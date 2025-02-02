Програмне забезпечення для створення зображень AI - Найпопулярніші застосунки - Швеція

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Генератори зображень зі штучним інтелектом – це програмні додатки або платформи, які використовують генеративний ШІ (штучний інтелект) для створення високоякісних зображень. Ці алгоритми створені для імітації людської творчості та художнього стилю, дозволяючи створювати візуально привабливі та різноманітні зображення на основі визначених користувачем вхідних даних або критеріїв. Технологія створення зображень штучного інтелекту дозволяє користувачам створювати зображення, які нагадують реальні об’єкти, сцени або художні концепції. Ці системи на основі штучного інтелекту стали цінними інструментами для художників, дизайнерів, творців контенту та інших професіоналів, яким потрібен доступ до широкого репертуару візуальних ресурсів для їхніх проектів. Однією з ключових особливостей генераторів зображень штучного інтелекту є їх здатність перетворювати текст у зображення. Користувачі можуть надавати описові текстові підказки або ключові слова, а програмне забезпечення розумно інтерпретує та перетворює їх у візуально привабливі зображення. Незалежно від того, чи йдеться про яскравий опис ландшафту, зовнішності персонажа чи конкретного об’єкта, генератор зображень ШІ використовує свої розширені алгоритми для створення зображень, які точно відповідають наданому текстовому введенню. На додаток до функції перетворення тексту в зображення, генератори зображень штучного інтелекту надають користувачам різноманітний набір параметрів налаштування. Користувачі можуть вказати різні атрибути зображення, такі як стиль, колірна схема, композиція або конкретні деталі об’єкта, щоб отримати бажаний візуальний результат. Програмне забезпечення використовує складні моделі глибокого навчання, щоб гарантувати, що згенеровані зображення мають реалістичні деталі, точне відтворення та загальну цілісну композицію. На відміну від традиційного програмного забезпечення для редагування зображень, яке в основному покладається на ручні маніпуляції або фільтри, наприклад програмне забезпечення для редагування фотографій, генератори зображень зі штучним інтелектом використовують методи машинного навчання для аналізу шаблонів, вивчення величезних наборів даних і створення зображень із вражаючим рівнем деталізації та художнього стилю. Ці генератори не обмежуються вже існуючими ресурсами зображень, але мають можливість створювати абсолютно нові візуальні ефекти на основі визначених користувачем параметрів або текстових вводів. Крім того, генератори зображень зі штучним інтелектом мають схожість із програмним забезпеченням для синтетичних медіа, оскільки вони обидва зосереджені на створенні візуального контенту. Щоб отримати право на включення до категорії генераторів зображень AI, продукт повинен: * Використовуйте вдосконалені алгоритми штучного інтелекту для створення високоякісних зображень, які імітують людську творчість і художній стиль за допомогою текстових підказок. * Забезпечте гнучкі параметри налаштування, дозволяючи користувачам керувати різними аспектами створених зображень, такими як стиль, композиція, колірна палітра або певні атрибути об’єкта. * Дозвольте користувачам взаємодіяти з процесом генерації зображень штучного інтелекту, надаючи засоби для повторення, уточнення або точного налаштування результату за допомогою механізмів зворотного зв’язку або інтерактивних інтерфейсів.
Запит на новий застосунок
Leonardo.AI
leonardo.ai
Створюйте ресурси високої якості для своїх творчих проектів за допомогою ШІ-швидкості та узгодженості стилю.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — це програма та служба генеративного штучного інтелекту, створена та розміщена незалежною дослідницькою лабораторією Midjourney, Inc. у Сан-Франциско. Midjourney генерує зображення з описів природною мовою, які називаються підказками, подібно до DALL-E OpenAI та Stable Diffusion від Stability AI.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Програма графічного дизайну, яка допоможе вам створювати професійні дописи в соціальних мережах, запрошення, цифрові листівки, графіку тощо. Почніть зі своєї ідеї та створіть для себе щось унікальне.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — це безкоштовний онлайн-інструмент для створення зображень на основі штучного інтелекту. Він спрямований на задоволення різноманітних творчих потреб, зокрема створення мистецтва, публікацій у соціальних мережах, презентацій, плакатів, відео, логотипів тощо. Він надає зручний для новачків спосіб редагувати зображення як професіонал за допомогою функцій, що підтримуються ШІ. Користувачі можуть створювати унікальні витвори мистецтва, фотореалістичні зображення та експериментувати зі злиттям реальних і синтетичних зображень для створення приголомшливих візуальних ефектів. Ця платформа також пропонує «Редагування змішаних зображень», динамічний спосіб поєднання різних зображень у переконливі композиції, що забезпечує величезну творчу гнучкість. Пропозиція Playground AI виходить за рамки стандартного редагування зображень, дозволяючи користувачам розширювати зображення за їхні вихідні межі, плавно інтегрувати об’єкти в різноманітні сцени та матеріалізувати свої творчі ідеї у візуальну реальність. Це ще більше підвищує потенціал співпраці, надаючи функції для поєднання ідей з іншими, розширюючи таким чином сферу творчості. Незважаючи на свої потужні можливості, Playground AI зберігає прихильність до зручності, доступності та інклюзивності, що робить його ідеальним вибором як для досвідчених дизайнерів, так і для новачків, які наважуються створювати зображення.
Fotor
fotor.com
Генератор зображень зі штучним інтелектом Fotor — це онлайн-інструмент, призначений для створення зображень із текстових підказок. Це дозволяє користувачам майже миттєво візуалізувати ідеї, створюючи мистецтво та зображення, згенеровані ШІ, на основі вхідних даних. Окрім функції генерації зображень за допомогою штучного інтелекту, Fotor також пропонує повний набір інструментів для редагування зображень. До них належать зміна розміру, обрізка, розмиття, підвищення різкості та додавання тексту чи рамок до зображень. Окрім традиційного редагування, користувачі можуть перетворювати фотографії на ескізи чи карикатури, створювати колажі, об’єднувати зображення та змінювати фони фотографій. Платформа також надає інструменти для маніпулювання рисами обличчя, високоякісних зображень і навіть створення файлів PNG. Можливості Fotor поширюються на створення логотипів, листівок і плакатів для маркетингу, а також активів соціальних мереж, таких як мініатюри YouTube або дизайн публікацій Instagram. Платформа охоплює широкий спектр програм, таких як редагування тексту в зображеннях, розфарбовування фотографій і видалення об’єктів або фону із зображень. Окрім редагування фотографій, Fotor пропонує аналогічні інструменти AI для створення та покращення відео та GIF-файлів, а також дозволяє користувачам видаляти водяні знаки чи об’єкти.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
FLUX AI Image Generator — це найсучасніша модель генерації тексту в зображення, розроблена Black Forest Labs. Він створює високоякісні зображення на основі текстових підказок, використовуючи передові методи штучного інтелекту для створення реалістичних і художніх зображень.
PicLumen
piclumen.com
Генерація зображень штучного інтелекту за допомогою методів перетворення тексту в зображення та зображення в зображення. Необмежена кількість безкоштовних творів у різних стилях без водяних знаків.
ClipDrop
clipdrop.co
Створюйте професійні візуальні ефекти без фотостудії. ClipDrop — це набір інструментів для візуального редагування та створення на основі штучного інтелекту на базі Stability AI. Платформа має масу функцій, включаючи інструменти для видалення фону, очищення об’єктів, масштабування зображень, пересвітлення тощо. ClipDrop також пропонує API, який дозволяє розробникам легко інтегрувати можливості ШІ у власні програми. Одна з найновіших функцій ClipDrop, Reimagine XL, дозволяє створювати нескінченні варіації ваших зображень, ідеальних для дизайнерської роботи та концепт-арту.
PicFinder
picfinder.ai
PicFinder дозволяє створювати зображення так само швидко, як і пошук зображень. Для творців це робить мозковий штурм, розкадрування та ітерацію вмісту набагато швидшими, ніж будь-який інший ШІ. Для команд він дає змогу створювати UGC для ігор або програм у реальному часі, де досвід персоналізується на місці для користувача, і він стає творцем. За допомогою PicFinder уже створено понад 100 мільйонів зображень.
neural.love
neural.love
neural.love — це онлайн-інструмент штучного інтелекту, який надає послуги зі створення та покращення контенту. Він пропонує безкоштовний AI Image Generator і AI Enhance, які можна використовувати для зміни стилю зображень, створення портретів і створених за допомогою AI аватарів. Він також пропонує інструменти для покращення відео та зображень, а також аудіо та може покращити якість до 48 кГц. Використовуючи нейронні мережі та алгоритми машинного навчання, neural.love здатний відновлювати та покращувати цифрові медіа будь-якої епохи з чудовими результатами. Він надає ряд послуг від підвищення дискретизації зображень і відео, підвищення різкості та забарвлення до покращення звуку та перетворення частоти кадрів відео. Усі ці служби виконуються без необхідності інсталяції чи потужного комп’ютера, і ними можна користуватися за допомогою простого та зручного інтерфейсу. Крім того, послуги neural.love отримали високу оцінку рецензентів Trustpilot. Він також надає корисні матеріали та навчальні посібники у своєму блозі, а також доступ до API. Щоб підтримати український народ, частина кожного платежу йде на гуманітарну допомогу.
1min.AI
1min.ai
Підвищення продуктивності за допомогою штучного інтелекту – це хороший спосіб покращити вашу роботу та життя. Однак змінювати або вивчати нові інструменти для різних варіантів використання не весело, а також дорого! 1min.AI — це комплексна програма зі штучним інтелектом, яка розблоковує всі функції штучного інтелекту. Ви платите лише за те, що використовуєте в 1min.AI, без жодних прихованих витрат чи налаштування в іншому місці. Унікальні функції 1min.AI пропонують різноманітні функції штучного інтелекту на основі різних моделей штучного інтелекту. Ви можете чітко це побачити за допомогою функції «Чат з багатьма помічниками», яка включає Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ... Інші мультимедійні функції, як-от вміст, зображення, аудіо та відео, також можна використовувати з різними моделями, щоб використовувати їхні можливості та отримувати найкращі результати. Нарешті, ми пропонуємо кредитну оцінку та прозору історію використання, щоб ви точно знали, скільки коштує функція перед запуском, і могли легко відстежувати використання. Спробуйте 1min.AI безкоштовно, щоб переконатися, що він вам підходить, перш ніж приймати будь-яке рішення!
AKOOL
content.akool.com
AKOOL — це революційна платформа Generative AI для персоналізованого візуального маркетингу та реклами. За допомогою AKOOL маркетологи та інноватори можуть створювати індивідуальні, захоплюючі враження, які залучають людей до бренду таким чином, щоб перетворювати їх на лояльних клієнтів.
Flux Image Generator
fluximagegenerator.net
Flux Image Generator — це найсучасніша модель генерації тексту в зображення, розроблена Black Forest Labs. Він створює високоякісні зображення на основі текстових підказок, використовуючи передові методи штучного інтелекту для створення реалістичних і художніх зображень.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics — медіа-технологічний стартап, який розробляє інструмент штучного інтелекту, який дозволить незалежним кінематографістам створювати відеофільми на рівні блокбастерів за незначну частину бюджету.
Poly.AI
polyai.ai
Poly.AI — це інноваційна платформа для чат-ботів, створена для глибшого та більш стриманого спілкування за допомогою штучного інтелекту нового покоління. Він пропонує користувачам можливість брати участь у безкоштовних та динамічних чатах із понад 10 мільйонами унікальних персонажів, покращуючи рольову гру та невимушені розмови.
PromeAI
promeai.com
PromeAI має потужні помічники дизайну на основі штучного інтелекту та обширну керовану бібліотеку стилів моделей AIGC (C-AIGC), що дозволяє легко створювати приголомшливу графіку, відео та анімацію. PromeAI є важливим інструментом для архітекторів, дизайнерів інтер’єрів, продуктових дизайнерів і дизайнерів ігор/анімації.
Booth AI
booth.ai
Створюйте фотографії професійної якості за допомогою ШІ. Швидко створюйте високоякісні фотографії способу життя, просто вказавши потрібний знімок і завантаживши зразки зображень продукту.
Imagine Me
imagineme.app
ImagineMe — це новий генератор мистецтва зі штучним інтелектом, який дозволяє створювати приголомшливе мистецтво самого себе з простого текстового опису. Все, що ви можете собі уявити.
Simplified
simplified.com
Simplified – це платформа для дизайну та співпраці для сучасних маркетингових команд. Тепер можна створювати швидкий і оригінальний контент для всіх каналів без необхідності редагувати вручну після завантаження ресурсів; Simplified зробить усе за вас! Таким чином ви мінімізуєте клопоти, повертаючи маркетологам години часу, які вони б витратили на публікацію чи редагування медіа-файлів у різних інструментах своїх агентств.
Craiyon
craiyon.com
Craiyon — це модель штучного інтелекту, яка може малювати зображення з будь-якого текстового повідомлення!
PicStock.ai
picstock.ai
PICSTOCK-це фотографічна платформа, яка спеціалізується на зображеннях, що генеруються AI. Це забезпечує простір для творців AI, щоб поділитися своєю роботою та зв’язатися з користувачами, які потребують унікальних, якісних візуальних зображень. Його платформа розроблена як справедлива і прозора, художники заробляють 90% доходу від продажу преміум -класу. Він прагне створити різноманітну та кураторну бібліотеку зображень, і вона постійно працює над вдосконаленням своєї платформи та послуг на основі відгуків від своїх користувачів та художників. Орієнтуючись на вміст, що генерується AI, та визначивши пріоритетність справедливості та якості, він має на меті створити кращий досвід як для художників, так і для користувачів на ринку фотографій.
WindyBot
windybot.com
WindyBot — це набір сервісів на основі ШІ. Наша перша служба дозволяє користувачам Slack використовувати GPT-3 у робочому просторі Slack. У вашому робочому просторі Slack WindyBot діє як розумний помічник AI, відповідаючи на запитання, вирішуючи проблеми та покращуючи вашу продуктивність.
Rubbrband
rubbrband.com
Rubbrband створює художника зі штучним інтелектом, який може створювати та редагувати красиві зображення для вас.
HyperBooth.Ai
hyperbooth.ai
HyperBooth.Ai – миттєво створюйте приголомшливі фото штучного інтелекту за допомогою лише одного селфі. Вибирайте з понад 200 стилів фотографій або створюйте власні стилі фотографій за допомогою текстової підказки! HyperBooth.Ai — це один із найякісніших і найшвидших у світі персоналізованих фотогенераторів на основі штучного інтелекту. Просто завантажте лише одну вхідну фотографію, щоб створити фото ШІ у бажаному стилі за 30 секунд або менше! Кожна фотографія, згенерована штучним інтелектом, персоналізується відповідно до введеного вами об’єкта фотографії. HyperBooth.Ai містить понад 200 попередньо підготовлених стилів фотографій, які можна використовувати без будь-якого попереднього досвіду штучного інтелекту, або розкрийте свій творчий потенціал разом із нами, створивши власні стилі фотографій за допомогою текстової підказки. Не забудьте створити ідеальні фотографії для будь-якої події та проекту.
FluxAI.art
fluxai.art
Перетворюйте текст на зображення за допомогою Flux.1, передового генератора зображень ШІ від Black Forest Labs. Відчуйте неперевершену якість зображення та швидке виконання творчих проектів із Flux.1 [pro], Flux.1 [dev] і Flux.1 [schnell].
Idyllic
idyllic.app
Idyllic — це генеративна платформа штучного інтелекту, яка перетворює ваші текстові описи на високоякісні зображення, використовуючи вдосконалені алгоритми штучного інтелекту, щоб втілити ваші творчі бачення в життя.
Shakker AI
shakker.ai
Коли ви використовуєте Shakker, створення зображень AI не повинно бути незграбним. Незалежно від того, чи хочете ви створювати зображення, змінювати стилі, комбінувати компоненти чи домальовувати будь-які частини, Shakker зробить це плавніше, ніж будь-коли, завдяки швидким підказкам і точним дизайнам.
Sticker AI
stickerai.net
Генератор наклейок AI може швидко створити високоякісну наклейку за лічені хвилини, заощаджуючи ваш дорогоцінний час і зусилля.
Arthemy
arthemy.ai
Arthemy — це сервіс для створення зображень на базі ШІ. Використовуючи прості описи разом із приблизними ескізами чи початковими зображеннями, Arthemy може створити безліч потенційних остаточних дизайнів або натхнення, щоб допомогти вам подолати творчі блоки та дослідити нові рішення як для окремих художників, так і для команд.
Invoke
invoke.com
Invoke — це потужна, безпечна та проста в розгортанні генеративна платформа AI для професійних студій для створення візуальних медіа. Навчайте моделі на своїй інтелектуальній власності, контролюйте кожен аспект виробничого процесу та зберігайте повне право власності на свої дані назавжди.
CandyIcons
candyicons.com
CandyIcons — це генератор значків додатків зі штучним інтелектом, який надає користувачам тисячі унікальних і ексклюзивних значків додатків для покращення візуальної привабливості їхніх додатків. Створюйте гарні безкоштовні піктограми додатків із тексту в три кліка. CandyIcons перетворює ваші ідеї в реальність за допомогою новітньої технології ШІ (DALL·E 3). Опишіть свою іконку кількома словами, виберіть кольори та стиль і дивіться, як відбувається чарівництво! CandyIcons також пропонує готові значки для користувачів, яким може бракувати натхнення. Ці готові значки охоплюють широкий спектр категорій, гарантуючи, що для кожної програми знайдеться щось підходяще.
AI Poster Generator
aipostergenerator.net
AI Poster Generator — це інноваційний GPT, який спеціалізується на створенні приголомшливих плакатів. Незалежно від того, чи хочете ви розробити дизайн плаката Disney Pixar, плаката класичного фільму чи будь-якого іншого типу дизайну плаката, цей GPT допоможе вам. Він служить універсальним інструментом для створення плакатів, використовуючи штучний інтелект для перетворення ваших ідей у візуально захоплюючий дизайн. AI Poster Generator ідеально підходить як для професіоналів, так і для любителів, пропонуючи зручний інтерфейс, який спрощує процес створення плакатів. З акцентом на естетику дизайну та увагу до деталей цей GPT гарантує, що кожен створений вами плакат буде привабливим і адаптованим до ваших конкретних потреб.
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
Генератор аніме зі штучним інтелектом — це інструмент, заснований на технології штучного інтелекту, який використовується для створення різноманітних персонажів аніме та ілюстрацій. Він використовує алгоритми глибокого навчання та методи генерації зображень для створення унікальних і реалістичних зображень персонажів аніме за допомогою навчених моделей. За допомогою AI Anime Generator користувачі можуть досліджувати нескінченні можливості для створення аніме-персонажів і створювати унікальні аніме-персонажі.
Instantgen AI
instantgen.ai
instantgen.ai — це платформа на основі штучного інтелекту, яка може генерувати зображення та текст за лічені секунди. Незалежно від того, чи йдеться про дописи в соціальних мережах, маркетингові кампанії, написання електронних листів чи створення візуальних матеріалів для проекту, Instantgen пропонує швидке та зручне рішення для створення високоякісних і творчих результатів, які можуть задовольнити широкий спектр потреб і цілей.
DrawThisAI
drawthis.ai
DrawThisAI – ваш улюблений високоякісний генератор штучного інтелекту. Одним клацанням миші перетворите свої ідеї на вражаючі візуальні шедеври. Незалежно від того, створюєте ви приголомшливі візуальні ефекти для соціальних мереж, занурюєтеся у світ NFT або скорочуєте витрати на дизайн, DrawThis.ai зробить це легко. Створюйте захоплюючі парейдолії (приховані) зображення, які залучають аудиторію та покращують вашу присутність в Інтернеті — і все це без обмежень. Відчуйте чисту творчу силу у вас під рукою!
StockCake
stockcake.com
Stockcake-це веб-сайт, який пропонує фотографії, що генеруються AI. Усі фотографії знаходяться у відкритому доступі, тобто ви можете використовувати їх вільно для особистих чи комерційних цілей, не потребуючи прохання дозволу або надання кредиту.
Gagen
gagen.ai
Gagen — це потужний і неймовірно зручний генератор мистецтва штучного інтелекту, який включає в себе найсучасніші моделі малювання, великі мовні моделі та численні професійні робочі процеси. У Gagen вам не потрібно вивчати спеціальні підказки, розгортати та налаштовувати складні професійні робочі процеси або налагоджувати параметри. Ви можете повністю уникнути цих неприємних процесів, які витрачають час. Просто спілкуйтеся зі штучним інтелектом найкомфортнішим способом і улюбленою мовою. AI зрозуміє ваші потреби та створить приголомшливі твори мистецтва. Якщо вам потрібні налаштування, ви можете поспілкуватися зі штучним інтелектом, і штучний інтелект автоматично вибере найкращі інструменти та методи для редагування ваших зображень, доки ви не будете повністю задоволені.
EVE AI
dapp.eveai.xyz
Перетворення мрій ШІ в реальність за допомогою EVE AI. Відкрийте для себе товариство, креативний пакет і NFT, які працюють на блокчейні. Створюйте ресурси високої якості для своїх творчих проектів за допомогою ШІ-швидкості та узгодженості стилю. EVEAI вчиться на взаємодії з клієнтами, щоб постійно покращувати свою продуктивність за допомогою алгоритмів глибокого навчання.
2Moons
2moonsai.com
2Moons має інструменти штучного інтелекту для створення зображень за допомогою кількох механізмів, таких як FLUX. Перегляньте велику колекцію зі 100 тисяч підказок, щоб отримати натхнення та ідеї для свого наступного твору ШІ. 2moons — це платформа на базі штучного інтелекту, розроблена для створення та виявлення унікальних підказок зображень. Він пропонує користувачам можливість досліджувати різні мистецькі стилі, як-от вінтаж, дизайни, натхненні Pixar, поп-арт, ігрові візуальні ефекти тощо. Сайт організовує свій вміст за такими категоріями, як ілюстрації, фотографії, анотація, природа та фантазія, надаючи користувачам ряд варіантів на основі їхніх творчих потреб. 2moons регулярно висвітлює вибрані підказки, пропонуючи користувачам підібрану колекцію ілюстрацій, створених штучним інтелектом, щоб розпалити творчість. Ці підказки служать натхненням для різних проектів, дозволяючи користувачам досліджувати різні стилі та художні можливості. Крім того, інструмент забезпечує функцію пошуку, що дозволяє користувачам легко знаходити ідеї зображень, адаптовані до їхніх конкретних потреб, що робить його універсальним ресурсом для тих, хто хоче створити або покращити візуальний вміст. 2moons обслуговує цифрових художників, дизайнерів, фотографів і всіх, хто цікавиться мистецтвом, створеним штучним інтелектом, дозволяючи їм створювати зображення професійної якості з мінімальними зусиллями. Завдяки легкому доступу до різноманітних стилів і натхнення, це творчий простір, де користувачі можуть експериментувати та швидко втілювати свої художні бачення. Платформа зручна для користувачів і пропонує як безкоштовні, так і преміальні варіанти доступу.
PicTrix.ai
pictrix.ai
Pictrix.ai пропонує: 100+ заздалегідь визначених стилів, складіть власний стиль, кольорові SVG, типографію, багато розмірів / співвідношень сторін, необмежена кількість завантажень, 10 безкоштовних поколінь зображень на день, направляйте AI з власним зображенням тощо!
FaceMeX
facemex.ai
FaceMeX — це всебічний безкоштовний набір інструментів штучного інтелекту, призначений для оптимізації вашого творчого процесу. Якщо ви хочете поміняти обличчя, перетворити текст на зображення чи відредагувати фотографії, ви можете знайти все, що вам потрібно, в одному місці.
Runware
runware.ai
Надшвидкісні генеративні носії з найменшою вартістю. Працює на спеціалізованому апаратному забезпеченні, живиться зеленою енергією. Без зусиль розгортайте вміст штучного інтелекту – не потрібні експерти з інфраструктури чи машинного навчання. Завдяки поєднанню фірмового апаратного забезпечення з прискореним програмним забезпеченням і оркестровкою Runware неймовірно швидко створює зображення за неймовірно низькою ціною. Жодного погіршення якості зображення, лише покращена стабільна дифузія через добре розроблений API, який підтримує всю екосистему SD, включаючи такі технології, як ControlNet, LoRA, IP-адаптери, InstantID тощо. Отримайте повну гнучкість у виборі моделей із понад 180 тис. SD-моделей з відкритим кодом, а також можливість використовувати будь-яку з ваших власних моделей, навчених у приватному порядку, або налаштовувати. Runware підтримується деякими провідними світовими інвесторами, зокрема: a16z Speedrun, Lunar Ventures, Zero Prime, Begin Capital тощо.
StockLibrary
stocklibrary.ai
Stock Library AI — це передова платформа, яка використовує штучний інтелект для створення налаштованих стокових зображень на основі ваших детальних описів. Просто введіть те, що вам потрібно, і його ШІ втілить ваше бачення в життя.
PixieMint
pixiemint.com
Миттєво створюйте приголомшливі візуальні ефекти за лічені секунди. З легкістю використовуйте підібрані генеративні інструменти ШІ для маркетингу, реклами, фотографій продуктів, концептуального мистецтва тощо. Навички використання Photoshop не потрібні. PixieMint пропонує широкий вибір креативних інструментів ШІ з найкращою фотореалістичною генерацією ШІ: 1. Перетворення тексту на зображення 2. Зображення до зображення 3. Замінити об'єкт 4. Видалити об'єкт 5. Замінити фон 6. Видаліть фон 7. Введіть і замініть 8. Високоякісне зображення 9. Генеративна заливка 10. Візуалізація ескізу 11. Створювач наклейок 12. Зміна обличчя 13. Переосмисліть 14. Генерація аудіо 15. Генерація відео
IconPea
iconpea.com
IconPea.com — це безкоштовний онлайн-інструмент штучного інтелекту, призначений для створення безкоштовних піктограм. Він використовує передову технологію штучного інтелекту для створення унікальних і високоякісних значків для різних цілей, зокрема веб-дизайну, розробки значків додатків і графічних проектів.
Aux Machina
auxmachina.com
Спробуйте Aux Machina, щоб створити найпростіший фотогенератор штучного інтелекту у всесвіті. Ніяких підказок не потрібно. Безкоштовно протягом обмеженого часу.
Picsman
picsman.ai
Легко покращуйте та створюйте фотографії продуктів за допомогою наших інструментів редагування AI. Видалення фону, генератор зображень штучного інтелекту, видалення об’єктів, покращення фотографій і пакетне редагування. Професійний інструмент для редагування фотографій, який автоматично видаляє фон і допомагає стерти об’єкти з ваших зображень одним дотиком, а також має потужні функції штучного інтелекту. За допомогою цієї програми перетворите свої зображення на зображення професійної якості, які дозволять вам продавати більше продуктів.
BeautyPlus
beautyplus.com
Фоторедактор BeautyPlus AI призначений для легкого редагування фотографій. Це програма для редагування зображень на базі штучного інтелекту, яка використовує вдосконалені алгоритми штучного інтелекту для автоматичного покращення та редагування зображень для кращої якості.
Imagine Anything
imagineanything.ai
Створюйте безкоштовні зображення ШІ за допомогою Imagine Anything. Легко створюйте фотографії, кліпарти, графіку тощо за допомогою нашого AI Generator. Imagine Anything наразі є генератором зображень штучного інтелекту, але він працює над створенням універсальної платформи для творчих людей, які зможуть втілювати свої бачення в життя. Його мета — запропонувати повний набір інструментів штучного інтелекту для створення різних типів контенту, включаючи зображення, відео, сценарії, книги, озвучення, субтитри та музику.
Remix
remix.ai
Remix AI — це соціальна мережа для вашої уяви. Remix — це веб-додаток і соціальна мобільна програма для iOS і Android, яка є місцем для виявлення та створення найкращого AI відео та графічного вмісту. Поділіться своїми Midjourneys, Runways і подивіться, що створюють інші. Створюйте за допомогою нашого власного механізму спільного штучного інтелекту. Беріть участь у веселих змаганнях із хештегами, темами та дослідженнями. Додаток розроблено з нуля, використовуючи ML та AI для найкращого досвіду. Створюйте зображення та відео штучного інтелекту та діліться ними з друзями або спільнотою Remix. Використовуйте безкоштовно без реклами або оновіть до Remix Pro, щоб отримати необмежений доступ і насолоджуватися неперевершеними враженнями. * Створюйте та реміксуйте за допомогою ШІ * Створюйте та спілкуйтеся з друзями * Поділіться зі світом
Qolaba
qolaba.ai
Qolaba знаходиться в авангарді генеративної технології штучного інтелекту, спрямованої на трансформацію того, як створюється та споживається цифровий контент. Платформа Qolaba надає інноваційні інструменти, які дають змогу творцям цифрового контенту, фрілансерам, художникам, фотографам, студентам, маркетинговим агентствам і компаніям у всьому світі. Завдяки набору розширених функцій, включаючи генерацію тексту в зображення, можливості перетворення тексту в мовлення та складні мовні моделі, такі як Claude Opus, Gemini Pro та Mistral Large, Qolaba дозволяє користувачам втілювати свої творчі бачення в життя ефективніше та з приголомшлива якість. Прагнення Qolaba до якості, доступності та зручного дизайну полегшує творцям із будь-яким професійним становищем досягнення визнання в галузі та вдосконалення творчих процесів.
Mixart.ai
mixart.ai
З нашим безкоштовним генератором зображень штучного інтелекту створення та редагування зображень ніколи не було таким простим. Використовуйте потенціал штучного інтелекту, щоб легко створювати та налаштовувати візуальні ефекти відповідно до свого бачення. Почніть творити сьогодні!
Artblast AI
artblastai.com
ArtBlast AI — це винятковий веб-додаток на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам розкрити свій творчий потенціал і втілити в життя свої художні ідеї. Завдяки зручному інтерфейсу він дозволяє користувачам, незалежно від їхнього рівня досвіду, створювати приголомшливі та унікальні твори мистецтва, використовуючи власні концепції, ескізи та фотографії. Завдяки перетворенню думок на захоплюючі візуальні ефекти, співпраці зі штучним інтелектом за допомогою особистих ескізів і малюнків і створенню дивовижних варіацій власних зображень ArtBlast AI справді пропонує безмежний потенціал для творчості. Крім того, користувачі можуть ще більше персоналізувати свої творіння, додаючи описовий текст, що робить його неперевершеним інструментом для роботи з технологією ШІ. Відчуйте магію створення мистецтва штучного інтелекту за допомогою ArtBlast AI. Перетворіть зображення на мистецтво мрії за допомогою ArtBlast AI - генератора зображень на основі штучного інтелекту. Дайте волю творчості за допомогою персоналізованих варіацій.
ChatDesigner.ai
chatdesigner.ai
ChatDesigner — це агент дизайну штучного інтелекту, за допомогою якого користувачі можуть спілкуватися, щоб задовольнити свої потреби в дизайні. ChatDesigner використовує велику мовну модель для сортування понад 30 функцій штучного інтелекту для створення та редагування зображень на основі введення користувача. Користувачі можуть спілкуватися в чаті, щоб створювати та повторювати, щоб отримати ідеальне зображення в одному проекті.
ImagineArt
imagine.art
Уявіть собі, мистецький генератор штучного інтелекту, який відкриває нескінченні можливості для творчості. За допомогою Imagine ви можете легко створювати вражаючі шедеври лише за допомогою текстової підказки та вибраного художнього стилю. Незалежно від того, чи є ви досвідченим художником чи тим, хто ніколи раніше не брав у руки пензля, Imagine допоможе вам втілити ваші ідеї в життя приголомшливими та творчими способами. * Створюйте приголомшливі твори мистецтва в різних стилях: від реалістичних портретів до химерних пейзажів і абстрактних шедеврів, Imagine може створювати мистецтво практично в будь-якому стилі, який ви можете собі уявити. * Створюйте мистецтво швидко та легко: за допомогою Imagine ви можете створювати прекрасні витвори мистецтва всього за кілька секунд, не витрачаючи години чи дні на вивчення традиційних технік мистецтва. * Досліджуйте нові творчі можливості: Imagine може допомогти вам розширити межі вашої творчості та досліджувати нові художні ідеї, які ви ніколи б не придумали самостійно.
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx — це передова компанія штучного інтелекту, яка спеціалізується на розробці передових інструментів для створення контенту на основі ШІ. Платформа AI Magicx пропонує широкий набір функцій, загальна кількість яких перевищує 75, призначених для оптимізації та покращення виробництва цифрового контенту. Ми надаємо такі рішення, як AI Image Generator, AI ArticleGenerator, AI Logo Designer, і на шляху до впровадження AI Story Creator і чат-ботів, навчених AI. Інструменти AI Magicx спеціально створені, щоб задовольнити потреби професіоналів, які шукають ефективного, високоякісного та захоплюючого контенту.
Pareto
pareto.io
Pareto — це платформа штучного інтелекту рідного покоління. Ми з гордістю обслуговуємо понад 500 000 користувачів у понад 107 країнах світу, включаючи понад 400 платоспроможних середніх і великих підприємств. Наш інноваційний прорив стався з появою Тесс, першого у світі помічника з маркетингу штучного інтелекту (AI). Тесс відіграла важливу роль у прискоренні людських досягнень завдяки вмілому інтегруванню даних і систем за допомогою наскрізної автоматизації. Завдяки Pareto маркетологи повертають свій дорогоцінний час, дозволяючи їм зосередитися на більш стратегічних та ефективних заходах. Ми забезпечуємо кращі результати з меншим залученням до повторюваних завдань.
DeftGPT
deftgpt.com
За допомогою DeftGPT ви можете: * Спростіть написання свого вмісту: DeftGPT дозволяє вам ставити запитання, миттєво отримувати відповіді та вести інтерактивні розмови за допомогою ШІ. Ви матимете миттєвий доступ до GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude від Anthropic та багатьох інших ботів. * Керування командою: DeftGPT спрощує керування та виставлення рахунків, дозволяючи запрошувати необмежену кількість учасників до облікового запису вашої організації. Це економить ваші гроші, підвищуючи загальну продуктивність. Крім того, за допомогою нашого плану ви можете об’єднати свої платежі в одному обліковому записі для додаткової зручності. * Спілкуйтеся в чаті з будь-яким PDF-файлом або документом: від юридичних угод до фінансових звітів, DeftGPT вдихає життя у ваші документи. Ви можете ставити запитання, отримувати підсумки, знаходити інформацію та багато іншого. Крім того, він сумісний з різними форматами, включаючи PDF, txt, docx, doc і навіть eml! * Отримуйте результати, схожі на ChatGPT, поруч із Пошуком Google: ідеальний інструмент для отримання точних і надійних результатів пошуку разом із Google. Попрощайтеся з нерелевантними даними та отримуйте точні відповіді за допомогою нашої інтелектуальної інтеграції. Оптимізуйте пошук за допомогою DeftGPT! * Створюйте вміст у Chrome у будь-який час: створюйте винятковий вміст із легкістю за допомогою Chrome, натискаючи налаштований ярлик. Цей швидкий і легкий спосіб дає змогу створювати характерний та привабливий вміст або змінювати наявний текст для таких завдань, як перегляд біографій у соціальних мережах або скорочення статей. Крім того, ви можете налаштувати ярлик відповідно до ваших уподобань. * Використовуйте DeftGPT де завгодно: DeftGPT — це ваш улюблений інструмент для бездоганної інтеграції на різноманітних платформах. Використовуйте його в популярних програмах, таких як Документи Google, клієнти електронної пошти та соціальні мережі. Крім того, завдяки своїй універсальності DeftGPT без зусиль працює з такими платформами, як Gmail, LinkedIn, Twitter, Facebook тощо.
iSenseHUB
isensehub.ai
Зустрічайте iSenseHUB: найкращу платформу на базі штучного інтелекту, розроблену для революції у способах створення, проектування та оптимізації. Оснащений понад 65 передовими інструментами штучного інтелекту, наша місія полягає в тому, щоб дати можливість окремим особам і компаніям оптимізувати свої процеси та створювати високоякісний контент із блискавичною швидкістю. Подумайте про iSenseHUB як про свого персонального помічника зі штучним інтелектом, який готовий вирішувати широкий спектр завдань. Від генерації коду, розробки статей, оптимізованих для SEO, дизайну графіки до керування публікаціями в соціальних мережах – у нас є все. Наші інструменти створені для спрощення складних завдань, дозволяючи вам зосередитися на найважливішому: розвитку вашого бізнесу та розпаленні творчих здібностей. iSenseHUB — це не просто інструмент; це комплексний набір рішень на основі ШІ. Це ніби у вас під рукою ціла команда експертів, але без високої ціни. Незалежно від того, чи є ви стартапом, який прагне масштабуватися, великою корпорацією, яка прагне до ефективності, чи окремою особою, яка прагне максимізувати продуктивність, iSenseHUB — це універсальний магазин для всього, що стосується ШІ. Відчуйте силу ШІ з iSenseHUB. Приєднуйтесь до нас сьогодні та змініть свій спосіб роботи назавжди. Пориньте в майбутнє створення, дизайну та оптимізації контенту з iSenseHUB — де ШІ зустрічається з ефективністю.
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