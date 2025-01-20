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AI Writing Assistants - Найпопулярніші застосунки - Румунія
Помічники з написання зі штучним інтелектом використовують машинне навчання для спрощення процесу написання, охоплюючи такі завдання, як дослідження, перевірка граматики та тону, а також локалізація. Ці інструменти використовують обробку природної мови (NLP) для ретельного вивчення тексту та надання пропозицій або пов’язаних матеріалів. Завдяки цьому вони пришвидшують створення вмісту, надаючи користувачам можливість писати зі швидкістю та впевненістю. Розширене написання знаходить корисність у різних професіях, обслуговуючи контент-маркетологів, які прагнуть отримати більш привабливий матеріал, або кадрового персоналу, який вдосконалює оголошення про роботу. Ландшафт помічників з написання ШІ різноманітний: від комплексних платформ, де користувачі створюють весь вміст, до простіших ботів, які пропонують рекомендації після написання. У той час як деякі зосереджені на конкретних функціях, таких як створення форм або індивідуальні пропозиції щодо написання, багато інших надають широку допомогу. Щоб продукт був класифікований як AI Writing Assistant, він повинен: * Використовуйте штучний інтелект для допомоги в написанні завдань * Надати інформацію або рекомендації для покращення письмового вмісту * Надайте додаткові відповідні ресурси для збагачення знань письменника * Виправте граматичні помилки в письмових роботах
Запит на новий застосунок
Grammarly
grammarly.com
Grammarly є провідною у світі компанією, що надає допомогу в написанні AI, якій щодня довіряють понад 30 мільйонів людей і 70 000 професійних команд. Від миттєвого створення першої чернетки до вдосконалення кожного повідомлення, Grammarly допомагає людям із 96% зі списку Fortune 500 донести свою точку зору та отримати результати без шкоди для безпеки чи конфіденційності. Ми віримо, що чудове написання допомагає зробити роботу. Пропозиції продуктів Grammarly — Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free та Grammarly for Education — працюють там, де ви, забезпечуючи контекстно релевантну підтримку написання в понад 500 000 програмах і веб-сайтах. Заснована в 2009 році, Grammarly займає 7 місце в рейтингу Forbes Cloud 100, є однією зі 100 найвпливовіших компаній за версією TIME, однією з найінноваційніших компаній Fast Company у сфері ШІ та однією з найкращих робочих місць Inc. Ми працюємо за гібридною моделлю дистанційної роботи, тобто ми переважно працюємо вдома та зустрічаємося для особистої співпраці в наших центрах у Північній Америці та Європі.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати більш розумно та розвивати свій бізнес швидше. Мобільний додаток для маркетингу та CRM від Mailchimp допомагає вам працювати розумніше та розвивати свій бізнес швидше з першого дня. Отримуйте доступ до необхідних інструментів, куди б вас не привела ваша робота, і почніть працювати за лічені хвилини – досвід не потрібен. З Mailchimp ви ніколи не пропустите можливість продати, повернути клієнтів, знайти нових передплатників або розділити місію свого бренду. Використовуйте Mailchimp для: * Marketing CRM – тримайте свої контакти за допомогою Marketing CRM від Mailchimp. Знаходьте та додавайте нових клієнтів за допомогою інструментів імпорту контактів, таких як сканер візиток. Відстежуйте зростання аудиторії та переглядайте статистику щодо окремих контактів на інформаційній панелі. Робіть усе в одному місці – дзвоніть, надсилайте текстові повідомлення та надсилайте електронні листи безпосередньо з програми. Робіть нотатки та додавайте теги після кожної взаємодії, щоб запам’ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика – глибше ознайомтеся зі своїми продажами та маркетингом. Відстежуйте результати для всіх своїх кампаній і отримуйте дієві рекомендації щодо покращення. Переглядайте звіти та аналітику для кампаній електронною поштою, цільових сторінок, оголошень у Facebook та Instagram, публікацій у соціальних мережах і листівок. * Електронні листи та автоматизація – створюйте, редагуйте та надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та засоби автоматизації. Завдяки функціям «Повторно надіслати користувачам, які не відкривають» і «Перенацілення продуктів» ви зможете миттєво повторно залучити клієнтів і збільшити продажі. * Оголошення у Facebook та Instagram – створюйте та публікуйте оголошення, установлюйте бюджет і націлюйте їх на певну групу. Охопіть нових людей, залучіть наявні контакти, налаштуйте користувацькі аудиторії або поверніть відвідувачів веб-сайту. * Маркетингові рекомендації – отримуйте дієві рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Дізнайтеся, коли прийде час налаштувати електронну пошту про залишений кошик або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом – завантажуйте зображення зі свого пристрою безпосередньо в Mailchimp і використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — ідеальне рішення для корпоративних маркетингових команд, які прагнуть покращити свою стратегію виходу на ринок і оптимізувати процес створення контенту. За допомогою Copy.ai команди можуть швидко створити цільову рекламну копію, яка безпосередньо стосується проблемних моментів і потреб конкретних сегментів клієнтів, допомагаючи їм ефективніше взаємодіяти з потенційними клієнтами та укладати більше угод. Крім того, нашу платформу можна використовувати для створення контенту, який допомагає встановити лідерство та зміцнити довіру потенційних клієнтів, що також може допомогти підвищити ефективність підходу GTM команди.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — це платформа для написання на основі ШІ, яка допомагає понад 35 мільйонам активних користувачів щомісяця в 150 країнах. Завдяки своїм інноваційним продуктам «людина в циклі» QuillBot прагне зробити написання безболісним, зберігаючи унікальну точку зору та голос користувача.
WordHero
wordhero.co
WordHero — це помічник для написання AI, розроблений для письменників, маркетологів і власників бізнесу. Буквально кілька секунд потрібно, щоб створити різні форми вмісту: блоги, електронні листи, публікації в соціальних мережах, описи продуктів і багато іншого лише одним клацанням миші. Хіба не дивовижно мати інструмент для створення довгої публікації в блозі для вашого бізнесу за лічені секунди? WordHero використовує потужність GPT-3 OpenAI, вдосконаленої мовної моделі зі 175 мільярдами параметрів, щоб заощадити ваш час і зусилля на дослідження та написання. З WordHero у вашому розпорядженні понад 60 інструментів для письма. Вони розподіляють ці інструменти на 5 широких категорій:
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — це платформа для спільної роботи, на якій команди від 2 до 2000 людей можуть використовувати ШІ для своєї роботи. Навчайтеся, співпрацюйте та опануйте ШІ в одному спільному робочому просторі. Уявіть собі світ, де колективний інтелект вашої команди посилюється ШІ, що стимулює креативність, підвищує продуктивність і сприяє інноваціям. Звичайно, ви усвідомлюєте потенціал LLM, як-от ChatGPT, але переконати всю свою команду не так просто. Ви хочете налагодити ефективні робочі процеси на основі штучного інтелекту та поділитися інформацією про штучний інтелект з усіма, але вам не вистачає спеціальної платформи для досягнення цього. Ви навіть задаєтеся питанням: «Чи моя команда повністю використовує потенціал ШІ?» Зустрічайте Team-GPT.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni — це помічник зі штучним інтелектом, розроблений, щоб допомогти вам писати швидше й точніше. Його функції включають автозаповнення AI, результати без плагіату, цитування в тексті та можливості перефразування. Це може допомогти вам писати такий вміст, як блоги, есе, електронні листи, особисті заяви, історії та виступи. З Дженні можна писати будь-якою мовою, і її люблять письменники з таких провідних установ, як Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетський технологічний інститут і Університет Астона. Jenni також можна використовувати для створення звітів і підписів з точністю та креативністю. Він використовує комбінацію технологій штучного інтелекту, таких як OpenAI, AI21, і користувальницькі дані від кожного користувача для створення контенту найвищої якості. Jenni також має вбудовану перевірку плагіату, щоб переконатися, що вміст оригінальний і точний. Ви можете безкоштовно спробувати Jenni і почати писати з найдосконалішим помічником з написання AI вже сьогодні.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: ШІ для бізнесу від бренду створює контент скрізь, де б ви не були в Інтернеті, завжди голосом вашого бренду. Джаспер — ваш креативний помічник зі штучним інтелектом, який може вчитися та писати унікальним тоном вашого бренду. Незалежно від того, чи говорите ви сміливо, нахабно, офіційно чи тільки в Інтернеті, говоріть (u do u). Крім того, розширення для браузера Jasper Everywhere тримає Jasper поруч із вами, від вашої CMS до електронної пошти та соціальних мереж до платформи вашої компанії з Jasper API. Найважливіше те, що Jasper зберігає ваші дані в безпеці та конфіденційності завдяки вбудованим функціям безпеки, які оновлюються в міру розвитку протоколів безпеки. Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.
Murf AI
murf.ai
За допомогою штучного інтелекту Murf AI працює над спрощенням голосового аудіо та робить доступним для всіх високоякісне озвучення. Murf допомагає користувачам створювати реалістичні озвучення за лічені хвилини, не потребуючи жодного обладнання для запису. * Murf.ai — це інструмент, який перетворює текст на мовлення, створює відео та субтитри, а також пропонує різноманітні голоси для налаштування. * Рецензентам подобається інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, різноманітність доступних голосів, можливість налаштовувати вимову та бездоганна інтеграція з іншими платформами, такими як Canva. * Рецензенти згадували про такі проблеми, як голоси, які іноді звучать як роботизовані, потреба в більшій кількості голосів різними мовами та акцентами, а також висока вартість додаткових функцій.
Smodin
smodin.io
Smodin — це помічник із написання на основі штучного інтелекту, який надає різноманітні інструменти для допомоги в усіх аспектах написання та дослідження. Він пропонує перевірку на плагіат, цитування, граматичні виправлення, переклади, створення тексту тощо. Smodin використовує вдосконалені моделі штучного інтелекту та алгоритми для роботи з функціями запису. Ось огляд роботи деяких основних функцій: * Переписувач тексту – ця функція використовує штучний інтелект для аналізу тексту та його переписування, зберігаючи оригінальне значення. Він перефразує речення та змінює формулювання для створення нових версій тексту. * Перевірка на плагіат. Перевірка на плагіат сканує текст і порівнює його з мільярдами онлайн-джерел за допомогою ШІ. Він виділяє будь-який дубльований або неоригінальний вміст. * AI Writer - інструмент AI writer створює новий текст на будь-яку тему, використовуючи великі мовні моделі. Він може писати повні статті, есе, наукові роботи тощо. * AI Grader – цей інструмент аналізує есе та написаний текст, щоб надати відгуки та пропозиції щодо покращення. Він розглядає такі елементи, як граматика, структура, читабельність тощо. * AI Chat – чат-бот використовує розмовний AI, щоб вести природні розмови. Він може відповідати на запитання, резюмувати текст, створювати новий вміст тощо за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу чату.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Rephrase.info
rephrase.info
Rephrase.info — онлайн-інструмент перефразування, який використовує технологію ШІ для перефразування речень. Інструмент замінює слова зі схожим значенням і змінює структури речень, зберігаючи початкове значення тексту. Його можна використовувати для різних цілей, наприклад для написання дописів у блогах, створення унікальних статей і копірайтингу для маркетингу. Інструмент пропонує різні режими перефразування, зокрема Fluency, Standard, Creative, Smart і Formal, що дозволяє користувачам вибрати найбільш підходящий стиль для їх зміст. Він підтримує кілька мов, що дозволяє користувачам перефразувати текст різними мовами. Окрім допомоги незалежним авторам і професіоналам у розвитку їхньої письменницької кар’єри, цей інструмент перефразування також може допомогти залучити аудиторію, створюючи високоякісний та унікальний вміст. Він допомагає збільшити залученість користувачів на веб-сайтах і забезпечує конкурентну перевагу. Інструмент знаходить застосування в освіті, дослідженнях, письменництві та журналістиці. Студенти можуть покластися на нього для створення граматично точних завдань без плагіату. Вчителі можуть використовувати його для конспектів, звітів і тестів. Журналісти можуть перефразувати текст у зрозумілий і стислий спосіб, уникаючи дослівного копіювання з джерел. Дослідники отримують вигоду від здатності інструменту узагальнювати та синтезувати складні твердження з багатьох джерел. У письмовій формі цей інструмент допомагає створювати дописи в блогах без плагіату та сприяти оптимізації пошукових систем, залучати написання сценаріїв, переконливий копірайтинг і необмежену генерацію вмісту. Rephrase.info відомий своїм високоякісним, послідовним і граматично правильним перефразованим текстом. Він пропонує високий ліміт кількості слів і необмежену кількість щоденного використання порівняно з іншими інструментами. Платформа підтримує широкий спектр мов, забезпечуючи доступність для користувачів у всьому світі.
NovelAI
novelai.net
NovelAI — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для допомоги у створенні письмового вмісту. Незалежно від того, чи пишете ви роман, генеруєте ігрові наративи чи просто граєтеся з оповіданням, NovelAI пропонує унікальне поєднання творчості та технологій, щоб допомогти втілити ваші ідеї в життя. На відміну від традиційних посібників для письма, ця платформа використовує вдосконалений штучний інтелект, щоб не лише пропонувати вдосконалення, але й створювати вміст, який може імітувати стиль і складність людського письменника. NovelAI працює на основі складної моделі ШІ, навченої на величезній базі даних літератури, починаючи від класичних романів і закінчуючи сучасними творами. Це навчання дозволяє ШІ розуміти та відтворювати різні стилі письма, сюжетні структури та розвиток персонажів. Коли користувач вводить підказку або ідею історії, штучний інтелект використовує це навчання для створення вмісту, який узгоджується з інструкціями користувача, що робить його універсальним інструментом для різноманітних творчих проектів.
Docsie
docsie.io
Docsie — це веб-платформа документації, яка дає змогу компаніям створювати, підтримувати та публікувати відмінну документацію про продукт кількома мовами. Ця платформа допоможе вам проаналізувати, як ваші клієнти взаємодіють із вашою документацією, і надасть вам інформацію про те, як покращити ваші документи. Якщо ви можете лише уявити, як росте ваш продукт, то й документація вашого продукту теж. Використання документації, створеної в Docsie, полегшить вашим клієнтам пошук необхідної інформації про ваш продукт у вашій документації, зробить їх щасливішими в довгостроковій перспективі та допоможе вам успішно їх зберегти. Docsie також зв’язує вас із сучасним ринком перекладів, який також допоможе вам перекладати документи продукту за допомогою сертифікованих перекладачів, машинного навчання та розширених алгоритмів покращення швидкості та точності перекладу. Docsie — це комплексна веб-платформа документації, яка дозволяє компаніям створювати, підтримувати та публікувати відмінну документацію про продукт кількома мовами. Наша платформа також допомагає проаналізувати, як їхні клієнти взаємодіють із документацією, і надає їм інформацію про те, як покращити свої документи.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal — це комплексний помічник з академічного письма зі штучним інтелектом, який забезпечує генеративну підтримку штучного інтелекту, мовні пропозиції в реальному часі та перевірки на плагіат, щоб допомогти вам писати краще, швидше з вищими шансами на успіх. Створений для академічного письма та навчений мільйонам мовних виправлень професійними академічними редакторами в понад 1300 тематичних областях, Paperpal забезпечує людську точність зі швидкістю машини. За допомогою Paperpal ви можете подолати письменницький блок за допомогою мозкового штурму ідей, пришвидшити написання за допомогою чітких контурів і отримати академічні переклади на 25+ мов. Ви також отримуєте поглиблені мовні та граматичні перевірки з допомогою у перефразуванні, скороченні слів і правильному виборі слів відповідно до умов академічного письма та тону. Від написання першої чернетки до забезпечення готовності рукопису до подання, Paperpal допоможе вам. Ознайомтеся безкоштовно або підпишіться на Paperpal Prime ($19/місяць), щоб отримати необмежений доступ до преміум-функцій, включаючи нашу надійну онлайн-перевірку плагіату та понад 30 перевірок рукописів. Це так само просто, як написати, перевірити, виправити, досягти успіху – почніть зараз!
Arvin
arvin.chat
Arvin — це розширення браузера зі штучним інтелектом на основі GPT-4. Спілкуйтеся з Арвіном з будь-якого місця онлайн для миттєвого дослідження, читання та творчості.
Contlo
contlo.com
Contlo — це провідна платформа генеративного штучного інтелекту для маркетингу, яка забезпечує автономне залучення клієнтів за допомогою багатоканальних кампаній, генеративних шляхів клієнта в режимі реального часу, сегментації на основі штучного інтелекту для індивідуальної гіперперсоналізації та ефективної інформації про поведінку ваших клієнтів. Створений для світу, який став першим у світі штучного інтелекту. Contlo дозволяє сучасним компаніям використовувати штучний інтелект для організації наскрізного маркетингу. Платформа допомагає брендам підвищити постійну цінність клієнтів, підвищити залученість клієнтів і надати гіперперсоналізований досвід, щоб утримати своїх найцінніших клієнтів. Contlo довіряють 1000 швидкозростаючих компаній, щоб збільшити свої продажі шляхом залучення лояльних клієнтів і прийняття швидших рішень на основі даних протягом життєвого циклу клієнта. Дозволяючи їм вимірювати та оптимізувати індивідуальний досвід клієнтів за допомогою: * Автономні персоналізовані кампанії для кожного клієнта: Без зусиль залучайте своїх клієнтів за допомогою автономних кампаній на основі штучного інтелекту в усіх основних маркетингових каналах, таких як електронна пошта, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook і Instagram. * Генеративні шляхи клієнта в реальному часі на базі LLM: До побачення шаблонні потоки автоматизації! Дозвольте штучному інтелекту створювати найоптимальніші робочі процеси залучення клієнтів і шляхи клієнтів на основі їх останніх взаємодій, щоб максимізувати рентабельність інвестицій. * Створення сегментів клієнтів для індивідуальної персоналізації за допомогою ШІ: Організуйте персоналізовану та цілеспрямовану взаємодію з клієнтами на основі даних про поведінку, демографічних даних і останніх дій на веб-сайті. * Статистика LLM, аналітика та автономні звіти: Отримуйте детальну картину поведінки клієнтів, ефективність кампанії та загальну бізнес-аналітику, а також статистику, рекомендації та автономні звіти, створені штучним інтелектом. * Автономне залучення клієнтів, чат-боти на базі LLM і єдина папка для розмов: Забезпечте безперебійну взаємодію з брендом для своїх клієнтів через чат у Facebook/Instagram/WhatsApp і здійснюйте телефонні дзвінки безпосередньо з єдиної інформаційної панелі. Contlo бездоганно інтегрується з понад 200 платформами, щоб допомогти брендам створити потужний автономний стек маркетингових технологій для свого бізнесу.
Writer
writer.com
Writer — це генеративна платформа ШІ для підприємств. Writer дає змогу вашим співробітникам — продукту, операційній системі, підтримці, маркетингу, відділу кадрів тощо — максимізувати творчі здібності та 10-кратне підвищення продуктивності, змінюючи спосіб роботи. Захищена платформа Writer легко підключається до джерел ваших бізнес-даних і надає точні відповіді та вміст, точно налаштований на ваших власних даних і дотримуючись ваших власних захисних схем ШІ. Writer передає генеративний ШІ в руки людей прямо там, де вони працюють, щоб вони могли створювати, аналізувати та керувати з легкістю. Платформа Writer є корпоративною, не використовує та не надає спільний доступ до ваших даних і містить відкриті та прозорі LLM, створені Writer і розгорнуті різними способами, включно з розміщенням на власному хості. Writer відповідає вимогам SOC 2 Type II, GDPR, HIPAA та PCI і розгортається на провідних підприємствах, зокрема Intuit, Spotify, L’Oreal, Uber і Deloitte.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — це платформа Generative AI для продуктивної роботи. Використовуючи надійний GenAI, професіонали з усіх галузей можуть розвивати свою кар’єру та виділятися на роботі. Незалежно від того, пишете ви електронні листи, створюєте документи чи надсилаєте миттєві повідомлення колегам чи клієнтам, Wordtune покращує ваші письма, оптимізуючи вашу роботу за допомогою ШІ.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — це помічник з написання на основі штучного інтелекту, який може допомогти письменникам опанувати мистецтво оповідання і пришвидшити їхній творчий процес написання. Один із найкращих генераторів історій зі штучним інтелектом, інструмент не тільки виправляє граматичні та орфографічні помилки. Він виходить за рамки цього, пропонуючи способи покращити ваш стиль написання, оживити нових персонажів і допомогти вам зробити ваші історії більш привабливими. Це все одно, що мати експерта-слівника, готового допомогти вам знайти правильні слова, перефразувати речення та навіть придумати повороти сюжету, про які ви, можливо, не думали. Sudowrite використовує найсучасніші методи глибокого навчання для створення реалістичного та відповідного контексту тексту. Sudowrite базується на моделях трансформаторів GPT-3 і GPT-4 із понад 175 мільярдами параметрів, які вивчають загальні поняття з даних навчання. Модель генерує текст, вгадуючи, що, швидше за все, буде наступним, одне слово за раз. Sudowrite не призначений для написання, але може допомогти вам значно покращити та пришвидшити ваше написання. Це чудовий інструмент для авторів, творчих людей і авторів романів.
Spike
spikenow.com
Spike вирішує хаос спілкування між командами та окремими людьми, об’єднуючи електронну пошту, командний чат, документи для спільної роботи та зустрічі в одній стрічці. Spike для особистого користування. Отримайте кращий досвід електронної пошти за допомогою розмовної електронної програми Spike, яка перетворює ваші електронні листи на чат. Це схоже на надто потужну платформу обміну повідомленнями, яка визначає пріоритетність найважливіших повідомлень, тож ви можете зосередитися на найважливіших речах. Використовуйте свою наявну електронну пошту та насолоджуйтеся безладною електронною поштою. Спайк для команд: чіткість спілкування для команд! Spike пропонує комплексний пакет продуктивності для команд. Він поєднує командний чат, електронну пошту, відеозустрічі, інструменти ШІ та документи для спільної роботи в єдину стрічку. Легко спілкуйтеся та співпрацюйте з внутрішніми командами та зовнішніми зацікавленими сторонами, включаючи колег, партнерів, клієнтів і постачальників, незалежно від того, використовують вони Spike чи ні. Spike — це перша служба бізнес-електронної пошти, розроблена для змістовної командної взаємодії. Підтримуйте послідовність бренду, використовуючи власний домен електронної пошти або купуючи спеціальний домен у Spike. Насолоджуйтесь безпечною, надійною електронною поштою та повідомленнями, які можна архівувати, що забезпечує безперебійне спілкування.
Watto AI
watto.ai
За допомогою Watto AI ви можете легко інтегрувати свою інформацію з різних платформ, таких як Google Docs або Slack, і інтелектуально генерувати документи в бажаному форматі. Попрощайтеся з нудними записами та привіт до ефективнішого створення вмісту, заощаджуючи час на важливіші речі.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy — це ваш помічник у цифровому дослідженні, який читає за вас статті та дає вам основні моменти! Scholarcy перетворює ваші документи на доступні для пошуку та загальні бібліотеки карток із підсумками, доступні на будь-якому пристрої, із спільним створенням нотаток і анотаціями. Створюйте підсумкові картки з файлів PDF, Word, Powerpoint, ePub або RIS, імпортуйте з Dropbox і експортуйте в Word, Excel, EndNote, Zotero, Mendeley та багато іншого!
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI — це інструмент для веб-видавців, який допомагає їм бути впевненими, що вони створюють оригінальний вміст. Оригінальний вміст = унікальний вміст, створений людьми... такий, якого хочуть Google і читачі! Originality.AI гарантує, що оригінальний вміст можна опублікувати за допомогою... AI Detector - Originality. Внутрішній вбудований штучний інтелект AI створений для ідентифікації вмісту, створеного будь-яким із популярних NLP API, включаючи GPT-2, GPT-J, GPT-NEO та GPT-3 (перший у світі інструмент для ідентифікації GPT-3 ). Originality.AI може передбачити, чи був створений контент будь-яким із популярних помічників з написання ШІ. Перевірка плагіату. Серйозні веб-видавці/маркетологи контенту повинні переконатися, що вони публікують вміст без плагіату, щоб їхній вміст мав найкращі шанси на рейтинг. Originality.AI — це засіб перевірки плагіату, розроблений для серйозних веб-видавців, які мають команду авторів, якими потрібно керувати. Він пропонує керування командою, інформаційну панель, історію сканування, автоматичні кредити та повне сканування сайту, просто ввівши URL-адресу.
AI Writer
ai-writer.com
Створюйте точний, релевантний і якісний контент за 2 хвилини. AI-Writer — це найточніша платформа для створення контенту, яка використовує найсучасніші моделі написання штучного інтелекту для створення статей із лише заголовка.
Aha!
aha.io
Ага! це всесвітнє програмне забезпечення для розробки продуктів. Ми допомагаємо більш ніж 1 мільйону розробників продуктів втілити в життя свою стратегію. Наш набір інструментів включає Aha! Дорожні карти, ага! Ідеї, ага! Дошки, ага! Знання, і Ага! розвиватися. Команди розробки продуктів покладаються на наш досвід, керовані шаблони та навчальні програми через Aha! Академія буде найкращою. Ми пишаємося тим, що є зовсім іншим типом компанії SaaS, яка швидко розвивається. Бізнес самоокупний, прибутковий, 100% дистанційний. Ми визнані однією з найкращих повністю дистанційних компаній для роботи, підтримуємо рух Bootstrap і надали понад 1 мільйон доларів людям, які потребують через Aha! Доглядає. * Ага! це комплексний набір інструментів, призначених для допомоги менеджерам із продуктів у розробці ефективних і добре скоординованих стратегій продукту з надійним середовищем, яке можна адаптувати відповідно до конкретних вимог робочого процесу. * Рецензенти часто згадують широкі функціональні можливості інструменту, можливість налаштувати його відповідно до потреб своєї організації, його швидку та корисну технічну підтримку та ефективну інтеграцію з іншими платформами, такими як Jira та SFDC. * Рецензенти зіткнулися з обмеженнями в параметрах налаштування, зокрема в стилях шрифтів і фондових піктограмах, помітною складністю початкового етапу налаштування, крутою кривою навчання та обмеженнями можливостей звітування, зокрема неможливості створювати звіти про зміни, внесені в записи.
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI — це автоматизований онлайн-помічник з написання, який пропонує повний набір інструментів для написання та редагування, включаючи AI Proofreader, AI Paraphraser, AI Summarizer, Language Translator і Checker Plagiat. Wordvice AI прагне стати вашим єдиним ресурсом для всіх ваших потреб у написанні та редагуванні. Ідеально підходить для дослідників, студентів і бізнес-професіоналів, Wordvice AI використовує найновішу технологію AI для створення корисних та інтуїтивно зрозумілих інструментів. Наразі розробляються нові генератори та розширення для написання штучного інтелекту...
Conch
getconch.ai
Conch AI — це помічник у написанні романів, який допоможе перетворити ваші думки на слова. Використовуйте Conch для створення нових речень і абзаців. Використовуйте Rewrite, щоб перефразувати текст. Використовуйте функцію наступного речення в Документах Google і Gmail, щоб створити наступне речення. Раковина також може допомогти вам читати. За допомогою інструмента «Резюме» ви можете не лише підсумовувати текст, але й використовувати його для перетворення складних частин тексту на прості для розуміння речення. особливості - Перепишіть: виділіть і перепишіть речення та абзаци - Резюме: підсумуйте вибраний текст із PDF-файлів, книг і статей - Раковина: відповідайте на будь-які запитання або створюйте будь-який тип вмісту - Шаблони: створюйте заставки, схеми та багато іншого. — Гуманізатор: перепишіть текст, згенерований штучним інтелектом, для проходження детекторів штучного інтелекту - Finder: ставте запитання про поточний веб-сайт, будь-яку статтю чи будь-який PDF-файл, і ШІ шукатиме відповіді. У 10 разів краще, ніж знахідка за умовчанням.
Humbot
humbot.ai
Humbot — це гуманізатор ШІ, який може допомогти вам обійти виявлення ШІ. Гуманізуйте текст штучного інтелекту та впевнено пишіть з Humbot. Humbot пропонує передову технологію для гуманізації тексту штучного інтелекту та досягнення 100% людського результату, минаючи виявлення штучного інтелекту. Це гарантує, що створений штучним інтелектом контент є автентичним, оригінальним і нерозпізнаним більшістю детекторів. Процес є швидким, легким і створює високоякісний, читабельний текст без граматичних помилок. Завдяки передовій технології він гарантує оригінальність переписаного тексту та надає реальні приклади його ефективності. Користувачі високо оцінили його ефективність уникнення виявлення та знайшли його корисним для різних типів вмісту. Humbot також забезпечує безпеку та захист даних користувачів. Завдяки своєму інноваційному підходу він отримав позитивні відгуки від творців контенту, дослідників і компаній. Гуманізатор штучного інтелекту може принести користь тим, хто намагається обійти виявлення штучного інтелекту без шкоди для чесності чи чесності. Загалом, Humbot пропонує надійне рішення для випередження у створенні контенту, без зусиль обходячи виявлення ШІ
Content Guardian
contentguardian.ai
Не покладайтеся лише на одну перевірку штучного інтелекту. Жодна перевірка не може гарантувати повну впевненість. Ми інтегруємося з провідними детекторами вмісту штучного інтелекту, щоб забезпечити безпрецедентну впевненість у тому, що ваш вміст виглядає як написаний людиною.
Writekit
writekit.ai
Писати просто за допомогою ШІ. Writekit пропонує інтегровані в штучний інтелект інструменти для спрощення створення контенту та підвищення творчості. Writekit призначений для авторів і маркетологів, які вимагають ефективності, якості та вільного від стресу процесу написання, починаючи від створення інтелектуальних доповнень і закінчуючи командною співпрацею в реальному часі.
Eleo.ai
eleo.ai
Eleo.ai, де штучний інтелект зустрічається з людським потенціалом. З Eleo ви можете розкрити свою продуктивність і креативність, як ніколи раніше. Уявіть, що ви заощадите тисячі годин на пошук інформації, створення текстів, розкриття ідей і пошук зображень. Настав час розвинути свій розум, мати більше часу для себе та збільшити швидкість письма у 20 разів. Eleo — це не просто ще один сервіс ШІ. На відміну від інших платформ, Eleo дозволяє спілкуватися та писати у відповідному стилі, задавати хороші запитання, перекладати за допомогою функції копірайтингу та навіть створювати зображення. Це комплексний інструмент, який робить використання штучного інтелекту приємним, швидким і практичним. А найкраща частина? Це доступно, з тарифними планами, адаптованими відповідно до ваших потреб. Але чому Елео супер? Що ж, провідні компанії вже надали своїм співробітникам доступ до штучного інтелекту, щоб отримати конкурентну перевагу. Eleo дає вам навички, необхідні для того, щоб залишатися попереду на ринку праці, що швидко розвивається. Це підвищує ефективність, швидкість і креативність, роблячи вас майстром у своїй галузі. Користуватися Eleo легко. Просто зареєструйтеся, виберіть план, зануртеся в платформу та почніть без зусиль виконувати свої завдання. Eleo доступний на будь-якому пристрої, тому ви можете отримати доступ до своєї інформації, документів і зображень, де б ви не були. Не залишайтеся позаду. Скористайтеся потужністю Eleo.ai і повністю розкрийте свій потенціал вже сьогодні. Приєднуйтесь до нас у цій незвичайній подорожі у світ штучного інтелекту та відчуйте майбутнє продуктивності та творчості.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: прискоріть свій бізнес за допомогою нашої універсальної інформаційної панелі AI Наша зручна інформаційна панель, яка спеціалізується на забезпеченні малого бізнесу та індивідуальних підприємців потужними рішеннями штучного інтелекту, що керуються даними, робить створення вмісту та керування проектами легкими. Настроюваний, масштабований і економічно ефективний Haller AI — це ваше комплексне рішення для оптимізації робочих процесів і досягнення неперевершеної ефективності бізнесу. Приєднуйтеся до нашої мережі, щоб бути в курсі останніх бізнес-рішень на основі ШІ.
Prowly
prowly.com
Prowly — це комплексне рішення для автоматизації робочого процесу для PR-професіоналів, за допомогою якого компанії будь-якого розміру можуть ефективніше керувати зв’язками зі ЗМІ, заощаджуючи час на рутинних завданнях. Prowly підтримує користувачів у розповіді історій, пошуку потрібних медіа-контактів і організації їх у PR CRM, створенні естетично привабливих прес-релізів, управлінні електронними листами, підтримці зручних для журналістів редакцій, моніторингу ЗМІ та підготовки звітів про висвітлення. Цим доступним піар-інструментом вже скористалося понад 7000 користувачів з понад 70 країн.
Penelope AI
penelopeai.com
Penelope AI використовує потужність штучного інтелекту, щоб швидко сформулювати ідеї у вашій голові, представити нові ідеї та легко отримати потрібну інформацію з PDF-файлів.
Remail.ai
remail.ai
Remail — це помічник електронної пошти зі штучним інтелектом, який дозволяє писати електронні листи в 10 разів швидше. Рішення Remail підтримує Gmail, а також Outlook, щоб легко повідомляти або створювати високоякісні відповіді на електронні листи будь-якою мовою. Remail — це вдосконалений інструмент штучного інтелекту, створений для революції в написанні електронних листів, дозволяючи користувачам створювати електронні листи з надзвичайною ефективністю. Основна мета Remail — прискорити процес спілкування електронною поштою, надаючи інноваційні функції, які збільшують час відповіді та загальну продуктивність.
Writely
writelyai.com
Writely AI — це інноваційна платформа для письма, яка створює статті, оповідання, електронні листи та відеозвіти за лічені секунди. Його моделі глибокого навчання, навчені величезній кількості тексту, імітують людське письмо, створюючи результати з мінімальним плагіатом. Завдяки таким функціям, як зміна тону, переклад, генерація ідей і маніпулювання текстом, Writely допомагає створювати ефективний і привабливий вміст. WritelyCHAT пропонує допомогу у виконанні завдань, забезпечуючи надійні рекомендації. Інструмент доступний через розширення Chrome, сумісний з різними пристроями та має активну присутність у спільноті в Instagram, LinkedIn і Twitter.
ChatLabs
writingmate.ai
ChatLabs від Writingmate — це потужна платформа, яка надає доступ до понад 30 різних моделей ШІ, включаючи GPT-4o, LLaMA 3, Google Gemini Pro, Claude 3 і Mistral. ChatLabs також дозволяє вам використовувати вбудовані помічники GPT, аналізувати файли, здійснювати пошук в Інтернеті та створювати спеціальних агентів AI, які знають усе про ваш бізнес.
Writingo
writingo.ai
Writingo — це унікальне рішення на основі штучного інтелекту, навчене та працює на основі штучного інтелекту для створення високоякісного вмісту. Writingo може легко впоратися зі створенням вмісту, не потребуючи вашого часу чи зусиль.
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI — плагін помічника штучного інтелекту для WordPress. Він допомагає користувачам за лічені хвилини створювати такий контент, як статті, описи продуктів і копії веб-сайтів, використовуючи передовий штучний інтелект. Основні особливості та переваги: * Пишіть статті, дописи в блогах, цільові сторінки за лічені секунди * Створюйте описи продуктів для сайтів електронної комерції * Створіть привабливу копію веб-сайту для сторінок * Вбудована генерація зображень для створення власних зображень * Доступний як плагін WordPress і розширення Chrome * Інтегрується з усіма основними конструкторами сторінок і темами * Економія до 90% часу, витраченого на створення контенту * Необмежена кількість користувачів на вищих планах * Включено мільйони слів на місяць * Доступні місячні та річні тарифні плани * 7-денна гарантія повернення грошей Bertha AI використовує найсучаснішу технологію штучного інтелекту для створення людського контенту. Ось короткий огляд того, як це працює: * Користувач надає Берті підказку щодо вмісту, тему чи ідею, для якої він хоче створити вміст * Bertha аналізує підказку та спирається на свою велику базу даних для створення відповідного вмісту * Згенерований контент повертається користувачеві протягом декількох секунд * Користувачі можуть легко редагувати та покращувати створений ШІ контент перед публікацією Берта пройшла навчання за сотнями мільярдів параметрів, щоб створювати високоякісний унікальний вміст, як людина-письменник. ШІ вивчив різні стилі написання, теми, лінгвістичні правила тощо, щоб створювати цікавий, інформативний і читабельний вміст.
ContentBlock
contentblock.ai
Створюйте вміст у 10 разів швидше за допомогою ШІ. Насолоджуйтеся своїм написанням за допомогою найдосконалішого помічника з написання штучного інтелекту, щоб створювати дивовижний оригінальний вміст у 10 разів швидше.
ContentIn
contentin.io
ContentIn: персональний помічник із написання AI для вмісту LinkedIn. Пишіть кращі публікації LinkedIn у 10 разів швидше завдяки потужності персоналізованого штучного інтелекту, навченого вашому стилю та голосу. Понад 3000 користувачів уже використовують ContentIn для розгойдування свого Вмісту LinkedIn. Це тисячі підприємців і професіоналів, як і ви, які вивели свою гру LinkedIn на новий рівень. Ось як почати: 1. Підпишіться на 14-денну безкоштовну пробну версію. 2. Ми створюємо ваш персоналізований контент-план LinkedIn за 1 хвилину. 3. Напишіть і заплануйте свій перший тиждень публікацій у LinkedIn за допомогою свого AI Ghostwriter менш ніж за 1 годину. 4. Протягом наступних 1-2 тижнів ми починаємо тренувати ваш персональний ШІ, щоб він писав вашим голосом і стилем. 5. Завдяки штучному інтелекту, який самостійно навчається, щотижня ви будете писати кращі дописи швидше. Більше немає виправдань, щоб нарешті потрясти вашу гру з вмістом LinkedIn. Тож чим раніше ви почнете, тим швидше побачите приголомшливі результати. Вас цікавить Personal AI Writing Assistant для LinkedIn Content, щоб писати кращі публікації LinkedIn у 10 разів швидше та нарешті створити свій особистий бренд? Потім зробіть наступний крок. Зареєструйтеся в нашому інструменті SaaS безкоштовно зараз і напишіть свій перший тиждень дописів менш ніж за 1 годину. Ми проаналізуємо та навчимо вашого персонального помічника писати зі штучним інтелектом вашому стилю та голосу. Настав час вивести вашу гру LinkedIn на новий рівень.
Writi.io
writi.io
Writi.io не є роботом для створення контенту; натомість це продукт на базі ChatGPT | Моделі AI GPT-4 від OpenAI, створені спеціально для LinkedIn (та електронних листів). Це помічник із створення штучного інтелекту, який створює оригінальний вміст безпосередньо в LinkedIn або у вашій електронній скриньці. Функції доступні через розширення Chrome. Просто введіть три слова, щоб Writi підказала, що ви хочете сказати, а потім сядьте зручніше й дозвольте Writi визначити контекст вашої розмови. Виберіть вміст, який ви хочете використовувати, унікально створений для вашої конкретної розмови. Ми інтегрували ШІ з ChatGPT | OpenAI GPT-4 turbo та створив його для роботи спеціально в LinkedIn та електронною поштою. Він дуже простий у використанні, але дуже потужний.
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com допоможе вам писати кращий, більш привабливий вміст веб-сайту, статті в блогах, публікації в соціальних мережах за лічені секунди за допомогою розумного ШІ
Cowriter
cowriter.org
Cowriter — це текстовий редактор і генератор копій на основі штучного інтелекту, призначений для розширення можливостей авторів і прискорення процесу творчого написання. Редактор штучного інтелекту Cowriter націлений на оптимізацію продуктивності автора та забезпечення всіх ваших письмових потреб, не відриваючи рук від клавіатури. Створюйте, редагуйте та покращуйте свій вміст швидко та легко всього за кілька секунд. * Створюйте вміст за допомогою вашого стилю написання: співавтор може розуміти, вивчати та створювати вміст за вашим унікальним стилем написання. Співавтор з часом навчається у вас, щоб надавати персоналізовані пропозиції, які відповідають вашому тону та голосу. * Використання даних у реальному часі: створюйте вміст із даними в реальному часі з Інтернету! З кожним письмовим завданням Cowriter може досліджувати надійні веб-джерела та писати кращий, актуальний і більш фактичний вміст. Легко створюйте статті, есе та наукові роботи з останніми новинами, подіями та тенденціями. * Спілкуйтеся зі своїм власним експертом із написання штучного інтелекту: співавтор може допомогти з різноманітними потребами творчого написання, як-от мозковий штурм ідей, надання вказівок щодо стратегій збільшення залучення читачів або створення та вдосконалення вмісту. * Створюйте маркетингову копію за лічені секунди: створюйте захоплюючий, оригінальний і справжній вміст, щоб поділитися ним у Facebook, Google, Linkedin, Twitter тощо!
Promind AI
promind.ai
ProMind AI — це інструмент на базі штучного інтелекту, який використовує моделі OpenAI GPT для створення різних типів вмісту, наприклад твітів, публікацій у блогах, публікацій у LinkedIn і сценаріїв YouTube. Інструмент розроблено для економії часу та зусиль завдяки автоматичному створенню якісного вмісту. Окрім створення письмового вмісту, ProMind AI також має потужні інструменти, які можуть виправляти помилки в коді та генерувати код, що робить його дуже корисним для програмістів і розробників. Ключові характеристикиProMind AI має кілька ключових функцій, які роблять його потужним інструментом для створення вмісту та налагодження коду. Деякі з цих функцій включають: * Генерація вмісту: ProMind AI може створювати різні типи вмісту, включаючи твіти, публікації в блогах, публікації на LinkedIn, сценарії YouTube тощо. Це також може допомогти користувачам заощадити час і зусилля, створюючи високоякісний вміст на вимогу. * Налагодження коду: ProMind AI може допомогти у виявленні та виправленні помилок у коді програмного забезпечення, потенційно прискорюючи процес розробки. * Створення персонажів користувача: ProMind AI може створювати персонажі користувачів, які є вигаданими представленнями сегментів цільової аудиторії. Їх можна використовувати, щоб допомогти компаніям краще зрозуміти своїх клієнтів і ефективніше націлювати свої маркетингові зусилля. * Моделі OpenAI GPT: ProMind AI використовує моделі OpenAI GPT для забезпечення різноманітних функцій, забезпечуючи високоякісний вміст і точне налагодження коду.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize — це інноваційна цифрова платформа, яка використовує штучний інтелект для оптимізації та автоматизації створення маркетингового контенту. Маючи під рукою понад 50 шаблонів, користувачі можуть швидко створювати високоякісні тексти, творчі зображення та транскрипції аудіо. Спеціально створений для індивідуальних підприємців і малого бізнесу, він забезпечує ефективне, просте та швидке створення контенту, навіть якщо використовується лише мобільний пристрій і з’єднання 4G.
Copyter
copyter.com
Copyter — це копірайтер зі штучним інтелектом, який створює контент для брендів, агентів і маркетологів. Програмне забезпечення є веб-додатком і містить шаблони або інструменти ШІ для оптимізації копірайтингу. Користувачі можуть почати з введення кількох слів про бренд, послугу чи продукт. Потім Copyter може створити копію більш ніж 37 мовами, включаючи англійську, іспанську, французьку тощо. Весь вміст належить користувачеві, що дозволяє використовувати його в приватних і комерційних цілях. Платформа для написання штучного інтелекту пропонує місячну підписку та плату за використання. Copyter в основному використовується для створення текстів для цільових сторінок веб-сайтів і метаописів SEO. Він також адаптований для назв і описів продуктів для платформ електронної комерції, таких як Amazon. Інші типові випадки використання включають рекламу PPC (оплата за клік), публікації в соціальних мережах і блоги. Система включає інтегровану перевірку читабельності та граматики для редагування тексту та забезпечення якості вмісту.
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr — це помічник із написання та написання статей на основі ШІ, розроблений пакистанською компанією SnapRytr. Його розроблено, щоб допомогти малим підприємствам і незалежним авторам контенту створювати добре написані та досліджені статті в масштабі. За допомогою SnapRytr користувачі можуть досягти в 10 разів більшої швидкості запису, заощаджуючи понад 100 годин щомісяця. Помічник із написання AI постачається з понад 80 інструментами AI, які створюють вміст для соціальних мереж, маркетингу, цільової сторінки та професійного спілкування. Він також допомагає обробити блок письменника за допомогою свого інтелектуального автора статей зі штучним інтелектом, який потребує лише найменшого введення для створення високоякісного вмісту. Користувачі можуть легко ділитися створеним вмістом з колегами та отримувати відгуки, а також можуть використовувати API SnapRytr для створення свого інструменту або автоматизації Google Таблиць. SnapRytr пропонує універсальний набір із десятків безкоштовних віджетів, у тому числі інструменти для написання контенту зі штучним інтелектом, інструменти для бізнес-письма зі штучним інтелектом тощо. Користувачі можуть вибрати відповідну категорію віджета незалежно від того, чи потрібен їм вміст для маркетингу чи бізнесу, і отримати всі типи віджетів, які зручно класифіковані в одному місці. ШІ-автор статті простий у використанні, і користувачі можуть створити статтю зі своєї теми, змісту, плану чи ключових слів. Мета полягає в тому, щоб допомогти користувачам заощадити години на написання та створити більш видатні статті за лічені хвилини. Загалом SnapRytr — це корисний помічник у написанні зі штучним інтелектом, який може заощадити користувачам незліченні години написання та дати їм час зосередитися на важливіших аспектах своєї роботи.
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net — це комплексна платформа для вдосконалення письма, яка використовує передову технологію ШІ, щоб надати користувачам різноманітні потужні інструменти для вдосконалення письма. Платформа містить програму штучного інтелекту для переписування, яка може автоматично переписувати речення чи абзаци, щоб зробити їх більш стислими, зрозумілими та ефективними. Інструмент переформулювання допомагає користувачам перефразувати речення, не змінюючи їх значення. Резюме штучного інтелекту, яке може автоматично конденсувати великі блоки тексту в коротші, легші підсумки. А також інструмент розширювача тексту, який дозволяє користувачам швидко та легко розширювати свій текст пов’язаними словами, фразами та ідеями. За допомогою RewriteTool.net користувачі можуть покращити свої навички письма та з легкістю створювати професійний високоякісний вміст.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil – інструмент ШІ, який змінює життя письменників і читачів у всьому світі. Створюйте чудовий вміст блискавично. Jaq N Jil — це потужний інструмент для написання штучного інтелекту, який пришвидшує та покращує процес написання вашого вмісту за допомогою безлічі функцій, таких як планування контенту за допомогою штучного інтелекту, розгортання та переписування тексту штучним інтелектом, величезна бібліотека зображень, чат-бот штучного інтелекту, що активується текстом і голосом, тощо. більше в їх версії pro+. Він також інтегрується з понад 5000 інструментами через Zapier. Використовуйте інструмент для статей у блогах SEO, підписів до публікацій у соціальних мережах, есе та статей, маркетингових матеріалів та багато іншого. Jaq n Jil був створений з урахуванням маркетологів контенту. Автори та агентства відчувають ефективність робочих процесів і збільшення виробництва контенту завдяки Jaq n Jil.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI — це маркетинговий копірайтер на основі штучного інтелекту, який допомагає вам створювати високоякісні, переконливі тексти для ваших оголошень, цільових сторінок, електронних листів тощо. MarketingCopy AI пропонує набір потужних функцій, які допоможуть вам швидше створювати високоякісні копії та вміст і організовувати роботу в проектах і документах.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI — це інноваційна платформа штучного інтелекту, призначена для допомоги творцям контенту, особливо тим, хто працює в індустрії розваг, у їхніх потребах у створенні контенту. Livy.AI спрощує процес створення оригінального, привабливого та високоякісного контенту за допомогою передових алгоритмів ШІ. * Інструмент сценариста штучного інтелекту: розкрийте потенціал штучного інтелекту в створенні сценарію за допомогою нашого інструмента сценариста штучного інтелекту. Незалежно від того, чи створюєте ви сценарії для фільмів, телевізійних шоу, подкастів чи новин, наш інструмент розроблено для прискорення творчого процесу, забезпечуючи емоційний резонанс і структуру, яких вимагає чудове оповідання. Це ваш творчий помічник, який допомагає створювати переконливі оповіді, підвищувати продуктивність і перетворювати ідеї на сценарії. * AI Image Tool: AI Image Tool на Livy.AI є вашим компаньйоном у створенні візуально вражаючих зображень, які доповнюють ваші сценарії. Від концептуального мистецтва до дизайну персонажів, наш інструмент використовує передовий штучний інтелект, щоб допомогти в розробці ідей і створенні візуальних елементів, які розповідають історію. Йдеться про те, щоб легко додати візуальний вимір до вашої розповіді. * І більше: крім генерації сценаріїв і зображень, Livy.AI постійно розширює свій набір інструментів, щоб задовольнити динамічні потреби індустрії розваг. За допомогою нашої платформи досліджуйте низку рішень, які сприяють створенню контенту в нову еру творчості на основі ШІ.
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts — це потужний інноваційний інструмент, створений для революції у вашій маркетинговій стратегії. Це допоміжний засіб для копірайтингу на основі штучного інтелекту, який створює переконливі, переконливі сценарії, адаптовані до вашого продукту та особистості клієнта. Уявіть, що у вас є інструмент, який розуміє ваш бізнес і клієнтів так само добре, як і ви, і може передати вашу ціннісну пропозицію найефективнішим способом. Це те, що робить LeadScripts. Це усуває здогади та трудомісткий процес написання маркетингового тексту, дозволяючи вам зосередитися на інших аспектах вашого бізнесу. З LeadScripts ви отримуєте не просто генератор вмісту, а комплексне рішення для ваших потреб у маркетинговій копії. Він розуміє вашу аудиторію та продукт і використовує ці знання для створення сценаріїв, які справді резонують. Незалежно від того, чи йдеться про послідовності електронних листів, рекламні листи чи копії оголошень, LeadScripts створює вміст, який залучає, переконує та навертає.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
Інструмент перефразування WordfixerBot оснащений функціями, які роблять його відмінним вибором для тих, хто хоче покращити свій текст: * Різноманітні тональні параметри: з набором тонів на вибір, цей інструмент забезпечує гнучкість, щоб підібрати ваш текст до будь-якого контексту чи аудиторії. * Збереження початкового значення: AI гарантує, що суть вашого повідомлення залишається незмінною, надаючи йому свіжу та унікальну презентацію. * Доступність і простота використання: інструмент розроблений таким чином, щоб бути доступним і простим у використанні, без складних налаштувань або крутих кривих навчання. Переваги використання WordfixerBot очевидні: * Покращена якість написання: створюйте вміст, який не тільки є унікальним, але й резонує з вашими читачами. * Економія часу: швидко генеруйте перефразований текст без шкоди для якості, дозволяючи вам зосередитися на інших аспектах вашого написання чи бізнесу. * Уникнення плагіату: інструмент допомагає переконатися, що ваша робота є оригінальною та вільною від плагіату.
crear.ai
crear.ai
Crear.ai — це помічник із штучним інтелектом, який допомагає користувачам писати кращий вміст і швидше. Він пропонує користувачам доступ до понад 20 шаблонів, параметри персоналізації та можливість перефразовувати, розширювати, стискати та перекладати вміст. Він також має кілька доступних тарифних планів, починаючи від безкоштовної версії до річного або місячного плану.
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani — це потужний інструмент SaaS (програмне забезпечення як послуга) для копірайтингу та створення зображень, призначений для підвищення продуктивності та оптимізації процесів написання контенту для професіоналів. Zomani.пропонує інтелектуальну допомогу в написанні, перевірку граматики та орфографії, виявлення плагіату, оптимізацію контенту та функції безперебійної співпраці, щоб допомогти авторам контенту створювати високоякісний контент без помилок. Zomani порівнює ваш вміст із великою базою даних існуючого вмісту, щоб виявити будь-яку ненавмисну схожість або випадки плагіату. І більше.
Wali
mywali.co
Wali є провідним постачальником рішень штучного інтелекту, призначених для розширення можливостей бізнесу за допомогою оперативних даних і розуміння. Ми спеціалізуємося на використанні можливостей штучного інтелекту для стимулювання зростання бізнесу, покращення процесу прийняття рішень і сприяння інноваціям. Наша надійна платформа пропонує набір інструментів штучного інтелекту, розроблених спеціально для бізнесу, що дозволяє нашим клієнтам залишатися попереду конкурентів у сучасному швидкоплинному цифровому середовищі. Ми робимо сильний наголос на партнерстві та спільному зростанні. Наша партнерська програма розроблена, щоб допомогти іншим компаніям розширити свої пропозиції, вийти на нові ринки та надати більше цінності своїм клієнтам. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами, щоб наші провідні в галузі рішення штучного інтелекту були доступними, недорогими та адаптованими до їхніх потреб.