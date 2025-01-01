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Асистенти AI зустрічей підвищують ефективність і продуктивність зустрічей шляхом автоматизації різноманітних завдань, пов’язаних із зустрічами. Використовуючи технології штучного інтелекту (AI) і обробки природної мови (NLP), ці інструменти вирішують такі завдання, як транскрибування нарад, відстеження розмов і спікерів, окреслення завдань і створення підсумків нарад. Крім того, деякі помічники зі штучного інтелекту виконують аналіз настроїв, оцінюючи емоційний стан учасників на основі шаблонів мовлення, щоб отримати уявлення про емоційний тон зустрічі. Ці інструменти можуть бути використані будь-ким в організації для оптимізації завдань наради та ефективного обміну знаннями та ключовими висновками з тими, хто не може бути присутнім. На відміну від традиційного програмного забезпечення для керування нарадами, помічники нарад зі штучним інтелектом призначені для активної участі в нарадах. Вони пропонують підтримку в реальному часі за допомогою транскрипції, відстеження розмов і автоматизації завдань, пов’язаних із зустрічами. Навпаки, інструменти керування нарадами в основному використовуються для планування, організації та керування нарадами, зосереджуючись на розкладі, створенні порядку денного та документації після наради. Хоча деякі продукти можуть включати елементи обох типів рішень, помічники зі штучним інтелектом відрізняються своєю активною участю та можливостями реального часу.
Запит на новий застосунок
Otter
otter.ai
Otter - це додаток для запису та транскрипції голосових бесід, що допомагає користувачам фіксувати, шукати та ділитися інформацією з зустрічей і інтерв'ю.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim - це додаток для планування, який автоматично знаходить найкращий час для завдань, зустрічей та перерв, оптимізуючи управління календарем.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies.ai – це голосовий помічник на базі ШІ, який автоматично записує, транскрибує та підсумовує зустрічі, інтегруючись з популярними платформами для відеоконференцій.
Notta
notta.ai
Notta - це інструмент транскрипції на основі AI, що перетворює голосові бесіди на текст, підтримує понад 58 мов та інтегрується з платформами для відеоконференцій.
Krisp
krisp.ai
Krisp - це додаток для видалення фонових шумів під час онлайн-зустрічей, пропонує транскрипцію розмов та запису зустрічей.
Webex
webex.com
Webex Webinars — це платформа для вебінарів, яка дозволяє організовувати заходи для різної аудиторії з можливістю інтерактивності та багатомовності.
Fathom
fathom.video
Fathom — це AI-додаток, що записує та підсумовує зустрічі. Він інтегрується з CRM і дозволяє ділитися ключовими моментами.
tl;dv
tldv.io
tl;dv - це додаток для запису і транскрипції зустрічей на Zoom та Google Meet, що дозволяє користувачам виділяти і ділитися важливими моментами.
X Image Generator
ximagegenerator.com
Генератор X Image - це інструмент, що створює зображення з текстових підказок, використовуючи модель Grok AI для візуалізації ідей користувачів.
Rewatch
rewatch.com
Rewatch об'єднує записи екрана, нотатки за допомогою ШІ та спільний відеохаб для ефективної комунікації та співпраці в командах.
Sembly
sembly.ai
Sembly – це додаток для запису, транскрибування зустрічей та автоматичного створення підсумків з ключовими моментами обговорень.
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us — платформа для проведення зустрічей і вебінарів з можливістю планування, управління прогресом і співпраці з учасниками.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek - це додаток для автоматизації зустрічей, який записує відео, транскрибує зміст, надає підсумки та аналітику для покращення продуктивності команд.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI - цифровий асистент для менеджерів успіху клієнтів, який автоматично фіксує нотатки, призначає дії та допомагає з електронною поштою.
Grain
grain.com
Grain - це інструмент для запису зустрічей, який автоматизує ведення нотаток та збору інформації з клієнтських бесід у Zoom, Google Meet та Microsoft Teams.
Fellow
fellow.app
Fellow - це програма для транскрипції та управління зустрічами з AI. Вона інтегрується з популярними інструментами для організації ефективних зустрічей.
Vowel
vowel.com
Vowel – це інструмент для відеоконференцій з AI, який забезпечує транскрипцію, підсумки зустрічей та керування змістом в режимі реального часу.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk - платформа для проведення віртуальних демонстрацій продуктів та автоматизації процесу продажів, з інтерактивними можливостями для команди продажів.
Laxis
laxis.com
Laxis - це AI помічник для зустрічей, який записує, транскрибує та підсумовує важливі моменти зустрічей, інтегрується з CRM та підтримує багатомовність.
Avoma
avoma.com
Avoma-це помічник для зустрічей з AI, що автоматично записує, транскрибує та аналізує зустрічі для підвищення ефективності команд, інтегруючись з CRM.
Scribbl
scribbl.co
Scribbl – додаток для запису та транскрибування зустрічей, що спрощує обробку інформації та обмін думками між учасниками.
Konch.ai
konch.ai
Konch.ai — це інструмент для точного перетворення аудіо та відео в текст. Підтримує транскрипцію на 50 мовах та зберігає записи зустрічей.
Spinach
spinach.ai
Spinach AI - помічник для зустрічей, що фіксує нотатки, автоматизує задачі і інтегрується з популярними інструментами, підтримує 100 мов.
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock – це додаток для організації зустрічей в Agile-командах, що забезпечує ефективність завдяки AI-підтримуваним ретроспективам та сесія планування.
Meetingflow
meetingflow.com
Flow Flow – це додаток для оптимізації зустрічей, що допомагає користувачам організувати, проводити та відстежувати прогрес зустрічей.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time - це AI-допоміжник для віртуальних зустрічей, який забезпечує доступність, автоматичний запис і персоналізовані рекомендації для покращення взаємодії в командах.
BuildBetter.ai
buildbetter.ai
BuildBetter.ai допомагає командам швидше отримувати прибуток, перетворюючи не використані дані, такі як записи дзвінків, на цінні результати.
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