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Програмне забезпечення AI Sales Assistant
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Програмне забезпечення AI Sales Assistant - Найпопулярніші застосунки

Помічники продавців AI, широко відомі як віртуальні помічники продавців AI, — це програми, призначені для підтримки торгових представників шляхом автоматизації різноманітних завдань і процесів за допомогою інтегрованого штучного інтелекту. Ці завдання охоплюють кваліфікацію лідера, подальші дії, управління конвеєром, прогнозування, планування зустрічей і введення даних. Команди відділу продажів і маркетингу часто використовують помічників продавців зі штучним інтелектом для автоматизації повсякденних завдань, що дає більше часу для виконання складних і вимогливих обов’язків. Ці інструменти часто сумісні з іншим програмним забезпеченням або можуть легко інтегруватися з існуючими системами CRM, хоча багато з них також є автономними рішеннями.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho CRM – це інструмент для управління відносинами з клієнтами, що полегшує бізнес-операції та інтегрується з іншими додатками Zoho.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Fireflies.ai – це голосовий помічник на базі ШІ, який автоматично записує, транскрибує та підсумовує зустрічі, інтегруючись з популярними платформами для відеоконференцій.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.

Cloze

Cloze

cloze.com

Cloze - мобільний додаток для автоматизованого управління стосунками, який інтегрує електронну пошту, соціальні медіа та інші платформи для зручного відстеження контактів.

Writecream

Writecream

writecream.com

Writecream - це AI-інструмент для створення текстового контенту, який допомагає писати оголошення, блоги, описи продуктів і персоналізовані електронні листи.

Clay

Clay

clay.com

Clay - це AI інструмент для автоматизації вихідних кампаній, збагачення даних та управління контактами для ефективного залучення клієнтів.

Fathom

Fathom

fathom.video

Fathom — це AI-додаток, що записує та підсумовує зустрічі. Він інтегрується з CRM і дозволяє ділитися ключовими моментами.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.

CoPilot AI

CoPilot AI

copilotai.com

CoPilot AI - це програмне забезпечення, яке допомагає командам з продажу та маркетингу знаходити, взаємодіяти і конвертувати потенційних клієнтів з використанням ШІ.

Luna.ai

Luna.ai

luna.ai

Luna.ai - це платформа штучного інтелекту для автоматизації продажів, що покращує персоналізацію спілкування з потенційними клієнтами та управління електронною поштою.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Freshsales - це платформа CRM для управління продажами, яка автоматизує завдання, оцінює потенціал свинців і оптимізує взаємодію з клієнтами.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall - платформа для бізнес-комунікацій, що дозволяє здійснювати дзвінки, надсилати SMS, автоматизувати процеси та інтегруватися з CRM в 70+ країнах.

Gong.io

Gong.io

gong.io

Gong.io — платформа для аналізу взаємодії з клієнтами, що допомагає компаніям покращити стратегії продажів та зростання доходу через розуміння даних з продажу.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals - платформа для генерації лідів, яка допомагає виявити відвідувачів сайту і взаємодіяти з ними без заповнення форм.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus - це платформа для управління відносинами з клієнтами, що об'єднує команди продажів, маркетингу та підтримки в одному інтерфейсі.

Momentum

Momentum

momentum.io

Momentum - це платформа без коду для автоматизації робочих процесів продажів, інтегрується з інструментами як Slack, Salesforce та Asana.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly - платформа для організації продажів, що допомагає командам виявляти та відстежувати клієнтів, готових до покупки, через автоматичне збирання даних.

UpdateAI

UpdateAI

update.ai

UpdateAI - цифровий асистент для менеджерів успіху клієнтів, який автоматично фіксує нотатки, призначає дії та допомагає з електронною поштою.

Salesmate

Salesmate

salesmate.io

Salesmate - це CRM-рішення для управління контактами, угодами та автоматизації продажів, з можливістю інтеграції та аналізу ефективності.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Salesflare - просте CRM для малого бізнесу, яке автоматизує управління продажами та інтегрується з Google та Outlook.

Regal.io

Regal.io

regal.io

Regal.io — це додаток, який зчитує наміри клієнтів у реальному часі та автоматизує взаємодію через AI-агентів і людських агентів.

EverReady

EverReady

everready.ai

EverReady автоматично збирає бізнес-дані з електронної пошти, календарів та телефонів представників з продажу для CRM.

Squaretalk

Squaretalk

squaretalk.com

Squaretalk — це платформа для оптимізації ділових комунікацій, що пропонує рішення для управління дзвінками, інтеграцію з CRM та багатоканальне спілкування.

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

smrtPhone - це платформа для зв'язку, яка інтегрує телефони, текстові повідомлення та управління лідами в одному додатку для бізнесу.

Regie.ai

Regie.ai

regie.ai

Regie.ai - це інструмент на базі штучного інтелекту для оптимізації процесів продажів, автоматизації взаємодії з потенційними клієнтами та управління даними.

Aircover.ai

Aircover.ai

aircover.ai

Aircover.ai - це штучний інтелект для підтримки продажів під час переговорів, забезпечуючи доступ до матеріалів у реальному часі для підвищення продуктивності.

Lavender

Lavender

lavender.ai

Лаванда - це AI-інструмент для оптимізації торгових електронних листів, що забезпечує зворотний зв'язок, перевірку адрес та підвищує ймовірність отримання відповідей.

Sybill

Sybill

sybill.ai

Sybill - це AI-інструмент, що аналізує мову тіла клієнтів під час продажів, надає звіти та допомагає покращити комунікацію для команд, які виходять на ринок.

Contlo

Contlo

contlo.com

Contlo — платформа для автоматизації маркетингу з використанням штучного інтелекту, що забезпечує персоналізовані кампанії та аналітику для взаємодії з клієнтами.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai - платформа для оптимізації процесу продажу, що використовує AI та автоматизацію для покращення управління обліковими записами та трубопроводами.

Salesforge

Salesforge

salesforge.ai

Salesforge - платформа для автоматизованого розсилання електронних листів із персоналізацією та управлінням кампаніями для підвищення ефективності продажів.

Clari

Clari

clari.com

Clari - платформа для управління доходами, яка покращує прогнозування продажів та аналітику за рахунок інтеграції з CRM, зокрема Salesforce.

Salesroom

Salesroom

salesroom.com

Salesroom - це платформа для відеоконференцій з ІІ, яка відстежує залученість покупців і навчає ефективній віртуальній комунікації.

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken - платформа, що використовує штучний інтелект для аналізу розмов про продажі, надаючи командам в реальному часі інсайти для підвищення ефективності.

SalesboxAI

SalesboxAI

salesbox.ai

SalesboxAI - це платформа, що використовує ШІ для автоматизації продажів і маркетингу, допомагаючи бізнесу ефективно взаємодіяти з цільовими клієнтами.

Aloware

Aloware

aloware.com

Aloware - це хмарна платформа для комунікації, яка інтегрується з CRM, спрощує роботу з клієнтами та управління взаємодією через різні канали зв'язку.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply.io - це платформа для автоматизації комунікації з потенційними клієнтами через електронну пошту, LinkedIn та інші канали для генерації лідів.

Grain

Grain

grain.com

Grain - це інструмент для запису зустрічей, який автоматизує ведення нотаток та збору інформації з клієнтських бесід у Zoom, Google Meet та Microsoft Teams.

Upscale

Upscale

upscale.ai

Upscale - платформа для автоматизації продажів, що спрощує комунікацію через email, дзвінки, LinkedIn, SMS та інші канали, допомагаючи зосередитися на закритті угод.

Air AI

Air AI

air.ai

AIR AI - це платформа, яка виконує обслуговування клієнтів через телефонні дзвінки, працюючи цілодобово і забезпечуючи персоналізовані відповіді.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

CallTrackingMetrics - це платформа для моніторингу та аналізу вхідних дзвінків, що допомагає підприємствам покращити маркетингові стратегії та взаємодію з клієнтами.

Goodmeetings

Goodmeetings

goodmeetings.ai

Goodmeetings - платформа для відеозустрічей, що автоматизує робочі процеси продажів та аналізує ефективність взаємодії з клієнтами.

Aider

Aider

aider.ai

Aider - платформа для бухгалтерів, що автоматизує аналіз фінансів клієнтів, надаючи огляд грошових потоків та податкових оцінок.

InboxPro

InboxPro

inboxpro.io

InboxPro допомагає автоматизувати електронну пошту, перетворювати потенційних клієнтів на покупців та покращувати комунікацію з ними.

FlashIntel

FlashIntel

flashintel.ai

FlashIntel - платформа для бізнесу, яка поєднує дані з різних джерел для покращення взаємодії з клієнтами та ухвалення рішень на основі аналітики.

Clodura.AI

Clodura.AI

clodura.ai

Clodura.AI – це платформа для генерації B2B-лідів, яка використовує AI для аналізу даних, автоматизації комунікацій та збагачення профілів потенційних клієнтів.

Avoma

Avoma

avoma.com

Avoma-це помічник для зустрічей з AI, що автоматично записує, транскрибує та аналізує зустрічі для підвищення ефективності команд, інтегруючись з CRM.

Laxis

Laxis

laxis.com

Laxis - це AI помічник для зустрічей, який записує, транскрибує та підсумовує важливі моменти зустрічей, інтегрується з CRM та підтримує багатомовність.

Wrench.ai

Wrench.ai

wrench.ai

Wrench.ai є інструментом на базі даних, що допомагає автоматизувати процеси та приймати обґрунтовані рішення для оптимізації ресурсів.

Dooly

Dooly

dooly.ai

Dooly допомагає командам з продажу покращити управління CRM, оптимізувати процеси продажу та автоматизувати рутинні завдання.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk - платформа для проведення віртуальних демонстрацій продуктів та автоматизації процесу продажів, з інтерактивними можливостями для команди продажів.

Woodpecker

Woodpecker

woodpecker.co

Woodpecker - це інтуїтивний інструмент для холодних електронних листів, який допомагає B2B-компаніям спілкуватися з потенційними клієнтами.

Attention

Attention

attention.tech

Attention - платформа з ІІ, що покращує роботу відділів продажу, аналізуючи дані розмов клієнтів та автоматизуючи CRM задачі.

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

pipelinersales.com

Pipeliner CRM - це програма для управління продажами, яка допомагає організувати взаємодії з клієнтами та відстежувати процеси продажу.

Dashworks

Dashworks

dashworks.ai

Dashworks – це платформа на базі AI для підвищення продуктивності, що забезпечує доступ до інформації, відповідає на запитання і інтегрується з Slack та іншими додатками.

Drift

Drift

drift.com

Drift - це платформа для комунікації з клієнтами, що автоматизує відповіді на запити та допомагає бізнесу взаємодіяти з відвідувачами сайтів.

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