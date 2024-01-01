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Програмне забезпечення для створення відео AI - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для створення відео зі штучним інтелектом є втіленням новаторського поєднання штучного інтелекту та виробництва мультимедійного контенту. Він охоплює низку інструментів і технологій, які дають змогу користувачам створювати, редагувати, зберігати та поширювати відеоконтент за допомогою складних алгоритмів ШІ. Ця категорія відображає розвиток цифрового контенту, де ШІ відіграє ключову роль у формуванні концепції, виробництві та розповсюдженні відео. Інструменти створення відео зі штучним інтелектом служать надійною платформою для створення відеоконтенту з нуля. Вони дозволяють користувачам використовувати технологію штучного інтелекту для перетворення письмового тексту в мовлення з природним звучанням, пропонуючи контроль над такими атрибутами, як гучність, висота та емоції. Маючи в своєму розпорядженні безліч інструментів розробки вмісту, користувачі можуть плавно переходити від текстових до цікавих відеопрезентацій, демократизуючи відеовиробництво та роблячи його доступним для ширшої аудиторії. Можливості редагування в цій категорії полегшують вирізання, компонування та маніпулювання відео. Користувачі можуть зберігати та експортувати файли в різних форматах, взаємодіяти з вмістом через соціальні функції та використовувати вдосконалення на основі штучного інтелекту для спрощення процесу редагування. Ці функції сприяють бездоганній інтеграції на різних етапах виробництва відео, сприяючи творчості та ефективності. Окрім створення та редагування, інструменти генерації відео зі штучним інтелектом допомагають користувачам керувати їхніми відеофайлами, пропонуючи функції для завантаження, зберігання, організації та спільного використання вмісту. Функції тегів і метаданих оптимізують організацію, спрощуючи навігацію великими бібліотеками вмісту. Ці функції є незамінними для обробки складних робочих процесів, пов’язаних із сучасним відеовиробництвом. Розповсюдження — важливий аспект генерації відео ШІ з інструментами, які допомагають користувачам ділитися відео різними каналами. Функції кодування та перекодування забезпечують сумісність із різними платформами, а інтеграція із соціальними медіа та системами керування вмістом покращує охоплення. Ці можливості узгоджуються з багатоканальним характером сучасного цифрового ландшафту, де контент має бути налаштований та оптимізований для різноманітних аудиторій. Щоб отримати право на включення в категорію AI Video Generation, продукт повинен: * Дозвольте користувачам створювати відеоконтент на основі технології AI, не покладаючись на зовнішній відеоматеріал. * Перетворіть письмовий текст на природне мовлення та забезпечте контроль над такими аспектами, як гучність, висота та емоції. * Надайте інструменти для вирізання, упорядкування та обробки відео, а також опції збереження та експорту в різні типи файлів. * Впроваджуйте чіткі, прозорі та надійні системи модерації вмісту. * Полегшення зберігання, організації та спільного використання відеофайлів, включаючи функції тегів і метаданих. * Дозвольте користувачам співпрацювати в одній або кількох робочих областях за допомогою коментарів, спільних публікацій, лайків тощо. * Встановіть політику модерації вмісту, щоб забезпечити етичне та безпечне використання технології генерації відео AI.

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VEED

VEED

veed.io

Редагування відео стало простим. Створюйте відео в один клік. Додайте субтитри, транскрибуйте аудіо тощо.

Runway

Runway

runwayml.com

Усе, що потрібно для швидкого редагування відео. Чарівні інструменти ШІ, співпраця в реальному часі, точне редагування тощо. Ваш набір для створення відео наступного покоління.

D-ID

D-ID

d-id.com

Генеративний ШІ, орієнтований на майбутнє. Створюйте персоналізовані відеоролики з розмовними аватарами одним натисканням кнопки, надаючи компаніям і творцям надздібності.

HeyGen

HeyGen

heygen.com

СТВОРЮЙТЕ ЧУВЛЮЧІ ВІДЕО В 10 РАЗІВ ШВИДШЕ З ШІ Зустрічайте HeyGen — найкращу платформу створення відео зі штучним інтелектом для вашої команди.

Opus Clip

Opus Clip

opus.pro

Opus Clip перетворює довгі відео на високоякісні вірусні кліпи, якими ви можете ділитися в TikTok, YouTube Shorts і Reels, щоб збільшити охоплення соціальних мереж.

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

Швидко створюйте відео, згенеровані ШІ, використовуючи простий текст. Підтримка багатомовного TTS за допомогою Metahuman. Поговоріть з Реалістичним ШІ Аватаром.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Створюйте відео ШІ, просто вводячи текст. Простий у використанні, дешевий і масштабований. Створюйте захоплюючі відео з доповідачами прямо з вашого браузера

Simplified

Simplified

simplified.com

Універсальна платформа цифрового дизайну, яка допомагає вам створювати вміст, масштабувати свій бренд і співпрацювати з вашою командою, як ніколи раніше. Усе, що вам потрібно, щоб розповісти свою історію, в одному місці.

Rask.ai

Rask.ai

rask.ai

Попрощайтеся з дорогими перекладачами. Наша мета — надати досвід дубляжу та перекладу за допомогою штучного інтелекту, який не поступається людині

Elai.io

Elai.io

elai.io

Створюйте відео ШІ лише з тексту. Створюйте персоналізовані відео ШІ за допомогою ведучого за лічені хвилини без використання камери, студії та зеленого екрана.

Yepic Studio

Yepic Studio

yepic.ai

Створюйте відео штучного інтелекту за лічені хвилини за допомогою Yepic Studio. Дублюйте живу відеоконференцію за допомогою VidVoice. Персоналізуйте та масштабуйте відео ШІ за допомогою нашого API. Спробуйте безкоштовно.

Colossyan

Colossyan

colossyan.com

Створюйте відео з акторами зі штучним інтелектом - перестаньте витрачати час на студії. Залиште професійне редагування відео Colossyan Creator без будь-якої підготовки чи додаткових навичок. Просто введіть текст і отримайте відео готове понад 70 мовами за лічені хвилини.

Hippo Video

Hippo Video

hippovideo.io

Провідна платформа для обміну відеоповідомленнями, якій віддають перевагу команди, які працюють із клієнтами.

Reface

Reface

reface.ai

Reface – тут ви можете міняти місцями обличчя у відео та GIF-файлах за допомогою лише одного селфі, анімувати фотографії та перетворювати фотографії на мультфільми.

Hour One

Hour One

hourone.ai

Створіть відеоконтент штучного інтелекту менш ніж за 15 хвилин. Перетворіть будь-який текст, слайди чи підказку на професійне відео під керівництвом ведучого за лічені хвилини. Будь-якою мовою

Munch

Munch

getmunch.com

Munch витягує найцікавіші, трендові та вражаючі кліпи з ваших довгих відео, використовуючи сучасний генеративний штучний інтелект і маркетингову аналітику.

Vidon.ai

Vidon.ai

vidon.ai

Найпростіший спосіб створення відео. Створюйте захоплюючі відео без камери.

Typecast

Typecast

typecast.ai

Онлайн-генератор голосу штучного інтелекту, який може перетворити ваш текст на реальну мову. Понад 300+ гіперреалістичних голосів. Створюйте свій вміст саме так, як ви хочете!

Exemplary AI

Exemplary AI

exemplary.ai

Перетворіть відео й аудіо на захоплюючий вміст. Створюйте резюме, відеоролики, стенограми, підписи, переклади тощо за допомогою простих підказок

SpiritMe

SpiritMe

spiritme.tech

Миттєве створення відео з цифровими аватарами Наберіть будь-який текст і ми згенеруємо відео, де ви скажете його, як по-справжньому, своєю зовнішністю, голосом і емоціями

Gan AI

Gan AI

gan.ai

Підприємства використовують Myna, щоб створювати персоналізовані відео та ділитися ними з користувачами в будь-якій точці взаємодії за допомогою спеціальної цільової сторінки або веб-хуків.

Personate AI

Personate AI

personate.ai

Personate — це платформа генерації відео зі штучним інтелектом за допомогою синтетичних людей. За допомогою Personate ви можете створювати відеопрезентації для навчання та розвитку для ваших команд без камери та змусити людину говорити, просто ввівши текст. Це звільняє вас від дорогих витрат на ст...

makereels.ai

makereels.ai

makereels.ai

AI Text to Reels Maker — це інструмент підвищення продуктивності, який генерує ролики з тексту або вмісту, як-от факти, статистика, вікторини, ідеї та освітня тема. Усі барабани включають голосову розповідь за допомогою передового штучного інтелекту або клонованої версії вашого голосу. Завдяки режим...

PodcastAI

PodcastAI

podcastai.com

PodcastAI — це платформа, яка використовує вдосконалені інструменти штучного інтелекту для оптимізації виробництва подкастів, пропонуючи такі функції, як швидка транскрипція, ідентифікація мовця, генерація метаданих і уможливлення взаємодії хоста штучного інтелекту.

Atlabs

Atlabs

atlabs.ai

Створюйте захоплюючі відео за лічені хвилини за допомогою ШІ. Введіть текст або імпортуйте наявний вміст, встановіть параметри та отримайте професійне відео, адаптоване до вашого бренду – із гладкою анімованою графікою, B-rolls, титрами тощо.

Waymark

Waymark

waymark.com

Waymark — це революційна платформа виробництва штучного інтелекту, яка використовує одну підказку для створення приголомшливих персоналізованих рекламних роликів і рекламних роликів за лічені хвилини — не потрібні творчі навички. Незалежно від того, чи працюєте ви в ЗМІ, продажах чи агентстві, Wayma...

Pipio

Pipio

pipio.ai

Створювати професійні відео зі штучним інтелектом тепер просто, просто вводячи текст, клацаючи та перетягуючи. Pipio пропонує понад 100 реалістичних віртуальних речників, яких можна повністю налаштувати відповідно до ваших потреб. Ці аватари зі штучним інтелектом можуть розмовляти понад 40 мовами з ...

Immersive Fox

Immersive Fox

immersive-fox.com

Веб-платформа для перетворення тексту на відео на основі штучного інтелекту. Створюйте відео за лічені хвилини. Не тижні. Немає потреби в акторах, камерах, освітленні та нескінченному монтажі.

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast — це спеціальна платформа B2B Events Platform, яка трансформує маркетинг за допомогою легкого розміщення цікавих цифрових та особистих заходів. Тисячі корпоративних B2B-маркетологів із таких компаній, як Adobe, Microsoft, Zuora та Mailchimp, використовують Goldcast для збільшення відвідуван...

X-Me

X-Me

x-me.ai

Введення тексту для створення ваших відео-аватар зі штучним інтелектом! Лише 10 секунд!

Metaphysic.ai Pro

Metaphysic.ai Pro

metaphysic.ai

Metaphysic PRO допоможе вам створити цінне портфоліо даних про обличчя, голос і продуктивність за все життя, включаючи зображення вашого обличчя, записи вашого голосу чи відео вашого виступу.

Rizzle

Rizzle

rizzle.com

Rizzle створює тизери, основні моменти та кліпи з подкастів і відео. Використовуючи AI, Rizzle скорочує час редагування з 8+ годин до менш ніж 30 хвилин. Rizzle співпрацює з Getty Images, MapTiler, OpenAI, Anthropic та іншими, щоб створити відео виняткової якості.

LipSynthesis

LipSynthesis

lipsynthesis.com

LipSynthesis — це інноваційна програма, яка використовує передову технологію deepfake і обробку природної мови (NLP) для створення дуже реалістичних відео, на яких вибрані люди передають певний текст.

Captiwiz

Captiwiz

captiwiz.com

Створюйте дивовижні відео з субтитрами на основі штучного інтелекту Створюйте захоплюючі субтитри, виділіть ключові слова та додайте музику та анімовані емодзі за лічені секунди

Desk AI

Desk AI

desks.ai

Desk AI — це платформа для створення персоналізованих продажів, маркетингу та навчальних відео за допомогою доповідачів зі штучним інтелектом. * Проводьте навчання клієнтів у масштабі * Доставляйте з необхідною швидкістю * Використовуйте Google Reviews, PDF, CSV, зображення, блоги * Створюйте навча...

Tavus

Tavus

tavus.io

Tavus прокладає шлях до захоплюючих, гіперперсоналізованих відео, які дійсно виглядають і звучать як ви – і масштабуються, як жодна інша платформа. Подаруйте своїй аудиторії незабутні враження за допомогою відео в реальному часі, створених спеціально для них.

Laetro

Laetro

laetro.com

Залучайте творчі команди світового рівня для реалізації ваших проектів — будь-коли. Рухайтесь швидше за допомогою творчої та дизайнерської підтримки на вимогу. Агентства не потрібні.

Vidext

Vidext

vidext.io

Створюйте відеокурси під керівництвом ведучого, які зацікавлять і надихнуть вашу робочу силу та які можна легко оновлювати, перекладати та персоналізувати. Поясніть, презентуйте та продайте це за допомогою відео. Створюйте відеопрезентації з дикторами 40 мовами, доступними в Vidext, зручно вводячи т...

Studio Neiro AI

Studio Neiro AI

studio.neiro.ai

У Studio Neiro AI ми пропонуємо унікальну можливість створювати відеоаватари, наповнені людськими рисами та нюансами мікровиразів. Ці аватари можуть легко представляти сценарій вашого бренду або голосовий аудіо з доданою можливістю налаштувати голос аватара зі штучним інтелектом, щоб резонувати з ун...

Pareto

Pareto

pareto.io

Pareto — це платформа штучного інтелекту рідного покоління. Ми з гордістю обслуговуємо понад 500 000 користувачів у понад 107 країнах світу, включаючи понад 400 платоспроможних середніх і великих підприємств. Наш інноваційний прорив стався з появою Тесс, першого у світі помічника з маркетингу штучн...

Feedeo

Feedeo

feedeo.spreading.ai

Залучайте потенційних клієнтів, демонструйте продукти, гейміфікуйте взаємодію та збирайте відгуки без зусиль за допомогою інтерактивної відеоплатформи Feedeo.

Narration Box

Narration Box

narrationbox.com

Narration Box — це компанія, що займається перетворенням тексту в мовлення та голосом за кадром на основі штучного інтелекту. Вона пропонує понад 700 дикторів зі штучним інтелектом, які можуть розмовляти більш ніж 140 місцевими та надмісцевими мовами. Багато з цих оповідачів зі штучним інтелектом ус...

WellSaid Labs

WellSaid Labs

wellsaidlabs.com

WellSaid Labs є провідною компанією, що займається перетворенням тексту в мовлення зі штучним інтелектом, і першою синтетичною медіа-службою, яка досягла рівня людського голосу. Творці, розробники продуктів і бренди підсилюють свої історії та цифровий досвід за допомогою різноманітних стилів голосу,...

ASKtoAI

ASKtoAI

asktoai.com

ASKtoAI — це передовий інструмент для створення контенту на основі штучного інтелекту. Він генерує привабливий текст, персоналізовані зображення, унікальні записи голосу та анімовані відео-аватари, створені для покращення вашого корпоративного та особистого спілкування. Перетворіть свою творчість за...

Kuasar Video

Kuasar Video

kuasarvideo.com

Kuasar Video — це ініціатива, яка надає відеорішення з технологіями штучного інтелекту та дозволяє охопити більшу аудиторію до 1000% завдяки своїм продуктам. Kuasar 1.1, який разом використовує відеодані з галузевих досягнень, щоб допомогти роздрібним торговцям збільшити продажі, залучити нових клі...

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