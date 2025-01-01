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Програмне забезпечення AI Meeting Assistants
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Програмне забезпечення AI Meeting Assistants - Найпопулярніші застосунки

Асистенти AI зустрічей підвищують ефективність і продуктивність зустрічей шляхом автоматизації різноманітних завдань, пов’язаних із зустрічами. Використовуючи технології штучного інтелекту (AI) і обробки природної мови (NLP), ці інструменти вирішують такі завдання, як транскрибування нарад, відстеження розмов і спікерів, окреслення завдань і створення підсумків нарад. Крім того, деякі помічники зі штучного інтелекту виконують аналіз настроїв, оцінюючи емоційний стан учасників на основі шаблонів мовлення, щоб отримати уявлення про емоційний тон зустрічі. Ці інструменти можуть бути використані будь-ким в організації для оптимізації завдань наради та ефективного обміну знаннями та ключовими висновками з тими, хто не може бути присутнім. На відміну від традиційного програмного забезпечення для керування нарадами, помічники нарад зі штучним інтелектом призначені для активної участі в нарадах. Вони пропонують підтримку в реальному часі за допомогою транскрипції, відстеження розмов і автоматизації завдань, пов’язаних із зустрічами. Навпаки, інструменти керування нарадами в основному використовуються для планування, організації та керування нарадами, зосереджуючись на розкладі, створенні порядку денного та документації після наради. Хоча деякі продукти можуть включати елементи обох типів рішень, помічники зі штучним інтелектом відрізняються своєю активною участю та можливостями реального часу.

Запит на новий застосунок


Otter

Otter

otter.ai

Otter - це додаток для запису та транскрипції голосових бесід, що допомагає користувачам фіксувати, шукати та ділитися інформацією з зустрічей і інтерв'ю.

Reclaim

Reclaim

reclaim.ai

Reclaim - це додаток для планування, який автоматично знаходить найкращий час для завдань, зустрічей та перерв, оптимізуючи управління календарем.

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

Fireflies.ai – це голосовий помічник на базі ШІ, який автоматично записує, транскрибує та підсумовує зустрічі, інтегруючись з популярними платформами для відеоконференцій.

Notta

Notta

notta.ai

Notta - це інструмент транскрипції на основі AI, що перетворює голосові бесіди на текст, підтримує понад 58 мов та інтегрується з платформами для відеоконференцій.

Krisp

Krisp

krisp.ai

Krisp - це додаток для видалення фонових шумів під час онлайн-зустрічей, пропонує транскрипцію розмов та запису зустрічей.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars — це платформа для вебінарів, яка дозволяє організовувати заходи для різної аудиторії з можливістю інтерактивності та багатомовності.

Fathom

Fathom

fathom.video

Fathom — це AI-додаток, що записує та підсумовує зустрічі. Він інтегрується з CRM і дозволяє ділитися ключовими моментами.

tl;dv

tl;dv

tldv.io

tl;dv - це додаток для запису і транскрипції зустрічей на Zoom та Google Meet, що дозволяє користувачам виділяти і ділитися важливими моментами.

X Image Generator

X Image Generator

ximagegenerator.com

Генератор X Image - це інструмент, що створює зображення з текстових підказок, використовуючи модель Grok AI для візуалізації ідей користувачів.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Rewatch об'єднує записи екрана, нотатки за допомогою ШІ та спільний відеохаб для ефективної комунікації та співпраці в командах.

Sembly

Sembly

sembly.ai

Sembly – це додаток для запису, транскрибування зустрічей та автоматичного створення підсумків з ключовими моментами обговорень.

Sessions.us

Sessions.us

sessions.us

Sessions.us — платформа для проведення зустрічей і вебінарів з можливістю планування, управління прогресом і співпраці з учасниками.

MeetGeek

MeetGeek

meetgeek.ai

MeetGeek - це додаток для автоматизації зустрічей, який записує відео, транскрибує зміст, надає підсумки та аналітику для покращення продуктивності команд.

UpdateAI

UpdateAI

update.ai

UpdateAI - цифровий асистент для менеджерів успіху клієнтів, який автоматично фіксує нотатки, призначає дії та допомагає з електронною поштою.

Grain

Grain

grain.com

Grain - це інструмент для запису зустрічей, який автоматизує ведення нотаток та збору інформації з клієнтських бесід у Zoom, Google Meet та Microsoft Teams.

Fellow

Fellow

fellow.app

Fellow - це програма для транскрипції та управління зустрічами з AI. Вона інтегрується з популярними інструментами для організації ефективних зустрічей.

Vowel

Vowel

vowel.com

Vowel – це інструмент для відеоконференцій з AI, який забезпечує транскрипцію, підсумки зустрічей та керування змістом в режимі реального часу.

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk - платформа для проведення віртуальних демонстрацій продуктів та автоматизації процесу продажів, з інтерактивними можливостями для команди продажів.

Laxis

Laxis

laxis.com

Laxis - це AI помічник для зустрічей, який записує, транскрибує та підсумовує важливі моменти зустрічей, інтегрується з CRM та підтримує багатомовність.

Avoma

Avoma

avoma.com

Avoma-це помічник для зустрічей з AI, що автоматично записує, транскрибує та аналізує зустрічі для підвищення ефективності команд, інтегруючись з CRM.

Scribbl

Scribbl

scribbl.co

Scribbl – додаток для запису та транскрибування зустрічей, що спрощує обробку інформації та обмін думками між учасниками.

Konch.ai

Konch.ai

konch.ai

Konch.ai — це інструмент для точного перетворення аудіо та відео в текст. Підтримує транскрипцію на 50 мовах та зберігає записи зустрічей.

Spinach

Spinach

spinach.ai

Spinach AI - помічник для зустрічей, що фіксує нотатки, автоматизує задачі і інтегрується з популярними інструментами, підтримує 100 мов.

Team O'clock

Team O'clock

teamoclock.com

Team O'clock – це додаток для організації зустрічей в Agile-командах, що забезпечує ефективність завдяки AI-підтримуваним ретроспективам та сесія планування.

Meetingflow

Meetingflow

meetingflow.com

Flow Flow – це додаток для оптимізації зустрічей, що допомагає користувачам організувати, проводити та відстежувати прогрес зустрічей.

Equal Time

Equal Time

equaltime.io

Equal Time - це AI-допоміжник для віртуальних зустрічей, який забезпечує доступність, автоматичний запис і персоналізовані рекомендації для покращення взаємодії в командах.

BuildBetter.ai

BuildBetter.ai

buildbetter.ai

BuildBetter.ai допомагає командам швидше отримувати прибуток, перетворюючи не використані дані, такі як записи дзвінків, на цінні результати.

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Програмне забезпечення AI Meeting Assistants - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog