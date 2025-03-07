Squaretalk

squaretalk.com

Розширте можливості свого бізнесу та прокладіть шлях до оптимізованої комунікації за допомогою Squaretalk, глобальної інтерактивної платформи бізнес-комунікації. Створення інтелектуальної уніфікованої платформи для наших клієнтів є метою кожного в нашій команді, і хоча Squaretalk забезпечує взаємопов’язану екосистему для бізнес-комунікацій, ми також можемо надавати індивідуальні рішення. Axiom — наша повнофункціональна хмарна АТС. Інтегрована з деякими з провідних світових CRM, Axiom надає комунікаційним центрам інструменти, необхідні для надання персоналізованих послуг клієнтам у всьому світі. Здійснюйте дзвінки одним клацанням миші, керуйте трафіком викликів безпосередньо з вашої CRM. Переглядайте інформацію про абонента та історію покупок під час кожного дзвінка, записуйте всі дзвінки та прив’язуйте їх до своєї CRM. Axiom також надає широкі можливості для адміністраторів, щоб відстежувати дзвінки та агентів у режимі реального часу, шепотіти поради агентам або приймати дзвінки, якщо це необхідно. Інтелектуальний номеронабирач Matrix підтримує необмежену кількість агентів всього за 25 доларів США за користувача. Завдяки користувальницьким інтерфейсам менеджера та агента та інформаційним панелям у реальному часі Matrix може обробляти до 1000 каналів одночасно. Matrix від Squaretalk інтегровано з усіма вашими інструментами для створення потенційних клієнтів, включаючи цільові сторінки, CRM, афілійовані сайти та списки. Matrix аналізує ваші потенційні клієнти та контакти та готує їх до контакту, виявляючи активні телефонні номери та оптимізуючи їх для часових поясів. Використовуючи кампанії з широкими можливостями конфігурації, потенційні клієнти набираються у спосіб, який найкраще відповідає потребам маркетингової діяльності. Зруйнуйте свої кампанії та покращте час розмови до 400%! Ви ніколи не бачили такого номеронабирача. Express — це багатоканальне рішення для обміну повідомленнями, яке надає ще більше способів зв’язку з клієнтами та гарантує, що наші клієнти ніколи не пропустять можливість продовжити розмову, вирішити проблему чи надати своєчасну підтримку. Express дозволяє компаніям і контакт-центрам зв’язуватися з клієнтами, де б вони не були, за допомогою будь-якого пристрою на платформі, якій вони віддають перевагу. Починаючи з SMS, платформа незабаром включатиме WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram і WeChat. Рись. Рівень інтеграції в режимі реального часу без коду, який дозволить організаціям легко об’єднати всі свої платформи та інструменти бізнес-комунікацій. Не потребуючи спеціальних знань або часу на розробку, Lynx розширює можливості контакт-центрів і BPO, роблячи інтеграцію та автоматизацію складних комунікаційних систем такою ж простою, як використання програми. Завдяки Lynx наші клієнти матимуть можливість брати участь у тендері майже на будь-який контракт, оскільки Lynx забезпечує безпечний доступ до понад 100 бізнес-додатків, прозору передачу даних і оптимізацію робочої сили. Це величезна перемога для BPO.