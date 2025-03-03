Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
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Помічники продавців AI, широко відомі як віртуальні помічники продавців AI, — це програми, призначені для підтримки торгових представників шляхом автоматизації різноманітних завдань і процесів за допомогою інтегрованого штучного інтелекту. Ці завдання охоплюють кваліфікацію лідера, подальші дії, управління конвеєром, прогнозування, планування зустрічей і введення даних. Команди відділу продажів і маркетингу часто використовують помічників продавців зі штучним інтелектом для автоматизації повсякденних завдань, що дає більше часу для виконання складних і вимогливих обов’язків. Ці інструменти часто сумісні з іншим програмним забезпеченням або можуть легко інтегруватися з існуючими системами CRM, хоча багато з них також є автономними рішеннями.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів та програмного забезпечення CRM - плюс методологія, ресурси та підтримка - для того, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть з безкоштовних інструментів та оновлення під час зростання. За допомогою маркетингового центру всі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній прості у використанні потужної платформи. Ви заощадите цінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть зберігати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки маркетинговий центр побудований як частина платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами для підтвердження рентабельності інвестицій та підтвердження інвестицій. Будь то стратегії, послуги чи програмне забезпечення - HubSpot дозволяє вам масштабувати свою компанію, а не складність. HubSpot має все, що потрібно, щоб краще рости.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
Grain
grain.com
Grain — це інструмент для запису зустрічей на базі штучного інтелекту, який дозволяє людям, орієнтованим на клієнта, легко зрозуміти та відстоювати потреби своїх клієнтів. Grain підключається до таких платформ для зустрічей, як Zoom, Google Meet або Microsoft Teams, щоб автоматизувати створення нотаток, ведення записів і отримання інформації з кожної розмови з клієнтом. На відміну від звичайних записів зустрічей, нотаток або інструментів аналізу доходів, Grain простий, доступний і доступний для будь-якої ролі. Будь-хто може легко поділитися точкою зору клієнтів власним голосом безпосередньо в таких інструментах, як Slack, Notion, HubSpot, Salesforce тощо, для створення команд, орієнтованих на клієнтів, і прийняття обґрунтованих рішень.
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker — це інструмент на основі штучного інтелекту, створений для революції в веденні нотаток під час зустрічей. Він фокусується на миттєвому підведенні підсумків зустрічей, дозволяючи користувачам зосередитися на розмовах, а не документувати деталі. Інструмент працює шляхом запису, транскрибування, виділення та підсумовування ключових моментів, які обговорювалися під час зустрічей. Після зустрічі Fathom надає підсумки, які готові протягом короткого проміжку часу після завершення зустрічі. Окрім транскрипції та резюме, Fathom також пропонує можливість поділитися кліпами з певних частин зустрічі, що може бути корисним для надання контексту колегам або зацікавлені сторони. Крім того, Fathom автоматично синхронізує підсумки зустрічей і завдання з програмним забезпеченням користувача для керування взаємовідносинами з клієнтами (CRM), заощаджуючи користувачам час на введенні даних після зустрічі. Fathom розроблений для сумісності з кількома платформами та мовами відеоконференцій, наразі підтримує 28 поширених у всьому світі, що робить його гнучким інструментом для міжнародних команд або компаній. Інструмент також інтегрується з різними популярними інструментами на робочому місці, дозволяючи користувачам легко копіювати/вставляти підсумки та дії в Slack, Google Docs, Gmail або інші програми керування завданнями. Відгуки клієнтів підкреслюють ефективність інструменту, простоту використання та його здатність підвищити продуктивність і загальну активність спілкування під час зустрічей.
Cloze
cloze.com
Розумний мобільний додаток для відстеження клієнтів, клієнтів, потенційних клієнтів і потенційних клієнтів без CRM. Керування взаємовідносинами, яке автоматично об’єднує вхідні, контакти, календар, телефон, Evernote, електронну пошту, адресну книгу, Twitter, Facebook і LinkedIn.
Freshsales
freshworks.com
Прискоріть свій дохід за допомогою контекстних продажів Персоналізуйте залучення, скорочуйте цикл продажу та розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Функція упакована набору для продуктів для підприємств усіх розмірів. Освіжаюче хмарне програмне забезпечення вашим командам сподобається. Підтримка | Продажі | ITSM | Хмара АТС
Writecream
writecream.com
Writecream — це інноваційний маркетинговий інструмент на базі штучного інтелекту, який використовує вдосконалене машинне навчання для написання текстів для вас — для оголошень Google, цільових сторінок, описів продуктів, публікацій у блогах, соціальних мережах тощо. Крім того, ви можете використовувати Writecream для створення переконливих, персоналізованих вступів для зовнішніх маркетингових кампаній.
Aloware
aloware.com
Aloware — це багатоканальна хмарна телефонна система та платформа для залучення клієнтів, розроблена спеціально для малого та середнього бізнесу (SMB). Однією з ключових особливостей Aloware є його інтеграція з різними системами CRM, такими як HubSpot, Pipedrive, Zoho, щоб назвати декілька, і комунікаційними каналами, включаючи телефонні дзвінки VoIP, текстові SMS-повідомлення та електронну пошту. Це дає змогу малим і середнім підприємствам керувати всіма розмовами з клієнтами з єдиної інформаційної панелі, полегшуючи відстеження взаємодії, визначаючи пріоритетність потенційних клієнтів і запитів у службу підтримки, а також забезпечуючи своєчасні подальші дії для команд продажів і підтримки. Aloware також може похвалитися TCPA-сумісним Power Dialer, який допомагає агентам максимізувати продуктивність дзвінків, не боячись випадкового набору номерів DNC або бути позначеним як "шахрайство". Останнім доповненням до переліку конкурентоспроможних функцій Aloware є його власний чат-бот AlohaBot зі штучним інтелектом у програмі, який не вимагає інтеграції сторонніх програм, що робить його плавнішим, швидшим і найдосконалішим на ринку. У поєднанні з легендарною програмою Sequence+, яка дозволяє компаніям автоматизувати робочі процеси та запускати такі дії, як SMS/MMS, дзвінки та кампанії електронною поштою, Aloware надає малим і середнім підприємствам універсальний комунікаційний інструмент, щоб отримати найгострішу перевагу в своїх галузях.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
Aider
aider.ai
Aider Advisory Intelligence Platform Aider — це потужна Advisory Intelligence Platform, створена для бухгалтерів і бухгалтерів. Платформа Advisory Intelligence від Aider разом із мобільним додатком цифрового помічника (додаткове доповнення) надає бухгалтерам і бухгалтерам автоматизований і зрозумілий огляд фінансів їхніх клієнтів. Незалежно від того, чи є у них 10 клієнтів або 5000 клієнтів, вони можуть просто ввійти в Aider і керувати всіма даними своїх клієнтів в одному зручному місці. Aider надає бухгалтерам і бухгалтерам інформацію про фінансові показники, такі як прогнози грошових потоків, оцінки податку на рахунки-фактури та податку на товари та послуги та багато іншого. Це дозволяє бухгалтерам і бухгалтерам надавати своїм клієнтам SMB проактивні поради. Він усуває непотрібні адміністративні завдання, водночас надаючи статистику в реальному часі, і все це на одній інтуїтивно зрозумілій платформі.
Luru
luru.app
Luru допомагає RevOps отримувати передбачуваний прибуток завдяки автоматизації продажів без використання коду. За допомогою Luru команди RevOps реалізують успішний процес продажів, який прийнято, переносячи CRM і посібники до того, де працюють відділи продажів – Slack, MS Teams, Zoom і Google Meet. Проста, настроювана автоматизація робочого процесу без використання коду для високоефективних відділів продажів. Luru інтегрується з SalesForce, HubSpot і PipeDrive Почніть роботу за лічені секунди безкоштовно @ https://luru.app/start
Mediafly
mediafly.com
Перша й єдина зупинка B2B для отримання прибутку Усе, що потрібно вашій команді для залучення покупців, підготовки продавців, кількісного визначення вартості та постійної оптимізації ефективності. Одна модульна платформа — забезпечує прогнозоване зростання доходу в масштабі.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura — це платформа пошуку продажів на базі штучного інтелекту для онлайн-генерації потенційних клієнтів B2B, ефективної інформації про продажі та автоматизованих послідовностей продажів.
Sailes
sailes.com
Роботи Sailebot автоматизують усі пошуки Реалізуйте потенціал торгової людини, який став можливим за допомогою єдиного ШІ, який автоматизує все: від досліджень і відкриттів до залучення, взаємодії та можливостей – без рук.
Kronologic
kronologic.com
Kronologic прискорює отримання прибутку шляхом автоматизації надсилання запрошень і гібридних повідомлень електронної пошти із запрошеннями, узгодження часу зустрічі за допомогою штучного інтелекту, організованого між вашими командами.
Koncert
koncert.com
Koncert — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена для підвищення успіху продажів, надаючи набір інструментів для процесу продажів. Платформа включає Koncert Dialers, набір із чотирьох унікальних програм дозвону для продажу, адаптованих до потреб команди: AI Parallel Dialer, AIFlow Dialer, Agent-Assisted Dialer і Click to Call Dialer. Ці номеронабирачі допомагають інтелектуально керувати фільтрацією, підключенням і відстеженням продажів. Платформа також представляє Koncert Cadence, який є багатоканальним секвенсором продажів, що працює в різних каналах, включаючи телефон, електронну пошту, відео та соціальні мережі для різноманітного охоплення. Крім того, Koncert має Remote Salesfloor, інтелектуальну функцію, розроблену для відтворення традиційного робочого простору торгового залу в цифровому форматі. Щоб оптимізувати вихідний набір, платформа оснащена Caller ID Management, новою функцією Heat Map для керування вихідними номерами дозвону. Він також пропонує бездоганну інтеграцію з попередньо інвестованими інструментами, покращуючи його зручність використання. Крім того, аспект машинного навчання Koncert допомагає шукати потенційні клієнти, пропонуючи можливість оцінювати та визначати пріоритети потенційних клієнтів. Він також містить унікальний інструмент навчання для менеджерів, Koncert Remote Coach. Концерт зосереджений на тому, щоб допомогти користувачам прискорити успіх продажів за допомогою системи набору номерів, удосконаленої ШІ, та інших функцій, орієнтованих на продажі.
Zopto
zopto.com
Охоплення продажів за всіма каналами, зростання на автопілоті Ми допомагаємо тисячам клієнтів спростити пошук потенційних клієнтів і розвивати свій бізнес у масштабований і передбачуваний спосіб, використовуючи Multi-Touch Smart Workflows у LinkedIn та електронній пошті.
xiQ
xiqinc.com
Personality-driven Sales and Marketing Platform™ від xiQ поєднує нейронауку, психологію та штучний інтелект, щоб зрозуміти мислення покупців і фактори, які впливають на їхні рішення про покупку. Наша відзначена нагородами власна платформа штучного інтелекту надає вашій команді особисту інформацію, повну аналітику облікових записів і підібраний вміст у режимі реального часу, щоб вони могли зміцнювати довіру та швидше укладати угоди. Наші великі корпоративні клієнти залучили свою аудиторію в 10 разів краще порівняно з традиційними маркетинговими каналами, заощадили тисячі годин дослідницького часу та досягли на 24% вищих показників виграшу. Ключові можливості власної платформи xiQ на базі штучного інтелекту: * Індивідуальна інформація для індивідуальних продажів * SmartSourced Content™, що стимулює залучення в 10 разів* Дані про наміри першої сторони та розширена аналітика для індивідуалізації кожної взаємодії * Instasites (мікросайти, розроблені для індивідуального досвіду) * Комплексні профілі компанії, складені за лічені секунди * Ініціатори продажів і сповіщення в реальному часі безпосередньо у вашу папку вхідних повідомлень * Outlook, Salesforce, MS Teams та інтеграція соціальних мереж Спробуйте xiQ на xiQinc.com.
EngageTech
engagetech.io
Ми дозволяємо нашим клієнтам здійснювати більш кваліфікований, передбачуваний процес за допомогою нашої унікальної платформи Sales Intelligence та послуг SDR світового рівня. Платформа EngageTech дає змогу командам SDR і відділам продажів по всьому світу виявляти облікові записи на ринку та покупців технологій B2B, готових до розмови. Динамічна база даних із доступною для пошуку актуальною, сумісною інформацією про компанію B2B і точними контактними даними про покупців техніки (посада, номери телефонів прямого набору, електронна пошта тощо), інтелектуально класифікуючи облікові записи на ринку та покупців техніки на основі їхньої ймовірності бути відкритий до розмови. EngageTech інтегрується з провідними платформами для взаємодії з продажами та CRM, а також забезпечує прямий зв’язок із потенційними клієнтами через платформу, що скорочує години часу на дослідження SDR та оптимізує діяльність для пошуку потенційних клієнтів. Наша база даних наповнюється понад 50 000 щотижневих вихідних дзвінків покупцям технологій у всьому світі, що дає нам змогу отримувати унікальну інформацію, яка гарантує, що SDR зосереджені на пошуках потрібних облікових записів і покупців у потрібний час, оснащених інформацією, необхідною для позитивних розмов. Не просто вірте нам на слово; прочитайте наші понад 50 відгуків і подивіться, що скажуть наші клієнти. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про наші послуги SDR, що надаються аутсорсингу, відвідайте наш веб-сайт.
CoPilot AI
copilotai.com
Революціонізуйте свою стратегію продажів за допомогою програмного забезпечення продажів на базі штучного інтелекту. CoPilot AI — це передова платформа, яка змінює спосіб, у який ви та ваша команда шукаєте потенційних клієнтів, залучаєте їх і конвертуєте клієнтів. CoPilot AI підтримує команди маркетингу та продажів за допомогою: • Виявлення та визначення пріоритетів перспективних потенційних клієнтів, які відповідають вашим бізнес-цілям • Створення цілеспрямованих повідомлень, які залучають потенційних клієнтів і спрямовують їх до конверсії • Надання персоналізованої інформації, яка допоможе вам адаптувати свій стиль спілкування, щоб забезпечити правильний результат. правильно повідомляти. CoPilot AI розроблений, щоб удосконалити вашу стратегію продажів, підвищити рівень конверсії та діяти як розумний союзник для укладання більшої кількості угод.
SetSail
setsail.co
SetSail — це платформа даних про продажі, яка автоматизує фіксацію активності продажів, надає аналітичну інформацію про доходи та покращує ефективність продажів, щоб збільшити дохід.
CloseFactor
closefactor.com
CloseFactor — перша в світі операційна система GTM для відділів доходів. За допомогою набору інструментів, який швидко розвивається, CloseFactor допомагає компаніям наповнити свій конвеєр ICP. Використовуючи машинне навчання для автоматичного контролю неструктурованої інформації про компанії та отримання значущої інформації, на основі якої можуть діяти команди, які займаються виходом на ринок, CloseFactor визначає ваших найкращих клієнтів, надаючи можливість командам продажів і маркетингу досягати своїх цілей.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy – це платформа для отримання прибутку, яка дозволяє командам із доходів заохочувати стабільне зростання доходів. GTM Buddy прагне створити нове покоління розумніших продавців. Уявіть собі світ, де штучний інтелект піклується про тегування та відображення потрібного вмісту в потрібний час, щоб допомогти продавцям там, де вони є. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 це секретна зброя продавця, щоб перевершити квоту, допомагаючи представникам ділитися вмістом, який відповідає на нагальні запитання покупців, з’являтися готовим до цього важливі зустрічі та витрачайте більше часу на продажі, скоротивши ручну роботу.
Pega
pega.com
Pega — це потужна платформа з низьким кодом, яка забезпечує гнучкість провідних організацій світу, щоб вони могли адаптуватися до змін. Клієнти використовують нашу автоматизацію прийняття рішень і робочих процесів на базі штучного інтелекту, щоб вирішити найактуальніші бізнес-завдання – від персоналізації взаємодії до автоматизації обслуговування та оптимізації операцій. Починаючи з 1983 року, ми створили нашу масштабовану та гнучку архітектуру, щоб допомогти людям зосередитися на найважливішому, щоб вони могли задовольняти сьогоднішні вимоги клієнтів, постійно трансформуючись у майбутнє.
Regal.io
regal.io
Regal — це новий стандарт у CX із штучним інтелектом. Regal розуміє сигнали намірів клієнта в реальному часі та автоматично налаштовує вхідну та вихідну взаємодію за допомогою кількох дотиків за допомогою поєднання Regal AI Agents і ваших агентів-людей. Бренди, орієнтовані на клієнта, зокрема Angi (раніше Angie's List), AAA, Google, Harvard (через Podium Education), K Health, Kin Insurance, Ro, Toyota і Varsity Tutors, покращили взаємодію з сотнями мільйонів клієнтів через Regal, провідну до $5 млрд доходу. Regal.io базується в Нью-Йорку та має 83 мільйони доларів від провідних інвесторів, зокрема Emergence Capital, Founder Collective і Homebrew.
Draup
draup.com
Draup — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена як для керівників відділу кадрів, так і для керівників продажів. Він пропонує глибоке розуміння та дані для підтримки планування робочої сили, найму талантів і розвитку навичок для керівників відділу кадрів. Завдяки даним про таланти в режимі реального часу керівники відділу кадрів можуть розуміти галузеві тенденції, розробляти канали талантів і створювати стратегії підвищення кваліфікації. Draup також надає інформацію про нові посади, гарячі точки талантів і затребувані навички, щоб допомогти спланувати майбутні потреби в робочій силі. Для лідерів продажів Draup пропонує інструменти аналітики продажів, які виходять за рамки основної інформації про покупців. Це забезпечує мікротаргетинг потенційних клієнтів на основі інтересів, технологічних потреб і аутсорсингових відносин. Draup надає детальні звіти про обліковий запис, картографування зацікавлених сторін і допомагає визначити тих, хто приймає правильні рішення для цільових стратегій продажів. Це також допомагає командам продажів досліджувати нові можливості для постачальників послуг у різних галузях. Draup створено експертами з штучного інтелекту, машинного навчання (ML) і обробки природної мови (NLP), поєднуючи аналіз, керований штучним інтелектом, із керуванням людини. Платформа пропонує гіпернацілену інформацію на основі мільйонів точок даних, забезпечуючи дієві стратегії, підкріплені актуальними та підтвердженими даними. Дані Draup перевіряються експертами-дослідниками та аналітиками, щоб забезпечити неупереджену інформацію. Платформа має швидку адаптацію, постійну підтримку та гнучке розгортання, щоб задовольнити мінливі потреби. Він пропонує оновлення даних майже в реальному часі, гнучкі моделі доставки та передбачувані комісії. Draup надає багатоканальний доступ до своєї платформи, користувальницьких звітів і API експорту даних/REST для бездоганної інтеграції в корпоративні рішення. Загалом Draup прагне підтримувати команди талантів і продажів у прийнятті рішень на основі даних і прискоренні зростання доходів на підприємствах у всьому світі.
FunnL.ai
funnl.ai
Відкрийте для себе майбутнє воронок на основі ШІ на FunnL.ai. Автоматизуйте пошук потенційних клієнтів, розумно залучайте потенційних клієнтів і стрімко збільшуйте кількість конверсій. Розкрийте весь потенціал свого бізнесу з нашими передовими рішеннями для воронки.
LinkedCamp
linkedcamp.com
Виберіть найнадійніший інструмент автоматизації LinkedIn, як-от LinkedCamp, і спростіть пошук потенційних клієнтів. Насолоджуйтеся 14-денною безкоштовною пробною версією сьогодні. Зареєструйтесь і збільште продажі.
Icereach
icereach.com
Отримуйте в 10 разів більше конверсій і персоналізуйте повідомлення в масштабі за допомогою Icereach. Найбезпечніший хмарний інструмент автоматизації для LinkedIn.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks — це платформа підвищення продуктивності штучного інтелекту, яка допомагає компаніям зробити свою інформацію доступною та доступною для кожного працівника. Його помічник зі штучним інтелектом Dash миттєво відповідає на робочі запитання, створює відповідний вміст, знаходить документи, повідомлення, завдання тощо. Окрім веб-інтерфейсу, Dash AI також має надійну інтеграцію Slack. Його можна додати до каналів компанії Slack, де він може автоматично відповідати на поширені запитання. Наразі Dashworks інтегрується з понад 20 додатками в технологічному наборі компанії.
Pocus
pocus.com
Pocus перетворює дані на дохід. Поєднайте всі сигнали про використання продукту та наміри, необхідні вашій команді, щоб визначити пріоритети для найкращих можливостей і швидко вжити заходів. Pocus допомагає вам будувати конвеєр на основі реальних сигналів купівлі, а не найкращих припущень вашої команди (незалежно від того, чи йдеться про створення нових логотипів чи розширення існуючих). Завдяки Pocus команди виходу на ринок у Asana, Canva, Miro та Loom заощаджують понад 10 годин на тиждень, копаючись у даних, щоб впевнено знаходити та укладати угоди.
Traq.ai
traq.ai
У світі, де покупці поінформовані більше, ніж будь-коли, виграти більше угод — це не стільки виконання сценарію, скільки розуміння пріоритетів і проблемних моментів вашого потенційного клієнта. Завдяки запису розмов, транскрипції та аналізу штучного інтелекту платформа розмови Traq.ai витягує з кожного дзвінка орієнтовану на покупця інформацію, яка виграє угоду, і зв’язує її безпосередньо з вашою CRM. Будучи платформозалежним продавцем зі штучним інтелектом, сумісним з будь-яким телефоном VoIP і інструментом для онлайн-конференцій, Traq.ai робить кожного члена команди продуктивнішим і ефективнішим щодня. Як платформа для підвищення ефективності продажів і тренінгів Traq.ai розкриває проблеми вашої команди, щоб ви могли оптимізувати навчання та надихнути на найвищий рівень ефективності. Прозорі конкурентоспроможні ціни, включаючи безкоштовну опцію.
Warmly
warmly.ai
Warmly — це перша автономна платформа оркестровки продажів, створена спеціально для команд малого та середнього бізнесу. Платформа керує метаданими з інструментів підтримки продажів, намірів B2B та інструментів збагачення для ідентифікації, відстеження та зв’язку з відвідувачами веб-сайту, які готові до конверсії. Автоматично агрегуючи дані та інтегруючи аналітичні дані з різних платформ, Warmly організовує найефективніший наступний крок для стимулювання кваліфікованих розмов для команди продажів. Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Їхня платформа AI Warm Leads Platform висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про намір купувати на вашому веб-сайті, вихідні послуги та CRM. Потім вони допомагають вам закрити цей конвеєр теплим, привабливим способом. Крім того, їхній набір безкоштовних інструментів продажу допоможе вашій команді краще спілкуватися з потенційними клієнтами у вашому календарі та на Zoom за допомогою відзначеного нагородами додатка Essential Zoom.
Collective[i]
collectivei.com
Продуктивні, освічені команди продажів працюють розумніше та виграють більше. Collective[i] — це цілісний підхід до узгодження ваших даних, людей і процесів. Ми називаємо це оптимізацією відносин з клієнтами. Уявіть собі все, починаючи від ваших даних, роботи вашої команди продажів і виконуваних дій, підвищуючи ефективність, просто працюючи з наявними інструментами продажів у вашому стеку. Для операцій з продажу та маркетингу Collective[i] забезпечує чистий, комплексний і автоматизований збір даних. За допомогою роботизованої автоматизації процесів (RPA) дії автоматично фіксуються з робочих інструментів, якими користуються відділи продажів (електронна пошта, календар тощо), очищаються для оновлення контактів, назв компаній тощо та автоматично входять у CRM за допомогою нашої запатентованої технології та масових мережі. Не втрачається жодних даних або дорогоцінного часу, експоненціально підвищуючи якість зареєстрованих даних і продуктивність організації на 20-30%. Collective[i] підтримує постійну придатність даних CRM, автоматично виправляючи застарілі контакти та цільову інформацію про потенційних клієнтів. Для управління продажами Collective[i] пропонує прозорість і інтелектуальні дані на основі AI/ML для кожної можливості. Більше ніяких тривалих оглядів конвеєрів або сюрпризів наприкінці кварталу. Менеджери можуть з упевненістю взяти на себе зобов’язання отримати прибуток, перевіряти важливі можливості в будь-який час і краще керувати та утримувати виняткових талантів, маючи повне бачення обсягу та якості своєї діяльності. Collective[i] надає менеджерам можливість отримати інформацію про покупців, створену AI/ML, на основі величезної мережі Collective[i]. Для професіоналів із продажу Collective[i] пропонує керівництво на шляху кожного покупця, підказки на основі AI/ML про те, де та на кого зосередити час, а також висвітлює членів соціальних і робочих мереж, які можуть допомогти прискорити продажі та збільшити відсоток виграшів. Технологія Collective[i] є трансформаційною та важливою частиною технологічного пакету для сучасної організації продажів.
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: перетворення B2B Lead Generation для команд, орієнтованих на зростання Відкрийте для себе Leadgenerator.io, інноваційну B2B платформу для створення потенційних клієнтів, яка переосмислює та автоматизує процес створення потенційних клієнтів для спеціалістів із продажу, маркетингу та операцій. Наша найсучасніша платформа пропонує необхідні інструменти для процвітання в сучасному конкурентному середовищі. Основні характеристики: точне створення списків: без зусиль створюйте цільові списки потенційних клієнтів. Індивідуальні електронні листи: використовуйте персоналізацію на основі штучного інтелекту для кращого рівня взаємодії. Автоматизоване охоплення та подальші дії: оптимізуйте свою стратегію охоплення, щоб використовувати кожну можливість. Керівництво з продажу та навчання: вдосконалюйте здібності вашої команди та забезпечуйте більше угод. Тактичні інструменти охоплення: Адаптуйте свій підхід до продажів для ефективного досягнення мети. Leadgenerator.io, розроблений для представників з розвитку продажів (SDR), керівників облікових записів (AE) і маркетологів, є ідеальним рішенням для команд, які прагнуть до зростання, і прагнуть революціонізувати свої зусилля щодо залучення потенційних клієнтів.
Salesforge
salesforge.ai
Попрощайтеся з шаблонами холодної електронної пошти та привітайтеся з програмною холодною електронною поштою! Salesforge — це універсальний супердодаток для реалізації продажів, який дає кожній команді продажів найвищу ймовірність досягти мети, вирішуючи потребу персоналізувати холодну електронну пошту в масштабі, забезпечуючи при цьому можливість доставки вашої електронної пошти. Ми робимо це, вмикаючи штучний інтелект у реальному часі та машинне навчання для прийняття рішень щодо критично важливих операцій з продажу, покращення обміну повідомленнями кожною мовою та усунення потреби в різноманітних рішеннях для торгових точок, отже, підвищуючи вищий рівень конверсії.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — це перший і єдиний у світі цифровий помічник, створений для менеджерів з питань успіху клієнтів. Завдяки інтеграції в Zoom ми автоматично робимо нотатки, фіксуємо та призначаємо завдання, визначаємо ризики та надсилаємо відгуки про продукт. Більш того, ми допомагаємо вам писати подальші електронні листи та готуватися до завтрашніх дзвінків. CSM у всьому світі відчувають менше стресу, використовуючи UpdateAI, і вони вперше виявляють, що виграють війну з адміністративною роботою.
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker — це вдосконалений інструмент із підтримкою штучного інтелекту, призначений для покращення взаємодії з продажами за рахунок гіперперсоналізації в масштабі. Інструмент нещодавно зібрав 2,5 мільйона євро та придбав MyProfilia, а також запустив нове розширення Chrome. Однією з ключових особливостей Humanlinker є його функція генеративного копірайтингу штучного інтелекту, яка допомагає командам продажів створювати персоналізовані криголами для своїх зусиль з поширення інформації. Ці криголами генеруються на основі аналізу особистості DISC, який дає зрозуміти притаманні риси особистості потенційних клієнтів. Цей аналіз допомагає спеціалістам із продажу ефективно спілкуватися, зміцнювати довіру та вести переговори з потенційними клієнтами. Humanlinker також пропонує 360° Account & People Intelligence, що дозволяє командам продажів отримати глибше розуміння своїх цільових облікових записів і осіб у цих облікових записах. Ця розвідка включає інформацію з платформ соціальних мереж, таких як LinkedIn і Twitter, а також подкасти, інтерв’ю та статті. Інструмент легко інтегрується з такими популярними платформами CRM, як Salesforce, Hubspot, Salesloft і Outreach, що дозволяє командам продажів отримувати доступ до наявних даних і робочих процесів і використовувати їх. Humanlinker призначений для команд продажів, які прагнуть оптимізувати свої процеси пошуку та продажу. Він надає потужні ключі персоналізації, які використовують інформацію з різних джерел, допомагаючи професіоналам з продажу бронювати більше зустрічей і скорочувати цикл продажів. Інструмент також допомагає в підготовці зустрічей, надаючи пропозиції та рекомендації, створені ШІ, що дозволяє торговим представникам мати більший вплив на кожну зустріч. Загалом, Humanlinker дає змогу командам продажів персоналізувати свою взаємодію по всіх каналах, що призводить до покращення результатів продажів і підвищення продуктивності.
Meetz Ai
meetz.ai
Meetz.ai генерує потенційних клієнтів у великих масштабах для підприємств будь-якого розміру. Усе, що вам потрібно зробити, це завантажити список потенційних клієнтів, і Meetz надішле їм персоналізований електронний лист на основі їх активності в Інтернеті. Після відповіді потенційного клієнта помічник ШІ забронює демонстрацію для вас! Завдяки цій функції користувачам не потрібно перевіряти доступність кожного учасника, оскільки Лаура може знайти оптимальний час для кожного й автоматично зв’язатися з ними. Крім того, Meetz.ai забезпечує безперебійну подальшу комунікацію, дозволяючи користувачам надсилати копії Лаурі, яка систематично відповідає за їхні вподобання чи запити гостей. Штучний інтелект Meetz — ідеальний інструмент початку послідовності для збільшення потенційних клієнтів усіма найефективнішими каналами.
Revmonk
revmonk.io
Revmonk — це платформа автоматизації B2B-маркетингу на базі ШІ. Він має низку функцій, які були б дуже корисними для відділів маркетингу та продажів, зокрема: - Виявлення органічного та платного веб-трафіку: це може допомогти командам зрозуміти, які канали спрямовують найбільше трафіку на їхній веб-сайт, і визначити потенційних клієнтів, які вже висловили інтерес до їхніх продуктів або послуг. - Збагачення контактної інформації потенційних потенційних клієнтів: це може допомогти командам ефективніше кваліфікувати потенційних клієнтів і створювати більш персоналізовані маркетингові кампанії. - Налаштування параметрів профілю ідеального клієнта (ICP) і створення списку цільових облікових записів: це може допомогти командам зосередити свої зусилля на найперспективніших потенційних клієнтах і підвищити їхні коефіцієнти конверсії. - Створення списків і синхронізація облікових записів/контактів із CRM у реальному часі: це може допомогти командам підтримувати актуальність своїх даних CRM і гарантувати, що вони завжди працюють над найрелевантнішими потенційними клієнтами. - Надсилання гіперперсоналізованої електронної пошти за допомогою спеціального LLM: це може допомогти командам створювати більш привабливі та ефективні кампанії електронної пошти. - Налаштування сповіщень Slack, коли ключові облікові записи/контакти відвідують ваш веб-сайт: це може допомогти командам швидко відслідковувати потенційних клієнтів і збільшити їхні шанси на закриття угод. - Загалом Revmonk має низку функцій, які можуть допомогти командам автоматизувати робочі процеси, підвищити ефективність і збільшити кількість потенційних клієнтів і продажів.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder – це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, яка використовує потужність автоматизації голосу AI для покращення взаємодії з клієнтами. Завдяки голосовим помічникам зі штучним інтелектом ваш кол-центр може здійснювати якісні дзвінки, як у людини, з блискавичною швидкістю, автоматично збираючи та аналізуючи дані, щоб охопити та активізувати більше клієнтів. AI Rudder допомагає кол-центрам зменшити витрати шляхом автоматизації повторюваних завдань і зниження робочого навантаження на агентів. Це звільняє агентів від зосередження на тому, що можуть робити лише люди. У довгостроковій перспективі AI Rudder прагне переосмислити майбутнє ділового спілкування.
Nutsales
nutsales.co
Що таке Nutsales? Nutsales — це CRM-платформа на основі штучного інтелекту, яка підтримується масштабованою командою людей. Спершу ми можемо перетворити ваші кілька поштових скриньок на інтерактивні воронки, налаштувавши конвеєри за допомогою інтеграції Gmail для продажів, підтримки клієнтів, відділу кадрів тощо. Автоматизуйте призначення потенційних клієнтів за допомогою розширених алгоритмів, враховуючи критерії сегментації або круговий цикл. Розширення командних комунікацій за допомогою співпраці в режимі реального часу, додавання тегів і коментарів. Отримання нових потенційних клієнтів від вхідних і вихідних, інтеграція та взаємодія негайно. З Nutsales у вас буде цілодобова команда, що гарантує, що жодна розмова з клієнтом не залишиться непоміченою.
haeppie
haeppie.com
haeppie створено для відділів продажів і успіху клієнтів. Перетворіть подорожі покупців на більший дохід і отримайте всіх осіб, які приймають рішення, на одній сторінці з Haeppie Sales Spaces. Створюйте персоналізовані та інтерактивні простори, які закривають більше угод за лічені секунди. Централізуйте шляхи покупців за допомогою одного посилання. Повна інтеграція з вашою CRM (Hubspot, Pipedrive,) робить роботу з haeppie досить швидкою та легкою для всіх. Поділіться інформацією про подальші дії після демонстрації, адаптацію або інформацію про угоди одним клацанням миші та інтегруйте всі наявні матеріали з інструментів, які ви вже використовуєте.
OneMob
onemob.com
OneMob-це найвища платформа "все в одному" для створення, обміну та відстеження красивих мікросів за лічені секунди! Незалежно від того, що ви в продажах, маркетинг, успіх клієнтів чи творця вмісту, Onemob має все необхідне для підвищення роботи та привернення більшої уваги, залучення та відповідей. Завдяки потужному виробнику мікросайту OneMOB, завантажувачем вмісту та функціями управління ви можете легко створити приголомшливі, індивідуальні мікросайти, які демонструють ваш бренд та вміст професійним та захоплюючим способом. Ви отримаєте доступ до широкого спектру шаблонів та параметрів тегів, щоб налаштувати ваші мікросайти, щоб відповідати вашому бренду та орієнтуватися на вашу аудиторію. Але це ще не все - Onemob укомплектований функціями, які допоможуть вам створити, ділитися та відстежувати свій вміст, як професіонал. Ви можете створити відео в ході з мобільним, веб-рекордером Onemob та екраном та використовувати вбудований Teleprompter та інструменти редагування відео, щоб вдосконалити ваш вміст. Плюс до того, за допомогою відео затверджень та відстеження взаємодії ви можете точно побачити, як ваша аудиторія взаємодіє з вашим вмістом, і відповідно коригує свою стратегію. OneMob безперешкодно інтегрується зі своїм існуючим технологічним стеком, включаючи інтеграцію CRM для Salesforce, Dynamics, HubSpot тощо, та інтеграцію вмісту із Zoom, Google Drive, Box та Dropbox. З рідним плагіном для Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, Salesforce та Insidesales ви можете легко створювати та ділитися вмістом прямо з улюблених інструментів електронної пошти та продажів. І найкраща частина - ви можете розпочати роботу з OneMob безкоштовно! Його безкоштовний план пропонує доступ до багатьох його основних функцій, тому ви можете спробувати OneMob без ризику та подивитися, як він може трансформувати вашу вмістну гру.
Meetric
meetric.com
Записуйте, аналізуйте та оптимізуйте торгові зустрічі легко й ефективно за допомогою штучного інтелекту, щоб збільшити дохід і статистику. Просто зв’яжіться з Teams, Zoom або Google Meet або вийдіть на новий рівень, скориставшись нашою платформою для зустрічей, створеною для продажу.
Tilkee
tilkee.com
Tilkee стимулює ваш бізнес, надаючи можливості вашим відділам продажів і маркетингу за допомогою надійних і актуальних даних. Tilkee підвищує ефективність відділів продажів і маркетингу та генерує дані для організацій, щоб краще взаємодіяти з потенційними клієнтами. Використовуючи інноваційні інструменти відстеження, аналітику взаємодії на основі штучного інтелекту та понад 30 інтегрованих інструментів, включаючи Salesforce і Microsoft Dynamics, платформа Tilkee підвищує ефективність управління продажами та допомагає досягти вищої продуктивності продавців. Незалежно від того, використовуєте ви Salesforce, Oracle, Microsoft Dynamics або один із багатьох інших інструментів CRM, складне хмарне рішення Tilkee аналізує зацікавленість потенційних клієнтів за допомогою розширеного інтелекту та дозволяє вашим відділам продажів зв’язуватися з потрібним потенційним клієнтом у потрібний момент. Tilkee аналізує читацьку поведінку потенційних клієнтів, щоб допомогти вам у реальному часі перевірити їхнє бажання підписати угоду.
Salesroom
salesroom.com
Відчуйте потужність Salesroom, нашої платформи для відеоконференцій на основі штучного інтелекту. Salesroom не лише відстежує залучення покупців, але й навчає передовим практикам віртуального спілкування. Завдяки доступу до вашої бази знань у режимі реального часу Salesroom призначений для покращення ефективності представників на зустрічах і досягнення квоти в команді.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI створює програмне забезпечення та інструменти на основі великих даних, які дозволяють лідерам приймати кращі рішення та автоматизувати ініціативи та кампанії, щоб максимізувати ресурси для отримання найкращої прибутковості.
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing є провідним постачальником голосових помічників ШІ для бізнесу. Наші голосові помічники зі штучним інтелектом, які працюють на основі нашої власної технології розмовного штучного інтелекту та OpenAI ChatGPT, розроблені для автоматизації вхідних дзвінків і вихідних викликів на будь-якому етапі клієнтського шляху. Ми допомагаємо компаніям збільшувати доходи, підвищувати операційну ефективність і збагачувати їхній шлях до цифрових клієнтів, не вимагаючи великих інвестицій чи додаткової кількості персоналу. Наші багатомовні голосові помічники зі штучним інтелектом успішно автоматизували мільйони розмов між бізнес-клієнтами для малого та середнього бізнесу та підприємств у різних галузях, включаючи фінансові послуги, охорону здоров’я, страхування, електронну комерцію тощо. Curious Thing — це єдина технологія голосового штучного інтелекту, яка підтримує швидке розгортання в різних випадках використання: підтримка платежів, обробка запитів, запис на зустріч, обробка поширених запитань, кваліфікація потенційних клієнтів тощо.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
FreJun
frejun.com
FreJun — це хмарна платформа телефонії, яка автоматизує ваші бізнес-дзвінки. Користувачі можуть здійснювати вихідні бізнес-дзвінки за допомогою унікального віртуального номера та приймати вхідні дзвінки на той самий номер. Дзвінки, зроблені через віртуальні номери, можна записувати та інтегрувати з будь-якими інструментами робочого процесу, такими як CRM та ATS. Детальна аналітика дзвінків і аналіз штучного інтелекту генеруються для підвищення продуктивності команди. FreJun також надає унікальну функцію автоматичного виклику (автодозвон), за допомогою якої користувач може автоматично викликати список номерів. Використовуючи FreJun разом із інструментом робочого процесу, всю систему контактів можна автоматизувати за 5-10 хвилин.
Squaretalk
squaretalk.com
Розширте можливості свого бізнесу та прокладіть шлях до оптимізованої комунікації за допомогою Squaretalk, глобальної інтерактивної платформи бізнес-комунікації. Створення інтелектуальної уніфікованої платформи для наших клієнтів є метою кожного в нашій команді, і хоча Squaretalk забезпечує взаємопов’язану екосистему для бізнес-комунікацій, ми також можемо надавати індивідуальні рішення. Axiom — наша повнофункціональна хмарна АТС. Інтегрована з деякими з провідних світових CRM, Axiom надає комунікаційним центрам інструменти, необхідні для надання персоналізованих послуг клієнтам у всьому світі. Здійснюйте дзвінки одним клацанням миші, керуйте трафіком викликів безпосередньо з вашої CRM. Переглядайте інформацію про абонента та історію покупок під час кожного дзвінка, записуйте всі дзвінки та прив’язуйте їх до своєї CRM. Axiom також надає широкі можливості для адміністраторів, щоб відстежувати дзвінки та агентів у режимі реального часу, шепотіти поради агентам або приймати дзвінки, якщо це необхідно. Інтелектуальний номеронабирач Matrix підтримує необмежену кількість агентів всього за 25 доларів США за користувача. Завдяки користувальницьким інтерфейсам менеджера та агента та інформаційним панелям у реальному часі Matrix може обробляти до 1000 каналів одночасно. Matrix від Squaretalk інтегровано з усіма вашими інструментами для створення потенційних клієнтів, включаючи цільові сторінки, CRM, афілійовані сайти та списки. Matrix аналізує ваші потенційні клієнти та контакти та готує їх до контакту, виявляючи активні телефонні номери та оптимізуючи їх для часових поясів. Використовуючи кампанії з широкими можливостями конфігурації, потенційні клієнти набираються у спосіб, який найкраще відповідає потребам маркетингової діяльності. Зруйнуйте свої кампанії та покращте час розмови до 400%! Ви ніколи не бачили такого номеронабирача. Express — це багатоканальне рішення для обміну повідомленнями, яке надає ще більше способів зв’язку з клієнтами та гарантує, що наші клієнти ніколи не пропустять можливість продовжити розмову, вирішити проблему чи надати своєчасну підтримку. Express дозволяє компаніям і контакт-центрам зв’язуватися з клієнтами, де б вони не були, за допомогою будь-якого пристрою на платформі, якій вони віддають перевагу. Починаючи з SMS, платформа незабаром включатиме WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram і WeChat. Рись. Рівень інтеграції в режимі реального часу без коду, який дозволить організаціям легко об’єднати всі свої платформи та інструменти бізнес-комунікацій. Не потребуючи спеціальних знань або часу на розробку, Lynx розширює можливості контакт-центрів і BPO, роблячи інтеграцію та автоматизацію складних комунікаційних систем такою ж простою, як використання програми. Завдяки Lynx наші клієнти матимуть можливість брати участь у тендері майже на будь-який контракт, оскільки Lynx забезпечує безпечний доступ до понад 100 бізнес-додатків, прозору передачу даних і оптимізацію робочої сили. Це величезна перемога для BPO.
Orum
orum.com
Orum — це платформа живої розмови на основі штучного інтелекту, яка дозволяє активізувати продажі, об’єднати команди та збільшити дохід.
Saara
saara.io
Найкраще програмне забезпечення для електронної комерції на основі ШІ Вирішення таких проблем, як висока вартість залучення клієнтів, низька частота повторів, шахрайство з поверненнями та управління поверненнями...
Roi4Presenter
roi4presenter.com
ROI4Presenter — це веб- та мобільний додаток для автоматизації продажів, створення потенційних клієнтів і адаптації. Інструмент допомагає заощадити час і підвищити ефективність презентацій менеджерам з продажу, маркетологам, кадровикам і всім, хто активно використовує презентації як інструмент у своїй роботі. ROI4Presenter вирішує проблему узгодження часу презентації між доповідачем і слухачем, адже останні можуть у будь-який час самостійно переглянути презентацію, не втрачаючи можливості особистого спілкування, завдяки вбудованому чату та можливості зателефонувати ведучий для живого спілкування голосом або відео. ROI4Presenter відкриває новий канал для генерації лідерів, оскільки презентацію можна зробити постійно доступною за посиланням або вбудувати на будь-яку веб-сторінку сайту, налаштувавши при цьому збір контактної інформації слухачів та отримання сповіщень про початок перегляду. ROI4Presenter економить час слухача і підвищує шанси бути почутим доповідачем завдяки спеціальному режиму «pitch», який дозволяє ознайомитися з основним змістом презентації за кілька хвилин. ROI4Presenter допомагає презентаціям ставати кращими, отримуючи відгуки від слухачів. За допомогою ROI4Presenter ви можете додавати відео як слайд, перетворювати відеоконтент на слайди, додавати аудіо та відповіді на поширені запитання до своїх презентацій. А гнучкі параметри керування доступом і презентаціями дозволяють адаптувати ваші презентації до ваших конкретних потреб.
Aircover.ai
aircover.ai
Збільшуйте дохід за допомогою помічника з продажу AI під час кожного виклику Aircover — це коучинг із продажу під час зустрічі в реальному часі на основі штучного інтелекту. Інтегруйте свій посібник із продажів у віртуальні наради та використовуйте функцію «точно вчасно», щоб збільшити дохід і продуктивність.
Coho AI
coho.ai
Coho створює платформу нового покоління для оптимізації доходів клієнтів, яка дозволить компаніям стати компаніями, що розвиваються на основі продукту, незалежно від їхньої моделі продажів. Coho допомагає вам максимізувати дохід від наявних клієнтів, поєднуючи дані про продукт, продажі та успіх клієнтів. Завдяки розумінням, отриманим на основі даних, ви можете автоматизувати процеси самообслуговування, зосередитися на можливостях інтенсивного продажу додаткових і перехресних продажів і зменшити відтік клієнтів.
AskToSell
asktosell.com
AskToSell — це єдина платформа продажу AI, яка вирішує весь цикл продажів для невеликих угод. Агенти з продажу AI дізнаються про ваш продукт, зв’яжуться з вашими потенційними клієнтами, пройдуть кваліфікацію, підготують пропозиції, розглянуть заперечення, ведуть переговори та укладуть угоди. Автоматично. Вам залишиться тільки схвалити пропозиції. Використовуючи AskToSell, ви можете розгортати автономних торгових агентів зі штучним інтелектом із надлюдською ефективністю продажів: 1. Наполегливість – ніколи не забуває вчасно відслідковувати 2. Підзвітність – завжди досягає цілей діяльності. 3. Швидко – відповідає на запитання потенційних клієнтів менш ніж за 5 хвилин. 4. Масштабований – потрібно більше заходів? Розгорніть більше агентів за лічені секунди. 5. Безстрашний - ми знаємо, що люди бояться відмови. Комп’ютери – ні. Торгові представники штучного інтелекту коштують у 10-30 разів менше, ніж людська праця. Найпростіше у світі рішення щодо рентабельності інвестицій. Як це працює? Визначте продукт, який ви хочете продати, завантажте потенційних клієнтів, призначте автономних агентів і спостерігайте за зростанням вашого доходу на автопілоті. Для кого це ідеально? Для компаній, які прагнуть оптимізувати витрати на залучення клієнтів і швидше збільшувати дохід за рахунок автоматизації продажів малим і середнім підприємствам, де наймання торгового представника мало економічного сенсу, AskToSell — це платформа продажів зі штучним інтелектом, яка дозволяє автоматизувати весь процес продажів для невеликих угод (SMB, клієнти самообслуговування тощо) – зв’язок із потенційними клієнтами, кваліфікація, підготовка пропозицій, розгляд заперечень, переговори та закриття угод – щоб ваша команда могла зосередитися на більших облікових записах, малий і середній бізнес отримував швидше та кращі відповіді, ви досягали цільових показників доходу, одночасно знижуючи CAC .
Aptivio
aptiv.io
Найдосконаліша на планеті автоматизована платформа мережевих продажів у поєднанні з реальним бажанням покупця, що допомагає B2B-компаніям підвищити зростання доходів, виявляючи облікові записи, які, швидше за все, конвертуються, і найкоротший шлях до закриття. Удосконалені сигнали штучного інтелекту Aptivio визначають і визначають пріоритетність намірів покупця на кожному етапі циклу покупця, тому ваша команда доходів зосереджується на важливих потенційних клієнтах. Наша платформа додає в середньому на 25% більше кваліфікованих потенційних клієнтів за перші 60 днів використання та на 40% через 6 місяців. Розкрийте максимальний потенціал свого трубопроводу за допомогою ШІ Aptivio.
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