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Помічники продавців AI, широко відомі як віртуальні помічники продавців AI, — це програми, призначені для підтримки торгових представників шляхом автоматизації різноманітних завдань і процесів за допомогою інтегрованого штучного інтелекту. Ці завдання охоплюють кваліфікацію лідера, подальші дії, управління конвеєром, прогнозування, планування зустрічей і введення даних. Команди відділу продажів і маркетингу часто використовують помічників продавців зі штучним інтелектом для автоматизації повсякденних завдань, що дає більше часу для виконання складних і вимогливих обов’язків. Ці інструменти часто сумісні з іншим програмним забезпеченням або можуть легко інтегруватися з існуючими системами CRM, хоча багато з них також є автономними рішеннями.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM – це інструмент для управління відносинами з клієнтами, що полегшує бізнес-операції та інтегрується з іншими додатками Zoho.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies.ai – це голосовий помічник на базі ШІ, який автоматично записує, транскрибує та підсумовує зустрічі, інтегруючись з популярними платформами для відеоконференцій.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.
Cloze
cloze.com
Cloze - мобільний додаток для автоматизованого управління стосунками, який інтегрує електронну пошту, соціальні медіа та інші платформи для зручного відстеження контактів.
JustCall
justcall.io
JustCall - платформа для бізнес-комунікацій, що дозволяє здійснювати дзвінки, надсилати SMS, автоматизувати процеси та інтегруватися з CRM в 70+ країнах.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
Writecream
writecream.com
Writecream - це AI-інструмент для створення текстового контенту, який допомагає писати оголошення, блоги, описи продуктів і персоналізовані електронні листи.
Fathom
fathom.video
Fathom — це AI-додаток, що записує та підсумовує зустрічі. Він інтегрується з CRM і дозволяє ділитися ключовими моментами.
Luna.ai
luna.ai
Luna.ai - це платформа штучного інтелекту для автоматизації продажів, що покращує персоналізацію спілкування з потенційними клієнтами та управління електронною поштою.
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI - це програмне забезпечення, яке допомагає командам з продажу та маркетингу знаходити, взаємодіяти і конвертувати потенційних клієнтів з використанням ШІ.
Clay
clay.com
Clay - це AI інструмент для автоматизації вихідних кампаній, збагачення даних та управління контактами для ефективного залучення клієнтів.
Freshsales
freshworks.com
Freshsales - це платформа CRM для управління продажами, яка автоматизує завдання, оцінює потенціал свинців і оптимізує взаємодію з клієнтами.
Gong.io
gong.io
Gong.io — платформа для аналізу взаємодії з клієнтами, що допомагає компаніям покращити стратегії продажів та зростання доходу через розуміння даних з продажу.
Signals
getsignals.ai
Signals - платформа для генерації лідів, яка допомагає виявити відвідувачів сайту і взаємодіяти з ними без заповнення форм.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus - це платформа для управління відносинами з клієнтами, що об'єднує команди продажів, маркетингу та підтримки в одному інтерфейсі.
Warmly
warmly.ai
Warmly - платформа для організації продажів, що допомагає командам виявляти та відстежувати клієнтів, готових до покупки, через автоматичне збирання даних.
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone - це платформа для зв'язку, яка інтегрує телефони, текстові повідомлення та управління лідами в одному додатку для бізнесу.
Momentum
momentum.io
Momentum - це платформа без коду для автоматизації робочих процесів продажів, інтегрується з інструментами як Slack, Salesforce та Asana.
Salesflare
salesflare.com
Salesflare - просте CRM для малого бізнесу, яке автоматизує управління продажами та інтегрується з Google та Outlook.
Squaretalk
squaretalk.com
Squaretalk — це платформа для оптимізації ділових комунікацій, що пропонує рішення для управління дзвінками, інтеграцію з CRM та багатоканальне спілкування.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI - цифровий асистент для менеджерів успіху клієнтів, який автоматично фіксує нотатки, призначає дії та допомагає з електронною поштою.
Regal.io
regal.io
Regal.io — це додаток, який зчитує наміри клієнтів у реальному часі та автоматизує взаємодію через AI-агентів і людських агентів.
EverReady
everready.ai
EverReady автоматично збирає бізнес-дані з електронної пошти, календарів та телефонів представників з продажу для CRM.
Salesmate
salesmate.io
Salesmate - це CRM-рішення для управління контактами, угодами та автоматизації продажів, з можливістю інтеграції та аналізу ефективності.
Contlo
contlo.com
Contlo — платформа для автоматизації маркетингу з використанням штучного інтелекту, що забезпечує персоналізовані кампанії та аналітику для взаємодії з клієнтами.
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai - це інструмент на базі штучного інтелекту для оптимізації процесів продажів, автоматизації взаємодії з потенційними клієнтами та управління даними.
Lavender
lavender.ai
Лаванда - це AI-інструмент для оптимізації торгових електронних листів, що забезпечує зворотний зв'язок, перевірку адрес та підвищує ймовірність отримання відповідей.
Grain
grain.com
Grain - це інструмент для запису зустрічей, який автоматизує ведення нотаток та збору інформації з клієнтських бесід у Zoom, Google Meet та Microsoft Teams.
Aircover.ai
aircover.ai
Aircover.ai - це штучний інтелект для підтримки продажів під час переговорів, забезпечуючи доступ до матеріалів у реальному часі для підвищення продуктивності.
Clari
clari.com
Clari - платформа для управління доходами, яка покращує прогнозування продажів та аналітику за рахунок інтеграції з CRM, зокрема Salesforce.
People.ai
people.ai
People.ai - платформа для оптимізації процесу продажу, що використовує AI та автоматизацію для покращення управління обліковими записами та трубопроводами.
Upscale
upscale.ai
Upscale - платформа для автоматизації продажів, що спрощує комунікацію через email, дзвінки, LinkedIn, SMS та інші канали, допомагаючи зосередитися на закритті угод.
Sybill
sybill.ai
Sybill - це AI-інструмент, що аналізує мову тіла клієнтів під час продажів, надає звіти та допомагає покращити комунікацію для команд, які виходять на ринок.
Salesroom
salesroom.com
Salesroom - це платформа для відеоконференцій з ІІ, яка відстежує залученість покупців і навчає ефективній віртуальній комунікації.
Outplay
outplayhq.com
Outplay - це платформа для залучення продажів, яка об'єднує автоматизацію, аналітику та інтеграції CRM для ефективного управління процесами продажів.
Kixie
kixie.com
Kixie - платформа для продажів, яка автоматизує виклики та смс, інтегрується з CRM і покращує продуктивність торгових команд.
Drift
drift.com
Drift - це платформа для комунікації з клієнтами, що автоматизує відповіді на запити та допомагає бізнесу взаємодіяти з відвідувачами сайтів.
Vowel
vowel.com
Vowel – це інструмент для відеоконференцій з AI, який забезпечує транскрипцію, підсумки зустрічей та керування змістом в режимі реального часу.
Aloware
aloware.com
Aloware - це хмарна платформа для комунікації, яка інтегрується з CRM, спрощує роботу з клієнтами та управління взаємодією через різні канали зв'язку.
Reply.io
reply.io
Reply.io - це платформа для автоматизації комунікації з потенційними клієнтами через електронну пошту, LinkedIn та інші канали для генерації лідів.
Salesken
salesken.ai
Salesken - платформа, що використовує штучний інтелект для аналізу розмов про продажі, надаючи командам в реальному часі інсайти для підвищення ефективності.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI - це платформа, що використовує ШІ для автоматизації продажів і маркетингу, допомагаючи бізнесу ефективно взаємодіяти з цільовими клієнтами.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics - це платформа для моніторингу та аналізу вхідних дзвінків, що допомагає підприємствам покращити маркетингові стратегії та взаємодію з клієнтами.
Aider
aider.ai
Aider - платформа для бухгалтерів, що автоматизує аналіз фінансів клієнтів, надаючи огляд грошових потоків та податкових оцінок.
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge - платформа для автоматизованого розсилання електронних листів із персоналізацією та управлінням кампаніями для підвищення ефективності продажів.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings - платформа для відеозустрічей, що автоматизує робочі процеси продажів та аналізує ефективність взаємодії з клієнтами.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk - платформа для проведення віртуальних демонстрацій продуктів та автоматизації процесу продажів, з інтерактивними можливостями для команди продажів.
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker - це інтуїтивний інструмент для холодних електронних листів, який допомагає B2B-компаніям спілкуватися з потенційними клієнтами.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura.AI – це платформа для генерації B2B-лідів, яка використовує AI для аналізу даних, автоматизації комунікацій та збагачення профілів потенційних клієнтів.
FlashIntel
flashintel.ai
FlashIntel - платформа для бізнесу, яка поєднує дані з різних джерел для покращення взаємодії з клієнтами та ухвалення рішень на основі аналітики.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro допомагає автоматизувати електронну пошту, перетворювати потенційних клієнтів на покупців та покращувати комунікацію з ними.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.ai є інструментом на базі даних, що допомагає автоматизувати процеси та приймати обґрунтовані рішення для оптимізації ресурсів.
Dooly
dooly.ai
Dooly допомагає командам з продажу покращити управління CRM, оптимізувати процеси продажу та автоматизувати рутинні завдання.
Laxis
laxis.com
Laxis - це AI помічник для зустрічей, який записує, транскрибує та підсумовує важливі моменти зустрічей, інтегрується з CRM та підтримує багатомовність.
Air AI
air.ai
AIR AI - це платформа, яка виконує обслуговування клієнтів через телефонні дзвінки, працюючи цілодобово і забезпечуючи персоналізовані відповіді.
Aviso
aviso.com
Aviso AI - інтегрована платформа для управління доходами, яка допомагає командам продажів закривати угоди та прогнозувати доходи з використанням штучного інтелекту.
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