інших надають широку допомогу. Щоб продукт був класифікований як AI Writing Assistant, він повинен: * Використовуйте штучний інтелект для допомоги в написанні завдань * Надати інформацію або рекомендації для покращення письмового вмісту * Надайте додаткові відповідні ресурси для збагачення знань письменника * Виправте граматичні помилки в письмових роботах
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WriteXai
writexai.com
WriteXAI — це інструмент на базі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам автоматично створювати вміст і зображення. Інструмент створення зображень штучного інтелекту автоматично економить час і зусилля на створенні контенту. Платформа використовує обробку природної мови та машинне навчання для створення високоякісних статей, публікацій у соціальних мережах і навіть описів продуктів кількома натисканнями кнопки. Він також має вбудований генератор зображень, який створює актуальну та візуально привабливу графіку для супроводу тексту. Ви можете генерувати зображення штучного інтелекту, генерувати вміст штучного інтелекту, створювати копії оголошень у FB, генерувати вміст блогу та багато іншого!
Writekit
writekit.ai
Писати просто за допомогою ШІ. Writekit пропонує інтегровані в штучний інтелект інструменти для спрощення створення контенту та підвищення творчості. Writekit призначений для авторів і маркетологів, які вимагають ефективності, якості та вільного від стресу процесу написання, починаючи від створення інтелектуальних доповнень і закінчуючи командною співпрацею в реальному часі.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
Інструмент перефразування WordfixerBot оснащений функціями, які роблять його відмінним вибором для тих, хто хоче покращити свій текст: * Різноманітні тональні параметри: з набором тонів на вибір, цей інструмент забезпечує гнучкість, щоб підібрати ваш текст до будь-якого контексту чи аудиторії. * Збереження початкового значення: AI гарантує, що суть вашого повідомлення залишається незмінною, надаючи йому свіжу та унікальну презентацію. * Доступність і простота використання: інструмент розроблений таким чином, щоб бути доступним і простим у використанні, без складних налаштувань або крутих кривих навчання. Переваги використання WordfixerBot очевидні: * Покращена якість написання: створюйте вміст, який не тільки є унікальним, але й резонує з вашими читачами. * Економія часу: швидко генеруйте перефразований текст без шкоди для якості, дозволяючи вам зосередитися на інших аспектах вашого написання чи бізнесу. * Уникнення плагіату: інструмент допомагає переконатися, що ваша робота є оригінальною та вільною від плагіату.
Wali
mywali.co
Wali є провідним постачальником рішень штучного інтелекту, призначених для розширення можливостей бізнесу за допомогою оперативних даних і розуміння. Ми спеціалізуємося на використанні можливостей штучного інтелекту для стимулювання зростання бізнесу, покращення процесу прийняття рішень і сприяння інноваціям. Наша надійна платформа пропонує набір інструментів штучного інтелекту, розроблених спеціально для бізнесу, що дозволяє нашим клієнтам залишатися попереду конкурентів у сучасному швидкоплинному цифровому середовищі. Ми робимо сильний наголос на партнерстві та спільному зростанні. Наша партнерська програма розроблена, щоб допомогти іншим компаніям розширити свої пропозиції, вийти на нові ринки та надати більше цінності своїм клієнтам. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами, щоб наші провідні в галузі рішення штучного інтелекту були доступними, недорогими та адаптованими до їхніх потреб.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief — це механізм генерації коротких записів, який допоможе вам масштабувати маркетингові зусилля контенту. Це допомагає вам створювати високоякісні короткі матеріали набагато швидше, ніж робота з Документами Google, збираючи 90%+ необхідної інформації заздалегідь і допомагаючи вам зосередитися на найцінніших частинах, таких як створення чудового плану та надання авторам кута для роботи з.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI — це інструмент на базі штучного інтелекту, який використовує моделі OpenAI GPT для створення різних типів вмісту, наприклад твітів, публікацій у блогах, публікацій у LinkedIn і сценаріїв YouTube. Інструмент розроблено для економії часу та зусиль завдяки автоматичному створенню якісного вмісту. Окрім створення письмового вмісту, ProMind AI також має потужні інструменти, які можуть виправляти помилки в коді та генерувати код, що робить його дуже корисним для програмістів і розробників. Ключові характеристикиProMind AI має кілька ключових функцій, які роблять його потужним інструментом для створення вмісту та налагодження коду. Деякі з цих функцій включають: * Генерація вмісту: ProMind AI може створювати різні типи вмісту, включаючи твіти, публікації в блогах, публікації на LinkedIn, сценарії YouTube тощо. Це також може допомогти користувачам заощадити час і зусилля, створюючи високоякісний вміст на вимогу. * Налагодження коду: ProMind AI може допомогти у виявленні та виправленні помилок у коді програмного забезпечення, потенційно прискорюючи процес розробки. * Створення персонажів користувача: ProMind AI може створювати персонажі користувачів, які є вигаданими представленнями сегментів цільової аудиторії. Їх можна використовувати, щоб допомогти компаніям краще зрозуміти своїх клієнтів і ефективніше націлювати свої маркетингові зусилля. * Моделі OpenAI GPT: ProMind AI використовує моделі OpenAI GPT для забезпечення різноманітних функцій, забезпечуючи високоякісний вміст і точне налагодження коду.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil – інструмент ШІ, який змінює життя письменників і читачів у всьому світі. Створюйте чудовий вміст блискавично. Jaq N Jil — це потужний інструмент для написання штучного інтелекту, який пришвидшує та покращує процес написання вашого вмісту за допомогою безлічі функцій, таких як планування контенту за допомогою штучного інтелекту, розгортання та переписування тексту штучним інтелектом, величезна бібліотека зображень, чат-бот штучного інтелекту, що активується текстом і голосом, тощо. більше в їх версії pro+. Він також інтегрується з понад 5000 інструментами через Zapier. Використовуйте інструмент для статей у блогах SEO, підписів до публікацій у соціальних мережах, есе та статей, маркетингових матеріалів та багато іншого. Jaq n Jil був створений з урахуванням маркетологів контенту. Автори та агентства відчувають ефективність робочих процесів і збільшення виробництва контенту завдяки Jaq n Jil.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: прискоріть свій бізнес за допомогою нашої універсальної інформаційної панелі AI Наша зручна інформаційна панель, яка спеціалізується на забезпеченні малого бізнесу та індивідуальних підприємців потужними рішеннями штучного інтелекту, що керуються даними, робить створення вмісту та керування проектами легкими. Настроюваний, масштабований і економічно ефективний Haller AI — це ваше комплексне рішення для оптимізації робочих процесів і досягнення неперевершеної ефективності бізнесу. Приєднуйтеся до нашої мережі, щоб бути в курсі останніх бізнес-рішень на основі ШІ.
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai, де штучний інтелект зустрічається з людським потенціалом. З Eleo ви можете розкрити свою продуктивність і креативність, як ніколи раніше. Уявіть, що ви заощадите тисячі годин на пошук інформації, створення текстів, розкриття ідей і пошук зображень. Настав час розвинути свій розум, мати більше часу для себе та збільшити швидкість письма у 20 разів. Eleo — це не просто ще один сервіс ШІ. На відміну від інших платформ, Eleo дозволяє спілкуватися та писати у відповідному стилі, задавати хороші запитання, перекладати за допомогою функції копірайтингу та навіть створювати зображення. Це комплексний інструмент, який робить використання штучного інтелекту приємним, швидким і практичним. А найкраща частина? Це доступно, з тарифними планами, адаптованими відповідно до ваших потреб. Але чому Елео супер? Що ж, провідні компанії вже надали своїм співробітникам доступ до штучного інтелекту, щоб отримати конкурентну перевагу. Eleo дає вам навички, необхідні для того, щоб залишатися попереду на ринку праці, що швидко розвивається. Це підвищує ефективність, швидкість і креативність, роблячи вас майстром у своїй галузі. Користуватися Eleo легко. Просто зареєструйтеся, виберіть план, зануртеся в платформу та почніть без зусиль виконувати свої завдання. Eleo доступний на будь-якому пристрої, тому ви можете отримати доступ до своєї інформації, документів і зображень, де б ви не були. Не залишайтеся позаду. Скористайтеся потужністю Eleo.ai і повністю розкрийте свій потенціал вже сьогодні. Приєднуйтесь до нас у цій незвичайній подорожі у світ штучного інтелекту та відчуйте майбутнє продуктивності та творчості.
Docsie
docsie.io
Docsie — це веб-платформа документації, яка дає змогу компаніям створювати, підтримувати та публікувати відмінну документацію про продукт кількома мовами. Ця платформа допоможе вам проаналізувати, як ваші клієнти взаємодіють із вашою документацією, і надасть вам інформацію про те, як покращити ваші документи. Якщо ви можете лише уявити, як росте ваш продукт, то й документація вашого продукту теж. Використання документації, створеної в Docsie, полегшить вашим клієнтам пошук необхідної інформації про ваш продукт у вашій документації, зробить їх щасливішими в довгостроковій перспективі та допоможе вам успішно їх зберегти. Docsie також зв’язує вас із сучасним ринком перекладів, який також допоможе вам перекладати документи продукту за допомогою сертифікованих перекладачів, машинного навчання та розширених алгоритмів покращення швидкості та точності перекладу. Docsie — це комплексна веб-платформа документації, яка дозволяє компаніям створювати, підтримувати та публікувати відмінну документацію про продукт кількома мовами. Наша платформа також допомагає проаналізувати, як їхні клієнти взаємодіють із документацією, і надає їм інформацію про те, як покращити свої документи.
crear.ai
crear.ai
Crear.ai — це помічник із штучним інтелектом, який допомагає користувачам писати кращий вміст і швидше. Він пропонує користувачам доступ до понад 20 шаблонів, параметри персоналізації та можливість перефразовувати, розширювати, стискати та перекладати вміст. Він також має кілька доступних тарифних планів, починаючи від безкоштовної версії до річного або місячного плану.
Copyter
copyter.com
Copyter — це копірайтер зі штучним інтелектом, який створює контент для брендів, агентів і маркетологів. Програмне забезпечення є веб-додатком і містить шаблони або інструменти ШІ для оптимізації копірайтингу. Користувачі можуть почати з введення кількох слів про бренд, послугу чи продукт. Потім Copyter може створити копію більш ніж 37 мовами, включаючи англійську, іспанську, французьку тощо. Весь вміст належить користувачеві, що дозволяє використовувати його в приватних і комерційних цілях. Платформа для написання штучного інтелекту пропонує місячну підписку та плату за використання. Copyter в основному використовується для створення текстів для цільових сторінок веб-сайтів і метаописів SEO. Він також адаптований для назв і описів продуктів для платформ електронної комерції, таких як Amazon. Інші типові випадки використання включають рекламу PPC (оплата за клік), публікації в соціальних мережах і блоги. Система включає інтегровану перевірку читабельності та граматики для редагування тексту та забезпечення якості вмісту.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize — це інноваційна цифрова платформа, яка використовує штучний інтелект для оптимізації та автоматизації створення маркетингового контенту. Маючи під рукою понад 50 шаблонів, користувачі можуть швидко створювати високоякісні тексти, творчі зображення та транскрипції аудіо. Спеціально створений для індивідуальних підприємців і малого бізнесу, він забезпечує ефективне, просте та швидке створення контенту, навіть якщо використовується лише мобільний пристрій і з’єднання 4G.
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr — це помічник із написання та написання статей на основі ШІ, розроблений пакистанською компанією SnapRytr. Його розроблено, щоб допомогти малим підприємствам і незалежним авторам контенту створювати добре написані та досліджені статті в масштабі. За допомогою SnapRytr користувачі можуть досягти в 10 разів більшої швидкості запису, заощаджуючи понад 100 годин щомісяця. Помічник із написання AI постачається з понад 80 інструментами AI, які створюють вміст для соціальних мереж, маркетингу, цільової сторінки та професійного спілкування. Він також допомагає обробити блок письменника за допомогою свого інтелектуального автора статей зі штучним інтелектом, який потребує лише найменшого введення для створення високоякісного вмісту. Користувачі можуть легко ділитися створеним вмістом з колегами та отримувати відгуки, а також можуть використовувати API SnapRytr для створення свого інструменту або автоматизації Google Таблиць. SnapRytr пропонує універсальний набір із десятків безкоштовних віджетів, у тому числі інструменти для написання контенту зі штучним інтелектом, інструменти для бізнес-письма зі штучним інтелектом тощо. Користувачі можуть вибрати відповідну категорію віджета незалежно від того, чи потрібен їм вміст для маркетингу чи бізнесу, і отримати всі типи віджетів, які зручно класифіковані в одному місці. ШІ-автор статті простий у використанні, і користувачі можуть створити статтю зі своєї теми, змісту, плану чи ключових слів. Мета полягає в тому, щоб допомогти користувачам заощадити години на написання та створити більш видатні статті за лічені хвилини. Загалом SnapRytr — це корисний помічник у написанні зі штучним інтелектом, який може заощадити користувачам незліченні години написання та дати їм час зосередитися на важливіших аспектах своєї роботи.
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net — це комплексна платформа для вдосконалення письма, яка використовує передову технологію ШІ, щоб надати користувачам різноманітні потужні інструменти для вдосконалення письма. Платформа містить програму штучного інтелекту для переписування, яка може автоматично переписувати речення чи абзаци, щоб зробити їх більш стислими, зрозумілими та ефективними. Інструмент переформулювання допомагає користувачам перефразувати речення, не змінюючи їх значення. Резюме штучного інтелекту, яке може автоматично конденсувати великі блоки тексту в коротші, легші підсумки. А також інструмент розширювача тексту, який дозволяє користувачам швидко та легко розширювати свій текст пов’язаними словами, фразами та ідеями. За допомогою RewriteTool.net користувачі можуть покращити свої навички письма та з легкістю створювати професійний високоякісний вміст.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI — це маркетинговий копірайтер на основі штучного інтелекту, який допомагає вам створювати високоякісні, переконливі тексти для ваших оголошень, цільових сторінок, електронних листів тощо. MarketingCopy AI пропонує набір потужних функцій, які допоможуть вам швидше створювати високоякісні копії та вміст і організовувати роботу в проектах і документах.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI — це інноваційна платформа штучного інтелекту, призначена для допомоги творцям контенту, особливо тим, хто працює в індустрії розваг, у їхніх потребах у створенні контенту. Livy.AI спрощує процес створення оригінального, привабливого та високоякісного контенту за допомогою передових алгоритмів ШІ. * Інструмент сценариста штучного інтелекту: розкрийте потенціал штучного інтелекту в створенні сценарію за допомогою нашого інструмента сценариста штучного інтелекту. Незалежно від того, чи створюєте ви сценарії для фільмів, телевізійних шоу, подкастів чи новин, наш інструмент розроблено для прискорення творчого процесу, забезпечуючи емоційний резонанс і структуру, яких вимагає чудове оповідання. Це ваш творчий помічник, який допомагає створювати переконливі оповіді, підвищувати продуктивність і перетворювати ідеї на сценарії. * AI Image Tool: AI Image Tool на Livy.AI є вашим компаньйоном у створенні візуально вражаючих зображень, які доповнюють ваші сценарії. Від концептуального мистецтва до дизайну персонажів, наш інструмент використовує передовий штучний інтелект, щоб допомогти в розробці ідей і створенні візуальних елементів, які розповідають історію. Йдеться про те, щоб легко додати візуальний вимір до вашої розповіді. * І більше: крім генерації сценаріїв і зображень, Livy.AI постійно розширює свій набір інструментів, щоб задовольнити динамічні потреби індустрії розваг. За допомогою нашої платформи досліджуйте низку рішень, які сприяють створенню контенту в нову еру творчості на основі ШІ.
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts — це потужний інноваційний інструмент, створений для революції у вашій маркетинговій стратегії. Це допоміжний засіб для копірайтингу на основі штучного інтелекту, який створює переконливі, переконливі сценарії, адаптовані до вашого продукту та особистості клієнта. Уявіть, що у вас є інструмент, який розуміє ваш бізнес і клієнтів так само добре, як і ви, і може передати вашу ціннісну пропозицію найефективнішим способом. Це те, що робить LeadScripts. Це усуває здогади та трудомісткий процес написання маркетингового тексту, дозволяючи вам зосередитися на інших аспектах вашого бізнесу. З LeadScripts ви отримуєте не просто генератор вмісту, а комплексне рішення для ваших потреб у маркетинговій копії. Він розуміє вашу аудиторію та продукт і використовує ці знання для створення сценаріїв, які справді резонують. Незалежно від того, чи йдеться про послідовності електронних листів, рекламні листи чи копії оголошень, LeadScripts створює вміст, який залучає, переконує та навертає.
Cowriter
cowriter.org
Cowriter — це текстовий редактор і генератор копій на основі штучного інтелекту, призначений для розширення можливостей авторів і прискорення процесу творчого написання. Редактор штучного інтелекту Cowriter націлений на оптимізацію продуктивності автора та забезпечення всіх ваших письмових потреб, не відриваючи рук від клавіатури. Створюйте, редагуйте та покращуйте свій вміст швидко та легко всього за кілька секунд. * Створюйте вміст за допомогою вашого стилю написання: співавтор може розуміти, вивчати та створювати вміст за вашим унікальним стилем написання. Співавтор з часом навчається у вас, щоб надавати персоналізовані пропозиції, які відповідають вашому тону та голосу. * Використання даних у реальному часі: створюйте вміст із даними в реальному часі з Інтернету! З кожним письмовим завданням Cowriter може досліджувати надійні веб-джерела та писати кращий, актуальний і більш фактичний вміст. Легко створюйте статті, есе та наукові роботи з останніми новинами, подіями та тенденціями. * Спілкуйтеся зі своїм власним експертом із написання штучного інтелекту: співавтор може допомогти з різноманітними потребами творчого написання, як-от мозковий штурм ідей, надання вказівок щодо стратегій збільшення залучення читачів або створення та вдосконалення вмісту. * Створюйте маркетингову копію за лічені секунди: створюйте захоплюючий, оригінальний і справжній вміст, щоб поділитися ним у Facebook, Google, Linkedin, Twitter тощо!
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com допоможе вам писати кращий, більш привабливий вміст веб-сайту, статті в блогах, публікації в соціальних мережах за лічені секунди за допомогою розумного ШІ
ContentIn
contentin.io
ContentIn: персональний помічник із написання AI для вмісту LinkedIn. Пишіть кращі публікації LinkedIn у 10 разів швидше завдяки потужності персоналізованого штучного інтелекту, навченого вашому стилю та голосу. Понад 3000 користувачів уже використовують ContentIn для розгойдування свого Вмісту LinkedIn. Це тисячі підприємців і професіоналів, як і ви, які вивели свою гру LinkedIn на новий рівень. Ось як почати: 1. Підпишіться на 14-денну безкоштовну пробну версію. 2. Ми створюємо ваш персоналізований контент-план LinkedIn за 1 хвилину. 3. Напишіть і заплануйте свій перший тиждень публікацій у LinkedIn за допомогою свого AI Ghostwriter менш ніж за 1 годину. 4. Протягом наступних 1-2 тижнів ми починаємо тренувати ваш персональний ШІ, щоб він писав вашим голосом і стилем. 5. Завдяки штучному інтелекту, який самостійно навчається, щотижня ви будете писати кращі дописи швидше. Більше немає виправдань, щоб нарешті потрясти вашу гру з вмістом LinkedIn. Тож чим раніше ви почнете, тим швидше побачите приголомшливі результати. Вас цікавить Personal AI Writing Assistant для LinkedIn Content, щоб писати кращі публікації LinkedIn у 10 разів швидше та нарешті створити свій особистий бренд? Потім зробіть наступний крок. Зареєструйтеся в нашому інструменті SaaS безкоштовно зараз і напишіть свій перший тиждень дописів менш ніж за 1 годину. Ми проаналізуємо та навчимо вашого персонального помічника писати зі штучним інтелектом вашому стилю та голосу. Настав час вивести вашу гру LinkedIn на новий рівень.
ContentBlock
contentblock.ai
Створюйте вміст у 10 разів швидше за допомогою ШІ. Насолоджуйтеся своїм написанням за допомогою найдосконалішого помічника з написання штучного інтелекту, щоб створювати дивовижний оригінальний вміст у 10 разів швидше.
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI — плагін помічника штучного інтелекту для WordPress. Він допомагає користувачам за лічені хвилини створювати такий контент, як статті, описи продуктів і копії веб-сайтів, використовуючи передовий штучний інтелект. Основні особливості та переваги: * Пишіть статті, дописи в блогах, цільові сторінки за лічені секунди * Створюйте описи продуктів для сайтів електронної комерції * Створіть привабливу копію веб-сайту для сторінок * Вбудована генерація зображень для створення власних зображень * Доступний як плагін WordPress і розширення Chrome * Інтегрується з усіма основними конструкторами сторінок і темами * Економія до 90% часу, витраченого на створення контенту * Необмежена кількість користувачів на вищих планах * Включено мільйони слів на місяць * Доступні місячні та річні тарифні плани * 7-денна гарантія повернення грошей Bertha AI використовує найсучаснішу технологію штучного інтелекту для створення людського контенту. Ось короткий огляд того, як це працює: * Користувач надає Берті підказку щодо вмісту, тему чи ідею, для якої він хоче створити вміст * Bertha аналізує підказку та спирається на свою велику базу даних для створення відповідного вмісту * Згенерований контент повертається користувачеві протягом декількох секунд * Користувачі можуть легко редагувати та покращувати створений ШІ контент перед публікацією Берта пройшла навчання за сотнями мільярдів параметрів, щоб створювати високоякісний унікальний вміст, як людина-письменник. ШІ вивчив різні стилі написання, теми, лінгвістичні правила тощо, щоб створювати цікавий, інформативний і читабельний вміст.
Writingo
writingo.ai
Writingo — це унікальне рішення на основі штучного інтелекту, навчене та працює на основі штучного інтелекту для створення високоякісного вмісту. Writingo може легко впоратися зі створенням вмісту, не потребуючи вашого часу чи зусиль.
ChatLabs
writingmate.ai
ChatLabs від Writingmate — це потужна платформа, яка надає доступ до понад 30 різних моделей ШІ, включаючи GPT-4o, LLaMA 3, Google Gemini Pro, Claude 3 і Mistral. ChatLabs також дозволяє вам використовувати вбудовані помічники GPT, аналізувати файли, здійснювати пошук в Інтернеті та створювати спеціальних агентів AI, які знають усе про ваш бізнес.
Writely
writelyai.com
Writely AI — це інноваційна платформа для письма, яка створює статті, оповідання, електронні листи та відеозвіти за лічені секунди. Його моделі глибокого навчання, навчені величезній кількості тексту, імітують людське письмо, створюючи результати з мінімальним плагіатом. Завдяки таким функціям, як зміна тону, переклад, генерація ідей і маніпулювання текстом, Writely допомагає створювати ефективний і привабливий вміст. WritelyCHAT пропонує допомогу у виконанні завдань, забезпечуючи надійні рекомендації. Інструмент доступний через розширення Chrome, сумісний з різними пристроями та має активну присутність у спільноті в Instagram, LinkedIn і Twitter.
Remail.ai
remail.ai
Remail — це помічник електронної пошти зі штучним інтелектом, який дозволяє писати електронні листи в 10 разів швидше. Рішення Remail підтримує Gmail, а також Outlook, щоб легко повідомляти або створювати високоякісні відповіді на електронні листи будь-якою мовою. Remail — це вдосконалений інструмент штучного інтелекту, створений для революції в написанні електронних листів, дозволяючи користувачам створювати електронні листи з надзвичайною ефективністю. Основна мета Remail — прискорити процес спілкування електронною поштою, надаючи інноваційні функції, які збільшують час відповіді та загальну продуктивність.
Penelope AI
penelopeai.com
Penelope AI використовує потужність штучного інтелекту, щоб швидко сформулювати ідеї у вашій голові, представити нові ідеї та легко отримати потрібну інформацію з PDF-файлів.
Outline.ai
outline.ai
Ваш помічник з письма на основі AI. Outline — це спільний редактор документів на основі штучного інтелекту. Попрощайтеся з письменницьким блоком і привіт краще писати.
Ava AI
hiava.ai
Ava - Ваш особистий помічник з написання AI Ava — це інноваційний помічник із написання на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб змінити спосіб створення вмісту. Завдяки багатій базі знань, яка включає Шекспіра та 10% Інтернету, Ava допомагає вам створювати високоякісні статті, блоги, оголошення, електронні листи, публікації в соціальних мережах тощо за лічені секунди. Попрощайтеся з письменницьким блоком і піднесіть свої твори на нові висоти за допомогою цього інтуїтивно зрозумілого інструменту. Спрощуючи весь процес написання від ідеї до виконання, Ava дає змогу досягати більшого за менший час, підвищуючи продуктивність. Завдяки спеціальним шаблонам використання, таким як фреймворк AIDA, фреймворк BAB для створення реклами та персоналізовані холодні електронні листи, Ava полегшує як маркетологам, так і творцям контенту ефективне створення цікавого матеріалу, який справді резонує з аудиторією. Незалежно від того, чи створюєте ви переконливі маркетингові кампанії чи обдумуєте нові ідеї для статей, нехай Ava стане вашим партнером, який допоможе розкрити ваш творчий потенціал. Зареєструйтеся зараз, щоб відчути неперевершену ефективність у створенні контенту та більше ніколи не дивитися на порожню сторінку!
1MillionResume
1millionresume.com
Розвивайте свою кар’єру за допомогою нашого редактора резюме зі штучним інтелектом: створіть резюме своєї мрії за лічені хвилини Наш AI Resume Builder розроблений, щоб дати вам змогу створити ідеальне резюме для роботи вашої мрії. З 1millionresume ви не просто створюєте резюме; ти будуєш світле майбутнє. * Створіть резюме менш ніж за 30 хвилин за допомогою нашого Конструктора резюме Попрощайтеся з витрачанням годин або навіть днів на вирівнювання та форматування тексту. Наш AI Resume Builder оптимізує процес створення резюме, дозволяючи вам створити виняткове резюме менш ніж за 30 хвилин. Незалежно від того, чи є ви нещодавно випускником, який розпочинає свою професійну подорож, чи досвідченим професіоналом, який планує змінити кар’єру, наш конструктор резюме розроблений відповідно до ваших потреб і часових обмежень. * Різноманітні професійні шаблони для кожної кар’єри Естетичний вигляд резюме може скласти або зіпсувати ваше перше враження на потенційних роботодавців. Ось чому 1millionresume пропонує широкий вибір професійно розроблених шаблонів, адаптованих до різних галузей і етапів кар’єри. Від креативного до корпоративного – знайдіть шаблон, який ідеально відповідає вашій унікальній кар’єрі. * Відчуйте переваги штучного інтелекту під час створення резюме Уявіть помічника зі штучним інтелектом, який розуміє ваші навички, досвід і кар’єрні цілі, а потім перетворює їх у професійно складене резюме. Це саме те, що робить наш AI Resume Builder. Використовуючи можливості штучного інтелекту, ми зробили процес складання резюме не просто ефективним і ефективним, але й неймовірно корисним. * Підніміть своє резюме на нові висоти На сучасному ринку праці, який постійно змінюється, добре складене, індивідуальне резюме є вашим золотим квитком до нових можливостей. Традиційні методи створення резюме можуть бути громіздкими та трудомісткими, заважаючи вашому професійному росту. У 1millionresume ми поєднуємо передові технології та прагнення до кар’єрного зростання, щоб запропонувати вам інноваційне рішення.
whatwide.ai
whatwide.ai
WhatWide.ai – найкращий помічник зі штучним інтелектом, призначений для підвищення вашої продуктивності в соціальних мережах і онлайн. Завдяки понад 30 різним типам штучного інтелекту ми допоможемо вам! Наш сервіс розроблений, щоб допомогти невеликим творцям контенту, малому та середньому бізнесу.
TextAIssist
textaissist.com
TextAIssist - Інструмент написання та граматики штучного інтелекту – це потужний і безкоштовний помічник із написання штучного інтелекту, створений, щоб покращити ваш досвід написання електронних листів і повідомлень. Лише одним клацанням миші спростіть свій робочий процес, легко виправляючи граматику та налаштовуючи тони. Досягніть бажаного тону, офіційного чи невимушеного, і без зусиль виправте граматику та проблеми з набором тексту. Ідеально підходить для електронних листів, звітів і маркетингових копій, TextAIssist пропонує зручний інтерфейс для легкого та ефективного написання.
ParagraphAI
paragraphai.com
ParagraphAI створює найдосконаліший у світі інструмент для письма на основі ШІ. ParagraphAI гарантовано допоможе вам писати краще та швидше. Бездоганна граматика. Написання без зусиль. Миттєві відповіді. ParagraphAI виведе ваше письмо на новий рівень за частку часу. Миттєво допоможемо вам: * Пишіть повні статті, надсилайте абзаци електронною поштою тощо за допомогою простих підказок * Виправте свій текст із ідеальною граматикою * Чернетки відповідей на будь-який електронний лист * Створення повних планів звітів і списків мозкового штурму за лічені секунди * Отримайте другу пару очей, щоб проаналізувати тон і значення * Створюйте коментарі, хеш-теги, повідомлення, публікації, теми електронних листів, подяки тощо * Економте час і гроші за допомогою власного помічника ШІ, який пише для вас * Говоріть будь-якою мовою та отримайте бездоганну відповідь рідною англійською (або іншою мовою). * Створюйте 99,9% вільний від плагіату оригінальний текст, зручний для SEO, і багато іншого! Створений з любов’ю інженерами з MIT, Meta, OpenAI та інших, ParagraphAI гарантовано допоможе вам писати краще та швидше.
Lek.ai
lek.ai
Lek.ai — це потужний інструмент для створення контенту на основі технології ШІ. Він надає користувачам низку варіантів використання, від створення оголошень про роботу та публікацій у соціальних мережах до написання метатексту SEO та генерації слоганів для бізнесу. Інструмент доступний як в App Store, так і в Google Play, і користувачі також можуть отримати доступ до веб-додатку. Процес створення вмісту спрощено: користувачі можуть створювати вміст лише за три кроки. Перший крок — вибрати потрібний варіант використання з двадцяти запропонованих. На другому етапі заповнюється спеціальна форма для вибраного випадку використання, а на третьому етапі натискається кнопка генерації, щоб отримати результат. За допомогою Lek.ai користувачі можуть зберігати свої результати, подовжувати та скорочувати абзаци, перефразувати речення, створювати плани та багато іншого. Інструмент розроблений, щоб допомогти користувачам швидко та легко створювати цікавий контент за допомогою технології ШІ.
Monica
monica.im
Monica — це розширення для Chrome на базі ChatGPT APl, призначене для того, щоб стати вашим персональним помічником для легкого спілкування в чаті та копірайтингу. Просто натисніть Cmd+M або Ctrl+M і почніть спілкуватися з нею. Або дозвольте Моніці допомогти вам створити та вставити текст на будь-яку веб-сторінку. Виберіть із понад 80 шаблонів, щоб швидко створити маркетингову копію. Виберіть текст на веб-сторінці, і дозвольте Моніці пояснити, перекласти, перефразувати для вас.
AutoSEO
getautoseo.com
AutoSEO — це плагін WordPress, який допоможе вам очистити технічний пошук за допомогою потужності ШІ! Наразі ми можемо виправити відсутній альтернативний текст, відсутні заголовки й описи, виправити непрацюючі посилання, а також створити й оновити вміст.
writeGPT
writegpt.ai
Універсальний продуктивний другий пілот, що використовує багатофункціональні можливості штучного інтелекту, щоб допомогти маркетологам і підприємцям писати, адаптувати, узагальнювати та запам’ятовувати вміст будь-де в Інтернеті з найменшими труднощами.
Lyne.ai
lyne.ai
Lyne.ai — це ваш персоналізований автор вступних рядків для ваших холодних електронних листів. Наша модель штучного інтелекту може написати 1000 вступних матеріалів за 15 хвилин, допомагаючи вам у 4 рази збільшити результати холодної електронної пошти, у 200 разів швидше та в 6 разів дешевше, ніж вручну.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI стимулює впровадження GenAI на підприємствах. Нас підтримують Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars та інші відомі інвестори TuneChat: наша програма для чату на основі моделей з відкритим кодом TuneStudio: наш ігровий майданчик для розробників для тонкого налаштування та розгортання LLM ChainFury: наш відкритий механізм підказок, доступний на GitHub
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker — це вдосконалений інструмент із підтримкою штучного інтелекту, призначений для покращення взаємодії з продажами за рахунок гіперперсоналізації в масштабі. Інструмент нещодавно зібрав 2,5 мільйона євро та придбав MyProfilia, а також запустив нове розширення Chrome. Однією з ключових особливостей Humanlinker є його функція генеративного копірайтингу штучного інтелекту, яка допомагає командам продажів створювати персоналізовані криголами для своїх зусиль з поширення інформації. Ці криголами генеруються на основі аналізу особистості DISC, який дає зрозуміти притаманні риси особистості потенційних клієнтів. Цей аналіз допомагає спеціалістам із продажу ефективно спілкуватися, зміцнювати довіру та вести переговори з потенційними клієнтами. Humanlinker також пропонує 360° Account & People Intelligence, що дозволяє командам продажів отримати глибше розуміння своїх цільових облікових записів і осіб у цих облікових записах. Ця розвідка включає інформацію з платформ соціальних мереж, таких як LinkedIn і Twitter, а також подкасти, інтерв’ю та статті. Інструмент легко інтегрується з такими популярними платформами CRM, як Salesforce, Hubspot, Salesloft і Outreach, що дозволяє командам продажів отримувати доступ до наявних даних і робочих процесів і використовувати їх. Humanlinker призначений для команд продажів, які прагнуть оптимізувати свої процеси пошуку та продажу. Він надає потужні ключі персоналізації, які використовують інформацію з різних джерел, допомагаючи професіоналам з продажу бронювати більше зустрічей і скорочувати цикл продажів. Інструмент також допомагає в підготовці зустрічей, надаючи пропозиції та рекомендації, створені ШІ, що дозволяє торговим представникам мати більший вплив на кожну зустріч. Загалом, Humanlinker дає змогу командам продажів персоналізувати свою взаємодію по всіх каналах, що призводить до покращення результатів продажів і підвищення продуктивності.
Spinnerchief
spinnerchief.com
Версія SpinnerChief 8 для настільних комп’ютерів має бути запущена до 1 грудня, пропонуючи локалізоване рішення для обробки тексту AI, необмежену обробку статей AI та виклики інтерфейсу API. Він ефективно обробляє великі маси файлів, включаючи найновіші системи штучного інтелекту для створення та перезапису вмісту на основі описів користувачів.
Contentware
contentware.com
Contentware — це прискорювач на основі штучного інтелекту, який створює ефективні маркетингові кампанії за лічені хвилини. Це практично усуває виснажливий, трудомісткий процес створення кампанії. Що відрізняє Contentware, це те, що воно створює цілі кампанії (а не лише копії), що звільняє величезну кількість часу для вас і вашої команди. Використовуючи Generative AI і посилання на вашу веб-сторінку, Contentware генерує повну кампанію електронних листів і публікацій у соціальних мережах для реклами ваших подій, вебінарів, публікацій, публікацій у блогах, статей, офіційних документів та багато іншого. Фактично, кампанію можна створити для будь-чого, що потребує просування. Копія, яку пише Contentware, налаштована спеціально для маркетингових кампаній. Але якісна копія – лише один із елементів кампанії. Contentware також створює електронні листи для кампанії та публікації в соціальних мережах; додає їх до календаря передового маркетингу; надає безкоштовні, повністю ліцензовані зображення кампанії; і поширює вміст через інтеграцію з популярною електронною поштою та платформами керування соціальними мережами. Contentware також містить модуль генерації тексту для створення дописів у блозі, одноразових електронних листів і тем, вмісту цільової сторінки та багато іншого. Ви та ваша команда заощадите години на кожній кампанії. І за ціною, яку може собі дозволити будь-яка організація, навіщо створювати кампанії з нуля, якщо це можна автоматизувати за допомогою Contentware?
WriterX
writerx.co
WriterX — це інструмент для письма на основі штучного інтелекту, призначений для вирішення широкого спектру письмових завдань. Він спрямований на спрощення процесу створення вмісту для користувачів усіх рівнів, від початківців до досвідчених авторів. Інструмент пропонує низку функцій, включаючи автоматичне складання вмісту, написання без помилок, варіанти мовного перекладу та персоналізацію для конкретної аудиторії для отримання переконливих результатів. WriterX пишається тим, що допомагає з блокуванням письменника, забезпечуючи миттєве створення цікавого вмісту. Він може виконувати завдання від написання дописів у блогах і вмісту соціальних мереж до копірайтингу для рекламних кампаній. Іншою ключовою особливістю WriterX є його здатність перепрофілювати існуючий вміст або генерувати новий матеріал у великих масштабах, відповідаючи потребам у великих обсягах вмісту в сучасну цифрову епоху. Для початку користувачі вибирають шаблон і надають короткий опис теми чи продукту, а штучний інтелект створить різноманітний вміст. Інструмент використовується різноманітною клієнтською базою, включаючи студентів, копірайтерів, блогерів, менеджерів із продуктів, команди маркетингу та медіа-агентства. Він пропонує широкі рішення для оптимізації пошукових систем, покращуючи видимість веб-сайту завдяки створенню привабливих заголовків, описів продуктів і індивідуальних оглядів. Нарешті, незважаючи на широкий набір функціональних можливостей, WriterX підтримує простий у використанні інтерфейс, який спрощує процес створення вмісту.
MyEssayWriter.ai
myessaywriter.ai
MyEssayWriter.Ai — це компанія, яка революціонізує процес написання за допомогою інноваційних технологій. Ми поєднуємо досвід професійних письменників зі швидкістю й точністю штучного інтелекту, щоб надати першокласну допомогу студентам у написанні. Наш інструмент для створення есе зі штучним інтелектом виділяється кількома унікальними функціями. По-перше, він створює точний і вільний від плагіату вміст на будь-яку тему, використовуючи своє навчання на мільйонах високоякісних есе та статей. Це позбавляє від клопоту, пов’язаного з мозковим штурмом і дослідженнями протягом годин поспіль. По-друге, наш інструмент економить час, створюючи плани та зміст для ваших есе. Це дозволить вам зосередитися на інших важливих аспектах вашого академічного та особистого життя. По-третє, перегляд створеного вмісту та навчання на ньому можуть допомогти вам покращити свої навички письма та глибше зрозуміти тему, що розглядається. Наш інструмент використовує обробку природної мови та машинне навчання, щоб постійно покращувати свою продуктивність, дозволяючи аналізувати та інтерпретувати складну інформацію. Нарешті, алгоритм може генерувати вміст для різних типів есе, включаючи аргументовані, переконливі, описові та розповідні есе. Він також може допомогти з науковими роботами, статтями, звітами та іншими курсовими завданнями. Тисячі студентів у всьому світі довіряють нашому інструменту для написання есе зі штучним інтелектом, який був розроблений з урахуванням вашого успіху. Отже, незалежно від того, чи ви перебуваєте в письменницькому блоку, намагаєтеся знайти ідеї чи не маєте часу, наш передовий алгоритм допоможе вам створити високоякісні есе в найкоротші терміни.
Matik
matik.io
Matik автоматизує створення та надсилання персоналізованих презентацій на основі даних. Просто надайте Matik кілька вхідних даних (наприклад, для якого облікового запису призначена колода, діапазон дат), і Matik запитає дані, щоб створити колоду Google Slides або Microsoft PowerPoint із персоналізованим текстом, зображеннями, діаграмами та таблицями. Matik може автоматично надсилати вміст як вкладений електронний лист до облікового запису. Приклади вмісту, який можна автоматизувати, включають щоквартальні/виконавчі огляди бізнесу, пакети оновлень, бізнес-кейси, аналіз вартості та односторінкові звіти про рентабельність інвестицій.
The Happy Beavers
thehappybeavers.com
Розкрийте силу штучного інтелекту за допомогою маркетингових рішень The Happy Beavers. Створюйте, редагуйте та перекладайте високоякісний вміст. Розвивайте свою контент-стратегію та ефективніше взаємодійте зі своєю аудиторією. Спробуйте наші інструменти штучного інтелекту для швидшого створення контенту найвищого рівня! * Використовує найновішу інформацію з Інтернету, щоб зробити ваші статті інформативними та допомогти вам перевершити конкурентів. * Легко створює кілька статей, які повністю висвітлюють тему, допомагаючи вам у 10 разів швидше завоювати актуальний авторитет. * Пише статті в манері, схожій на людину, з кращою якістю, ніж більшість контенту, створеного штучним інтелектом. * Діє як контент-стратег, скануючи наявний вміст на веб-сайті, щоб знайти теми, які відповідають вашому бізнесу.
Localo
localo.com
Розвивайте бізнес своїх клієнтів за допомогою найкращого локального інструменту SEO – Localo Розширте спектр послуг свого агентства за допомогою найнадійнішого місцевого інструменту SEO, щоб різко підвищити видимість вашого клієнта на місцевому рівні – Localo. Цей потужний інструмент на основі штучного інтелекту призначений для того, щоб надати місцевим підприємствам конкурентну перевагу, залучити більше місцевих клієнтів і збільшити рентабельність інвестицій за допомогою оптимізованих місцевих стратегій SEO. * Підходить для всіх маркетингових агенцій і позаштатних консультантів з оптимізації пошукових систем, які шукають швидший і ефективніший спосіб керувати локальною пошуковою системою своїх клієнтів. Основні характеристики та переваги: * Розумні завдання: будьте попереду конкурентів за допомогою персоналізованих щотижневих завдань і розширеної статистики. Покращте видимість вашого клієнта в локальному пошуку та залучіть нових клієнтів. * Перевірка позиції та моніторинг: точно відстежуйте локальні рейтинги своїх клієнтів у Google і приймайте керовані даними рішення, щоб покращити їх видимість. * Локальний штучний інтелект: наш інтелектуальний штучний інтелект допомагає вам автоматизувати й оптимізувати публікації Google, відповіді на відгуки та інформацію про профіль компанії. * Менеджер відгуків: чудовий інструмент для керування та покращення відгуків ваших клієнтів у Google. Покращте відносини з клієнтами та створіть довіру в Інтернеті. * Захист фунтів стерлінгів: захистіть бізнес вашого клієнта від невиправданих змін, які можуть вплинути на рейтинги в локальному пошуку. * Публікації у фунтах стерлінгів: залучайте клієнтів за допомогою своєчасних інформативних публікацій Google. * Статистика зростання: приймайте обґрунтовані рішення за допомогою повної статистики зростання. Краще зрозумійте видимість локального пошуку та сформулюйте ефективні стратегії. * Почніть роботу з Localo сьогодні та отримайте 30-денну гарантію повернення грошей без довгострокових зобов’язань. Ваші клієнти довіряють вам свою цифрову присутність; не просто відповідай їхнім очікуванням – перевищуй їх. Оснастіть своє агентство Localo – найкращим інструментом для локального оптимізації пошукових систем і отримайте перевагу в цифровому ландшафті, що постійно розвивається. Скористайтеся нашою тимчасово обмеженою пропозицією ЗАРАЗ і дозвольте нам привести бізнес ваших клієнтів до місцевого домінування!
WriteTextAI
writetext.ai
Плагін WriteText.ai, розроблений спеціально для WordPress/WooCommerce, призначений для автоматизації створення тексту продукту та мета-описів. Він пропонує універсальність для генерування тексту для окремих продуктів або кількох продуктів разом. Завдяки бездоганній інтеграції з WordPress/WooCommerce він забезпечує зручний досвід, особливо для новачків. WriteText.ai спеціалізується на створенні першокласних, оптимізованих для SEO мета-заголовків, мета-описів, описів продуктів і текстів Open Graph. Він забезпечує режими «WriteText.ai Single» і «WriteText.ai Bulk» для підвищення ефективності створення вмісту. Крім того, кожен обліковий запис може вмістити необмежену кількість користувачів і інсталяцій веб-магазину, що обслуговує підприємства будь-якого розміру. WriteText.ai Single пропонує авторам широкі можливості для створення вмісту. Разом із встановленням тону, стилю та цільового ринку автори можуть проводити поглиблений аналіз ключових слів, вибирати семантичні ключові слова та вибирати, які атрибути слід включити в текст безпосередньо з WooCommerce, перш ніж генерувати сам вміст. Після завершення ознайомлення з продуктом і аналізу ключових слів WriteText.ai Single генерує текст приблизно за 50 секунд. Потім автор може переглянути результат перед публікацією в WooCommerce. Отже, ця функція забезпечує узгодженість тону, стилю та включення ключових слів для покращення SEO. Крім того, він забезпечує гнучкість налаштування вмісту кожного продукту відповідно до конкретних потреб цільової аудиторії. З іншого боку, WriteText.ai Bulk спеціально розроблено для створення тексту для кількох продуктів одночасно. Хоча цій функції бракує таких конкретних аспектів, як аналіз ключових слів, семантичний вибір ключових слів і індивідуальний вибір атрибутів для кожного продукту, вона дозволяє автору підтримувати послідовний тон, стиль і атрибути для всіх вибраних продуктів. WriteText.ai Bulk демонструє високу ефективність, генеруючи текст для кожного продукту протягом приблизно 30 секунд після встановлення остаточного вибору продукту та атрибутів цільового стилю. Це особливо корисно, коли потрібно створити великий обсяг тексту продукту за короткий проміжок часу, обходячи потребу в детальному аналізі ключових слів. Таким чином, WriteText.ai Bulk служить надійним, ефективним у часі рішенням для швидкого та масового створення вмісту. Загалом WriteText.ai — це багатофункціональний плагін, який дозволяє підключатися до необмеженої кількості сайтів електронної комерції та підтримує необмежену кількість користувачів. Це забезпечує пряму передачу або публікацію тексту в WooCommerce і дозволяє вибирати атрибути продукту, тони та стилі, які будуть включені в текст. Користувачі також можуть вибрати цільову аудиторію та довжину тексту, а також налаштувати ролі користувачів, щоб визначити, хто може створювати, переглядати та публікувати вміст. Основні функції включають журнал історії переглядів, масове передавання/публікування тексту, додавання власних деталей продукту та визначення власного тону та стилю. Користувачі можуть використовувати еталонний продукт для створення тексту, отримання цільових ринків, запропонованих штучним інтелектом, визначення власних цільових ринків і переписування тексту. Плагін також підтримує аналіз ключових слів, семантичні ключові слова, відстеження щільності ключових слів і семантичних ключових слів, а також підтримку кількох магазинів. Відмова від відповідальності: WriteText.ai — це незалежний інструмент, розроблений для роботи з WordPress/WooCommerce. Він не є філією та не підтримується WordPress/WooCommerce.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ — це єдина внутрішня комунікаційна платформа на базі Smart Brevity® — формули кращої комунікації. Понад 600 організацій використовують штаб-квартиру для планування, написання, надсилання та вимірювання більш ефективних комунікацій сьогодні.
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate – це SaaS-компанія, яка пропонує керування перекладами, передовий генеративний штучний інтелект і доступ до позаштатних перекладачів/редакторів копій – усе в одному програмному забезпеченні. EasyTranslate пропонує керування перекладами, доступ до перекладачів або копірайтерів і генеративний штучний інтелект – усе в одному централізованому програмному забезпеченні. Ефективно керуйте своїми перекладами та автоматизуйте їх. Знайдіть широкий вибір плагінів без коду, які інтегруються безпосередньо у вашу CMS, PIM та інші системи. Крім того, EasyTranslate тепер інтегровано з GPT-4, тож ви можете легко створювати високоякісний вміст кількома мовами.
Rallio
rallio.com
Завдяки вбудованій синдикації в соціальних мережах і можливостям планування, посиленню реклами, аналітиці, управлінню репутацією тощо Rallio — це розумніший і простіший спосіб для брендів максимізувати зусилля соціального маркетингу. Технологія Rallio забезпечує повну екосистему соціальних медіа, що дозволяє виробникам, корпоративним брендам і їхнім місцезнаходженням, співробітникам і клієнтам створювати місцеву спільноту, ділитися досвідом і розвивати місцевий бізнес.
Prowly
prowly.com
Prowly — це комплексне рішення для автоматизації робочого процесу для PR-професіоналів, за допомогою якого компанії будь-якого розміру можуть ефективніше керувати зв’язками зі ЗМІ, заощаджуючи час на рутинних завданнях. Prowly підтримує користувачів у розповіді історій, пошуку потрібних медіа-контактів і організації їх у PR CRM, створенні естетично привабливих прес-релізів, управлінні електронними листами, підтримці зручних для журналістів редакцій, моніторингу ЗМІ та підготовки звітів про висвітлення. Цим доступним піар-інструментом вже скористалося понад 7000 користувачів з понад 70 країн.
Managr
managr.ai
Managr — це помічник зі штучним інтелектом, призначений для зв’язків з громадськістю. Він читає новини за вас, пише медіа-презентації та визначає цільових журналістів.
SEOwind
seowind.io
SEOwind — це інструмент SEO Content Intelligence, який дозволяє створювати Content Briefs на основі SEO за лічені хвилини, а не години. Припиніть вгадувати та почніть керувати даними за допомогою SEO. SEOwind — ідеальний інструмент для того, щоб зробити ваші результати SEO більш передбачуваними. За допомогою нашого інструменту ви отримуєте всі дані, необхідні для створення цінного вмісту для вашої аудиторії: * мета пошуку, * Результати пошуку та ключові слова, за якими вони оцінюються, * опис вмісту найпопулярніших сторінок пошуку, * запитання користувачів, * теми, які ви повинні висвітлити * надає вам ключові слова в контексті. Використовуючи штучний інтелект, ми допомагаємо вам написати назву та мета-опис, надаємо вам рекомендації щодо вмісту та створюємо саму схему вмісту. Усе це для того, щоб ваш вміст був ефективним. Вам більше ніколи не доведеться витрачати час на ручний аналіз, копіювання та вставлення інформації в Документи Google. З SEOwind ви можете зосередитися на створенні кращого вмісту щоразу.
Zupyak
zupyak.com
Залучайте більше клієнтів із пошукових систем без зусиль. Zupyak — це найпростіший автор ШІ, яким ви коли-небудь користуєтеся, і проводить дослідження SEO та створює контент за вас за допомогою ШІ, не потребуючи агентства. * Zupyak — це інструмент написання на основі штучного інтелекту, який спрощує створення та публікацію вмісту, оптимізованого для SEO. * Рецензентам подобається зручний інтерфейс, різноманітність відповідей, економія часу, якість створеного вмісту, а також інноваційні пропозиції щодо вмісту та рекомендації щодо ключових слів, надані Zupyak. * Користувачі згадували такі проблеми, як інструмент, що перевищує їхній бюджет, недостатньо насичений вміст, обмеження на генерацію ключових слів, зависання та застрягання платформи та відсутність певних функцій.
Textmetrics
textmetrics.com
Платформа Textmetrics є гнучкою, налаштовується відповідно до ваших потреб і економить ваш дорогоцінний час. Алгоритми штучного інтелекту (AI) починаються з аналізу та вимірювання вашого лексикону. Тоді наше доповнене середовище написання обчислює покращення та допомагає вашим співробітникам писати чудовий вміст. Результатом є піднесення вашого бізнесу на наступний рівень, щоб ви постійно узгоджувалися з фірмовою ідентичністю вашої компанії, спілкувалися зі своєю аудиторією, досягали цілей різноманітності та залучення, покращували пошук і збільшували конверсію. За допомогою Textmetrics ви підвищите свій рівень усіма можливими способами.
Copywritely
copywritely.com
Якісне програмне забезпечення для оптимізації вмісту SEO: покращте оптимізацію вмісту. Зробіть свій вміст ідеальним як для людей, так і для пошукових систем.
iSenseHUB
isensehub.ai
Зустрічайте iSenseHUB: найкращу платформу на базі штучного інтелекту, розроблену для революції у способах створення, проектування та оптимізації. Оснащений понад 65 передовими інструментами штучного інтелекту, наша місія полягає в тому, щоб дати можливість окремим особам і компаніям оптимізувати свої процеси та створювати високоякісний контент із блискавичною швидкістю. Подумайте про iSenseHUB як про свого персонального помічника зі штучним інтелектом, який готовий вирішувати широкий спектр завдань. Від генерації коду, розробки статей, оптимізованих для SEO, дизайну графіки до керування публікаціями в соціальних мережах – у нас є все. Наші інструменти створені для спрощення складних завдань, дозволяючи вам зосередитися на найважливішому: розвитку вашого бізнесу та розпаленні творчих здібностей. iSenseHUB — це не просто інструмент; це комплексний набір рішень на основі ШІ. Це ніби у вас під рукою ціла команда експертів, але без високої ціни. Незалежно від того, чи є ви стартапом, який прагне масштабуватися, великою корпорацією, яка прагне до ефективності, чи окремою особою, яка прагне максимізувати продуктивність, iSenseHUB — це універсальний магазин для всього, що стосується ШІ. Відчуйте силу ШІ з iSenseHUB. Приєднуйтесь до нас сьогодні та змініть свій спосіб роботи назавжди. Пориньте в майбутнє створення, дизайну та оптимізації контенту з iSenseHUB — де ШІ зустрічається з ефективністю.
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