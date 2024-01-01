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Програмне забезпечення для створення відео AI - Найпопулярніші застосунки - Американське Самоа
Програмне забезпечення для створення відео зі штучним інтелектом є втіленням новаторського поєднання штучного інтелекту та виробництва мультимедійного контенту. Він охоплює низку інструментів і технологій, які дають змогу користувачам створювати, редагувати, зберігати та поширювати відеоконтент за допомогою складних алгоритмів ШІ. Ця категорія відображає розвиток цифрового контенту, де ШІ відіграє ключову роль у формуванні концепції, виробництві та розповсюдженні відео. Інструменти створення відео зі штучним інтелектом служать надійною платформою для створення відеоконтенту з нуля. Вони дозволяють користувачам використовувати технологію штучного інтелекту для перетворення письмового тексту в мовлення з природним звучанням, пропонуючи контроль над такими атрибутами, як гучність, висота та емоції. Маючи в своєму розпорядженні безліч інструментів розробки вмісту, користувачі можуть плавно переходити від текстових до захоплюючих відеопрезентацій, демократизуючи виробництво відео та роблячи його доступним для ширшої аудиторії. Можливості редагування в цій категорії полегшують вирізання, компонування та маніпулювання відео. Користувачі можуть зберігати та експортувати файли в різних форматах, взаємодіяти з вмістом через соціальні функції та використовувати вдосконалення на основі ШІ для спрощення процесу редагування. Ці функції сприяють бездоганній інтеграції на різних етапах виробництва відео, сприяючи творчості та ефективності. Окрім створення та редагування, інструменти створення відео зі штучним інтелектом допомагають користувачам керувати їхніми відеофайлами, пропонуючи функції для завантаження, зберігання, організації та спільного використання вмісту. Функції тегів і метаданих оптимізують організацію, спрощуючи навігацію великими бібліотеками вмісту. Ці функції є незамінними для обробки складних робочих процесів, пов’язаних із сучасним відеовиробництвом. Розповсюдження — важливий аспект генерації відео ШІ з інструментами, які допомагають користувачам ділитися відео різними каналами. Функції кодування та перекодування забезпечують сумісність із різними платформами, а інтеграція із соціальними медіа та системами керування вмістом покращує охоплення. Ці можливості узгоджуються з багатоканальним характером сучасного цифрового ландшафту, де контент має бути налаштований та оптимізований для різноманітних аудиторій. Щоб отримати право на включення до категорії AI Video Generation, продукт повинен: * Дозвольте користувачам створювати відеоконтент на основі технології AI, не покладаючись на зовнішній відеоматеріал. * Перетворіть письмовий текст на природне мовлення та забезпечте контроль над такими аспектами, як гучність, висота та емоції. * Надайте інструменти для вирізання, упорядкування та обробки відео, а також опції збереження та експорту в різні типи файлів. * Впроваджуйте чіткі, прозорі та надійні системи модерації вмісту. * Полегшення зберігання, організації та спільного використання відеофайлів, включаючи функції тегів і метаданих. * Дозвольте користувачам співпрацювати в одній або кількох робочих областях за допомогою коментарів, спільних публікацій, лайків тощо. * Встановіть політику модерації вмісту, щоб забезпечити етичне та безпечне використання технології генерації відео AI.
Запит на новий застосунок
VEED
veed.io
VEED — це універсальна платформа для компаній, які хочуть масштабувати виробництво відео. Клієнти з понад 200 країн у сфері маркетингу, продажів, L&D і соціальних медіа створюють відео у 30 разів швидше, ніж будь-коли раніше. VEED дає владу вашій команді, щоб: * Записуйте якісний вміст * Легко реда...
Runway
runwayml.com
Runway — це дослідницька компанія прикладного штучного інтелекту, яка формує наступну еру мистецтва, розваг і людської творчості. Усе, що потрібно для швидкого редагування відео. Чарівні інструменти ШІ, співпраця в реальному часі, точне редагування тощо. Ваш набір для створення відео наступного пок...
D-ID
d-id.com
D-ID — це зв’язок інновацій у генеративному ландшафті штучного інтелекту, який перетворює нерухомі фотографії на динамічні відеорозповіді штучного інтелекту та інтерактивний досвід за участю цифрових людей. Його надійний API є унікальним завдяки своїй здатності генерувати відео в реальному часі, яке...
Opus Clip
opus.pro
OpusClip — це генеративна платформа для редагування відео зі штучним інтелектом, яка одним клацанням легко перетворює ваші довгі відеоматеріали на готові до вірусів короткі фільми. Opus Clip створено з місією демократизації створення відеовмісту, що робить його доступним для будь-кого, хто хоче роз...
HeyGen
heygen.com
Професійні відео зі штучним інтелектом можна створювати, просто вводячи текст, клацаючи, перетягуючи, і все! Завдяки неперевершеному досвіду налаштування та персоналізації понад 100 реалістичних аватарів штучного інтелекту HeyGen можуть стати вашим привабливим представником, який розмовлятиме понад...
DeepBrain AI
deepbrain.io
Інструмент DeepBrain AI пропонує різноманітний вибір привабливих аватарів AI для бізнесу на вибір. Цей інструмент оснащений різними етнічними приналежностями, віками та стилями, щоб ідеально відповідати будь-яким потребам бізнесу. AI Studios також пропонує ці аватари понад 80 мовами, що робить їх г...
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — рейтингована платформа для створення відео зі штучним інтелектом. Тисячі компаній використовують його для створення відео 120 мовами, заощаджуючи до 80% свого часу та бюджету. Довіряють Accenture, BBC, Google, Amazon тощо. Створюйте відео ШІ, просто вводячи текст. Простий у використанні...
Simplified
simplified.com
Simplified – це платформа для розробки та співпраці для сучасних маркетингових команд. Тепер можна створювати швидкий і оригінальний контент на всіх каналах без необхідності редагувати вручну після завантаження ресурсів; Simplified зробить усе за вас! Таким чином ви мінімізуєте клопоти, водночас пов...
Rask.ai
rask.ai
Зустрічайте Rask AI – універсальний інструмент локалізації, який дозволяє творцям вмісту та компаніям швидко й ефективно перекладати свої відео понад 130 мовами. Завдяки технологіям «Text-to-Voice» і «Voice Cloning» вони можуть додати до відео закадровий голос професійної якості без необхідності зап...
Reface
reface.ai
Reface – тут ви можете міняти місцями обличчя у відео та GIF-файлах за допомогою лише одного селфі, анімувати фотографії та перетворювати фотографії на мультфільми.
Elai.io
elai.io
Elai.io — це універсальна платформа створення відео зі штучним інтелектом для корпоративного навчання. Elai, якому довіряють понад 2000 клієнтів, у тому числі такі провідні компанії, як Fujitsu, Beiersdorf, Generali та інші, дозволяє створювати інтерактивний відеоконтент, який розповідають цифрові д...
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio — це інструмент для створення відео зі штучним інтелектом, який дозволяє користувачам створювати та перекладати відео в стилі «розмовляючої голови» за лічені хвилини, не потребуючи дорогих камер, акторів чи студій. Функція VidVoice забезпечує бездоганний синхронізований переклад на 8 м...
Colossyan
colossyan.com
Тут, у Colossyan, майбутнє навчання було створено завдяки штучному інтелекту. Проста у використанні відеоплатформа зі штучним інтелектом Colossyan змінює ландшафт створення контенту L&D. Приєднуйтеся до провідних компаній, таких як Novartis, Continental, WSP і Paramount, і попрощайтеся з дорогими з...
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker — це інструмент підвищення продуктивності, який генерує ролики з тексту або вмісту, як-от факти, статистика, вікторини, ідеї та освітня тема. Усі барабани включають голосову розповідь за допомогою вдосконаленого ШІ або клонованої версії вашого голосу. Завдяки режиму автопілота...
Hour One
hourone.ai
Hour One революціонізує створення контенту для бізнесу, централізувавши всі робочі процеси на одній платформі на базі ШІ. Ми можемо похвалитися найреалістичнішими аватарами на ринку з природними рухами, які яскраво оживляють ваші ділові повідомлення. Наші шаблони, які можна налаштувати під будь-який...
Vidon.ai
vidon.ai
idon.ai автоматично створює захоплюючі відеоролики, якими можна поділитися, з ваших дописів у блозі. Використовуйте відео, щоб виділятися в соціальних мережах, підвищувати рейтинг у Google і ділитися своїм вмістом на платформах лише для відео. Ключові переваги: * Виділяйтеся в соціальних мережах: ...
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video — це інтерактивна відеоплатформа CX, яка допомагає вам легко, швидше та в масштабі створювати й ділитися (контекстуально) персоналізованими відео, що сприяє більшій залученості (відкриття електронних листів, бронювання зустрічей і можливості). З моменту свого запуску Hippo Video залучило...
Typecast
typecast.ai
ШІ-генератор голосу з емоційним перетворенням тексту в мову за допомогою Typecast — це онлайн-інструмент, який дозволяє користувачам перетворювати текст у реалістичне мовлення. Завдяки бібліотеці з понад 400 гіперреалістичних голосів, цей інструмент дозволяє користувачам створювати вміст саме так, я...
Munch
getmunch.com
Munch — це новий дім для професіоналів із контенту. Він забезпечує автоматичне перепрофілювання вмісту, інтелектуальне розповсюдження та створення контенту на основі даних за допомогою новітньої технології ШІ Munch витягує найцікавіші, трендові та вражаючі кліпи з ваших довгих відео, використовуючи...
Personate AI
personate.ai
Personate — це платформа створення відео зі штучним інтелектом за допомогою синтетичних людей. За допомогою Personate ви можете створювати відеопрезентації для навчання та розвитку для ваших команд без камери та змусити людину говорити, просто ввівши текст. Це звільняє вас від дорогих витрат на ст...
Immersive Fox
immersive-fox.com
Веб-платформа для перетворення тексту на відео на основі штучного інтелекту. Створюйте відео за лічені хвилини. Не тижні. Немає потреби в акторах, камерах, освітленні та нескінченному монтажі.
X-Me
x-me.ai
Введення тексту для створення ваших відео-аватар зі штучним інтелектом! Лише 10 секунд!
Atlabs
atlabs.ai
Створюйте захоплюючі відео за лічені хвилини за допомогою ШІ. Введіть текст або імпортуйте наявний вміст, встановіть параметри та отримайте професійне відео, адаптоване до вашого бренду – із плавною анімованою графікою, B-rolls, субтитрами тощо.
Studio Neiro AI
studio.neiro.ai
У Studio Neiro AI ми пропонуємо унікальну можливість створювати відеоаватари, наповнені людськими рисами та нюансами мікровиразів. Ці аватари можуть легко представляти сценарій вашого бренду або голосовий аудіо з доданою можливістю налаштувати голос аватара зі штучним інтелектом, щоб резонувати з ун...
Gan AI
gan.ai
Запишіть лише один раз і персоналізуйте відео в масштабі для кожного користувача в кожній точці взаємодії на шляху клієнта. До Gan.ai бренди могли створювати лише персоналізовані текстові кампанії, вставляючи ім’я користувача в електронний лист чи SMS, або в кращому випадку як текстову графіку у ві...
Exemplary AI
exemplary.ai
Exemplary AI — це універсальний інструмент для створення вмісту, який об’єднує багатомовну транскрипцію, переклад і генерацію вмісту за допомогою штучного інтелекту в єдину платформу. Його зручний інтерфейс дозволяє без зусиль витягувати інформацію та створювати вміст, включаючи резюме, аудіограми, ...
Captiwiz
captiwiz.com
Створюйте дивовижні відео з субтитрами на основі штучного інтелекту Створюйте захоплюючі підписи, виділіть ключові слова та додайте музику та анімовані емодзі за лічені секунди
SpiritMe
spiritme.tech
Spirit Me — це інструмент, який дозволяє користувачам миттєво створювати відео з цифровими аватарами. Використовуючи технологію перетворення тексту в мовлення, Spirit Me створює відео з реалістичними зображеннями, голосами та виразами. Інструмент розроблений як простий і доступний, пропонуючи безко...
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI — це платформа, яка використовує передові інструменти штучного інтелекту для оптимізації виробництва подкастів, пропонуючи такі функції, як швидка транскрипція, ідентифікація мовця, генерація метаданих і уможливлення взаємодії з хостом штучного інтелекту.
Pipio
pipio.ai
Створювати професійні відео зі штучним інтелектом тепер просто, просто вводячи текст, клацаючи та перетягуючи. Pipio пропонує понад 100 реалістичних віртуальних речників, яких можна повністю налаштувати відповідно до ваших потреб. Ці аватари зі штучним інтелектом можуть розмовляти понад 40 мовами з ...
Waymark
waymark.com
Waymark — це революційна платформа виробництва штучного інтелекту, яка використовує одну підказку для створення приголомшливих персоналізованих рекламних роликів і рекламних роликів за лічені хвилини — не потрібні творчі навички. Незалежно від того, чи працюєте ви в ЗМІ, продажах чи агентстві, Wayma...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — це спеціальна платформа B2B Events Platform, яка трансформує маркетинг за допомогою зручного проведення цікавих цифрових і особистих подій. Тисячі корпоративних B2B-маркетологів із таких компаній, як Adobe, Microsoft, Zuora та Mailchimp, використовують Goldcast для підвищення відвідуванос...
LipSynthesis
lipsynthesis.com
LipSynthesis — це інноваційна програма, яка використовує передову технологію deepfake і обробку природної мови (NLP) для створення дуже реалістичних відео, на яких вибрані люди передають певний текст.
Vidext
vidext.io
Створюйте відеокурси під керівництвом ведучого, які зацікавлять і надихнуть вашу робочу силу та які можна легко оновлювати, перекладати та персоналізувати. Поясніть, презентуйте та продайте це за допомогою відео. Створюйте відеопрезентації з дикторами 40 мовами, доступними в Vidext, зручно вводячи т...
Metaphysic.ai Pro
metaphysic.ai
Metaphysic PRO допоможе вам створити цінне портфоліо даних про обличчя, голос і продуктивність за все життя, включаючи зображення вашого обличчя, записи вашого голосу чи відео вашого виступу.
Pareto
pareto.io
Pareto — це платформа штучного інтелекту рідного покоління. Ми з гордістю обслуговуємо понад 500 000 користувачів у понад 107 країнах світу, включаючи понад 400 платоспроможних середніх і великих підприємств. Наш інноваційний прорив стався з появою Тесс, першого у світі помічника з маркетингу штучн...
Desk AI
desks.ai
Desk AI — це платформа для створення персоналізованих продажів, маркетингу та навчальних відео за допомогою доповідачів зі штучним інтелектом. * Проводьте навчання клієнтів у масштабі * Доставляйте з необхідною швидкістю * Використовуйте Google Reviews, PDF, CSV, зображення, блоги * Створюйте навч...
Tavus
tavus.io
Tavus — це орієнтований на розробників інструмент дослідження відео зі штучним інтелектом, який полегшує створення реплік штучного інтелекту в програмах. За допомогою простих у використанні API Tavus користувачі можуть створювати персоналізовані відео про себе з тексту. Це усуває потребу у високова...
Rizzle
rizzle.com
Rizzle створює тизери, основні моменти та кліпи з подкастів і відео. Використовуючи AI, Rizzle скорочує час редагування з 8+ годин до менш ніж 30 хвилин. Rizzle співпрацює з Getty Images, MapTiler, OpenAI, Anthropic та іншими, щоб створити відео виняткової якості.
WellSaid Labs
wellsaidlabs.com
WellSaid Labs є провідною компанією, що займається перетворенням тексту в мовлення зі штучним інтелектом, і першою синтетичною медіа-службою, яка досягла рівня людського голосу. Творці, розробники продуктів і бренди підсилюють свої історії та цифровий досвід за допомогою різноманітних стилів голосу,...
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI — це передовий інструмент для створення контенту на основі штучного інтелекту. Він генерує привабливий текст, персоналізовані зображення, унікальні записи голосу та анімовані відео-аватари, створені для покращення вашого корпоративного та особистого спілкування. Перетворіть свою творчість за...
Argil
argil.ai
Механізм генерації відео для економіки творців – отримайте ідеальне відео про себе в соціальних мережах або загальний аватар за 2 хвилини
Laetro
laetro.com
Залучайте творчі команди світового рівня для реалізації ваших проектів — у будь-який час. Рухайтесь швидше за допомогою творчої та дизайнерської підтримки на вимогу. Агентства не потрібні.
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box — це компанія, що займається перетворенням тексту в мовлення та голосом за кадром на основі штучного інтелекту. Вона пропонує понад 700 дикторів зі штучним інтелектом, які можуть розмовляти більш ніж 140 місцевими та надмісцевими мовами. Багато з цих оповідачів зі штучним інтелектом ус...
Feedeo
feedeo.spreading.ai
Залучайте потенційних клієнтів, демонструйте продукти, гейміфікуйте взаємодію та збирайте відгуки без зусиль за допомогою інтерактивної відеоплатформи Feedeo.
Kuasar Video
kuasarvideo.com
Kuasar Video – це ініціатива, яка надає відеорішення з технологіями штучного інтелекту та дозволяє охопити більшу аудиторію до 1000% завдяки своїм продуктам. Kuasar 1.1, який разом використовує відеодані з галузевих досягнень, щоб допомогти роздрібним торговцям збільшити продажі, залучити нових клі...