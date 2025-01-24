Програмне забезпечення для створення відео AI - Найпопулярніші застосунки - Саудівська Аравія

Vidon.ai

vidon.ai

idon.ai автоматично створює захоплюючі відеоролики, якими можна поділитися, з ваших дописів у блозі. Використовуйте відео, щоб виділятися в соціальних мережах, підвищувати рейтинг у Google і ділитися своїм вмістом на платформах лише для відео. Ключові переваги: * Виділяйтеся в соціальних мережах: поділіться відео-тизером до свого нового блогу в соціальних мережах. Потенційні клієнти віддають перевагу перегляду відео, і ймовірність того, що ним поділиться, у 3 рази більша. * Вищий рейтинг у Google: Google любить відеовміст! Підвищте свій рейтинг і час перебування, вставивши відео у свої публікації в блозі. * Обмежте свою аудиторію: діліться своїм вмістом на платформах лише для відео, таких як TikTok і YouTube, щоб поговорити, щоб перепропонувати свій вміст новій аудиторії. Як це працює: * Відео автоматично генеруються з вашого допису в блозі за лічені секунди. * Просто введіть URL-адресу статті та натисніть «Створити»! * Заголовки, текст і зображення вашої статті будуть використані для створення відео. * Виберіть одну з наших суперреалістичних озвучок штучного інтелекту, щоб прочитати свій текст. * Ви також можете створити відео вручну, щоб отримати повний контроль. Які типи відео я можу робити? * Тизер публікації в блозі: поділіться вступом до статті та запропонуйте прочитати статтю повністю на своєму веб-сайті. Ці відео ідеально підходять для того, щоб поділитися вашою новою публікацією в блозі, оскільки вони мають вищий рейтинг кліків, ніж публікації лише з текстом/зображеннями. * Відгуки / тематичні дослідження: нехай відгуки клієнтів і приклади говорять самі за себе. Перетворює текстові відгуки на відео. * Інструкції: створюйте пояснювальні відео для маркетингу, навчання чи підтримки за лічені хвилини, а не години. * Оголошення: поділіться зі своєю аудиторією новинами про нові функції чи вакансіями у більш привабливому відеоформаті. Відео може підвищити SEO: * Фрагменти функцій: сторінки з відео мають вищі шанси бути обраними як фрагменти функцій. * Підвищення рейтингу кліків: сторінки з відео іноді відображатимуть мініатюру відео на сторінці результатів пошукової системи. Це може різко підвищити ваш CTR, навіть якщо ви не перший результат. * Ширше охоплення: сайти з відео відображатимуться в Google зображеннях і Google Video Search, що розширить ваше охоплення. * Довший час перебування: час перебування – це кількість часу, який відвідувачі проводять на вашому сайті. Це ключовий показник для вашого рейтингу в пошуку. Оскільки відео є більш захоплюючими та їх не можна переглядати, вони можуть значно збільшити час перебування та ваш рейтинг. * Менше конкуренції: Google любить відеовміст! Є сотні статей за кожним ключовим словом, за яким ви хочете отримати рейтинг, але лише кілька відео. Відео розширює кількість ваших читачів у соціальних мережах: * Збільште свою аудиторію: багато платформ рекламують відео замість тексту/зображень. Більше шансів, що його побачать і поділяться. Показ вашого вмісту ширшій аудиторії. * Виділяйтеся: відео привертає увагу та захоплює, створюйте відео, які зупиняють прокручування, із наявного вмісту. * Підвищення рейтингу кліків: відео виглядає більш особистим і дає вам змогу заздалегідь поділитися більшою цінністю, що покращує рейтинг кліків для вашого веб-сайту. * Платформи лише для відео: багато платформ дозволяють лише відео, перепрофілюйте свій текст у відео, щоб залучити ширшу аудиторію. Діліться своїми блогами на YouTube, TikTok, Instagram тощо!