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Програмне забезпечення для створення відео AI - Найпопулярніші застосунки - Малайзія

Програмне забезпечення для створення відео зі штучним інтелектом є втіленням новаторського поєднання штучного інтелекту та виробництва мультимедійного контенту. Він охоплює низку інструментів і технологій, які дають змогу користувачам створювати, редагувати, зберігати та поширювати відеоконтент за допомогою складних алгоритмів ШІ. Ця категорія відображає розвиток цифрового контенту, де ШІ відіграє ключову роль у формуванні концепції, виробництві та розповсюдженні відео. Інструменти створення відео зі штучним інтелектом служать надійною платформою для створення відеоконтенту з нуля. Вони дозволяють користувачам використовувати технологію штучного інтелекту для перетворення письмового тексту в мовлення з природним звучанням, пропонуючи контроль над такими атрибутами, як гучність, висота та емоції. Маючи в своєму розпорядженні безліч інструментів розробки вмісту, користувачі можуть плавно переходити від текстових до захоплюючих відеопрезентацій, демократизуючи виробництво відео та роблячи його доступним для ширшої аудиторії. Можливості редагування в цій категорії полегшують вирізання, компонування та маніпулювання відео. Користувачі можуть зберігати та експортувати файли в різних форматах, взаємодіяти з вмістом через соціальні функції та використовувати вдосконалення на основі ШІ для спрощення процесу редагування. Ці функції сприяють бездоганній інтеграції на різних етапах виробництва відео, сприяючи творчості та ефективності. Окрім створення та редагування, інструменти створення відео зі штучним інтелектом допомагають користувачам керувати їхніми відеофайлами, пропонуючи функції для завантаження, зберігання, організації та спільного використання вмісту. Функції тегів і метаданих оптимізують організацію, спрощуючи навігацію великими бібліотеками вмісту. Ці функції є незамінними для обробки складних робочих процесів, пов’язаних із сучасним відеовиробництвом. Розповсюдження — важливий аспект генерації відео ШІ з інструментами, які допомагають користувачам ділитися відео різними каналами. Функції кодування та перекодування забезпечують сумісність із різними платформами, а інтеграція із соціальними медіа та системами керування вмістом покращує охоплення. Ці можливості узгоджуються з багатоканальним характером сучасного цифрового ландшафту, де контент має бути налаштований та оптимізований для різноманітних аудиторій. Щоб отримати право на включення до категорії AI Video Generation, продукт повинен: * Дозвольте користувачам створювати відеоконтент на основі технології AI, не покладаючись на зовнішній відеоматеріал. * Перетворіть письмовий текст на природне мовлення та забезпечте контроль над такими аспектами, як гучність, висота та емоції. * Надайте інструменти для вирізання, упорядкування та обробки відео, а також опції збереження та експорту в різні типи файлів. * Впроваджуйте чіткі, прозорі та надійні системи модерації вмісту. * Полегшення зберігання, організації та спільного використання відеофайлів, включаючи функції тегів і метаданих. * Дозвольте користувачам співпрацювати в одній або кількох робочих областях за допомогою коментарів, спільних публікацій, лайків тощо. * Встановіть політику модерації вмісту, щоб забезпечити етичне та безпечне використання технології генерації відео AI.

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VEED

VEED

veed.io

VEED — це універсальна платформа для компаній, які хочуть масштабувати виробництво відео. Клієнти з понад 200 країн у сфері маркетингу, продажів, L&D і соціальних медіа створюють відео у 30 разів швидше, ніж будь-коли раніше. VEED дає владу вашій команді, щоб: * Записуйте якісний вміст * Легко реда...

Runway

Runway

runwayml.com

Runway — це дослідницька компанія прикладного штучного інтелекту, яка формує наступну еру мистецтва, розваг і людської творчості. Усе, що потрібно для швидкого редагування відео. Чарівні інструменти ШІ, співпраця в реальному часі, точне редагування тощо. Ваш набір для створення відео наступного пок...

Rask.ai

Rask.ai

rask.ai

Зустрічайте Rask AI – універсальний інструмент локалізації, який дозволяє творцям вмісту та компаніям швидко й ефективно перекладати свої відео понад 130 мовами. Завдяки технологіям «Text-to-Voice» і «Voice Cloning» вони можуть додати до відео закадровий голос професійної якості без необхідності зап...

Opus Clip

Opus Clip

opus.pro

OpusClip — це генеративна платформа для редагування відео зі штучним інтелектом, яка одним клацанням легко перетворює ваші довгі відеоматеріали на готові до вірусів короткі фільми. Opus Clip створено з місією демократизації створення відеовмісту, що робить його доступним для будь-кого, хто хоче роз...

D-ID

D-ID

d-id.com

D-ID — це зв’язок інновацій у генеративному ландшафті штучного інтелекту, який перетворює нерухомі фотографії на динамічні відеорозповіді штучного інтелекту та інтерактивний досвід за участю цифрових людей. Його надійний API є унікальним завдяки своїй здатності генерувати відео в реальному часі, яке...

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

Інструмент DeepBrain AI пропонує різноманітний вибір привабливих аватарів AI для бізнесу на вибір. Цей інструмент оснащений різними етнічними приналежностями, віками та стилями, щоб ідеально відповідати будь-яким потребам бізнесу. AI Studios також пропонує ці аватари понад 80 мовами, що робить їх г...

HeyGen

HeyGen

heygen.com

Професійні відео зі штучним інтелектом можна створювати, просто вводячи текст, клацаючи, перетягуючи, і все! Завдяки неперевершеному досвіду налаштування та персоналізації понад 100 реалістичних аватарів штучного інтелекту HeyGen можуть стати вашим привабливим представником, який розмовлятиме понад...

Colossyan

Colossyan

colossyan.com

Тут, у Colossyan, майбутнє навчання було створено завдяки штучному інтелекту. Проста у використанні відеоплатформа зі штучним інтелектом Colossyan змінює ландшафт створення контенту L&D. Приєднуйтеся до провідних компаній, таких як Novartis, Continental, WSP і Paramount, і попрощайтеся з дорогими з...

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Synthesia — рейтингова платформа для створення відео зі штучним інтелектом. Тисячі компаній використовують його для створення відео 120 мовами, заощаджуючи до 80% свого часу та бюджету. Довіряють Accenture, BBC, Google, Amazon тощо. Створюйте відео ШІ, просто вводячи текст. Простий у використанні, ...

Simplified

Simplified

simplified.com

Simplified – це платформа для розробки та співпраці для сучасних маркетингових команд. Тепер можна створювати швидкий і оригінальний контент на всіх каналах без необхідності редагувати вручну після завантаження ресурсів; Simplified зробить усе за вас! Таким чином ви мінімізуєте клопоти, водночас пов...

Reface

Reface

reface.ai

Reface – тут ви можете міняти місцями обличчя у відео та GIF-файлах за допомогою лише одного селфі, анімувати фотографії та перетворювати фотографії на мультфільми.

Elai.io

Elai.io

elai.io

Elai.io — це універсальна платформа створення відео зі штучним інтелектом для корпоративного навчання. Elai, якому довіряють понад 2000 клієнтів, у тому числі такі провідні компанії, як Fujitsu, Beiersdorf, Generali та інші, дозволяє створювати інтерактивний відеоконтент, який розповідають цифрові д...

makereels.ai

makereels.ai

makereels.ai

AI Text to Reels Maker — це інструмент підвищення продуктивності, який генерує ролики з тексту або вмісту, як-от факти, статистика, вікторини, ідеї та освітня тема. Усі барабани включають голосову розповідь за допомогою вдосконаленого ШІ або клонованої версії вашого голосу. Завдяки режиму автопілота...

Yepic Studio

Yepic Studio

yepic.ai

Yepic Studio — це інструмент для створення відео зі штучним інтелектом, який дозволяє користувачам створювати та перекладати відео в стилі «розмовляючої голови» за лічені хвилини, не потребуючи дорогих камер, акторів чи студій. Функція VidVoice забезпечує бездоганний синхронізований переклад на 8 м...

Vidon.ai

Vidon.ai

vidon.ai

idon.ai автоматично створює захоплюючі відеоролики, якими можна поділитися, з ваших дописів у блозі. Використовуйте відео, щоб виділятися в соціальних мережах, підвищувати рейтинг у Google і ділитися своїм вмістом на платформах лише для відео. Ключові переваги: * Виділяйтеся в соціальних мережах: ...

Hippo Video

Hippo Video

hippovideo.io

Hippo Video: легке створення та розповсюдження відео за допомогою ШІ Hippo Video дає можливість компаніям створювати вражаючі відео в масштабі, усуваючи потребу в тривалих сеансах запису чи складному редагуванні. Наша платформа на основі ШІ спрощує процес, дозволяючи вам: * Створюйте професійні від...

Hour One

Hour One

hourone.ai

Hour One революціонізує створення контенту для бізнесу, централізувавши всі робочі процеси на одній платформі на базі ШІ. Ми можемо похвалитися найреалістичнішими аватарами на ринку з природними рухами, які яскраво оживляють ваші ділові повідомлення. Наші шаблони, які можна налаштувати під будь-який...

Typecast

Typecast

typecast.ai

ШІ-генератор голосу з емоційним перетворенням тексту в мову за допомогою Typecast — це онлайн-інструмент, який дозволяє користувачам перетворювати текст у реалістичне мовлення. Завдяки бібліотеці з понад 400 гіперреалістичних голосів, цей інструмент дозволяє користувачам створювати вміст саме так, я...

Personate AI

Personate AI

personate.ai

Personate — це платформа створення відео зі штучним інтелектом за допомогою синтетичних людей. За допомогою Personate ви можете створювати відеопрезентації для навчання та розвитку для ваших команд без камери та змусити людину говорити, просто ввівши текст. Це звільняє вас від дорогих витрат на ст...

Immersive Fox

Immersive Fox

immersive-fox.com

Веб-платформа для перетворення тексту на відео на основі штучного інтелекту. Створюйте відео за лічені хвилини. Не тижні. Немає потреби в акторах, камерах, освітленні та нескінченному монтажі.

Studio Neiro AI

Studio Neiro AI

studio.neiro.ai

У Studio Neiro AI ми пропонуємо унікальну можливість створювати відеоаватари, наповнені людськими рисами та нюансами мікровиразів. Ці аватари можуть легко представляти сценарій вашого бренду або голосовий аудіо з доданою можливістю налаштувати голос аватара зі штучним інтелектом, щоб резонувати з ун...

Atlabs

Atlabs

atlabs.ai

Створюйте захоплюючі відео за лічені хвилини за допомогою ШІ. Введіть текст або імпортуйте наявний вміст, встановіть параметри та отримайте професійне відео, адаптоване до вашого бренду – із плавною анімованою графікою, B-rolls, субтитрами тощо.

Munch

Munch

getmunch.com

Munch — це новий дім для професіоналів із контенту. Він забезпечує автоматичне перепрофілювання вмісту, інтелектуальне розповсюдження та створення контенту на основі даних за допомогою новітньої технології ШІ Munch витягує найцікавіші, трендові та вражаючі кліпи з ваших довгих відео, використовуючи...

X-Me

X-Me

x-me.ai

Введення тексту для створення ваших відео-аватар зі штучним інтелектом! Лише 10 секунд!

Captiwiz

Captiwiz

captiwiz.com

Створюйте дивовижні відео з субтитрами на основі штучного інтелекту Створюйте захоплюючі підписи, виділіть ключові слова та додайте музику та анімовані емодзі за лічені секунди

Pipio

Pipio

pipio.ai

Створювати професійні відео зі штучним інтелектом тепер просто, просто вводячи текст, клацаючи та перетягуючи. Pipio пропонує понад 100 реалістичних віртуальних речників, яких можна повністю налаштувати відповідно до ваших потреб. Ці аватари зі штучним інтелектом можуть розмовляти понад 40 мовами з ...

SpiritMe

SpiritMe

spiritme.tech

Spirit Me — це інструмент, який дозволяє користувачам миттєво створювати відео з цифровими аватарами. Використовуючи технологію перетворення тексту в мовлення, Spirit Me створює відео з реалістичними зображеннями, голосами та виразами. Інструмент розроблений як простий і доступний, пропонуючи безко...

PodcastAI

PodcastAI

podcastai.com

PodcastAI — це платформа, яка використовує передові інструменти штучного інтелекту для оптимізації виробництва подкастів, пропонуючи такі функції, як швидка транскрипція, ідентифікація мовця, генерація метаданих і уможливлення взаємодії з хостом штучного інтелекту.

Gan AI

Gan AI

gan.ai

Запишіть лише один раз і персоналізуйте відео в масштабі для кожного користувача в кожній точці взаємодії на шляху клієнта. До Gan.ai бренди могли створювати лише персоналізовані текстові кампанії, вставляючи ім’я користувача в електронний лист чи SMS, або в кращому випадку як текстову графіку у ві...

Exemplary AI

Exemplary AI

exemplary.ai

Exemplary AI — це універсальний інструмент для створення вмісту, який об’єднує багатомовну транскрипцію, переклад і генерацію вмісту за допомогою штучного інтелекту в єдину платформу. Його зручний інтерфейс дозволяє без зусиль витягувати інформацію та створювати вміст, включаючи резюме, аудіограми, ...

Waymark

Waymark

waymark.com

Waymark — це революційна платформа виробництва штучного інтелекту, яка використовує одну підказку для створення приголомшливих персоналізованих рекламних роликів і рекламних роликів за лічені хвилини — не потрібні творчі навички. Незалежно від того, чи працюєте ви в ЗМІ, продажах чи агентстві, Wayma...

LipSynthesis

LipSynthesis

lipsynthesis.com

LipSynthesis — це інноваційна програма, яка використовує передову технологію deepfake і обробку природної мови (NLP) для створення дуже реалістичних відео, на яких вибрані люди передають певний текст.

WellSaid Labs

WellSaid Labs

wellsaidlabs.com

WellSaid Labs є провідною компанією, що займається перетворенням тексту в мовлення зі штучним інтелектом, і першою синтетичною медіа-службою, яка досягла рівня людського голосу. Творці, розробники продуктів і бренди підсилюють свої історії та цифровий досвід за допомогою різноманітних стилів голосу,...

Pareto

Pareto

pareto.io

Pareto — це платформа штучного інтелекту рідного покоління. Ми з гордістю обслуговуємо понад 500 000 користувачів у понад 107 країнах світу, включаючи понад 400 платоспроможних середніх і великих підприємств. Наш інноваційний прорив стався з появою Тесс, першого у світі помічника з маркетингу штучн...

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast — це спеціальна платформа B2B Events Platform, яка трансформує маркетинг за допомогою зручного проведення цікавих цифрових і особистих подій. Тисячі корпоративних B2B-маркетологів із таких компаній, як Adobe, Microsoft, Zuora та Mailchimp, використовують Goldcast для підвищення відвідуванос...

Vidext

Vidext

vidext.io

Створюйте відеокурси під керівництвом ведучого, які зацікавлять і надихнуть вашу робочу силу та які можна легко оновлювати, перекладати та персоналізувати. Поясніть, презентуйте та продайте це за допомогою відео. Створюйте відеопрезентації з дикторами 40 мовами, доступними в Vidext, зручно вводячи т...

ASKtoAI

ASKtoAI

asktoai.com

ASKtoAI — це передовий інструмент для створення контенту на основі штучного інтелекту. Він генерує привабливий текст, персоналізовані зображення, унікальні записи голосу та анімовані відео-аватари, створені для покращення вашого корпоративного та особистого спілкування. Перетворіть свою творчість за...

Metaphysic.ai Pro

Metaphysic.ai Pro

metaphysic.ai

Metaphysic PRO допоможе вам створити цінне портфоліо даних про обличчя, голос і продуктивність за все життя, включаючи зображення вашого обличчя, записи вашого голосу чи відео вашого виступу.

Desk AI

Desk AI

desks.ai

Desk AI — це платформа для створення персоналізованих продажів, маркетингу та навчальних відео за допомогою доповідачів зі штучним інтелектом. * Проводьте навчання клієнтів у масштабі * Доставляйте з необхідною швидкістю * Використовуйте Google Reviews, PDF, CSV, зображення, блоги * Створюйте навч...

Tavus

Tavus

tavus.io

Tavus — це орієнтований на розробників інструмент дослідження відео зі штучним інтелектом, який полегшує створення реплік штучного інтелекту в програмах. За допомогою простих у використанні API Tavus користувачі можуть створювати персоналізовані відео про себе з тексту. Це усуває потребу у високова...

Narration Box

Narration Box

narrationbox.com

Narration Box — це компанія, що займається перетворенням тексту в мовлення та голосом за кадром на основі штучного інтелекту. Вона пропонує понад 700 дикторів зі штучним інтелектом, які можуть розмовляти більш ніж 140 місцевими та надмісцевими мовами. Багато з цих оповідачів зі штучним інтелектом ус...

Rizzle

Rizzle

rizzle.com

Rizzle створює тизери, основні моменти та кліпи з подкастів і відео. Використовуючи AI, Rizzle скорочує час редагування з 8+ годин до менш ніж 30 хвилин. Rizzle співпрацює з Getty Images, MapTiler, OpenAI, Anthropic та іншими, щоб створити відео виняткової якості.

Argil

Argil

argil.ai

Механізм генерації відео для економіки творців – отримайте ідеальне відео про себе в соціальних мережах або загальний аватар за 2 хвилини

Laetro

Laetro

laetro.com

Залучайте творчі команди світового рівня для реалізації ваших проектів — у будь-який час. Рухайтесь швидше за допомогою творчої та дизайнерської підтримки на вимогу. Агентства не потрібні.

Feedeo

Feedeo

feedeo.spreading.ai

Залучайте потенційних клієнтів, демонструйте продукти, гейміфікуйте взаємодію та збирайте відгуки без зусиль за допомогою інтерактивної відеоплатформи Feedeo.

Kuasar Video

Kuasar Video

kuasarvideo.com

Kuasar Video – це ініціатива, яка надає відеорішення з технологіями штучного інтелекту та дозволяє охопити більшу аудиторію до 1000% завдяки своїм продуктам. Kuasar 1.1, який разом використовує відеодані з галузевих досягнень, щоб допомогти роздрібним торговцям збільшити продажі, залучити нових клі...

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