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AI Writing Assistants - Найпопулярніші застосунки - Пакистан
Помічники з написання зі штучним інтелектом використовують машинне навчання для спрощення процесу написання, охоплюючи такі завдання, як дослідження, перевірка граматики та тону, а також локалізація. Ці інструменти використовують обробку природної мови (NLP) для ретельного вивчення тексту та надання пропозицій або пов’язаних матеріалів. Завдяки цьому вони пришвидшують створення вмісту, надаючи користувачам можливість писати зі швидкістю та впевненістю. Розширене написання знаходить корисність у різних професіях, обслуговуючи контент-маркетологів, які прагнуть отримати більш привабливий матеріал, або кадрового персоналу, який вдосконалює оголошення про роботу. Ландшафт помічників з написання ШІ різноманітний: від комплексних платформ, де користувачі створюють весь вміст, до простіших ботів, які пропонують рекомендації після написання. У той час як деякі зосереджені на конкретних функціях, таких як створення форм або індивідуальні пропозиції щодо написання, багато інших надають широку допомогу. Щоб продукт був класифікований як AI Writing Assistant, він повинен: * Використовуйте штучний інтелект для допомоги в написанні завдань * Надати інформацію або рекомендації для покращення письмового вмісту * Надайте додаткові відповідні ресурси для збагачення знань письменника * Виправте граматичні помилки в письмових роботах
Запит на новий застосунок
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — це платформа для написання на основі ШІ, яка допомагає понад 35 мільйонам активних користувачів щомісяця в 150 країнах. Завдяки своїм інноваційним продуктам «людина в циклі» QuillBot прагне зробити написання безболісним, зберігаючи унікальну точку зору та голос користувача.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly є провідною у світі компанією, що надає допомогу в написанні AI, якій щодня довіряють понад 30 мільйонів людей і 70 000 професійних команд. Від миттєвого створення першої чернетки до вдосконалення кожного повідомлення, Grammarly допомагає людям із 96% зі списку Fortune 500 донести свою точку зору та отримати результати без шкоди для безпеки чи конфіденційності. Ми віримо, що чудове написання допомагає зробити роботу. Пропозиції продуктів Grammarly — Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free та Grammarly for Education — працюють там, де ви, забезпечуючи контекстно релевантну підтримку написання в понад 500 000 програмах і веб-сайтах. Заснована в 2009 році, Grammarly займає 7 місце в рейтингу Forbes Cloud 100, є однією зі 100 найвпливовіших компаній за версією TIME, однією з найінноваційніших компаній Fast Company у сфері ШІ та однією з найкращих робочих місць Inc. Ми працюємо за гібридною моделлю дистанційної роботи, тобто ми переважно працюємо вдома та зустрічаємося для особистої співпраці в наших центрах у Північній Америці та Європі.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — це платформа Generative AI для продуктивної роботи. Використовуючи надійний GenAI, професіонали з усіх галузей можуть розвивати свою кар’єру та виділятися на роботі. Незалежно від того, пишете ви електронні листи, створюєте документи чи надсилаєте миттєві повідомлення колегам чи клієнтам, Wordtune покращує ваші письма, оптимізуючи вашу роботу за допомогою ШІ.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite — це інноваційний інструмент для створення контенту, який використовує можливості штучного інтелекту, щоб допомогти користувачам створювати високоякісний письмовий контент. Завдяки вдосконаленим алгоритмам, настроюваним параметрам і зручному інтерфейсу GravityWrite прагне спростити процес створення вмісту та підвищити продуктивність. GravityWrite — це комплексний інструмент для створення контенту, який використовує технологію AI для створення цікавого та добре структурованого письмового контенту. Він пропонує зручний інтерфейс і низку функцій, які спрощують створення високоякісних статей, публікацій у блогах, маркетингових текстів тощо. GravityWrite прагне заощадити час і зусилля користувачів шляхом автоматизації процесу створення контенту. GravityWrite пропонує кілька функцій, які можуть покращити процес створення вмісту: * Генерація контенту за допомогою штучного інтелекту: GravityWrite використовує розширені алгоритми штучного інтелекту для створення пропозицій щодо високоякісного контенту на основі ваших вхідних даних. Він аналізує дані з різних джерел, щоб надати точні та відповідні рекомендації щодо вмісту. * Параметри налаштування: за допомогою GravityWrite у вас є можливість налаштувати створений вміст відповідно до голосу вашого бренду та цільової аудиторії. Ви можете налаштувати тон, стиль і довжину вмісту відповідно до ваших потреб. * Оптимізація ключових слів: GravityWrite включає інтелектуальну оптимізацію ключових слів, допомагаючи вам створювати дружній до SEO вміст, який може покращити рейтинг вашої пошукової системи. Завдяки плавній інтеграції релевантних ключових слів ви можете підвищити видимість свого вмісту та залучити більше звичайного трафіку. * Виявлення плагіату: GravityWrite містить вбудовану функцію виявлення плагіату, щоб переконатися, що створений вами вміст є оригінальним і унікальним. Це допоможе зберегти ваш авторитет і уникнути будь-яких можливих покарань з боку пошукових систем. * Економія часу: GravityWrite спрощує процес створення вмісту, надаючи вам добре структуровані пропозиції щодо вмісту. Це економить ваш час на дослідження та написання, дозволяючи вам зосередитися на інших аспектах вашої роботи.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni — це помічник зі штучним інтелектом, розроблений, щоб допомогти вам писати швидше й точніше. Його функції включають автозаповнення AI, результати без плагіату, цитування в тексті та можливості перефразування. Це може допомогти вам писати такий вміст, як блоги, есе, електронні листи, особисті заяви, історії та виступи. З Дженні можна писати будь-якою мовою, і її люблять письменники з таких провідних установ, як Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетський технологічний інститут і Університет Астона. Jenni також можна використовувати для створення звітів і підписів з точністю та креативністю. Він використовує комбінацію технологій штучного інтелекту, таких як OpenAI, AI21, і користувальницькі дані від кожного користувача для створення контенту найвищої якості. Jenni також має вбудовану перевірку плагіату, щоб переконатися, що вміст оригінальний і точний. Ви можете безкоштовно спробувати Jenni і почати писати з найдосконалішим помічником з написання AI вже сьогодні.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — ідеальне рішення для корпоративних маркетингових команд, які прагнуть покращити свою стратегію виходу на ринок і оптимізувати процес створення контенту. За допомогою Copy.ai команди можуть швидко створити цільову рекламну копію, яка безпосередньо стосується проблемних моментів і потреб конкретних сегментів клієнтів, допомагаючи їм ефективніше взаємодіяти з потенційними клієнтами та укладати більше угод. Крім того, нашу платформу можна використовувати для створення контенту, який допомагає встановити лідерство та зміцнити довіру потенційних клієнтів, що також може допомогти підвищити ефективність підходу GTM команди.
AI Writer
ai-writer.com
Створюйте точний, релевантний і якісний контент за 2 хвилини. AI-Writer — це найточніша платформа для створення контенту, яка використовує найсучасніші моделі написання штучного інтелекту для створення статей із лише заголовка.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: ШІ для бізнесу від бренду створює контент скрізь, де б ви не були в Інтернеті, завжди голосом вашого бренду. Джаспер — ваш креативний помічник зі штучним інтелектом, який може вчитися та писати унікальним тоном вашого бренду. Незалежно від того, чи говорите ви сміливо, нахабно, офіційно чи тільки в Інтернеті, говоріть (u do u). Крім того, розширення для браузера Jasper Everywhere тримає Jasper поруч із вами, від вашої CMS до електронної пошти та соціальних мереж до платформи вашої компанії з Jasper API. Найважливіше те, що Jasper зберігає ваші дані в безпеці та конфіденційності завдяки вбудованим функціям безпеки, які оновлюються в міру розвитку протоколів безпеки. Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal — це комплексний помічник з академічного письма зі штучним інтелектом, який забезпечує генеративну підтримку штучного інтелекту, мовні пропозиції в реальному часі та перевірки на плагіат, щоб допомогти вам писати краще, швидше з вищими шансами на успіх. Створений для академічного письма та навчений мільйонам мовних виправлень професійними академічними редакторами в понад 1300 тематичних областях, Paperpal забезпечує людську точність зі швидкістю машини. За допомогою Paperpal ви можете подолати письменницький блок за допомогою мозкового штурму ідей, пришвидшити написання за допомогою чітких контурів і отримати академічні переклади на 25+ мов. Ви також отримуєте поглиблені мовні та граматичні перевірки з допомогою у перефразуванні, скороченні слів і правильному виборі слів відповідно до умов академічного письма та тону. Від написання першої чернетки до забезпечення готовності рукопису до подання, Paperpal допоможе вам. Ознайомтеся безкоштовно або підпишіться на Paperpal Prime ($19/місяць), щоб отримати необмежений доступ до преміум-функцій, включаючи нашу надійну онлайн-перевірку плагіату та понад 30 перевірок рукописів. Це так само просто, як написати, перевірити, виправити, досягти успіху – почніть зараз!
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semrush пропонує компаніям аналітику та рішення для створення, керування та вимірювання кампаній у різних маркетингових каналах. Semrush із понад 87 000 клієнтів, що платять. Semrush у цифрах: - 808 млн профілів доменів для настільних комп'ютерів і 32,1 млн профілів доменів для мобільних пристроїв - Понад 43 трильйони зворотних посилань і понад 25 мільярдів URL-адрес, що скануються в середньому на день - Понад 24,3 мільярда ключових слів і 20 мільйонів ідей для одного ключового слова - 30% компаній зі списку Fortune 500 використовують Semrush як основний маркетинговий інструмент
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати більш розумно та розвивати свій бізнес швидше. Мобільний додаток для маркетингу та CRM від Mailchimp допомагає вам працювати розумніше та розвивати свій бізнес швидше з першого дня. Отримуйте доступ до необхідних інструментів, куди б вас не привела ваша робота, і почніть працювати за лічені хвилини – досвід не потрібен. З Mailchimp ви ніколи не пропустите можливість продати, повернути клієнтів, знайти нових передплатників або розділити місію свого бренду. Використовуйте Mailchimp для: * Marketing CRM – тримайте свої контакти за допомогою Marketing CRM від Mailchimp. Знаходьте та додавайте нових клієнтів за допомогою інструментів імпорту контактів, таких як сканер візиток. Відстежуйте зростання аудиторії та переглядайте статистику щодо окремих контактів на інформаційній панелі. Робіть усе в одному місці – дзвоніть, надсилайте текстові повідомлення та надсилайте електронні листи безпосередньо з програми. Робіть нотатки та додавайте теги після кожної взаємодії, щоб запам’ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика – глибше ознайомтеся зі своїми продажами та маркетингом. Відстежуйте результати для всіх своїх кампаній і отримуйте дієві рекомендації щодо покращення. Переглядайте звіти та аналітику для кампаній електронною поштою, цільових сторінок, оголошень у Facebook та Instagram, публікацій у соціальних мережах і листівок. * Електронні листи та автоматизація – створюйте, редагуйте та надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та засоби автоматизації. Завдяки функціям «Повторно надіслати користувачам, які не відкривають» і «Перенацілення продуктів» ви зможете миттєво повторно залучити клієнтів і збільшити продажі. * Оголошення у Facebook та Instagram – створюйте та публікуйте оголошення, установлюйте бюджет і націлюйте їх на певну групу. Охопіть нових людей, залучіть наявні контакти, налаштуйте користувацькі аудиторії або поверніть відвідувачів веб-сайту. * Маркетингові рекомендації – отримуйте дієві рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Дізнайтеся, коли прийде час налаштувати електронну пошту про залишений кошик або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом – завантажуйте зображення зі свого пристрою безпосередньо в Mailchimp і використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
Murf AI
murf.ai
За допомогою штучного інтелекту Murf AI працює над спрощенням голосового аудіо та робить доступним для всіх високоякісне озвучення. Murf допомагає користувачам створювати реалістичні озвучення за лічені хвилини, не потребуючи жодного обладнання для запису. * Murf.ai — це інструмент, який перетворює текст на мовлення, створює відео та субтитри, а також пропонує різноманітні голоси для налаштування. * Рецензентам подобається інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, різноманітність доступних голосів, можливість налаштовувати вимову та бездоганна інтеграція з іншими платформами, такими як Canva. * Рецензенти згадували про такі проблеми, як голоси, які іноді звучать як роботизовані, потреба в більшій кількості голосів різними мовами та акцентами, а також висока вартість додаткових функцій.
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser — найкращий інструмент для перефразування речень і переписування есе. Наш словозмінник може змінювати структуру речень і замінювати синоніми
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI — це інструмент для веб-видавців, який допомагає їм бути впевненими, що вони створюють оригінальний вміст. Оригінальний вміст = унікальний вміст, створений людьми... такий, якого хочуть Google і читачі! Originality.AI гарантує, що оригінальний вміст можна опублікувати за допомогою... AI Detector - Originality. Внутрішній вбудований штучний інтелект AI створений для ідентифікації вмісту, створеного будь-яким із популярних NLP API, включаючи GPT-2, GPT-J, GPT-NEO та GPT-3 (перший у світі інструмент для ідентифікації GPT-3 ). Originality.AI може передбачити, чи був створений контент будь-яким із популярних помічників з написання ШІ. Перевірка плагіату. Серйозні веб-видавці/маркетологи контенту повинні переконатися, що вони публікують вміст без плагіату, щоб їхній вміст мав найкращі шанси на рейтинг. Originality.AI — це засіб перевірки плагіату, розроблений для серйозних веб-видавців, які мають команду авторів, якими потрібно керувати. Він пропонує керування командою, інформаційну панель, історію сканування, автоматичні кредити та повне сканування сайту, просто ввівши URL-адресу.
Rytr
rytr.me
Rytr — це платформа, що надає рішення для написання за допомогою штучного інтелекту, призначені для різноманітних потреб у створенні контенту. Інструмент допомагає як окремим копірайтерам, так і компаніям, допомагаючи їм ефективніше створювати оригінальний високоякісний вміст. Він пропонує низку варіантів використання, включаючи створення переконливих дописів у блогах, мета-заголовків SEO, підписів у соціальних мережах і відповідей на огляди та повідомлення. Він також надає функції для написання завдань, пов’язаних із описами продуктів, спілкуванням електронною поштою, бізнес-презентаціями, Google Ads тощо. Rytr API також забезпечує інтеграцію з іншими програмами. Rytr стверджує, що підтримує людський тон, а не роботизований, завдяки чому створений вміст виглядає природним. Rytr також надає функцію перевірки на плагіат, гарантуючи унікальність вмісту. Унікальною функцією є функція «Мій голос», яка, імовірно, дозволяє штучному інтелекту адаптуватися до стилю письма користувача. Крім того, програмне забезпечення має можливості автоматичного редагування, перевірки граматики та може надавати параметри перефразування. Його функція «Надування тексту» розширює вміст шляхом переписування, зберігаючи оригінальне значення. Інструмент також пропонує функцію автозаповнення тексту штучним інтелектом, яка допомагає покращити потік і якість написання. Rytr також включає функцію вилучення та генерації ключових слів, що допомагає з результатами SEO. За допомогою цього інструменту користувачі можуть створювати персоналізований контент для ряду платформ, таких як LinkedIn, Facebook і Quora. Для творчого написання цей інструмент можна використовувати для створення віршів, текстів пісень та оповідань. Нарешті, він також допомагає створювати вміст для цільових сторінок, інформаційних бюлетенів, описів відео та маркерів. Здається, він врівноважує технічний текст із творчими вимогами та розроблений, щоб допомогти користувачам заощадити час і зусилля.
Type
type.ai
Type — це перший редактор документів зі штучним інтелектом, який допомагає будь-кому писати контент, який має велике враження. Замість того, щоб писати важливий вміст з нуля, окремі особи та команди можуть використовувати Type для створення, редагування та вдосконалення тексту своїм голосом і стилем.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic революціонізує ландшафт створення контенту та взаємодію з клієнтами, слугуючи вашим надійним супутником у створенні захоплюючого контенту та розробці потужних чат-ботів зі штучним інтелектом. Їхня платформа поєднує потужність штучного інтелекту та креативність, щоб забезпечити повний набір інструментів для створення вмісту, генерації аудіо та створення зображень. Вони дозволяють кожному писати що завгодно, публікувати будь-де та оптимізувати свій вміст із неперевершеною легкістю. Їх надійний розробник чат-ботів зі штучним інтелектом, Botsonic, легко інтегрується з такими платформами, як Slack, WhatsApp, Telegram і FB Messenger, забезпечуючи безперервні багатоканальні розмови. Він також пропонує функцію Human Hand-off, що полегшує плавний перехід від взаємодії бота до взаємодії з людиною. Завдяки інтеграції Zapier вони автоматизують завдання та оптимізують робочі процеси, покращуючи залучення клієнтів. Botsonic відповідає GDPR, обіцяючи безпечну взаємодію з клієнтами. Разом їхній набір інструментів спрямований на те, щоб переосмислити процес створення контенту та взаємодію з клієнтами, зробивши Writesonic вашим єдиним рішенням для всіх ваших цифрових потреб.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Bitrix24
bitrix24.com
«Бітрікс24» — це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям і підприємцям підвищувати ефективність внутрішньої та зовнішньої діяльності. Наша платформа пропонує CRM, Контакт-центр, Конструктор веб-сайтів, Інтернет-магазин, Маркетингові кампанії та інші інструменти продажу. Крім того, є безпечна інтрамережа, керування завданнями та проектами, обмін та зберігання файлів у реальному часі, засоби зв’язку та організація. Основи HR та AI вбудовані в структуру Бітрікс24. Бітрікс24 – це ініціатива компанії Бітрікс, Інк., запущена як хмарний сервіс у квітні 2012 року. Зараз він доступний у хмарі та локально. У 2024 році наша компанія налічує понад 12 мільйонів організацій. Бітрікс24 пишається тим, що обслуговує клієнтів від невеликих організацій до компаній зі списку Fortune 500.
Yoodli
app.yoodli.ai
Yoodli — це тренер із комунікації на основі штучного інтелекту (думайте про Grammarly, але для мовлення). Yoodli допоможе вам удосконалити наступну промову, інтерв’ю, розмову чи онлайн-зустріч, надаючи приватні відгуки в режимі реального часу та без оцінок про те, як ви спілкуєтеся. Toastmasters International розповсюджує Yoodli для понад 300 000 учасників у всьому світі, провідних бізнес-шкіл і компаній зі списку Fortune 500, таких як Google, Microsoft тощо.
Jounce AI
jounce.ai
Jounce — це інструмент на базі штучного інтелекту, розроблений для революції в сфері маркетингу, значно скоротивши час, необхідний для створення якісного контенту. Платформа пропонує такі послуги, як AI Artwork, Chat, Templates і Documents, які спрощують і оптимізують маркетинговий процес. Jounce пропонує інтуїтивно зрозуміле рішення для копірайтингу, що дозволяє користувачам створювати професійний контент лише за кілька кроків. Він пропонує ряд настроюваних шаблонів для початку процесу копірайтингу. Після введення бажаної підказки або вказівок штучний інтелект Jounce обробляє створення вмісту, генеруючи кілька варіантів для вибору користувача. Додаткові функції включають редактор документів на основі штучного інтелекту для створення та редагування маркетингових матеріалів із автоматичним форматуванням, перевіркою орфографії та виправленням граматики. Програмне забезпечення також підтримує співпрацю, дозволяючи необмеженій кількості членів команди вносити ідеї та писати вміст. Він пропонує понад 70 маркетингових шаблонів для різних типів вмісту, таких як публікації в соціальних мережах, вміст веб-сайтів, кампанії електронною поштою тощо. Крім того, Jounce надає такі функції, як темний режим, для зручності користувача під час роботи пізно ввечері. Він задовольняє потреби різних професіоналів у сфері маркетингу, від творців контенту до власників малого бізнесу.
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для спрощення й оптимізації процесів пошуку продажів для компаній. Серед основних функцій Regie.ai використовує Generative AI для полегшення автоматичної ідентифікації та залучення цільових облікових записів і контактів, навіть тих, яких ще немає у вашій системі CRM. Інструмент спрямований на те, щоб зробити повідомлення більш специфічними для бренду та контексту для кожного одержувача, що сприяє більш ефективному охопленню та залученню. Regie.ai також визначає пріоритетність охоплення на основі даних про зацікавленість і наміри, щоб забезпечити більш точне націлювання під час активних циклів купівлі. Унікальною особливістю цього інструменту є його здатність змінювати інтенсивність охоплення залежно від рівня залучення покупців. Отже, дуже зацікавлені покупці отримують постійний потік комунікацій, тоді як незаангажовані потенційні клієнти виховуються повільніше, поки вони не будуть готові до продажу, захищаючи здоров’я вашої бази даних і покращуючи час для зустрічей. Regie.ai можна концептуалізувати як віртуальних представників з розвитку продажів (SDR), які працюють цілодобово, без потреби в додаткових людських ресурсах або сторонньому аутсорсингу. Платформа підтримує низку варіантів використання, таких як холодний вихід, залучення LinkedIn, підтримка продажів, відповідь на вхідні потенційні клієнти, вихідні на вхідні, розширення клієнтів тощо. Крім того, інструмент спрощує вашу стратегію отримання доходів шляхом інтеграції з основними системами RevTech, щоб допомогти автоматизувати бронювання зустрічей відділу продажів.
PerfectEssayWriter.AI
perfectessaywriter.ai
PerfectEssayWriter.AI, інструмент для написання есе зі штучним інтелектом, якому довіряють понад 11196+ студентів і який представлений у провідних новинних виданнях, таких як Yahoo, NewsDirect, Bezinga та багатьох інших. Його платформа швидко стала улюбленим місцем для студентів, які прагнуть покращити свої навички письма та досягти успіху в навчанні. Його інструмент розроблений, щоб надати студентам безперебійний і зручний досвід, полегшуючи, ніж будь-коли, створення високоякісних есе та інших письмових завдань.
Writecream
writecream.com
Writecream — це інноваційний маркетинговий інструмент на базі штучного інтелекту, який використовує вдосконалене машинне навчання для написання текстів для вас — для оголошень Google, цільових сторінок, описів продуктів, публікацій у блогах, соціальних мережах тощо. Крім того, ви можете використовувати Writecream для створення переконливих, персоналізованих вступів для зовнішніх маркетингових кампаній.
Spike
spikenow.com
Spike вирішує хаос спілкування між командами та окремими людьми, об’єднуючи електронну пошту, командний чат, документи для спільної роботи та зустрічі в одній стрічці. Spike для особистого користування. Отримайте кращий досвід електронної пошти за допомогою розмовної електронної програми Spike, яка перетворює ваші електронні листи на чат. Це схоже на надто потужну платформу обміну повідомленнями, яка визначає пріоритетність найважливіших повідомлень, тож ви можете зосередитися на найважливіших речах. Використовуйте свою наявну електронну пошту та насолоджуйтеся безладною електронною поштою. Спайк для команд: чіткість спілкування для команд! Spike пропонує комплексний пакет продуктивності для команд. Він поєднує командний чат, електронну пошту, відеозустрічі, інструменти ШІ та документи для спільної роботи в єдину стрічку. Легко спілкуйтеся та співпрацюйте з внутрішніми командами та зовнішніми зацікавленими сторонами, включаючи колег, партнерів, клієнтів і постачальників, незалежно від того, використовують вони Spike чи ні. Spike — це перша служба бізнес-електронної пошти, розроблена для змістовної командної взаємодії. Підтримуйте послідовність бренду, використовуючи власний домен електронної пошти або купуючи спеціальний домен у Spike. Насолоджуйтесь безпечною, надійною електронною поштою та повідомленнями, які можна архівувати, що забезпечує безперебійне спілкування.
WriteMe
writeme.ai
WriteMe AI Writing Tool — це ваш помічник із написання контенту на основі штучного інтелекту, який дає змогу писати високоякісний вміст кількома клацаннями миші за невелику частину вартості! Просто введіть свої ідеї та створіть скільки завгодно вихідних версій, доки ви не будете задоволені кінцевим результатом. Без зайвих зусиль, без додаткових витрат! Станьте виробником контенту без особливих зусиль Тримайтеся подалі від блоку автора та оптимізуйте процес написання вмісту за допомогою інструменту WriteMe AI для написання. Розкрийте потужність технологій і пишіть за допомогою штучного інтелекту, щоб автоматично генерувати вбивчий вміст 20 різними мовами для понад 25 випадків використання. Доведіть свій шедевр до досконалості в кожній деталі Автоматично створюйте свій вміст у багатофункціональному текстовому генераторі штучного інтелекту з високою чутливістю. Перетворюйте необроблені ідеї вмісту на добре обізнаний вміст, який донесе суть до вашої аудиторії. Перепишіть, форматуйте, розширюйте та покращуйте вміст, щоб підвищити його якість, перш ніж натиснути кнопку «Опублікувати»!
Yaara.ai
yaara.ai
Yaara AI надає потужний інструмент перефразування, який спрямований на покращення унікальності та плавності написання користувачів. Інструмент пропонує широкий набір із 49 різних режимів, за допомогою яких користувачі можуть налаштувати стиль або тон свого вмісту. Програмне забезпечення містить функції, які дозволяють користувачам додати більше глибини та почуття до свого вмісту, посилити емоційний вплив, підвищити ясність і стислість, а також підвищити рівень деталізації. Інструмент перефразування Yaara AI також надає можливості для підвищення оригінальності, що дозволяє користувачам виділити свій контент. Програмне забезпечення працює на базі GPT-3, що забезпечує правильне розуміння контексту та значення тексту, а також те, що створені парафрази є природними та плавними. Користувачі можуть контролювати рівень зміни словникового запасу в своєму написанні, дозволяючи налаштовувати до бажаного ступеня. Інструмент Yaara AI дозволяє користувачам ефективно перефразувати свої речення, абзаци, есе чи статті, одночасно покращуючи різні аспекти, такі як вільне мовлення, словниковий запас і стиль. Він підтримує кілька англійських діалектів, включаючи США, Великобританію, Каліфорнію та Австралію. Різноманітні способи перефразування охоплюють широкий спектр, від «творчого» та «формального» до «емоційного» та «поглибленого». Таким чином, програмне забезпечення має на меті запропонувати комплексне рішення для перезапису тексту, яке є ефективним і простим у використанні.
NeuronWriter
neuronwriter.com
NeuronWriter — це розумний помічник для тих, хто створює вміст для Інтернету. Це інструмент на базі штучного інтелекту, що означає, що він використовує штучний інтелект, щоб допомогти вам писати краще та підвищувати рейтинг у пошукових системах, таких як Google. Думайте про це як про кмітливого посібника, який знає, що подобається Інтернету, і допомагає вам створити саме це. За своєю суттю, NeuronWriter розроблений, щоб зробити ваш процес написання простішим і ефективнішим. Він робить це, пропонуючи пропозиції та покращення на основі того, що наразі є популярним і ефективним у SEO (оптимізації пошукових систем). SEO полягає в тому, щоб зробити ваш вміст більш помітним і привабливим для пошукових систем, тому, коли люди шукають щось, пов’язане з вашим вмістом, вони першими знаходять вас. NeuronWriter — це не просто ще один інструмент для написання; він наповнений функціями, які виділяють його. Ось деякі з його ключових функцій: * Генерація вмісту штучним інтелектом: одна з найкрутіших речей у NeuronWriter — це те, як він використовує штучний інтелект, щоб допомогти вам писати. Якщо ви застрягли в пошуках ідей або не знаєте, з чого почати, NeuronWriter запропонує вам теми та навіть напише фрагменти. Це як мати друга, який проводить мозковий штурм, який завжди сповнений ідей. * Інтеграція SEO та NLP: SEO може бути складним, але NeuronWriter спрощує його. Він використовує щось під назвою NLP (обробка природної мови), щоб зрозуміти, про що ваш вміст і як його можна покращити для пошукових систем. Це як навчити свій вміст говорити мовою Google, щоб людям було легше його знаходити. * Інструменти аналізу вмісту: NeuronWriter не просто допомагає вам писати; це допомагає вам писати краще. Він аналізує ваш вміст і оцінює його залежно від того, наскільки він сприятливий для SEO. Він також переглядає рейтинг на сторінках результатів пошукової системи (SERP) і дає вам інформацію про те, як узгодити свій вміст із найефективнішими статтями. * Інтеграція з WordPress: якщо ви використовуєте WordPress для свого веб-сайту, NeuronWriter вам підійде. Він легко інтегрується з WordPress, дозволяючи оптимізувати вміст безпосередньо на веб-сайті. Це як мати корисного помічника прямо на інформаційній панелі вашого блогу. * Дослідження та аналіз ключових слів: NeuronWriter аналізує ключові слова, пов’язані з темою вашого вмісту. Це як рибалка у великому ставку – вам потрібно знати, яку рибу (або ключові слова) ви шукаєте та де вона, ймовірно, буде. * Аналіз конкурентів: інструмент перевіряє, який вміст уже має високі рейтинги за цими ключовими словами в пошукових системах. Це схоже на те, щоб зрозуміти, які рецепти популярні в ресторані, щоб ви могли створити страву, яка конкурує з ними. * Аналіз намірів користувача: він намагається зрозуміти, що, ймовірно, шукає користувач, коли вводить запит у пошукову систему. Це як шеф-кухар, який розуміє, чи хоче клієнт швидко перекусити, чи хоче повноцінного обіду. * Оцінка SEO вмісту: після створення вмісту NeuronWriter оцінює його на основі того, наскільки добре він оптимізований для SEO. Сприймайте це як оцінку страви харчовим критиком.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — це помічник з написання на основі штучного інтелекту, який може допомогти письменникам опанувати мистецтво оповідання і пришвидшити їхній творчий процес написання. Один із найкращих генераторів історій зі штучним інтелектом, інструмент не тільки виправляє граматичні та орфографічні помилки. Він виходить за рамки цього, пропонуючи способи покращити ваш стиль написання, оживити нових персонажів і допомогти вам зробити ваші історії більш привабливими. Це все одно, що мати експерта-слівника, готового допомогти вам знайти правильні слова, перефразувати речення та навіть придумати повороти сюжету, про які ви, можливо, не думали. Sudowrite використовує найсучасніші методи глибокого навчання для створення реалістичного та відповідного контексту тексту. Sudowrite базується на моделях трансформаторів GPT-3 і GPT-4 із понад 175 мільярдами параметрів, які вивчають загальні поняття з даних навчання. Модель генерує текст, вгадуючи, що, швидше за все, буде наступним, одне слово за раз. Sudowrite не призначений для написання, але може допомогти вам значно покращити та пришвидшити ваше написання. Це чудовий інструмент для авторів, творчих людей і авторів романів.
Molin AI
molin.ai
Molin AI — стартап SaaS, який спеціалізується на розробці чат-ботів зі штучним інтелектом для магазинів електронної комерції, де кожен може створити власного чат-бота зі штучним інтелектом за лічені хвилини. Без досвіду кодування. - інтегрується в усі платформи електронної комерції та будь-які інші типи веб-сайтів: Shopify, Woocommerce, Wix... З Molin ви завжди будете поруч зі своїми клієнтами, тож вони почуватимуться впевненіше, купуючи, повертаючи та навіть дати вам 5-зірковий огляд!
Conch
getconch.ai
Conch AI — це помічник у написанні романів, який допоможе перетворити ваші думки на слова. Використовуйте Conch для створення нових речень і абзаців. Використовуйте Rewrite, щоб перефразувати текст. Використовуйте функцію наступного речення в Документах Google і Gmail, щоб створити наступне речення. Раковина також може допомогти вам читати. За допомогою інструмента «Резюме» ви можете не лише підсумовувати текст, але й використовувати його для перетворення складних частин тексту на прості для розуміння речення. особливості - Перепишіть: виділіть і перепишіть речення та абзаци - Резюме: підсумуйте вибраний текст із PDF-файлів, книг і статей - Раковина: відповідайте на будь-які запитання або створюйте будь-який тип вмісту - Шаблони: створюйте заставки, схеми та багато іншого. — Гуманізатор: перепишіть текст, згенерований штучним інтелектом, для проходження детекторів штучного інтелекту - Finder: ставте запитання про поточний веб-сайт, будь-яку статтю чи будь-який PDF-файл, і ШІ шукатиме відповіді. У 10 разів краще, ніж знахідка за умовчанням.
Creaitor.ai
creaitor.ai
Creaitor.ai — це комплексна генеруюча платформа штучного інтелекту, яка дозволяє маркетологам створювати оптимізований контент у 10 разів швидше менш ніж вдвічі дешевше. Функції Creaitor.ai охоплюють увесь життєвий цикл контент-маркетингу, починаючи з планування ключових слів, аналізу пошукової видачі, написання статей про пошукову пошукову систему, розширеної оцінки пошукової системи, відстеження ефективності вмісту та багато іншого. Creaitor.ai дозволяє малим і середнім підприємствам створювати контент голосом свого бренду понад 40 мовами.
Krater AI
krater.ai
Krater.ai — це ваша універсальна платформа для додатків зі штучним інтелектом. Krater.ai дозволяє легко створювати вміст і копіювати його за лічені секунди, використовуючи потужність ШІ. Виведіть свої підприємства на новий рівень із Krater AI. Наша універсальна програма SuperApp розкриває потужність технології штучного інтелекту, уможливлюючи все: від створення вмісту до можливостей перетворення тексту в мовлення. З Krater ви отримаєте доступ до безмежних можливостей і справжніх інновацій. Відчуйте неперевершену функціональність і простоту використання – зареєструйтеся зараз і отримайте перевагу ШІ.
Flick
flick.social
Від субтитрів штучного інтелекту до планування вмісту, Flick допомагає маркетологам, творцям і малим підприємствам робити більше щодня. Flick — це інструмент ШІ для соціальних мереж, хештегів, планування та аналітики. Це допоможе вам обдумати ідеї вмісту та підписів, допоможе вам знаходити, керувати та аналізувати хештеги, планувати всі ваші соціальні мережі, а також надає вам останню аналітику для ваших облікових записів соціальних мереж.
Fibery
fibery.io
Fibery – це платформа для пошуку та розробки продуктів. Більшість продуктових стратегій будуються на випадкових розрізнених даних і думках. Fibery допомагає вам аналізувати відгуки користувачів або ринкові сигнали та визначати найкращу інформацію, щоб ви знали, над чим працювати далі. 💡 Розпочніть безкоштовну 14-денну пробну версію на fibery.io.
Article Rewriter
articlerewriter.net
Article Rewriter — це мережевий інструмент для створення статей, який генерує унікальний вміст за допомогою методів штучного інтелекту.
MyEssayWriter.ai
myessaywriter.ai
MyEssayWriter.Ai — це компанія, яка революціонізує процес написання за допомогою інноваційних технологій. Ми поєднуємо досвід професійних письменників зі швидкістю й точністю штучного інтелекту, щоб надати першокласну допомогу студентам у написанні. Наш інструмент для створення есе зі штучним інтелектом виділяється кількома унікальними функціями. По-перше, він створює точний і вільний від плагіату вміст на будь-яку тему, використовуючи своє навчання на мільйонах високоякісних есе та статей. Це позбавляє від клопоту, пов’язаного з мозковим штурмом і дослідженнями протягом годин поспіль. По-друге, наш інструмент економить час, створюючи плани та зміст для ваших есе. Це дозволить вам зосередитися на інших важливих аспектах вашого академічного та особистого життя. По-третє, перегляд створеного вмісту та навчання на ньому можуть допомогти вам покращити свої навички письма та глибше зрозуміти тему, що розглядається. Наш інструмент використовує обробку природної мови та машинне навчання, щоб постійно покращувати свою продуктивність, дозволяючи аналізувати та інтерпретувати складну інформацію. Нарешті, алгоритм може генерувати вміст для різних типів есе, включаючи аргументовані, переконливі, описові та розповідні есе. Він також може допомогти з науковими роботами, статтями, звітами та іншими курсовими завданнями. Тисячі студентів у всьому світі довіряють нашому інструменту для написання есе зі штучним інтелектом, який був розроблений з урахуванням вашого успіху. Отже, незалежно від того, чи ви перебуваєте в письменницькому блоку, намагаєтеся знайти ідеї чи не маєте часу, наш передовий алгоритм допоможе вам створити високоякісні есе в найкоротші терміни.
Lavender
lavender.ai
Lavender — ваш тренер електронної пошти зі штучним інтелектом Він поєднує в собі все необхідне для легкого написання електронних листів для продажу, які отримують відповіді. Отримайте консультації електронної пошти за допомогою штучного інтелекту в режимі реального часу, досліджуйте потенційного клієнта, не виходячи з папки "Вхідні", перевірте, чи потрапить ваш електронний лист у СПАМ, подивіться, як він виглядає на мобільному пристрої, а також багато іншого. SDR та AE від найбільших світових компаній використовують Lavender для підвищення кількості відкритих і подвійних відповідей. Якщо ви отримаєте відповідь, ви, швидше за все, домовитеся про зустріч і укладете угоду.
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG — це програма для підвищення продуктивності штучного інтелекту, яка економить вам понад 1 годину на день, змушуючи повторювані завдання зникати під час роботи. Уявіть собі помічника з продуктивності, який пише, розширює та залучає для вас. FlyMSG автоматично заповнює фрагменти або цілі повідомлення протягом наносекунд будь-де в Інтернеті, дозволяючи будь-якому користувачеві: * Збільшення залучення * Оптимізація особистої продуктивності * Спілкуйтеся ефективніше та ефективніше Основні функції FlyMSG: * Призначте ярлик FlyCut для будь-якого типу повідомлення або фрагмента (продажі, адміністрування, підтримка клієнтів, рекрутинг, кадри, фінанси тощо) * Класифікуйте свої FlyCuts у хмарі для легкого доступу з Google Chrome * Введіть FlyCut у будь-яке текстове поле для автоматичного заповнення, автозаповнення або розширення збереженого вмісту
1min.AI
1min.ai
Підвищення продуктивності за допомогою штучного інтелекту – це хороший спосіб покращити вашу роботу та життя. Однак змінювати або вивчати нові інструменти для різних варіантів використання не весело, а також дорого! 1min.AI — це комплексна програма зі штучним інтелектом, яка розблоковує всі функції штучного інтелекту. Ви платите лише за те, що використовуєте в 1min.AI, без жодних прихованих витрат чи налаштування в іншому місці. Унікальні функції 1min.AI пропонують різноманітні функції штучного інтелекту на основі різних моделей штучного інтелекту. Ви можете чітко це побачити за допомогою функції «Чат з багатьма помічниками», яка включає Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ... Інші мультимедійні функції, як-от вміст, зображення, аудіо та відео, також можна використовувати з різними моделями, щоб використовувати їхні можливості та отримувати найкращі результати. Нарешті, ми пропонуємо кредитну оцінку та прозору історію використання, щоб ви точно знали, скільки коштує функція перед запуском, і могли легко відстежувати використання. Спробуйте 1min.AI безкоштовно, щоб переконатися, що він вам підходить, перш ніж приймати будь-яке рішення!
Humbot
humbot.ai
Humbot — це гуманізатор ШІ, який може допомогти вам обійти виявлення ШІ. Гуманізуйте текст штучного інтелекту та впевнено пишіть з Humbot. Humbot пропонує передову технологію для гуманізації тексту штучного інтелекту та досягнення 100% людського результату, минаючи виявлення штучного інтелекту. Це гарантує, що створений штучним інтелектом контент є автентичним, оригінальним і нерозпізнаним більшістю детекторів. Процес є швидким, легким і створює високоякісний, читабельний текст без граматичних помилок. Завдяки передовій технології він гарантує оригінальність переписаного тексту та надає реальні приклади його ефективності. Користувачі високо оцінили його ефективність уникнення виявлення та знайшли його корисним для різних типів вмісту. Humbot також забезпечує безпеку та захист даних користувачів. Завдяки своєму інноваційному підходу він отримав позитивні відгуки від творців контенту, дослідників і компаній. Гуманізатор штучного інтелекту може принести користь тим, хто намагається обійти виявлення штучного інтелекту без шкоди для чесності чи чесності. Загалом, Humbot пропонує надійне рішення для випередження у створенні контенту, без зусиль обходячи виявлення ШІ
Eskritor
eskritor.com
Eskritor — це інструмент для створення контенту на основі штучного інтелекту, який допомагає людям створювати статті для публікацій у блогах, описи продуктів та інший письмовий вміст одним натисканням кнопки. Ось потужні функції, завдяки яким Eskritor виділяється серед конкурентів. Це програмне забезпечення, оснащене інноваційними інструментами та розширеними функціями, пропонує ряд переваг.
Super Plural
superplural.com
Super Plural — це глобальне міждисциплінарне маркетингове агентство, розташоване в Лісабоні, Сан-Паулу та Лондоні, яке складається з ефективної команди стратегічних мислителів, клієнтоорієнтованих менеджерів, творців контенту та інноваційних технологів. Ми володіємо «цифровою рідною» мовою, пропонуючи комплексні 360° маркетингові рішення з великим досвідом роботи в різних галузях для бізнесу B2B і B2C, надаючи стратегії брендів, креативні послуги, комерційну інтеграцію та оптимізацію, електронну комерцію, SEO, SEM, соціальні медіа, веб-розробка, автоматизація маркетингу та інноваційні кампанії.
Matik
matik.io
Matik автоматизує створення та надсилання персоналізованих презентацій на основі даних. Просто надайте Matik кілька вхідних даних (наприклад, для якого облікового запису призначена колода, діапазон дат), і Matik запитає дані, щоб створити колоду Google Slides або Microsoft PowerPoint із персоналізованим текстом, зображеннями, діаграмами та таблицями. Matik може автоматично надсилати вміст як вкладений електронний лист до облікового запису. Приклади вмісту, який можна автоматизувати, включають щоквартальні/виконавчі огляди бізнесу, пакети оновлень, бізнес-кейси, аналіз вартості та односторінкові звіти про рентабельність інвестицій.
Chatbase
chatbase.co
Спеціальний ChatGPT для ваших даних. Просто завантажте свої документи або додайте посилання на свій веб-сайт і отримайте для своїх даних чат-бота, схожого на ChatGPT. Потім додайте його як віджет на свій веб-сайт або спілкуйтеся з ним через API.
AI Article Spinner
aiarticlespinner.co
AI Article spinner — це рерайтер статей, який може видаляти плагіат з есе та вмісту.
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker — це вдосконалений інструмент із підтримкою штучного інтелекту, призначений для покращення взаємодії з продажами за рахунок гіперперсоналізації в масштабі. Інструмент нещодавно зібрав 2,5 мільйона євро та придбав MyProfilia, а також запустив нове розширення Chrome. Однією з ключових особливостей Humanlinker є його функція генеративного копірайтингу штучного інтелекту, яка допомагає командам продажів створювати персоналізовані криголами для своїх зусиль з поширення інформації. Ці криголами генеруються на основі аналізу особистості DISC, який дає зрозуміти притаманні риси особистості потенційних клієнтів. Цей аналіз допомагає спеціалістам із продажу ефективно спілкуватися, зміцнювати довіру та вести переговори з потенційними клієнтами. Humanlinker також пропонує 360° Account & People Intelligence, що дозволяє командам продажів отримати глибше розуміння своїх цільових облікових записів і осіб у цих облікових записах. Ця розвідка включає інформацію з платформ соціальних мереж, таких як LinkedIn і Twitter, а також подкасти, інтерв’ю та статті. Інструмент легко інтегрується з такими популярними платформами CRM, як Salesforce, Hubspot, Salesloft і Outreach, що дозволяє командам продажів отримувати доступ до наявних даних і робочих процесів і використовувати їх. Humanlinker призначений для команд продажів, які прагнуть оптимізувати свої процеси пошуку та продажу. Він надає потужні ключі персоналізації, які використовують інформацію з різних джерел, допомагаючи професіоналам з продажу бронювати більше зустрічей і скорочувати цикл продажів. Інструмент також допомагає в підготовці зустрічей, надаючи пропозиції та рекомендації, створені ШІ, що дозволяє торговим представникам мати більший вплив на кожну зустріч. Загалом, Humanlinker дає змогу командам продажів персоналізувати свою взаємодію по всіх каналах, що призводить до покращення результатів продажів і підвищення продуктивності.
Autobound
autobound.ai
Щодня надсилається 320 мільярдів електронних листів, і вхідні поштові скриньки кожного покупця переповнені. Бути надзвичайно персоналізованим і актуальним – це вже не можливість, а необхідність. Autobound миттєво створює гіперперсоналізовані електронні листи на основі новин, тенденцій конкурентів, подкастів, соціальних мереж, фінансових звітів, спільного досвіду, хобі тощо. Наш помічник зі штучним інтелектом автоматизує 30+ хвилинний процес дослідження та написання, щоб у 2-3 рази збільшити вашу частоту відповідей. Коли ви вперше реєструєтесь, штучний інтелект Autobound зчитує загальнодоступну інформацію про вашу компанію, щоб створити початкове повідомлення для вашого облікового запису. Нові користувачі можуть розвивати свій стиль написання, вимикати/вмикати статистику тощо. Завдяки інтеграції з Gmail, Salesloft, Outreach, Salesforce, Hubspot тощо ми тут, щоб полегшити ваше життя. Безкоштовні користувачі можуть писати вміст для 5 потенційних клієнтів щодня, користувачі Pro отримують необмежену кількість кредитів на вміст. Autobound також пропонує пропозицію масового вмісту, що дозволяє продавцям і маркетологам створювати гіперперсоналізований вміст для тисяч потенційних клієнтів одночасно за допомогою завантаження CSV. Будь-хто може почати створювати гіперперсоналізований контент безкоштовно за <30 секунд! Зареєструйтеся сьогодні на www.autobound.ai/sign-up-free.
Luna.ai
luna.ai
Стара методика продажів зламана. Сучасні потенційні клієнти не терплять цих універсальних спам-повідомлень. А постачальники послуг електронної пошти посилили свою політику щодо масової холодної розсилки. Це нова ера, і старі способи просто більше не допомагають. І якщо ви думаєте, що просто розширення вашої команди продажів – це чарівна куля, подумайте ще раз. Незважаючи на всі свої зусилля, багато продавців не можуть зрозуміти й ефективно залучити потенційних клієнтів. Рентабельність інвестицій торгових представників стає все важче й важче виправдати. Звучить знайомо? Настав час змін. Увійдіть у Luna.ai, свій ракетний корабель у темряві продажів. Luna.ai — це не просто ще один інструмент продажу AI; це універсальна платформа потенційних клієнтів, яку ви шукаєте. Продажі на основі сигналів, масштабна персоналізація, можливість доставки електронною поштою – Luna.ai це охоплює. З Luna.ai ви не просто продаєте; ви продаєте розумніше та ефективніше. Уявіть собі систему, яка знає вашого потенційного клієнта зсередини та зовні, побудовану на величезній кількості даних і розуміння, щоб забезпечити точне охоплення кожного клієнта. Вільно володіє вражаючими 152 мовами. А найкраща частина? Масштабований, з необмеженою кількістю облікових записів електронної пошти, і все це в одну десяту вартості традиційних методів. За своєю суттю Luna.ai надає вам можливість досягти успіху в тому, що вам найбільше подобається: спілкуватися з клієнтами та укладати ці угоди. Йдеться про те, щоб усунути припущення та переконатися, що кожне повідомлення, яке ви надсилаєте, буде особистим і актуальним. Налаштуйте свою першу книгу ігор сьогодні. Завдяки попереднім налаштуванням Luna.ai ви почнете працювати за лічені хвилини. До зустрічі на Місяці!
GoZen Content.Ai
gozen.io
GoZen Content.Ai — це надійна платформа, яка полегшує створення вмісту кількома мовами за допомогою вбудованого інструменту перетворення мови. Незалежно від того, створюєте ви маркетингові матеріали, вміст веб-сайту, публікації в блогах тощо, GoZen Content.ai допоможе вам.
Cohesive AI
cohesive.so
Попрощайтеся з труднощами з підказками ChatGPT! Cohesive поєднує блиск ШІ з вашою креативністю, дозволяючи вам легко створювати контент світового рівня. Уточнюйте, редагуйте та публікуйте легко за допомогою потужного редактора. Привітайтеся з чарівним створенням вмісту!
TypeEngine
typeengine.ai
TypeEngine — це інструмент копірайтингу GPT-3 на базі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам швидко й легко створювати високоякісну ефективну копію. Він використовує обробку природної мови (NLP) для аналізу тексту та створення вмісту, який є привабливим, переконливим і адаптованим до цільової аудиторії користувача. TypeEngine також надає користувачам бібліотеку шаблонів, що дозволяє швидко створити копію для вашого проекту. За допомогою TypeEngine ви можете створити переконливу копію, яка природно та ефективно звертатиметься до вашої аудиторії.
GetGenie Ai
getgenie.ai
Створюйте довгий вміст, короткі копії та все, що між ними, за допомогою потужності GetGenie AI — вашого персонального контенту та помічника з оптимізації пошукових систем. Проаналізуйте ключові слова, запитання на форумі та своїх конкурентів, щоб почати керувати результатами пошуку — використовуючи магію ШІ Genie!
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: перетворення B2B Lead Generation для команд, орієнтованих на зростання Відкрийте для себе Leadgenerator.io, інноваційну B2B платформу для створення потенційних клієнтів, яка переосмислює та автоматизує процес створення потенційних клієнтів для спеціалістів із продажу, маркетингу та операцій. Наша найсучасніша платформа пропонує необхідні інструменти для процвітання в сучасному конкурентному середовищі. Основні характеристики: точне створення списків: без зусиль створюйте цільові списки потенційних клієнтів. Індивідуальні електронні листи: використовуйте персоналізацію на основі штучного інтелекту для кращого рівня взаємодії. Автоматизоване охоплення та подальші дії: оптимізуйте свою стратегію охоплення, щоб використовувати кожну можливість. Керівництво з продажу та навчання: вдосконалюйте здібності вашої команди та забезпечуйте більше угод. Тактичні інструменти охоплення: Адаптуйте свій підхід до продажів для ефективного досягнення мети. Leadgenerator.io, розроблений для представників з розвитку продажів (SDR), керівників облікових записів (AE) і маркетологів, є ідеальним рішенням для команд, які прагнуть до зростання, і прагнуть революціонізувати свої зусилля щодо залучення потенційних клієнтів.
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani — це потужний інструмент SaaS (програмне забезпечення як послуга) для копірайтингу та створення зображень, призначений для підвищення продуктивності та оптимізації процесів написання контенту для професіоналів. Zomani.пропонує інтелектуальну допомогу в написанні, перевірку граматики та орфографії, виявлення плагіату, оптимізацію контенту та функції безперебійної співпраці, щоб допомогти авторам контенту створювати високоякісний контент без помилок. Zomani порівнює ваш вміст із великою базою даних існуючого вмісту, щоб виявити будь-яку ненавмисну схожість або випадки плагіату. І більше.
JustBlog.ai
justblog.ai
JustBlog.ai Blog Creator унікальний тим, що він зосереджений на SEO та партнерських блогах, щоб сприяти розвитку електронної комерції. Ви можете використовувати AI Selection Refinement, щоб змінити будь-який розділ свого блогу, і AI, щоб автоматично створювати відповідні посилання. Припиніть витрачати час на написання оглядових статей про продукт і дозвольте JustBlog.ai надати вам інструменти, необхідні для перемоги! Використовуючи інструменти штучного інтелекту на JustBlog.ai, ви можете легко створювати блоги, які автоматично залучатимуть продукти Amazon і позначати їх тегом Affiliate. * Створення статей у блозі * Порівняння продуктів і статті з оглядом продуктів * Виберіть і вдосконаліть розділи статті за допомогою ШІ
Swell AI
swellai.com
Swell AI — це помічник із створення штучного інтелекту, розроблений спеціально для виробників подкастів, агентств і мереж. Він допомагає створювати конвеєри вмісту та масштабувати робочі процеси виробництва подкастів за допомогою передового штучного інтелекту. Основні особливості та переваги: * Автоматично створює примітки до подкастів, стенограми, резюме, заголовки, публікації в соціальних мережах тощо * Інтегрується з основними платформами, такими як Dropbox, Google Drive, RSS-канали * Керує кількома шоу з однієї інформаційної панелі * Включає доступ до Swell ChatGPT, щоб відповісти на запитання про епізод подкастів * Enterprise API для розробників для інтеграції в існуючі робочі процеси * Інструмент масового імпорту для заповнення вмісту для існуючого каталогу
Zulla
zulla.it
Zulla — це платформа, яка використовує штучний інтелект, щоб допомогти маркетологам, брендам, копірайтерам, блогерам, спеціалістам із SMM та SEO створювати редакційний вміст, придатний для блогів, сайтів компаній, електронної пошти, соціальних мереж, ADV та багато іншого. За допомогою Zulla ви можете створити високоякісну копію 24 мовами. Скоротити час написання вдвічі та допомогти знайти натхнення для завжди нового та оригінального вмісту. Весь вміст є дружнім до SEO та унікальним Zulla — це платформа штучного інтелекту, яка допомагає брендам, маркетологам, копірайтерам, блогерам, SMM-фахівцям і спеціалістам з оптимізації пошукових систем вдвічі скоротити час написання копій за допомогою оригінального, зручного для SEO вмісту.