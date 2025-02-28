Програмне забезпечення AI Sales Assistant - Найпопулярніші застосунки - Туреччина

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Помічники продавців AI, широко відомі як віртуальні помічники продавців AI, — це програми, призначені для підтримки торгових представників шляхом автоматизації різноманітних завдань і процесів за допомогою інтегрованого штучного інтелекту. Ці завдання охоплюють кваліфікацію лідера, подальші дії, управління конвеєром, прогнозування, планування зустрічей і введення даних. Команди відділу продажів і маркетингу часто використовують помічників продавців зі штучним інтелектом для автоматизації повсякденних завдань, що дає більше часу для виконання складних і вимогливих обов’язків. Ці інструменти часто сумісні з іншим програмним забезпеченням або можуть легко інтегруватися з існуючими системами CRM, хоча багато з них також є автономними рішеннями.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів та програмного забезпечення CRM - плюс методологія, ресурси та підтримка - для того, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть з безкоштовних інструментів та оновлення під час зростання. За допомогою маркетингового центру всі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній прості у використанні потужної платформи. Ви заощадите цінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть зберігати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки маркетинговий центр побудований як частина платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами для підтвердження рентабельності інвестицій та підтвердження інвестицій. Будь то стратегії, послуги чи програмне забезпечення - HubSpot дозволяє вам масштабувати свою компанію, а не складність. HubSpot має все, що потрібно, щоб краще рости.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
Warmly
warmly.ai
Warmly — це перша автономна платформа оркестровки продажів, створена спеціально для команд малого та середнього бізнесу. Платформа керує метаданими з інструментів підтримки продажів, намірів B2B та інструментів збагачення для ідентифікації, відстеження та зв’язку з відвідувачами веб-сайту, які готові до конверсії. Автоматично агрегуючи дані та інтегруючи аналітичні дані з різних платформ, Warmly організовує найефективніший наступний крок для стимулювання кваліфікованих розмов для команди продажів. Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Їхня платформа AI Warm Leads Platform висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про намір купувати на вашому веб-сайті, вихідні послуги та CRM. Потім вони допомагають вам закрити цей конвеєр теплим, привабливим способом. Крім того, їхній набір безкоштовних інструментів продажу допоможе вашій команді краще спілкуватися з потенційними клієнтами у вашому календарі та на Zoom за допомогою відзначеного нагородами додатка Essential Zoom.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — це перший і єдиний у світі цифровий помічник, створений для менеджерів з питань успіху клієнтів. Завдяки інтеграції в Zoom ми автоматично робимо нотатки, фіксуємо та призначаємо завдання, визначаємо ризики та надсилаємо відгуки про продукт. Більш того, ми допомагаємо вам писати подальші електронні листи та готуватися до завтрашніх дзвінків. CSM у всьому світі відчувають менше стресу, використовуючи UpdateAI, і вони вперше виявляють, що виграють війну з адміністративною роботою.
Momentum
momentum.io
Momentum — це платформа без коду для автоматизації робочих процесів продажів. Завдяки впровадженню в існуючі інструменти, орієнтовані на продажі, від Slack і Salesforce до Asana й Outreach, Momentum дає команді з доходів будівельні блоки для операційної реалізації рухів продажів і підвищення ефективності. Завдяки попередньо зібраним рецептам, включаючи кімнати угод Slack, схвалення відділу угод і автоматичний запис файлів і нотаток у можливості, угоди укладаються швидше, з кращою підзвітністю та співпрацею.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
EverReady
everready.ai
Продажі поштових скриньок - це золота жила. Компанії не усвідомлюють кількості та якості інформації про потенційних клієнтів і клієнтів, яку мають продажі. EverReady — це автономне та інтелектуальне рішення, яке автоматично отримує в CRM усі пов’язані з бізнесом дані, які лежать бездіяльно в поштових скриньках, розкладках і телефонах торгових представників, на яких компанія не використовує. Отримайте висококваліфікованих контактів для своїх продажів і маркетингових операцій, щоб убезпечити свої знання про бізнес
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для спрощення й оптимізації процесів пошуку продажів для компаній. Серед основних функцій Regie.ai використовує Generative AI для полегшення автоматичної ідентифікації та залучення цільових облікових записів і контактів, навіть тих, яких ще немає у вашій системі CRM. Інструмент спрямований на те, щоб зробити повідомлення більш специфічними для бренду та контексту для кожного одержувача, що сприяє більш ефективному охопленню та залученню. Regie.ai також визначає пріоритетність охоплення на основі даних про зацікавленість і наміри, щоб забезпечити більш точне націлювання під час активних циклів купівлі. Унікальною особливістю цього інструменту є його здатність змінювати інтенсивність охоплення залежно від рівня залучення покупців. Отже, дуже зацікавлені покупці отримують постійний потік комунікацій, тоді як незаангажовані потенційні клієнти виховуються повільніше, поки вони не будуть готові до продажу, захищаючи здоров’я вашої бази даних і покращуючи час для зустрічей. Regie.ai можна концептуалізувати як віртуальних представників з розвитку продажів (SDR), які працюють цілодобово, без потреби в додаткових людських ресурсах або сторонньому аутсорсингу. Платформа підтримує низку варіантів використання, таких як холодний вихід, залучення LinkedIn, підтримка продажів, відповідь на вхідні потенційні клієнти, вихідні на вхідні, розширення клієнтів тощо. Крім того, інструмент спрощує вашу стратегію отримання доходів шляхом інтеграції з основними системами RevTech, щоб допомогти автоматизувати бронювання зустрічей відділу продажів.
Aircover.ai
aircover.ai
Збільшуйте дохід за допомогою помічника з продажу AI під час кожного виклику Aircover — це коучинг із продажу під час зустрічі в реальному часі на основі штучного інтелекту. Інтегруйте свій посібник із продажів у віртуальні наради та використовуйте функцію «точно вчасно», щоб збільшити дохід і продуктивність.
Squaretalk
squaretalk.com
Розширте можливості свого бізнесу та прокладіть шлях до оптимізованої комунікації за допомогою Squaretalk, глобальної інтерактивної платформи бізнес-комунікації. Створення інтелектуальної уніфікованої платформи для наших клієнтів є метою кожного в нашій команді, і хоча Squaretalk забезпечує взаємопов’язану екосистему для бізнес-комунікацій, ми також можемо надавати індивідуальні рішення. Axiom — наша повнофункціональна хмарна АТС. Інтегрована з деякими з провідних світових CRM, Axiom надає комунікаційним центрам інструменти, необхідні для надання персоналізованих послуг клієнтам у всьому світі. Здійснюйте дзвінки одним клацанням миші, керуйте трафіком викликів безпосередньо з вашої CRM. Переглядайте інформацію про абонента та історію покупок під час кожного дзвінка, записуйте всі дзвінки та прив’язуйте їх до своєї CRM. Axiom також надає широкі можливості для адміністраторів, щоб відстежувати дзвінки та агентів у режимі реального часу, шепотіти поради агентам або приймати дзвінки, якщо це необхідно. Інтелектуальний номеронабирач Matrix підтримує необмежену кількість агентів всього за 25 доларів США за користувача. Завдяки користувальницьким інтерфейсам менеджера та агента та інформаційним панелям у реальному часі Matrix може обробляти до 1000 каналів одночасно. Matrix від Squaretalk інтегровано з усіма вашими інструментами для створення потенційних клієнтів, включаючи цільові сторінки, CRM, афілійовані сайти та списки. Matrix аналізує ваші потенційні клієнти та контакти та готує їх до контакту, виявляючи активні телефонні номери та оптимізуючи їх для часових поясів. Використовуючи кампанії з широкими можливостями конфігурації, потенційні клієнти набираються у спосіб, який найкраще відповідає потребам маркетингової діяльності. Зруйнуйте свої кампанії та покращте час розмови до 400%! Ви ніколи не бачили такого номеронабирача. Express — це багатоканальне рішення для обміну повідомленнями, яке надає ще більше способів зв’язку з клієнтами та гарантує, що наші клієнти ніколи не пропустять можливість продовжити розмову, вирішити проблему чи надати своєчасну підтримку. Express дозволяє компаніям і контакт-центрам зв’язуватися з клієнтами, де б вони не були, за допомогою будь-якого пристрою на платформі, якій вони віддають перевагу. Починаючи з SMS, платформа незабаром включатиме WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram і WeChat. Рись. Рівень інтеграції в режимі реального часу без коду, який дозволить організаціям легко об’єднати всі свої платформи та інструменти бізнес-комунікацій. Не потребуючи спеціальних знань або часу на розробку, Lynx розширює можливості контакт-центрів і BPO, роблячи інтеграцію та автоматизацію складних комунікаційних систем такою ж простою, як використання програми. Завдяки Lynx наші клієнти матимуть можливість брати участь у тендері майже на будь-який контракт, оскільки Lynx забезпечує безпечний доступ до понад 100 бізнес-додатків, прозору передачу даних і оптимізацію робочої сили. Це величезна перемога для BPO.
Regal.io
regal.io
Regal — це новий стандарт у CX із штучним інтелектом. Regal розуміє сигнали намірів клієнта в реальному часі та автоматично налаштовує вхідну та вихідну взаємодію за допомогою кількох дотиків за допомогою поєднання Regal AI Agents і ваших агентів-людей. Бренди, орієнтовані на клієнта, зокрема Angi (раніше Angie's List), AAA, Google, Harvard (через Podium Education), K Health, Kin Insurance, Ro, Toyota і Varsity Tutors, покращили взаємодію з сотнями мільйонів клієнтів через Regal, провідну до $5 млрд доходу. Regal.io базується в Нью-Йорку та має 83 мільйони доларів від провідних інвесторів, зокрема Emergence Capital, Founder Collective і Homebrew.
Lavender
lavender.ai
Lavender — ваш тренер електронної пошти зі штучним інтелектом Він поєднує в собі все необхідне для легкого написання електронних листів для продажу, які отримують відповіді. Отримайте консультації електронної пошти за допомогою штучного інтелекту в режимі реального часу, досліджуйте потенційного клієнта, не виходячи з папки "Вхідні", перевірте, чи потрапить ваш електронний лист у СПАМ, подивіться, як він виглядає на мобільному пристрої, а також багато іншого. SDR та AE від найбільших світових компаній використовують Lavender для підвищення кількості відкритих і подвійних відповідей. Якщо ви отримаєте відповідь, ви, швидше за все, домовитеся про зустріч і укладете угоду.
Sybill
sybill.ai
Sybill — це інструмент на базі штучного інтелекту, який допомагає командам GTM (виходу на ринок) покращувати комунікацію з продажу та обмін повідомленнями. Інструмент аналізує мову тіла покупців під час телефонних розмов, щоб зрозуміти, що їх резонує. Після кожного дзвінка з продажу Sybill створює точне резюме та надсилає його до Slack + CRM. Інструмент фіксує кожне слово та невербальну реакцію у звіті, заощаджуючи час і зусилля на нотатках. Sybill використовує поведінковий штучний інтелект для відстеження мови рухів учасників під час дзвінків і надає автоматичні нотатки про виклики, обмін і аналітику за допомогою розмовного штучного інтелекту. Крім того, Sybill допомагає маркетологам отримати уявлення про їхній контент і повідомлення, оскільки це резонує з їхніми покупцями, і навчає лідерів продажів керувати угодами за допомогою цілісної інформації. Платформа також має маркетингового партнера для агрегування інформації з реакцій потенційних клієнтів на колоди продажів і демонстрації. Функція Sybill Magic Summary надає автоматичні точні підсумки дзвінків про продажі, включно з наступними кроками, проблемними точками, сферами інтересів тощо, щоб заощадити час і зусилля на нотатках. Інструмент також надає дані про зацікавленість і настрої, допомагаючи користувачам краще зрозуміти потреби потенційних клієнтів. Sybill допомагає користувачам керувати своїми угодами в одному місці, за допомогою глибокої інформації та даних для трансформації своїх слайдів і демонстрацій, а також тренувати себе та свою команду щодо виграшної поведінки. Понад 250 компаній довірили Sybill читати кімнату за допомогою точних і абсурдно людських підсумків дзвінків, забезпечуючи глибоке розуміння потреб покупців і проблемних точок і допомагаючи командам укладати більше угод.
People.ai
people.ai
People.ai є лідером у скеруванні корпоративних відділів продажів на перевірений шлях до конвеєра та отримання прибутку. Платформа корпоративного аналізу доходів People.ai гарантує, що організації прискорюють складні цикли продажів, залучаючи потрібних людей до потрібних облікових записів. Завдяки нашій запатентованій технології штучного інтелекту People.ai дозволяє командам продажів чітко бачити, кого залучати в кожному зі своїх облікових записів і що саме робити, щоб забезпечити найприбутковіші угоди. Такі компанії, як AppDynamics, DataRobot, Okta та Zoom, знають, що люди купують у людей, і тому люди купують у People.ai.
Salesroom
salesroom.com
Відчуйте потужність Salesroom, нашої платформи для відеоконференцій на основі штучного інтелекту. Salesroom не лише відстежує залучення покупців, але й навчає передовим практикам віртуального спілкування. Завдяки доступу до вашої бази знань у режимі реального часу Salesroom призначений для покращення ефективності представників на зустрічах і досягнення квоти в команді.
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai — це розмовна розвідувальна платформа, яка допомагає командам продажів підвищити продуктивність і зменшити витрати на придбання. Інструмент дає торговим представникам підказки в режимі реального часу під час розмови, щоб допомогти їм краще залучити клієнтів. Платформа дає менеджерам і торговим представникам бачення кожного дзвінка за допомогою детальної аналітики дзвінків, включаючи емоції, заперечення, наміри тощо.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI — це платформа продажів і маркетингу на базі штучного інтелекту, яка допомагає компаніям у всьому світі швидше розвиватися за допомогою маркетингових рішень на основі облікових записів. На єдиній платформі: визначте та знайдіть свої цільові облікові записи, оркеструйте індивідуальні бесіди з цільовими групами, залучайте їх через кілька каналів, запускайте рекламу ABM на основі штучного інтелекту, вимірювайте та оптимізуйте успіх ABM у всіх своїх кампаніях. Завдяки штучному інтелекту в основі SalesboxAI Avatar допомагає компаніям швидше та ефективніше знаходити та захищати клієнтів шляхом автоматичного зв’язку, залучення, кваліфікації та подальшої взаємодії з цільовими обліковими записами за допомогою багатоканальних двосторонніх розмов. Щоб дізнатися більше, відвідайте: https://salesbox.ai
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies — це голосовий помічник зі штучним інтелектом, який допомагає транскрибувати, конспектувати нотатки та виконувати дії під час зустрічей. Наш помічник зі штучного інтелекту, Фред, інтегрується з усіма провідними платформами для веб-конференцій у світі, такими як Zoom, Google Meet, Webex і Microsoft Teams, а також із бізнес-додатками, такими як Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce тощо. Запис: миттєво записуйте зустрічі на всіх основних платформах веб-конференцій. Запросіть Світлячків або дозвольте автоматично захопити їх. Транскрибувати: Fireflies може транскрибувати живі зустрічі або аудіофайли, які ви завантажуєте. Переглядайте стенограми та слухайте аудіо одночасно. Підбиття підсумків: AI Super Summaries надає вам детальні огляди зустрічей, плани, нотатки зустрічі, ключові слова та завдання. Швидко відстежуйте та переглядайте всю зустріч за 5 хвилин! Співпрацюйте: додавайте коментарі та позначайте важливі моменти під час дзвінків, щоб товариші по команді могли їх легко переглядати. Пошук: перегляньте годинний дзвінок менш ніж за 5 хвилин. Фільтруйте за завданнями, датами, показниками та іншими важливими темами. Інтеграція: ваші нотатки, стенограми та записи зустрічей є більш цінними, коли вони автоматично синхронізуються з інструментами та платформами, які ви вже використовуєте. Реєструйте нотатки зустрічей, стенограми та записи у своїх програмах CRM і для співпраці, як-от Salesforce, Hubspot, Slack, Zapier тощо. Аналіз: Conversation Intelligence дає статистичні дані про час розмови, тенденції тем, настрої та багато іншого. Інтелектуальний пакет розмов дозволяє визначити, що під час викликів працює, а що ні. Статистика допоможе вам навчити вашу команду продажів укладати більше угод. Вони допомагають вашим рекрутерам швидше наймати кращих талантів, визначаючи тенденції під час співбесід з кандидатами. Уся ваша організація може створювати кращі продукти, налаштовуючись на голос вашого клієнта. Дізнайтеся, які повідомлення працюють, а які ні, у взаємодії з клієнтами та командою.
Luna.ai
luna.ai
Стара методика продажів зламана. Сучасні потенційні клієнти не терплять цих універсальних спам-повідомлень. А постачальники послуг електронної пошти посилили свою політику щодо масової холодної розсилки. Це нова ера, і старі способи просто більше не допомагають. І якщо ви думаєте, що просто розширення вашої команди продажів – це чарівна куля, подумайте ще раз. Незважаючи на всі свої зусилля, багато продавців не можуть зрозуміти й ефективно залучити потенційних клієнтів. Рентабельність інвестицій торгових представників стає все важче й важче виправдати. Звучить знайомо? Настав час змін. Увійдіть у Luna.ai, свій ракетний корабель у темряві продажів. Luna.ai — це не просто ще один інструмент продажу AI; це універсальна платформа потенційних клієнтів, яку ви шукаєте. Продажі на основі сигналів, масштабна персоналізація, можливість доставки електронною поштою – Luna.ai це охоплює. З Luna.ai ви не просто продаєте; ви продаєте розумніше та ефективніше. Уявіть собі систему, яка знає вашого потенційного клієнта зсередини та зовні, побудовану на величезній кількості даних і розуміння, щоб забезпечити точне охоплення кожного клієнта. Вільно володіє вражаючими 152 мовами. А найкраща частина? Масштабований, з необмеженою кількістю облікових записів електронної пошти, і все це в одну десяту вартості традиційних методів. За своєю суттю Luna.ai надає вам можливість досягти успіху в тому, що вам найбільше подобається: спілкуватися з клієнтами та укладати ці угоди. Йдеться про те, щоб усунути припущення та переконатися, що кожне повідомлення, яке ви надсилаєте, буде особистим і актуальним. Налаштуйте свою першу книгу ігор сьогодні. Завдяки попереднім налаштуванням Luna.ai ви почнете працювати за лічені хвилини. До зустрічі на Місяці!
Aider
aider.ai
Aider Advisory Intelligence Platform Aider — це потужна Advisory Intelligence Platform, створена для бухгалтерів і бухгалтерів. Платформа Advisory Intelligence від Aider разом із мобільним додатком цифрового помічника (додаткове доповнення) надає бухгалтерам і бухгалтерам автоматизований і зрозумілий огляд фінансів їхніх клієнтів. Незалежно від того, чи є у них 10 клієнтів або 5000 клієнтів, вони можуть просто ввійти в Aider і керувати всіма даними своїх клієнтів в одному зручному місці. Aider надає бухгалтерам і бухгалтерам інформацію про фінансові показники, такі як прогнози грошових потоків, оцінки податку на рахунки-фактури та податку на товари та послуги та багато іншого. Це дозволяє бухгалтерам і бухгалтерам надавати своїм клієнтам SMB проактивні поради. Він усуває непотрібні адміністративні завдання, водночас надаючи статистику в реальному часі, і все це на одній інтуїтивно зрозумілій платформі.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings — це перша відеоплатформа з підтримкою штучного інтелекту та аналітики, створена виключно для дистанційних продажів. Крім традиційних відеозустрічей для відділів продажів, він автоматизує робочі процеси продажів для підвищення продуктивності та використовує штучний інтелект для надання динамічних підказок і спонукань для конверсії продажів. Він також дає змогу лідерам продажів завдяки інтелектуальному управлінню метаданими зустрічей і аналітиці ефективності продажів.
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro допоможе вам перетворити потенційних клієнтів на клієнтів і закрити більше зустрічей. Опануйте електронною поштою за допомогою ШІ. Автоматизуйте послідовності, персоналізуйте за допомогою тегів злиття та покращуйте залучення клієнтів. Почніть вигравати більше угод зараз.
Aloware
aloware.com
Aloware — це багатоканальна хмарна телефонна система та платформа для залучення клієнтів, розроблена спеціально для малого та середнього бізнесу (SMB). Однією з ключових особливостей Aloware є його інтеграція з різними системами CRM, такими як HubSpot, Pipedrive, Zoho, щоб назвати декілька, і комунікаційними каналами, включаючи телефонні дзвінки VoIP, текстові SMS-повідомлення та електронну пошту. Це дає змогу малим і середнім підприємствам керувати всіма розмовами з клієнтами з єдиної інформаційної панелі, полегшуючи відстеження взаємодії, визначаючи пріоритетність потенційних клієнтів і запитів у службу підтримки, а також забезпечуючи своєчасні подальші дії для команд продажів і підтримки. Aloware також може похвалитися TCPA-сумісним Power Dialer, який допомагає агентам максимізувати продуктивність дзвінків, не боячись випадкового набору номерів DNC або бути позначеним як "шахрайство". Останнім доповненням до переліку конкурентоспроможних функцій Aloware є його власний чат-бот AlohaBot зі штучним інтелектом у програмі, який не вимагає інтеграції сторонніх програм, що робить його плавнішим, швидшим і найдосконалішим на ринку. У поєднанні з легендарною програмою Sequence+, яка дозволяє компаніям автоматизувати робочі процеси та запускати такі дії, як SMS/MMS, дзвінки та кампанії електронною поштою, Aloware надає малим і середнім підприємствам універсальний комунікаційний інструмент, щоб отримати найгострішу перевагу в своїх галузях.
Gong.io
gong.io
Переглянути більше. Зрозумійте більше. Виграй більше. Платформа Revenue Intelligence Platform (від Gong) трансформує організації завдяки точному розумінню взаємодії з клієнтами для підвищення ефективності бізнесу, покращення процесу прийняття рішень і прискорення зростання доходів. Це дозволяє компаніям фіксувати, розуміти та реагувати на всі взаємодії з клієнтами в єдиній інтегрованій платформі. Платформа Gong Revenue Intelligence Platform використовує власну та запатентовану технологію штучного інтелекту, щоб точно розуміти взаємодію з клієнтами, щоб підвищити видимість, сприяти прийняттю рішень і узгодити стратегії в організаціях з досягти успішних результатів. Тисячі інноваційних компаній, як-от Morningstar Inc., LinkedIn, Shopify, Slack, SproutSocial, Twilio та Zillow, довіряють Gong для забезпечення реальності своїх клієнтів. Gong — приватна компанія зі штаб-квартирою в районі затоки Сан-Франциско. Аудиторія користувачів програмного забезпечення G2 поставила Gong №1 у списку «100 найкращих програмних продуктів» за 2021 та 2022 рр. Gong також було визнано в семи додаткових списках G2 Best Of, зокрема: №1 у списку «Продукти з найвищим рівнем задоволення» №1 у Топ-50 Корпоративні продукти №1 у 50 найкращих продуктах середнього ринку Найкращі продукти для продажу Продукти для малого бізнесу Продукти, що швидко розвиваються. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.gong.io.
JustCall
justcall.io
Justcall: Платформа бізнес-комунікацій "все в одному" з'єднується з потенційними клієнтами та клієнтами через голос, SMS, електронну пошту та WhatsApp. Автоматизуйте робочі процеси зі 100+ інтеграцією та магією AI, і спостерігайте, як ваш бізнес росте на автопілоті. Довіра 6000+ підприємств у всьому світі, JustCall оснащує команд, орієнтовані на клієнтів, щоб забезпечити бездоганні взаємодії з клієнтами, що підживлюються в режимі реального часу та після виклику AI Insights. Топ -функції JustCall, на які слід стежити: * Вхідні та вихідні дзвінки * Надіслати та отримувати SMS & MMS * Діалер продажів (автоматичний, прогнозний та силовий набори) * Робочі процеси SMS * SMS -боти * Багаторівневий IVR * Агент в режимі реального часу * SMS, що працює на AI, копілот * Тренер AI * Аналіз настроїв * AI CALL RING * Моніторинг живих дзвінків * Спільний вхідна скринька WhatsApp * Автоматичний розподіл викликів (ACD) * 100+ CRM інтеграції * Номери бізнес -телефонів у 70+ країнах
smrtPhone
smrtphone.io
Найрозумніша хмарна телефонна система та потужний набір номера. smrtPhone — це універсальна комунікаційна платформа для компаній, орієнтованих на продажі. Голосовий зв’язок, текст, активний набір номера, керування потенційними клієнтами – усе це легко синхронізується з вашою CRM-системою.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura — це платформа пошуку продажів на базі штучного інтелекту для онлайн-генерації потенційних клієнтів B2B, ефективної інформації про продажі та автоматизованих послідовностей продажів.
Dooly
dooly.ai
Dooly допомагає командам з доходів вигравати більше угод, покращуючи гігієну CRM, запускаючи виграшний процес продажів і усуваючи малоцінну роботу.
FlashIntel
flashintel.ai
Розблокуйте мережу з понад 1 мільярда потенційних клієнтів. Використовуйте робочі процеси на основі штучного інтелекту для оптимізації взаємодії та швидшого закриття угод з ідеальними покупцями.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI створює програмне забезпечення та інструменти на основі великих даних, які дозволяють лідерам приймати кращі рішення та автоматизувати ініціативи та кампанії, щоб максимізувати ресурси для отримання найкращої прибутковості.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
Zoho CRM
zoho.com
Запустіть весь свій бізнес за допомогою набору Zoho з онлайн -інструментів продуктивності та додатків SaaS. Понад 50 мільйонів користувачів довіряють нам у всьому світі.
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
Upscale
upscale.ai
Upscale — це платформа для залучення до продажу, яка автоматизує охоплення продажів за допомогою кількох каналів, таких як електронна пошта, телефонні дзвінки, LinkedIn, текстові повідомлення тощо. Наша уніфікована платформа, що керується даними, допомагає спростити рутинну роботу та дозволяє вашій команді з продажів зосередитися на тому, що справді важливо – укладенні угод. - Багатоканальний охоплення (електронна пошта, дзвінок, LinkedIn, WhatsApp, SMS, голосова пошта) - Інтелектуальні тригери для автоматизації та економії часу - Простий у використанні інтерфейс - Безкоштовна цілодобова підтримка по телефону, чату та електронною поштою - Безкоштовна інтеграційна підтримка для успіху - Інтеграція з Salesforce, Pipedrive, HubSpot, Zoho, Gmail, Outlook, Vidyard, ZoomInfo, Lusha тощо.
Contlo
contlo.com
Contlo — це провідна платформа генеративного штучного інтелекту для маркетингу, яка забезпечує автономне залучення клієнтів за допомогою багатоканальних кампаній, генеративних шляхів клієнта в режимі реального часу, сегментації на основі штучного інтелекту для індивідуальної гіперперсоналізації та ефективної інформації про поведінку ваших клієнтів. Створений для світу, який став першим у світі штучного інтелекту. Contlo дозволяє сучасним компаніям використовувати штучний інтелект для організації наскрізного маркетингу. Платформа допомагає брендам підвищити постійну цінність клієнтів, підвищити залученість клієнтів і надати гіперперсоналізований досвід, щоб утримати своїх найцінніших клієнтів. Contlo довіряють 1000 швидкозростаючих компаній, щоб збільшити свої продажі шляхом залучення лояльних клієнтів і прийняття швидших рішень на основі даних протягом життєвого циклу клієнта. Дозволяючи їм вимірювати та оптимізувати індивідуальний досвід клієнтів за допомогою: * Автономні персоналізовані кампанії для кожного клієнта: Без зусиль залучайте своїх клієнтів за допомогою автономних кампаній на основі штучного інтелекту в усіх основних маркетингових каналах, таких як електронна пошта, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook і Instagram. * Генеративні шляхи клієнта в реальному часі на базі LLM: До побачення шаблонні потоки автоматизації! Дозвольте штучному інтелекту створювати найоптимальніші робочі процеси залучення клієнтів і шляхи клієнтів на основі їх останніх взаємодій, щоб максимізувати рентабельність інвестицій. * Створення сегментів клієнтів для індивідуальної персоналізації за допомогою ШІ: Організуйте персоналізовану та цілеспрямовану взаємодію з клієнтами на основі даних про поведінку, демографічних даних і останніх дій на веб-сайті. * Статистика LLM, аналітика та автономні звіти: Отримуйте детальну картину поведінки клієнтів, ефективність кампанії та загальну бізнес-аналітику, а також статистику, рекомендації та автономні звіти, створені штучним інтелектом. * Автономне залучення клієнтів, чат-боти на базі LLM і єдина папка для розмов: Забезпечте безперебійну взаємодію з брендом для своїх клієнтів через чат у Facebook/Instagram/WhatsApp і здійснюйте телефонні дзвінки безпосередньо з єдиної інформаційної панелі. Contlo бездоганно інтегрується з понад 200 платформами, щоб допомогти брендам створити потужний автономний стек маркетингових технологій для свого бізнесу.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Freshsales
freshworks.com
Прискоріть свій дохід за допомогою контекстних продажів Персоналізуйте залучення, скорочуйте цикл продажу та розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Функція упакована набору для продуктів для підприємств усіх розмірів. Освіжаюче хмарне програмне забезпечення вашим командам сподобається. Підтримка | Продажі | ITSM | Хмара АТС
Clay
clay.com
Clay — це інструмент штучного інтелекту, який дозволяє користувачам масштабувати свої творчі вихідні ідеї, поєднуючи потужність понад 50 постачальників даних, сканування в реальному часі та штучний інтелект. За допомогою Clay користувачі можуть надсилати персоналізовані кампанії, адаптовані до окремих одержувачів, збільшуючи шанси забронювати більше зустрічей. Clay пропонує низку функцій і функцій для підтримки ефективних вихідних кампаній. Користувачі можуть отримати доступ до великої мережі постачальників даних, щоб збирати відповідну інформацію про потенційних клієнтів, таку як списки вакансій, деталі технічного набору та останні новини. Clay також дозволяє користувачам визначати конкретні характеристики компаній, наприклад політику дистанційного керування або відповідність вимогам SOC II, і здійснювати пошук за ключовими словами на їхніх веб-сайтах. Інструмент надає доступ до великої бази даних контактів, що дозволяє користувачам знаходити електронні адреси та номери телефонів різні джерела, включаючи профілі LinkedIn, профілі Twitter і місцеві бізнес-довідники. Clay інтегрується з популярними платформами CRM, дозволяючи користувачам розширити свої можливості CRM за допомогою автоматизованого пошуку клієнтів. Користувачі також можуть використовувати можливості ШІ в Clay для створення персоналізованих електронних листів, написання повідомлень і автоматизації досліджень компанії. Інструмент пропонує функції для збагачення потенційних клієнтів, пошуку змін на роботі та підрахунку потенційних клієнтів на основі ключових слів та інших критеріїв. Clay довіряють понад 50 000 провідних команд, і він пропонує користувачам 14-денну професійну пробну версію, щоб на власні очі відчути його можливості. Завдяки своїй універсальності та набору функціональних можливостей Clay дає користувачам змогу оптимізувати свої вихідні кампанії та спростити процеси залучення потенційних клієнтів.
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker — це інструмент на основі штучного інтелекту, створений для революції в веденні нотаток під час зустрічей. Він фокусується на миттєвому підведенні підсумків зустрічей, дозволяючи користувачам зосередитися на розмовах, а не документувати деталі. Інструмент працює шляхом запису, транскрибування, виділення та підсумовування ключових моментів, які обговорювалися під час зустрічей. Після зустрічі Fathom надає підсумки, які готові протягом короткого проміжку часу після завершення зустрічі. Окрім транскрипції та резюме, Fathom також пропонує можливість поділитися кліпами з певних частин зустрічі, що може бути корисним для надання контексту колегам або зацікавлені сторони. Крім того, Fathom автоматично синхронізує підсумки зустрічей і завдання з програмним забезпеченням користувача для керування взаємовідносинами з клієнтами (CRM), заощаджуючи користувачам час на введенні даних після зустрічі. Fathom розроблений для сумісності з кількома платформами та мовами відеоконференцій, наразі підтримує 28 поширених у всьому світі, що робить його гнучким інструментом для міжнародних команд або компаній. Інструмент також інтегрується з різними популярними інструментами на робочому місці, дозволяючи користувачам легко копіювати/вставляти підсумки та дії в Slack, Google Docs, Gmail або інші програми керування завданнями. Відгуки клієнтів підкреслюють ефективність інструменту, простоту використання та його здатність підвищити продуктивність і загальну активність спілкування під час зустрічей.
Draup
draup.com
Draup — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена як для керівників відділу кадрів, так і для керівників продажів. Він пропонує глибоке розуміння та дані для підтримки планування робочої сили, найму талантів і розвитку навичок для керівників відділу кадрів. Завдяки даним про таланти в режимі реального часу керівники відділу кадрів можуть розуміти галузеві тенденції, розробляти канали талантів і створювати стратегії підвищення кваліфікації. Draup також надає інформацію про нові посади, гарячі точки талантів і затребувані навички, щоб допомогти спланувати майбутні потреби в робочій силі. Для лідерів продажів Draup пропонує інструменти аналітики продажів, які виходять за рамки основної інформації про покупців. Це забезпечує мікротаргетинг потенційних клієнтів на основі інтересів, технологічних потреб і аутсорсингових відносин. Draup надає детальні звіти про обліковий запис, картографування зацікавлених сторін і допомагає визначити тих, хто приймає правильні рішення для цільових стратегій продажів. Це також допомагає командам продажів досліджувати нові можливості для постачальників послуг у різних галузях. Draup створено експертами з штучного інтелекту, машинного навчання (ML) і обробки природної мови (NLP), поєднуючи аналіз, керований штучним інтелектом, із керуванням людини. Платформа пропонує гіпернацілену інформацію на основі мільйонів точок даних, забезпечуючи дієві стратегії, підкріплені актуальними та підтвердженими даними. Дані Draup перевіряються експертами-дослідниками та аналітиками, щоб забезпечити неупереджену інформацію. Платформа має швидку адаптацію, постійну підтримку та гнучке розгортання, щоб задовольнити мінливі потреби. Він пропонує оновлення даних майже в реальному часі, гнучкі моделі доставки та передбачувані комісії. Draup надає багатоканальний доступ до своєї платформи, користувальницьких звітів і API експорту даних/REST для бездоганної інтеграції в корпоративні рішення. Загалом Draup прагне підтримувати команди талантів і продажів у прийнятті рішень на основі даних і прискоренні зростання доходів на підприємствах у всьому світі.
Humantic AI
humantic.ai
Humantic AI — перша в світі платформа Buyer Intelligence. Найкращі команди з доходів використовують Humantic AI, щоб виявити перших користувачів, допомогти своїм BDR персоналізувати охоплення та надати своїм AE важливу інформацію про клієнтів для кожної угоди. Такі компанії, як Paypal, Sandler і Domo, використовують Humantic Personality AI і одразу бачать збільшення кількості відповідей на 109%, а доходи – на 16,2%. У зимовому звіті G2 за 2024 рік Humantic AI визнано найкращим інструментом штучного інтелекту для продажів.
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker — це інтуїтивно зрозумілий інструмент холодної електронної пошти, який допомагає B2B-компаніям спілкуватися з потенційними клієнтами та діловими партнерами та підтримувати спілкування. Woodpecker дозволяє вам створювати персоналізовані відповідні послідовності електронних листів і гарантує, що вони надходять до основної папки вхідних повідомлень одержувача. Ваші подальші повідомлення надсилаються в тій самій темі, що й початковий електронний лист. Послідовність автоматично припиняється, коли хтось відповідає або планує дзвінок через Calendly. Woodpecker допомагає вам легко експериментувати зі своїми повідомленнями, щоб знайти найефективніші версії, і автоматично позначає, наскільки зацікавлені ваші потенційні клієнти, коли вони відповідають. Інструмент полегшує охоплення через канали за допомогою ручних завдань LinkedIn і Woodpecker Calls – мобільного додатка для планування та відстеження дзвінків для Android, який дозволяє зв’язуватися з потенційними клієнтами прямо зі свого телефону. Woodpecker схожий на помічника, який бере на себе складну, повторювану частину початку розмов і побудови відносин B2B. Це дозволяє фахівцям із продажів, залучення потенційних клієнтів і рекрутингу заощадити час і зосередитися на частині процесу, що відбувається між людьми.
Humanic AI
humanic.ai
Humanic PLG CRM працює як рампа до HubSpot і розкриває Dark Pipeline без сховища даних. Перетворіть потенційних клієнтів із продукту на клієнтів. Humanic автоматизує активацію та адаптацію ваших вхідних потенційних клієнтів у великих масштабах і з точністю. Немає більше нескінченної сегментації користувачів і налаштування кампаній вручну.
Salesflare
salesflare.com
Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.
Vowel
vowel.com
Vowel — це інструмент для відеоконференцій і зустрічей на базі ШІ. Завдяки підведенню підсумків зустрічей на основі штучного інтелекту Vowel робить кожну зустріч більш інклюзивною та корисною, завдяки простому, безпечному та надійному досвіду. Проводьте, записуйте, транскрибуйте, кліпуйте, шукайте та діліться зустрічами — додатки не потрібні! Основні функції: - Підсумки нарад на основі штучного інтелекту доступні миттєво, коли ви покладете слухавку - Елементи дій на основі штучного інтелекту (пропонуються в режимі реального часу) - MeetingGPT, запитання та відповіді на нарадах на основі штучного інтелекту - Підсумки нарад Catch Me Up - Проводьте чудові відеозустрічі в ваш веб-переглядач - Записуйте та транскрибуйте одним клацанням миші, навіть якщо ви використовуєте безкоштовний план - Співпрацюйте над порядком денним і нотатками зустрічі в режимі реального часу (включаючи завдання) - Шукайте кожне коли-небудь сказане слово в усьому вмісті вашої зустрічі - Інтеграція Zapier - Кліп зустрічі моменти та діліться для миттєвого контексту - Зробіть зустрічі більш інклюзивними за допомогою відстеження часу розмови, емодзі, підняття рук тощо. Спробуйте Vowel безкоштовно сьогодні!
Pega
pega.com
Pega — це потужна платформа з низьким кодом, яка забезпечує гнучкість провідних організацій світу, щоб вони могли адаптуватися до змін. Клієнти використовують нашу автоматизацію прийняття рішень і робочих процесів на базі штучного інтелекту, щоб вирішити найактуальніші бізнес-завдання – від персоналізації взаємодії до автоматизації обслуговування та оптимізації операцій. Починаючи з 1983 року, ми створили нашу масштабовану та гнучку архітектуру, щоб допомогти людям зосередитися на найважливішому, щоб вони могли задовольняти сьогоднішні вимоги клієнтів, постійно трансформуючись у майбутнє.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder – це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, яка використовує потужність автоматизації голосу AI для покращення взаємодії з клієнтами. Завдяки голосовим помічникам зі штучним інтелектом ваш кол-центр може здійснювати якісні дзвінки, як у людини, з блискавичною швидкістю, автоматично збираючи та аналізуючи дані, щоб охопити та активізувати більше клієнтів. AI Rudder допомагає кол-центрам зменшити витрати шляхом автоматизації повторюваних завдань і зниження робочого навантаження на агентів. Це звільняє агентів від зосередження на тому, що можуть робити лише люди. У довгостроковій перспективі AI Rudder прагне переосмислити майбутнє ділового спілкування.
Meetric
meetric.com
Записуйте, аналізуйте та оптимізуйте торгові зустрічі легко й ефективно за допомогою штучного інтелекту, щоб збільшити дохід і статистику. Просто зв’яжіться з Teams, Zoom або Google Meet або вийдіть на новий рівень, скориставшись нашою платформою для зустрічей, створеною для продажу.
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker — це вдосконалений інструмент із підтримкою штучного інтелекту, призначений для покращення взаємодії з продажами за рахунок гіперперсоналізації в масштабі. Інструмент нещодавно зібрав 2,5 мільйона євро та придбав MyProfilia, а також запустив нове розширення Chrome. Однією з ключових особливостей Humanlinker є його функція генеративного копірайтингу штучного інтелекту, яка допомагає командам продажів створювати персоналізовані криголами для своїх зусиль з поширення інформації. Ці криголами генеруються на основі аналізу особистості DISC, який дає зрозуміти притаманні риси особистості потенційних клієнтів. Цей аналіз допомагає спеціалістам із продажу ефективно спілкуватися, зміцнювати довіру та вести переговори з потенційними клієнтами. Humanlinker також пропонує 360° Account & People Intelligence, що дозволяє командам продажів отримати глибше розуміння своїх цільових облікових записів і осіб у цих облікових записах. Ця розвідка включає інформацію з платформ соціальних мереж, таких як LinkedIn і Twitter, а також подкасти, інтерв’ю та статті. Інструмент легко інтегрується з такими популярними платформами CRM, як Salesforce, Hubspot, Salesloft і Outreach, що дозволяє командам продажів отримувати доступ до наявних даних і робочих процесів і використовувати їх. Humanlinker призначений для команд продажів, які прагнуть оптимізувати свої процеси пошуку та продажу. Він надає потужні ключі персоналізації, які використовують інформацію з різних джерел, допомагаючи професіоналам з продажу бронювати більше зустрічей і скорочувати цикл продажів. Інструмент також допомагає в підготовці зустрічей, надаючи пропозиції та рекомендації, створені ШІ, що дозволяє торговим представникам мати більший вплив на кожну зустріч. Загалом, Humanlinker дає змогу командам продажів персоналізувати свою взаємодію по всіх каналах, що призводить до покращення результатів продажів і підвищення продуктивності.
OneMob
onemob.com
OneMob-це найвища платформа "все в одному" для створення, обміну та відстеження красивих мікросів за лічені секунди! Незалежно від того, що ви в продажах, маркетинг, успіх клієнтів чи творця вмісту, Onemob має все необхідне для підвищення роботи та привернення більшої уваги, залучення та відповідей. Завдяки потужному виробнику мікросайту OneMOB, завантажувачем вмісту та функціями управління ви можете легко створити приголомшливі, індивідуальні мікросайти, які демонструють ваш бренд та вміст професійним та захоплюючим способом. Ви отримаєте доступ до широкого спектру шаблонів та параметрів тегів, щоб налаштувати ваші мікросайти, щоб відповідати вашому бренду та орієнтуватися на вашу аудиторію. Але це ще не все - Onemob укомплектований функціями, які допоможуть вам створити, ділитися та відстежувати свій вміст, як професіонал. Ви можете створити відео в ході з мобільним, веб-рекордером Onemob та екраном та використовувати вбудований Teleprompter та інструменти редагування відео, щоб вдосконалити ваш вміст. Плюс до того, за допомогою відео затверджень та відстеження взаємодії ви можете точно побачити, як ваша аудиторія взаємодіє з вашим вмістом, і відповідно коригує свою стратегію. OneMob безперешкодно інтегрується зі своїм існуючим технологічним стеком, включаючи інтеграцію CRM для Salesforce, Dynamics, HubSpot тощо, та інтеграцію вмісту із Zoom, Google Drive, Box та Dropbox. З рідним плагіном для Gmail, Outlook, Salesloft, Outreach, Salesforce та Insidesales ви можете легко створювати та ділитися вмістом прямо з улюблених інструментів електронної пошти та продажів. І найкраща частина - ви можете розпочати роботу з OneMob безкоштовно! Його безкоштовний план пропонує доступ до багатьох його основних функцій, тому ви можете спробувати OneMob без ризику та подивитися, як він може трансформувати вашу вмістну гру.
haeppie
haeppie.com
haeppie створено для відділів продажів і успіху клієнтів. Перетворіть подорожі покупців на більший дохід і отримайте всіх осіб, які приймають рішення, на одній сторінці з Haeppie Sales Spaces. Створюйте персоналізовані та інтерактивні простори, які закривають більше угод за лічені секунди. Централізуйте шляхи покупців за допомогою одного посилання. Повна інтеграція з вашою CRM (Hubspot, Pipedrive,) робить роботу з haeppie досить швидкою та легкою для всіх. Поділіться інформацією про подальші дії після демонстрації, адаптацію або інформацію про угоди одним клацанням миші та інтегруйте всі наявні матеріали з інструментів, які ви вже використовуєте.
Salesforge
salesforge.ai
Попрощайтеся з шаблонами холодної електронної пошти та привітайтеся з програмною холодною електронною поштою! Salesforge — це універсальний супердодаток для реалізації продажів, який дає кожній команді продажів найвищу ймовірність досягти мети, вирішуючи потребу персоналізувати холодну електронну пошту в масштабі, забезпечуючи при цьому можливість доставки вашої електронної пошти. Ми робимо це, вмикаючи штучний інтелект у реальному часі та машинне навчання для прийняття рішень щодо критично важливих операцій з продажу, покращення обміну повідомленнями кожною мовою та усунення потреби в різноманітних рішеннях для торгових точок, отже, підвищуючи вищий рівень конверсії.
Pocus
pocus.com
Pocus перетворює дані на дохід. Поєднайте всі сигнали про використання продукту та наміри, необхідні вашій команді, щоб визначити пріоритети для найкращих можливостей і швидко вжити заходів. Pocus допомагає вам будувати конвеєр на основі реальних сигналів купівлі, а не найкращих припущень вашої команди (незалежно від того, чи йдеться про створення нових логотипів чи розширення існуючих). Завдяки Pocus команди виходу на ринок у Asana, Canva, Miro та Loom заощаджують понад 10 годин на тиждень, копаючись у даних, щоб впевнено знаходити та укладати угоди.
FunnL.ai
funnl.ai
Відкрийте для себе майбутнє воронок на основі ШІ на FunnL.ai. Автоматизуйте пошук потенційних клієнтів, розумно залучайте потенційних клієнтів і стрімко збільшуйте кількість конверсій. Розкрийте весь потенціал свого бізнесу з нашими передовими рішеннями для воронки.
LinkedCamp
linkedcamp.com
Виберіть найнадійніший інструмент автоматизації LinkedIn, як-от LinkedCamp, і спростіть пошук потенційних клієнтів. Насолоджуйтеся 14-денною безкоштовною пробною версією сьогодні. Зареєструйтесь і збільште продажі.
Icereach
icereach.com
Отримуйте в 10 разів більше конверсій і персоналізуйте повідомлення в масштабі за допомогою Icereach. Найбезпечніший хмарний інструмент автоматизації для LinkedIn.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks — це платформа підвищення продуктивності штучного інтелекту, яка допомагає компаніям зробити свою інформацію доступною та доступною для кожного працівника. Його помічник зі штучним інтелектом Dash миттєво відповідає на робочі запитання, створює відповідний вміст, знаходить документи, повідомлення, завдання тощо. Окрім веб-інтерфейсу, Dash AI також має надійну інтеграцію Slack. Його можна додати до каналів компанії Slack, де він може автоматично відповідати на поширені запитання. Наразі Dashworks інтегрується з понад 20 додатками в технологічному наборі компанії.
Nutsales
nutsales.co
Що таке Nutsales? Nutsales — це CRM-платформа на основі штучного інтелекту, яка підтримується масштабованою командою людей. Спершу ми можемо перетворити ваші кілька поштових скриньок на інтерактивні воронки, налаштувавши конвеєри за допомогою інтеграції Gmail для продажів, підтримки клієнтів, відділу кадрів тощо. Автоматизуйте призначення потенційних клієнтів за допомогою розширених алгоритмів, враховуючи критерії сегментації або круговий цикл. Розширення командних комунікацій за допомогою співпраці в режимі реального часу, додавання тегів і коментарів. Отримання нових потенційних клієнтів від вхідних і вихідних, інтеграція та взаємодія негайно. З Nutsales у вас буде цілодобова команда, що гарантує, що жодна розмова з клієнтом не залишиться непоміченою.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.