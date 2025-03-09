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Програмне забезпечення для створення відео зі штучним інтелектом є втіленням новаторського поєднання штучного інтелекту та виробництва мультимедійного контенту. Він охоплює низку інструментів і технологій, які дають змогу користувачам створювати, редагувати, зберігати та поширювати відеоконтент за допомогою складних алгоритмів ШІ. Ця категорія відображає розвиток цифрового контенту, де ШІ відіграє ключову роль у формуванні концепції, виробництві та розповсюдженні відео. Інструменти створення відео зі штучним інтелектом служать надійною платформою для створення відеоконтенту з нуля. Вони дозволяють користувачам використовувати технологію штучного інтелекту для перетворення письмового тексту в мовлення з природним звучанням, пропонуючи контроль над такими атрибутами, як гучність, висота та емоції. Маючи в своєму розпорядженні безліч інструментів розробки вмісту, користувачі можуть плавно переходити від текстових до захоплюючих відеопрезентацій, демократизуючи виробництво відео та роблячи його доступним для ширшої аудиторії. Можливості редагування в цій категорії полегшують вирізання, компонування та маніпулювання відео. Користувачі можуть зберігати та експортувати файли в різних форматах, взаємодіяти з вмістом через соціальні функції та використовувати вдосконалення на основі ШІ для спрощення процесу редагування. Ці функції сприяють бездоганній інтеграції на різних етапах виробництва відео, сприяючи творчості та ефективності. Окрім створення та редагування, інструменти створення відео зі штучним інтелектом допомагають користувачам керувати їхніми відеофайлами, пропонуючи функції для завантаження, зберігання, організації та спільного використання вмісту. Функції тегів і метаданих оптимізують організацію, спрощуючи навігацію великими бібліотеками вмісту. Ці функції є незамінними для обробки складних робочих процесів, пов’язаних із сучасним відеовиробництвом. Розповсюдження — важливий аспект генерації відео ШІ з інструментами, які допомагають користувачам ділитися відео різними каналами. Функції кодування та перекодування забезпечують сумісність із різними платформами, а інтеграція із соціальними медіа та системами керування вмістом покращує охоплення. Ці можливості узгоджуються з багатоканальним характером сучасного цифрового ландшафту, де контент має бути налаштований та оптимізований для різноманітних аудиторій. Щоб отримати право на включення до категорії AI Video Generation, продукт повинен: * Дозвольте користувачам створювати відеоконтент на основі технології AI, не покладаючись на зовнішній відеоматеріал. * Перетворіть письмовий текст на природне мовлення та забезпечте контроль над такими аспектами, як гучність, висота та емоції. * Надайте інструменти для вирізання, упорядкування та обробки відео, а також опції збереження та експорту в різні типи файлів. * Впроваджуйте чіткі, прозорі та надійні системи модерації вмісту. * Полегшення зберігання, організації та спільного використання відеофайлів, включаючи функції тегів і метаданих. * Дозвольте користувачам співпрацювати в одній або кількох робочих областях за допомогою коментарів, спільних публікацій, лайків тощо. * Встановіть політику модерації вмісту, щоб забезпечити етичне та безпечне використання технології генерації відео AI.
Запит на новий застосунок
LipSynthesis
lipsynthesis.com
LipSynthesis — це інноваційна програма, яка використовує передову технологію deepfake і обробку природної мови (NLP) для створення дуже реалістичних відео, на яких вибрані люди передають певний текст.
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI — це передовий інструмент для створення контенту на основі штучного інтелекту. Він генерує привабливий текст, персоналізовані зображення, унікальні записи голосу та анімовані відео-аватари, створені для покращення вашого корпоративного та особистого спілкування. Перетворіть свою творчість за допомогою ASKtoAI.
Waymark
waymark.com
Waymark - це платформа AI, яка дозволяє створювати професійні відеореклами за допомогою одного запиту без необхідності у творчих навичках.
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
Studio Neiro AI дозволяє створювати відеоаватари з людськими рисами, перетворювати текст на відео, синтезувати голоси та замінювати аудіо у проєктах.
WellSaid Labs
wellsaidlabs.com
WellSaid Labs- це платформа, яка перетворює текст на синтетичну мову з різноманітними голосами, акцентами та мовами для створення медіа-контенту.
Immersive Fox
immersive-fox.com
Immersive Fox - веб-платформа для створення відео за допомогою AI. Генеруйте відео за кілька хвилин без акторів та редагування.
Pipio
pipio.ai
Pipio - це платформа для створення професійних відеороликів за допомогою AI-аватарів, що підтримує понад 40 мов та дозволяє легко налаштовувати контент.
Atlabs
atlabs.ai
Створюйте захоплюючі відео за лічені хвилини за допомогою ШІ. Введіть текст або імпортуйте наявний вміст, встановіть параметри та отримайте професійне відео, адаптоване до вашого бренду – із плавною анімованою графікою, B-rolls, субтитрами тощо.
Desk AI
desks.ai
Desk AI — це платформа для створення персоналізованих продажів, маркетингу та навчальних відео за допомогою доповідачів зі штучним інтелектом. * Проводьте навчання клієнтів у масштабі * Доставляйте з необхідною швидкістю * Використовуйте Google Reviews, PDF, CSV, зображення, блоги * Створюйте навчальні відео для клієнтів на основі даних за лічені хвилини З Desk AI тепер ви можете: * Імпорт наявних презентацій #PowerPoint * Додайте доповідачів зі штучним інтелектом, навіть свого цифрового клону! * Інтегруйте інтерактивні тести * Експорт до SCORM для безперебійного відстеження LMS
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box — це компанія, що займається перетворенням тексту в мовлення та голосом за кадром на основі штучного інтелекту. Вона пропонує понад 700 дикторів зі штучним інтелектом, які можуть розмовляти більш ніж 140 місцевими та надмісцевими мовами. Багато з цих оповідачів зі штучним інтелектом усвідомлюють контекст, що дозволяє їм розвивати контекстні голоси з різними акцентами та емоціями. За допомогою Narration Box ви можете імпортувати текст через URL-адресу або документ і керувати всіма текстовими та голосовими ресурсами у своїй спеціальній студії. Кожен диктор AI має власний набір функцій, які можна налаштувати відповідно до ваших конкретних вимог. Крім того, Narration Box забезпечує надійну та оперативну підтримку клієнтів, щоб допомогти вам протягом усього процесу. Незалежно від того, чи потрібна вам професійна озвучка для вашого проекту, привабливий диктор для вашої аудіокниги чи локалізований голос для вашого багатомовного вмісту, Narration Box пропонує комплексне рішення з великою бібліотекою оповідачів штучного інтелекту та зручною платформою.
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker — це інструмент підвищення продуктивності, який генерує ролики з тексту або вмісту, як-от факти, статистика, вікторини, ідеї та освітня тема. Усі барабани включають голосову розповідь за допомогою вдосконаленого ШІ або клонованої версії вашого голосу. Завдяки режиму автопілота він полегшує автоматичне створення та публікацію роликів на таких платформах, як TikTok, YouTube Shorts і Instagram Reels. За бажанням кожен ролик може бути перевірений людиною перед публікацією. Усі барабани містять назву вашої компанії та логотип. * Генерація сценаріїв штучним інтелектом: він створює сценарії барабанів із різноманітних текстових підказок або категорій, таких як факти, статистика, дрібниці, ідеї, просування тощо. * Штучний інтелект і клонований голосовий диктор: вибирайте між голосовою бібліотекою, створеною штучним інтелектом, або клонуйте свій голос для унікального дотику. * Режим автопілота для створення барабанів: автоматизуйте процес створення та публікації ваших барабанів. * Автоматична публікація на платформах соціальних мереж: публікуйте безпосередньо в TikTok, YouTube Shorts і Instagram Reels. * Можливість брендингу: розміщуйте назву або логотип свого бренду на барабанах. * Різноманітні параметри шаблонів: виберіть із ряду шаблонів, які відповідають стилю вашого вмісту. * Простий інтерфейс користувача: простий у використанні дизайн для всіх рівнів користувачів. * Аналітика продуктивності: доступ до вбудованих інструментів для відстеження та аналізу ефективності ваших барабанів.
Captiwiz
captiwiz.com
Captiwiz - додаток для швидкого створення відео з автоматичними підписами, музикою та анімацією, що спрощує редакцію та розширює аудиторію.
Feedeo
feedeo.spreading.ai
Залучайте потенційних клієнтів, демонструйте продукти, гейміфікуйте взаємодію та збирайте відгуки без зусиль за допомогою інтерактивної відеоплатформи Feedeo.
Pareto
pareto.io
Pareto — це платформа штучного інтелекту рідного покоління. Ми з гордістю обслуговуємо понад 500 000 користувачів у понад 107 країнах світу, включаючи понад 400 платоспроможних середніх і великих підприємств. Наш інноваційний прорив стався з появою Тесс, першого у світі помічника з маркетингу штучного інтелекту (AI). Тесс відіграла важливу роль у прискоренні людських досягнень завдяки вмілому інтегруванню даних і систем за допомогою наскрізної автоматизації. Завдяки Pareto маркетологи повертають свій дорогоцінний час, дозволяючи їм зосередитися на більш стратегічних та ефективних заходах. Ми забезпечуємо кращі результати з меншим залученням до повторюваних завдань.
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
Metaphysic PRO допоможе вам створити цінне портфоліо даних про обличчя, голос і продуктивність за все життя, включаючи зображення вашого обличчя, записи вашого голосу чи відео вашого виступу.
Personate AI
personate.ai
Personate AI - платформа для створення відео з синтетичними людьми шляхом введення тексту, що спрощує навчальний контент без витрат на відеопродукцію.
Reface
reface.ai
Reface – це додаток, який дозволяє змінювати обличчя в відео та GIF з одного селфі, а також анімувати фотографії та перетворювати їх у мультфільми.
Rizzle
rizzle.com
Rizzle створює тизери, основні моменти та кліпи з подкастів і відео. Використовуючи AI, Rizzle скорочує час редагування з 8+ годин до менш ніж 30 хвилин. Rizzle співпрацює з Getty Images, MapTiler, OpenAI, Anthropic та іншими, щоб створити відео виняткової якості.
Vidext
vidext.io
Vidext - платформа для створення відеокурсів з тексту, що підтримує понад 40 мов та спрощує процес генерації навчального та маркетингового контенту.
Laetro
laetro.com
Залучайте творчі команди світового рівня для реалізації ваших проектів — у будь-який час. Рухайтесь швидше за допомогою творчої та дизайнерської підтримки на вимогу. Агентства не потрібні.
X-Me
x-me.ai
Введення тексту для створення ваших відео-аватар зі штучним інтелектом! Лише 10 секунд!
Argil
argil.ai
Механізм генерації відео для економіки творців – отримайте ідеальне відео про себе в соціальних мережах або загальний аватар за 2 хвилини
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI - це платформа для створення відео на основі тексту з функціями редагування, підписами, та хостингом відео.
2Moons
2moonsai.com
2Moons має інструменти штучного інтелекту для створення зображень за допомогою кількох механізмів, таких як FLUX. Перегляньте велику колекцію зі 100 тисяч підказок, щоб отримати натхнення та ідеї для свого наступного твору ШІ. 2moons — це платформа на базі штучного інтелекту, розроблена для створення та виявлення унікальних підказок зображень. Він пропонує користувачам можливість досліджувати різні мистецькі стилі, як-от вінтаж, дизайни, натхненні Pixar, поп-арт, ігрові візуальні ефекти тощо. Сайт організовує свій вміст за такими категоріями, як ілюстрації, фотографії, анотація, природа та фантазія, надаючи користувачам ряд варіантів на основі їхніх творчих потреб. 2moons регулярно висвітлює вибрані підказки, пропонуючи користувачам підібрану колекцію ілюстрацій, створених штучним інтелектом, щоб розпалити творчість. Ці підказки служать натхненням для різних проектів, дозволяючи користувачам досліджувати різні стилі та художні можливості. Крім того, інструмент забезпечує функцію пошуку, що дозволяє користувачам легко знаходити ідеї зображень, адаптовані до їхніх конкретних потреб, що робить його універсальним ресурсом для тих, хто хоче створити або покращити візуальний вміст. 2moons обслуговує цифрових художників, дизайнерів, фотографів і всіх, хто цікавиться мистецтвом, створеним штучним інтелектом, дозволяючи їм створювати зображення професійної якості з мінімальними зусиллями. Завдяки легкому доступу до різноманітних стилів і натхнення, це творчий простір, де користувачі можуть експериментувати та швидко втілювати свої художні бачення. Платформа зручна для користувачів і пропонує як безкоштовні, так і преміальні варіанти доступу.
EVE AI
dapp.eveai.xyz
Перетворення мрій ШІ в реальність за допомогою EVE AI. Відкрийте для себе товариство, креативний пакет і NFT, які працюють на блокчейні. Створюйте ресурси високої якості для своїх творчих проектів за допомогою ШІ-швидкості та узгодженості стилю. EVEAI вчиться на взаємодії з клієнтами, щоб постійно покращувати свою продуктивність за допомогою алгоритмів глибокого навчання.
SpiritMe
spiritme.tech
Spirit Me - це інструмент, який дозволяє користувачам миттєво створювати відео з цифровими аватарами. Використовуючи технологію текстового мовлення, Spirit Me генерує відео з реалістичними візуальними зображеннями, голосами та виразами. Інструмент призначений для простих і доступних, пропонуючи безкоштовний план із трьома хвилинами відео та двома акційними аватарами, а також план передплати для одного спеціального аватара на рівні 69 доларів на місяць або 499 доларів на рік. Крім того, Spirit Me пропонує передплачений план з різноманітними варіантами оплати та аватарами, щоб відповідати індивідуальним потребам. Інструмент ідеально підходить для тих, хто хоче стати цифровими впливовими, створювати персоналізовані відеорекламу та залучати своїх глядачів. Spirit Me також пропонує інтеграцію чату та можливість генерувати нескінченну кількість цифрового вмісту аватара. Користувачі можуть приєднатися до списку електронних листів, щоб бути в курсі новин та пропозицій. Загалом, Spirit Me надає просту у користуванні та доступну платформу для створення цифрових відео-аватарів.
Runway
runwayml.com
Runway – платформа для редагування відео з використанням AI, яка дозволяє створювати відео з тексту, редагувати зображення і співпрацювати в реальному часі.
Simplified
simplified.com
Simplified - це додаток для створення, спільної роботи та публікації маркетингового контенту: дизайну, тексту, відео, публікацій у соцмережах.
VEED
veed.io
VEED - це платформа для створення та редагування відео, яка дозволяє користувачам легко записувати, редагувати та генерувати субтитри автоматично.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — платформа для створення відео AI, що перетворює текст на відео з налаштовуваними аватарами, без необхідності у камерах.
Typecast
typecast.ai
Typecast - це онлайн-інструмент, що перетворює текст на реалістичну мову з великим вибором голосів для створення аудіо для різних проектів.
Colossyan
colossyan.com
Colossyan - платформа для створення відео з тексту, що використовує AI, дозволяючи легко генерувати професійні навчальні відео на багатьох мовах.
D-ID
d-id.com
D-ID – додаток для створення реалістичних цифрових аватарів і відео з фотографій, що підтримує налаштування і інтеграцію в різні платформи.
Munch
getmunch.com
Munch - це AI-платформа, яка перетворює довгі відео на короткі кліпи для соцмереж, спрощуючи редагування та дослідження трендів.
Vidon.ai
vidon.ai
Vidon.ai автоматично створює відео з ваших блог-постів, щоб спростити їх поширення на соціальних мережах та підвищити видимість у пошукових системах.
Tavus
tavus.io
Tavus — це орієнтований на розробників інструмент дослідження відео зі штучним інтелектом, який полегшує створення реплік штучного інтелекту в програмах. За допомогою простих у використанні API Tavus користувачі можуть створювати персоналізовані відео про себе з тексту. Це усуває потребу у високовартісному та високоскладному записі відео студійного рівня. Tavus також може похвалитися обходом традиційних методів і створенням гіперреалістичних відео з розмовною головою з природними рухами та виразом обличчя. Окрім цього, Tavus також приділяє ключову увагу безпеці та обробці відеомоделей. Для підтримки більш плавного циклу розробки Tavus надає вичерпну, просту для розуміння документацію разом із оперативною підтримкою під час створення та запуску процесу. Як відеоінструмент зі штучним інтелектом, Tavus включає такі функції, як клонування голосу штучного інтелекту, синхронізацію губ штучного інтелекту HD, необмежену кількість змінних аудіо, динамічний фон відео, власне брендування та вбудовані CTA. Це забезпечує більш стабільне та масштабоване створення відео ШІ. API Tavus можна використовувати в широкому діапазоні галузей, таких як інструменти для редагування відео, додатки для впливу, додатки для продажу відео та освітні сектори тощо.
DeepBrain AI
deepbrain.io
DeepBrain AI - це інструмент для створення відео з настроюваними аватарами AI, що підтримує понад 80 мов та пропонує редагування відео для бізнесу.
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video - це платформа для створення, редагування та розповсюдження відео, що використовує штучний інтелект для спрощення процесу.
Elai.io
elai.io
Elai.io – платформа для генерації відео на основі AI, яка дозволяє створювати навчальне відео з тексту і додає інтерактивні елементи без необхідності в камері.
Hour One
hourone.ai
Hour One - це платформа для створення відео, що використовує AI, дозволяючи створювати персоналізовані відео з реалістичними аватарами без навичок дизайну.
Exemplary AI
exemplary.ai
Зразок AI-це всеосяжний інструмент створення вмісту, який інтегрує багатомовну транскрипцію, переклад та генерацію вмісту в одну платформу. Його зручний інтерфейс дозволяє легко вивчити та створити вміст, включаючи резюме, аудіограми, субтитри та чат AI в режимі реального часу. Крім того, користувачі можуть генерувати кліпи AI, специфічні для платформи підписи та хештеги, спрощуючи публікацію соціальних медіа безпосередньо з платформи. Ідеально підходить для творців контенту, дослідників, журналістів та професіоналів, зразковий AI впорядковує робочі процеси, підвищує продуктивність та покращує доступ до вмісту завдяки передовим рішенням AI.
HeyGen
heygen.com
HeyGen - платформа для створення відео з AI-аватарами. Дозволяє генерувати відео на базі тексту понад 40 мовами.
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio — це інструмент для створення відео зі штучним інтелектом, який дозволяє користувачам створювати та перекладати відео в стилі «розмовляючої голови» за лічені хвилини, не потребуючи дорогих камер, акторів чи студій. Функція VidVoice забезпечує бездоганний синхронізований переклад на 8 мов із дубляжем у реальному часі 5 мовами. Yepic API дозволяє масштабовано створювати відео в реальному часі, що робить автоматизацію робочого процесу відео більш ефективною. Yepic Studio може персоналізувати відео з динамічним вмістом на 68 мовах за допомогою вибору аватарів із функцією розмовних фотографій, яка перетворює зображення на аватари. VidVoice дозволяє динамічно дублювати відеоконтент у реальному часі, дозволяючи користувачам легко долати мовні бар’єри. Сфери використання Yepic і VidVoice включають електронну комерцію, освіту та нерухомість. Інструмент створення відео отримав високу оцінку клієнтів на таких платформах огляду, як G2 і Trustpilot, і користувачі хвалять його простоту використання, різноманітність функцій і ефективність у створенні якісних відео. Дослідницька група Yepic співпрацює з CVSSP в Університеті Суррея, авторитетною установою з дослідження сприйняття аудіовізуальних машин. Yepic активно наймає цілеспрямованих, чуйних і цікавих людей, які прагнуть приєднатися до їх команди та змінити обличчя спілкування.
Gan AI
gan.ai
Запишіть лише один раз і персоналізуйте відео в масштабі для кожного користувача в кожній точці взаємодії на шляху клієнта. До Gan.ai бренди могли створювати лише персоналізовані текстові кампанії, вставляючи ім’я користувача в електронний лист чи SMS, або в кращому випадку як текстову графіку у відео. За допомогою Gan.ai ім’я користувача (та будь-які інші змінні) може вимовлятися актором у відео, що призводить до набагато більшого залучення, конверсій, рейтингу кліків і запам’ятовуваності брендів у їхніх маркетингових кампаніях. За допомогою лише одного відеозапису Gan.ai дозволяє брендам створювати сотні, тисячі чи мільйони персоналізованих копій із змінними в голосі та синхронізації губ, ніби це було особисто записано для кожного глядача. Моделі штучного інтелекту синхронізації губ і голосу створюють певні фрагменти відео в режимі реального часу та доставляють їх користувачам на різних платформах. Корпоративні бренди, як-от Samsung, Zomato, vivo, EyeCare Partners, Mumbai Indians, MPL і Swiggy, використовують Gan.ai для проведення гіперперсональних відеокампаній із знаменитостями, лідерами та іншими зацікавленими сторонами, називаючи імена користувачів, місцезнаходження, товари для замовлення, магазини поблизу, назви потенційних клієнтів тощо— максимізація CTR, рентабельності інвестицій, впливу кампаній і конверсій/заброньованих зустрічей. Gan.ai інтегрується з ним: електронна пошта, SMS, соціальні мережі, WhatsApp, реклама на початку ролика, IPTV, мобільні додатки, персоналізовані каси та цільові сторінки чи будь-що, що вимагається брендами.
Rask.ai
rask.ai
Rask.ai - це інструмент для локалізації відео, що дозволяє швидко перекладати контент у 130+ мовах та додавати професійний голосовий супровід без запису.
OpusClip
opus.pro
OpusClip — платформа для редагування відео, що автоматично перетворює довгі відео на короткі кліпи, покращуючи їх для соціальних мереж.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast - платформа для організації B2B подій, що дозволяє проводити віртуальні та живі заходи з інтерактивними функціями для залучення учасників.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI — це платформа, що спрощує виробництво подкастів через транскрипцію, ідентифікацію промовців та автоматизацію поствиробничих завдань.
Kuasar Video
kuasarvideo.com
Kuasar Video – це ініціатива, яка надає відеорішення з технологіями штучного інтелекту та дозволяє охопити більшу аудиторію до 1000% завдяки своїм продуктам. Kuasar 1.1, який разом використовує відеодані з галузевих досягнень, щоб допомогти роздрібним торговцям збільшити продажі, залучити нових клієнтів і утримати існуючих шляхом персоналізації пропозицій через глибоке розуміння своїх клієнтів. Розкриваючи найточніший контент для агентств і виробників контенту, Kuasar 1.1 дозволяє вам створювати свій контент швидше та дешевше.
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