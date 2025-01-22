AI Writing Assistants - Найпопулярніші застосунки - Росія

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Помічники з написання зі штучним інтелектом використовують машинне навчання для спрощення процесу написання, охоплюючи такі завдання, як дослідження, перевірка граматики та тону, а також локалізація. Ці інструменти використовують обробку природної мови (NLP) для ретельного вивчення тексту та надання пропозицій або пов’язаних матеріалів. Завдяки цьому вони пришвидшують створення вмісту, надаючи користувачам можливість писати зі швидкістю та впевненістю. Розширене написання знаходить корисність у різних професіях, обслуговуючи контент-маркетологів, які прагнуть отримати більш привабливий матеріал, або кадрового персоналу, який вдосконалює оголошення про роботу. Ландшафт помічників з написання ШІ різноманітний: від комплексних платформ, де користувачі створюють весь вміст, до простіших ботів, які пропонують рекомендації після написання. У той час як деякі зосереджені на конкретних функціях, таких як створення форм або індивідуальні пропозиції щодо написання, багато інших надають широку допомогу. Щоб продукт був класифікований як AI Writing Assistant, він повинен: * Використовуйте штучний інтелект для допомоги в написанні завдань * Надати інформацію або рекомендації для покращення письмового вмісту * Надайте додаткові відповідні ресурси для збагачення знань письменника * Виправте граматичні помилки в письмових роботах
Запит на новий застосунок
Bitrix24
bitrix24.com
«Бітрікс24» — це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям і підприємцям підвищувати ефективність внутрішньої та зовнішньої діяльності. Наша платформа пропонує CRM, Контакт-центр, Конструктор веб-сайтів, Інтернет-магазин, Маркетингові кампанії та інші інструменти продажу. Крім того, є безпечна інтрамережа, керування завданнями та проектами, обмін та зберігання файлів у реальному часі, засоби зв’язку та організація. Основи HR та AI вбудовані в структуру Бітрікс24. Бітрікс24 – це ініціатива компанії Бітрікс, Інк., запущена як хмарний сервіс у квітні 2012 року. Зараз він доступний у хмарі та локально. У 2024 році наша компанія налічує понад 12 мільйонів організацій. Бітрікс24 пишається тим, що обслуговує клієнтів від невеликих організацій до компаній зі списку Fortune 500.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: ШІ для бізнесу від бренду створює контент скрізь, де б ви не були в Інтернеті, завжди голосом вашого бренду. Джаспер — ваш креативний помічник зі штучним інтелектом, який може вчитися та писати унікальним тоном вашого бренду. Незалежно від того, чи говорите ви сміливо, нахабно, офіційно чи тільки в Інтернеті, говоріть (u do u). Крім того, розширення для браузера Jasper Everywhere тримає Jasper поруч із вами, від вашої CMS до електронної пошти та соціальних мереж до платформи вашої компанії з Jasper API. Найважливіше те, що Jasper зберігає ваші дані в безпеці та конфіденційності завдяки вбудованим функціям безпеки, які оновлюються в міру розвитку протоколів безпеки. Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.
Gerwin
gerwin.io
Gerwin — це платформа штучного інтелекту, яка створює унікальний і високоякісний вміст, як-от текст, копії та зображення. Він використовує передові моделі штучного інтелекту, такі як GPT-3, для створення оригінального контенту, адаптованого до потреб користувача. Gerwin прагне допомогти компаніям, маркетологам, копірайтерам і творцям автоматизувати створення контенту та масштабувати свою присутність в Інтернеті. Gerwin використовує найсучаснішу обробку природної мови та генеративний штучний інтелект для створення контенту, схожого на людину. Користувачі надають підказки з ключовими словами, тональними інструкціями та вказівками щодо вмісту. Потім штучний інтелект Gerwin генерує оригінальний текст або зображення на основі підказок. Платформа постійно вчиться на відгуках користувачів, щоб покращити якість результатів. * Генерація тексту: створюйте маркетингову копію, публікації в блогах, підписи в соціальних мережах, описи продуктів тощо за лічені секунди. AI створює абсолютно унікальний контент, налаштований відповідно до ваших потреб. * Генерація зображень: створюйте високоякісні зображення з текстових підказок. Корисно для публікацій у соціальних мережах, оголошень, презентацій та іншого візуального вмісту. * Контроль тону: вкажіть бажаний тон (професійний, дружній, переконливий тощо), і Gerwin підбере його. Це забезпечує узгодженість бренду у створеному вмісті. * Система зворотного зв'язку: Gerwin вивчає оцінки користувачів, щоб постійно покращувати якість вмісту. Користувачі також можуть безпосередньо редагувати вихід ШІ. * Ідея вмісту: Gerwin може запропонувати заголовки, теми та ідеї, щоб розпалити вашу творчість і натхнення. * SEO-оптимізація: створений вміст є читабельним, привабливим і оптимізованим для пошукових систем.
Murf AI
murf.ai
За допомогою штучного інтелекту Murf AI працює над спрощенням голосового аудіо та робить доступним для всіх високоякісне озвучення. Murf допомагає користувачам створювати реалістичні озвучення за лічені хвилини, не потребуючи жодного обладнання для запису. * Murf.ai — це інструмент, який перетворює текст на мовлення, створює відео та субтитри, а також пропонує різноманітні голоси для налаштування. * Рецензентам подобається інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, різноманітність доступних голосів, можливість налаштовувати вимову та бездоганна інтеграція з іншими платформами, такими як Canva. * Рецензенти згадували про такі проблеми, як голоси, які іноді звучать як роботизовані, потреба в більшій кількості голосів різними мовами та акцентами, а також висока вартість додаткових функцій.
Craft
craft.do
Craft — це робочий простір для спільної роботи, де вся ваша команда може зібратися разом, щоб робити нотатки, створювати документи, керувати роботою та разом створювати ідеї. Craft's Daily Notes пропонує зміну парадигми командної співпраці. Стимулюйте прогрес своєї команди за допомогою структурованих щоденних оновлень, розставляйте пріоритети та видаляйте блокувальники — усе в одному місці. За допомогою вбудованого помічника зі штучним інтелектом ви можете швидко генерувати ідеї, узагальнювати довший вміст або отримувати допомогу з редагуванням документів.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly є провідною у світі компанією, що надає допомогу в написанні AI, якій щодня довіряють понад 30 мільйонів людей і 70 000 професійних команд. Від миттєвого створення першої чернетки до вдосконалення кожного повідомлення, Grammarly допомагає людям із 96% зі списку Fortune 500 донести свою точку зору та отримати результати без шкоди для безпеки чи конфіденційності. Ми віримо, що чудове написання допомагає зробити роботу. Пропозиції продуктів Grammarly — Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free та Grammarly for Education — працюють там, де ви, забезпечуючи контекстно релевантну підтримку написання в понад 500 000 програмах і веб-сайтах. Заснована в 2009 році, Grammarly займає 7 місце в рейтингу Forbes Cloud 100, є однією зі 100 найвпливовіших компаній за версією TIME, однією з найінноваційніших компаній Fast Company у сфері ШІ та однією з найкращих робочих місць Inc. Ми працюємо за гібридною моделлю дистанційної роботи, тобто ми переважно працюємо вдома та зустрічаємося для особистої співпраці в наших центрах у Північній Америці та Європі.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal — це комплексний помічник з академічного письма зі штучним інтелектом, який забезпечує генеративну підтримку штучного інтелекту, мовні пропозиції в реальному часі та перевірки на плагіат, щоб допомогти вам писати краще, швидше з вищими шансами на успіх. Створений для академічного письма та навчений мільйонам мовних виправлень професійними академічними редакторами в понад 1300 тематичних областях, Paperpal забезпечує людську точність зі швидкістю машини. За допомогою Paperpal ви можете подолати письменницький блок за допомогою мозкового штурму ідей, пришвидшити написання за допомогою чітких контурів і отримати академічні переклади на 25+ мов. Ви також отримуєте поглиблені мовні та граматичні перевірки з допомогою у перефразуванні, скороченні слів і правильному виборі слів відповідно до умов академічного письма та тону. Від написання першої чернетки до забезпечення готовності рукопису до подання, Paperpal допоможе вам. Ознайомтеся безкоштовно або підпишіться на Paperpal Prime ($19/місяць), щоб отримати необмежений доступ до преміум-функцій, включаючи нашу надійну онлайн-перевірку плагіату та понад 30 перевірок рукописів. Це так само просто, як написати, перевірити, виправити, досягти успіху – почніть зараз!
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semrush пропонує компаніям аналітику та рішення для створення, керування та вимірювання кампаній у різних маркетингових каналах. Semrush із понад 87 000 клієнтів, що платять. Semrush у цифрах: - 808 млн профілів доменів для настільних комп'ютерів і 32,1 млн профілів доменів для мобільних пристроїв - Понад 43 трильйони зворотних посилань і понад 25 мільярдів URL-адрес, що скануються в середньому на день - Понад 24,3 мільярда ключових слів і 20 мільйонів ідей для одного ключового слова - 30% компаній зі списку Fortune 500 використовують Semrush як основний маркетинговий інструмент
1min.AI
1min.ai
Підвищення продуктивності за допомогою штучного інтелекту – це хороший спосіб покращити вашу роботу та життя. Однак змінювати або вивчати нові інструменти для різних варіантів використання не весело, а також дорого! 1min.AI — це комплексна програма зі штучним інтелектом, яка розблоковує всі функції штучного інтелекту. Ви платите лише за те, що використовуєте в 1min.AI, без жодних прихованих витрат чи налаштування в іншому місці. Унікальні функції 1min.AI пропонують різноманітні функції штучного інтелекту на основі різних моделей штучного інтелекту. Ви можете чітко це побачити за допомогою функції «Чат з багатьма помічниками», яка включає Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ... Інші мультимедійні функції, як-от вміст, зображення, аудіо та відео, також можна використовувати з різними моделями, щоб використовувати їхні можливості та отримувати найкращі результати. Нарешті, ми пропонуємо кредитну оцінку та прозору історію використання, щоб ви точно знали, скільки коштує функція перед запуском, і могли легко відстежувати використання. Спробуйте 1min.AI безкоштовно, щоб переконатися, що він вам підходить, перш ніж приймати будь-яке рішення!
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — це помічник з написання на основі штучного інтелекту, який може допомогти письменникам опанувати мистецтво оповідання і пришвидшити їхній творчий процес написання. Один із найкращих генераторів історій зі штучним інтелектом, інструмент не тільки виправляє граматичні та орфографічні помилки. Він виходить за рамки цього, пропонуючи способи покращити ваш стиль написання, оживити нових персонажів і допомогти вам зробити ваші історії більш привабливими. Це все одно, що мати експерта-слівника, готового допомогти вам знайти правильні слова, перефразувати речення та навіть придумати повороти сюжету, про які ви, можливо, не думали. Sudowrite використовує найсучасніші методи глибокого навчання для створення реалістичного та відповідного контексту тексту. Sudowrite базується на моделях трансформаторів GPT-3 і GPT-4 із понад 175 мільярдами параметрів, які вивчають загальні поняття з даних навчання. Модель генерує текст, вгадуючи, що, швидше за все, буде наступним, одне слово за раз. Sudowrite не призначений для написання, але може допомогти вам значно покращити та пришвидшити ваше написання. Це чудовий інструмент для авторів, творчих людей і авторів романів.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — це платформа Generative AI для продуктивної роботи. Використовуючи надійний GenAI, професіонали з усіх галузей можуть розвивати свою кар’єру та виділятися на роботі. Незалежно від того, пишете ви електронні листи, створюєте документи чи надсилаєте миттєві повідомлення колегам чи клієнтам, Wordtune покращує ваші письма, оптимізуючи вашу роботу за допомогою ШІ.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — це платформа для написання на основі ШІ, яка допомагає понад 35 мільйонам активних користувачів щомісяця в 150 країнах. Завдяки своїм інноваційним продуктам «людина в циклі» QuillBot прагне зробити написання безболісним, зберігаючи унікальну точку зору та голос користувача.
Reword
reword.co
Reword — це текстовий редактор на основі штучного інтелекту, який допомагає командам спільно створювати видатні статті для своїх читачів. Він пропонує низку функцій, таких як дослідницькі можливості, які передають відповідну інформацію безпосередньо до редактора, інструменти для співпраці та можливість діагностувати слабкі місця в письмовому вмісті. Відповідно до його веб-сайту, модель штучного інтелекту Reword «навчена на ваших читачах» і може додавати природні внутрішні посилання у вміст, підсвічуючи слабкі розділи та виявляючи актуальні сліпі плями. Функція контролю версій інструменту дозволяє авторам краще зв’язуватися зі своєю аудиторією, оновлюючи вміст і підвищуючи задоволеність користувачів. Крім того, штучний інтелект від Reword розроблено таким чином, щоб бути прозорим і етичним, зосереджуючись на забезпеченні справедливого представлення вмісту, ключових слів і фраз авторів. Інструмент повністю інтегрований із наявним вмістом статті, що полегшує аналіз, оптимізацію та перепрофілювання вже опублікованого вмісту. Набір функцій Reword, спрямованих на оптимізацію письмового вмісту, робить його цінним інструментом для компаній, видавців і письменників, які прагнуть покращити якість свого вмісту, підвищити зацікавленість читачів і, зрештою, розширити свою аудиторію.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Rytr
rytr.me
Rytr — це платформа, що надає рішення для написання за допомогою штучного інтелекту, призначені для різноманітних потреб у створенні контенту. Інструмент допомагає як окремим копірайтерам, так і компаніям, допомагаючи їм ефективніше створювати оригінальний високоякісний вміст. Він пропонує низку варіантів використання, включаючи створення переконливих дописів у блогах, мета-заголовків SEO, підписів у соціальних мережах і відповідей на огляди та повідомлення. Він також надає функції для написання завдань, пов’язаних із описами продуктів, спілкуванням електронною поштою, бізнес-презентаціями, Google Ads тощо. Rytr API також забезпечує інтеграцію з іншими програмами. Rytr стверджує, що підтримує людський тон, а не роботизований, завдяки чому створений вміст виглядає природним. Rytr також надає функцію перевірки на плагіат, гарантуючи унікальність вмісту. Унікальною функцією є функція «Мій голос», яка, імовірно, дозволяє штучному інтелекту адаптуватися до стилю письма користувача. Крім того, програмне забезпечення має можливості автоматичного редагування, перевірки граматики та може надавати параметри перефразування. Його функція «Надування тексту» розширює вміст шляхом переписування, зберігаючи оригінальне значення. Інструмент також пропонує функцію автозаповнення тексту штучним інтелектом, яка допомагає покращити потік і якість написання. Rytr також включає функцію вилучення та генерації ключових слів, що допомагає з результатами SEO. За допомогою цього інструменту користувачі можуть створювати персоналізований контент для ряду платформ, таких як LinkedIn, Facebook і Quora. Для творчого написання цей інструмент можна використовувати для створення віршів, текстів пісень та оповідань. Нарешті, він також допомагає створювати вміст для цільових сторінок, інформаційних бюлетенів, описів відео та маркерів. Здається, він врівноважує технічний текст із творчими вимогами та розроблений, щоб допомогти користувачам заощадити час і зусилля.
Monica
monica.im
Monica — це розширення для Chrome на базі ChatGPT APl, призначене для того, щоб стати вашим персональним помічником для легкого спілкування в чаті та копірайтингу. Просто натисніть Cmd+M або Ctrl+M і почніть спілкуватися з нею. Або дозвольте Моніці допомогти вам створити та вставити текст на будь-яку веб-сторінку. Виберіть із понад 80 шаблонів, щоб швидко створити маркетингову копію. Виберіть текст на веб-сторінці, і дозвольте Моніці пояснити, перекласти, перефразувати для вас.
Spike
spikenow.com
Spike вирішує хаос спілкування між командами та окремими людьми, об’єднуючи електронну пошту, командний чат, документи для спільної роботи та зустрічі в одній стрічці. Spike для особистого користування. Отримайте кращий досвід електронної пошти за допомогою розмовної електронної програми Spike, яка перетворює ваші електронні листи на чат. Це схоже на надто потужну платформу обміну повідомленнями, яка визначає пріоритетність найважливіших повідомлень, тож ви можете зосередитися на найважливіших речах. Використовуйте свою наявну електронну пошту та насолоджуйтеся безладною електронною поштою. Спайк для команд: чіткість спілкування для команд! Spike пропонує комплексний пакет продуктивності для команд. Він поєднує командний чат, електронну пошту, відеозустрічі, інструменти ШІ та документи для спільної роботи в єдину стрічку. Легко спілкуйтеся та співпрацюйте з внутрішніми командами та зовнішніми зацікавленими сторонами, включаючи колег, партнерів, клієнтів і постачальників, незалежно від того, використовують вони Spike чи ні. Spike — це перша служба бізнес-електронної пошти, розроблена для змістовної командної взаємодії. Підтримуйте послідовність бренду, використовуючи власний домен електронної пошти або купуючи спеціальний домен у Spike. Насолоджуйтесь безпечною, надійною електронною поштою та повідомленнями, які можна архівувати, що забезпечує безперебійне спілкування.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — це платформа для спільної роботи, на якій команди від 2 до 2000 людей можуть використовувати ШІ для своєї роботи. Навчайтеся, співпрацюйте та опануйте ШІ в одному спільному робочому просторі. Уявіть собі світ, де колективний інтелект вашої команди посилюється ШІ, що стимулює креативність, підвищує продуктивність і сприяє інноваціям. Звичайно, ви усвідомлюєте потенціал LLM, як-от ChatGPT, але переконати всю свою команду не так просто. Ви хочете налагодити ефективні робочі процеси на основі штучного інтелекту та поділитися інформацією про штучний інтелект з усіма, але вам не вистачає спеціальної платформи для досягнення цього. Ви навіть задаєтеся питанням: «Чи моя команда повністю використовує потенціал ШІ?» Зустрічайте Team-GPT.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni — це помічник зі штучним інтелектом, розроблений, щоб допомогти вам писати швидше й точніше. Його функції включають автозаповнення AI, результати без плагіату, цитування в тексті та можливості перефразування. Це може допомогти вам писати такий вміст, як блоги, есе, електронні листи, особисті заяви, історії та виступи. З Дженні можна писати будь-якою мовою, і її люблять письменники з таких провідних установ, як Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетський технологічний інститут і Університет Астона. Jenni також можна використовувати для створення звітів і підписів з точністю та креативністю. Він використовує комбінацію технологій штучного інтелекту, таких як OpenAI, AI21, і користувальницькі дані від кожного користувача для створення контенту найвищої якості. Jenni також має вбудовану перевірку плагіату, щоб переконатися, що вміст оригінальний і точний. Ви можете безкоштовно спробувати Jenni і почати писати з найдосконалішим помічником з написання AI вже сьогодні.
younet.ai
younet.ai
Younet — це інноваційна платформа на базі штучного інтелекту (ШІ), яка дозволяє користувачам створювати персоналізовані моделі ШІ на основі їхніх знань про дані. Наша платформа використовує потужність обробки природної мови (NLP) для розуміння запитів користувачів і надання точних відповідей на них. Завдяки додаткам, які охоплюють обслуговування клієнтів, маркетинг, науку, продажі, аналітику та залучення клієнтів, Younet є універсальним інструментом для компаній, які прагнуть отримати розуміння поведінки клієнтів і забезпечити персоналізований досвід. Його також можна використовувати для особистого користування для вирішення інтелектуальних завдань. Відчуйте майбутнє ШІ разом з Younet.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic революціонізує ландшафт створення контенту та взаємодію з клієнтами, слугуючи вашим надійним супутником у створенні захоплюючого контенту та розробці потужних чат-ботів зі штучним інтелектом. Їхня платформа поєднує потужність штучного інтелекту та креативність, щоб забезпечити повний набір інструментів для створення вмісту, генерації аудіо та створення зображень. Вони дозволяють кожному писати що завгодно, публікувати будь-де та оптимізувати свій вміст із неперевершеною легкістю. Їх надійний розробник чат-ботів зі штучним інтелектом, Botsonic, легко інтегрується з такими платформами, як Slack, WhatsApp, Telegram і FB Messenger, забезпечуючи безперервні багатоканальні розмови. Він також пропонує функцію Human Hand-off, що полегшує плавний перехід від взаємодії бота до взаємодії з людиною. Завдяки інтеграції Zapier вони автоматизують завдання та оптимізують робочі процеси, покращуючи залучення клієнтів. Botsonic відповідає GDPR, обіцяючи безпечну взаємодію з клієнтами. Разом їхній набір інструментів спрямований на те, щоб переосмислити процес створення контенту та взаємодію з клієнтами, зробивши Writesonic вашим єдиним рішенням для всіх ваших цифрових потреб.
Lek.ai
lek.ai
Lek.ai — це потужний інструмент для створення контенту на основі технології ШІ. Він надає користувачам низку варіантів використання, від створення оголошень про роботу та публікацій у соціальних мережах до написання метатексту SEO та генерації слоганів для бізнесу. Інструмент доступний як в App Store, так і в Google Play, і користувачі також можуть отримати доступ до веб-додатку. Процес створення вмісту спрощено: користувачі можуть створювати вміст лише за три кроки. Перший крок — вибрати потрібний варіант використання з двадцяти запропонованих. На другому етапі заповнюється спеціальна форма для вибраного випадку використання, а на третьому етапі натискається кнопка генерації, щоб отримати результат. За допомогою Lek.ai користувачі можуть зберігати свої результати, подовжувати та скорочувати абзаци, перефразувати речення, створювати плани та багато іншого. Інструмент розроблений, щоб допомогти користувачам швидко та легко створювати цікавий контент за допомогою технології ШІ.
Hour One
hourone.ai
Hour One революціонізує створення контенту для бізнесу, централізувавши всі робочі процеси на одній платформі на базі ШІ. Ми можемо похвалитися найреалістичнішими аватарами на ринку з природними рухами, які яскраво оживляють ваші ділові повідомлення. Наші шаблони, які можна налаштувати під будь-який бренд, дають змогу командам створювати персоналізований вміст у великих масштабах — не потрібні навички дизайну чи редагування. Крім того, завдяки швидкому рендерингу та безпеці найвищого рівня Hour One виділяється як найкраща операційна система для вмісту, розроблена для корпоративних потреб. Те, на що раніше були потрібні місяці, тепер займає лише хвилини та сприяє більшому залученню... Працюйте розумніше, а не складніше з Hour One і створюйте персоналізовані бізнес-відео, які створюють ефект. * HourOne — це інструмент для створення відео, який дозволяє користувачам створювати маркетингові відео та презентації з різними шаблонами, голосами та персонажами. * Користувачам подобається простота використання, вибір голосів і символів, швидкий процес і час завантаження, а також підтримка команди успіху клієнтів. * Рецензенти зіткнулися з такими проблемами, як роботизована функція тексту для розмови, обмежені параметри аватарів, крива навчання для випадкових користувачів, обмежені можливості брендингу, повільне завантаження та відсутність чітких інструкцій для певних функцій.
Simplified
simplified.com
Simplified – це платформа для дизайну та співпраці для сучасних маркетингових команд. Тепер можна створювати швидкий і оригінальний контент для всіх каналів без необхідності редагувати вручну після завантаження ресурсів; Simplified зробить усе за вас! Таким чином ви мінімізуєте клопоти, повертаючи маркетологам години часу, які вони б витратили на публікацію чи редагування медіа-файлів у різних інструментах своїх агентств.
NovelAI
novelai.net
NovelAI — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для допомоги у створенні письмового вмісту. Незалежно від того, чи пишете ви роман, генеруєте ігрові наративи чи просто граєтеся з оповіданням, NovelAI пропонує унікальне поєднання творчості та технологій, щоб допомогти втілити ваші ідеї в життя. На відміну від традиційних посібників для письма, ця платформа використовує вдосконалений штучний інтелект, щоб не лише пропонувати вдосконалення, але й створювати вміст, який може імітувати стиль і складність людського письменника. NovelAI працює на основі складної моделі ШІ, навченої на величезній базі даних літератури, починаючи від класичних романів і закінчуючи сучасними творами. Це навчання дозволяє ШІ розуміти та відтворювати різні стилі письма, сюжетні структури та розвиток персонажів. Коли користувач вводить підказку або ідею історії, штучний інтелект використовує це навчання для створення вмісту, який узгоджується з інструкціями користувача, що робить його універсальним інструментом для різноманітних творчих проектів.
AI Writer
ai-writer.com
Створюйте точний, релевантний і якісний контент за 2 хвилини. AI-Writer — це найточніша платформа для створення контенту, яка використовує найсучасніші моделі написання штучного інтелекту для створення статей із лише заголовка.
neuroflash
neuroflash.com
neuroflash створює найкращі німецькі тексти в регіоні DACH. Мета полягає в тому, щоб наша технологія штучного інтелекту повністю автоматично генерувала 5 професійних текстових пропозицій на певну тему лише за 5 секунд. neuroflash використовує багатомовні сучасні мовні моделі (авторегресивні мовні трансформатори; GPT-3) для створення текстів. Ці величезні мовні моделі навчаються за допомогою вмісту з Інтернету (понад 1 мільярд текстів), книг або навіть записів фільмів. Ці текстові корпуси подаються в нейронні мережі (моделі глибокого навчання), які здатні розпізнавати статистичні шаблони в текстах. Це дає змогу, наприклад, передбачити наступне слово в тексті. Ця здатність дозволяє цим мовним моделям створювати тексти. neuroflash доповнює цю перспективну технологію асоціативним аналізом і, таким чином, знає, які слова добре поєднуються з якими іншими словами, тобто неявно позитивно асоціюються. «Чарівне перо» neuroflash допомагає в кілька разів завдяки цим компонентам: копірайтери можуть черпати ідеї, але також працювати набагато ефективніше: Триєдність генерації тексту від генерації ідеї, висока варіативність написання та оптимізація ефективності повідомлень вирішується в одному програмному забезпеченні. При цьому «почерк» користувача залишається недоторканим. Зміст тексту, структура та дизайн залишаються повністю відповідальністю копірайтера. Переконливу якість технології штучного інтелекту neuroflash можна протестувати безкоштовно та без зобов’язань!
Smodin
smodin.io
Smodin — це помічник із написання на основі штучного інтелекту, який надає різноманітні інструменти для допомоги в усіх аспектах написання та дослідження. Він пропонує перевірку на плагіат, цитування, граматичні виправлення, переклади, створення тексту тощо. Smodin використовує вдосконалені моделі штучного інтелекту та алгоритми для роботи з функціями запису. Ось огляд роботи деяких основних функцій: * Переписувач тексту – ця функція використовує штучний інтелект для аналізу тексту та його переписування, зберігаючи оригінальне значення. Він перефразує речення та змінює формулювання для створення нових версій тексту. * Перевірка на плагіат. Перевірка на плагіат сканує текст і порівнює його з мільярдами онлайн-джерел за допомогою ШІ. Він виділяє будь-який дубльований або неоригінальний вміст. * AI Writer - інструмент AI writer створює новий текст на будь-яку тему, використовуючи великі мовні моделі. Він може писати повні статті, есе, наукові роботи тощо. * AI Grader – цей інструмент аналізує есе та написаний текст, щоб надати відгуки та пропозиції щодо покращення. Він розглядає такі елементи, як граматика, структура, читабельність тощо. * AI Chat – чат-бот використовує розмовний AI, щоб вести природні розмови. Він може відповідати на запитання, резюмувати текст, створювати новий вміст тощо за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу чату.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати більш розумно та розвивати свій бізнес швидше. Мобільний додаток для маркетингу та CRM від Mailchimp допомагає вам працювати розумніше та розвивати свій бізнес швидше з першого дня. Отримуйте доступ до необхідних інструментів, куди б вас не привела ваша робота, і почніть працювати за лічені хвилини – досвід не потрібен. З Mailchimp ви ніколи не пропустите можливість продати, повернути клієнтів, знайти нових передплатників або розділити місію свого бренду. Використовуйте Mailchimp для: * Marketing CRM – тримайте свої контакти за допомогою Marketing CRM від Mailchimp. Знаходьте та додавайте нових клієнтів за допомогою інструментів імпорту контактів, таких як сканер візиток. Відстежуйте зростання аудиторії та переглядайте статистику щодо окремих контактів на інформаційній панелі. Робіть усе в одному місці – дзвоніть, надсилайте текстові повідомлення та надсилайте електронні листи безпосередньо з програми. Робіть нотатки та додавайте теги після кожної взаємодії, щоб запам’ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика – глибше ознайомтеся зі своїми продажами та маркетингом. Відстежуйте результати для всіх своїх кампаній і отримуйте дієві рекомендації щодо покращення. Переглядайте звіти та аналітику для кампаній електронною поштою, цільових сторінок, оголошень у Facebook та Instagram, публікацій у соціальних мережах і листівок. * Електронні листи та автоматизація – створюйте, редагуйте та надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та засоби автоматизації. Завдяки функціям «Повторно надіслати користувачам, які не відкривають» і «Перенацілення продуктів» ви зможете миттєво повторно залучити клієнтів і збільшити продажі. * Оголошення у Facebook та Instagram – створюйте та публікуйте оголошення, установлюйте бюджет і націлюйте їх на певну групу. Охопіть нових людей, залучіть наявні контакти, налаштуйте користувацькі аудиторії або поверніть відвідувачів веб-сайту. * Маркетингові рекомендації – отримуйте дієві рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Дізнайтеся, коли прийде час налаштувати електронну пошту про залишений кошик або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом – завантажуйте зображення зі свого пристрою безпосередньо в Mailchimp і використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
LongShot
longshot.ai
LongShot — це передовий інструмент штучного інтелекту, призначений для підтримки створення та оптимізації вмісту. Він пропонує низку функцій для оптимізації робочого процесу вмісту, від планування до публікації. Його Content Planner реалізує реальні дані для створення індивідуальних ідей вмісту, які підходять для цільової аудиторії та певної галузі. Функція AI Workflows LongShot використовує понад 50 відзначених нагородами шаблонів для полегшення створення вмісту від короткого до довгого. Інтегрований засіб перевірки фактів забезпечує точність, надаючи відповіді в режимі реального часу та генеруючи вміст із відповідними цитатами. Однією з унікальних функцій LongShot є SEO Checker, інструмент на базі штучного інтелекту, який оцінює ефективність SEO вашого вмісту, надаючи дієві рекомендації для покращення рейтингу. Важливо, що цей інструмент також оснащений можливістю AI Interlinking, яка розроблена для створення автоматичних внутрішніх посилань із карти сайту користувача, які мають відношення до прив’язного тексту, зрештою покращуючи досвід читача та підвищуючи ефективність блогу. LongShot розроблено для інтеграції з такими платформами, як Google Search Console, WordPress, Webflow і Google Docs, забезпечуючи використання інструменту там, де це найбільше потрібно. Незважаючи на надійність, цей інструмент штучного інтелекту вихваляють за швидке й точне створення контенту в реальному часі, і йому довіряє широкий спектр користувачів від творців контенту до консультантів із цифрової стратегії.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy — це ваш помічник у цифровому дослідженні, який читає за вас статті та дає вам основні моменти! Scholarcy перетворює ваші документи на доступні для пошуку та загальні бібліотеки карток із підсумками, доступні на будь-якому пристрої, із спільним створенням нотаток і анотаціями. Створюйте підсумкові картки з файлів PDF, Word, Powerpoint, ePub або RIS, імпортуйте з Dropbox і експортуйте в Word, Excel, EndNote, Zotero, Mendeley та багато іншого!
Magical
getmagical.com
Magical — це програма для підвищення продуктивності, яка пришвидшує повторювані завдання під час роботи — не потрібні API чи інтеграції. Просто розширення для браузера. Простим натисканням клавіші Magical автоматизує такі повсякденні завдання, як обмін повідомленнями, введення даних, пошук джерел і робочі процеси. На відміну від існуючих рішень автоматизації, які є дорогими, незграбними та вимагають технічної команди для налаштування, Magical розроблений для нетехнічних користувачів, пропонуючи автоматизацію завдань без створення, яка працює в будь-якій програмі. Використовуйте Magical, щоб швидко персоналізувати та розширювати повідомлення під час введення, переміщувати дані з програми в програму, щоб підтримувати актуальність баз даних, або миттєво переміщувати дані в електронні таблиці. Ви навіть можете використовувати штучний інтелект для написання нових повідомлень за допомогою швидких відповідей або спеціальних підказок, де б ви не працювали. Запросіть всю свою команду до Magical і зробіть кожного більш продуктивним, поділившись своїми найкращими шаблонами повідомлень або прийомами продуктивності. Magical можна використовувати безкоштовно!
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Гіпотенуза — це платформа, яка використовує штучний інтелект для написання контенту, включаючи описи продуктів, статті в блогах і рекламні підписи. Ми беремо те, на що потрібні тижні, і перетворюємо це на дні.
Writer
writer.com
Writer — це генеративна платформа ШІ для підприємств. Writer дає змогу вашим співробітникам — продукту, операційній системі, підтримці, маркетингу, відділу кадрів тощо — максимізувати творчі здібності та 10-кратне підвищення продуктивності, змінюючи спосіб роботи. Захищена платформа Writer легко підключається до джерел ваших бізнес-даних і надає точні відповіді та вміст, точно налаштований на ваших власних даних і дотримуючись ваших власних захисних схем ШІ. Writer передає генеративний ШІ в руки людей прямо там, де вони працюють, щоб вони могли створювати, аналізувати та керувати з легкістю. Платформа Writer є корпоративною, не використовує та не надає спільний доступ до ваших даних і містить відкриті та прозорі LLM, створені Writer і розгорнуті різними способами, включно з розміщенням на власному хості. Writer відповідає вимогам SOC 2 Type II, GDPR, HIPAA та PCI і розгортається на провідних підприємствах, зокрема Intuit, Spotify, L’Oreal, Uber і Deloitte.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex поєднує вдосконалені алгоритми NLG із перевіреними маркетинговими методами, щоб створити найкраще програмне забезпечення для копірайтингу зі штучним інтелектом. Наші алгоритми штучного інтелекту, навчені мільярдам рядків тексту, допомагають маркетологам, підприємцям електронної комерції та копірайтерам щодня робити більше зі своїм вмістом. За даними DT2 Invest і Європейської комісії, TextCortex є одним із 200 найгарячіших європейських стартапів на ранній стадії штучного інтелекту. Завдяки нашому прикладному та цілеспрямованому підходу ми скорочуємо не лише час обчислень, але й наш вплив на навколишнє середовище.
Article Forge
articleforge.com
Використовуючи передовий штучний інтелект і глибоке навчання, Article Forge пише абсолютно унікальні, тематичні, високоякісні статті одним натисканням кнопки. Створення контенту дороге й займає багато часу, але це не обов’язково. Article Forge народився в результаті п’ятирічних досліджень штучного інтелекту, і його моделі глибокого навчання тренуються на мільйонах статей, щоб він міг розумно писати практично про будь-яку тему. Це дозволяє нашому штучному інтелекту писати цілі, унікальні, природно зрозумілі статті одним натисканням кнопки, значно скорочуючи час і гроші, необхідні для створення вмісту.
Humbot
humbot.ai
Humbot — це гуманізатор ШІ, який може допомогти вам обійти виявлення ШІ. Гуманізуйте текст штучного інтелекту та впевнено пишіть з Humbot. Humbot пропонує передову технологію для гуманізації тексту штучного інтелекту та досягнення 100% людського результату, минаючи виявлення штучного інтелекту. Це гарантує, що створений штучним інтелектом контент є автентичним, оригінальним і нерозпізнаним більшістю детекторів. Процес є швидким, легким і створює високоякісний, читабельний текст без граматичних помилок. Завдяки передовій технології він гарантує оригінальність переписаного тексту та надає реальні приклади його ефективності. Користувачі високо оцінили його ефективність уникнення виявлення та знайшли його корисним для різних типів вмісту. Humbot також забезпечує безпеку та захист даних користувачів. Завдяки своєму інноваційному підходу він отримав позитивні відгуки від творців контенту, дослідників і компаній. Гуманізатор штучного інтелекту може принести користь тим, хто намагається обійти виявлення штучного інтелекту без шкоди для чесності чи чесності. Загалом, Humbot пропонує надійне рішення для випередження у створенні контенту, без зусиль обходячи виявлення ШІ
Summarizer
summarizer.org
AI Summarizer — це інструмент, який використовує вдосконалені методи штучного інтелекту для генерації стислого резюме різних типів тексту, включаючи статті, блоги та есе. Інструмент зберігає оригінальний контекст і точність інформації, підсвічуючи ключові моменти введеного матеріалу. За допомогою інтерфейсу користувача цей інструмент дозволяє користувачам встановлювати бажану довжину резюме. Резюме також виділяє «найкращий рядок» вмісту, забезпечуючи негайне розуміння основної думки тексту. Процес завершення не просто відбувається однією мовою, він може надавати резюме кількома мовами без необхідності перекладу перед підсумовуванням. Інструмент сприяє читабельності, пропонуючи можливість отримати підсумований вміст у формі маркерів або одного найкращого рядка . Він забезпечує безпеку даних, запевняючи користувачів, що не зберігає жодних особистих даних. AI Summarizer має простий у використанні підхід: користувачі вводять або завантажують текст, підтверджують reCAPTCHA, а потім натискають кнопку, щоб створити підсумок. Узагальнений вміст можна завантажити, скопіювати в буфер обміну або очистити для нового раунду узагальнення. Інструмент додає зручності для користувачів завдяки безкоштовному використанню та необмеженій щоденній кількості записів. AI Summarizer є корисним для людей різних професій, надаючи їм точне резюме будь-якого тексту.
Kroolo
kroolo.com
Kroolo змінює спосіб роботи людей за допомогою повністю інтегрованої платформи продуктивності в поєднанні з передовим ШІ. Ми віримо в те, що продуктивність буде швидкою, розумною та красивою простотою. Kroolo — це не просто платформа; це динамічний робочий простір, створений для об’єднання всіх основних інструментів в одному централізованому робочому просторі – більше не потрібно переходити від програми до програми. Наша платформа бездоганно інтегрує проекти, цілі, завдання, документи та співпрацю, забезпечуючи цілісне рішення для того, як працює бізнес сьогодні. Основні характеристики: * Ефективність на основі штучного інтелекту: в основі Kroolo лежить потужний механізм оркестровки штучного інтелекту Kroo AI. Оснащений більш ніж 1000 шаблонами, Kroo AI забезпечує не тільки блискавичне створення проектів, цілей і документів, але й дуже релевантні та корисні результати, що встановлює новий стандарт для продуктивності на основі штучного інтелекту. * Повна інтеграція: ми розуміємо важливість взаємозв’язку в сучасному цифровому робочому житті. Kroolo забезпечує повну інтеграцію з найпопулярнішими інструментами продуктивності. Попрощайтеся з дублюванням записів і втратою даних, оскільки Kroolo забезпечує безперебійну, консолідовану роботу користувача. * Інтуїтивно зрозумілий робочий простір: ми створили Kroolo, щоб його було легко налаштувати та використовувати. Менше часу витрачається на вивчення того, як працюють інструменти, означає більше часу на продуктивність. Ми вважаємо, що це має значення.
Type
type.ai
Type — це перший редактор документів зі штучним інтелектом, який допомагає будь-кому писати контент, який має велике враження. Замість того, щоб писати важливий вміст з нуля, окремі особи та команди можуть використовувати Type для створення, редагування та вдосконалення тексту своїм голосом і стилем.
CopyMonkey
copymonkey.ai
CopyMonkey — це інструмент для оптимізації лістингу зі штучним інтелектом для торговців електронною комерцією, зокрема власників брендів, які продають на Amazon. На відміну від звичайних помічників для написання AI, таких як Vim або Hemingway Editor, цей редактор AI спеціально розроблений для покращення описів продуктів на Amazon та інших платформах роздрібної торгівлі в Інтернеті. Вміст штучного інтелекту для ринків електронної комерції Створіть оптимізований список за секунди, а не за дні. Оцініть наявні списки за допомогою інтелектуального аудиту AI. Пришвидште створення списків за допомогою копірайтингових тестів A/B.
StudyCrumb
studycrumb.com
Studycrumb.com – це консультаційна служба з академічного письма та редагування, яка з’єднує студентів із експертами-коректорами, кваліфікованими в різних галузях навчання.
Textify
textify.ai
Textify — це технологічна платформа штучного інтелекту, створена для вирішення різноманітних завдань у різних галузях. Місія компанії полягає в тому, щоб перетворити потужність штучного інтелекту в інтуїтивно зрозумілі інструменти, орієнтовані на користувача, які називають «джинами ШІ». Кожен із цих джинів штучного інтелекту розроблено для вирішення унікальних бізнес-завдань з метою спрощення робочих процесів і відкриття нових можливостей. Платформа пропонує кілька рішень, зокрема «Room Genie» для покращення готельних послуг і «News Genie», що використовує ШІ. на фінансових ринках, щоб отримати мудрість і проаналізувати ринкові тенденції. Існує також низка ресурсів і блогів, наданих для підтримки та навчання користувачів з різних тем, пов’язаних зі ШІ, технологіями та цифровими трендами. Textify також працює над демократизацією розробки інструментів ШІ. Вони прагнуть зробити процес доступним для будь-кого, з метою створення високоякісних інструментів штучного інтелекту, які можна розповсюджувати та монетизувати через їхню платформу членства штучного інтелекту. Він використовує передову технологію штучного інтелекту зі зручним інтерфейсом, щоб користувачі відчували штучний інтелект як «чарівництво».
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark — це маркетингова платформа електронної пошти, яка має глобальну місію допомогти компаніям у всьому світі налагодити відносини зі своїми клієнтами. * СТВОРЮЙТЕ ЕЛЕКТРОННІ ПОСИЛАННЯ, ЯКІ ПЕРЕТВОРЮЮТЬСЯ Користувачі будь-якого рівня кваліфікації можуть створювати кампанії електронною поштою, які принесуть результати. Інтуїтивно зрозумілий конструктор електронних листів без коду в поєднанні з потужністю контенту, створеного штучним інтелектом, полегшує надсилання повідомлень, які резонують із вашою аудиторією. Почніть з нуля або виберіть із великої бібліотеки готових шаблонів. * РОЗШИРЮЙТЕ СВІЙ СПИСОК Створюйте власні цільові сторінки, форми та опитування, щоб розширювати та залучати свій список. Будь-хто може використовувати прості інструменти створення потенційних клієнтів Benchmark Email для залучення нових передплатників. Або підключіться до улюблених інструментів Lead Gen за допомогою Zapier. * ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ ПРОЯВЛЕННЯ Надсилайте своєчасний персоналізований вміст електронної пошти за допомогою автоматизованих робочих процесів у візуальному конструкторі. Активувати електронні листи на основі поведінки чи атрибутів ваших контактів. * ОПТИМІЗУЙТЕ ТА ВИМІРЮЙТЕ УСПІХ Інструменти звітування дають уявлення про найефективніші кампанії, тоді як a/b-тестування забезпечує важіль для покращення ваших ключових показників. Протягом десятиліть Benchmark Email надає підприємствам у всьому світі інтелектуальні інструменти електронного маркетингу, які допомагають їм охопити свою аудиторію.
Yaara.ai
yaara.ai
Yaara AI надає потужний інструмент перефразування, який спрямований на покращення унікальності та плавності написання користувачів. Інструмент пропонує широкий набір із 49 різних режимів, за допомогою яких користувачі можуть налаштувати стиль або тон свого вмісту. Програмне забезпечення містить функції, які дозволяють користувачам додати більше глибини та почуття до свого вмісту, посилити емоційний вплив, підвищити ясність і стислість, а також підвищити рівень деталізації. Інструмент перефразування Yaara AI також надає можливості для підвищення оригінальності, що дозволяє користувачам виділити свій контент. Програмне забезпечення працює на базі GPT-3, що забезпечує правильне розуміння контексту та значення тексту, а також те, що створені парафрази є природними та плавними. Користувачі можуть контролювати рівень зміни словникового запасу в своєму написанні, дозволяючи налаштовувати до бажаного ступеня. Інструмент Yaara AI дозволяє користувачам ефективно перефразувати свої речення, абзаци, есе чи статті, одночасно покращуючи різні аспекти, такі як вільне мовлення, словниковий запас і стиль. Він підтримує кілька англійських діалектів, включаючи США, Великобританію, Каліфорнію та Австралію. Різноманітні способи перефразування охоплюють широкий спектр, від «творчого» та «формального» до «емоційного» та «поглибленого». Таким чином, програмне забезпечення має на меті запропонувати комплексне рішення для перезапису тексту, яке є ефективним і простим у використанні.
MyEssayWriter.ai
myessaywriter.ai
MyEssayWriter.Ai — це компанія, яка революціонізує процес написання за допомогою інноваційних технологій. Ми поєднуємо досвід професійних письменників зі швидкістю й точністю штучного інтелекту, щоб надати першокласну допомогу студентам у написанні. Наш інструмент для створення есе зі штучним інтелектом виділяється кількома унікальними функціями. По-перше, він створює точний і вільний від плагіату вміст на будь-яку тему, використовуючи своє навчання на мільйонах високоякісних есе та статей. Це позбавляє від клопоту, пов’язаного з мозковим штурмом і дослідженнями протягом годин поспіль. По-друге, наш інструмент економить час, створюючи плани та зміст для ваших есе. Це дозволить вам зосередитися на інших важливих аспектах вашого академічного та особистого життя. По-третє, перегляд створеного вмісту та навчання на ньому можуть допомогти вам покращити свої навички письма та глибше зрозуміти тему, що розглядається. Наш інструмент використовує обробку природної мови та машинне навчання, щоб постійно покращувати свою продуктивність, дозволяючи аналізувати та інтерпретувати складну інформацію. Нарешті, алгоритм може генерувати вміст для різних типів есе, включаючи аргументовані, переконливі, описові та розповідні есе. Він також може допомогти з науковими роботами, статтями, звітами та іншими курсовими завданнями. Тисячі студентів у всьому світі довіряють нашому інструменту для написання есе зі штучним інтелектом, який був розроблений з урахуванням вашого успіху. Отже, незалежно від того, чи ви перебуваєте в письменницькому блоку, намагаєтеся знайти ідеї чи не маєте часу, наш передовий алгоритм допоможе вам створити високоякісні есе в найкоротші терміни.
NexBot
nexbot.ai
NexBot — це помічник із створення штучного інтелекту, який, як стверджується, допомагає користувачам писати «ідеальний вміст у 10 разів швидше». Він працює на основі вдосконалених моделей ШІ, таких як GPT-3 і GPT-4 OpenAI. Серед згаданих ключових особливостей: * Швидко генеруйте ідеї та отримуйте в 10 разів більше оригінальних ідей * Пишіть вміст понад 180 мовами * Використовуйте готові шаблони або створюйте спеціальні шаблони * Отримайте оптимізований SEO-контент * Виберіть безкоштовний, тижневий або річний платний план * NexBot як «найкращий генератор контенту штучного інтелекту» з 5-зірковими відгуками. Він позиціонує інструмент як трансформаційний компаньйон для написання для професіоналів, щоб революціонізувати процес створення вмісту.
Smart Tools AI
smarttoolsai.com
SmartTools AI — інноваційна технологічна компанія, що спеціалізується на рішеннях штучного інтелекту. Зосереджуючись на автоматизації, оптимізації та інноваціях, ми даємо компаніям можливість використовувати весь потенціал ШІ та досягати відчутних результатів. Завдяки вдосконаленим алгоритмам машинного навчання, моделям прогнозної аналітики та можливостям обробки природної мови ми автоматизуємо процеси, оптимізуємо операції та отримуємо цінну інформацію з даних. Наші індивідуальні рішення задовольняють різноманітні галузі, революціонізуючи бізнес-операції. Завдяки підходу, орієнтованому на клієнта, ми тісно співпрацюємо з клієнтами, адаптуючи рішення ШІ відповідно до їхніх конкретних потреб. Розвиваючи стратегічні партнерства, ми використовуємо колективний досвід, щоб розширити межі ШІ. Приєднуйтесь до нашої команди захоплених професіоналів, які формують майбутнє ШІ. Відчуйте трансформаційну силу SmartTools AI і рухайте свій бізнес вперед.
Logicballs
logicballs.com
LogicBalls — це помічник із написання на основі штучного інтелекту, призначений для підтримки створення вмісту в різних сферах. Це допомагає створювати високоякісні публікації в блогах, оголошення, публікації в соціальних мережах, електронні листи, есе тощо. LogicBalls демонструє функціональність у різних категоріях. До них належать загальні, маркетингові, продажі, написання, SEO, а також соціальні мережі. На додаток до створення елементарних компонентів, таких як абревіатури та жарти, він надає більш складні результати, такі як PR-плани, рекламні сценарії, тести щодо ідентичності бренду та SEO-зручні URL-адреси. Він також пропонує підтримку для створення вмісту в соціальних мережах, включаючи біографії та публікації Facebook, хештеги та поради щодо оптимізації профілю Bumble. Крім того, LogicBalls може допомогти у виконанні завдань, пов’язаних із продажами, пропонуючи стратегії збільшених продажів, генеруючи історії успіху клієнтів і пропонуючи стратегії утримання клієнтів. По суті, цей інструмент об’єднує мозковий штурм, написання, аналіз і дослідження на одній платформі, допомагаючи користувачам покращити кожен аспект їхньої роботи.
Kafkai
kafkai.com
В епоху цифрового маркетингу створення контенту є головним. Однак створення постійного потоку якісного вмісту може бути складним завданням для маркетологів і професіоналів з оптимізації пошукових систем. Увійдіть у Kafkai, помічника AI Writer Assistant, який революціонізував спосіб створення контенту. Kafkai використовує передовий штучний інтелект для швидкого та ефективного створення унікальних статей, зручних для SEO. Це безцінний інструмент для тих, хто хоче масштабувати свої зусилля з маркетингу контенту без потреби у великій команді авторів. * Kafkai усуває потребу в ретельному дослідженні ключових слів і тривалому процесі створення вмісту. * Він забезпечує рішення для блоку письменника, пропонуючи ексклюзивні статті на вимогу. * Маркетологи можуть створювати повні статті лише за допомогою кількох початкових ключових слів. Kafkai працює у двох різних режимах, щоб задовольнити різні потреби в написанні. У ньому використовуються навчені моделі для написання статей як на тему ніші, так і на основі ключових слів. Незалежно від того, чи маєте ви на увазі певну тему чи потребуєте натхнення, Kafkai адаптується до вашої ситуації.
GetGenie Ai
getgenie.ai
Створюйте довгий вміст, короткі копії та все, що між ними, за допомогою потужності GetGenie AI — вашого персонального контенту та помічника з оптимізації пошукових систем. Проаналізуйте ключові слова, запитання на форумі та своїх конкурентів, щоб почати керувати результатами пошуку — використовуючи магію ШІ Genie!
Rewording
rewording.io
Rewording.io — швидкозростаючий постачальник мовних рішень, який пропонує клієнтам у всьому світі послуги професійного редагування, вичитки, перекладу та транскрипції. Завдяки команді досвідчених лінгвістів і експертів із предметних питань Rewording.io прагне надавати високоякісні мовні рішення, які є точними, з урахуванням культурних особливостей і адаптовані до конкретних потреб кожного клієнта. Незалежно від того, чи ви студент, дослідник, автор чи бізнес-професіонал, Rewording.io може допомогти вам досягти ваших комунікаційних цілей, гарантуючи, що ваші документи без помилок, добре написані та ефективно передають ваше повідомлення. Їхні послуги створені для економії вашого часу та зусиль, одночасно покращуючи якість і вплив вашого письмового чи усного вмісту. Rewording.io також пропонує різноманітні інноваційні мовні інструменти та ресурси, зокрема перевірку плагіату, перевірку граматики та генератор цитат, щоб допомогти вам покращити свої навички письма та уникнути типових мовних помилок. Їхня зручна платформа, оперативна підтримка клієнтів і гнучкі варіанти ціноутворення дозволяють легко та доступно отримати доступ до необхідних мовних рішень, коли вони вам потрібні. Загалом Rewording.io є надійним партнером для всіх, хто прагне вдосконалити свої навички спілкування та досягти своїх цілей, пов’язаних із мовою. Незалежно від того, чи потрібна вам допомога з редагуванням, вичиткою, перекладом або транскрипцією, Rewording.io має досвід і ресурси, щоб забезпечити ваш успіх.
The Happy Beavers
thehappybeavers.com
Розкрийте силу штучного інтелекту за допомогою маркетингових рішень The Happy Beavers. Створюйте, редагуйте та перекладайте високоякісний вміст. Розвивайте свою контент-стратегію та ефективніше взаємодійте зі своєю аудиторією. Спробуйте наші інструменти штучного інтелекту для швидшого створення контенту найвищого рівня! * Використовує найновішу інформацію з Інтернету, щоб зробити ваші статті інформативними та допомогти вам перевершити конкурентів. * Легко створює кілька статей, які повністю висвітлюють тему, допомагаючи вам у 10 разів швидше завоювати актуальний авторитет. * Пише статті в манері, схожій на людину, з кращою якістю, ніж більшість контенту, створеного штучним інтелектом. * Діє як контент-стратег, скануючи наявний вміст на веб-сайті, щоб знайти теми, які відповідають вашому бізнесу.
Managr
managr.ai
Managr — це помічник зі штучним інтелектом, призначений для зв’язків з громадськістю. Він читає новини за вас, пише медіа-презентації та визначає цільових журналістів.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI стимулює впровадження GenAI на підприємствах. Нас підтримують Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars та інші відомі інвестори TuneChat: наша програма для чату на основі моделей з відкритим кодом TuneStudio: наш ігровий майданчик для розробників для тонкого налаштування та розгортання LLM ChainFury: наш відкритий механізм підказок, доступний на GitHub
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx — це передова компанія штучного інтелекту, яка спеціалізується на розробці передових інструментів для створення контенту на основі ШІ. Платформа AI Magicx пропонує широкий набір функцій, загальна кількість яких перевищує 75, призначених для оптимізації та покращення виробництва цифрового контенту. Ми надаємо такі рішення, як AI Image Generator, AI ArticleGenerator, AI Logo Designer, і на шляху до впровадження AI Story Creator і чат-ботів, навчених AI. Інструменти AI Magicx спеціально створені, щоб задовольнити потреби професіоналів, які шукають ефективного, високоякісного та захоплюючого контенту.
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG — це програма для підвищення продуктивності штучного інтелекту, яка економить вам понад 1 годину на день, змушуючи повторювані завдання зникати під час роботи. Уявіть собі помічника з продуктивності, який пише, розширює та залучає для вас. FlyMSG автоматично заповнює фрагменти або цілі повідомлення протягом наносекунд будь-де в Інтернеті, дозволяючи будь-якому користувачеві: * Збільшення залучення * Оптимізація особистої продуктивності * Спілкуйтеся ефективніше та ефективніше Основні функції FlyMSG: * Призначте ярлик FlyCut для будь-якого типу повідомлення або фрагмента (продажі, адміністрування, підтримка клієнтів, рекрутинг, кадри, фінанси тощо) * Класифікуйте свої FlyCuts у хмарі для легкого доступу з Google Chrome * Введіть FlyCut у будь-яке текстове поле для автоматичного заповнення, автозаповнення або розширення збереженого вмісту
writeGPT
writegpt.ai
Універсальний продуктивний другий пілот, що використовує багатофункціональні можливості штучного інтелекту, щоб допомогти маркетологам і підприємцям писати, адаптувати, узагальнювати та запам’ятовувати вміст будь-де в Інтернеті з найменшими труднощами.
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai, де штучний інтелект зустрічається з людським потенціалом. З Eleo ви можете розкрити свою продуктивність і креативність, як ніколи раніше. Уявіть, що ви заощадите тисячі годин на пошук інформації, створення текстів, розкриття ідей і пошук зображень. Настав час розвинути свій розум, мати більше часу для себе та збільшити швидкість письма у 20 разів. Eleo — це не просто ще один сервіс ШІ. На відміну від інших платформ, Eleo дозволяє спілкуватися та писати у відповідному стилі, задавати хороші запитання, перекладати за допомогою функції копірайтингу та навіть створювати зображення. Це комплексний інструмент, який робить використання штучного інтелекту приємним, швидким і практичним. А найкраща частина? Це доступно, з тарифними планами, адаптованими відповідно до ваших потреб. Але чому Елео супер? Що ж, провідні компанії вже надали своїм співробітникам доступ до штучного інтелекту, щоб отримати конкурентну перевагу. Eleo дає вам навички, необхідні для того, щоб залишатися попереду на ринку праці, що швидко розвивається. Це підвищує ефективність, швидкість і креативність, роблячи вас майстром у своїй галузі. Користуватися Eleo легко. Просто зареєструйтеся, виберіть план, зануртеся в платформу та почніть без зусиль виконувати свої завдання. Eleo доступний на будь-якому пристрої, тому ви можете отримати доступ до своєї інформації, документів і зображень, де б ви не були. Не залишайтеся позаду. Скористайтеся потужністю Eleo.ai і повністю розкрийте свій потенціал вже сьогодні. Приєднуйтесь до нас у цій незвичайній подорожі у світ штучного інтелекту та відчуйте майбутнє продуктивності та творчості.
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