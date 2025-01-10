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Програмне забезпечення AI Sales Assistant - Найпопулярніші застосунки - Пакистан
Помічники продавців AI, широко відомі як віртуальні помічники продавців AI, — це програми, призначені для підтримки торгових представників шляхом автоматизації різноманітних завдань і процесів за допомогою інтегрованого штучного інтелекту. Ці завдання охоплюють кваліфікацію лідера, подальші дії, управління конвеєром, прогнозування, планування зустрічей і введення даних. Команди відділу продажів і маркетингу часто використовують помічників продавців зі штучним інтелектом для автоматизації повсякденних завдань, що дає більше часу для виконання складних і вимогливих обов’язків. Ці інструменти часто сумісні з іншим програмним забезпеченням або можуть легко інтегруватися з існуючими системами CRM, хоча багато з них також є автономними рішеннями.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
JustCall
justcall.io
JustCall: універсальна платформа бізнес-комунікації. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами за допомогою голосового зв’язку, SMS, електронної пошти та WhatsApp. Автоматизуйте робочі процеси за допомогою понад 100 інтеграцій і магії штучного інтелекту та спостерігайте, як ваш бізнес розвивається на автопілоті. JustCall, якій довіряють понад 6000 компаній у всьому світі, надає команди, які працюють із клієнтами, для бездоганної взаємодії з клієнтами на основі інформації штучного інтелекту в режимі реального часу та після виклику. Основні функції JustCall, на які варто звернути увагу: * Вхідні та вихідні дзвінки * Надсилайте та отримуйте SMS і MMS * Продажі дозвону (автоматичні, прогнозні та потужні дозвони) * Робочі процеси SMS * СМС-боти * Багаторівневий IVR * Допомога агента в реальному часі * SMS Copilot на основі AI * Коучинг ШІ * Аналіз настроїв * Підрахунок дзвінків AI * Живий моніторинг викликів * Спільна папка вхідних повідомлень WhatsApp * Автоматичний розподіл викликів (ACD) * 100+ інтеграцій CRM * Телефонні номери компаній у понад 70 країнах
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
Kixie
kixie.com
Kixie — це платформа для залучення продажів, яка підвищує продуктивність команди продажів завдяки наднадійним, легко автоматизованим дзвінкам і текстовим повідомленням для HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho та інших провідних CRM. Телефонуйте або надсилайте SMS-повідомлення на номери з вашої CRM або будь-якої веб-сторінки в Google Chrome одним клацанням миші, при цьому кожна взаємодія автоматично реєструється у вашій CRM. Розширення Kixie PowerCall Chrome дозволяє відділам продажів та іншим командам, які працюють із клієнтами, підвищити ефективність за допомогою набору розширених функцій для викликів і текстових повідомлень. Kixie автоматично розпізнає номери телефонів на будь-якій веб-сторінці, яку ви відвідуєте в Chrome, і розміщує кнопку дзвінка поряд із кожним номером для набору одним клацанням миші. Дзвінки, текстові повідомлення, розпорядження та дії автоматично реєструються у вашій CRM, що практично усуває потребу у виснажливому ручному веденні записів, який уповільнює повсякденну діяльність продавців. Особливості включають: • PowerDial автоматично через списки контактів. Підвищте продуктивність у десять разів, набираючи до 10 номерів одночасно за допомогою багатоканального PowerDialer • Удосконалена локальна присутність на основі штучного інтелекту дозволяє користувачам дзвонити з номера з таким же місцевим кодом, як і в особи, якій вони телефонують
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
CoPilot AI
copilotai.com
Революціонізуйте свою стратегію продажів за допомогою програмного забезпечення продажів на базі штучного інтелекту. CoPilot AI — це передова платформа, яка змінює спосіб, у який ви та ваша команда шукаєте потенційних клієнтів, залучаєте їх і конвертуєте клієнтів. CoPilot AI підтримує команди маркетингу та продажів за допомогою: • Виявлення та визначення пріоритетів перспективних потенційних клієнтів, які відповідають вашим бізнес-цілям • Створення цілеспрямованих повідомлень, які залучають потенційних клієнтів і спрямовують їх до конверсії • Надання персоналізованої інформації, яка допоможе вам адаптувати свій стиль спілкування, щоб забезпечити правильний результат. правильно повідомляти. CoPilot AI розроблений, щоб удосконалити вашу стратегію продажів, підвищити рівень конверсії та діяти як розумний союзник для укладання більшої кількості угод.
Sailes
sailes.com
Роботи Sailebot автоматизують усі пошуки Реалізуйте потенціал торгової людини, який став можливим за допомогою єдиного ШІ, який автоматизує все: від досліджень і відкриттів до залучення, взаємодії та можливостей – без рук.
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Aviso
aviso.com
Aviso AI — це інтегрована платформа доходів, яка допомагає сучасним торговим організаціям і відділам доходів укладати більше угод, стимулювати зростання доходів і зменшувати ризики завдяки запатентованим інструкціям штучного інтелекту. Будучи лідером у галузі операційних рішень для отримання доходів на основі штучного інтелекту, Aviso AI є єдиним гравцем із найповнішим набором інтелектуальних інструментів і рішень для відділів продажів, маркетингу та успіху клієнтів, які розкривають приховані можливості отримання прибутку від кожного клієнта. Платформу Aviso AI можна розділити на шість основних стовпів: 1) Прогнозне прогнозування 2) Інтелект угод 3) Інтелект активності та стосунків 4) Інтелект розмов. 5) GTM і співпраця з клієнтами. 6) Автоматизація CRM. Наша платформа є гнучкою та масштабованою для налаштування будь-якої складної ієрархії клієнтів. Керівники відділу продажів, менеджери та представники отримують вигоду від використання нашого інструменту управління процесами, прогнозуванням, співробітництвом у угодах і спілкуванням. За допомогою Aviso відділи продажів можуть встановлювати цілі, уніфікувати прогнози, керувати угодами та коригувати курс на успіх. В епоху віртуальних продажів команди продажів заслуговують на платформу, яка допоможе їм успішно працювати віддалено. Платформа Aviso, яка базується на передових Auto-ML, NLP і глибокій базі даних часових рядів, поєднує в собі найкраще від людського та штучного інтелекту для керування продажами. Такі компанії, як Honeywell, Dell, LaunchDarkly, Elastic, RingCentral, Microsoft GitHub, FireEye, досягли чудових результатів, використовуючи Aviso, наприклад, у середньому на 20% збільшили відсоток виграшних угод. Знайдіть свій дохід True North із Aviso AI.
Cloze
cloze.com
Розумний мобільний додаток для відстеження клієнтів, клієнтів, потенційних клієнтів і потенційних клієнтів без CRM. Керування взаємовідносинами, яке автоматично об’єднує вхідні, контакти, календар, телефон, Evernote, електронну пошту, адресну книгу, Twitter, Facebook і LinkedIn.
Dealintent
dealintent.com
Dealintent — це програмне забезпечення для цифрових торгових залів на базі штучного інтелекту, яке допомагає командам продажів створювати гіперперсоналізовані торгові зали, які залучатимуть покупців і підвищуватимуть шанси на закриття угод. За допомогою Dealintent ви можете використовувати штучний інтелект, щоб розкривати особистість покупця, ідентифікувати угоди з високим наміром у вашому розробці та підвищувати взаємодію зі своїми покупцями. Якщо ви є частиною команди продажів b2b, ви можете використовувати Dealintent для: Збагачення угод: дізнавайтеся професійні та особистісні відомості про своїх покупців за допомогою штучного інтелекту. Dealintent позбавляє вас необхідності шукати на кількох платформах, як-от LinkedIn або в Інтернеті, і робить доступними для вас відповідні контакти покупців і інформацію про компанію за лічені секунди. Створення цифрових рекламних пропозицій: Dealintent замінює рекламні пропозиції, надіслані як вкладені файли електронної пошти, фірмовими та персоналізованими інтерактивними цифровими рекламними пропозиціями. Пропозиції, які використовуються як цифрові торгові кімнати, дозволяють командам продажів ділитися з покупцями взаємним планом продажів, відстежувати дії покупців і акції та підтримувати постійний зв’язок із покупцями через чат, дзвінки та зустрічі для кращої конверсії. Підвищення точності прогнозу: Dealintent допомагає відділам продажів визначати наміри покупця на основі активності покупця, частки пропозицій, виконання спільного плану дій щодо продажу тощо. Це дає точніші прогнози продажів, які базуються на активності покупця та рівні залучення.
oppwiser
oppwiser.com
Oppwiser — це платформа аналітики продажів, яка автоматизує дослідження потенційних клієнтів і визначення пріоритетів за допомогою ШІ. Платформа Oppwiser постійно відстежує мільярди сигналів покупців в Інтернеті, автоматизує виявлення готових до покупки облікових записів і допомагає в потрібний час охопити тих, хто приймає правильні рішення.
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для спрощення й оптимізації процесів пошуку продажів для компаній. Серед основних функцій Regie.ai використовує Generative AI для полегшення автоматичної ідентифікації та залучення цільових облікових записів і контактів, навіть тих, яких ще немає у вашій системі CRM. Інструмент спрямований на те, щоб зробити повідомлення більш специфічними для бренду та контексту для кожного одержувача, що сприяє більш ефективному охопленню та залученню. Regie.ai також визначає пріоритетність охоплення на основі даних про зацікавленість і наміри, щоб забезпечити більш точне націлювання під час активних циклів купівлі. Унікальною особливістю цього інструменту є його здатність змінювати інтенсивність охоплення залежно від рівня залучення покупців. Отже, дуже зацікавлені покупці отримують постійний потік комунікацій, тоді як незаангажовані потенційні клієнти виховуються повільніше, поки вони не будуть готові до продажу, захищаючи здоров’я вашої бази даних і покращуючи час для зустрічей. Regie.ai можна концептуалізувати як віртуальних представників з розвитку продажів (SDR), які працюють цілодобово, без потреби в додаткових людських ресурсах або сторонньому аутсорсингу. Платформа підтримує низку варіантів використання, таких як холодний вихід, залучення LinkedIn, підтримка продажів, відповідь на вхідні потенційні клієнти, вихідні на вхідні, розширення клієнтів тощо. Крім того, інструмент спрощує вашу стратегію отримання доходів шляхом інтеграції з основними системами RevTech, щоб допомогти автоматизувати бронювання зустрічей відділу продажів.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
Writecream
writecream.com
Writecream — це інноваційний маркетинговий інструмент на базі штучного інтелекту, який використовує вдосконалене машинне навчання для написання текстів для вас — для оголошень Google, цільових сторінок, описів продуктів, публікацій у блогах, соціальних мережах тощо. Крім того, ви можете використовувати Writecream для створення переконливих, персоналізованих вступів для зовнішніх маркетингових кампаній.
truebase.io
truebase.io
Платформа аналізу продажів B2B, яка дозволяє командам шукати потенційних клієнтів швидше та підключатися розумніше. Збираючи сигнали в Інтернеті, наша система пошуку відповідностей виявляє високоякісних потенційних клієнтів на основі ваших найкращих клієнтів. На відміну від інших платформ, Truebase швидше визначає ключових зацікавлених сторін, залучених до укладання угод. Truebase також допомагає укладати угоди, відкриваючи можливості для теплих знайомств від професійної мережі вашої команди. Використовуючи НЛП і машинне навчання, Truebase знаходить компанії, які нагадують вашу схожу аудиторію та демонструють ознаки купівельної здатності.
Draup
draup.com
Draup — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена як для керівників відділу кадрів, так і для керівників продажів. Він пропонує глибоке розуміння та дані для підтримки планування робочої сили, найму талантів і розвитку навичок для керівників відділу кадрів. Завдяки даним про таланти в режимі реального часу керівники відділу кадрів можуть розуміти галузеві тенденції, розробляти канали талантів і створювати стратегії підвищення кваліфікації. Draup також надає інформацію про нові посади, гарячі точки талантів і затребувані навички, щоб допомогти спланувати майбутні потреби в робочій силі. Для лідерів продажів Draup пропонує інструменти аналітики продажів, які виходять за рамки основної інформації про покупців. Це забезпечує мікротаргетинг потенційних клієнтів на основі інтересів, технологічних потреб і аутсорсингових відносин. Draup надає детальні звіти про обліковий запис, картографування зацікавлених сторін і допомагає визначити тих, хто приймає правильні рішення для цільових стратегій продажів. Це також допомагає командам продажів досліджувати нові можливості для постачальників послуг у різних галузях. Draup створено експертами з штучного інтелекту, машинного навчання (ML) і обробки природної мови (NLP), поєднуючи аналіз, керований штучним інтелектом, із керуванням людини. Платформа пропонує гіпернацілену інформацію на основі мільйонів точок даних, забезпечуючи дієві стратегії, підкріплені актуальними та підтвердженими даними. Дані Draup перевіряються експертами-дослідниками та аналітиками, щоб забезпечити неупереджену інформацію. Платформа має швидку адаптацію, постійну підтримку та гнучке розгортання, щоб задовольнити мінливі потреби. Він пропонує оновлення даних майже в реальному часі, гнучкі моделі доставки та передбачувані комісії. Draup надає багатоканальний доступ до своєї платформи, користувальницьких звітів і API експорту даних/REST для бездоганної інтеграції в корпоративні рішення. Загалом Draup прагне підтримувати команди талантів і продажів у прийнятті рішень на основі даних і прискоренні зростання доходів на підприємствах у всьому світі.
Collective[i]
collectivei.com
Продуктивні, освічені команди продажів працюють розумніше та виграють більше. Collective[i] — це цілісний підхід до узгодження ваших даних, людей і процесів. Ми називаємо це оптимізацією відносин з клієнтами. Уявіть собі все, починаючи від ваших даних, роботи вашої команди продажів і виконуваних дій, підвищуючи ефективність, просто працюючи з наявними інструментами продажів у вашому стеку. Для операцій з продажу та маркетингу Collective[i] забезпечує чистий, комплексний і автоматизований збір даних. За допомогою роботизованої автоматизації процесів (RPA) дії автоматично фіксуються з робочих інструментів, якими користуються відділи продажів (електронна пошта, календар тощо), очищаються для оновлення контактів, назв компаній тощо та автоматично входять у CRM за допомогою нашої запатентованої технології та масових мережі. Не втрачається жодних даних або дорогоцінного часу, експоненціально підвищуючи якість зареєстрованих даних і продуктивність організації на 20-30%. Collective[i] підтримує постійну придатність даних CRM, автоматично виправляючи застарілі контакти та цільову інформацію про потенційних клієнтів. Для управління продажами Collective[i] пропонує прозорість і інтелектуальні дані на основі AI/ML для кожної можливості. Більше ніяких тривалих оглядів конвеєрів або сюрпризів наприкінці кварталу. Менеджери можуть з упевненістю взяти на себе зобов’язання отримати прибуток, перевіряти важливі можливості в будь-який час і краще керувати та утримувати виняткових талантів, маючи повне бачення обсягу та якості своєї діяльності. Collective[i] надає менеджерам можливість отримати інформацію про покупців, створену AI/ML, на основі величезної мережі Collective[i]. Для професіоналів із продажу Collective[i] пропонує керівництво на шляху кожного покупця, підказки на основі AI/ML про те, де та на кого зосередити час, а також висвітлює членів соціальних і робочих мереж, які можуть допомогти прискорити продажі та збільшити відсоток виграшів. Технологія Collective[i] є трансформаційною та важливою частиною технологічного пакету для сучасної організації продажів.
SetSail
setsail.co
SetSail — це платформа даних про продажі, яка автоматизує фіксацію активності продажів, надає аналітичну інформацію про доходи та покращує ефективність продажів, щоб збільшити дохід.
xiQ
xiqinc.com
Personality-driven Sales and Marketing Platform™ від xiQ поєднує нейронауку, психологію та штучний інтелект, щоб зрозуміти мислення покупців і фактори, які впливають на їхні рішення про покупку. Наша відзначена нагородами власна платформа штучного інтелекту надає вашій команді особисту інформацію, повну аналітику облікових записів і підібраний вміст у режимі реального часу, щоб вони могли зміцнювати довіру та швидше укладати угоди. Наші великі корпоративні клієнти залучили свою аудиторію в 10 разів краще порівняно з традиційними маркетинговими каналами, заощадили тисячі годин дослідницького часу та досягли на 24% вищих показників виграшу. Ключові можливості власної платформи xiQ на базі штучного інтелекту: * Індивідуальна інформація для індивідуальних продажів * SmartSourced Content™, що стимулює залучення в 10 разів* Дані про наміри першої сторони та розширена аналітика для індивідуалізації кожної взаємодії * Instasites (мікросайти, розроблені для індивідуального досвіду) * Комплексні профілі компанії, складені за лічені секунди * Ініціатори продажів і сповіщення в реальному часі безпосередньо у вашу папку вхідних повідомлень * Outlook, Salesforce, MS Teams та інтеграція соціальних мереж Спробуйте xiQ на xiQinc.com.
EverReady
everready.ai
Продажі поштових скриньок - це золота жила. Компанії не усвідомлюють кількості та якості інформації про потенційних клієнтів і клієнтів, яку мають продажі. EverReady — це автономне та інтелектуальне рішення, яке автоматично отримує в CRM усі пов’язані з бізнесом дані, які лежать бездіяльно в поштових скриньках, розкладках і телефонах торгових представників, на яких компанія не використовує. Отримайте висококваліфікованих контактів для своїх продажів і маркетингових операцій, щоб убезпечити свої знання про бізнес
Attention
attention.tech
Attention — це спеціалізована платформа штучного інтелекту (AI), призначена для підвищення продуктивності відділів продажів. Це інструмент, спрямований на розширення можливостей вашої CRM і ваших відділів продажів, надаючи низку інструментів для аналізу, навчання та ефективності. Attention збирає та аналізує дані розмов з клієнтами, щоб надати цінну інформацію, сприяючи кращому розумінню показників продажів і вподобань клієнтів. Він пропонує інструменти навчання продажів для спрощення аналізу та покращення роботи торгових представників. Attention також автоматизує завдання CRM для відділів доходів, зменшуючи адміністративні завдання та допомагаючи скоротити цикли продажів для лідерів продажів. Ексклюзивна функція допомагає торговим представникам автоматично заповнювати CRM, значно економлячи час на введення вручну. Він демонструє інтуїтивно зрозумілу функцію відповідності, яка гарантує, що всі дії відповідають місцевим нормам. Крім того, інструмент покращує прогнозування продажів шляхом комплексного аналізу діяльності торгових представників. Крім того, Attention допомагає автоматизувати подальші електронні листи, розуміючи контекст розмови. Окрім цих можливостей, Attention дозволяє користувачам встановлювати спеціальні тригери, які дозволять штучному інтелекту контролювати важливіші аспекти кожного дзвінка, таким чином забезпечуючи ефективне прийняття рішень. Такі ключові функції, як виявлення причин виграшу чи програшу угод, рейтинг причин відтоку клієнтів, надання інформації про високоефективних представників і розуміння типових заперечень потенційних клієнтів, роблять його надійною платформою для організацій, орієнтованих на продажі.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Drift
drift.com
Drift®, компанія, що займається розмовним штучним інтелектом і розмовами, надихає компанії створювати привабливіший досвід для клієнтів, розмовляючи по одній розмові. Його орієнтована на людину платформа на основі штучного інтелекту слухає, розуміє та вчиться у покупців, щоб надавати персоналізований досвід і рекомендації в кожній точці взаємодії. Drift створює світ, де штучний інтелект працює для людей, перетворюючи розмови на стосунки. Drift допомагає тисячам клієнтів по всьому світу перетворити дані розмови та поведінку покупців у глибші стосунки, більше конвеєрів і більший дохід. Піонер у сфері розмовного маркетингу, компанія була заснована в 2015 році, щоб допомогти усунути тертя в процесі купівлі B2B. Оскільки очікування покупців продовжують зростати, а штучний інтелект стає центральним у забезпеченні значущої подорожі клієнтів у масштабі, Drift руйнує створену ним категорію.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies — це голосовий помічник зі штучним інтелектом, який допомагає транскрибувати, конспектувати нотатки та виконувати дії під час зустрічей. Наш помічник зі штучного інтелекту, Фред, інтегрується з усіма провідними платформами для веб-конференцій у світі, такими як Zoom, Google Meet, Webex і Microsoft Teams, а також із бізнес-додатками, такими як Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce тощо. Запис: миттєво записуйте зустрічі на всіх основних платформах веб-конференцій. Запросіть Світлячків або дозвольте автоматично захопити їх. Транскрибувати: Fireflies може транскрибувати живі зустрічі або аудіофайли, які ви завантажуєте. Переглядайте стенограми та слухайте аудіо одночасно. Підбиття підсумків: AI Super Summaries надає вам детальні огляди зустрічей, плани, нотатки зустрічі, ключові слова та завдання. Швидко відстежуйте та переглядайте всю зустріч за 5 хвилин! Співпрацюйте: додавайте коментарі та позначайте важливі моменти під час дзвінків, щоб товариші по команді могли їх легко переглядати. Пошук: перегляньте годинний дзвінок менш ніж за 5 хвилин. Фільтруйте за завданнями, датами, показниками та іншими важливими темами. Інтеграція: ваші нотатки, стенограми та записи зустрічей є більш цінними, коли вони автоматично синхронізуються з інструментами та платформами, які ви вже використовуєте. Реєструйте нотатки зустрічей, стенограми та записи у своїх програмах CRM і для співпраці, як-от Salesforce, Hubspot, Slack, Zapier тощо. Аналіз: Conversation Intelligence дає статистичні дані про час розмови, тенденції тем, настрої та багато іншого. Інтелектуальний пакет розмов дозволяє визначити, що під час викликів працює, а що ні. Статистика допоможе вам навчити вашу команду продажів укладати більше угод. Вони допомагають вашим рекрутерам швидше наймати кращих талантів, визначаючи тенденції під час співбесід з кандидатами. Уся ваша організація може створювати кращі продукти, налаштовуючись на голос вашого клієнта. Дізнайтеся, які повідомлення працюють, а які ні, у взаємодії з клієнтами та командою.
Vowel
vowel.com
Vowel — це інструмент для відеоконференцій і зустрічей на базі ШІ. Завдяки підведенню підсумків зустрічей на основі штучного інтелекту Vowel робить кожну зустріч більш інклюзивною та корисною, завдяки простому, безпечному та надійному досвіду. Проводьте, записуйте, транскрибуйте, кліпуйте, шукайте та діліться зустрічами — додатки не потрібні! Основні функції: - Підсумки нарад на основі штучного інтелекту доступні миттєво, коли ви покладете слухавку - Елементи дій на основі штучного інтелекту (пропонуються в режимі реального часу) - MeetingGPT, запитання та відповіді на нарадах на основі штучного інтелекту - Підсумки нарад Catch Me Up - Проводьте чудові відеозустрічі в ваш веб-переглядач - Записуйте та транскрибуйте одним клацанням миші, навіть якщо ви використовуєте безкоштовний план - Співпрацюйте над порядком денним і нотатками зустрічі в режимі реального часу (включаючи завдання) - Шукайте кожне коли-небудь сказане слово в усьому вмісті вашої зустрічі - Інтеграція Zapier - Кліп зустрічі моменти та діліться для миттєвого контексту - Зробіть зустрічі більш інклюзивними за допомогою відстеження часу розмови, емодзі, підняття рук тощо. Спробуйте Vowel безкоштовно сьогодні!
Staircase AI
staircase.ai
Staircase AI є піонером Customer Relationship Intelligence. Його платформа використовує штучний інтелект для аналізу мільйонів взаємодій з клієнтами та перетворення їх у практичну людську думку, яку неможливо помітити неозброєним оком. Компанії покладаються на Staircase AI, щоб подолати шум і покращити NRR. Штучний інтелект Staircase виявляє глибокі людські сигнали та розкриває стан клієнта, настрої, події подорожі, ризики та можливості. Його передова технологія аналізує всі взаємодії з клієнтами, включаючи електронні листи, чати, діяльність Slack, відеодзвінки тощо. Потім він поєднує людські сигнали, щоб генерувати інформацію на основі стосунків, як-от зміни зацікавлених сторін, позитивні чи негативні тенденції настроїв, проблемні теми тощо. У поєднанні з наявною аналітикою продукту людська аналітика забезпечує відсутній елемент для повного розуміння клієнта, щоб розвиватися в масштабах і боротися з відтоком.
Pocus
pocus.com
Pocus перетворює дані на дохід. Поєднайте всі сигнали про використання продукту та наміри, необхідні вашій команді, щоб визначити пріоритети для найкращих можливостей і швидко вжити заходів. Pocus допомагає вам будувати конвеєр на основі реальних сигналів купівлі, а не найкращих припущень вашої команди (незалежно від того, чи йдеться про створення нових логотипів чи розширення існуючих). Завдяки Pocus команди виходу на ринок у Asana, Canva, Miro та Loom заощаджують понад 10 годин на тиждень, копаючись у даних, щоб впевнено знаходити та укладати угоди.
Icereach
icereach.com
Отримуйте в 10 разів більше конверсій і персоналізуйте повідомлення в масштабі за допомогою Icereach. Найбезпечніший хмарний інструмент автоматизації для LinkedIn.
LinkedCamp
linkedcamp.com
Виберіть найнадійніший інструмент автоматизації LinkedIn, як-от LinkedCamp, і спростіть пошук потенційних клієнтів. Насолоджуйтеся 14-денною безкоштовною пробною версією сьогодні. Зареєструйтесь і збільште продажі.
Clay
clay.com
Clay — це інструмент штучного інтелекту, який дозволяє користувачам масштабувати свої творчі вихідні ідеї, поєднуючи потужність понад 50 постачальників даних, сканування в реальному часі та штучний інтелект. За допомогою Clay користувачі можуть надсилати персоналізовані кампанії, адаптовані до окремих одержувачів, збільшуючи шанси забронювати більше зустрічей. Clay пропонує низку функцій і функцій для підтримки ефективних вихідних кампаній. Користувачі можуть отримати доступ до великої мережі постачальників даних, щоб збирати відповідну інформацію про потенційних клієнтів, таку як списки вакансій, деталі технічного набору та останні новини. Clay також дозволяє користувачам визначати конкретні характеристики компаній, наприклад політику дистанційного керування або відповідність вимогам SOC II, і здійснювати пошук за ключовими словами на їхніх веб-сайтах. Інструмент надає доступ до великої бази даних контактів, що дозволяє користувачам знаходити електронні адреси та номери телефонів різні джерела, включаючи профілі LinkedIn, профілі Twitter і місцеві бізнес-довідники. Clay інтегрується з популярними платформами CRM, дозволяючи користувачам розширити свої можливості CRM за допомогою автоматизованого пошуку клієнтів. Користувачі також можуть використовувати можливості ШІ в Clay для створення персоналізованих електронних листів, написання повідомлень і автоматизації досліджень компанії. Інструмент пропонує функції для збагачення потенційних клієнтів, пошуку змін на роботі та підрахунку потенційних клієнтів на основі ключових слів та інших критеріїв. Clay довіряють понад 50 000 провідних команд, і він пропонує користувачам 14-денну професійну пробну версію, щоб на власні очі відчути його можливості. Завдяки своїй універсальності та набору функціональних можливостей Clay дає користувачам змогу оптимізувати свої вихідні кампанії та спростити процеси залучення потенційних клієнтів.
Warmly
warmly.ai
Warmly — це перша автономна платформа оркестровки продажів, створена спеціально для команд малого та середнього бізнесу. Платформа керує метаданими з інструментів підтримки продажів, намірів B2B та інструментів збагачення для ідентифікації, відстеження та зв’язку з відвідувачами веб-сайту, які готові до конверсії. Автоматично агрегуючи дані та інтегруючи аналітичні дані з різних платформ, Warmly організовує найефективніший наступний крок для стимулювання кваліфікованих розмов для команди продажів. Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Їхня платформа AI Warm Leads Platform висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про намір купувати на вашому веб-сайті, вихідні послуги та CRM. Потім вони допомагають вам закрити цей конвеєр теплим, привабливим способом. Крім того, їхній набір безкоштовних інструментів продажу допоможе вашій команді краще спілкуватися з потенційними клієнтами у вашому календарі та на Zoom за допомогою відзначеного нагородами додатка Essential Zoom.
Nutsales
nutsales.co
Що таке Nutsales? Nutsales — це CRM-платформа на основі штучного інтелекту, яка підтримується масштабованою командою людей. Спершу ми можемо перетворити ваші кілька поштових скриньок на інтерактивні воронки, налаштувавши конвеєри за допомогою інтеграції Gmail для продажів, підтримки клієнтів, відділу кадрів тощо. Автоматизуйте призначення потенційних клієнтів за допомогою розширених алгоритмів, враховуючи критерії сегментації або круговий цикл. Розширення командних комунікацій за допомогою співпраці в режимі реального часу, додавання тегів і коментарів. Отримання нових потенційних клієнтів від вхідних і вихідних, інтеграція та взаємодія негайно. З Nutsales у вас буде цілодобова команда, що гарантує, що жодна розмова з клієнтом не залишиться непоміченою.
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: перетворення B2B Lead Generation для команд, орієнтованих на зростання Відкрийте для себе Leadgenerator.io, інноваційну B2B платформу для створення потенційних клієнтів, яка переосмислює та автоматизує процес створення потенційних клієнтів для спеціалістів із продажу, маркетингу та операцій. Наша найсучасніша платформа пропонує необхідні інструменти для процвітання в сучасному конкурентному середовищі. Основні характеристики: точне створення списків: без зусиль створюйте цільові списки потенційних клієнтів. Індивідуальні електронні листи: використовуйте персоналізацію на основі штучного інтелекту для кращого рівня взаємодії. Автоматизоване охоплення та подальші дії: оптимізуйте свою стратегію охоплення, щоб використовувати кожну можливість. Керівництво з продажу та навчання: вдосконалюйте здібності вашої команди та забезпечуйте більше угод. Тактичні інструменти охоплення: Адаптуйте свій підхід до продажів для ефективного досягнення мети. Leadgenerator.io, розроблений для представників з розвитку продажів (SDR), керівників облікових записів (AE) і маркетологів, є ідеальним рішенням для команд, які прагнуть до зростання, і прагнуть революціонізувати свої зусилля щодо залучення потенційних клієнтів.
Salesforge
salesforge.ai
Попрощайтеся з шаблонами холодної електронної пошти та привітайтеся з програмною холодною електронною поштою! Salesforge — це універсальний супердодаток для реалізації продажів, який дає кожній команді продажів найвищу ймовірність досягти мети, вирішуючи потребу персоналізувати холодну електронну пошту в масштабі, забезпечуючи при цьому можливість доставки вашої електронної пошти. Ми робимо це, вмикаючи штучний інтелект у реальному часі та машинне навчання для прийняття рішень щодо критично важливих операцій з продажу, покращення обміну повідомленнями кожною мовою та усунення потреби в різноманітних рішеннях для торгових точок, отже, підвищуючи вищий рівень конверсії.
EngageTech
engagetech.io
Ми дозволяємо нашим клієнтам здійснювати більш кваліфікований, передбачуваний процес за допомогою нашої унікальної платформи Sales Intelligence та послуг SDR світового рівня. Платформа EngageTech дає змогу командам SDR і відділам продажів по всьому світу виявляти облікові записи на ринку та покупців технологій B2B, готових до розмови. Динамічна база даних із доступною для пошуку актуальною, сумісною інформацією про компанію B2B і точними контактними даними про покупців техніки (посада, номери телефонів прямого набору, електронна пошта тощо), інтелектуально класифікуючи облікові записи на ринку та покупців техніки на основі їхньої ймовірності бути відкритий до розмови. EngageTech інтегрується з провідними платформами для взаємодії з продажами та CRM, а також забезпечує прямий зв’язок із потенційними клієнтами через платформу, що скорочує години часу на дослідження SDR та оптимізує діяльність для пошуку потенційних клієнтів. Наша база даних наповнюється понад 50 000 щотижневих вихідних дзвінків покупцям технологій у всьому світі, що дає нам змогу отримувати унікальну інформацію, яка гарантує, що SDR зосереджені на пошуках потрібних облікових записів і покупців у потрібний час, оснащених інформацією, необхідною для позитивних розмов. Не просто вірте нам на слово; прочитайте наші понад 50 відгуків і подивіться, що скажуть наші клієнти. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про наші послуги SDR, що надаються аутсорсингу, відвідайте наш веб-сайт.
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для підприємств будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається вашим командам. Підтримка | Продаж | ITSM | Хмарна АТС
Zopto
zopto.com
Охоплення продажів за всіма каналами, зростання на автопілоті Ми допомагаємо тисячам клієнтів спростити пошук потенційних клієнтів і розвивати свій бізнес у масштабований і передбачуваний спосіб, використовуючи Multi-Touch Smart Workflows у LinkedIn та електронній пошті.
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker — це вдосконалений інструмент із підтримкою штучного інтелекту, призначений для покращення взаємодії з продажами за рахунок гіперперсоналізації в масштабі. Інструмент нещодавно зібрав 2,5 мільйона євро та придбав MyProfilia, а також запустив нове розширення Chrome. Однією з ключових особливостей Humanlinker є його функція генеративного копірайтингу штучного інтелекту, яка допомагає командам продажів створювати персоналізовані криголами для своїх зусиль з поширення інформації. Ці криголами генеруються на основі аналізу особистості DISC, який дає зрозуміти притаманні риси особистості потенційних клієнтів. Цей аналіз допомагає спеціалістам із продажу ефективно спілкуватися, зміцнювати довіру та вести переговори з потенційними клієнтами. Humanlinker також пропонує 360° Account & People Intelligence, що дозволяє командам продажів отримати глибше розуміння своїх цільових облікових записів і осіб у цих облікових записах. Ця розвідка включає інформацію з платформ соціальних мереж, таких як LinkedIn і Twitter, а також подкасти, інтерв’ю та статті. Інструмент легко інтегрується з такими популярними платформами CRM, як Salesforce, Hubspot, Salesloft і Outreach, що дозволяє командам продажів отримувати доступ до наявних даних і робочих процесів і використовувати їх. Humanlinker призначений для команд продажів, які прагнуть оптимізувати свої процеси пошуку та продажу. Він надає потужні ключі персоналізації, які використовують інформацію з різних джерел, допомагаючи професіоналам з продажу бронювати більше зустрічей і скорочувати цикл продажів. Інструмент також допомагає в підготовці зустрічей, надаючи пропозиції та рекомендації, створені ШІ, що дозволяє торговим представникам мати більший вплив на кожну зустріч. Загалом, Humanlinker дає змогу командам продажів персоналізувати свою взаємодію по всіх каналах, що призводить до покращення результатів продажів і підвищення продуктивності.
Gong.io
gong.io
Переглянути більше. Зрозумійте більше. Виграй більше. Платформа Revenue Intelligence Platform (від Gong) трансформує організації завдяки точному розумінню взаємодії з клієнтами для підвищення ефективності бізнесу, покращення процесу прийняття рішень і прискорення зростання доходів. Це дозволяє компаніям фіксувати, розуміти та реагувати на всі взаємодії з клієнтами в єдиній інтегрованій платформі. Платформа Gong Revenue Intelligence Platform використовує власну та запатентовану технологію штучного інтелекту, щоб точно розуміти взаємодію з клієнтами, щоб підвищити видимість, сприяти прийняттю рішень і узгодити стратегії в організаціях з досягти успішних результатів. Тисячі інноваційних компаній, як-от Morningstar Inc., LinkedIn, Shopify, Slack, SproutSocial, Twilio та Zillow, довіряють Gong для забезпечення реальності своїх клієнтів. Gong — приватна компанія зі штаб-квартирою в районі затоки Сан-Франциско. Аудиторія користувачів програмного забезпечення G2 поставила Gong №1 у списку «100 найкращих програмних продуктів» за 2021 та 2022 рр. Gong також було визнано в семи додаткових списках G2 Best Of, зокрема: №1 у списку «Продукти з найвищим рівнем задоволення» №1 у Топ-50 Корпоративні продукти №1 у 50 найкращих продуктах середнього ринку Найкращі продукти для продажу Продукти для малого бізнесу Продукти, що швидко розвиваються. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.gong.io.
Mediafly
mediafly.com
Перша й єдина зупинка B2B для отримання прибутку Усе, що потрібно вашій команді для залучення покупців, підготовки продавців, кількісного визначення вартості та постійної оптимізації ефективності. Одна модульна платформа — забезпечує прогнозоване зростання доходу в масштабі.
Oliverlist
oliverlist.com
Oliverlist — це універсальний інструмент, який дозволяє компаніям будь-якого розміру автоматизувати охоплення електронною поштою та значно збільшити продажі. - Імпортуйте та знаходьте професійні електронні листи через різні джерела в Інтернеті, як-от соціальні мережі чи професійні каталоги. - Плануйте інформаційні кампанії електронною поштою з автоматичними подальшими діями та автоматизованою обробкою відповідей за допомогою штучного інтелекту - І, нарешті, нехай наш алгоритм допоможе вам краще вибрати потенційних клієнтів, які найбільш сприйнятливі до вашої пропозиції.
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai — це платформа для перетворення потенційних клієнтів, яка перетворює ваших нових потенційних клієнтів на готові до продажу можливості за допомогою миттєвих розмов за допомогою штучного інтелекту та людей. Мільярди доларів витрачаються на потенційних клієнтів, але лише 27% фактично реагують на них. Verse.ai виник як де-факто технологічне рішення для найнагальнішої проблеми кожного бізнесу: реагування на потенційних клієнтів і подальші дії. Імовірність переходу потенційного клієнта зростає в 21 раз лише завдяки миттєвості багатогранної відповіді Verse.io. Поєднавши інноваційну технологію з галузевим досвідом, Verse.ai розробив ідеальну формулу, щоб скоротити час, витрачений на пошук недоречних потенційних клієнтів в Інтернеті, тим самим дозволяючи торговим представникам зосереджуватися на серйозних потенційних клієнтах і підвищувати свої коефіцієнти конверсії до 300%. Платформа доступна за передплатою. Платформа Verse.ai працює з усіма типами потенційних клієнтів, джерелами та CRM, автоматично залучаючи потенційних клієнтів, щойно вони отримані. На відміну від статичних рішень для залучення потенційних клієнтів, Verse.io використовує ідеальне поєднання автоматизації, людського дотику та перевірених сценаріїв, щоб миттєво зв’язуватися з кожним потенційним клієнтом і ретельно їх перевіряти. Крім того, Verse.io надає командам продажів повний контроль над процесом залучення потенційних клієнтів: індивідуальні параметри, доступ до розмови в режимі реального часу та можливість передавати всі дані про залучення назад у вашу CRM. Коли потенційний клієнт вважається кваліфікованим, він повертається до торгового представника. Ця передача здійснюється або за допомогою живої передачі, або за допомогою запису про зустріч, яка записується безпосередньо в календарі торгового представника. Verse.io діє як продовження вашої команди - як за духом, так і за назвою. У результаті створюється бездоганний досвід для компанії та потенційного клієнта.
Autobound
autobound.ai
Щодня надсилається 320 мільярдів електронних листів, і вхідні поштові скриньки кожного покупця переповнені. Бути надзвичайно персоналізованим і актуальним – це вже не можливість, а необхідність. Autobound миттєво створює гіперперсоналізовані електронні листи на основі новин, тенденцій конкурентів, подкастів, соціальних мереж, фінансових звітів, спільного досвіду, хобі тощо. Наш помічник зі штучним інтелектом автоматизує 30+ хвилинний процес дослідження та написання, щоб у 2-3 рази збільшити вашу частоту відповідей. Коли ви вперше реєструєтесь, штучний інтелект Autobound зчитує загальнодоступну інформацію про вашу компанію, щоб створити початкове повідомлення для вашого облікового запису. Нові користувачі можуть розвивати свій стиль написання, вимикати/вмикати статистику тощо. Завдяки інтеграції з Gmail, Salesloft, Outreach, Salesforce, Hubspot тощо ми тут, щоб полегшити ваше життя. Безкоштовні користувачі можуть писати вміст для 5 потенційних клієнтів щодня, користувачі Pro отримують необмежену кількість кредитів на вміст. Autobound також пропонує пропозицію масового вмісту, що дозволяє продавцям і маркетологам створювати гіперперсоналізований вміст для тисяч потенційних клієнтів одночасно за допомогою завантаження CSV. Будь-хто може почати створювати гіперперсоналізований контент безкоштовно за <30 секунд! Зареєструйтеся сьогодні на www.autobound.ai/sign-up-free.
Structurely
structurely.com
Structurely вірить, що майбутнє роботи — це співпраця між ШІ та людьми. Він реалізує найвищий потенціал, автоматизуючи важку роботу та одержуючи більш ефективні результати. Наш штучний інтелект (AI) скорочує ваші цикли продажів і допомагає вам і вашим представникам укладати більше угод. Понад 5000 відділів маркетингу та продажів використовують Structurely, щоб створити свій конвеєр і прискорити зростання доходів. Structurely надає свої послуги з кваліфікації та виховання провідних спеціалістів у галузі штучного інтелекту для багатьох галузей, зокрема: Нерухомість SaaS Автомобілебудування З моменту заснування Structurely у 2016 році нашим експертам вдалося допомогти багатьом підприємствам із різних галузей досягти їхніх цілей щодо закриття лідирування. Зателефонуйте нам, щоб дізнатися більше про те, як ми можемо допомогти вам досягти успіху у вашому бізнесі! Наше місцезнаходження: 2712 Stange Rd. Ames, IA 50010 Наш номер телефону: (810) 498-2498
Aptivio
aptiv.io
Найдосконаліша на планеті автоматизована платформа мережевих продажів у поєднанні з реальним бажанням покупця, що допомагає B2B-компаніям підвищити зростання доходів, виявляючи облікові записи, які, швидше за все, конвертуються, і найкоротший шлях до закриття. Удосконалені сигнали штучного інтелекту Aptivio визначають і визначають пріоритетність намірів покупця на кожному етапі циклу покупця, тому ваша команда доходів зосереджується на важливих потенційних клієнтах. Наша платформа додає в середньому на 25% більше кваліфікованих потенційних клієнтів за перші 60 днів використання та на 40% через 6 місяців. Розкрийте максимальний потенціал свого трубопроводу за допомогою ШІ Aptivio.
Lavender
lavender.ai
Lavender — ваш тренер електронної пошти зі штучним інтелектом Він поєднує в собі все необхідне для легкого написання електронних листів для продажу, які отримують відповіді. Отримайте консультації електронної пошти за допомогою штучного інтелекту в режимі реального часу, досліджуйте потенційного клієнта, не виходячи з папки "Вхідні", перевірте, чи потрапить ваш електронний лист у СПАМ, подивіться, як він виглядає на мобільному пристрої, а також багато іншого. SDR та AE від найбільших світових компаній використовують Lavender для підвищення кількості відкритих і подвійних відповідей. Якщо ви отримаєте відповідь, ви, швидше за все, домовитеся про зустріч і укладете угоду.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
Avoma
avoma.com
Avoma — це наскрізний помічник зі штучним інтелектом для зустрічей для команд, які працюють із клієнтами. Його технологія на основі штучного інтелекту допомагає командам, які працюють із клієнтами, отримувати важливу інформацію про клієнтів до, під час і після важливих зустрічей. Avoma аналізує думки та інтелектуальні дані, щоб допомогти представникам скоротити цикл продажів і захопити більше клієнтів. За допомогою Avoma ви можете автоматично записувати всі свої зустрічі, отримувати повні стенограми та зведені нотатки, а також корисну інформацію, синхронізовану безпосередньо з вашою CRM. Переглядайте дзвінки та зустрічі швидше, шукаючи безпосередньо в стенограмах і використовуючи визначені теми, щоб знайти саме те, що ви шукаєте. Avoma легко інтегрується з вашими улюбленими інструментами.
Crono
crono.one
Crono — це кардинальна платформа для залучення продажів, яка поєднує в собі технологію штучного інтелекту, можливості багатоканального охоплення та спрощене керування конвеєром, щоб надихнути команди продажів. Використовуючи дані та алгоритми штучного інтелекту, Crono допомагає визначити найперспективніші перспективи та найефективніші канали зв’язку, максимізуючи рівень конверсії та сприяючи зростанню доходу. Завдяки зручному інтерфейсу та автоматизованим функціям Crono дає змогу спеціалістам із продажу зосередитися на продажах, а також надаючи цінну інформацію для оптимізації процесів продажів. Crono — це найкраще рішення для команд продажів, які прагнуть прискорити свій успіх і досягти виняткових результатів. Змініть свою гру продажів із Crono!
Upscale
upscale.ai
Upscale — це платформа для залучення до продажу, яка автоматизує охоплення продажів за допомогою кількох каналів, таких як електронна пошта, телефонні дзвінки, LinkedIn, текстові повідомлення тощо. Наша уніфікована платформа, що керується даними, допомагає спростити рутинну роботу та дозволяє вашій команді з продажів зосередитися на тому, що справді важливо – укладенні угод. - Багатоканальний охоплення (електронна пошта, дзвінок, LinkedIn, WhatsApp, SMS, голосова пошта) - Інтелектуальні тригери для автоматизації та економії часу - Простий у використанні інтерфейс - Безкоштовна цілодобова підтримка по телефону, чату та електронною поштою - Безкоштовна інтеграційна підтримка для успіху - Інтеграція з Salesforce, Pipedrive, HubSpot, Zoho, Gmail, Outlook, Vidyard, ZoomInfo, Lusha тощо.
Roi4Presenter
roi4presenter.com
ROI4Presenter — це веб- та мобільний додаток для автоматизації продажів, створення потенційних клієнтів і адаптації. Інструмент допомагає заощадити час і підвищити ефективність презентацій менеджерам з продажу, маркетологам, кадровикам і всім, хто активно використовує презентації як інструмент у своїй роботі. ROI4Presenter вирішує проблему узгодження часу презентації між доповідачем і слухачем, адже останні можуть у будь-який час самостійно переглянути презентацію, не втрачаючи можливості особистого спілкування, завдяки вбудованому чату та можливості зателефонувати ведучий для живого спілкування голосом або відео. ROI4Presenter відкриває новий канал для генерації лідерів, оскільки презентацію можна зробити постійно доступною за посиланням або вбудувати на будь-яку веб-сторінку сайту, налаштувавши при цьому збір контактної інформації слухачів та отримання сповіщень про початок перегляду. ROI4Presenter економить час слухача і підвищує шанси бути почутим доповідачем завдяки спеціальному режиму «pitch», який дозволяє ознайомитися з основним змістом презентації за кілька хвилин. ROI4Presenter допомагає презентаціям ставати кращими, отримуючи відгуки від слухачів. За допомогою ROI4Presenter ви можете додавати відео як слайд, перетворювати відеоконтент на слайди, додавати аудіо та відповіді на поширені запитання до своїх презентацій. А гнучкі параметри керування доступом і презентаціями дозволяють адаптувати ваші презентації до ваших конкретних потреб.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket — це платформа AI для сучасних команд продажів. З Amplemarket ви чарівним чином спростите спосіб виявлення, залучення та перетворення ваших наступних клієнтів. Що кажуть наші клієнти: * Deel: від серії A до єдинорога за 12 місяців. Як Amplemarket забезпечив 20-кратне зростання прибутку Deel. * Vanta: як Vanta закривається більше та швидше завдяки даним про наміри купівлі Amplemarket (9x ROI) Приєднуйтесь до сотень компаній із Deel, Rippling, Vanta та багатьох інших, які покращують свої продажі завдяки Amplemarket. Ось що ви отримуєте: * Власні дані: легко знайдіть дані, які допоможуть вам укладати угоди. * Вбудована персоналізація: утричі збільште ваші показники відповідей завдяки гіперперсоналізованим повідомленням. * Багатоканальний охоплення: електронна пошта, телефон, LinkedIn тощо. * Завдяки штучному інтелекту: дозвольте представникам зосередитися на продажах, а штучний інтелект подбає про інше. * Оптимізація доставки: надсилайте свої електронні листи в основну скриньку вхідних повідомлень потенційного клієнта. * Сигнали наміру купувати: націлюйтеся на покупців, які активно шукають рішення, подібне до вашого.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI — це платформа продажів і маркетингу на базі штучного інтелекту, яка допомагає компаніям у всьому світі швидше розвиватися за допомогою маркетингових рішень на основі облікових записів. На єдиній платформі: визначте та знайдіть свої цільові облікові записи, оркеструйте індивідуальні бесіди з цільовими групами, залучайте їх через кілька каналів, запускайте рекламу ABM на основі штучного інтелекту, вимірювайте та оптимізуйте успіх ABM у всіх своїх кампаніях. Завдяки штучному інтелекту в основі SalesboxAI Avatar допомагає компаніям швидше та ефективніше знаходити та захищати клієнтів шляхом автоматичного зв’язку, залучення, кваліфікації та подальшої взаємодії з цільовими обліковими записами за допомогою багатоканальних двосторонніх розмов. Щоб дізнатися більше, відвідайте: https://salesbox.ai
Tilkee
tilkee.com
Tilkee стимулює ваш бізнес, надаючи можливості вашим відділам продажів і маркетингу за допомогою надійних і актуальних даних. Tilkee підвищує ефективність відділів продажів і маркетингу та генерує дані для організацій, щоб краще взаємодіяти з потенційними клієнтами. Використовуючи інноваційні інструменти відстеження, аналітику взаємодії на основі штучного інтелекту та понад 30 інтегрованих інструментів, включаючи Salesforce і Microsoft Dynamics, платформа Tilkee підвищує ефективність управління продажами та допомагає досягти вищої продуктивності продавців. Незалежно від того, використовуєте ви Salesforce, Oracle, Microsoft Dynamics або один із багатьох інших інструментів CRM, складне хмарне рішення Tilkee аналізує зацікавленість потенційних клієнтів за допомогою розширеного інтелекту та дозволяє вашим відділам продажів зв’язуватися з потрібним потенційним клієнтом у потрібний момент. Tilkee аналізує читацьку поведінку потенційних клієнтів, щоб допомогти вам у реальному часі перевірити їхнє бажання підписати угоду.
Aloware
aloware.com
Aloware — це багатоканальна хмарна телефонна система та платформа для залучення клієнтів, розроблена спеціально для малого та середнього бізнесу (SMB). Однією з ключових особливостей Aloware є його інтеграція з різними системами CRM, такими як HubSpot, Pipedrive, Zoho, щоб назвати декілька, і комунікаційними каналами, включаючи телефонні дзвінки VoIP, текстові SMS-повідомлення та електронну пошту. Це дає змогу малим і середнім підприємствам керувати всіма розмовами з клієнтами з єдиної інформаційної панелі, полегшуючи відстеження взаємодії, визначаючи пріоритетність потенційних клієнтів і запитів у службу підтримки, а також забезпечуючи своєчасні подальші дії для команд продажів і підтримки. Aloware також може похвалитися TCPA-сумісним Power Dialer, який допомагає агентам максимізувати продуктивність дзвінків, не боячись випадкового набору номерів DNC або бути позначеним як "шахрайство". Останнім доповненням до переліку конкурентоспроможних функцій Aloware є його власний чат-бот AlohaBot зі штучним інтелектом у програмі, який не вимагає інтеграції сторонніх програм, що робить його плавнішим, швидшим і найдосконалішим на ринку. У поєднанні з легендарною програмою Sequence+, яка дозволяє компаніям автоматизувати робочі процеси та запускати такі дії, як SMS/MMS, дзвінки та кампанії електронною поштою, Aloware надає малим і середнім підприємствам універсальний комунікаційний інструмент, щоб отримати найгострішу перевагу в своїх галузях.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai — це холодний інструмент автоматизації електронної пошти, який допомагає компаніям покращити вихідну комунікацію. Він надає набір функцій, щоб зробити процес простішим, швидшим і ефективнішим. Підключайте необмежену кількість скриньок «Вхідні», насолоджуйтесь безкоштовною розминкою для всіх своїх облікових записів, вбудованою перевіркою електронної пошти та очищенням даних, програмою послідовності й створення шаблонів на основі штучного інтелекту та багато іншого. Інструмент також містить такі функції, як перевірка електронної пошти та очищення списків, спеціальні поля персоналізації, автоматизована персоналізація GIF, IMG та відео, помічник із копірайтингу AI тощо. Це допомагає компаніям залучати нових клієнтів, підвищувати прибутки, масштабувати вихідні кампанії, забезпечувати галузеві партнерства та знаходити інвесторів для наступного раунду фінансування. Усі ці функції розроблено, щоб допомогти компаніям заощадити час, підвищити ефективність і покращити рентабельність інвестицій.
Luna.ai
luna.ai
Стара методика продажів зламана. Сучасні потенційні клієнти не терплять цих універсальних спам-повідомлень. А постачальники послуг електронної пошти посилили свою політику щодо масової холодної розсилки. Це нова ера, і старі способи просто більше не допомагають. І якщо ви думаєте, що просто розширення вашої команди продажів – це чарівна куля, подумайте ще раз. Незважаючи на всі свої зусилля, багато продавців не можуть зрозуміти й ефективно залучити потенційних клієнтів. Рентабельність інвестицій торгових представників стає все важче й важче виправдати. Звучить знайомо? Настав час змін. Увійдіть у Luna.ai, свій ракетний корабель у темряві продажів. Luna.ai — це не просто ще один інструмент продажу AI; це універсальна платформа потенційних клієнтів, яку ви шукаєте. Продажі на основі сигналів, масштабна персоналізація, можливість доставки електронною поштою – Luna.ai це охоплює. З Luna.ai ви не просто продаєте; ви продаєте розумніше та ефективніше. Уявіть собі систему, яка знає вашого потенційного клієнта зсередини та зовні, побудовану на величезній кількості даних і розуміння, щоб забезпечити точне охоплення кожного клієнта. Вільно володіє вражаючими 152 мовами. А найкраща частина? Масштабований, з необмеженою кількістю облікових записів електронної пошти, і все це в одну десяту вартості традиційних методів. За своєю суттю Luna.ai надає вам можливість досягти успіху в тому, що вам найбільше подобається: спілкуватися з клієнтами та укладати ці угоди. Йдеться про те, щоб усунути припущення та переконатися, що кожне повідомлення, яке ви надсилаєте, буде особистим і актуальним. Налаштуйте свою першу книгу ігор сьогодні. Завдяки попереднім налаштуванням Luna.ai ви почнете працювати за лічені хвилини. До зустрічі на Місяці!
Prodoscore
prodoscore.com
Prodoscore — це неінвазивне та орієнтоване на співробітників рішення для візуалізації даних і моніторингу продуктивності співробітників, яке створює видимість щоденної цифрової взаємодії. Пропонуючи практичну інформацію, що ґрунтується на даних і засвоюється за лічені секунди, Prodoscore тримає керівників краще поінформованими та підготовленими, водночас забезпечуючи гнучкість для працівників і відповідальність для роботодавців. Статистичні відомості допомагають організації та індивідуальному успіху. Використовуючи машинне навчання, штучний інтелект та обробку природної мови, ми вимірюємо тисячі щоденних точок активності у ваших основних бізнес-додатках, таких як CRM, офісний пакет і телефонна система, щоб надавати аналіз продуктивності. Наша власна система підрахунку балів виробляє ключові показники, які можна засвоїти за лічені секунди, тож керівники можуть приймати обґрунтовані рішення на основі даних. Наші складні алгоритми машинного навчання видають єдиний бал, що полегшує вам швидке вивчення можливостей. Давно минули часи перегляду багатьох звітів і важких розмов для виявлення проблемних областей. Впровадження займає менше 15 хвилин і не впливає на кінцевого користувача. Існує багато причин для вимірювання продуктивності співробітників, але існує дуже мало інструментів, які дійсно працюють і які легко впроваджувати та використовувати.