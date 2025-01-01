Програмне забезпечення для створення зображень AI - Найпопулярніші застосунки

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Генератори зображень зі штучним інтелектом – це програмні додатки або платформи, які використовують генеративний ШІ (штучний інтелект) для створення високоякісних зображень. Ці алгоритми створені для імітації людської творчості та художнього стилю, дозволяючи створювати візуально привабливі та різноманітні зображення на основі визначених користувачем вхідних даних або критеріїв. Технологія створення зображень штучного інтелекту дозволяє користувачам створювати зображення, які нагадують реальні об’єкти, сцени або художні концепції. Ці системи на основі штучного інтелекту стали цінними інструментами для художників, дизайнерів, творців контенту та інших професіоналів, яким потрібен доступ до широкого репертуару візуальних ресурсів для їхніх проектів. Однією з ключових особливостей генераторів зображень штучного інтелекту є їх здатність перетворювати текст у зображення. Користувачі можуть надавати описові текстові підказки або ключові слова, а програмне забезпечення розумно інтерпретує та перетворює їх у візуально привабливі зображення. Незалежно від того, чи йдеться про яскравий опис ландшафту, зовнішності персонажа чи конкретного об’єкта, генератор зображень ШІ використовує свої розширені алгоритми для створення зображень, які точно відповідають наданому текстовому введенню. На додаток до функції перетворення тексту в зображення, генератори зображень штучного інтелекту надають користувачам різноманітний набір параметрів налаштування. Користувачі можуть вказати різні атрибути зображення, такі як стиль, колірна схема, композиція або конкретні деталі об’єкта, щоб отримати бажаний візуальний результат. Програмне забезпечення використовує складні моделі глибокого навчання, щоб гарантувати, що згенеровані зображення мають реалістичні деталі, точне відтворення та загальну цілісну композицію. На відміну від традиційного програмного забезпечення для редагування зображень, яке в основному покладається на ручні маніпуляції або фільтри, наприклад програмне забезпечення для редагування фотографій, генератори зображень зі штучним інтелектом використовують методи машинного навчання для аналізу шаблонів, вивчення величезних наборів даних і створення зображень із вражаючим рівнем деталізації та художнього стилю. Ці генератори не обмежуються вже існуючими ресурсами зображень, але мають можливість створювати абсолютно нові візуальні ефекти на основі визначених користувачем параметрів або текстових вводів. Крім того, генератори зображень зі штучним інтелектом мають схожість із програмним забезпеченням для синтетичних медіа, оскільки вони обидва зосереджені на створенні візуального контенту. Щоб отримати право на включення до категорії генераторів зображень AI, продукт повинен: * Використовуйте вдосконалені алгоритми штучного інтелекту для створення високоякісних зображень, які імітують людську творчість і художній стиль за допомогою текстових підказок. * Забезпечте гнучкі параметри налаштування, дозволяючи користувачам керувати різними аспектами створених зображень, такими як стиль, композиція, колірна палітра або певні атрибути об’єкта. * Дозвольте користувачам взаємодіяти з процесом генерації зображень штучного інтелекту, надаючи засоби для повторення, уточнення або точного налаштування результату за допомогою механізмів зворотного зв’язку або інтерактивних інтерфейсів.
Запит на новий застосунок
Leonardo.AI
leonardo.ai
Leonardo.AI - платформа для генерації зображень на основі AI, яка перетворює текст на візуальні зображення різних стилів, включаючи 3D текстури.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney - це програма штучного інтелекту, що генерує зображення за текстовими описами, дозволяючи користувачам створювати унікальні візуальні матеріали.
Playground AI
playground.com
Playground AI - безкоштовний онлайн-інструмент для створення та редагування зображень за допомогою штучного інтелекту, підходить для новачків і досвідчених користувачів.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer - це інструмент для створення дизайну та редагування фотографій за допомогою AI, який дозволяє швидко генерувати та налаштовувати візуальний контент.
Fotor
fotor.com
Fotor - це онлайн-додаток для генерації зображень з тексту та редагування фотографій з різними інструментами для зміни і поліпшення зображень.
1min.AI
1min.ai
1 хв.AI - це універсальний додаток зі штучним інтелектом, що пропонує різноманітні функції для створення контенту, редагування та взаємодії з кількома моделями AI.
PromeAI
promeai.com
PromeAI - це інструмент на основі ШІ для створення реалістичних візуалізацій з 3D-моделей і ескізів, що підходить для дизайнерів та художників.
ClipDrop
clipdrop.co
ClipDrop - це платформа для редагування зображень з AI, що включає інструменти для видалення фону, покращення якості зображень та генерації нових зображень.
getimg.ai
getimg.ai
getimg.ai - це платформа для створення зображень за текстовими підказками з можливістю налаштування та інтеграції в інші додатки.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics - це платформа, що використовує ШІ для перетворення живих дій в 3D-анімацію, спрощуючи створення візуальних ефектів для незалежних кінематографістів.
PolyBuzz
polybuzz.ai
PolyBuzz — це платформа для чатів на основі AI, що дозволяє користувачам спілкуватися з над 20 мільйонами унікальних персонажів у динамічних розмовах.
AKOOL
akool.com
AKOOL — це платформа генеративного AI для створення персоналізованого візуального контенту, зокрема відео та зображень, для маркетингу і реклами.
Simplified
simplified.com
Simplified - це додаток для створення, спільної роботи та публікації маркетингового контенту: дизайну, тексту, відео, публікацій у соцмережах.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
FLUX AI Image Generator - це інструмент для створення зображень з текстових підказок з високою якістю та деталізацією.
PicLumen
piclumen.com
PicLumen - це додаток для генерації зображень AI за текстовими та зображеневими запитами без водяних знаків, з можливістю редагування та створення реалістичних зображень.
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
DeviantArt DreamUp - це генератор AI-арта, що дозволяє користувачам створювати мистецтво, контролювати використання свого стилю та автоматично маркувати роботи.
Booth AI
booth.ai
Додаток Booth AI дозволяє швидко створювати якісні фотографії продукції, зазначаючи бажаний кадр та завантажуючи зразки товарів.
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen AI - це інструмент, який генерує зображення з текстових підказок, дозволяючи користувачам створювати унікальний візуальний контент.
RenderNet
rendernet.ai
RenderNet AI – потужний генератор зображень, що дозволяє створювати послідовних персонажів і контролювати їхнє позування, композицію та стиль.
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai - генератор зображень на основі AI, що створює реалістичні зображення з текстових та зображеневих підказок для дизайнерів та художників.
Craiyon
craiyon.com
Craiyon — це AI-генератор зображень, що перетворює текстові підказки на візуальний контент, пропонуючи варіації та настройки для створення зображень.
Artimator
artimator.io
Artimator - безкоштовний генератор мистецтв AI, що створює зображення з текстових підказок, дозволяючи редагувати фото та генерувати унікальні картини.
Midgenai
midgenai.com
Midgenai — це безкоштовний генератор зображень на основі штучного інтелекту з добре навченими моделями.
Designs.ai
designs.ai
Designs.ai - це онлайн-інструмент на основі ШІ для створення різноманітних цифрових елементів, включаючи відео, логотипи та контент для маркетингу.
ImagineArt
imagine.art
ImagineArt - генератор мистецтва на основі штучного інтелекту, що дозволяє створювати мистецькі роботи за текстовими підказками та вибраним стилем.
Stockimg.ai
stockimg.ai
Stockimg.ai - це платформа для генерації графічного контенту за допомогою штучного інтелекту, яка підтримує створення логотипів, обкладинок книг та постерів.
Lucidpic
lucidpic.com
Lucidpic - це AI-додаток для створення реалістичних зображень людей, аватарів та ілюстрацій для проєктів за низькою ціною.
Dreamlike
dreamlike.art
Dreamlike — це додаток для створення оригінальних зображень з текстових підказок, який використовує технології штучного інтелекту.
Shakker AI
shakker.ai
Шаккер - це додаток для генерації зображень за допомогою штучного інтелекту, що дозволяє створювати, змінювати стилі та комнбінувати елементи.
BeautyPlus
beautyplus.com
BeautyPlus - це додаток для редагування фотографій і відео, що використовує AI для автоматичного покращення зображень та надає різноманітні інструменти для персоналізації.
Real Fake Photos
realfakephotos.com
Real Fake Photos - це інструмент на основі AI для створення високоякісних зображень для профілів у додатках для знайомств.
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx - це платформа для створення контенту на базі штучного інтелекту, що включає генерацію зображень, статей, логотипів та чат-ботів.
Imagine Me
imagineme.app
ImagineMe – це генератор мистецтв на основі AI, який створює персоналізовані зображення з текстових описів.
WOMBO Dream
dream.ai
WOMBO Dream - це додаток для створення цифрового мистецтва з текстових підказок за допомогою ШІ, що пропонує різні стилі та можливість редагування.
Artblast AI
artblastai.com
Artblast AI — це веб-додаток, який перетворює текстові описи та ескізи в унікальні твори мистецтва за допомогою технології штучного інтелекту.
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT - це додаток для оптимізації написання контенту, управління командами та спілкування з документами у різних форматах.
Flux Image Generator
fluximagegenerator.net
Flux Image Generator - додаток для створення зображень з текстових підказок, що використовує AI для генерації реалістичних і художніх зображень.
PicFinder
picfinder.ai
PicFinder - це AI-інструмент для швидкого пошуку та створення зображень, що дозволяє користувачам генерувати візуальний контент легко та ефективно.
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI - це платформа для створення відео на основі тексту з функціями редагування, підписами, та хостингом відео.
HotpotAI
hotpot.ai
Hotpot.ai - платформа, що використовує ШІ для створення графіки, зображень та тексту, спрощуючи роботу дизайнерів різного рівня.
Plask
plask.ai
Plask Motion - інструмент для захоплення руху та анімації з використанням ШІ, який спрощує створення анімації для ігор та інших творчих проектів.
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
Генератор аніме на базі штучного інтелекту створює унікальні аніме персонажі та ілюстрації за текстовими описами.
illostrationAI
illostration.com
IllostrationAI - це додаток, що дозволяє створювати ілюстрації за допомогою ШІ, налаштовувати стиль, та редагувати фони.
FluxAI.art
fluxai.art
FluxAI.art перетворює текст на зображення та відео, забезпечуючи високу якість та налаштування стилів для творчих проектів.
AI Poster Generator
aipostergenerator.net
Генератор плакатів AI - це додаток для створення плакатів за допомогою штучного інтелекту, що дозволяє редагувати текст, зображення і макети.
FaceMeX
facemex.ai
Facemex - безкоштовний інструмент AI для редагування фотографій, обміну обличчями та генерації мистецтва на основі тексту.
Aihairstyles
aihairstyles.com
Aihairstyles - це додаток, який дозволяє спробувати різні зачіски за допомогою AI, завантажуючи свої фотографії для реалістичного попереднього перегляду.
Picsman
picsman.ai
Picsman - це додаток для редагування фотографій, що використовує AI для видалення фону, стирання об'єктів, покращення зображень і пакетного редагування.
CandyIcons
candyicons.com
CandyIcons - це генератор піктограм додатків з AI, що дозволяє створювати унікальні іконки за допомогою тексту, кольорів і стилів.
DrawThisAI
drawthis.ai
DrawThisAI - додаток для створення цифрового мистецтва за допомогою AI, що допомагає користувачам генерувати художні твори на основі їх ідей.
neural.love
neural.love
neural.love — онлайн інструмент для створення та покращення контенту: генерація зображень, покращення відео та аудіо без установки.
ChatDesigner.ai
chatdesigner.ai
ChatDesigner.ai - це AI-інструмент для редагування зображень, що дозволяє користувачам генерувати та вдосконалювати зображення через чат.
Imagine Anything
imagineanything.ai
Imagine Anything - генератор зображень на основі AI, що дозволяє створювати фотографії, графіку та інший контент за допомогою текстових підказок.
Remix
remix.ai
Remix AI - соціальна мережа для створення та обміну AI відео та зображень. Створюйте, діліться та беріть участь у викликах без реклами.
Mixart.ai
mixart.ai
Mixart.ai - безкоштовний генератор зображень з AI для створення та редагування зображень за текстовими підказками.
Pareto
pareto.io
Pareto - це платформа штучного інтелекту, що допомагає маркетологам автоматизувати процеси та зберігати час для важливих завдань.
Try it on AI
tryitonai.com
Try it on AI - це додаток для створення професійної фотографії за допомогою штучного інтелекту, що допомагає покращити візуальне представлення користувачів.
Sticker AI
stickerai.net
Наклейка AI - додаток для швидкого створення персоналізованих наклейок за допомогою штучного інтелекту, з можливістю налаштування дизайну та розмірів.
Rubbrband
rubbrband.com
Rubbrband - це додаток, який створює ШІ-художника для підбору та редагування красивих зображень.
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