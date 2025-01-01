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Програмне забезпечення для створення відео AI
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Програмне забезпечення для створення відео AI - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для створення відео зі штучним інтелектом є втіленням новаторського поєднання штучного інтелекту та виробництва мультимедійного контенту. Він охоплює низку інструментів і технологій, які дають змогу користувачам створювати, редагувати, зберігати та поширювати відеоконтент за допомогою складних алгоритмів ШІ. Ця категорія відображає розвиток цифрового контенту, де ШІ відіграє ключову роль у формуванні концепції, виробництві та розповсюдженні відео. Інструменти створення відео зі штучним інтелектом служать надійною платформою для створення відеоконтенту з нуля. Вони дозволяють користувачам використовувати технологію штучного інтелекту для перетворення письмового тексту в мовлення з природним звучанням, пропонуючи контроль над такими атрибутами, як гучність, висота та емоції. Маючи в своєму розпорядженні безліч інструментів розробки вмісту, користувачі можуть плавно переходити від текстових до захоплюючих відеопрезентацій, демократизуючи виробництво відео та роблячи його доступним для ширшої аудиторії. Можливості редагування в цій категорії полегшують вирізання, компонування та маніпулювання відео. Користувачі можуть зберігати та експортувати файли в різних форматах, взаємодіяти з вмістом через соціальні функції та використовувати вдосконалення на основі ШІ для спрощення процесу редагування. Ці функції сприяють бездоганній інтеграції на різних етапах виробництва відео, сприяючи творчості та ефективності. Окрім створення та редагування, інструменти створення відео зі штучним інтелектом допомагають користувачам керувати їхніми відеофайлами, пропонуючи функції для завантаження, зберігання, організації та спільного використання вмісту. Функції тегів і метаданих оптимізують організацію, спрощуючи навігацію великими бібліотеками вмісту. Ці функції є незамінними для обробки складних робочих процесів, пов’язаних із сучасним відеовиробництвом. Розповсюдження — важливий аспект генерації відео ШІ з інструментами, які допомагають користувачам ділитися відео різними каналами. Функції кодування та перекодування забезпечують сумісність із різними платформами, а інтеграція із соціальними медіа та системами керування вмістом покращує охоплення. Ці можливості узгоджуються з багатоканальним характером сучасного цифрового ландшафту, де контент має бути налаштований та оптимізований для різноманітних аудиторій. Щоб отримати право на включення до категорії AI Video Generation, продукт повинен: * Дозвольте користувачам створювати відеоконтент на основі технології AI, не покладаючись на зовнішній відеоматеріал. * Перетворіть письмовий текст на природне мовлення та забезпечте контроль над такими аспектами, як гучність, висота та емоції. * Надайте інструменти для вирізання, упорядкування та обробки відео, а також опції збереження та експорту в різні типи файлів. * Впроваджуйте чіткі, прозорі та надійні системи модерації вмісту. * Полегшення зберігання, організації та спільного використання відеофайлів, включаючи функції тегів і метаданих. * Дозвольте користувачам співпрацювати в одній або кількох робочих областях за допомогою коментарів, спільних публікацій, лайків тощо. * Встановіть політику модерації вмісту, щоб забезпечити етичне та безпечне використання технології генерації відео AI.

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Runway

Runway

runwayml.com

Runway – платформа для редагування відео з використанням AI, яка дозволяє створювати відео з тексту, редагувати зображення і співпрацювати в реальному часі.

VEED

VEED

veed.io

VEED - це платформа для створення та редагування відео, яка дозволяє користувачам легко записувати, редагувати та генерувати субтитри автоматично.

HeyGen

HeyGen

heygen.com

HeyGen - платформа для створення відео з AI-аватарами. Дозволяє генерувати відео на базі тексту понад 40 мовами.

OpusClip

OpusClip

opus.pro

OpusClip — платформа для редагування відео, що автоматично перетворює довгі відео на короткі кліпи, покращуючи їх для соціальних мереж.

D-ID

D-ID

d-id.com

D-ID – додаток для створення реалістичних цифрових аватарів і відео з фотографій, що підтримує налаштування і інтеграцію в різні платформи.

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

DeepBrain AI - це інструмент для створення відео з настроюваними аватарами AI, що підтримує понад 80 мов та пропонує редагування відео для бізнесу.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Synthesia — платформа для створення відео AI, що перетворює текст на відео з налаштовуваними аватарами, без необхідності у камерах.

Reface

Reface

reface.ai

Reface – це додаток, який дозволяє змінювати обличчя в відео та GIF з одного селфі, а також анімувати фотографії та перетворювати їх у мультфільми.

Rask.ai

Rask.ai

rask.ai

Rask.ai - це інструмент для локалізації відео, що дозволяє швидко перекладати контент у 130+ мовах та додавати професійний голосовий супровід без запису.

Simplified

Simplified

simplified.com

Simplified - це додаток для створення, спільної роботи та публікації маркетингового контенту: дизайну, тексту, відео, публікацій у соцмережах.

Elai.io

Elai.io

elai.io

Elai.io – платформа для генерації відео на основі AI, яка дозволяє створювати навчальне відео з тексту і додає інтерактивні елементи без необхідності в камері.

Vidon.ai

Vidon.ai

vidon.ai

Vidon.ai автоматично створює відео з ваших блог-постів, щоб спростити їх поширення на соціальних мережах та підвищити видимість у пошукових системах.

Personate AI

Personate AI

personate.ai

Personate AI - платформа для створення відео з синтетичними людьми шляхом введення тексту, що спрощує навчальний контент без витрат на відеопродукцію.

Immersive Fox

Immersive Fox

immersive-fox.com

Immersive Fox - веб-платформа для створення відео за допомогою AI. Генеруйте відео за кілька хвилин без акторів та редагування.

Vadoo AI

Vadoo AI

vadoo.tv

Vadoo AI - це платформа для створення відео на основі тексту з функціями редагування, підписами, та хостингом відео.

Studio Neiro AI

Studio Neiro AI

studio.neiro.ai

Studio Neiro AI дозволяє створювати відеоаватари з людськими рисами, перетворювати текст на відео, синтезувати голоси та замінювати аудіо у проєктах.

makereels.ai

makereels.ai

makereels.ai

Makereels.ai - це інструмент для автоматичного створення відосиків з тексту з можливістю озвучення, публікацій в соцмережах та брендування.

Yepic Studio

Yepic Studio

yepic.ai

Yepic Studio — це інструмент для створення відео, який дозволяє створювати та перекладати відео з говорячими головами без дорогого обладнання.

Colossyan

Colossyan

colossyan.com

Colossyan - платформа для створення відео з тексту, що використовує AI, дозволяючи легко генерувати професійні навчальні відео на багатьох мовах.

Hippo Video

Hippo Video

hippovideo.io

Hippo Video - це платформа для створення, редагування та розповсюдження відео, що використовує штучний інтелект для спрощення процесу.

Captiwiz

Captiwiz

captiwiz.com

Captiwiz - додаток для швидкого створення відео з автоматичними підписами, музикою та анімацією, що спрощує редакцію та розширює аудиторію.

X-Me

X-Me

x-me.ai

X-Me — це додаток для створення відео з вашими AI-аватарами на основі текстових вхідних даних. Генерація триває всього 10 секунд.

Typecast

Typecast

typecast.ai

Typecast - це онлайн-інструмент, що перетворює текст на реалістичну мову з великим вибором голосів для створення аудіо для різних проектів.

Hour One

Hour One

hourone.ai

Hour One - це платформа для створення відео, що використовує AI, дозволяючи створювати персоналізовані відео з реалістичними аватарами без навичок дизайну.

Atlabs

Atlabs

atlabs.ai

Створюйте цікаві відео за кілька хвилин за допомогою ШІ. Вводьте текст або імпортуйте контент, налаштуйте параметри, отримайте професійне відео для вашого бренду.

Pareto

Pareto

pareto.io

Pareto - це платформа штучного інтелекту, що допомагає маркетологам автоматизувати процеси та зберігати час для важливих завдань.

Narration Box

Narration Box

narrationbox.com

Narration Box - це додаток для перетворення тексту в голос з понад 700 AI-оповідачами, які говорять 140+ мовами, з можливістю налаштування та імпорту тексту.

Gan AI

Gan AI

gan.ai

Gan.ai дозволяє брендам створювати персоналізовані відео, де актори називають імена користувачів, змінюючи вміст для кожного споживача.

Vidext

Vidext

vidext.io

Vidext - платформа для створення відеокурсів з тексту, що підтримує понад 40 мов та спрощує процес генерації навчального та маркетингового контенту.

Exemplary AI

Exemplary AI

exemplary.ai

Exemplary AI — це інструмент для створення контенту, що об'єднує трансcripцію, переклад і генерацію контенту з використанням AI.

PodcastAI

PodcastAI

podcastai.com

PodcastAI — це платформа, що спрощує виробництво подкастів через транскрипцію, ідентифікацію промовців та автоматизацію поствиробничих завдань.

SpiritMe

SpiritMe

spiritme.tech

SpiritMe - застосунок для створення відео з цифровими аватарами, що використовує технологію тексту в мова. Пропонує безкоштовний та платні плани.

WellSaid Labs

WellSaid Labs

wellsaidlabs.com

WellSaid Labs- це платформа, яка перетворює текст на синтетичну мову з різноманітними голосами, акцентами та мовами для створення медіа-контенту.

Argil

Argil

argil.ai

Argil - генерує ідеальне відео для соціальних мереж з вами або аватаром за 2 хвилини.

Pipio

Pipio

pipio.ai

Pipio - це платформа для створення професійних відеороликів за допомогою AI-аватарів, що підтримує понад 40 мов та дозволяє легко налаштовувати контент.

Metaphysic.ai Pro

Metaphysic.ai Pro

metaphysic.ai

Metaphysic PRO допомагає створити портфоліо даних обличчя, голосу та виконання протягом життя, включаючи зображення обличчя, записи голосу та відео виступів.

Tavus

Tavus

tavus.io

Tavus – це інструмент для створення персоналізованих AI-відео з тексту, який пропонує прості API для генерації реалістичних відео без складних записів.

Munch

Munch

getmunch.com

Munch - це AI-платформа, яка перетворює довгі відео на короткі кліпи для соцмереж, спрощуючи редагування та дослідження трендів.

Waymark

Waymark

waymark.com

Waymark - це платформа AI, яка дозволяє створювати професійні відеореклами за допомогою одного запиту без необхідності у творчих навичках.

LipSynthesis

LipSynthesis

lipsynthesis.com

LipSynthesis — це додаток, що використовує технології глибокого навчання для створення реалістичних відео, де обрані особи виголошують заданий текст.

Rizzle

Rizzle

rizzle.com

Rizzle створює тизери та кліпи з подкастів і відео, скорочуючи час редагування з 8+ годин до менше 30 хвилин завдяки штучному інтелекту.

EVE AI

EVE AI

dapp.eveai.xyz

EVE AI – додаток, що використовує штучний інтелект для створення активів, пропонує компаньйонів, креативний набір та NFT, вдосконалюється за допомогою навчання.

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast - платформа для організації B2B подій, що дозволяє проводити віртуальні та живі заходи з інтерактивними функціями для залучення учасників.

2Moons

2Moons

2moonsai.com

2Moons - це платформа з AI-інструментами для генерації зображень з 100 тисячами підказок, яка пропонує різні стилі мистецтва для творчості.

Oner AI

Oner AI

useoner.ai

Oner AI - інструмент для спрощення створення відео високої якості за допомогою штучного інтелекту, перетворюючи ідеї в кінематографічні відео.

ASKtoAI

ASKtoAI

asktoai.com

ASKtoAI - це інструмент на основі штучного інтелекту для створення контенту, який генерує текст, зображення, голосові записи та анімовані відео для покращення комунікації.

Desk AI

Desk AI

desks.ai

Desk AI - платформа для створення персоналізованих відео навчання, продажу та маркетингу з використанням AI презентерів.

Feedeo

Feedeo

feedeo.spreading.ai

Feedeo - платформа для створення інтерактивного відеоконтенту, що полегшує залучення аудиторії та збір відгуків.

Laetro

Laetro

laetro.com

Laetro — платформа для роботи з талантами, яка допомагає бізнесам знаходити та управляти креативними проектами через інструменти управління і комунікації.

Kuasar Video

Kuasar Video

kuasarvideo.com

Kuasar Video - це додаток, що використовує штучний інтелект для персоналізації відео, сприяючи зростанню продажів і залученню нових клієнтів.

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