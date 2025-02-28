Програмне забезпечення AI Meeting Assistants - Найпопулярніші застосунки - Туреччина

Fireflies.ai

fireflies.ai

Fireflies — це голосовий помічник зі штучним інтелектом, який допомагає транскрибувати, конспектувати нотатки та виконувати дії під час зустрічей. Наш помічник зі штучного інтелекту, Фред, інтегрується з усіма провідними платформами для веб-конференцій у світі, такими як Zoom, Google Meet, Webex і Microsoft Teams, а також із бізнес-додатками, такими як Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce тощо. Запис: миттєво записуйте зустрічі на всіх основних платформах веб-конференцій. Запросіть Світлячків або дозвольте автоматично захопити їх. Транскрибувати: Fireflies може транскрибувати живі зустрічі або аудіофайли, які ви завантажуєте. Переглядайте стенограми та слухайте аудіо одночасно. Підбиття підсумків: AI Super Summaries надає вам детальні огляди зустрічей, плани, нотатки зустрічі, ключові слова та завдання. Швидко відстежуйте та переглядайте всю зустріч за 5 хвилин! Співпрацюйте: додавайте коментарі та позначайте важливі моменти під час дзвінків, щоб товариші по команді могли їх легко переглядати. Пошук: перегляньте годинний дзвінок менш ніж за 5 хвилин. Фільтруйте за завданнями, датами, показниками та іншими важливими темами. Інтеграція: ваші нотатки, стенограми та записи зустрічей є більш цінними, коли вони автоматично синхронізуються з інструментами та платформами, які ви вже використовуєте. Реєструйте нотатки зустрічей, стенограми та записи у своїх програмах CRM і для співпраці, як-от Salesforce, Hubspot, Slack, Zapier тощо. Аналіз: Conversation Intelligence дає статистичні дані про час розмови, тенденції тем, настрої та багато іншого. Інтелектуальний пакет розмов дозволяє визначити, що під час викликів працює, а що ні. Статистика допоможе вам навчити вашу команду продажів укладати більше угод. Вони допомагають вашим рекрутерам швидше наймати кращих талантів, визначаючи тенденції під час співбесід з кандидатами. Уся ваша організація може створювати кращі продукти, налаштовуючись на голос вашого клієнта. Дізнайтеся, які повідомлення працюють, а які ні, у взаємодії з клієнтами та командою.