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Програмне забезпечення AI Meeting Assistants - Найпопулярніші застосунки - Кюрасао
Асистенти AI зустрічей підвищують ефективність і продуктивність зустрічей шляхом автоматизації різноманітних завдань, пов’язаних із зустрічами. Використовуючи технології штучного інтелекту (AI) і обробки природної мови (NLP), ці інструменти вирішують такі завдання, як транскрибування нарад, відстеження розмов і спікерів, окреслення завдань і створення підсумків нарад. Крім того, деякі помічники зі штучного інтелекту виконують аналіз настроїв, оцінюючи емоційний стан учасників на основі шаблонів мовлення, щоб отримати уявлення про емоційний тон зустрічі. Ці інструменти можуть бути використані будь-ким в організації для оптимізації завдань наради та ефективного обміну знаннями та ключовими висновками з тими, хто не може бути присутнім. На відміну від традиційного програмного забезпечення для керування нарадами, помічники нарад зі штучним інтелектом призначені для активної участі в нарадах. Вони пропонують підтримку в реальному часі за допомогою транскрипції, відстеження розмов і автоматизації завдань, пов’язаних із зустрічами. Навпаки, інструменти керування нарадами в основному використовуються для планування, організації та керування нарадами, зосереджуючись на розкладі, створенні порядку денного та документації після наради. Хоча деякі продукти можуть включати елементи обох типів рішень, помічники зі штучним інтелектом відрізняються своєю активною участю та можливостями реального часу.
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Otter
otter.ai
Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналі...
Reclaim
reclaim.ai
Додаток для планування на основі ШІ для зайнятих команд, який знаходить найкращий час для ваших завдань, звичок, зустрічей і перерв. Відновіть до 40% робочого тижня за допомогою адаптивного планування в режимі реального часу, зберігаючи при цьому свій календар гнучким за допомогою інтелектуального п...
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies — це голосовий помічник зі штучним інтелектом, який допомагає транскрибувати, конспектувати нотатки та виконувати дії під час зустрічей. Наш помічник зі штучного інтелекту, Фред, інтегрується з усіма провідними платформами для веб-конференцій у світі, такими як Zoom, Google Meet, Webex і M...
Krisp
krisp.ai
Krisp — це інтелектуальна програма, призначена для підвищення ефективності та чіткості онлайн-зустрічей і дзвінків. Насамперед він використовує ШІ для шумозаглушення, ефективно усуваючи фонові шуми, голоси та відлуння під час онлайн-взаємодії. Ця функція забезпечує чітке та якісне спілкування в різ...
Notta
notta.ai
Notta — це провідний інструмент для транскрипції зі штучним інтелектом і записник зустрічей, який допомагає швидко транскрибувати та підсумовувати будь-які голосові розмови в практичний текст із підтримкою 58 мов. * Важлива новина: Airgram приєднався до Notta! Окрім транскрибування відео/аудіофайлів...
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...
tl;dv
tldv.io
Записувач нарад на основі штучного інтелекту для Zoom і Google Meet - tl;dv. Відкрийте для себе програмне забезпечення для зустрічей на базі GPT, щоб записувати відео, транскрибувати, виділяти й ділитися своїми онлайн-зустрічами. Спробуйте tldv безкоштовно!
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтеся з нескінченними зустрічами та конспектуванням. Rewatch — єдине рішення, яке поєднує в собі нотатник на основі штучного інтелекту, запис екрану та спільний відеоцентр, тож ви можете відмовитися від марних зустрічей, зменшити витрати та зосередитися на своїй роботі. Від загальних зустріче...
Sembly
sembly.ai
Рішення Sembly SaaS, яке дозволяє менеджерам і командам записувати, транскрибувати та генерувати інтелектуальні підсумки нарад із протоколами нарад. Працює з Zoom, Google Meet і Microsoft Teams. Sembly доступний англійською та понад 42 мовами в Інтернеті, мобільних додатках iOS і Android. Найрозумні...
Sessions.us
sessions.us
Здивуйте своїх учасників інтерактивними зустрічами та вебінарами. У Sessions є все на одній платформі: планування, стенограми, кімнати, хмарне сховище та ШІ.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — це помічник зі штучним інтелектом, розроблений для того, щоб зробити процеси зустрічей більш ефективними та проникливими. Цей інструмент забезпечує автоматичний відеозапис зустрічей у поєднанні з можливостями транскрипції на основі штучного інтелекту, щоб полегшити перегляд і розуміння зм...
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker — це інструмент на основі штучного інтелекту, створений для революції в веденні нотаток під час зустрічей. Він фокусується на миттєвому підведенні підсумків зустрічей, дозволяючи користувачам зосередитися на розмовах, а не документувати деталі. Інструмент працює шляхом запису, т...
Grain
grain.com
Grain — це інструмент для запису зустрічей на базі штучного інтелекту, який дозволяє людям, орієнтованим на клієнта, легко зрозуміти та відстоювати потреби своїх клієнтів. Grain підключається до таких платформ для зустрічей, як Zoom, Google Meet або Microsoft Teams, щоб автоматизувати створення нота...
Fellow
fellow.app
Fellow — це єдине комплексне програмне забезпечення для розшифровки та керування нарадами зі штучним інтелектом для віддалених і гібридних команд. Проводьте менше й ефективніші зустрічі та особисті зустрічі за допомогою штучного інтелекту, функцій керування поведінкою та бездоганної інтеграції. Fell...
Vowel
vowel.com
Vowel — це інструмент для відеоконференцій і зустрічей на базі ШІ. Завдяки підведенню підсумків зустрічей на основі штучного інтелекту Vowel робить кожну зустріч більш інклюзивною та корисною, завдяки простому, безпечному та надійному досвіду. Проводьте, записуйте, транскрибуйте, кліпуйте, шукайте т...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk є провідною платформою для віртуальних продажів. Плануйте зустрічі на автопілоті, проводите професійні відеозустрічі та навчайте команди продажів у режимі реального часу за допомогою ШІ. 100% сумісність із GDPR, безпека та підтримка корпоративного рівня. Платформа автоматизує повторювані за...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — це перший і єдиний у світі цифровий помічник, створений для менеджерів з питань успішної роботи клієнтів. Завдяки інтеграції в Zoom ми автоматично робимо нотатки, записуємо та призначаємо дії, визначаємо ризики та надсилаємо відгуки про продукт. Більш того, ми допомагаємо вам писати подал...
X Image Generator
ximagegenerator.com
X Image Generator — це інструмент на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам створювати зображення з текстових підказок за допомогою моделі Grok AI із xAI Twitter. Користувачі вводять текстові підказки, що описують потрібне зображення, а модель Grok AI генерує відповідні зображення на...
Laxis
laxis.com
Націлений на оптимізацію розмов із клієнтами, Laxis — це AI Meeting Assistant, створений для того, щоб допомогти командам із доходів отримувати ключову інформацію під час їхньої взаємодії та підвищувати ефективність у різних комерційних сферах. Інструмент використовує систему штучного інтелекту, що...
Avoma
avoma.com
Avoma — це наскрізний помічник зі штучним інтелектом для зустрічей для команд, які працюють із клієнтами. Його технологія на основі штучного інтелекту допомагає командам, які працюють із клієнтами, отримувати важливу інформацію про клієнтів до, під час і після важливих зустрічей. Avoma аналізує думк...
Meetingflow
meetingflow.com
Meetingflow забезпечує оптимізацію зустрічей клієнтів для команд, які співпрацюють. Створено спеціально для команд із стратегічними спільними рухами прибутку, представники краще підготовлені, більш залучені та виконують оперативніші дії за допомогою Meetingflow.
Konch.ai
konch.ai
Konch — це інструмент, який використовує вдосконалені моделі ШІ для точного перетворення аудіо- та відеофайлів у текст. Серед інших функцій ми пропонуємо транскрипцію штучним інтелектом 50 мовами, редагування з часовим кодуванням, транскрипцію відео YouTube і Generative AI. KonchMate особливо корисн...
Scribbl
scribbl.co
Змініть свої враження від зустрічей за допомогою Scribbl – найкращого інструменту на основі ШІ для підвищення продуктивності та співпраці. Попрощайтеся з нотатками та прийміть нову еру ефективних зустрічей. Scribbl легко фіксує, транскрибує та записує ваші зустрічі, гарантуючи, що ви ніколи не пропу...
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io — це помічник із зустрічей AI для команд розробки продуктів. — Створює порядок денний — Проводить ефективніші зустрічі — Робить нотатки зустрічей, стенограми та відео зі штучним інтелектом — Шаблони, розроблені для зустрічей із продуктами (стандап, планування, дослідження користувачів тощ...
BuildBetter.ai
buildbetter.ai
Скоротіть час отримання доходу за допомогою помічника №1 із продуктів, який стоїть за 20 000 успішних команд. Перетворює невикористані дані, наприклад записи дзвінків, на найцінніші результати.
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock — це фасилітатор зустрічей для гнучких команд, який пропонує ефективність, співпрацю та швидкість із ретроспективами за допомогою штучного інтелекту, щоденними стендапами та плануванням оціночних сесій у покер. Він працює як для віддалених, так і для гібридних команд через асинхронні аб...
Equal Time
equaltime.io
Equal Time — AI-помічник для віртуальних зустрічей. Equal Time виходить за рамки транскрипції зустрічі та автоматизованих дій, щоб сприяти більш інклюзивним зустрічам. Наша технологія допомагає вам використовувати тихіші голоси та отримувати персоналізовані рекомендації щодо того, як покращити своє ...