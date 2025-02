Програмне забезпечення для створення відео AI - Найпопулярніші застосунки - Сьєрра-Леоне

SpiritMe

spiritme.tech

Spirit Me — це інструмент, який дозволяє користувачам миттєво створювати відео з цифровими аватарами. Використовуючи технологію перетворення тексту в мовлення, Spirit Me створює відео з реалістичними зображеннями, голосами та виразами. Інструмент розроблений як простий і доступний, пропонуючи безкоштовний план із трьома хвилинами відео та двома стандартними аватарами, а також план підписки на один власний аватар за 69 доларів США на місяць або 499 доларів США на рік. Крім того, Spirit Me пропонує план передоплати з різними варіантами оплати та аватарами відповідно до індивідуальних потреб. Інструмент ідеально підходить для тих, хто хоче стати цифровими впливовими особами, створювати персоналізовану відеорекламу та залучати своїх глядачів. Spirit Me також пропонує інтеграцію чат-бота та можливість генерувати нескінченну кількість вмісту цифрових аватарів. Користувачі можуть приєднатися до списку розсилки, щоб бути в курсі новин і пропозицій. Загалом, Spirit Me надає просту у використанні та доступну платформу для створення відео цифрових аватарів.