Програмне забезпечення для створення зображень AI - Найпопулярніші застосунки - Україна

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Генератори зображень зі штучним інтелектом – це програмні додатки або платформи, які використовують генеративний ШІ (штучний інтелект) для створення високоякісних зображень. Ці алгоритми створені для імітації людської творчості та художнього стилю, дозволяючи створювати візуально привабливі та різноманітні зображення на основі визначених користувачем вхідних даних або критеріїв. Технологія створення зображень штучного інтелекту дозволяє користувачам створювати зображення, які нагадують реальні об’єкти, сцени або художні концепції. Ці системи на основі штучного інтелекту стали цінними інструментами для художників, дизайнерів, творців контенту та інших професіоналів, яким потрібен доступ до широкого репертуару візуальних ресурсів для їхніх проектів. Однією з ключових особливостей генераторів зображень штучного інтелекту є їх здатність перетворювати текст у зображення. Користувачі можуть надавати описові текстові підказки або ключові слова, а програмне забезпечення розумно інтерпретує та перетворює їх у візуально привабливі зображення. Незалежно від того, чи йдеться про яскравий опис ландшафту, зовнішності персонажа чи конкретного об’єкта, генератор зображень ШІ використовує свої розширені алгоритми для створення зображень, які точно відповідають наданому текстовому введенню. На додаток до функції перетворення тексту в зображення, генератори зображень штучного інтелекту надають користувачам різноманітний набір параметрів налаштування. Користувачі можуть вказати різні атрибути зображення, такі як стиль, колірна схема, композиція або конкретні деталі об’єкта, щоб отримати бажаний візуальний результат. Програмне забезпечення використовує складні моделі глибокого навчання, щоб гарантувати, що згенеровані зображення мають реалістичні деталі, точне відтворення та загальну цілісну композицію. На відміну від традиційного програмного забезпечення для редагування зображень, яке в основному покладається на ручні маніпуляції або фільтри, наприклад програмне забезпечення для редагування фотографій, генератори зображень зі штучним інтелектом використовують методи машинного навчання для аналізу шаблонів, вивчення величезних наборів даних і створення зображень із вражаючим рівнем деталізації та художнього стилю. Ці генератори не обмежуються вже існуючими ресурсами зображень, але мають можливість створювати абсолютно нові візуальні ефекти на основі визначених користувачем параметрів або текстових вводів. Крім того, генератори зображень зі штучним інтелектом мають схожість із програмним забезпеченням для синтетичних медіа, оскільки вони обидва зосереджені на створенні візуального контенту. Щоб отримати право на включення до категорії генераторів зображень AI, продукт повинен: * Використовуйте вдосконалені алгоритми штучного інтелекту для створення високоякісних зображень, які імітують людську творчість і художній стиль за допомогою текстових підказок. * Забезпечте гнучкі параметри налаштування, дозволяючи користувачам керувати різними аспектами створених зображень, такими як стиль, композиція, колірна палітра або певні атрибути об’єкта. * Дозвольте користувачам взаємодіяти з процесом генерації зображень штучного інтелекту, надаючи засоби для повторення, уточнення або точного налаштування результату за допомогою механізмів зворотного зв’язку або інтерактивних інтерфейсів.
Запит на новий застосунок
Playground AI
playground.com
Playground AI-це безкоштовний інструмент для створення зображень в Інтернеті, що працює від штучного інтелекту. Він спрямований на задоволення різних творчих потреб, включаючи створення мистецтва, публікацій у соціальних мережах, презентації, плакатів, відео, логотипів тощо. Він забезпечує зручний для початківців спосіб редагування зображень, як професіонал, через його функціональні можливості, що підтримуються AI. Користувачі можуть створювати унікальні твори мистецтва, фотореалістичні зображення та експериментувати з злиттям реальних та синтетичних зображень для створення приголомшливих візуальних зображень. Ця платформа також пропонує "змішане редагування зображень", динамічний спосіб поєднання різних зображень у переконливі композиції, тим самим пропонуючи величезну творчу гнучкість. Пропозиція AI Playground виходить за рамки стандартного редагування зображень, дозволяючи користувачам витягувати зображення за межі своїх оригінальних кордонів, безперешкодно інтегрують об'єкти у різноманітні сцени та реалізують свої образні поняття у візуальну реальність. Це ще більше розширює потенціал спільної роботи, надаючи функції для поєднання ідей з іншими, таким чином розширюючи сферу творчості. Незважаючи на свої потужні можливості, Playground AI підтримує прихильність до зручності, доступності та інклюзивності, що робить його ідеальним вибором як для досвідчених дизайнерів, так і для новачків, що займаються створенням зображень.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — це програма та служба генеративного штучного інтелекту, створена та розміщена незалежною дослідницькою лабораторією Midjourney, Inc. у Сан-Франциско. Midjourney генерує зображення з описів природною мовою, які називаються підказками, подібно до DALL-E OpenAI та Stable Diffusion від Stability AI.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Генеруйте активи якості виробництва для своїх творчих проектів зі швидкістю та стильною відповідністю.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer-це інструмент дизайну, що працює на AI, який допомагає створювати дизайни та редагувати фотографії за лічені секунди. Розкрийте свою творчість - візуально створити, дизайн та редагувати майже все, що ви можете собі уявити за допомогою AI. Використовуйте силу генеративного AI, щоб створити привабливі зображення зі своїми словами, ремеслом дизайну наступного рівня, які випускають як персоналізовані листівки на день народження, святкові листівки та шпалери для вашого телефону, і навіть використовуйте AI для редагування фотографій, таких як експерт-стирання небажаних Об'єкти з фотографій. Створіть те, що хочете, коли і де вам це потрібно. Ключові можливості: * Зображення: Створіть будь -яке зображення, яке ви можете собі уявити. Науково-фантастичне мистецтво, сюрреалістичні сцени, смішні образи? Мріяти, опишіть його та створіть за допомогою AI. Ваша уява безмежна! * Наклейки: Створіть щось, що прилипає. Зробіть спеціальні наклейки, які допомагають вам дотримуватися додатків для обміну повідомленнями, соціальними тощо. * Відредагуйте за допомогою AI: Зробіть свої фотографії та зображення ідеальними за допомогою AI. * Генеративна стирання: Стерти небажані відволікання, щоб зробити предмети, які ви не хочете, у своєму зображенні зникають. * Видаліть фон: Скажи до побачення до поганих фонів. Легко видаліть небажані фони зображення за один крок. * Розмиття фону: принесіть те, що найважливіше у фокусі. Розмиває фон будь -якого зображення, щоб зробити ваш предмет поп -поп. * Додайте фільтри, коригуйте яскравість, змініть розмір: налаштувати, щоб відповідати своєму творчому баченню, включаючи розмір розміру, щоб перетворити свої творіння на квадратний або спеціальний розмір, який підходить саме право. * Шпалери/фони: поставте все на дисплеї. Створіть власні шпалери або фон, щоб відповідати вашому поточному настрою, зробити заяву або зберегти особливий випадок спереду та зосередитись на екрані телефону. * Вітальні листівки: виготовляйте ідеальне привітання для будь -якого випадку. Від листівки до дня народження до святкових листівок і за його межами створіть продуману вітальну листівку з персоналізованими повідомленнями та зображеннями, навіть якщо ви втрачаєте слова. * Монограми: Зробіть свій слід. Додайте трохи особистої попси до свого повсякденного життя або на особливий випадок, як весілля з спеціальними монограмами, які використовують листи та інше, щоб визначити ваш знак. * Запрошення: Створіть запрошення, які вау. Налаштуйте свої запрошення на кожен раз та будь -яку подію, як дні народження, весілля та все інше велике чи маленьке. * Соціальні повідомлення: виділяються в Інтернеті. Підніміть та розробляйте наступну соціальну публікацію з дизайнером, щоб створити ідеальне зображення та текст, щоб поділитися в Інтернеті. * Значки: висловлюйте себе візуально. Створіть піктограми, щоб легко передавати своє бачення та прикрасити свої конструкції. * Емоджи: висловлюйте себе! Майте ідеальну реакцію під рукою з спеціальними емоційними емоджами, щоб відповідати будь -якому настрою. * Сторінки книжок -розмальовки: забарвлюйте його та потрапляйте у свій потік. Створіть спеціальні сторінки розмальовки, щоб зробити розмальовку більш захоплюючим. Чудово підходить для будь -якого віку. * Зображення кадру: Перетворіть свої фотографії в індивідуальну обрамлену пам'ять, якою ви можете поділитися всюди. * Колажі: принесіть улюблені фотографії, стилі та описи разом, створіть власний колаж із улюблених спогадів. * Банери: Створіть банери для заголовків інформаційних бюлетенів, соціальних профілів тощо, щоб привернути увагу та виділитися.
PromeAI
promeai.com
PromeAI має потужні помічники дизайну на основі штучного інтелекту та обширну керовану бібліотеку стилів моделей AIGC (C-AIGC), що дозволяє легко створювати приголомшливу графіку, відео та анімацію. PromeAI є важливим інструментом для архітекторів, дизайнерів інтер’єрів, продуктових дизайнерів і дизайнерів ігор/анімації.
getimg.ai
getimg.ai
Усе, що потрібно для створення зображень за допомогою ШІ. Чарівні художні інструменти AI. Створюйте оригінальні зображення, змінюйте існуючі, розширюйте зображення за межі початкових меж тощо.
Fotor
fotor.com
Генератор зображень AI FOTOR - це онлайн -інструмент, призначений для створення зображень із текстових підказок. Це дозволяє користувачам майже миттєво візуалізувати ідеї, створюючи мистецтво та зображення, що генеруються AI, на основі введення. Окрім функції генерації зображень, що працюють на AI, FOTOR також пропонує вичерпний набір інструментів редагування зображень. До них відносяться зміна, обрізання, розмивання, заточення та додавання тексту або кордонів до зображень. Окрім традиційних редагувань, користувачі можуть перетворити фотографії на ескізи або мультфільми, створювати колажі, об'єднати зображення та змінювати фони фото. Платформа також надає інструменти для маніпулювання функціями обличчя, висококласними зображеннями та навіть генерування файлів PNG. Можливості FOTOR поширюються на створення логотипів, флаєрів та плакатів для маркетингу, а також активів соціальних медіа, таких як ескізи YouTube або дизайн Instagram Post. Платформа охоплює широкий спектр програм, таких як редагування тексту на зображеннях, розфарбовування фотографій та видалення об’єктів чи фона із зображень. Окрім редагування фотографій, FOTOR пропонує подібні інструменти AI для генерації та вдосконалення відео та GIF, також дозволяючи користувачам видалити водяні знаки або предмети.
AKOOL
akool.com
Akool - це проривна генеративна платформа AI для персоналізованого візуального маркетингу та реклами. Платформа дозволяє легко створити студію якісні онлайн-тренінгові відео з використанням аватарів, що генеруються AI, що призводить до значної економії витрат та розширення творчих можливостей. За допомогою Akool творці маркетингу та інноватори можуть створити власний, залучаючи досвід, який тягне людей всередину бренду таким чином, що перетворює їх на лояльних клієнтів. Akool дозволяє підприємствам, за масштабами, генерувати комерційні якісні гіпер персоналізовані відео та зображення на бренду та на кожного клієнта через веб -сайт та API, з варіантами безпеки корпоративних класів.
1min.AI
1min.ai
Підвищення продуктивності за допомогою штучного інтелекту – це хороший спосіб покращити вашу роботу та життя. Однак змінювати або вивчати нові інструменти для різних варіантів використання не весело, а також дорого! 1min.AI — це комплексна програма зі штучним інтелектом, яка розблоковує всі функції штучного інтелекту. Ви платите лише за те, що використовуєте в 1min.AI, без жодних прихованих витрат чи налаштування в іншому місці. Унікальні функції 1min.AI пропонують різноманітні функції штучного інтелекту на основі різних моделей штучного інтелекту. Ви можете чітко це побачити за допомогою функції «Чат з багатьма помічниками», яка включає Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ... Інші мультимедійні функції, як-от вміст, зображення, аудіо та відео, також можна використовувати з різними моделями, щоб використовувати їхні можливості та отримувати найкращі результати. Нарешті, ми пропонуємо кредитну оцінку та прозору історію використання, щоб ви точно знали, скільки коштує функція перед запуском, і могли легко відстежувати використання. Спробуйте 1min.AI безкоштовно, щоб переконатися, що він вам підходить, перш ніж приймати будь-яке рішення!
ClipDrop
clipdrop.co
Створюйте професійні візуальні ефекти без фотостудії. ClipDrop — це набір інструментів для візуального редагування та створення на основі штучного інтелекту на базі Stability AI. Платформа має масу функцій, включаючи інструменти для видалення фону, очищення об’єктів, масштабування зображень, пересвітлення тощо. ClipDrop також пропонує API, який дозволяє розробникам легко інтегрувати можливості ШІ у власні програми. Одна з найновіших функцій ClipDrop, Reimagine XL, дозволяє створювати нескінченні варіації ваших зображень, ідеальних для дизайнерської роботи та концепт-арту.
Artimator
artimator.io
Безкоштовний генератор штучного інтелекту Наш БЕЗКОШТОВНИЙ генератор штучного інтелекту базується на Stable Diffusion 1.5, Stable Diffusion XL (SDXL) і штучному інтелекті Artimator і допоможе вам легко створювати дивовижні та найкрасивіші мистецтва з текстового опису чи зображення за допомогою ШІ! Ви можете створити необмежену кількість унікальних мистецтв на основі свого текстового опису. Якщо вам не подобається отримане мистецтво штучного інтелекту, ви можете створити його знову з тим самим текстовим описом, щоб отримати інший результат або додати додаткові пояснення до підказки. За допомогою фотогенератора Artimator AI ви можете стилізувати своє селфі в різних стилях і дізнатися, як ваші улюблені мультяшні герої виглядатимуть у реальному житті. Також наш AI-генератор зображень дозволяє легко видаляти непотрібні об’єкти з вашої фотографії, наприклад незнайомців. Генератор штучного інтелекту заощадить ваш час від пошуку безкоштовних зображень і заощадить гроші від купівлі зображень. Коли ви створюєте мистецтво ШІ за допомогою нашого безкоштовного генератора зображень ШІ, ви автоматично отримуєте всі права на своє мистецтво ШІ.
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
DeviantArt DreamUp — це генератор штучного інтелекту, який дозволяє користувачам безпечно та чесно створювати мистецтво, створене штучним інтелектом. Інструмент дозволяє творцям контролювати, як використовується їхнє мистецтво, чи слід навчати моделі та набори даних штучного інтелекту на основі їхнього вмісту, чи можна створювати зображення штучного інтелекту в їхньому стилі та чи слід їх згадувати, коли їхній стиль використовується як натхнення. у створених DreamUp зображеннях. Інструмент підвищує роздільність усіх зображень до найвищої роздільної здатності та дозволяє користувачам повторно запустити, використовуючи ту саму підказку, або налаштувати оригінальну підказку для нового напрямку. Крім того, DeviantArt DreamUp має автоматичне позначення тегами #AIart і DreamUp для всіх зображень, поданих на платформі. Це допомагає користувачам контролювати, скільки мистецтва ШІ вони бачать під час перегляду DeviantArt. Усі зображення мають відповідати Умовам обслуговування та Політиці етикету. Усі учасники DeviantArt отримують 5 безкоштовних підказок, щоб почати.
Booth AI
booth.ai
Створюйте фотографії професійної якості за допомогою ШІ. Швидко створюйте високоякісні фотографії способу життя, просто вказавши потрібний знімок і завантаживши зразки зображень продукту.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
FLUX AI Image Generator — це найсучасніша модель генерації тексту в зображення, розроблена Black Forest Labs. Він створює високоякісні зображення на основі текстових підказок, використовуючи передові методи штучного інтелекту для створення реалістичних і художніх зображень.
Midgenai
midgenai.com
Найкращий безкоштовний генератор штучного інтелекту з найкраще навченими моделями
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen — це інструмент для створення зображень на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам створювати унікальні зображення з текстових підказок. Місія ImgGen — зробити створення зображень легким, швидким і доступним для всіх. ImgGen прагне надати зручний веб-інтерфейс, щоб люди могли втілювати свої візуальні ідеї в життя. ImgGen використовує технологію AI для створення зображень, які виглядають автентично. Наші моделі навчаються на мільйонах зображень, щоб фіксувати візерунки та візуальні концепції. Компанія ImgGen була заснована в 2023 році Рамандіпом Сінгхом, досвідченим інженером-програмістом з Індії. Я завжди був захоплений тим, щоб зробити створення зображень доступним для повсякденних творчих додатків. Побачивши швидкий прогрес у моделях зображень ШІ, я вирішив створити простий у користуванні веб-інтерфейс навколо цих моделей.
ImagineArt
imagine.art
Уявіть собі, мистецький генератор штучного інтелекту, який відкриває нескінченні можливості для творчості. За допомогою Imagine ви можете легко створювати вражаючі шедеври лише за допомогою текстової підказки та вибраного художнього стилю. Незалежно від того, чи є ви досвідченим художником чи тим, хто ніколи раніше не брав у руки пензля, Imagine допоможе вам втілити ваші ідеї в життя приголомшливими та творчими способами. * Створюйте приголомшливі твори мистецтва в різних стилях: від реалістичних портретів до химерних пейзажів і абстрактних шедеврів, Imagine може створювати мистецтво практично в будь-якому стилі, який ви можете собі уявити. * Створюйте мистецтво швидко та легко: за допомогою Imagine ви можете створювати прекрасні витвори мистецтва всього за кілька секунд, не витрачаючи години чи дні на вивчення традиційних технік мистецтва. * Досліджуйте нові творчі можливості: Imagine може допомогти вам розширити межі вашої творчості та досліджувати нові художні ідеї, які ви ніколи б не придумали самостійно.
RenderNet
rendernet.ai
RenderNet AI — це потужний генератор зображень, який зосереджується на створенні послідовних персонажів і керує їхніми позами, композицією та стилем.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics — медіа-технологічний стартап, який розробляє інструмент штучного інтелекту, який дозволить незалежним кінематографістам створювати відеофільми на рівні блокбастерів за незначну частину бюджету.
Dreamlike
dreamlike.art
Створюйте приголомшливе оригінальне мистецтво за лічені секунди за допомогою потужності ШІ. Чарівні інструменти ШІ. Створюйте незліченні оригінальні зображення, змінюйте наявні тощо.
WOMBO Dream
dream.ai
Створюйте чудові твори мистецтва, використовуючи потужність ШІ. Введіть підказку, виберіть художній стиль і подивіться, як WOMBO Dream за лічені секунди перетворить вашу ідею на картину на основі штучного інтелекту.
Plask
plask.ai
Plask Motion — це інструмент захоплення руху та анімації на основі штучного інтелекту. Використовуючи технологію штучного інтелекту, він перетворює відео на приголомшливу анімацію, надаючи практичні рішення для створення 3D і робочих процесів. Інструмент спеціально створений для задоволення потреб розробки прототипу гри, що робить створення анімації простим і ефективним. Зручний для користувача Plask Motion має навчальні посібники для спільноти, які полегшують процес засвоєння та навчання, надаючи покрокові вказівки щодо найкращого використання його функцій. Крім того, він пропонує користувачам гнучкість імпорту готових анімацій у їхній бажаний інструмент. Обслуговуючи широкі творчі індустрії, включаючи ігри, кіно та віртуальну реальність, Plask Motion довів, що оптимізує захоплення руху та створює безперебійне та ефективне створення анімації. На платформі користувачам зручно знайти відповіді на поширені запитання. Завдяки зацікавленій спільноті користувачів його використовували багато творців для реалізації творчих проектів.
Stunning
stunning.so
Stunning.so – це інноваційна платформа, призначена для спрощення процесу створення веб-сайтів і генерації контенту. Використовуючи штучний інтелект, він пропонує користувачам легкий спосіб створювати індивідуальні веб-сайти та створювати цікавий контент для соціальних мереж за допомогою простого інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу. Цей інструмент ідеально підходить для компаній, які шукають ефективні рішення для швидкого та легкого створення сильної присутності в Інтернеті. Ідеально підходить для підприємців і малого бізнесу, Stunning.so акцентує увагу на зручних технологіях для вдосконалення стратегій цифрового маркетингу.
Lucidpic
lucidpic.com
Фотостудія Lucidpic зі штучним інтелектом дозволяє створювати унікальні, безоплатні, гіперреалістичні зображення людей за невелику частку вартості реальних фотосесій або придбання стокових фотографій. * Аватари: створіть цифрову версію себе з однієї фотографії. Креативні та реалістичні аватари за лічені секунди. * Стокові фотографії: створюйте згенеровані ШІ зображення людей для ваших проектів. * AI Person Generator: створюйте власних персонажів і людей для будь-якого сценарію, керуючи зовнішнім виглядом, налаштуванням і стилем.
FaceMeX
facemex.ai
FaceMeX — це всебічний безкоштовний набір інструментів штучного інтелекту, призначений для оптимізації вашого творчого процесу. Якщо ви хочете поміняти обличчя, перетворити текст на зображення чи відредагувати фотографії, ви можете знайти все, що вам потрібно, в одному місці.
Stockimg.ai
stockimg.ai
Генерація зображень штучного інтелекту для команд - Ви можете легко створити логотип штучного інтелекту, обкладинки книг штучного інтелекту, плакати штучного інтелекту тощо - Stockimg AI Stockimg AI — це інноваційний інструмент для розробки та створення контенту на основі штучного інтелекту, призначений для оптимізації процесу створення візуального та письмового контенту. Ідеально підходить для компаній, маркетологів і менеджерів соціальних мереж, Stockimg AI дозволяє користувачам створювати приголомшливі дизайни швидко та ефективно.
PolyBuzz
polybuzz.ai
Polybuzz (раніше Poly.AI)-це інноваційна платформа чатів, розроблена для сприяння більш глибоким та стриманим розмовам, використовуючи штучний інтелект наступного покоління. Він пропонує користувачам можливість займатися безкоштовними та динамічними чатами з понад 10 мільйонами унікальних персонажів, покращуючи досвід рольової гри та випадкові розмови.
Simplified
simplified.com
Спрощено - єдине додаток для створення, співпраці та масштабування маркетингу. Дизайн, запишіть маркетингову копію, створюйте відео, співпрацюйте та публікуйте в соціальних місцях - все в тому ж місці. Побудований для швидкості та простоти, спрощення допомагає понад 400 000 творців, маркетологів та підприємств для масштабування їх маркетингу, впорядкування своїх робочих процесів та виконання роботи за кілька кліків. Завдяки редактору дизайну без коду, письменником AI, приголомшливими шаблонами, декількома наборами брендів, необмеженими робочими просторами та видавництвом в додатку ви можете запустити та закінчити свій маркетинг без перемикання вкладок. Коли -небудь.
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai — це генератор зображень штучного інтелекту, який створює приголомшливі реалістичні зображення з простих текстових і графічних підказок. Незалежно від того, чи потрібні вам зображення для маркетингових матеріалів, натхнення для дизайну чи фотографії електронної комерції, Artsmart.ai допоможе вам. Просто виберіть стиль, який відповідає стилю, який ви прагнете, наприклад фотореалістичний або імпресіоністський, і введіть підказку для опису зображення, яке ви хочете створити. За допомогою Artsmart.ai ви можете легко покращити свою маркетингову гру та вразити аудиторію візуально захоплюючим вмістом.
Flux Image Generator
fluximagegenerator.net
Flux Image Generator — це найсучасніша модель генерації тексту в зображення, розроблена Black Forest Labs. Він створює високоякісні зображення на основі текстових підказок, використовуючи передові методи штучного інтелекту для створення реалістичних і художніх зображень.
PicLumen
piclumen.com
Генерація зображень штучного інтелекту за допомогою методів перетворення тексту в зображення та зображення в зображення. Необмежена кількість безкоштовних творів у різних стилях без водяних знаків.
Craiyon
craiyon.com
Craiyon — це модель штучного інтелекту, яка може малювати зображення з будь-якого текстового повідомлення!
HotpotAI
hotpot.ai
Hotpot.ai - це платформа, яка використовує штучний інтелект для полегшення створення різних графіки, зображень та тексту. Hotpot.ai допомагає створити дивовижні зображення, графіку та писати з AI. Візуалізуйте ідеї за допомогою генератора зображень AI, переробіть себе за допомогою голови AI або іскруйте творчість з іншими продуктами з нашої платформи AI. Автоматизуйте вишуканість за допомогою інструментів редагування фотографій AI, в той час як прості в редакції шаблони дають можливість будь-кому створювати публікації соціальних медіа, маркетингові зображення, піктограми додатків та іншу робочу графіку.
AIBoxSet
aiboxset.com
AIBoxSet Інтегруйте найпопулярніші моделі штучного інтелекту, такі як GPT, Dall-E, Ada, щоб за лічені секунди створювати текст, зображення, код і індивідуальну модель глибокого навчання для самостійного навчання. Процес простий. Все, що вам потрібно зробити, це вказати тему чи ідею, а наш генератор на основі ШІ подбає про все інше. З AIBoxSet можливості безмежні, а ваша творчість не має меж. Зручна навігація через зручний інтерфейс на основі передового штучного інтелекту. Приєднуйтеся до лав професіоналів, які довіряють AIBoxSet для своїх творчих потреб.
illostrationAI
illostration.com
IllostrationAI — це інструмент на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам створювати ілюстрації, згенеровані ШІ, за лічені секунди. За допомогою IllostrationAI ви можете вибрати свій стиль із бібліотеки різних стилів, описати об’єкт, який хочете проілюструвати, і покращити свої результати за допомогою масштабування AI. Ви також можете видалити фон і додати власний фон.
Imagine Me
imagineme.app
ImagineMe — це новий генератор мистецтва зі штучним інтелектом, який дозволяє створювати приголомшливе мистецтво самого себе з простого текстового опису. Все, що ви можете собі уявити.
DeftGPT
deftgpt.com
За допомогою DeftGPT ви можете: * Спростіть написання свого вмісту: DeftGPT дозволяє вам ставити запитання, миттєво отримувати відповіді та вести інтерактивні розмови за допомогою ШІ. Ви матимете миттєвий доступ до GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude від Anthropic та багатьох інших ботів. * Керування командою: DeftGPT спрощує керування та виставлення рахунків, дозволяючи запрошувати необмежену кількість учасників до облікового запису вашої організації. Це економить ваші гроші, підвищуючи загальну продуктивність. Крім того, за допомогою нашого плану ви можете об’єднати свої платежі в одному обліковому записі для додаткової зручності. * Спілкуйтеся в чаті з будь-яким PDF-файлом або документом: від юридичних угод до фінансових звітів, DeftGPT вдихає життя у ваші документи. Ви можете ставити запитання, отримувати підсумки, знаходити інформацію та багато іншого. Крім того, він сумісний з різними форматами, включаючи PDF, txt, docx, doc і навіть eml! * Отримуйте результати, схожі на ChatGPT, поруч із Пошуком Google: ідеальний інструмент для отримання точних і надійних результатів пошуку разом із Google. Попрощайтеся з нерелевантними даними та отримуйте точні відповіді за допомогою нашої інтелектуальної інтеграції. Оптимізуйте пошук за допомогою DeftGPT! * Створюйте вміст у Chrome у будь-який час: створюйте винятковий вміст із легкістю за допомогою Chrome, натискаючи налаштований ярлик. Цей швидкий і легкий спосіб дає змогу створювати характерний та привабливий вміст або змінювати наявний текст для таких завдань, як перегляд біографій у соціальних мережах або скорочення статей. Крім того, ви можете налаштувати ярлик відповідно до ваших уподобань. * Використовуйте DeftGPT де завгодно: DeftGPT — це ваш улюблений інструмент для бездоганної інтеграції на різноманітних платформах. Використовуйте його в популярних програмах, таких як Документи Google, клієнти електронної пошти та соціальні мережі. Крім того, завдяки своїй універсальності DeftGPT без зусиль працює з такими платформами, як Gmail, LinkedIn, Twitter, Facebook тощо.
IconPea
iconpea.com
IconPea.com — це безкоштовний онлайн-інструмент штучного інтелекту, призначений для створення безкоштовних піктограм. Він використовує передову технологію штучного інтелекту для створення унікальних і високоякісних значків для різних цілей, зокрема веб-дизайну, розробки значків додатків і графічних проектів.
Shakker AI
shakker.ai
AI Generation Image не повинно бути незграбним, коли ви використовуєте Shakker. Незалежно від того, чи хочете ви створювати зображення, змінювати стилі, комбінувати компоненти або враховувати будь -які частини, Shakker робить його більш гладким, ніж будь -коли для вас із швидкими пропозиціями та точними конструкціями.
Idyllic
idyllic.app
Idyllic — це генеративна платформа штучного інтелекту, яка перетворює ваші текстові описи на високоякісні зображення, використовуючи вдосконалені алгоритми штучного інтелекту, щоб втілити ваші творчі бачення в життя.
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI-це всеосяжний генератор відео-генератора AI, який пропонує перетворення тексту до відео, надійний редактор відео з підписами, B-Roll, переходів та музики, а також хостинг відео. За допомогою Vadoo AI Video Generator перетворіть текст підказки у відео за лічені хвилини. Використовуйте теми, додає VoiceOvers, субтитри та просто створіть короткі відеоролики AI. Vadoo - це всебічна платформа, яка пропонує дві основні послуги: * Vadoo AI: Відео платформа штучного інтелекту "все в одному", яка спрощує створення та редагування відеоролики з короткою формою. Це дозволяє користувачам перетворювати текстові підказки у залучення відео за лічені хвилини, пропонуючи такі функції, як настроювані теми, голоси, субтитри та вдосконалені інструменти редагування. Платформа підтримує багатомову підпису на понад 50 мовах, що робить його придатним для глобальної аудиторії. Крім того, Vadoo AI забезпечує безшовну інтеграцію з платформами соціальних медіа, такими як YouTube, Instagram та Tiktok, що дозволяє користувачам без зусиль експортувати та ділитися своїм вмістом. * Vadoo.tv: Професійне рішення для хостингу відео, яке пропонує складний набір інструментів відео з маркетингу, щоб допомогти підприємствам рости з відео. Він надає такі функції, як хостинг відео, настроювані відеоплеєри, цільові сторінки та маркетингові інтеграції, що дозволяє користувачам ефективно керувати та ділитися відеоконтентом. Разом ці послуги дають можливість користувачам створювати, редагувати, розміщувати та ділитися якісним відеоконтентом безперешкодно.
FluxAI.art
fluxai.art
Перетворюйте текст на зображення за допомогою Flux.1, передового генератора зображень ШІ від Black Forest Labs. Відчуйте неперевершену якість зображення та швидке виконання творчих проектів із Flux.1 [pro], Flux.1 [dev] і Flux.1 [schnell].
Rubbrband
rubbrband.com
Rubbrband створює художника зі штучним інтелектом, який може створювати та редагувати красиві зображення для вас.
PixieMint
pixiemint.com
Миттєво створюйте приголомшливі візуальні зображення за лічені секунди. Використовуйте інструменти, що курають генеративні інструменти для маркетингу, реклами, фотографій продуктів, концептуального мистецтва та іншого. Ніяких навичок Photoshop не потрібно. Pixiemint пропонує безліч вибору творчих інструментів AI з найкращим фотореалістичним поколінням: 1. Текст на зображення 2. Зображення на зображення 3. Замініть об’єкт 4. 5. Замініть фон 6. Зніміть фон 7. Введіть і замініть 8. Висококласне зображення 9. Генеративна заповнення 10. Ескіз рендерик 11. Виробник наклейок 12. Обмін обличчям 13. Reimagine 14. Генерація аудіо 15. Генерація відео
Mixart.ai
mixart.ai
З нашим безкоштовним генератором зображень штучного інтелекту створення та редагування зображень ніколи не було таким простим. Використовуйте потенціал штучного інтелекту, щоб легко створювати та налаштовувати візуальні ефекти відповідно до свого бачення. Почніть творити сьогодні!
Qolaba
qolaba.ai
Qolaba знаходиться в авангарді генеративної технології штучного інтелекту, спрямованої на трансформацію того, як створюється та споживається цифровий контент. Платформа Qolaba надає інноваційні інструменти, які дають змогу творцям цифрового контенту, фрілансерам, художникам, фотографам, студентам, маркетинговим агентствам і компаніям у всьому світі. Завдяки набору розширених функцій, включаючи генерацію тексту в зображення, можливості перетворення тексту в мовлення та складні мовні моделі, такі як Claude Opus, Gemini Pro та Mistral Large, Qolaba дозволяє користувачам втілювати свої творчі бачення в життя ефективніше та з приголомшлива якість. Прагнення Qolaba до якості, доступності та зручного дизайну полегшує творцям із будь-яким професійним становищем досягнення визнання в галузі та вдосконалення творчих процесів.
Remix
remix.ai
Remix AI - це соціальна мережа для вашої уяви. Remix-це веб-додаток та соціальний мобільний додаток на iOS та Android, яке є місцем для відкриття та створення найкращого вмісту відео та зображень AI. Поділіться своїми середніми, злітно -посадковими смугами та подивіться, що створюють інші. Створіть за допомогою нашого власного двигуна AI. Брати участь у викликах, темах та дослідженнях веселощів. Додаток розроблений з нуля, що використовує ML та AI для найкращого досвіду. Створіть та діліться AI Images & Video з друзями або спільнотою Remix. Використовуйте безкоштовно без оголошень або оновлення для реміксу Pro для необмеженого доступу та остаточного досвіду. * Створіть і ремікс за допомогою AI * Створіть та зв’яжіться з друзями * Поділіться зі світом
Imagine Anything
imagineanything.ai
Створюйте безкоштовні зображення ШІ за допомогою Imagine Anything. Легко створюйте фотографії, кліпарти, графіку тощо за допомогою нашого AI Generator. Imagine Anything наразі є генератором зображень штучного інтелекту, але він працює над створенням універсальної платформи для творчих людей, які зможуть втілювати свої бачення в життя. Його мета — запропонувати повний набір інструментів штучного інтелекту для створення різних типів контенту, включаючи зображення, відео, сценарії, книги, озвучення, субтитри та музику.
Geleza
geleza.app
Єдина платформа AI, яка вам коли-небудь знадобиться! Втомилися від великої кількості платформ ШІ? Ми теж! Знайдіть усі інструменти в одному місці. Революціонізуйте свою роботу за допомогою ШІ. Приєднуйтесь до нас і почніть інновації вже сьогодні.
BeautyPlus
beautyplus.com
Редактор фотографій BeautyPlus AI призначений для легкого редагування фотографій. Це додаток для редагування зображень, що працює на AI, використовуючи розширені алгоритми AI для автоматичного вдосконалення та редагування зображень для кращої якості.
Picsman
picsman.ai
Легко вдосконалюйте та створюйте фотографії продуктів за допомогою наших інструментів редагування AI. Видаліть фон, генератор зображень AI, видаліть об'єкти, підвищення фотографій та редагування пакетів. Професійний інструмент для редагування фотографій, який автоматично видаляє фони та допомагає стерти об'єкти з ваших зображень одним дотиком та має потужні функції створення AI. За допомогою цього додатка перетворіть свої зображення на якісні зображення, які дозволять вам продавати більше продуктів.
Aux Machina
auxmachina.com
Спробуйте Aux Machina, щоб створити найпростіший фотогенератор штучного інтелекту у всесвіті. Ніяких підказок не потрібно. Безкоштовно протягом обмеженого часу.
Sticker AI
stickerai.net
Генератор наклейок AI може швидко створити високоякісну наклейку за лічені хвилини, заощаджуючи ваш дорогоцінний час і зусилля.
DrawThisAI
drawthis.ai
DrawThisAI – ваш улюблений високоякісний генератор штучного інтелекту. Одним клацанням миші перетворите свої ідеї на вражаючі візуальні шедеври. Незалежно від того, створюєте ви приголомшливі візуальні ефекти для соціальних мереж, занурюєтеся у світ NFT або скорочуєте витрати на дизайн, DrawThis.ai зробить це легко. Створюйте захоплюючі парейдолії (приховані) зображення, які залучають аудиторію та покращують вашу присутність в Інтернеті — і все це без обмежень. Відчуйте чисту творчу силу у вас під рукою!
StockLibrary
stocklibrary.ai
Stock Library AI — це передова платформа, яка використовує штучний інтелект для створення налаштованих стокових зображень на основі ваших детальних описів. Просто введіть те, що вам потрібно, і його ШІ втілить ваше бачення в життя.
Runware
runware.ai
Надшвидкісні генеративні носії з найменшою вартістю. Працює на спеціалізованому апаратному забезпеченні, живиться зеленою енергією. Без зусиль розгортайте вміст штучного інтелекту – не потрібні експерти з інфраструктури чи машинного навчання. Завдяки поєднанню фірмового апаратного забезпечення з прискореним програмним забезпеченням і оркестровкою Runware неймовірно швидко створює зображення за неймовірно низькою ціною. Жодного погіршення якості зображення, лише покращена стабільна дифузія через добре розроблений API, який підтримує всю екосистему SD, включаючи такі технології, як ControlNet, LoRA, IP-адаптери, InstantID тощо. Отримайте повну гнучкість у виборі моделей із понад 180 тис. SD-моделей з відкритим кодом, а також можливість використовувати будь-яку з ваших власних моделей, навчених у приватному порядку, або налаштовувати. Runware підтримується деякими провідними світовими інвесторами, зокрема: a16z Speedrun, Lunar Ventures, Zero Prime, Begin Capital тощо.
Designs.ai
designs.ai
Designs.ai - це онлайн -інструмент, керований AI, щоб допомогти користувачам у створенні широкого спектру цифрових елементів. Він оснащений набором різних інструментів, спрямованих на різні аспекти маркетингу та творчого виробництва. Платформа має чат AI, що забезпечує потужні моделі AI; Ай -розіграш, який перетворює малюнки на візуально захоплююче мистецтво; Face Swapper, пропонуючи передові технології обміну обличчям; і ImageMaker, відкриття безмежних можливостей для візуального створення. Письменник AI - це інструмент для створення маркетингового контенту, оптимізованого для SEO. Відеомакер дозволяє створювати миттєві відео для різних типів кампаній, тоді як логотикер надає логотипи бренду та набори брендів. DesignMaker надає динамічні шаблони для візуального контенту, а Speechmaker перетворює текстові сценарії в природні звукові голоси. Colourmatcher, Graphicmaker, Font Pairer та календар - це додаткові інструменти на платформі, що допомагає у відповідності кольорів, дизайну вектора, спарювання шрифтів та планування подій відповідно. Платформа також пропонує такі ресурси, як навчальні посібники, проникливі статті про ШІ, дизайн та маркетинг, та спільноту користувачів для розширення знань та навичок. Цей набір інструментів призначений для масштабування творчого виробництва за допомогою AI, спрямованого на впорядкування процесу та підвищення ефективності для користувачів.
PicTrix.ai
pictrix.ai
Pictrix.ai пропонує: 100+ заздалегідь визначених стилів, складіть власний стиль, кольорові SVG, типографію, багато розмірів / співвідношень сторін, необмежена кількість завантажень, 10 безкоштовних поколінь зображень на день, направляйте AI з власним зображенням тощо!
2Moons
2moonsai.com
2Moons має інструменти штучного інтелекту для створення зображень за допомогою кількох механізмів, таких як FLUX. Перегляньте велику колекцію зі 100 тисяч підказок, щоб отримати натхнення та ідеї для свого наступного твору ШІ. 2moons — це платформа на базі штучного інтелекту, розроблена для створення та виявлення унікальних підказок зображень. Він пропонує користувачам можливість досліджувати різні мистецькі стилі, як-от вінтаж, дизайни, натхненні Pixar, поп-арт, ігрові візуальні ефекти тощо. Сайт організовує свій вміст за такими категоріями, як ілюстрації, фотографії, анотація, природа та фантазія, надаючи користувачам ряд варіантів на основі їхніх творчих потреб. 2moons регулярно висвітлює вибрані підказки, пропонуючи користувачам підібрану колекцію ілюстрацій, створених штучним інтелектом, щоб розпалити творчість. Ці підказки служать натхненням для різних проектів, дозволяючи користувачам досліджувати різні стилі та художні можливості. Крім того, інструмент забезпечує функцію пошуку, що дозволяє користувачам легко знаходити ідеї зображень, адаптовані до їхніх конкретних потреб, що робить його універсальним ресурсом для тих, хто хоче створити або покращити візуальний вміст. 2moons обслуговує цифрових художників, дизайнерів, фотографів і всіх, хто цікавиться мистецтвом, створеним штучним інтелектом, дозволяючи їм створювати зображення професійної якості з мінімальними зусиллями. Завдяки легкому доступу до різноманітних стилів і натхнення, це творчий простір, де користувачі можуть експериментувати та швидко втілювати свої художні бачення. Платформа зручна для користувачів і пропонує як безкоштовні, так і преміальні варіанти доступу.
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