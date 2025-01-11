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AI Writing Assistants - Найпопулярніші застосунки - Польща
Помічники з написання зі штучним інтелектом використовують машинне навчання для спрощення процесу написання, охоплюючи такі завдання, як дослідження, перевірка граматики та тону, а також локалізація. Ці інструменти використовують обробку природної мови (NLP) для ретельного вивчення тексту та надання пропозицій або пов’язаних матеріалів. Завдяки цьому вони пришвидшують створення вмісту, надаючи користувачам можливість писати зі швидкістю та впевненістю. Розширене написання знаходить корисність у різних професіях, обслуговуючи контент-маркетологів, які прагнуть отримати більш привабливий матеріал, або кадрового персоналу, який вдосконалює оголошення про роботу. Ландшафт помічників з написання ШІ різноманітний: від комплексних платформ, де користувачі створюють весь вміст, до простіших ботів, які пропонують рекомендації після написання. У той час як деякі зосереджені на конкретних функціях, таких як створення форм або індивідуальні пропозиції щодо написання, багато інших надають широку допомогу. Щоб продукт був класифікований як AI Writing Assistant, він повинен: * Використовуйте штучний інтелект для допомоги в написанні завдань * Надати інформацію або рекомендації для покращення письмового вмісту * Надайте додаткові відповідні ресурси для збагачення знань письменника * Виправте граматичні помилки в письмових роботах
Запит на новий застосунок
Grammarly
grammarly.com
Grammarly є провідною у світі компанією, що надає допомогу в написанні AI, якій щодня довіряють понад 30 мільйонів людей і 70 000 професійних команд. Від миттєвого створення першої чернетки до вдосконалення кожного повідомлення, Grammarly допомагає людям із 96% зі списку Fortune 500 донести свою точку зору та отримати результати без шкоди для безпеки чи конфіденційності. Ми віримо, що чудове написання допомагає зробити роботу. Пропозиції продуктів Grammarly — Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free та Grammarly for Education — працюють там, де ви, забезпечуючи контекстно релевантну підтримку написання в понад 500 000 програмах і веб-сайтах. Заснована в 2009 році, Grammarly займає 7 місце в рейтингу Forbes Cloud 100, є однією зі 100 найвпливовіших компаній за версією TIME, однією з найінноваційніших компаній Fast Company у сфері ШІ та однією з найкращих робочих місць Inc. Ми працюємо за гібридною моделлю дистанційної роботи, тобто ми переважно працюємо вдома та зустрічаємося для особистої співпраці в наших центрах у Північній Америці та Європі.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: ШІ для бізнесу від бренду створює контент скрізь, де б ви не були в Інтернеті, завжди голосом вашого бренду. Джаспер — ваш креативний помічник зі штучним інтелектом, який може вчитися та писати унікальним тоном вашого бренду. Незалежно від того, чи говорите ви сміливо, нахабно, офіційно чи тільки в Інтернеті, говоріть (u do u). Крім того, розширення для браузера Jasper Everywhere тримає Jasper поруч із вами, від вашої CMS до електронної пошти та соціальних мереж до платформи вашої компанії з Jasper API. Найважливіше те, що Jasper зберігає ваші дані в безпеці та конфіденційності завдяки вбудованим функціям безпеки, які оновлюються в міру розвитку протоколів безпеки. Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.
AI Writer
ai-writer.com
Створюйте точний, релевантний і якісний контент за 2 хвилини. AI-Writer — це найточніша платформа для створення контенту, яка використовує найсучасніші моделі написання штучного інтелекту для створення статей із лише заголовка.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni — це помічник зі штучним інтелектом, розроблений, щоб допомогти вам писати швидше й точніше. Його функції включають автозаповнення AI, результати без плагіату, цитування в тексті та можливості перефразування. Це може допомогти вам писати такий вміст, як блоги, есе, електронні листи, особисті заяви, історії та виступи. З Дженні можна писати будь-якою мовою, і її люблять письменники з таких провідних установ, як Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетський технологічний інститут і Університет Астона. Jenni також можна використовувати для створення звітів і підписів з точністю та креативністю. Він використовує комбінацію технологій штучного інтелекту, таких як OpenAI, AI21, і користувальницькі дані від кожного користувача для створення контенту найвищої якості. Jenni також має вбудовану перевірку плагіату, щоб переконатися, що вміст оригінальний і точний. Ви можете безкоштовно спробувати Jenni і почати писати з найдосконалішим помічником з написання AI вже сьогодні.
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semrush пропонує компаніям аналітику та рішення для створення, керування та вимірювання кампаній у різних маркетингових каналах. Semrush із понад 87 000 клієнтів, що платять. Semrush у цифрах: - 808 млн профілів доменів для настільних комп'ютерів і 32,1 млн профілів доменів для мобільних пристроїв - Понад 43 трильйони зворотних посилань і понад 25 мільярдів URL-адрес, що скануються в середньому на день - Понад 24,3 мільярда ключових слів і 20 мільйонів ідей для одного ключового слова - 30% компаній зі списку Fortune 500 використовують Semrush як основний маркетинговий інструмент
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — ідеальне рішення для корпоративних маркетингових команд, які прагнуть покращити свою стратегію виходу на ринок і оптимізувати процес створення контенту. За допомогою Copy.ai команди можуть швидко створити цільову рекламну копію, яка безпосередньо стосується проблемних моментів і потреб конкретних сегментів клієнтів, допомагаючи їм ефективніше взаємодіяти з потенційними клієнтами та укладати більше угод. Крім того, нашу платформу можна використовувати для створення контенту, який допомагає встановити лідерство та зміцнити довіру потенційних клієнтів, що також може допомогти підвищити ефективність підходу GTM команди.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати більш розумно та розвивати свій бізнес швидше. Мобільний додаток для маркетингу та CRM від Mailchimp допомагає вам працювати розумніше та розвивати свій бізнес швидше з першого дня. Отримуйте доступ до необхідних інструментів, куди б вас не привела ваша робота, і почніть працювати за лічені хвилини – досвід не потрібен. З Mailchimp ви ніколи не пропустите можливість продати, повернути клієнтів, знайти нових передплатників або розділити місію свого бренду. Використовуйте Mailchimp для: * Marketing CRM – тримайте свої контакти за допомогою Marketing CRM від Mailchimp. Знаходьте та додавайте нових клієнтів за допомогою інструментів імпорту контактів, таких як сканер візиток. Відстежуйте зростання аудиторії та переглядайте статистику щодо окремих контактів на інформаційній панелі. Робіть усе в одному місці – дзвоніть, надсилайте текстові повідомлення та надсилайте електронні листи безпосередньо з програми. Робіть нотатки та додавайте теги після кожної взаємодії, щоб запам’ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика – глибше ознайомтеся зі своїми продажами та маркетингом. Відстежуйте результати для всіх своїх кампаній і отримуйте дієві рекомендації щодо покращення. Переглядайте звіти та аналітику для кампаній електронною поштою, цільових сторінок, оголошень у Facebook та Instagram, публікацій у соціальних мережах і листівок. * Електронні листи та автоматизація – створюйте, редагуйте та надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та засоби автоматизації. Завдяки функціям «Повторно надіслати користувачам, які не відкривають» і «Перенацілення продуктів» ви зможете миттєво повторно залучити клієнтів і збільшити продажі. * Оголошення у Facebook та Instagram – створюйте та публікуйте оголошення, установлюйте бюджет і націлюйте їх на певну групу. Охопіть нових людей, залучіть наявні контакти, налаштуйте користувацькі аудиторії або поверніть відвідувачів веб-сайту. * Маркетингові рекомендації – отримуйте дієві рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Дізнайтеся, коли прийде час налаштувати електронну пошту про залишений кошик або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом – завантажуйте зображення зі свого пристрою безпосередньо в Mailchimp і використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
1min.AI
1min.ai
Підвищення продуктивності за допомогою штучного інтелекту – це хороший спосіб покращити вашу роботу та життя. Однак змінювати або вивчати нові інструменти для різних варіантів використання не весело, а також дорого! 1min.AI — це комплексна програма зі штучним інтелектом, яка розблоковує всі функції штучного інтелекту. Ви платите лише за те, що використовуєте в 1min.AI, без жодних прихованих витрат чи налаштування в іншому місці. Унікальні функції 1min.AI пропонують різноманітні функції штучного інтелекту на основі різних моделей штучного інтелекту. Ви можете чітко це побачити за допомогою функції «Чат з багатьма помічниками», яка включає Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ... Інші мультимедійні функції, як-от вміст, зображення, аудіо та відео, також можна використовувати з різними моделями, щоб використовувати їхні можливості та отримувати найкращі результати. Нарешті, ми пропонуємо кредитну оцінку та прозору історію використання, щоб ви точно знали, скільки коштує функція перед запуском, і могли легко відстежувати використання. Спробуйте 1min.AI безкоштовно, щоб переконатися, що він вам підходить, перш ніж приймати будь-яке рішення!
Murf AI
murf.ai
За допомогою штучного інтелекту Murf AI працює над спрощенням голосового аудіо та робить доступним для всіх високоякісне озвучення. Murf допомагає користувачам створювати реалістичні озвучення за лічені хвилини, не потребуючи жодного обладнання для запису. * Murf.ai — це інструмент, який перетворює текст на мовлення, створює відео та субтитри, а також пропонує різноманітні голоси для налаштування. * Рецензентам подобається інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, різноманітність доступних голосів, можливість налаштовувати вимову та бездоганна інтеграція з іншими платформами, такими як Canva. * Рецензенти згадували про такі проблеми, як голоси, які іноді звучать як роботизовані, потреба в більшій кількості голосів різними мовами та акцентами, а також висока вартість додаткових функцій.
Simplified
simplified.com
Simplified – це платформа для розробки та співпраці для сучасних маркетингових команд. Тепер можна створювати швидкий і оригінальний контент на всіх каналах без необхідності редагувати вручну після завантаження ресурсів; Simplified зробить усе за вас! Таким чином ви мінімізуєте клопоти, водночас повертаючи маркетологам години часу, які вони б витратили на публікацію чи редагування медіа-файлів у різних інструментах своїх агентств.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — це платформа для написання на основі ШІ, яка допомагає понад 35 мільйонам активних користувачів щомісяця в 150 країнах. Завдяки своїм інноваційним продуктам «людина в циклі» QuillBot прагне зробити написання безболісним, зберігаючи унікальну точку зору та голос користувача.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
NovelAI
novelai.net
NovelAI — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для допомоги у створенні письмового вмісту. Незалежно від того, чи пишете ви роман, генеруєте ігрові наративи чи просто граєтеся з оповіданням, NovelAI пропонує унікальне поєднання творчості та технологій, щоб допомогти втілити ваші ідеї в життя. На відміну від традиційних посібників для письма, ця платформа використовує вдосконалений штучний інтелект, щоб не лише пропонувати вдосконалення, але й створювати вміст, який може імітувати стиль і складність людського письменника. NovelAI працює на основі складної моделі ШІ, навченої на величезній базі даних літератури, починаючи від класичних романів і закінчуючи сучасними творами. Це навчання дозволяє ШІ розуміти та відтворювати різні стилі письма, сюжетні структури та розвиток персонажів. Коли користувач вводить підказку або ідею історії, штучний інтелект використовує це навчання для створення вмісту, який узгоджується з інструкціями користувача, що робить його універсальним інструментом для різноманітних творчих проектів.
Luna.ai
luna.ai
Стара методика продажів зламана. Сучасні потенційні клієнти не терплять цих універсальних спам-повідомлень. А постачальники послуг електронної пошти посилили свою політику щодо масової холодної розсилки. Це нова ера, і старі способи просто більше не допомагають. І якщо ви думаєте, що просто розширення вашої команди продажів – це чарівна куля, подумайте ще раз. Незважаючи на всі свої зусилля, багато продавців не можуть зрозуміти й ефективно залучити потенційних клієнтів. Рентабельність інвестицій торгових представників стає все важче й важче виправдати. Звучить знайомо? Настав час змін. Увійдіть у Luna.ai, свій ракетний корабель у темряві продажів. Luna.ai — це не просто ще один інструмент продажу AI; це універсальна платформа потенційних клієнтів, яку ви шукаєте. Продажі на основі сигналів, масштабна персоналізація, можливість доставки електронною поштою – Luna.ai це охоплює. З Luna.ai ви не просто продаєте; ви продаєте розумніше та ефективніше. Уявіть собі систему, яка знає вашого потенційного клієнта зсередини та зовні, побудовану на величезній кількості даних і розуміння, щоб забезпечити точне охоплення кожного клієнта. Вільно володіє вражаючими 152 мовами. А найкраща частина? Масштабований, з необмеженою кількістю облікових записів електронної пошти, і все це в одну десяту вартості традиційних методів. За своєю суттю Luna.ai надає вам можливість досягти успіху в тому, що вам найбільше подобається: спілкуватися з клієнтами та укладати ці угоди. Йдеться про те, щоб усунути припущення та переконатися, що кожне повідомлення, яке ви надсилаєте, буде особистим і актуальним. Налаштуйте свою першу книгу ігор сьогодні. Завдяки попереднім налаштуванням Luna.ai ви почнете працювати за лічені хвилини. До зустрічі на Місяці!
Jounce AI
jounce.ai
Jounce — це інструмент на базі штучного інтелекту, розроблений для революції в сфері маркетингу, значно скоротивши час, необхідний для створення якісного контенту. Платформа пропонує такі послуги, як AI Artwork, Chat, Templates і Documents, які спрощують і оптимізують маркетинговий процес. Jounce пропонує інтуїтивно зрозуміле рішення для копірайтингу, що дозволяє користувачам створювати професійний контент лише за кілька кроків. Він пропонує ряд настроюваних шаблонів для початку процесу копірайтингу. Після введення бажаної підказки або вказівок штучний інтелект Jounce обробляє створення вмісту, генеруючи кілька варіантів для вибору користувача. Додаткові функції включають редактор документів на основі штучного інтелекту для створення та редагування маркетингових матеріалів із автоматичним форматуванням, перевіркою орфографії та виправленням граматики. Програмне забезпечення також підтримує співпрацю, дозволяючи необмеженій кількості членів команди вносити ідеї та писати вміст. Він пропонує понад 70 маркетингових шаблонів для різних типів вмісту, таких як публікації в соціальних мережах, вміст веб-сайтів, кампанії електронною поштою тощо. Крім того, Jounce надає такі функції, як темний режим, для зручності користувача під час роботи пізно ввечері. Він задовольняє потреби різних професіоналів у сфері маркетингу, від творців контенту до власників малого бізнесу.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex поєднує вдосконалені алгоритми NLG із перевіреними маркетинговими методами, щоб створити найкраще програмне забезпечення для копірайтингу зі штучним інтелектом. Наші алгоритми штучного інтелекту, навчені мільярдам рядків тексту, допомагають маркетологам, підприємцям електронної комерції та копірайтерам щодня робити більше зі своїм вмістом. За даними DT2 Invest і Європейської комісії, TextCortex є одним із 200 найгарячіших європейських стартапів на ранній стадії штучного інтелекту. Завдяки нашому прикладному та цілеспрямованому підходу ми скорочуємо не лише час обчислень, але й наш вплив на навколишнє середовище.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — це помічник з написання на основі штучного інтелекту, який може допомогти письменникам опанувати мистецтво оповідання і пришвидшити їхній творчий процес написання. Один із найкращих генераторів історій зі штучним інтелектом, інструмент не тільки виправляє граматичні та орфографічні помилки. Він виходить за рамки цього, пропонуючи способи покращити ваш стиль написання, оживити нових персонажів і допомогти вам зробити ваші історії більш привабливими. Це все одно, що мати експерта-слівника, готового допомогти вам знайти правильні слова, перефразувати речення та навіть придумати повороти сюжету, про які ви, можливо, не думали. Sudowrite використовує найсучасніші методи глибокого навчання для створення реалістичного та відповідного контексту тексту. Sudowrite базується на моделях трансформаторів GPT-3 і GPT-4 із понад 175 мільярдами параметрів, які вивчають загальні поняття з даних навчання. Модель генерує текст, вгадуючи, що, швидше за все, буде наступним, одне слово за раз. Sudowrite не призначений для написання, але може допомогти вам значно покращити та пришвидшити ваше написання. Це чудовий інструмент для авторів, творчих людей і авторів романів.
Textero AI
textero.ai
Textero AI Essay Writer: Науковий асистент на основі штучного інтелекту, який допомагає студентам швидше створювати академічний вміст. Textero.ai — це надійний компаньйон, який допомагає створювати вміст, який відповідає стилю академічного письма. Простіше збирайте інформацію, знаходьте посилання та створюйте високоякісний вміст. Особливості Textero AI Writing Tool: * Автор есе зі штучним інтелектом: створіть план своїх робіт або створіть добре структуроване есе, редагуючи текст у додатку. Використовуйте прості команди, такі як «скоротити» або «перефразувати», щоб покращити своє письмо. * AI PDF Summarizer: Textero AI Summarizer поєднує дві функції — PDF Summarizer і Text Shortener. Це програмне забезпечення допоможе вам спростити процес дослідження та заощадить ваш час. * AI Research Assistant: Textero.ai сканує свої 214 мільйонів джерел, щоб знайти найкращі посилання на есе. Завдяки вдосконаленій функції «Запитати AI» ви можете отримати більше інформації про джерело, переглянути PDF-файли та отримати відповіді на конкретні запити. Попрощайтеся з письменницьким блоком і прокрастинацією, передайте привіт помічнику з есе та унікальним ідеям.
Spike
spikenow.com
Spike вирішує хаос спілкування між командами та окремими людьми, об’єднуючи електронну пошту, командний чат, документи для спільної роботи та зустрічі в одній стрічці. Spike для особистого користування. Отримайте кращий досвід електронної пошти за допомогою розмовної електронної програми Spike, яка перетворює ваші електронні листи на чат. Це схоже на надто потужну платформу обміну повідомленнями, яка визначає пріоритетність найважливіших повідомлень, тож ви можете зосередитися на найважливіших речах. Використовуйте свою наявну електронну пошту та насолоджуйтеся безладною електронною поштою. Спайк для команд: чіткість спілкування для команд! Spike пропонує комплексний пакет продуктивності для команд. Він поєднує командний чат, електронну пошту, відеозустрічі, інструменти ШІ та документи для спільної роботи в єдину стрічку. Легко спілкуйтеся та співпрацюйте з внутрішніми командами та зовнішніми зацікавленими сторонами, включаючи колег, партнерів, клієнтів і постачальників, незалежно від того, використовують вони Spike чи ні. Spike — це перша служба бізнес-електронної пошти, розроблена для змістовної командної взаємодії. Підтримуйте послідовність бренду, використовуючи власний домен електронної пошти або купуючи спеціальний домен у Spike. Насолоджуйтесь безпечною, надійною електронною поштою та повідомленнями, які можна архівувати, що забезпечує безперебійне спілкування.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Humbot
humbot.ai
Humbot — це гуманізатор ШІ, який може допомогти вам обійти виявлення ШІ. Гуманізуйте текст штучного інтелекту та впевнено пишіть з Humbot. Humbot пропонує передову технологію для гуманізації тексту штучного інтелекту та досягнення 100% людського результату, минаючи виявлення штучного інтелекту. Це гарантує, що створений штучним інтелектом контент є автентичним, оригінальним і нерозпізнаним більшістю детекторів. Процес є швидким, легким і створює високоякісний, читабельний текст без граматичних помилок. Завдяки передовій технології він гарантує оригінальність переписаного тексту та надає реальні приклади його ефективності. Користувачі високо оцінили його ефективність уникнення виявлення та знайшли його корисним для різних типів вмісту. Humbot також забезпечує безпеку та захист даних користувачів. Завдяки своєму інноваційному підходу він отримав позитивні відгуки від творців контенту, дослідників і компаній. Гуманізатор штучного інтелекту може принести користь тим, хто намагається обійти виявлення штучного інтелекту без шкоди для чесності чи чесності. Загалом, Humbot пропонує надійне рішення для випередження у створенні контенту, без зусиль обходячи виявлення ШІ
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx — це передова компанія штучного інтелекту, яка спеціалізується на розробці передових інструментів для створення контенту на основі ШІ. Платформа AI Magicx пропонує широкий набір функцій, загальна кількість яких перевищує 75, призначених для оптимізації та покращення виробництва цифрового контенту. Ми надаємо такі рішення, як AI Image Generator, AI ArticleGenerator, AI Logo Designer, і на шляху до впровадження AI Story Creator і чат-ботів, навчених AI. Інструменти AI Magicx спеціально створені, щоб задовольнити потреби професіоналів, які шукають ефективного, високоякісного та захоплюючого контенту.
AIHumanize
aihumanize.com
AI Humanize — це інструмент, який спеціалізується на перетворенні тексту, створеного штучним інтелектом, у контент, який виглядає природним і схожим на людину. Він розроблений для обходу детекторів штучного інтелекту, гарантуючи, що матеріал залишається невиявленим і необмеженим. Інструмент підтримує цілісність вмісту, уникаючи граматичних помилок і незвичної термінології, забезпечуючи відшліфований і професійний результат. AI Humanize підходить для творців контенту, бізнес-професіоналів, маркетингових і PR-агентств, спеціалістів із пошукової оптимізації пошукових систем, академічних професіоналів, студентів і веб-розробників, пропонуючи рішення для покращення пошукової оптимізації, збереження оригінальності та забезпечення високоякісного читабельного вмісту.
GetGenie Ai
getgenie.ai
Створюйте довгий вміст, короткі копії та все, що між ними, за допомогою потужності GetGenie AI — вашого персонального контенту та помічника з оптимізації пошукових систем. Проаналізуйте ключові слова, запитання на форумі та своїх конкурентів, щоб почати керувати результатами пошуку — використовуючи магію ШІ Genie!
ChatLabs
writingmate.ai
ChatLabs від Writingmate — це потужна платформа, яка надає доступ до понад 30 різних моделей ШІ, включаючи GPT-4o, LLaMA 3, Google Gemini Pro, Claude 3 і Mistral. ChatLabs також дозволяє вам використовувати вбудовані помічники GPT, аналізувати файли, здійснювати пошук в Інтернеті та створювати спеціальних агентів AI, які знають усе про ваш бізнес.
Smodin
smodin.io
Smodin — це помічник із написання на основі штучного інтелекту, який надає різноманітні інструменти для допомоги в усіх аспектах написання та дослідження. Він пропонує перевірку на плагіат, цитування, граматичні виправлення, переклади, створення тексту тощо. Smodin використовує вдосконалені моделі штучного інтелекту та алгоритми для роботи з функціями запису. Ось огляд роботи деяких основних функцій: * Переписувач тексту – ця функція використовує штучний інтелект для аналізу тексту та його переписування, зберігаючи оригінальне значення. Він перефразує речення та змінює формулювання для створення нових версій тексту. * Перевірка на плагіат. Перевірка на плагіат сканує текст і порівнює його з мільярдами онлайн-джерел за допомогою ШІ. Він виділяє будь-який дубльований або неоригінальний вміст. * AI Writer - інструмент AI writer створює новий текст на будь-яку тему, використовуючи великі мовні моделі. Він може писати повні статті, есе, наукові роботи тощо. * AI Grader – цей інструмент аналізує есе та написаний текст, щоб надати відгуки та пропозиції щодо покращення. Він розглядає такі елементи, як граматика, структура, читабельність тощо. * AI Chat – чат-бот використовує розмовний AI, щоб вести природні розмови. Він може відповідати на запитання, резюмувати текст, створювати новий вміст тощо за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу чату.
Bitrix24
bitrix24.com
«Бітрікс24» — це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям і підприємцям підвищувати ефективність внутрішньої та зовнішньої діяльності. Наша платформа пропонує CRM, Контакт-центр, Конструктор веб-сайтів, Інтернет-магазин, Маркетингові кампанії та інші інструменти продажу. Крім того, є безпечна інтрамережа, керування завданнями та проектами, обмін та зберігання файлів у реальному часі, засоби зв’язку та організація. Основи HR та AI вбудовані в структуру Бітрікс24. Бітрікс24 – це ініціатива компанії Бітрікс, Інк., запущена як хмарний сервіс у квітні 2012 року. Зараз він доступний у хмарі та локально. У 2024 році наша компанія налічує понад 12 мільйонів організацій. Бітрікс24 пишається тим, що обслуговує клієнтів від невеликих організацій до компаній зі списку Fortune 500.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — це платформа Generative AI для продуктивної роботи. Використовуючи надійний GenAI, професіонали з усіх галузей можуть розвивати свою кар’єру та виділятися на роботі. Незалежно від того, пишете ви електронні листи, створюєте документи чи надсилаєте миттєві повідомлення колегам чи клієнтам, Wordtune покращує ваші письма, оптимізуючи вашу роботу за допомогою ШІ.
Conch
getconch.ai
Conch AI — це помічник у написанні романів, який допоможе перетворити ваші думки на слова. Використовуйте Conch для створення нових речень і абзаців. Використовуйте Rewrite, щоб перефразувати текст. Використовуйте функцію наступного речення в Документах Google і Gmail, щоб створити наступне речення. Раковина також може допомогти вам читати. За допомогою інструмента «Резюме» ви можете не лише підсумовувати текст, але й використовувати його для перетворення складних частин тексту на прості для розуміння речення. особливості - Перепишіть: виділіть і перепишіть речення та абзаци - Резюме: підсумуйте вибраний текст із PDF-файлів, книг і статей - Раковина: відповідайте на будь-які запитання або створюйте будь-який тип вмісту - Шаблони: створюйте заставки, схеми та багато іншого. — Гуманізатор: перепишіть текст, згенерований штучним інтелектом, для проходження детекторів штучного інтелекту - Finder: ставте запитання про поточний веб-сайт, будь-яку статтю чи будь-який PDF-файл, і ШІ шукатиме відповіді. У 10 разів краще, ніж знахідка за умовчанням.
NeuronWriter
neuronwriter.com
NeuronWriter — це розумний помічник для тих, хто створює вміст для Інтернету. Це інструмент на базі штучного інтелекту, що означає, що він використовує штучний інтелект, щоб допомогти вам писати краще та підвищувати рейтинг у пошукових системах, таких як Google. Думайте про це як про кмітливого посібника, який знає, що подобається Інтернету, і допомагає вам створити саме це. За своєю суттю, NeuronWriter розроблений, щоб зробити ваш процес написання простішим і ефективнішим. Він робить це, пропонуючи пропозиції та покращення на основі того, що наразі є популярним і ефективним у SEO (оптимізації пошукових систем). SEO полягає в тому, щоб зробити ваш вміст більш помітним і привабливим для пошукових систем, тому, коли люди шукають щось, пов’язане з вашим вмістом, вони першими знаходять вас. NeuronWriter — це не просто ще один інструмент для написання; він наповнений функціями, які виділяють його. Ось деякі з його ключових функцій: * Генерація вмісту штучним інтелектом: одна з найкрутіших речей у NeuronWriter — це те, як він використовує штучний інтелект, щоб допомогти вам писати. Якщо ви застрягли в пошуках ідей або не знаєте, з чого почати, NeuronWriter запропонує вам теми та навіть напише фрагменти. Це як мати друга, який проводить мозковий штурм, який завжди сповнений ідей. * Інтеграція SEO та NLP: SEO може бути складним, але NeuronWriter спрощує його. Він використовує щось під назвою NLP (обробка природної мови), щоб зрозуміти, про що ваш вміст і як його можна покращити для пошукових систем. Це як навчити свій вміст говорити мовою Google, щоб людям було легше його знаходити. * Інструменти аналізу вмісту: NeuronWriter не просто допомагає вам писати; це допомагає вам писати краще. Він аналізує ваш вміст і оцінює його залежно від того, наскільки він сприятливий для SEO. Він також переглядає рейтинг на сторінках результатів пошукової системи (SERP) і дає вам інформацію про те, як узгодити свій вміст із найефективнішими статтями. * Інтеграція з WordPress: якщо ви використовуєте WordPress для свого веб-сайту, NeuronWriter вам підійде. Він легко інтегрується з WordPress, дозволяючи оптимізувати вміст безпосередньо на веб-сайті. Це як мати корисного помічника прямо на інформаційній панелі вашого блогу. * Дослідження та аналіз ключових слів: NeuronWriter аналізує ключові слова, пов’язані з темою вашого вмісту. Це як рибалка у великому ставку – вам потрібно знати, яку рибу (або ключові слова) ви шукаєте та де вона, ймовірно, буде. * Аналіз конкурентів: інструмент перевіряє, який вміст уже має високі рейтинги за цими ключовими словами в пошукових системах. Це схоже на те, щоб зрозуміти, які рецепти популярні в ресторані, щоб ви могли створити страву, яка конкурує з ними. * Аналіз намірів користувача: він намагається зрозуміти, що, ймовірно, шукає користувач, коли вводить запит у пошукову систему. Це як шеф-кухар, який розуміє, чи хоче клієнт швидко перекусити, чи хоче повноцінного обіду. * Оцінка SEO вмісту: після створення вмісту NeuronWriter оцінює його на основі того, наскільки добре він оптимізований для SEO. Сприймайте це як оцінку страви харчовим критиком.
Magical
getmagical.com
Magical — це програма для підвищення продуктивності, яка пришвидшує повторювані завдання під час роботи — не потрібні API чи інтеграції. Просто розширення для браузера. Простим натисканням клавіші Magical автоматизує такі повсякденні завдання, як обмін повідомленнями, введення даних, пошук джерел і робочі процеси. На відміну від існуючих рішень автоматизації, які є дорогими, незграбними та вимагають технічної команди для налаштування, Magical розроблений для нетехнічних користувачів, пропонуючи автоматизацію завдань без створення, яка працює в будь-якій програмі. Використовуйте Magical, щоб швидко персоналізувати та розширювати повідомлення під час введення, переміщувати дані з програми в програму, щоб підтримувати актуальність баз даних, або миттєво переміщувати дані в електронні таблиці. Ви навіть можете використовувати штучний інтелект для написання нових повідомлень за допомогою швидких відповідей або спеціальних підказок, де б ви не працювали. Запросіть всю свою команду до Magical і зробіть кожного більш продуктивним, поділившись своїми найкращими шаблонами повідомлень або прийомами продуктивності. Magical можна використовувати безкоштовно!
Article Rewriter
articlerewriter.net
Article Rewriter — це мережевий інструмент для створення статей, який генерує унікальний вміст за допомогою методів штучного інтелекту.
Krater AI
krater.ai
Krater.ai — це ваша універсальна платформа для додатків зі штучним інтелектом. Krater.ai дозволяє легко створювати вміст і копіювати його за лічені секунди, використовуючи потужність ШІ. Виведіть свої підприємства на новий рівень із Krater AI. Наша універсальна програма SuperApp розкриває потужність технології штучного інтелекту, уможливлюючи все: від створення вмісту до можливостей перетворення тексту в мовлення. З Krater ви отримаєте доступ до безмежних можливостей і справжніх інновацій. Відчуйте неперевершену функціональність і простоту використання – зареєструйтеся зараз і отримайте перевагу ШІ.
Flowrite
flowrite.com
Flowrite — це помічник із написання на основі штучного інтелекту, який допомагає швидше й ефективніше писати електронні листи, повідомлення та інші повідомлення. Він працює як розширення Chrome або веб-програма та інтегрується з вашою папкою "Вхідні" в Gmail, Outlook, LinkedIn та інших платформах. Flowrite використовує вдосконалену технологію обробки природної мови для створення високоякісних пропозицій для написання, адаптованих до ваших потреб. Ось як це працює: * Надайте Flowrite кілька слів або коротких фраз, щоб забезпечити контекст * Натисніть кнопку Flowrite, щоб створити пропозиції * Перегляньте пропозиції, створені штучним інтелектом, і виберіть свою улюблену * Ітерація, якщо потрібно - Flowrite надає кілька варіантів Штучний інтелект враховує ваші інструкції та дані одержувача, щоб створювати персоналізовані відповідні повідомлення за лічені секунди.
nichesss
nichesss.com
nichesss — це генератор контенту та генератор ідей на основі штучного інтелекту, який має на меті допомогти підприємцям, маркетологам, блогерам і агентствам створювати висококонверсійні маркетингові копії та контент. Завдяки понад 150 інструментам штучного інтелекту nichesss може генерувати публікації в блогах, публікації в соціальних мережах, маркетингові тексти та навіть прибуткові бізнес-ідеї та ідеї продуктів, адаптовані до вашої цільової ніші.
Craft
craft.do
Craft — це робочий простір для спільної роботи, де вся ваша команда може зібратися разом, щоб робити нотатки, створювати документи, керувати роботою та разом створювати ідеї. Craft's Daily Notes пропонує зміну парадигми командної співпраці. Стимулюйте прогрес своєї команди за допомогою структурованих щоденних оновлень, розставляйте пріоритети та видаляйте блокувальники — усе в одному місці. За допомогою вбудованого помічника зі штучним інтелектом ви можете швидко генерувати ідеї, узагальнювати довший вміст або отримувати допомогу з редагуванням документів.
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker — це вдосконалений інструмент із підтримкою штучного інтелекту, призначений для покращення взаємодії з продажами за рахунок гіперперсоналізації в масштабі. Інструмент нещодавно зібрав 2,5 мільйона євро та придбав MyProfilia, а також запустив нове розширення Chrome. Однією з ключових особливостей Humanlinker є його функція генеративного копірайтингу штучного інтелекту, яка допомагає командам продажів створювати персоналізовані криголами для своїх зусиль з поширення інформації. Ці криголами генеруються на основі аналізу особистості DISC, який дає зрозуміти притаманні риси особистості потенційних клієнтів. Цей аналіз допомагає спеціалістам із продажу ефективно спілкуватися, зміцнювати довіру та вести переговори з потенційними клієнтами. Humanlinker також пропонує 360° Account & People Intelligence, що дозволяє командам продажів отримати глибше розуміння своїх цільових облікових записів і осіб у цих облікових записах. Ця розвідка включає інформацію з платформ соціальних мереж, таких як LinkedIn і Twitter, а також подкасти, інтерв’ю та статті. Інструмент легко інтегрується з такими популярними платформами CRM, як Salesforce, Hubspot, Salesloft і Outreach, що дозволяє командам продажів отримувати доступ до наявних даних і робочих процесів і використовувати їх. Humanlinker призначений для команд продажів, які прагнуть оптимізувати свої процеси пошуку та продажу. Він надає потужні ключі персоналізації, які використовують інформацію з різних джерел, допомагаючи професіоналам з продажу бронювати більше зустрічей і скорочувати цикл продажів. Інструмент також допомагає в підготовці зустрічей, надаючи пропозиції та рекомендації, створені ШІ, що дозволяє торговим представникам мати більший вплив на кожну зустріч. Загалом, Humanlinker дає змогу командам продажів персоналізувати свою взаємодію по всіх каналах, що призводить до покращення результатів продажів і підвищення продуктивності.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal — це комплексний помічник з академічного письма зі штучним інтелектом, який забезпечує генеративну підтримку штучного інтелекту, мовні пропозиції в реальному часі та перевірки на плагіат, щоб допомогти вам писати краще, швидше з вищими шансами на успіх. Створений для академічного письма та навчений мільйонам мовних виправлень професійними академічними редакторами в понад 1300 тематичних областях, Paperpal забезпечує людську точність зі швидкістю машини. За допомогою Paperpal ви можете подолати письменницький блок за допомогою мозкового штурму ідей, пришвидшити написання за допомогою чітких контурів і отримати академічні переклади на 25+ мов. Ви також отримуєте поглиблені мовні та граматичні перевірки з допомогою у перефразуванні, скороченні слів і правильному виборі слів відповідно до умов академічного письма та тону. Від написання першої чернетки до забезпечення готовності рукопису до подання, Paperpal допоможе вам. Ознайомтеся безкоштовно або підпишіться на Paperpal Prime ($19/місяць), щоб отримати необмежений доступ до преміум-функцій, включаючи нашу надійну онлайн-перевірку плагіату та понад 30 перевірок рукописів. Це так само просто, як написати, перевірити, виправити, досягти успіху – почніть зараз!
TextExpander
textexpander.com
TextExpander — це інструмент продуктивності набору тексту, який допомагає командам керувати повторюваними письмовими завданнями, створювати фрагменти, виправляти орфографію, ділитися вмістом тощо. Підтримуйте ефективне та узгоджене спілкування всієї команди. Діліться фрагментами повідомлень, підписами та описами з усіма, хто працює з вами над проектами.
Rephrase.info
rephrase.info
Rephrase.info — онлайн-інструмент перефразування, який використовує технологію ШІ для перефразування речень. Інструмент замінює слова зі схожим значенням і змінює структури речень, зберігаючи початкове значення тексту. Його можна використовувати для різних цілей, наприклад для написання дописів у блогах, створення унікальних статей і копірайтингу для маркетингу. Інструмент пропонує різні режими перефразування, зокрема Fluency, Standard, Creative, Smart і Formal, що дозволяє користувачам вибрати найбільш підходящий стиль для їх зміст. Він підтримує кілька мов, що дозволяє користувачам перефразувати текст різними мовами. Окрім допомоги незалежним авторам і професіоналам у розвитку їхньої письменницької кар’єри, цей інструмент перефразування також може допомогти залучити аудиторію, створюючи високоякісний та унікальний вміст. Він допомагає збільшити залученість користувачів на веб-сайтах і забезпечує конкурентну перевагу. Інструмент знаходить застосування в освіті, дослідженнях, письменництві та журналістиці. Студенти можуть покластися на нього для створення граматично точних завдань без плагіату. Вчителі можуть використовувати його для конспектів, звітів і тестів. Журналісти можуть перефразувати текст у зрозумілий і стислий спосіб, уникаючи дослівного копіювання з джерел. Дослідники отримують вигоду від здатності інструменту узагальнювати та синтезувати складні твердження з багатьох джерел. У письмовій формі цей інструмент допомагає створювати дописи в блогах без плагіату та сприяти оптимізації пошукових систем, залучати написання сценаріїв, переконливий копірайтинг і необмежену генерацію вмісту. Rephrase.info відомий своїм високоякісним, послідовним і граматично правильним перефразованим текстом. Він пропонує високий ліміт кількості слів і необмежену кількість щоденного використання порівняно з іншими інструментами. Платформа підтримує широкий спектр мов, забезпечуючи доступність для користувачів у всьому світі.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — це платформа для спільної роботи, на якій команди від 2 до 2000 людей можуть використовувати ШІ для своєї роботи. Навчайтеся, співпрацюйте та опануйте ШІ в одному спільному робочому просторі. Уявіть собі світ, де колективний інтелект вашої команди посилюється ШІ, що стимулює креативність, підвищує продуктивність і сприяє інноваціям. Звичайно, ви усвідомлюєте потенціал LLM, як-от ChatGPT, але переконати всю свою команду не так просто. Ви хочете налагодити ефективні робочі процеси на основі штучного інтелекту та поділитися інформацією про штучний інтелект з усіма, але вам не вистачає спеціальної платформи для досягнення цього. Ви навіть задаєтеся питанням: «Чи моя команда повністю використовує потенціал ШІ?» Зустрічайте Team-GPT.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic революціонізує ландшафт створення контенту та взаємодію з клієнтами, слугуючи вашим надійним супутником у створенні захоплюючого контенту та розробці потужних чат-ботів зі штучним інтелектом. Їхня платформа поєднує потужність штучного інтелекту та креативність, щоб забезпечити повний набір інструментів для створення вмісту, генерації аудіо та створення зображень. Вони дозволяють кожному писати що завгодно, публікувати будь-де та оптимізувати свій вміст із неперевершеною легкістю. Їх надійний розробник чат-ботів зі штучним інтелектом, Botsonic, легко інтегрується з такими платформами, як Slack, WhatsApp, Telegram і FB Messenger, забезпечуючи безперервні багатоканальні розмови. Він також пропонує функцію Human Hand-off, що полегшує плавний перехід від взаємодії бота до взаємодії з людиною. Завдяки інтеграції Zapier вони автоматизують завдання та оптимізують робочі процеси, покращуючи залучення клієнтів. Botsonic відповідає GDPR, обіцяючи безпечну взаємодію з клієнтами. Разом їхній набір інструментів спрямований на те, щоб переосмислити процес створення контенту та взаємодію з клієнтами, зробивши Writesonic вашим єдиним рішенням для всіх ваших цифрових потреб.
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser — найкращий інструмент для перефразування речень і переписування есе. Наш словозмінник може змінювати структуру речень і замінювати синоніми
Chatbase
chatbase.co
Спеціальний ChatGPT для ваших даних. Просто завантажте свої документи або додайте посилання на свій веб-сайт і отримайте для своїх даних чат-бота, схожого на ChatGPT. Потім додайте його як віджет на свій веб-сайт або спілкуйтеся з ним через API.
Docsie
docsie.io
Docsie — це веб-платформа документації, яка дає змогу компаніям створювати, підтримувати та публікувати відмінну документацію про продукт кількома мовами. Ця платформа допоможе вам проаналізувати, як ваші клієнти взаємодіють із вашою документацією, і надасть вам інформацію про те, як покращити ваші документи. Якщо ви можете лише уявити, як росте ваш продукт, то й документація вашого продукту теж. Використання документації, створеної в Docsie, полегшить вашим клієнтам пошук необхідної інформації про ваш продукт у вашій документації, зробить їх щасливішими в довгостроковій перспективі та допоможе вам успішно їх зберегти. Docsie також зв’язує вас із сучасним ринком перекладів, який також допоможе вам перекладати документи продукту за допомогою сертифікованих перекладачів, машинного навчання та розширених алгоритмів покращення швидкості та точності перекладу. Docsie — це комплексна веб-платформа документації, яка дозволяє компаніям створювати, підтримувати та публікувати відмінну документацію про продукт кількома мовами. Наша платформа також допомагає проаналізувати, як їхні клієнти взаємодіють із документацією, і надає їм інформацію про те, як покращити свої документи.
iSenseHUB
isensehub.ai
Зустрічайте iSenseHUB: найкращу платформу на базі штучного інтелекту, розроблену для революції у способах створення, проектування та оптимізації. Оснащений понад 65 передовими інструментами штучного інтелекту, наша місія полягає в тому, щоб дати можливість окремим особам і компаніям оптимізувати свої процеси та створювати високоякісний контент із блискавичною швидкістю. Подумайте про iSenseHUB як про свого персонального помічника зі штучним інтелектом, який готовий вирішувати широкий спектр завдань. Від генерації коду, розробки статей, оптимізованих для SEO, дизайну графіки до керування публікаціями в соціальних мережах – у нас є все. Наші інструменти створені для спрощення складних завдань, дозволяючи вам зосередитися на найважливішому: розвитку вашого бізнесу та розпаленні творчих здібностей. iSenseHUB — це не просто інструмент; це комплексний набір рішень на основі ШІ. Це ніби у вас під рукою ціла команда експертів, але без високої ціни. Незалежно від того, чи є ви стартапом, який прагне масштабуватися, великою корпорацією, яка прагне до ефективності, чи окремою особою, яка прагне максимізувати продуктивність, iSenseHUB — це універсальний магазин для всього, що стосується ШІ. Відчуйте силу ШІ з iSenseHUB. Приєднуйтесь до нас сьогодні та змініть свій спосіб роботи назавжди. Пориньте в майбутнє створення, дизайну та оптимізації контенту з iSenseHUB — де ШІ зустрічається з ефективністю.
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine — це інструмент копірайтингу GPT-3 на базі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам швидко й легко створювати високоякісну ефективну копію. Він використовує обробку природної мови (NLP) для аналізу тексту та створення вмісту, який є привабливим, переконливим і адаптованим до цільової аудиторії користувача. TypeEngine також надає користувачам бібліотеку шаблонів, що дозволяє швидко створити копію для вашого проекту. За допомогою TypeEngine ви можете створити переконливу копію, яка природно та ефективно звертатиметься до вашої аудиторії.
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com допоможе вам писати кращий, більш привабливий вміст веб-сайту, статті в блогах, публікації в соціальних мережах за лічені секунди за допомогою розумного ШІ
Cowriter
cowriter.org
Cowriter — це текстовий редактор і генератор копій на основі штучного інтелекту, призначений для розширення можливостей авторів і прискорення процесу творчого написання. Редактор штучного інтелекту Cowriter націлений на оптимізацію продуктивності автора та забезпечення всіх ваших письмових потреб, не відриваючи рук від клавіатури. Створюйте, редагуйте та покращуйте свій вміст швидко та легко всього за кілька секунд. * Створюйте вміст за допомогою вашого стилю написання: співавтор може розуміти, вивчати та створювати вміст за вашим унікальним стилем написання. Співавтор з часом навчається у вас, щоб надавати персоналізовані пропозиції, які відповідають вашому тону та голосу. * Використання даних у реальному часі: створюйте вміст із даними в реальному часі з Інтернету! З кожним письмовим завданням Cowriter може досліджувати надійні веб-джерела та писати кращий, актуальний і більш фактичний вміст. Легко створюйте статті, есе та наукові роботи з останніми новинами, подіями та тенденціями. * Спілкуйтеся зі своїм власним експертом із написання штучного інтелекту: співавтор може допомогти з різноманітними потребами творчого написання, як-от мозковий штурм ідей, надання вказівок щодо стратегій збільшення залучення читачів або створення та вдосконалення вмісту. * Створюйте маркетингову копію за лічені секунди: створюйте захоплюючий, оригінальний і справжній вміст, щоб поділитися ним у Facebook, Google, Linkedin, Twitter тощо!
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts — це потужний інноваційний інструмент, створений для революції у вашій маркетинговій стратегії. Це допоміжний засіб для копірайтингу на основі штучного інтелекту, який створює переконливі, переконливі сценарії, адаптовані до вашого продукту та особистості клієнта. Уявіть, що у вас є інструмент, який розуміє ваш бізнес і клієнтів так само добре, як і ви, і може передати вашу ціннісну пропозицію найефективнішим способом. Це те, що робить LeadScripts. Це усуває здогади та трудомісткий процес написання маркетингового тексту, дозволяючи вам зосередитися на інших аспектах вашого бізнесу. З LeadScripts ви отримуєте не просто генератор вмісту, а комплексне рішення для ваших потреб у маркетинговій копії. Він розуміє вашу аудиторію та продукт і використовує ці знання для створення сценаріїв, які справді резонують. Незалежно від того, чи йдеться про послідовності електронних листів, рекламні листи чи копії оголошень, LeadScripts створює вміст, який залучає, переконує та навертає.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI — це інноваційна платформа штучного інтелекту, призначена для допомоги творцям контенту, особливо тим, хто працює в індустрії розваг, у їхніх потребах у створенні контенту. Livy.AI спрощує процес створення оригінального, привабливого та високоякісного контенту за допомогою передових алгоритмів ШІ. * Інструмент сценариста штучного інтелекту: розкрийте потенціал штучного інтелекту в створенні сценарію за допомогою нашого інструмента сценариста штучного інтелекту. Незалежно від того, чи створюєте ви сценарії для фільмів, телевізійних шоу, подкастів чи новин, наш інструмент розроблено для прискорення творчого процесу, забезпечуючи емоційний резонанс і структуру, яких вимагає чудове оповідання. Це ваш творчий помічник, який допомагає створювати переконливі оповіді, підвищувати продуктивність і перетворювати ідеї на сценарії. * AI Image Tool: AI Image Tool на Livy.AI є вашим компаньйоном у створенні візуально вражаючих зображень, які доповнюють ваші сценарії. Від концептуального мистецтва до дизайну персонажів, наш інструмент використовує передовий штучний інтелект, щоб допомогти в розробці ідей і створенні візуальних елементів, які розповідають історію. Йдеться про те, щоб легко додати візуальний вимір до вашої розповіді. * І більше: крім генерації сценаріїв і зображень, Livy.AI постійно розширює свій набір інструментів, щоб задовольнити динамічні потреби індустрії розваг. За допомогою нашої платформи досліджуйте низку рішень, які сприяють створенню контенту в нову еру творчості на основі ШІ.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI — це маркетинговий копірайтер на основі штучного інтелекту, який допомагає вам створювати високоякісні, переконливі тексти для ваших оголошень, цільових сторінок, електронних листів тощо. MarketingCopy AI пропонує набір потужних функцій, які допоможуть вам швидше створювати високоякісні копії та вміст і організовувати роботу в проектах і документах.
Writi.io
writi.io
Writi.io не є роботом для створення контенту; натомість це продукт на базі ChatGPT | Моделі AI GPT-4 від OpenAI, створені спеціально для LinkedIn (та електронних листів). Це помічник із створення штучного інтелекту, який створює оригінальний вміст безпосередньо в LinkedIn або у вашій електронній скриньці. Функції доступні через розширення Chrome. Просто введіть три слова, щоб Writi підказала, що ви хочете сказати, а потім сядьте зручніше й дозвольте Writi визначити контекст вашої розмови. Виберіть вміст, який ви хочете використовувати, унікально створений для вашої конкретної розмови. Ми інтегрували ШІ з ChatGPT | OpenAI GPT-4 turbo та створив його для роботи спеціально в LinkedIn та електронною поштою. Він дуже простий у використанні, але дуже потужний.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: прискоріть свій бізнес за допомогою нашої універсальної інформаційної панелі AI Наша зручна інформаційна панель, яка спеціалізується на забезпеченні малого бізнесу та індивідуальних підприємців потужними рішеннями штучного інтелекту, що керуються даними, робить створення вмісту та керування проектами легкими. Настроюваний, масштабований і економічно ефективний Haller AI — це ваше комплексне рішення для оптимізації робочих процесів і досягнення неперевершеної ефективності бізнесу. Приєднуйтеся до нашої мережі, щоб бути в курсі останніх бізнес-рішень на основі ШІ.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil – інструмент ШІ, який змінює життя письменників і читачів у всьому світі. Створюйте чудовий вміст блискавично. Jaq N Jil — це потужний інструмент для написання штучного інтелекту, який пришвидшує та покращує процес написання вашого вмісту за допомогою безлічі функцій, таких як планування контенту за допомогою штучного інтелекту, розгортання та переписування тексту штучним інтелектом, величезна бібліотека зображень, чат-бот штучного інтелекту, що активується текстом і голосом, тощо. більше в їх версії pro+. Він також інтегрується з понад 5000 інструментами через Zapier. Використовуйте інструмент для статей у блогах SEO, підписів до публікацій у соціальних мережах, есе та статей, маркетингових матеріалів та багато іншого. Jaq n Jil був створений з урахуванням маркетологів контенту. Автори та агентства відчувають ефективність робочих процесів і збільшення виробництва контенту завдяки Jaq n Jil.
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani — це потужний інструмент SaaS (програмне забезпечення як послуга) для копірайтингу та створення зображень, призначений для підвищення продуктивності та оптимізації процесів написання контенту для професіоналів. Zomani.пропонує інтелектуальну допомогу в написанні, перевірку граматики та орфографії, виявлення плагіату, оптимізацію контенту та функції безперебійної співпраці, щоб допомогти авторам контенту створювати високоякісний контент без помилок. Zomani порівнює ваш вміст із великою базою даних існуючого вмісту, щоб виявити будь-яку ненавмисну схожість або випадки плагіату. І більше.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI — це інструмент на базі штучного інтелекту, який використовує моделі OpenAI GPT для створення різних типів вмісту, наприклад твітів, публікацій у блогах, публікацій у LinkedIn і сценаріїв YouTube. Інструмент розроблено для економії часу та зусиль завдяки автоматичному створенню якісного вмісту. Окрім створення письмового вмісту, ProMind AI також має потужні інструменти, які можуть виправляти помилки в коді та генерувати код, що робить його дуже корисним для програмістів і розробників. Ключові характеристикиProMind AI має кілька ключових функцій, які роблять його потужним інструментом для створення вмісту та налагодження коду. Деякі з цих функцій включають: * Генерація вмісту: ProMind AI може створювати різні типи вмісту, включаючи твіти, публікації в блогах, публікації на LinkedIn, сценарії YouTube тощо. Це також може допомогти користувачам заощадити час і зусилля, створюючи високоякісний вміст на вимогу. * Налагодження коду: ProMind AI може допомогти у виявленні та виправленні помилок у коді програмного забезпечення, потенційно прискорюючи процес розробки. * Створення персонажів користувача: ProMind AI може створювати персонажі користувачів, які є вигаданими представленнями сегментів цільової аудиторії. Їх можна використовувати, щоб допомогти компаніям краще зрозуміти своїх клієнтів і ефективніше націлювати свої маркетингові зусилля. * Моделі OpenAI GPT: ProMind AI використовує моделі OpenAI GPT для забезпечення різноманітних функцій, забезпечуючи високоякісний вміст і точне налагодження коду.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief — це механізм генерації коротких записів, який допоможе вам масштабувати маркетингові зусилля контенту. Це допомагає вам створювати високоякісні короткі матеріали набагато швидше, ніж робота з Документами Google, збираючи 90%+ необхідної інформації заздалегідь і допомагаючи вам зосередитися на найцінніших частинах, таких як створення чудового плану та надання авторам кута для роботи з.
Wali
mywali.co
Wali є провідним постачальником рішень штучного інтелекту, призначених для розширення можливостей бізнесу за допомогою оперативних даних і розуміння. Ми спеціалізуємося на використанні можливостей штучного інтелекту для стимулювання зростання бізнесу, покращення процесу прийняття рішень і сприяння інноваціям. Наша надійна платформа пропонує набір інструментів штучного інтелекту, розроблених спеціально для бізнесу, що дозволяє нашим клієнтам залишатися попереду конкурентів у сучасному швидкоплинному цифровому середовищі. Ми робимо сильний наголос на партнерстві та спільному зростанні. Наша партнерська програма розроблена, щоб допомогти іншим компаніям розширити свої пропозиції, вийти на нові ринки та надати більше цінності своїм клієнтам. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами, щоб наші провідні в галузі рішення штучного інтелекту були доступними, недорогими та адаптованими до їхніх потреб.